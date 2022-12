Neden futbol no es solo futbol?

Bugn Arjantin eski diktryal dnemin të koyduu tahribat byk oranda am grnse de futbol artk tm Latin Amerika iin bir kaderdir. Geni kitleler iin futbol hala social tabakalama piramidinde ykselmenin en garanti yolu olarak grlr.

Bu yazya ilham veren temel motivación bir aydr Katar’da icraedinan FFA Dnya Kupas organizationu ve bu turnuva vesilesi ile tere kan, kltrler aras ilikilerde bir ifda aracna dnen futbol olgusunun popler kltr asndan tad nemdir. Futbol tm dnyada milyarlarca insan ayn anda gekige geiren en ektikli kitlesel spor daldr. Futbolun tm gzellikinika izleyeceimiz ve milyonlarca insan arkasndan koturan futbol ikonlarnn zarif bir resitali olarak grlmesi regiken bu turnuvalarn por supuesto ok farkl alardan da okunmas mmkndr. Simon Kuper’in «Futbol Asla Sadece Futbol Deildir» adl kitabnda da gabiglad gibi futbol aslnda siyasetin, kltrn, uluslarn kendi dip derinliklerin gmdkleri yenilgi, nafter ve aclarnn trä kard travmalar ile hesaplatklar bir er meydan olmann yan sra eitsizliklerin zirvelarin yapt, insan hak su taraf sarp sarmalad dikta rejimleri iin de ok nemli bir can simidi vazifesi grr.

Kolektif hafzá

1982 Dnya Kupas spanya’da yaplmt. talya’nn ampiyonluu ile neticelenek bu turnuvada birok futbol tarfar gibi ben de Cezayir’in Almanya’y 2-1 yendii, tm futbol autoriterilini akna eviren o ma asla unutamyorum. ocuk kalbimle o zaman Cezayir’in kazanmasndan neden bu kadar kulukum duyduumu, neden Cezayir takmnn arkasnda olmam gerektiini bilalidum. Henz 13 yanda olan bir ortaokul ocuunun bilis sommeuk hafzasnda hangi takm tutmas gerektiine dair bilinci yaratan ey neydi? Bunu bugn bilis dnmeden edemiyorum. Ya da 1986’da Maradona’nn daha sonra «Tanrnn eli» olarak tanmlayaca mehur vuruunda ngiltere fileleri ile buluan kafa utu, finalde Arjantin’in Almanya’y yenerek kupay ikinki defa kaldrmas beni ve milyonlar neden bu kadar meden etmiti? Bunun rasyonel bir aklamas olamaz. Ama social bellekte birikmi olan Dou-Bat atmas ve dengesizliine ilikin bilgilere oduunuzda bu konunun hi de o kadar anlalmaz olmadnn farkna varabiliyorungs. Arjantin bu turnuvadan ok ksa bir sre nce, burnunun dibinde olan Falkland adalardnaki ngiltere egemenliine itiraz erek ngiltere ile savaa tutumu ve sava kaybetmiti. 86’nn bu en ilgin msabakasnda Arjantin, ngiltere’yi 2-1’le kupa dna iterek Falkland hezimetini ulusal kolektiv bilincinde telefi etmi oyoringdu. Bu rvan aslnda solo Arjantin’in rvan olamazd. Zira ngiliz paratorluu’nun tm dnya zerinde brakt ac hatrlar zihinlerden silinemezdi. stanbul’un ngilizler tarafndan igalini bilen, devasa bir imparatorluu bata ve en nce ngilizlerle yapt savalar como resultado de perder unutulmaz traumalar kalan kalan biz Trkler iin de Arajantin’da ngiltere’yi yenerek elemesi antallamaz bir felicidad Trk saikinda yaam, yetimi bir Trk bugn de Avrupa lkeleri karsnda eer bir Bat d lke rakipse must o Bat d lkenin tarfardar olur.

‘Sizi kabilelere ayrdk’

Doha’da dzenlenen 2022 Dnya Kupas da unutulmaz bir futbol recitali olmann yannda yine kltralist bir perspektivten bakldnda yorumlanamaya ak nemli sosiologik conular nmze koydu. nl Amerikal aktr Morgan Freeman ve Katarl engelli gen Ghanim Al Muftah’n birda yaptklar al sunumu turnuvaya esiz bir balang yaplmasn salad. kilinin birda okuduklar Kur’an- Kerim’in Hucurat Suresinin 13. Ayeti, adeta balayakaak olan turnuvann uluslar birletirecek bir gce de hizmet edibleceine iaret ediordu: «Biz sizi bir erkek ve bir diiden yarattk ve birbirinizle tanmanz iin sizi kabilelere ve boylara ayrdk».

fas’n baars

Bu turnuvann belki de en dikkat eken olay ilk defa bir Afrika lkesinin ve ikinci defa da Mslman bir lkenin yar finale kadar karak byk bir baarya imza atmasyd. Fas yar finale gelene kadar iki dev futbol lkesi spanya ve Portugal’i saf d brakt. Su iki lke de 1492’den sonra Endl’s topraklarn tebo fethederek burada yaayan Mslmanlar din deitirmeye zorlam, kitlesel kym yapmt. Endls’ten srlenlerin yaama tutunacaklar yelerin banda bugnk Fas topraklar conocido como Marip vard. Fas’n bu her iki lke karsnda ald baarnn berya yarmadasn adeta tebore fethe kmas olarak okunmas yine futbolun gereine futbol olamayaca gereine gtryordu bizi. Fas’ yar finalde bekleyen oponente Fransa olmas da kaderin bir cilvesi idi. Fransz kolonyizminin tm Afrika’da kurmu olduu smrge ynetimleri debido a Afrika soutumlar yzlerce yl, tarin tank olduu en insanlk d muamelelere maruz kalmt. Fas yar finalde Fransa’y gemeye muvaffak olamasa da bu karlama futbol tarinin yeni unutulmazlar arasna girmeyi baard.

‘Smrge ahalisi’ yorumu

Acaba futbolun bu kltralist okumas ne kadar doru bir okumadr? Bir spor dal olan futbolu bu kadar siyasi, dini, etnik ve kltrel bir okumaya tabi tutmak ne derede haka bir deerlendirmedir? Bir futbolsever olarak bu ar kltralist yorumlardan rahatszlk dyumak ve sosiyologic gereklie teslim olmak arasnda birrurum. Arjantin takmnn baarsnn bende uyandrd sevinci grdmde yo mismo bu sosyologiye teslim ettiimi anlyorum. te yadani Fas takmnn baarsnn kutsanmas, slam setumlarndaki ba bozuk regim ve anti demokratik diktryal ve yar diktryatryal rikimlerin koyduu problemas, bu lkelerdeki gelir dalm adaletsizliini, devletlerinin yolsuzukla malul kamu politikalar ile gekeit bummallerini, insan haklar ihlamallerini know. Byle bir ortamda futbol ile gelen bu sahte satmin eduksiunun futbolu bir afyona evirme riski tamakta olduuunu grmek nekot. Futbolun ok sevildii lkelerin bir ksmnn belli dnemlerde dnyann en diktryal rajimlerinin kursurilat lkeler olarak karmza km olmas da bana hi artc gelmiyor. Portugal, España, Argentina, Brezilaya, ili… Ayrca kurulan askeri diktalarn, cuntalarn futboldan ok medhu olduklar da bir gerek.

Katar’da bir baka dikkat ekici husus da Fransa ulusal takmnn taik olduu muazzam etnik eitlilikti. Bata Fransa takmnn en byk yldz Mbappe olmak zere, Dembele, Varane, Mandanda, Upamecano, Nkunku, Kounde, Mendy, Fofana, Camavinga, Thuram, Kimpembe vb. gibi etnik kkeni eski Fransz smrgelerine dayanan futbolcularn takmda 2-3 beyaz oyunkuya byk galebe almas ok farkl yorumlara konu oldu. Afrika kkenli bu talınılı Fransa’nn utsättä ettii, onlar smrmeye devam ettii, onlarn gerek Fransz olmadklar gibi olduka vulgar, yzeysel ve ideolojik deerendirmeler de yapld. Etnik sosyoloji ve okkltrclk alan bir akademisyen olarak bu yorumlara pek katlmadm ıfdat etmek mandasaym. Zira Fransa teden beri kendi kolonilerinden gelen ve metropol lke Fransa’ya yerlemi olan eski smrge ahalisine Fransz seikinun eit ve zgr yurtta olma ansn tanmtr. Fransz kimlii ile iftihar elektri, Bastil gnnn anlamna inandklar srece Fransz olmalarnda bir sorun olmaacan kabul eden bir ulus ve vatandalk koncepti disponible. Bu vatandalk fikrine dayanan Fransz siyasi geleneine gre, Fransz vatanda olmak demek serebas iradeyle Fransz ulusuna balanmak ve dier vatandalarla ayn hak ve grevlere sahip olmak significa Konu Fransa’nn ulus anlay ve deerler manzumesine dayanmaktadr. Bu deerleri kabul ettiiniz, «zgrlk, eitlik, kardelik» devrim präklinine uyduunuz mddete Fransz olmanzda bir beis grlmez. nk él mismo Fransz hisseden herkes Fransz’dr. Bu bakmdan futbol es uno de Fransz devletinin arlkl olarak eski kolonilerinden ald gmen ve aznlk unsurlarnn ana akm setumana adapte iin bulduu zmlerden. Pero tarz bir ulus anlayna taik ve ulusu kan zerinden tanmlayan Almanya’da yllarca beyaz Alman unsurlarn dnda yabanclarn Alman milli formas altnda Futbol oynamasna izin verilmemesi de bouna deildir. Almanya, ulusu kan zerinden tanmlama zelliini ok ksa bir sre nce belli lde gevetti. Bu navere Trk ve Afrika kkenli Alman futbolculara artk rastlamaya baladk.

Son szler de bu yln ampiyonu Arjantin’in futboluna dair olsun. 1978, 1986 dnya ampiyonluklarn kazanan Arjantin bu kupada 1930, 1990 ve 2014’te kez de final oynam bir futbol lkesidir. Tm Latin Amerika lkeleri gibi Arjantin iin de futbol siyasetin ve setum ynetiminin merkezi figrdr. zellikle 1970’li yllarda lkede hakim olan askeri cunta regimi futbol ile derin balantlar kurmutur. Yrtmekte olduklar tomar el sol regiminin Bat dnyasndaki lkelere yanstlan negativo imajn izale etmek iin en iyi zmn Dnya Kupas’na ev taiklii yapma fikri olduuna kanaat getirmilerdir. Arjantin’in 1978 Dnya Kupas’na ev tayblii fikri hakknda Simon Kuper u teşimleri yapar: «Generaller, Dnya Kupas’n hem kendi halklarn hem de dnyay etkileyebemuk iin sahnelemiti. Gracias a Dnya Kupas, srekli yaplan askeri darbelerin dnya basnnda nadiren birka paradiparaigla geitiril bir lkeye miles de gazeteci gelebilirdi». Arjantin’in askeri cunta regiminin siyasi grntsne eki dzen vermek iin Dnya Kupas’na ihtiyac vard. Ayn zamanda futbol, ​​lkede var olan hiper inflan, insan haklar ihlalleri gibi social ve siyasal problems iin de ok gl bir sosyal capitale deeri tayordu. Bu, bir siyasal systemin asla fácilmente feda edemeyecei bir rezervdi. Nitekim Arjantin ev sahibi oldu ve Dnya Kupas’n kazanarak bu potenzis sosyal capitaleyi kinetik hale bringti. Yine Kuper’den aktaracak ulsak: «Tam bir coku ve histeri patlamas yaanyordu. Btn lke sokaklara dklmt. Radikaller Peron yanllar ile kucaklayor, Katolikler ise Protestant ve Yahudilerle sarma dola olloydu. Hepsinin elinde ayn bayrak vard: Arjantin bayra». Ama lkenin bir dnya ampiyonluuna ulamas ve bunu 1986da Diego Armando Marodona’nn liderliindeki takm ile ikinci kez kazanmas lkenin iinde bulunduu problemas económicos y políticos amasna imkan vermedi. Bugn Arjantin o diktryal dnemin trä koyduu tahribat byk oranda am grnse de futbol artk tm Latin Amerika iin bir kaderdir. Geni kitleler iin futbol hala social tabakalama piramidinde ykselmenin en garanti yolu olarak grlr.

I know Futbolun only futbol olmadn bilmenin insanda yaratt derin huzursuzluu aarak yine de drt yln gemesini iple ekeceimi. Zira Trkiye liglerindeki yavan ve ksr futballa hemhal olmaya raz olakaklar iin Dnya Kupas esthetik futbol seksysinin satmin edilecei tek yer olma zelliini kurumaya devam edior.

[email protected]