Los 30 mejores Zapatos De Tango Mujer capaces: la mejor revisión sobre Zapatos De Tango Mujer

AOQUNFS Zapatos de Baile Latino con pedrería para Mujer Salsa Bachata Tango Zapatos de Baile de Salón,Modelo YCL451-8.5-5059-Negro,EU 42 € 45.99 in stock 1 new from €45.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material exterior: la parte superior está hecha de satén que tiene buena permeabilidad al aire.El material de la suela está hecho de gamuza, la entresuela de látex grueso hace que los bailarines bailen libremente sin cansar los pies.El material completo de los zapatos hace que los bailarines estén más cómodos.

Diseño: las correas de tobillo cruzadas ajustables combinan con diamantes de imitación brillantes, agregan un forro transpirable y una hebilla de liberación rápida, hacen que su paso de baile sea constante y elegante. Un talón estable puede hacer que su baile sea más flexible.

Personalización gratuita: no solo podemos hacer la suela de gamuza sino también la suela de goma.Si necesita cambiar el material de la suela o el estilo del talón, comuníquese con nosotros después de realizar el pedido a tiempo, personalizaremos los zapatos de acuerdo con sus solicitudes.

Ámbito de aplicación: mano de obra exquisita, flexible y cómoda.Perfecto para aficionados o profesionales para práctica o actuación de baile latino, salsa, samba, chacha, rumba, perfecto para zapatos de baile, zapatos de fiesta de bodas de salón, también combinan con trajes de trabajo, jeans casuales. , faldas o vestidos.

Consejo sobre el tamaño: mida el largo y el ancho de sus pies antes de realizar el pedido y luego consulte nuestra tabla de tallas para comprar. Si sus pies son un poco anchos, elija un tamaño más grande.

MGM-Joymod Mujeres Peep Toe Cruz Correa Rhinestones Tango Social Salón de Baile Latino Moderno Zapatos de Baile de Boda Sandalias, color Beige, talla 40 EU € 47.05 in stock 2 new from €36.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parte superior de satén adornada con diamantes de imitación de colores, suela de gamuza, solo para uso en baile, si necesitas cambiar a suela de goma para exteriores, por favor recuerda por correo electrónico

Estilo de talón personalizado y altura del talón con nuestra tabla como en la imagen. Si necesitas un pedido especial, por favor envíanos un correo electrónico después de hacer el pedido

Correa cruzada con cierre de hebilla, ligera y cómoda.

Este estilo es perfecto para bailes de salón como salsa, quickstep, latino, vals, foxtrot, rumba, cha cha, swing, discoteca, samba, jive, tango, flamenco, tap u otras ocasiones especiales.

Fabricado en China, tiempo de procesamiento: 2-4 días, tiempo de envío: estándar en 15-20 días, acelerado en 3-5 días.

Syrads Zapatos de Baile Latino para Mujer Baile de Salón Tacón Alto Zapatos de Tango Salsa Samba Vals € 49.99 in stock 2 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los zapatos son adecuados para salsa, fiesta de baile social, baile Latino, Tango, baile de Vals,Samba,Kizomba,Bachata Danza.

Material:Satén, Malla

Material de la suela: suela de gamuza (solo para interiores)

Altura del tacón: 6cm; 8cm

Ancho del calzado: regular. Consulte la tabla de tallas y elija el tamaño según la longitud de su pie (talón a los pies) y un tamaño más grande para el pie más ancho o más alto.

Syrads Zapatos de Baile Latino para Mujer Salsa Tango Bachata Vals con Pedrería Zapatos de Baile de Salón Suela Blanda 1050 € 55.99 in stock 2 new from €55.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los zapatos son adecuados para salsa, baile latino, tango, baile de vals,Samba,ChaCha,fiesta de baile social danza.solo para bailes de interior!

Material: ante

Material de la suela: suela de gamuza (solo para interiores)

Altura del tacón: 5cm;7.5cm;9cm

Ancho del calzado: regular. Consulte la tabla de tallas y elija el tamaño según la longitud de su pie (talón a los pies) y un tamaño más grande para el pie más ancho o más alto. READ Los 30 mejores strangers things sudadera capaces: la mejor revisión sobre strangers things sudadera

JUODVMP Zapatos De Baile Latino Negro para Mujer Zapatos De Baile De Tango De Satén Salón De Baile Fiesta Social Rendimiento 7.5cm WZSP217, 37 EU € 38.99

€ 27.99 in stock 2 new from €27.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Material externo: Satén seleccionado de alta calidad, superficie lisa, forro transpirable y absorbente del sudor, suela de ante fino, cojín elástico suave, entresuela sintética con buen soporte, suela acolchada antideslizante para pisadas firmes y seguras.

❤️Diseño: estilo clásico, elegante y generoso diseño de trampa en T que se puede realizar con fuerza equilibrada, buena envoltura, cómodo. Las correas ajustables combinadas con una hebilla de liberación rápida deslizable y fácil de usar, la belleza y la practicidad se reflejan en cada detalle. Extremadamente flexible, ligero, cómodo, apto para profesionales.

❤️Ligero y duradero: no solo alta elasticidad, sino también alta resistencia al desgaste, puede soportar m: buena resistencia al deslizamiento y equilibrio, compresión de flexión múltiple sin daños. La correa con hebilla proporciona estabilidad por lo que no son fáciles de "volar" cuando bailas, te sentirás más seguro, te moverás suave y libremente en la pista de baile.

❤️ Ocasión: el diseño clásico se adapta a diferentes ocasiones, latín, vals, rumba, salsa, vaquero, samba, corridas de toros y otros eventos de baile profesional y concursos de baile. También se puede utilizar como calzado formal de interior para bodas, noches y fiestas de baile.

❤️ Consejo de tallas: mide la longitud y el ancho de tus pies antes de realizar el pedido, luego consulta nuestra tabla de tallas para comprar. Consulte la imagen de la tabla de tallas a la izquierda para elegir el tamaño (elija el tamaño según centímetros). Si sus pies son un poco gordos y anchos, elija un tamaño más grande.

MGM-Joymod Zapatos de baile latinos modernos de salsa y tango con purpurina para mujer, sandalias de fiesta de boda, Tacón dorado Glitter 9cm, 37 EU € 39.00 in stock 2 new from €25.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parte superior de satén, suela de gamuza, solo para uso bailando, si necesitas cambiar a suela de goma para exteriores, por favor recuerda por correo electrónico

Estilo de talón personalizado y altura del talón con nuestra tabla como la imagen, si necesitas un pedido especial, por favor envíanos un correo electrónico después de hacer el pedido

Correa cruzada con cierre de hebilla, ligera y cómoda.

Este estilo es perfecto para bailes de salón como salsa, quickstep, latino, vals, foxtrot, rumba, cha cha, swing, disco, samba, jive, tango, flamenco, grifo u otra ocasión especial.

Fabricado en China, tiempo de procesamiento: 2-4 días, tiempo de envío: estándar en 15-20 días, acelerado en 3-5 días.

Ipanema Class Glam II Sandalia de tanga para Mujer PINK/GLITTER PINK 38 € 29.95

€ 28.99 in stock 7 new from €28.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sandalia de flip-flops con perlas de efecto brillo para agregar un toque glamoroso a su estilo de verano

Hecho de Flexpand, 100% reciclable y vegano

Angkorly - Zapatillas Moda Tacón escarpín Sandalias Elegante Elegante - Chic BCBG Mujer Tanga Gamuza Tacón Ancho Alto 10 CM - Rojo 3 FR500 T 38 € 39.95 in stock 1 new from €39.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Rojo 3 Size 38 EU

HROYL Zapatos de Baile Mujer Zapatos de Baile Latino Mujer Salsa Zapatos de Baile Latino Mujer Zapatos de Baile Tango,QJW5002,Rojo-6,EU37 € 32.99 in stock 1 new from €32.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️ Materiales exteriores: cuero suave de alta calidad, agradable para la piel y transpirable.

❤️ Diseño: cuero decorativo de alta calidad con puntos reflectantes, diseño gráfico clásico de cinta, elegante y juvenil. Primera opción para bailarines profesionales.

❤️ Talón: admitimos una variedad de tipos y alturas de talón para una personalización gratuita, si lo necesita, consulte nuestra pantalla de talón y luego informe sus necesidades al realizar un pedido.

❤️ Suela: suela gruesa compuesta de tres capas, la suela y la capa inferior están hechas de cuero de gamuza, y la capa intermedia está hecha de material de látex grueso, que es cómodo, antideslizante y más resistente al desgaste.

❤️ Consejos de tamaño: mida la longitud y el ancho de sus pies antes de realizar el pedido, y luego consulte nuestra tabla de tallas para comprar. Para clientes con pies ligeramente más anchos, seleccione el tamaño un tamaño más grande.

HROYL Zapatos de Baile Latino Mujer Salsa Tango Bachata Vals Zapatos de Baile de Salon,213-Negro-7, EU 37.5 € 39.99

€ 25.59 in stock 3 new from €25.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️MATERIAL: el exterior es de satén de seda, la suela interior es de gamuza.El material amigable con la piel hace que los zapatos sean más cómodos y transpirables.La suela intermedia de látex engrosado permite que los zapatos sean más duraderos y cómodos.La suela exterior está hecha de sude y tiene el gran bien. efecto antideslizante.

❤️DISEÑO: el clásico diseño de cinta de cinco tejidos, los zapatos de baile latino especificados por la escuela de baile latino, el arco trasero adopta un diseño de terraza de varios niveles, novela de alta gama. Se usa algodón grueso en el talón para proteger el pie de lesiones.

❤️ LIGERO Y CÓMODO: súper liviano y flexible, te hace sentir una gran libertad y cómodo de usar, mantén tu baile increíble.Suela de látex engrosada, suave, cómoda, ligera y resistente al desgaste, te permite bailar sin cansarse.

❤️ CONSEJOS DE TAMAÑO: para un mejor ajuste, primero puede medir la longitud del pie, luego hacer coincidir con nuestra tabla de tallas del vendedor que se muestra en la imagen, luego elegir el tamaño correcto. Si sus pies son un poco anchos, elija el tamaño más grande.

❤️SERVICIO: si los zapatos no son adecuados para sus pies, brindamos el servicio de que le volveremos a enviar los zapatos nuevos con el tamaño correcto gratis una vez más, y no necesita devolver los zapatos anteriores. Por supuesto, también apoyamos el servicio que cumple con la política de devolución de Amazon. ASÍ PUEDE COMPRAR CON CONFIANZA.

Syrads Zapatos de Baile Latino con pedrería para Mujer Salsa Tango Moderna Bachata Zapatos de Baile de Salón Suela Blanda,argentífero, 7.5cm, 39EU € 55.99 in stock 2 new from €55.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los zapatos son adecuados para salsa, baile latino, tango, baile de vals,Samba,ChaCha,fiesta de baile social danza.solo para bailes de interior!

Material: ante

Material de la suela: suela de gamuza (solo para interiores)

Altura del tacón: 2.36 pulgadas (6 cm), 2.95 pulgadas (7.5 cm);3.35 pulgadas (8.5cm)

Ancho del calzado: regular. Consulte la tabla de tallas y elija el tamaño según la longitud de su pie (talón a los pies) y un tamaño más grande para el pie más ancho o más alto.

PortDance Salsa Tango PD813 Pro - Zapatos de baile para mujer, color negro y plateado, tacón: 7 cm Flare (pequeño), color Plateado, talla 39 EU € 120.95 in stock 2 new from €120.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad excepcional. Fabricado en Portugal

Syrads Zapatos de Baile Latino para Mujer Zapatos de Baile Tango Salsa Samba Bachata Baile de Salón Baile Interior € 49.99 in stock 2 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los zapatos son adecuados para salsa, fiesta de baile social, baile Latino, Tango, baile de Vals,Samba,Kizomba,Bachata Danza.

Material: rebaño, malla

Material de la suela: suela de gamuza (solo para bailes bajo techo)

Altura del tacón: 6cm; 7.5cm;8.5cm

Ancho del calzado: regular. Consulte la tabla de tallas y elija el tamaño según la longitud de su pie (talón a los pies) y un tamaño más grande para el pie más ancho o más alto.

SWDZM Zapatos de Baile Latino para Mujer Punta Abierta Salsa Tango Ballroom Practice Performance Zapatos de Baile Modello,Tacco-6CM, Beige 34 EU/22CM € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️ Material exterior: hecho de satén de alta calidad con malla transpirable, hermoso y elegante.La suela de gamuza es suave y flexible, muda y antideslizante.Puede hacer que los bailarines bailen libremente sin cansar los pies.Son bastante brillantes y combinan perfectamente. varios vestidos de baile elegantes, también muy adecuados para novias delicadas.

❤️DISEÑO: El diseño clásico de punta abierta, con malla transpirable, hace que los zapatos latinos sean más únicos y no publicitarios. Exquisito enrutamiento de tornos, lujo discreto, suela de fieltro de alta calidad, suave y cómoda; Plantilla de gamuza absorbente de sudor, forro suave transpirable, extremadamente suave al tacto. La mejor opción para entrenamiento y rendimiento en danza.

❤️Suave y liviana: súper liviana y flexible, suave y cómoda, mejora la amortiguación y reduce la fatiga al caminar.Haz que te sientas muy libre y cómodo al usarlo, mantén tu increíble baile. Suela de látex engrosada, suave, cómoda, liviana y resistente al desgaste, te permite bailar sin cansancio.

❤️ Ocasión: baile de salón en interiores como salsa, quickstep, latín, vals, foxtrot, rumba, cha cha, swing, disco, samba, jive, tango, flamenco, tap o alguna otra ocasión especial como boda, fiesta o centro de formación de baile. , etc.

❤️SizeTips: los zapatos de baile son diferentes de los zapatos deportivos comunes. Mida la longitud y el ancho de sus pies antes de realizar el pedido, luego consulte nuestra tabla de tallas para realizar la compra.Consulte la imagen de la tabla de tallas a la izquierda para elegir la talla (elija la talla según los centímetros)

TINRYMX Zapatos Baile Moderno Mujer Punta Cerrada de Salón Baile de Latino Tango Salsa de Baile Zapatos de Baile,L272-Negro-6CM,41EU € 52.99 in stock 2 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Materiales exteriores: los zapatos de baile están hechos de cuero sintético de alta calidad, forro suave y transpirable y plantilla acolchada, hermosa a la moda y transpirable.La parte superior de color sólido podría reflejar mejor su elegancia.Las suelas de gamuza de piel de vaca son suaves y flexibles, mudas y no -deslizamiento Puede reducir la fatiga de los pies del bailarín durante la ejecución.

❤️Diseño: diseño clásico de punta ovalada, lleno de elegancia y encanto.La hebilla de correa en T ajustable es más única y flexible, las correas pasan a través de la suela, lo que puede fijar mejor el tobillo.No se aflojará y se mantendrá seguro cuando baila. . Esta es una de las mejores opciones para bailarines profesionales.

❤️Seguro y suave: buena resistencia al deslizamiento y equilibrio, peso ligero y duradero. No solo alta elasticidad, sino también alta resistencia al desgaste, puede soportar múltiples flexiones de compresión sin daños. La correa de la hebilla proporciona estabilidad para que no sean fáciles de "volar" cuando baila, te sentirás más seguro en él, muévete suave y libremente en la pista de baile.

❤️Ocasión: diseño clásico que se adapta a diferentes ocasiones, latín, vals, rumba, salsa, vaquero, samba, corridas de toros y otros eventos de baile profesional y concursos de baile.También se puede usar como zapatos de vestir formales para interiores para bodas, noches y fiestas de baile.

★ La medición manual tendrá un error de 0,1-0,13 cm, por favor comprenda. Habrá ligeras diferencias en la longitud de los dos pies de una persona. Al elegir un tamaño de zapato, consulte el pie más grande. Por favor, tenga en cuenta , lea atentamente nuestra tabla de tallas y elija la talla correcta de acuerdo con la longitud de su pie. Si su empeine es un poco más ancho o si su empeine es un poco más alto, aumente el tamaño en una talla. READ Los 30 mejores Muñeca Hinchable Silicona capaces: la mejor revisión sobre Muñeca Hinchable Silicona

YKXLM Mujeres&Niña Zapatos Latinos de Baile Zapatillas de Baile de salón Salsa Tango Performance Calzado de Danza,ES-805QB-7,Marrone,EU 37.5 € 38.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Outer Material: Satin

Shoe Sole:Suede sole

Altura del tacón: 2.75 pulgadas

Design:Adjustable ankle straps matched with metal buckle .

Size Choose:Please choose the size according to your feet length and our size chart. If your feet are wide, please choose a larger size. Do not hesitate to contact us if you have any questions and we will do our best to help you.

Botas Borrego Mujer Altas Zapatos de Baile de salón de Baile para Mujer, Tango, Salsa, Zapatos de Lentejuelas, Zapatos de Baile Social El Ultimo Suspiro (Black, 38) € 18.92 in stock 1 new from €18.92 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Sandalias tacón verano mujer, sandalias tacón cuña mujer, zapatos punta abierta, cuero PU informal, sandalias romanas elegantes, chanclas, zapatos casuales, sandalias playa, sandalias, zapatos verano mujer, sandalias cuña mujer, alpargatas, tacón cuña mujer. Sandalias, zapatos verano abiertos, chanclas con plana, zapatos casuales

SERVICIO - Entrega rápida y garantía volución l 100% l dinero Elegimos la logística más rápida y generalmente enviamos por alantado. Si el producto tiene problemas calidad o tamaño, ofrecemos un servicio reemplazo o reembolso gratuito. Si tiene alguna pregunta, no du en ponerse en contacto con nosotros. Así que compre ahora con confianza.

Sandalias mujer sandalias mujer sandalias mujer sandalias mujer verano con tacón mujer sandalias verano mujer sandalias mujer verano sandalias mujer sandalias mujer sandalias mujer verano sandalias mujer planas zapatos mujer sandalias sandalias niña cómodas sandalias mujer sandalias niña sandalias mujer

Parte superior: Fabricadas en sintética alta calidad, sandalias mujer cómodas y ecológicas. Sandalias mujer elegante Tacón bloque Cómodo tiras mujer Sandalias tacón cuña Zapatos tacón Vintage Verano Playa Retro Diamante imitación Punta abierta Casual Tacón cuña Sandalias el Moda mujer Brillo Zapatillas planas Zapatos noche Peep Toe Flip Flop

Ancho l zapato: consulte nuestro tamaño en la imagen que proporcionamos.//Sandalias Plantillas sueltas Sandalias Sandalias cuero Mujer Sandalias verano con tacón cuña 23 Sandalias Zapatos mujer Sandalias verano mujer Sandalias blancas Sandalias mujer Sandalias Sandalias tacón mujer doradas Sandalias mujer Sandalias blancas

Syrads Zapatos de Baile Latino para Mujer Salsa Zapatos de Tango Samba Vals Bachata Kizomba Baile de Salón de Interior Negro 6cm € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los zapatos son adecuados para salsa, fiesta de baile social, baile Latino, Tango, baile de Vals,Samba,Kizomba,Bachata Danza.

Material: rebaño, malla

Material de la suela: suela de gamuza (solo para interiores)

Altura del tacón: 6cm;7.5cm;8.5cm

Ancho del calzado: regular. Consulte la tabla de tallas y elija el tamaño según la longitud de su pie (talón a los pies) y un tamaño más grande para el pie más ancho o más alto.

HROYL Zapatos de Baile Latino Mujer Satén Salón de Baile 806 Rojo 38.5 EU € 38.99 in stock 2 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️ Material exterior: Combina satén de alta calidad con cuero brillante, tiene un muy buen brillo, suela de ante, con efecto antideslizante, antiestático y silencioso, que puede hacerte lucir tu elegante baile en el escenario. más estable, cómodo.

❤️ Diseño cómodo: diseño simple de punta abierta, sexy y moderno.Los dos colores de los zapatos hacen que los zapatos sean más frescos y exquisitos.La entresuela de látex gruesa, suave y cómoda, mejora la amortiguación y reduce la fatiga del baile.

❤️ Suave y liviano: súper liviano y flexible, te hace sentir una gran libertad y cómodo de usar, mantén tu increíble baile.

❤️ Alcance aplicable: baile interno como baile, salsa rápida, latín, vals, foxtrot, rumba, cha cha, swing, disco, samba, jive, tango o alguna otra ocasión especial como un centro de entrenamiento, boda, fiestas o salón de baile. , etc.

❤️ Consejos de tamaño: los zapatos de baile son diferentes de los zapatos deportivos normales. Necesita una gran comodidad, por lo que la elección del tamaño es muy importante. Mida la longitud y el ancho de los pies antes de realizar el pedido, luego consulte nuestra tabla de tallas para comprar. Si no sabe elegir, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

YKXLM Zapatos de Baile Latino para Mujer con Correa en T Sandalias de Baile de Salsa para Fiestas de salón de Baile Tacón Latino Baile,Modello AX-QJW-T002-Azul-8.5CM, 36.5 EU € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El baile excelente comienza con zapatos excelentes. Puedes encontrar los zapatos de baile perfectos en nuestra tienda.

La exclusiva superficie de cuero proporciona un ajuste particularmente suave y delicado. Plantillas acolchadas, forro de algodón que absorbe la humedad, plantillas de esponja que absorben los golpes para aumentar la comodidad; la suela de goma súper suave le brinda la máxima flexibilidad; muy adecuado para Spinning en el suelo interior.

La altura del talón porpare proporciona una increíble sensación de comodidad y un excelente apoyo. Extremadamente ligero y estable. Son muy adecuados para salón de banquetes, baile latino, salsa, bachata, mambo, tango, baile swing o cualquier tipo de salón de banquetes, baile social de bodas.

La hebilla de liberación rápida hace que estos zapatos de salsa de salón sean fáciles de poner y quitar.

Nuestro tamaño de calzado es estándar. También puede medir la longitud de sus pies y elegir una talla según nuestra tabla de tallas. Sugerimos que los nuevos zapatos de baile le queden muy bien. Dependiendo del material del zapato de baile, el zapato puede estirarse de la mitad a una talla de ancho.

Syrads Zapatos de Baile Latino de salón para Mujer Salsa Tango Bachata Zapatos de Baile de Interior para Boda Fiesta de Noche,Negro,8.5cm Heel,37 EU € 49.99 in stock 2 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2,5 Reino Unido = (Día 35 = 8,86"/22,5 cm); 3,5 Reino Unido = (Día 36 = 9,06"/23 cm); 4 Reino Unido = (Día 37 = 9,25"/ 23,5 cm); 5 Reino Unido=(Etiqueta 38)= 9.45″/24cm);6 Reino Unido=(Etiqueta 39=9.65″/24.5cm);6.5 Reino Unido=(Etiqueta 40=9.84″/25cm)

Ancho del zapato: Normal. Consulte NUESTRA TABLA DE TALLAS y elija la talla según la longitud de su pie (del talón a la punta).

Material de la suela: suela de ante (solo para suelo INDOOR)

Altura del tacón: 2,36 pulgadas (6 cm); 2,95 pulgadas (7,5 cm); 3,35 pulgadas (8,5 cm)

Los zapatos son adecuados para salsa, bailes de salón, bailes de salón, bailes latinos, tango, vals, bodas, bailes modernos, fiestas nocturnas.

HROYL Zapatos de Baile Latino Mujer Salsa y Bachata Brillantes Zapatos de Baile de Salón,ESAF435024,Gold,39EU € 58.99 in stock 2 new from €48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️ Material externo: hecho de cuero sintético / satinado de alta calidad, la suela es de gamuza, suave, cómoda y antideslizante, la mejor opción para el entrenamiento y el rendimiento en la danza.

❤️ Varios tipos de tacones: 5cm / 6cm /6.5cm/7cm/8.3cm/8.5cm, cada tipo de tacón le brinda una experiencia de baile diferente. Admitimos zapatos personalizados con otras alturas de tacón.

❤️ Grupo aplicable: mujeres, niñas, profesores de baile, estudiantes de baile, entrenadores de baile, etc. ❤️ Ámbito de aplicación: baile de salón como salsa, paso rápido, latín, vals, foxtrot, rumba, cha cha, swing, disco, samba, jive, tango, flamenco, tap dance o cualquier otra ocasión especial, como una boda, una fiesta o un centro de entrenamiento de baile, etc.

❤️SizeTips: los zapatos de baile son diferentes de los zapatos deportivos comunes. Mida la longitud y el ancho de sus pies antes de realizar el pedido, luego consulte nuestra tabla de tallas para comprar. Si sus pies son un poco anchos, elija un tamaño grande.

❤️Nota: 1. Pueden aparecer ligeras diferencias de color debido a la reflexión del color en el monitor, la luz, el fondo, etc. 2. Puede haber diferencias de 0,5 cm debido a la medición manual.

YKXLM Mujeres & Niñas Satén Latino Salsa Tango Boda Salón de Baile Zapatos de Baile de Rendimiento,ESYCL035-8.5-428,Azul,EU 37 € 35.99 in stock 1 new from €35.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Material exterior: cuero de alta calidad, exquisita plantilla de gamuza que absorbe el sudor, forro suave y transpirable, media suela de látex elástica, suela de ante gruesa y duradera, flexible y cómoda. El diseño colorido te hace lucir más fresco y con más energía . Se cierra con correa y hebilla en el tobillo, sexy, ligera y duradera. < br>

❤️ Cuatro alturas de tacon:10 cm / 8,5 cm / 7,5 cm / 6 cm, de los cuales los zapatos de 8,5 cm de altura tienen dos tacones, uno es el talón del punzón y el otro el talón del vino. Nombre del color 085b es un tacón cónico,085 a es un vaso de vino talón.

❤️ Ámbito: baile de salón, como salsa, baile enérgico, baile latino, vals, foxtrot, rumba, chakra, columpio, disco, samba, jive, tango, flamenco, grifo o algún otro. Para ocasiones especiales, como bodas, fiestas o centros de formación de danza, etc.

❤️ Transporte: comprenda que nuestros productos deben ser importados y, por lo general, tardan entre 10 y 20 días en llegar. Si tiene alguna pregunta o insatisfacción, no dude en ponerse en contacto con nosotros, le proporcionaremos un servicio de preventa y posventa de cinco estrellas.

❤️Nota: 1. Pueden producirse ligeras diferencias de color debido a la reflexión del color en el monitor, la iluminación, el fondo, etc. 2. Puede haber diferencias de 0,5 cm debido a la medición manual. Cuando use estos nuevos zapatos por primera vez, sus pies estarán un poco apretados, no se preocupe, sus pies se adaptarán pronto.

Zapatos de Baile Latino para Mujer - Moderno Zapatos de Salsa de Tango para Fiestas(Negro,39 EU € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Este zapato de baile está hecho de satén y caucho de alta calidad,tiene cuatro correas en la parte superior para la mayoría de los trajes de baile e incluso para los zapatos de todos los días,adecuados para usar al aire libre.Nota:El tamaño de los zapatos es el código de la etiqueta, consulte la tabla de tallas y el número de código real correspondiente.

❤Extremadamente flexible,liviano,cómodo,que se puede ubicar para amateurs y profesionales para latinos.

❤ La plantilla es amigable con la piel,resistente al desgaste y a los golpes.El talón está hecho de plástico ABS,resistente a la presión y antidesgaste,lo que te permite bailar como quieras,sin carga,elegante y hermoso.

❤ El clásico zapato de enseñanza ideal para todo tipo de baile, incluyendo tap,moderno,tango,baile en línea,etc.Extremadamente flexible,liviano,cómodo,no solo para bailarines profesionales,sino también para amantes de la danza amateur.

❤ Hebilla ajustable para un mejor ajuste,sobre el tamaño,consulte la tabla de tallas,si tiene alguna pregunta,déjenos un mensaje y le responderemos dentro de las 24 horas. READ Los 30 mejores Funda Nintendo 3Ds Xl capaces: la mejor revisión sobre Funda Nintendo 3Ds Xl

Naudamp para Mujer Zapatos de Baile de salón de Baile Latino Tango con tacón Alto y satén de Malla Alta € 48.98 in stock 1 new from €48.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: satén, suela de piel de ante.

Altura del tacón: 6 cm; 8 cm

La suela de ante antideslizante es adecuada para suelos interiores, equipada con buena resistencia al deslizamiento y equilibrio.

La hebilla y el clip del zapato proporcionan un deslizamiento y liberación instantáneos.

Adecuado para vals latino, vienés, salsa, tango, vals, rumba, chaCha, columpio, discoteca, samba, práctica y actuación. También se puede utilizar para bodas, fiestas nocturnas, bailes u otras ocasiones especiales.

PortDance Mujeres Zapatos de Baile PD504 Tango - Cuero Plateado - 7 cm Slim [EUR 38] € 130.95 in stock 2 new from €130.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number PD504 Model PD504 Color Plateado Is Adult Product Size 38 EU

PortDance Salsa Tango PD505 Premium - Zapatos de baile para mujer - Color: negro y rojo - Tacón: 5 cm Flare (pequeño) - Fabricado en Portugal, color Multicolor, talla 37 EU € 137.95 in stock 1 new from €137.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number PD505 Model PD505 Color Negro Rojo Is Adult Product Size 37 EU

HROYL Zapatos de Baile Latino Mujer Salsa Moderna Tango Cerrados Zapatos de Baile de Salón,YCL259-Metálico-4.5,EU39 € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales externos: los zapatos latinos están hechos de materiales de cuero estampado y forro de zapatos transpirable y absorbente de sudor. Las suelas de ante son silenciosas a prueba de golpes y antideslizantes.

Diseño: El clásico diseño de hebilla de cierre en forma de T y punta cerrada, que hizo que los zapatos estuvieran de moda pero no pasados de moda. bailarines.

Ventaja: los zapatos de baile latino son suaves, cómodos y flexibles.El diseño de altura de los tacones medios y bajos podría reducir la fatiga de los bailarines.

Aplicaciones y ocasiones: mujeres, niñas, damas, bailarinas, profesores de baile, estudiantes de baile, examinadores de baile, etc.Baile de salón, como salsa, baile de paso rápido, ballet, baile latino, vals, chacha, swing, discoteca, samba. , tango, tocar música u otras ocasiones especiales, como bodas, fiestas o centros de formación de baile.

Consejo de tamaño: mida la longitud y el ancho de sus pies antes de realizar el pedido y luego consulte nuestra tabla de tallas para realizar la compra. Para clientes con pies ligeramente más anchos, seleccione la talla una talla más grande.

AOQUNFS Zapatos de Baile Latino Mujer Salsa Tango Bachata Zapatos de Baile de Salon,2324WZSP-7.5-Marrón,EU39 € 37.99 in stock 3 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️MATERIAL: el exterior es de satén de seda, la suela interna es de gamuza.El material amigable con la piel hace que los zapatos sean más cómodos y transpirables.La suela intermedia de látex engrosado permite que los zapatos sean más duraderos y cómodos.La suela exterior está hecha de sude y tiene el buen efecto para antideslizante.

❤️DISEÑO: el diseño clásico de la cinta de cinco tejidos, los zapatos de baile latino especificados por la escuela de baile latino, el arco trasero adopta un diseño de terraza de varios niveles, novela de alta gama. Se usa algodón grueso en el talón para proteger el pie de lesiones.

❤️ LIGERO Y CÓMODO: súper liviano y flexible, te hace sentir una gran libertad y cómodo al usarlo, mantén tu baile increíble.Suela de látex engrosada, suave, cómoda, ligera y resistente al desgaste, te permite bailar sin cansarse.

❤️ CONSEJOS DE TAMAÑO: para un mejor ajuste, primero puede medir la longitud del pie, luego hacer coincidir con nuestra tabla de tallas del vendedor que se muestra en la imagen, luego elegir el tamaño correcto. Si sus pies son un poco anchos, elija el tamaño más grande.

❤️SERVICIO: si los zapatos no son adecuados para sus pies, le brindamos el servicio de que le volveremos a enviar los zapatos nuevos con el tamaño correcto de forma gratuita una vez más, y no es necesario que devuelva los zapatos anteriores. COMPRE CON CONFIANZA.

TINRYMX Mujer Zapatos Baile Latino Punta Cerrada de Salón Baile de Tango Moderno Salsa de Baile Zapatos de Baile,Modelo-YCL272,Negro-6CM-36EU € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Materiales exteriores: los zapatos de baile están hechos de cuero sintético de alta calidad, forro suave y transpirable y plantilla acolchada, hermosa a la moda y transpirable.La parte superior de color sólido podría reflejar mejor su elegancia.Las suelas de gamuza de piel de vaca son suaves y flexibles, mudas y no -deslizamiento Puede reducir la fatiga de los pies del bailarín durante la ejecución.

❤️Diseño: diseño clásico de punta ovalada, lleno de elegancia y encanto.La hebilla de correa en T ajustable es más única y flexible, las correas pasan a través de la suela, lo que puede fijar mejor el tobillo.No se aflojará y se mantendrá seguro cuando baila. . Esta es una de las mejores opciones para bailarines profesionales.

❤️Seguro y suave: buena resistencia al deslizamiento y equilibrio, peso ligero y duradero. No solo alta elasticidad, sino también alta resistencia al desgaste, puede soportar múltiples flexiones de compresión sin daños. La correa de la hebilla proporciona estabilidad para que no sean fáciles de "volar" cuando baila, te sentirás más seguro en él, muévete suave y libremente en la pista de baile.

❤️Ocasión: diseño clásico que se adapta a diferentes ocasiones, latín, vals, rumba, salsa, vaquero, samba, corridas de toros y otros eventos de baile profesional y concursos de baile.También se puede usar como zapatos de vestir formales para interiores para bodas, noches y fiestas de baile.

★ La medición manual tendrá un error de 0,1-0,16 cm, por favor comprenda. Habrá ligeras diferencias en la longitud de los dos pies de una persona. Al elegir un tamaño de zapato, consulte el pie más grande. Por favor, tenga en cuenta , lea atentamente nuestra tabla de tallas y elija la talla correcta de acuerdo con la longitud de su pie. Si su empeine es un poco más ancho o si su empeine es un poco más alto, aumente el tamaño en una talla.

