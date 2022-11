Olay röportaj publicó: ¡Cristiano Ronaldo’dan sert sözler!

El mundialmente famoso futbolista portugués Cristiano Ronaldo no está en el número de días del Dünya Kupaşı. Ronaldo, de 37 años, ha hecho declaraciones sorprendentes sobre el Manchester United.

«GUARDİOLA, CİTY’E GİTMEM İÇİN ÇOK UĞRAŞTI»

English TalkTV’de katildığı röportajın talışın Ronaldo; «Lo más importante en el fútbol es la afición. Siempre están conmigo. Lo siento hasta cuando camino por la calle. Me aprecian mucho. La afición para mí lo es todo. Quiero traspasarme al Manchester City. Hablaron para mí durante mucho tiempo. Pep Guardiola, beni. ikna etmek için çok ışışıtı. Manchester United ile bir tarihim var. Kalbim, hislerim… También, Sir Alex Ferguson. İşi ışımleren bynar oldu». él dijo.

«GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM»

Sobre la estrella de 37 años y ex director técnico Sir Alex Ferguson; «Ferguson desempeñó un papel clave en la transformación del Manchester United. Estuve muy cerca del Manchester City ama atsaydım sadık biri olmazdım. Fue una decisión consciente. No me arrepiento en absoluto. Sir Alex Ferguson desempeñó un papel clave en la transformación. Sir Alex Ferguson me dijo: ‘Manchester City’e imza atamazsın, bu imgügügü’. Solo dije ‘Está bien, jefe’. palabras sarfetti.

«¡MANCHESTER UNITED’DA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEMİŞ!»

Ronaldo sobre el regreso del United; «Es increíble volver al Manchester United. Kulüpteki ınışın ınışımındığı imma attığısım hafta ladım. Dünya benim hakkımda çışırındu. ‘Cristiano ait ait ıyere, evine geri çığındı’ sayorlardi. Volver a Old Trafford, jugar para los aficionados, marcar algo. «Es un día que no olvidaré por el resto de mi vida. Los fanáticos gritaron ‘Viva Ronaldo’ nuevamente en el primer partido. Los fanáticos del Manchester United significan todo para mí. Estoy muy feliz de ser el jugador que vendió tanto muchas camisetas en las primeras 24 horas, incluido Messi. Tengo récords. takip etmem. Rekorlar beni takip eder». encontrado en la explicación.

«SIR ALEX FERGUSON ÇOK BÜYÜK BİR BOŞLUK BIRAKTI»

En continuación de las palabras de Ronaldo; “El día que fiché por el Manchester United pensé que todo había cambiado. Habían pasado 13 años. Cuando llegué imaginé que todo sería diferente. Me sorprendió de mala manera. Todo seguía igual. Manchester La inestabilidad en el United me sorprendió mucho. Mis pensamientos sobre Ole Gunnar Solskjaer cambiaron en 1 hora. O yaz Sancho, Varane y yo los habíamos comprado. Pensé que el Manchester United debería ser como debe ser. Sir Alex Ferguson dejó un gran vacío en el club. Solo Ferguson. Değil David Gill gibi iyi bir adamin ağırılığı da etkilemiş. Es por eso que el Manchester United no es el mismo club en un punto». él dijo.

«JUVENTUS VE REAL MADRİD İLE KIYASLANAMAZ»

Hayal kırklığın anlatan yıldız golcü; «¡El progreso del Manchester United es cero! Ni siquiera se puede comparar con el Real Madrid e incluso con la Juventus. No siguen al resto del mundo, tecnología, educación, nutrición. No son mejores que antes. Manchester United, Real Madrid y la Juventus están muy por detrás. Tienen este tamaño. bir külbun zirvede debería ser sırvede pero desafortunadamente no lo son. No lo son. Espero que en los próximos años, el Manchester United vuelva a ser zirveye. palabras sarfetti.

«RALF RANGNİCK’E GÖREVDEYKEN SAYGI GÖSTERDİM»

Ronaldo hablando de la preferencia de Ralf Ragnick; «Si despidiste a Ole Gunnar Solskjaer, nombra a uno de los mejores directores técnicos del mundo. ¡No es un director deportivo! No es como una decisión, ¿no? No eres un entrenador, pero estás tratando de serlo». el patrón del Manchester United. Mostré mucho respeto por Ralf Rangnick cuando estaba a cargo. «Ne olssa olsun, taşıde o várdi. Kariyerimdeki tüm teknik direktörlerime ‘patron’ dedim. Anakt, içimde onu asla olarak olarak göremedim. Asla kabul edemeykeyim başık noktalar sawm. Zor zamanlardi». él dijo.

«GENÇ OYUNCULAR İÇİN İŞLER FAZLA KOLAY»

En continuación de las palabras de Cristiano Ronaldo; «Sürekli es un club que quiere ganar. Tecrübelerimle bu külübe beğım etmek iştiorum. Hay algunos entrenadores que no aceptan esto, es parte del trabajo. Los jugadores jóvenes, los experimentados están mostrando respeto. La palabra correcta es ‘ saygısızılık’ y esta es una generación diferente. Hiç açılıler, Es fácil para ellos hacer las cosas. No es difícil para ellos. Los jugadores jóvenes tienen uno de los mejores del mundo frente a ellos, y si no tienen ejemplos, es vergonzoso para mí. Cuando tenía 18 o 19 años, seguía a Van Nistelrooy, Ferdinand, Roy Keane y Ryan Giggs. ınşır aşırıdım. Bu so bu zihniyete sahibim. Bedenime, zihnime, aklıma diktat ıdım. . Ben bu işi aprendí de ellos». encontrado en la explicación.

Ronaldo hablando de recomendaciones para jugadores jóvenes; “Yo no soy el que da consejos a los jóvenes. Trato de ser un ejemplo con lo que hago. Trato de ser la primera persona que está en la tesis todas las mañanas. tesis y el que sale cada vez. Bence este tipo de cosas se hablan en nombre de Kendi. Me gusta ser un ejemplo. Baziları beni takip edırıor ama çoğluş etmiyor. él dijo.

«DAHA İYİ BİR İNSAN OLMAMA YARDIM EDİYORLAR»

ıcini döken yıldız üçük ıçin ıçinı döken yıldız öçük ışıkında Hayatını kızılı çıkılı; “Bebeğım küçük benimle. Külleri benimle ındar. Babam da ıyı. Buradaki evimdeler. Hayatımın geri kalanı yanımda olacaklar. yanımdalar. Daha iyi bir insan olmama gığımıdırıdırlar. zor aninda». palabras sarfetti.

«KİMİN YANIMDA OLDUĞUNU, KİMİN SIRT ÇEVİRDİĞİNİ GÖRDÜM»

Ronaldo hablando de Erik ten Hag; «Antes de que Erik ten Hag llegara al Manchester United, no sabía mucho sobre lo que hacía en el Ajax. Es más fácil criticar a Cristiano Ronaldo que a otros. Cuando bajas y alcanzas tu punto máximo, eres diferente de lo que has visto antes. da minnettarım. Kimin yanımda ığını, kimin tızırdığını gızırüm». él dijo.

Ünü sobre la estrella parlante portuguesa; «Soy la persona más seguida en las redes sociales. No es solo porque soy un buen futbolista, también tiene que ver con ser carismático. No sé la verdadera razón, pero creo que soy una fruta que la gente quiere». al gusto. Me sorprende ver las críticas de Gary Neville. . No sé por qué lo elegí tan mal. Probablemente perdí mi carrera. Terminé mi carrera a la mitad de mis 30. Estoy jugando en un nivel alto. nivel. encontrado en la explicación. (NTV Deportes)