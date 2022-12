Inicio » Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Yankee Candle Set capaces: la mejor revisión sobre Yankee Candle Set Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Yankee Candle Set capaces: la mejor revisión sobre Yankee Candle Set 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Yankee Candle Juego de regalo | 18 velas de té perfumadas y portavelas con una caja de regalo floral | Colección Sakura Blossom Festival | Ideal para regalo del día de la madre € 13.35

Free shipping

Amazon.es Features Este juego de regalo tiene capacidad para 18 velas de té perfumadas en una gama de fragancias de primavera como Sakura Blossom Festival, Majestic Mount Fuji y Sweet Plum Sake, además de un portavelas de cerámica blanca

A medida que los primeros árboles de cerezo comienzan a florecer, Yankee Candle te invita a un viaje a Japón para dar la bienvenida a la primavera durante el festival de flores de Sakura

Las velas de té añaden un brillo mágico a cualquier hogar, así como un aroma acogedor, con un tiempo de combustión de hasta 6 horas cada una

El portavelas de cerámica blanca protege las superficies de los daños, a la vez que añade encanto y atractivo a cualquier estilo de decoración, independientemente de la temporada.

Los ingredientes seleccionados y la cera de primera calidad proporcionan un aroma limpio y constante que llena la habitación. La mecha de algodón 100% natural está enderezada y centrada para una combustión uniforme

Yankee Candle Set de regalo, Velas con aroma de Navidad, 3 velas votivas y 1 soporte, Countdown to Christmas Collection (1631471E) € 15.50
€ 14.33

€ 14.33 in stock 3 new from €11.68

Free shipping

Amazon.es Features Este set de regalo incluye un trío de velas votivas perfumadas festivas, incluyendo luces de twinkling, Festival de la granja de árbol y Christmas Eve Cocoa, así como un soporte para velas votivas decoradas con estrellas

Haz que cada momento de la Navidad sea alegre y brillante, con el atractivo brillo de las velas perfumadas que capturan anticipación y emoción en la Navidad

Las velas votivas crean un ambiente acogedor y acogedor, ideal cuando toda la familia está junta, e ideal para descubrir nuevas fragancias favoritas

El portavelas votivo festivo es una hermosa adición a la decoración navideña; su diseño dorado se destaca especialmente por el parpadeo de una vela votiva

Los ingredientes seleccionados y la cera premium proporcionan un aroma puro, consistente y relleno de habitación; con mecha de algodón 100% de fibra natural, estirada y centrada para una combustión limpia y uniforme

Yankee Candle Set de regalo, 12 velas votivas perfumadas, Cuenta atrás para la colección de Navidad (1700614E) € 32.89
€ 31.64

€ 31.64 in stock 2 new from €31.64

Free shipping

Amazon.es Features Este set de regalo contiene 12 velas votivas perfumadas según los últimos aromas de nuestra colección Signature

El set incluye: White Spruce & pomelo, Silver Sage & Pine, Holiday Zest Filled Votive, Smoked Vanilla & Cashmere, Wild Orchid, Amber & Sandalwood, Bayside Cedar, Lakefront Lodge, Black Tea & Lemon, Praline & Birch, Pink Cherry & Vanilla Filled y Banana Spiced Break AD

Las velas votivas crean un ambiente acogedor y acogedor, ideal cuando toda la familia está junta, e ideal para descubrir nuevas fragancias favoritas

Los ingredientes seleccionados y la cera premium proporcionan un aroma puro, consistente y relleno de habitación; con mecha de algodón 100% de fibra natural, estirada y centrada para una combustión limpia y uniforme

Ayude a Yankee Candle a dar una segunda vida a estos envases mágicos reciclándolos correctamente y continúe difundiendo alegría READ Los 30 mejores Termostato Inalambrico Calefaccion capaces: la mejor revisión sobre Termostato Inalambrico Calefaccion

YANKEE CANDLE Set de Regalo, 3 Cera perfumada se derrite en una Caja Festiva con Forma de Adorno con un Lazo, Cuenta atrás para la colección de Navidad (1631474E) € 8.00
1 used from €5.75

1 used from €5.75

Free shipping

Amazon.es Features Este set de regalo incluye un trío festivo fragante Wax Melts, incluyendo luces de twinkling y Tree Farm Festival y Letras To Santa

Haz que cada momento de la Navidad sea alegre y brillante, con el atractivo brillo de las velas perfumadas que capturan anticipación y emoción en la Navidad

Las velas sin mecha son fáciles de probar y mezclar para crear un sambiente navideño individual. La nueva fórmula asegura que el aroma se distribuya aún más rápido que antes

Embalado en una caja de regalo festiva con una cinta satinada de color rojo baya, perfecta para las medias navideñas.

Ayude a Yankee Candle a dar una segunda vida a estos envases mágicos reciclándolos correctamente y continúe difundiendo alegría

Yankee Candle Set de regalo | 2 velas perfumadas de Navidad en tarro mediano | Cantando villancicos y desenvuelve las fragancias mágicas | Colección mágica de la mañana de Navidad € 38.72

Free shipping

Amazon.es Features Un dúo festivo de 2 velas perfumadas en tarro mediano en una hermosa caja de regalo abierta decorada con acebo y copos de nieve dorados, ideal para difundir alegría navideña

Crea una sensación maravillosamente acogedora en tu hogar con estos aromas de marca; perfecto para iluminar cuando los invitados están de visita, con un tiempo de combustión de hasta 75 horas cada uno

Cantos cantantes: una combinación armoniosa de frutas, perennes y notas de especias que crean una inspiradora melodía navideña

Desenvuelve la magia: la alegría de abrir presenta bajo el árbol un regalo de hojas perennes, cítricos brillantes y cálidos aromáticos

Los ingredientes curados y la cera premium ofrecen un aroma limpio y consistente que llena la habitación; la mecha de algodón 100% de fibra tural, está alisada y centrada para una combustión uniforme

Yankee Candle vela en tarro grande, Pastel de vainilla € 32.90
€ 26.04

€ 26.04 in stock 13 new from €20.45

Free shipping

Amazon.es Features Disfrute del rico y cremoso aroma del pastel de vainilla con toques de limón y mucho glaseado de mantequilla

Sus ingredientes cuidados y la cera de gran calidad invaden toda la estancia con un aroma limpio y constante

Duración de combustión extralarga de hasta 150 horas; 18 נ9,7 cm (alto נancho) (623 g)

Presentada en el interior del clásico tarro de cristal con tapa que permite preservar la fragancia; etiqueta extraíble para dar un toque personalizado

Mecha totalmente de algodón de fibras naturales, enderezada y centrada para que arda de manera limpia y uniforme

Yankee Candle tarro, Lugar tranquilo, gris, 10,7 x 10,7 x 16,8 cm € 32.90
€ 20.25

€ 20.25 in stock 5 new from €20.25

Free shipping

Amazon.es Features Una fragancia meditativa, equilibrada y centrada con un suave olor a jazmín, un toque de pachulí y almizcle de cálido ámbar

Duración de combustión de la vela aromática: entre 110 y 150 horas; peso: 623 g

Cada vela grande se presenta en el interior del clásico tarro de cristal con tapa que permite preservar la fragancia

Sus ingredientes cuidados y la cera de gran calidad invaden toda la estancia con un aroma limpio y constante

Mecha totalmente de algodón y sin plomo, enderezada y centrada para que arda de manera uniforme

Yankee Candle Juego de regalo | 3 velas votivas perfumadas y 1 vaso distintivo | Colección Sakura Blossom Festival | Ideal para regalo del día de la madre € 23.94
5 used from €18.49

5 used from €18.49

Free shipping

Amazon.es Features Este juego de regalo tiene capacidad para 3 velas aromáticas y 1 vaso pequeño con aromas de Amber & Sandalwood, Black Tea & Lemon, Ocean Air y Sakura Blossom Festival

A medida que los primeros árboles de cerezo comienzan a florecer, Yankee Candle te invita a un viaje a Japón para dar la bienvenida a la primavera durante el festival de flores de Sakura

Yankee Candle Las velas aromáticas son del tamaño perfecto para probar y encontrar tu nueva fragancia favorita

Las velas con vaso distintivas combinan perfectamente con cualquier decoración, lo que las hace ideales para crear una hermosa imagen en tu hogar

Ayuda a Yankee Candle a darle a este embalaje una segunda vida reciclándolo correctamente, y continúa repartiendo alegría

Yankee Candle Juego de regalo, 10 luces perfumadas para té y 1 soporte para luz de té, cuenta regresiva para la colección de Navidad (1631472E) € 14.11
€ 13.54

€ 13.54 in stock 3 new from €13.54

Free shipping

Amazon.es Features Este juego de regalo tiene capacidad para 10 velas perfumadas en una gama de favoritos de Navidad como luces parpadeantes, festivales de granja de árboles y letras a Papá Noel, además de un portavelas de cristal transparente de marca

Añade un toque de magia con la cuenta regresiva para las festividades de Navidad. Haz que cada momento de la temporada festiva sea feliz y brillante, con el acogedor brillo de las velas en fragancias que capturan la anticipación y la emoción de las vacaciones

Las velas de té añaden un brillo mágico parpadeante a cualquier hogar, así como un aroma acogedor, con un tiempo de combustión de hasta 6 horas cada una

El portavelas de cristal transparente protege tus superficies de daños mientras añade encanto e interés a cualquier estilo de decoración, independientemente de la temporada

Ayuda a Yankee Candle a dar este embalaje mágico, cartón procedente de bosques gestionados de forma responsable, una segunda vida reciclando correctamente y continuando difundiendo alegría.

Yankee Candle Set de 6 velas navideñas € 33.66

Free shipping

Amazon.es Features Muestra fácilmente las fragancias Yankee Candle con esta colección de 6 velas perfumadas favoritas

Este juego de regalo votivo perfumado está lleno de una fabulosa votiva con aroma festivo y afrutado para darte un capricho todos los días en el camino hasta Navidad. Será un regalo perfecto para cualquier mujer en su cumpleaños, regalo de Navidad o como un maravilloso regalo

Coloca estas velas votivas perfumadas en cualquier portavelas de tu elección

Este lujoso juego de regalo contiene 6 velas votivas de Navidad

Juego de velas de regalo perfecto, el juego de velas perfumadas está muy bien empaquetado e ideal para regalar.

Yankee Candle Set de regalo | 3 piezas e cera perfumada navideña para derretir | Colección mágica de la mañana de Navidad € 19.70

Amazon.es Features Un trío festivo de 3 piezas de cera perfumada para derretir en una bonita caja de regalo decorada, lista para regalar e ideal para difundir alegría navideña.

Las velas sin mecha son fáciles de probar y mezclar para crear tu propio ambiente navideño personalizado, con una nueva fórmula que dispersa la fragancia aún más rápido que antes la fragancia.

Fragancias: Galleta de Navidad (vainilla, nuez moscada, mantequilla), Nochebuena (ciruelas azucaradas, frutas confitadas) y cabaña a la luz de las velas (pino, especias cálidas, notas terrosas).

La forma de dos caras encaja perfectamente en todos los calentadores de cera eléctricos y no eléctricos, liberando maravillosamente fragancia festiva mientras se derriten.

Hasta 8 horas de fragancia.

Yankee Candle, formato ahorro con 10 velas aromáticas votivas, distintas fragancias € 24.79

Free shipping

Amazon.es Features Pruebe fácilmente las fragancias de Yankee Candle con esta colección de 10 velas aromáticas votivas

Dura hasta 15 horas con cera de parafina limpia y consistente.

Mecha de algodón 100% sin plomo centrada para la mejor combustión posible.

Poner estas velas aromáticas en cualquier portavelas votivo de tu elección.

Yankee Candle Set de regalo | 3 velas perfumadas | Cuenta atrás para la colección de Navidad € 18.85

Amazon.es Features Este juego de regalo tiene capacidad para un trío de velas perfumadas festivas incluyendo bálsamo y cedro, galletas de Navidad y canela brillante

Haz que cada momento de la temporada festiva sea feliz y brillante, con el acogedor brillo de las velas en fragancias que capturan la anticipación y la emoción de la Navidad

Los ingredientes curados y la cera premium ofrecen un aroma limpio y consistente que llena la habitación

La mecha de algodón 100% de fibra natural está alisada y centrada para una combustión uniforme

Cada vela tiene un tiempo de combustión de hasta 45 horas

Yankee Candle Juego de regalo | 6 velas votivas perfumadas | Colección Sakura Blossom Festival | Ideal para regalo del día de la madre € 29.00

Free shipping

Amazon.es Features Este juego de regalo tiene 6 velas perfumadas con los aromas Sakura Blossom Festival, Majestic Mount Fuji, Sweet Plum Sake, Wild Orchid, Amber & Sandalwood y Bayside Cedar

A medida que los primeros árboles de cerezo comienzan a florecer, Yankee Candle te invita a un viaje a Japón para dar la bienvenida a la primavera durante el festival de flores de Sakura

Yankee Candle Las velas aromáticas son del tamaño perfecto para probar y encontrar tu nueva fragancia favorita

Las etiquetas decorativas cuentan con imágenes de fragancias ilustradas a mano y se ven tan atractivas como huelen

Mezcla de cera de mezcla de soja para un color vibrante y una combustión uniforme READ Los 30 mejores Placas De Aluminio capaces: la mejor revisión sobre Placas De Aluminio

YANKEE CANDLE Juego de regalo con 8 velas perfumadas, soporte votivo, recortador de mecha y decoración de vela con tapa Illuma- Juego de velas de 11 piezas € 84.90

Free shipping

Amazon.es Features Una colección especialmente elegida de 8 velas perfumadas emparejadas con accesorios para ayudar a llenar tu hogar con un ambiente fragante y festivo

Presentado en una caja de regalo roja de temporada, este juego de velas seguramente difundirá alegría (ahora empaquetado en embalaje de Amazon)

La cubierta de vela Illuma-Lid mejora la distribución de la fragancia asegurando que la llama se queme más constantemente; el recortador de mecha ayuda a reducir la cantidad de hollín que se forma a medida que cada vela se qu

Tiempo de combustión de la vela en tarro medio: 65-75 horas; vela en tarro pequeño: 20-30 horas; vela votiva: 15 horas

Incluye: letras a Santa; Snow in Love, All is Bright, Evergreen Mist, Spiced Orange, Christmas Eve, Red Apple Wreath; Wick Trimmmer; Illuma-Lid; votive Holder

Yankee Candle Set de regalo, 4 velas votivas perfumadas, Cuenta atrás para la colección de Navidad (1631475E) € 29.99

Amazon.es Features Este juego de regalo tiene capacidad para cuatro velas votivas perfumadas festivas, incluyendo luces parpadeantes, festival de granja de árboles, letras a Papá Noel y cacao de Nochebuena

Añade un toque de magia con la cuenta regresiva para las fiestas de Navidad. Haz que cada momento de la temporada festiva sea feliz y brillante, con el acogedor brillo de velas en fragancias que capturan la anticipación y la emoción de las vacaciones

Las velas votivas crean una sensación acogedora y acogedora; ideal para cuando toda la familia está junta e ideal para descubrir nuevos aromas favoritos

Los ingredientes curados y la cera premium ofrecen un aroma limpio y consistente que rellena la habitación; la mecha de algodón 100% de fibra natural está alisada y centrada para una combustión uniforme

Ayuda a Yankee Candle a dar a este embalaje mágico, cartón procedente de bosques gestionados responsablemente, una segunda vida reciclando correctamente y continuando difundiendo alegría.

Yankee Candle Calendario dell'Avvento 2022 | Set Regalo Candela Profumata | 12 candele votive piene, 12 candele e 1 portacandele € 66.68
€ 64.96

€ 64.96 in stock 3 new from €52.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con este hermoso calendario de Adviento de velas votivas y velas con diseño de libro festivo, la espera de Navidad se convierte en una verdadera experiencia de fragancia

Este alegre juego de velas perfumadas contiene 12 velas votivas rellenas y 12 velas de té en 12 notas mágicas de fragancia y 1 portavelas de cristal transparente en 12 notas mágicas de fragancia

Los aromas incluyen los clásicos amantes del día festivo como Christmas Cookie y Cinnamon Stick y nuevos aromas de la colección Snow Globe Wonderland

El portavelas de cristal transparente protege las superficies de daños y, al mismo tiempo, es un objeto decorativo encantador e interesante en cualquier época del año

Las velas votivas proporcionan un ambiente acogedor y festivo, ideal cuando toda la familia está junta

Yankee Candle Vela en Frasco, Rojo, Grande, 623 € 32.90
€ 27.88

€ 27.88 in stock 10 new from €25.10

Free shipping

Amazon.es Features Disfrute de la exótica y a la vez relajante experiencia que brinda el aroma de la canela importada envuelta en clavos

Sus ingredientes cuidados y la cera de gran calidad invaden toda la estancia con un aroma limpio y constante

Perfecto para oficinas, entradas, baños o espacios en los que no se recomienda usar velas

Presentada en el interior del clásico tarro de cristal con tapa que permite preservar la fragancia; etiqueta extraíble para dar un toque personalizado

Mecha totalmente de algodón de fibras naturales, enderezada y centrada para que arda de manera limpia y uniforme

Yankee Candle Set de regalo | 10 velas perfumadas de Navidad y 1 soporte | Colección mágica de la mañana de Navidad € 17.99

Free shipping

Amazon.es Features Un juego festivo de 10 velas de té perfumadas y 1 soporte en una bonita caja de regalo decorada, listo para regalar inmediatamente e ideal para difundir la alegría de Navidad

Las velas de té añaden un brillo mágico a cualquier hogar, así como un aroma acogedor, con un tiempo de combustión de hasta 6 horas cada una

Las fragancias incluyen los favoritos festivos clásicos como la galleta copo de nieve y la Nochebuena, así como los nuevos aromas de la colección Christmas Morning Collection

El portavelas de cristal transparente protege tus superficies de daños mientras añade encanto e interés a cualquier estilo de decoración, independientemente de la temporada

Los ingredientes curados y la cera premium ofrecen un aroma limpio y consistente que llena la habitación; la mecha de algodón 100% de fibra natural está enderezada y centrada para una combustión uniforme

Yankee Candle Lote de 3 frascos pequeños de 104 g con fragancia de Lucky Dip € 34.88

Amazon.es Features 3 velas pequeñas clásicas de 104 g, fragancias auténticas y fieles a la vida.

3 fragancias variadas de la gama completa de Yankee Candle incluyen; frutas, flores, alimentos, especias, frescas y festivas.

Ten en cuenta que las fragancias se asignan totalmente al azar, no podemos aceptar peticiones.

Cómodo y fácil de usar. Vela clásica de diseño tradicional.

Cada vela pequeña en tarro proporciona de 25 a 40 horas cada una de verdadero disfrute de la fragancia.

La Jolíe Muse Velas Aromáticas - Vela Perfumada de Jazmín, Velas Aromáticas Grandes, Vela Jazmin, Vela Decorativa, Vela Aromatica para Regalo, 50-65 Horas, 280g € 24.99

Free shipping

Amazon.es Features ★ REGALO DE LUJO: Esta vela está hecha de vidrio pesado de alta calidad, teñido de blanco y empaquetado en una caja exclusiva de la firma con detalles en crema, negro y oro. Un regalo ideal para su familia o amigos en el día de la madre, cumpleaños, boda, Navidad.

★ AROMA DE FLOR DE JAZMÍN: Los aceites esenciales de jazmín se promocionan como un remedio natural para el estrés que seguramente llenará su hogar con un fuerte y duradero aroma que le ayudará a relajarse al final del día.

★ CERA DE SOJA: Fabricada con mechas de algodón sin plomo y aceites de fragancia de primera calidad, suaves y altamente refinados de grado perfumado y cera de soja para ofrecerle un producto biodegradable y ecológico que le proporcionará una quemadura limpia y horas duraderas de dicha aromática. Sin parabenos ni crueldad!

★ TAMAÑO Y TIEMPO DE QUEMADA: 9.9oz/280g. Quemado de larga duración de 50-65 horas garantizadas para brindarle la máxima relajación.

★ 100% SATISFACCIÓN: Ofrecemos reembolsos completos y devoluciones si hay algún problema después de recibir el producto.

Yankee Candle, velas para derretir en formato ahorro, varias fragancias, 10 unidades € 34.70

Amazon.es Features La selección de 10 de nuestras velas aromáticas para derretir más populares son perfectas para dejarse seducir por sus aromas de Yankee Candle favoritos o para regalar

Cada cera aromática proporciona hasta 8 horas de fragancia.

Las tazas de cera mezclables son fáciles de probar y mezclar para crear tu propio ambiente personalizado.

Estas ceras sin mimbre funcionan en todos los calentadores de cera de Yankee Candle eléctricos y no eléctricos.

Fragancias incluidas: pastel de vainilla, algodón blanco, cereza negra, rosas recién cortadas, manta cálida, coco negro, canela en rama, salsa de mango y melocotón, limón siciliano y polvos de talco

Yankee Candle Set de regalo, 3 velas votivas perfumadas, Cuenta atrás para la colección de Navidad (1701479E) € 23.42

Free shipping

Amazon.es Features Este juego de regalo tiene capacidad para un trío de votivas rellenas perfumadas en fragancias festivas de la colección Signature; incluyendo abeto blanco y pomelo, salvia plateada y pino y ralladura navideña

Las velas votivas crean una sensación acogedora y acogedora; ideal para cuando toda la familia está junta e ideal para descubrir nuevos aromas favoritos

Los ingredientes curados y la cera premium ofrecen un aroma limpio y consistente que llena la habitación; la mecha de algodón de fibra 100% natural está enderezada y centrada para una combustión uniforme

Cada vela votiva tiene un largo tiempo de combustión para horas de disfrute

Ayuda a Yankee Candle a dar a este embalaje mágico una segunda vida reciclando correctamente y continuando difundiendo alegría.

Yankee Candle, formato ahorro con 15 velas aromáticas votivas, distintas fragancias € 26.82

Amazon.es Features Pruebe fácilmente las fragancias de Yankee Candle con esta colección de 15 velas aromáticas votivas

Dura hasta 15 horas con cera de parafina limpia y consistente.

Mecha de algodón 100% sin plomo centrada para la combustión más uniforme posible.

Poner estas velas aromáticas en cualquier portavelas votivo de tu elección.

Fragancias incluidas: algodón blanco, rosas recién cortadas, polvos de talco, pastel de vainilla, lima y vainilla, jazmín de media noche, cereza negra, manta cálida, limón siciliano, alas de ángel, canela en rama, toallas suaves, coco negro, día de boda y rojo frambuesa READ Los 30 mejores Aire Acondicionado Conductos capaces: la mejor revisión sobre Aire Acondicionado Conductos

Yankee Candle, formato ahorro con 18 velas aromáticas votivas, distintas fragancias € 52.75

Amazon.es Features Pruebe fácilmente las fragancias de Yankee Candle con esta colección de 18 velas aromáticas votivas

Hasta 15 horas de duración gracias a la cera de parafina de gran calidad que ofrece una combustión limpia y constante

La mecha, fabricada al 100 % con algodón sin plomo, está enderezada a mano para garantizar que esté centrada y se consuma de la mejor manera posible

Coloque las velas aromáticas votivas en el portavelas de su elección

Fragancias incluidas: algodón blanco, rosas recién cortadas, polvos de talco, pastel de vainilla, lima y vainilla, jazmín de media noche, cereza negra, manta cálida, limón siciliano, alas de ángel, canela en rama, toallas suaves, coco negro, día de boda, rojo frambuesa, arenas rosas, peonía y noche de verano

Yankee Candle Set de regalo | 18 velas aromáticas de té y 1 portavelas de cerámica | Cuenta atrás para la colección de Navidad € 36.70

Amazon.es Features Este juego de regalo tiene capacidad para 18 velas de té aromáticas festivas en una gama de regalos de Navidad como luces parpadeantes, festival de granja de árbol y letras a Papá Noel, además de un portavelas chapado en oro

La cuenta atrás para Navidad es una época mágica del año llena de luces parpadeantes, dulces festivos y la alegría de compartir regalos sinceros con familiares y amigos

Un juego festivo de 18 velas de té perfumadas y 1 soporte en una bonita caja de regalo decorada, listo para regalar inmediatamente e ideal para difundir la alegría de Navidad

Las velas de té añaden un brillo mágico a cualquier hogar, así como un aroma acogedor, con un tiempo de combustión de hasta 6 horas cada una

El portavelas de cerámica protege tus superficies de daños mientras añade un toque de magia navideña a cualquier estilo de decoración

Yankee Candle vela en tarro grande, Mulberry & Fig € 32.90
€ 27.92

€ 27.92 in stock 9 new from €20.46

Free shipping

Amazon.es Features Un tentador tazón de frutas repleto de jugosas moras e higos frescos.

Las ceras con parafina se queman de una forma limpia y uniforme

Tardan unas 110-150 horas en consumirse

Medidas: 16 cm (alto) נ10 cm (profundidad)

624 g

Colección Yankee Candle Elevation con Tapa de Plataforma, Shore Breeze € 12.32

Free shipping

Amazon.es Features Shore Breeze te permite pasear por las dunas en la cálida luz del sol con dulces flores de playa y un beso de sal en el aire

Vela única con una tapa especialmente diseñada que se ajusta de forma segura en el fondo del cristal, actuando como un pedestal

Tamaño: 7.4 x 7.4 x 7.4cm, Peso: 96g

Las mechas de algodón 100% libres de plomo se enderezan a mano, asegurando que estén centradas para la mejor quemadura posible

La cera de mezcla de soja coloreada de calidad superior produce una quemadura limpia y consistente

Yankee Candle Calendario de Adviento 2020 € 35.68

Free shipping

Amazon.es Features Yankee Candle ha estado haciendo velas con fragancias de alta calidad que dan vida a recuerdos y son el regalo perfecto esta Navidad

Este juego de regalo contiene 1 vela votiva y 23 velas perfumadas en fragancias festivas más vendidas para ayudar a traer el espíritu navideño a tu hogar, incluyendo galletas de Navidad, cabina a la luz de las velas, magia de Navidad, niebla perenne, galletas de copo de nieve, palo de canela, corona de manzana roja y Nochebuena

Cada vela votiva proporciona hasta 15 horas de fragancia y cada vela perfumada proporciona hasta 8 horas de fragancia. Utiliza siempre una vela de té y vela votiva con un soporte adecuado.

Yankee Candle Set de regalo | 3 velas votivas perfumadas de Navidad | Colección mágica de la mañana de Navidad € 27.96

Free shipping

Amazon.es Features Un trío festivo de 3 velas votivas perfumadas en una hermosa caja de regalo acabada con un lazo, listo para regalar directamente e ideal para difundir la alegría navideña

Las velas votivas crean una sensación acogedora y acogedora; ideal para cuando toda la familia está junta y es ideal para descubrir nuevos aromas favoritos

Fragancias: villancicos cantantes (fruta, hoja perenne, especias), nieve sorpresa (verbena, abeto plateado, fruta de invierno) y corazón festivo (anís, cedro, almizcle cálido)

Los ingredientes curados y la cera premium ofrecen un aroma limpio y consistente que llena la habitación; la mecha de algodón de fibra 100% natural está alisada y centrada para una combustión uniforme

Cada vela votiva dura hasta 15 horas

