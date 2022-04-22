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NATO’ya bağlı ülkelerden Ukrayna savaşının sürmesini arzulayanlar var

Ana Ocanas
abril 22, 2022
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Obtenga más información sobre Turkie Cumhuriyeti Daileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı NATO ülkelerinin Rusya’nn Ukraine’ya karma başlattığı savaşı devam ettirmek istediğini dile. Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin, “İstanbul’daki grüşmelerden sonra savaşın bu kadar uzayacağını dynmüyorduk. Bu savam devam etmesini isteyenler var. NATO’a bağlı ülkelerden savaşın devam etmesini isteyenler var. Savaş devam etsin Rusya zayıflasın istiyorlar. Olan Ukrayna’ya oluyor.” Deerlendirmesini yaptı.

Daileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dn katldldığı CNN Türk yayınnda ucraniano-ruso Savaşı kapsamındaki son gelişmeleri deerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, İstanbul Dolmabahçe’deki Ucrania-Rusia heitlerin mizakerelerin ardondan umutlandlaklarnın sa sawayn bu derece genielemeceiini düşündüklerini k kdetti. Çavuşoğlu, konuya ilişkin şnları citado:

“İstanbul’daki grüşmelerden sonra savaşın bu kadar uzayacağını dynmüyorduk. Bu savam devam etmesini isteyenler var. NATO’a bağlı ülkelerden savaşın devam etmesini isteyenler var. Savaş devam etsin Rusya zayıflasın istiyorlar. Olan Ukrayna’ya oluyor. Ukrayna’yı rekabet alanı olarak görmemek lazım. ruso-ucraniano saldırısı kabul edilemez. Reservados todos los derechos. Trajik Grintler Geldikten sonra bunun devam etmemesi lazım. Hedefleri var de Rusia de Putin. Bizim kabul etmediimiz sebler ama kendisine ger haklı olduğunu dior. Sonuçtamakesakere ettikleri konuların içinde zor konular var. ”

Dieleri Bakanı Mevlüt avuşoğlu

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