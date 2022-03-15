¡No puedo esperar a ver la bala! Neden öldürdüğü de ortaya çıktı!

Son dakika haberleri … İstanbul Maltepe’de yaayan Murat Kartal, 20 Okak tarihinde 2 polis memori polis kimlikleri kullani kolapçilenerek gizaltına alındı.

Gnlerce Kartal’dan haber alamayan annesi, oğlunun kaybolduğunu ve nişanlısına ‘Gayrettepe’ye götrülüyorum’ dediğini siyleyerek, kayıp bşvurusunda bulundu.

BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İHA’da yer alan son dakika haberine özerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ sundan soruşturma bşlatşldı. Saviclığın talimatıyla polis ekipliri, kaybolan Murat Kartalı bulmak iin alma baylattı.

2 POLS, EDİP FIRAT’IN AMCASINA TESLİM ETTİ

Soruşturma kapsamında ifadeleri alnan polis memorır Erdem. y Fatih E., propietario de las carpetas de automóviles de Murat Kartal, amcası Yavuz Y. de Yallanda Edler Fly de 2015 y yanandaki kiilere teslim ettiklerini itiraf etti.

KELEPÇE KEPÇEYE TAKILDI

Dosya kapsamında ifade veran bi tann beyanı üserine Bioükçkmeme’de bulunan bir arazide arama ışlışmalarına bşlandş. 4 gay boyunca aramalarna devam eden ekipler, cansıs bedene ulaştı de Kartal. Caseidin sai biliine taklie kelepie olduuu ke kelepinin kopiye takaldığı ortaya ıktı.

TUTUKLU SAYISI 8’E YÜKSELDİ

Soruşturma apöö öööı ı olayla atııı dulendndirilenlen ğlenlen pol pol pol F FÖ ce bul bul bul

«2015 YILINDAKİ CİNAYETİN NTİKAMI»

Ataeehir’de 23 Aralık 2015 tarihinde mitahhitlik yapan ve silahla vurularak Edldrülen Edip Frat’n katil zonlisinn Murat Kartal olduğu ortaya ışkmıştı. Edip Frat en línea uyuşturucu koyakosı Baybaşin aileinden olduğu soyadını sonradan Frat olarak dğiştirdiği huella digital.

FATURA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR DDİASI

Son dakika haberine ve iddiaaya gre, Edip Frat, kiracısı olan Murat Kartal ile eski kiracının medmedmedğğğğ bin 750 liralık fatura yüznden tartıştı. Tartışmann üzerine Kartal, Frat’a kurşun yğğdırdı. Kafasından vurulan Frat hayatını kaybetti.

En línea tutuklanan Murat Kartal’s yel cezaevinden uktığı bilgisine ulaldı. Baybaşin ailes ferltrinin, 2015 yilda öldrülen edip Frat’in intikamını almak i cinayeti işlikikli ö siürldü.



