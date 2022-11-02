Muhtardan al haberi – YAVUZ DONAT

La gran ciudad metropolitana de Bursa… 900 bine dayan nüfüyla Pavo‘nin Quinto büyük ilçesi… Historia y cultura kadim bir coğrafya donde iç içe.

Alcalde mustafa dundar‘dan rica ettik… Bizi muhtarlarla büşturmasını istedik.

Ahmet Demir… Atıcılar Mahallesi.

Mustafá Gezgin… Veysel Karani Mahallesi.

Ahmet Karabulut… Zafer Mahallesi.

Necmettin Genis… Namık Kemal Mahallesi.

Muhtarlar dediler ki:

İsteyene ev, İsteyene arsa… Uzun crédito vadelí… İyi oldu… İlaç gibi geldi… Halk está satisfecho.

Emeklilikte yaşa takılan çok… Şimdi su yarası sarilakak… Milletin hosuna gitti.

Muhtarların… Çarşı pazarın… Sokağın… Kahvenin… Lokantanın gündemi… Opción cinco economía.

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Beğendik

Ministro de Gençlik y Spor Dr. mahmet muharrem Kasapoğlu‘monja dikkatine…

Türkiye’nin en büyük atletizm salon… Listo… Bitmis.

Çatı açıklığı 73 metros… Gurur duyulacak bir eser.

Osmangazi Spor Salonu apertura hazp… kurdelei Se espera que Bakan Kasapoğlu kesmek.

Bakan Kasapoğlu… Eksik molsin… Bizi başık ekıvışte davet etti… Gidemedik.

Bursa’daki tesis ise gideceziğına öğüşinın… Belki Bakan Bey’den önce oluruz oluruz… Zira… O kadar beğendik ki… Bursa’ya ölysine yakışmış ki.

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Bursa vieja

Región Hisar… molla gurani mahallesi… Zeki Muren‘en, Müzeyyen Senar’in doğu kları evler de burada.

Bölgede kazı yapılıyor… Neler sale neler? Demir Çağı… Bizancio… Otomano.

Tarihi Üftade Camii de la misma yerda.

Bölge turist alıyom… İnanç turizmi… Kültür turizmi.

Kazılar ve restaurasyon funciona bitince… Bursa’nın cazibe merkezi olur.

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Fetih Muzesi

Türkiye’nin değil… Dunışım en büyük panorámico completo que el müzesinin Bursa’da… ¿Lo sabías?

Tek part… 2 bin 500 metros imagen… Gökyüzü dâhil.

En 138 países… 1 millón Ziyaretçi más de 500 binin.

500evento ‘den fazl.

9 Premio.

Müzeyi gezen student’ çokluğu diktatimizi çeşti… Ve her yaştan kadınlar, menrakler… Değişik illerden gelen ziyaretçiler.

Bursa’ya gezmemek de bu müzeyi… Büyük eksiklik.

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Si Ya Afganlar…

210 contenedores en Bursa sığınmacı var… 70 bini Orhangazi’de.

Primer lugar Suriyeliller… Después afganos.

Suriyeliler… Tarımda… Sanayide… İnşaatta şarıbılar… Kendi isinhi kuran… Fabrica açan da var.

Afganlar ise… Kırsalda… Hayvancılıkta.

Şayet… Si Afganlar… Hayvancılık sektoru tudusı tükerdi… Çoban tudusı.

Kars… Erzurum… Konya… Aksaray… Nereye gitsek çobanlar Afgan.

Bursa’ya geldik… Yine… Çobanlar Afgan.

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Lo apreciamos

İlçede ilk durağımız… Bakim ve Rehabilitación Merkezi… BARÉM.

Asentamiento Büyük bir… Hotel 5 estrellas me gusta

300 yataklı huzurevi.





150 engelli… 150 Alzheimer hastası.

Bina 3 katlı… Aún no hay apertura oficial.

Emre Can Komür… 28 años… Zihinsel engelli… El bir bileklik de Kendi… Boncuktan… Bize regalo etti.

BAREM… Bir Servicio Municipal… vakif por isletilecek.

Emeği geçenleri kutluyoruz.

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Somuncu Baba

Anadolu’nun manevi mimarlardin… Asíl adı Şeyh Hamid-i Veli. Haci Bayram Veli‘nin hocaşı.

kayseri‘de doğmuş… Bolsa’da fırın açmış… Somun ıpıp halka dıştımış.

Después… Aksaray’da yaşamış… Oradan Malatya‘nín Darende pasado ilçesine… Turbesi orada.

Hoy en Bursa, el municipio está restaurando Somuncu Baba Fırını variedad

Gunde 6 bin ekmek Resulta que… Ama satılmıyor.

Mustafa Dündar, alcalde de Belediye «Halka se está distribuyendo» dedi… İhtiyacı olanlara.

Un horno como un museo… Deberías ver a Yolunuz… Tamaño sıcacık ekmek ikram servirá

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Çarşı, pazar… TOGG ışıkı

Osmangazi… Bursa’nın negocio Central.

Camiler… Oteller… AVM’ler… Kapalıcarşı dâhil çarşılar… Hepsi burada.

Turistas locales y extranjeros… Osmangazi’de.

Bölge kaldık… Biz de kalabalığın arasina daldık.

Çarşı se está moviendo… Pero las compras son débiles.

Pahalılıktan şikâyet eden çok.

Selección… Cumhurbaşkanlığı… 6’lı masa… Konusuluyor.

El tema de interés de muchas personas:

«Partiler, kimleri aday ¿Mostrará?

Adayın ismi… Kışıliği… de Toplumda ser – estar muy importante

Ve… Konuşulan bir konu daha… TOGG… Türkiye’nin ötomobili.

Otomotivina kalbi… La capital del sector de la automoción Bolsa… un nuevo nacimiento Preparando… Unos días después… 29 Equim‘Delaware… TOGG dogaracak… Bursa’dan… Como Güneş.

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Registro

Bursa siyasetati… Değişimi süberi… İçinde de belediyecilikte.

Señor, cambio.

Mustafa Dündar, presidente de Orhangazi Belediye… directorio de 3 términos Bursa’da bir calaña.

El secreto del éxito… Tanığız:

Halkın içinde oluşu… İnşana dokunuşu.