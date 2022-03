Los fanáticos del Manchester United divididos sobre Erik ten Hag y Luis Enrique después de los comentarios del entrenador de España

Los fanáticos del Manchester United están divididos entre el entrenador del Ajax, Erik ten Hag, y el entrenador en jefe de España, Luis Enrique, luego de que este último abordara las especulaciones sobre su futuro.

Con el mandato temporal de Ralf Rangnick acercándose a su fin, el calor está aumentando en la búsqueda de la gestión de United. los Noticias de la noche de Manchester entiende que el holandés de 52 años es el candidato preferido por delante de Mauricio Pochettino, con Enrique y Julen Lopetegui como forasteros para el puesto.

Cuando se le preguntó sobre su futuro como entrenador de España, Enrique dejó claro que no tenía intenciones de dejar su cargo en el verano. Sin embargo, no descartó mudarse a Old Trafford algún día en el futuro.

“Estaré en Qatar con España porque he dado mi palabra y no hay nada que me haga más ilusión que representar a mi país en el Mundial. Después ya veremos.

“Y más con esta selección y con esta federación. Puedo decirlo más alto, pero no más claro. Estoy donde quiero estar”.

Con Ten Hag en la imagen y Enrique provocando una posible llegada después de la Copa del Mundo, los fanáticos del United están divididos. Así es como reaccionaron en Twitter cuando algunos mantuvieron su apoyo al estratega ganador de la Eredivisie.

Sin embargo, varios seguidores tenían la esperanza de que dejara la puerta entreabierta para un movimiento futuro. Incluso hubo gritos para que Rangnick alargara su estancia como jefe temporal para que el balear entrara a la palestra tras el Mundial.

Queremos sus puntos de vista, rojos. Puede involucrarse aún más con nuestra cobertura de Man United registrándose. Esto desbloqueará una gran cantidad de cosas, incluido unirse a los comentarios y participar en nuestras preguntas y respuestas especiales, donde puede hablar directamente con nuestros reporteros sobre lo que está sucediendo en Old Trafford esta semana y más allá.