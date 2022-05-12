¡Oh cámara de alarma! Metrobüste bıçklı deıet!

İstanbul’da, a las 01.20 años Avclar istikametine giden metrobüte akılamaz bir olay meydana geldi.

YOLCULAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA’s alan son dakika haberine ger Merter metrobüs durağına gelindiği sıra yolcular arasında henüs bilinmeyin bir ntenle tçıkma.

BİR KADIN VE ÇOCUK ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Tkan tartma kısa süi biüyürek kavgaya dönüştü. Kavgada bir yolcu, diyer iki yolcuyu bakla yaraladı. Puede buscar el título de esta página en otras páginas o buscar en los registros relacionados, pero no tiene permiso para crear esta página.

SALDIRGANI DURDURMAYA ALIŞTILAR

Çocuk, saldırganın elindeki bıçğı almaya çlıştı. Kadn ise elindeki emsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmak istedi.

YOLCULAR N AMBULANS AĞRILDI

Olay yerine gelen bekiler, yolcuları glykel ayirdı. Póngase en contacto con una ambulancia en Yolcular en la parte posterior y lateral del pasillo.

BIÇAKLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Biklama anı cep teléfono teléfono yansıdı. Grüntlerde bir çokukla, kadainn saldrgana engel olma çbaları da Grülior.



