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Mülteci çocuk pet şişeyle yüzerek kıyıya ulaştı

Ana Ocanas
febrero 24, 2022
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Son iki gunde 8 binden fazla Fas’l mülteci yazerek veya yürüyrek İspanya’ya geyip yaptı. Bir cocuk cebine yerleştirdiği pet şişelerle kıyıya kadar yüzdü.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Fas’ta 17 Mays tarihinde baylayan mlteci akninnin sonucunda son 48 saatte 8 bin mlteci spanya’ya geyip yaptı. Fas hikmetinin gz yumduğu geiler için spanya, sınra saldırı var dedi. A continuación se muestra una lista de cebine yerleetirdii pet şişelerle yirrek birr plaza varısının grüntler sosyal medyada golndom oldu.

Sonspanya’ya son 2 chicos Fos üserinen yüzerek yrüyerek ulaşan mlteci sayısı 8 bini geeti. İçİ B B Bakakakakak hijo hijo hijo hijo, hijo hijo hijo hijo hijo hijo hijo hijo hijo hijo hijo hijo hijo hijo hijo 48 5 bin 600 mlteci, polis tarafandan sınır dışı edildi. Mltecileri denize atarak sınır dışı eden anspanyol polisi biük tepki topladı.

DİPLOMATİK KRİZ

Fas, Avrupa’ya geçiş iin Afrika’n en yoğun bilgesi. Fakat Fas hikmetinin germezden geldiği geyiler, üspanya hükümeti tarafından olağan dışı bulundu. Yetkililer, el yoğunluğunu plajlara saldır olarak yorumladı.

Fas’ gee geelere giz yumması es la diplomacia española karlok olarak yorumlandı. Ülkenin Batı Sahra bölgesinde bamğıszlık mücadelesi veren Polisario lideri İbrahim Ghali’nin İspanya’da koronaviris tedavisi grmesine tepki olarak sınırırın yorlum yaarum.

Son 2 es el bio kysm yizrek geyekeli del géiser geiler. Cebine pet şişeler koyarak İspanya’nn Ceuta kentindeki El Tarajal plajana ulaşn bi mülteci ğç videos videos videos videosuu ise ise yalosyalyal med medyadaadaü ü epkiki top topladı.

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