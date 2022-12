Inicio » Varios Los 30 mejores Water Quimico Portatil capaces: la mejor revisión sobre Water Quimico Portatil Varios Los 30 mejores Water Quimico Portatil capaces: la mejor revisión sobre Water Quimico Portatil 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Thetford 92820 Porta Potti 365 Inodoro Portátil Qube, Blanco, 414 x 383 x 427 mm € 115.90 in stock 9 new from €109.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones (alto x ancho x fondo) 414 x 383 x 427 mm

Capacidad de la cisterna de agua: 15 L

Indicador de nivel del depósito de residuos: Si

Indicador de nivel de la cisterna de agua: No

Capacidad de la depósito de residuos: 21 L

Enders Mobil Deluxe Aseo WC inodoro portátil para camping, Water quimico portátil con altura de asiento confortable, indicador de nivel, wc portátil caravana superficie lisa y agradable, 4950, Blanco € 72.90 in stock 2 new from €72.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este wc portatil camping dispone de una rueda de transporte para un transporte más fácil, aunque el contenedor esté lleno.

La superficie de este wc portátil camper es altamente lisa e higieníca y se siente muy agradable con la piel. Además, este inodoro portatil camping dispone de un tubo de descarga giratorio para una eliminación fácil y limpia.

Los depósitos de agua de este inodoro camping no se tienen que separar para llenar una parte de este vater portatil camping de agua limpia y quitar las aguas residuales de la otra.

Este water portatil adultos camping apoya un peso máximo de 130 kilos.

Material: Plástico

Waeco Inodoro WC Quimico Dometic 972, Water portatil € 146.48 in stock 1 new from €146.48 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño moderno y robusto calidad de abs con superficie brillante

Color blanco/gris

Hasta 26.enjuaga por agua llenar

8.7l tanque de agua fresca

Fundición vaciado automático con rejillas de depósito y extra largo fotografía descarga

Berger WC portatil | WC quimico portatil para camping | Baño portatil | Accesorios camper, accesorios camper para furgonetas o para autocaravana | Water portatil gris, con depósito de residuos, 130 kg € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Higiénico: el inodoro de camping es muy fácil de limpiar gracias a su superficie de plástico lisa. Cuenta con revestimiento especial antiadherente que dificulta el asentamiento de bacterias. La tapa y el asiento del inodoro portatil se pueden desmontar sin necesidad de herramientas para facilitar su limpieza

Fácil de usar: es un wc seco y portatil. Tanto el depósito de agua fresca como el de agua residual son extraíbles y, por tanto, pueden vaciarse o limpiarse rápidamente. Sin duda, un baño portatil es un accesorio importante para disfrutar de sus vacaciones con su tienda de campaña

✅ Práctico: El tapón de rosca transparente del wc portatil camping sirve como indicador del nivel de llenado. La eficaz bomba de pistón elimina todos los residuos del inodoro de camping durante el proceso de descarga

Espacioso y estable: gracias a sus dimensiones reducidas externas, el wc portatil de Berger ocupa muy poco espacio. Es ideal para caravanas pequeñas, autocaravanas, furgonetas camper o como vater portatil de emergencia para el coche. Dimensiones (ancho x largo x alto) 44,5 × 38,5 × 36,5 cm. Altura del asiento 37,5 cm. Con una capacidad de carga de 130 kg, el inodoro de camping también es adecuado para adultos más pesados

✔️100 % Centrado en el cliente: Su satisfacción es importante para nosotros. No dude en ponerse en contacto con nosotros ante cualquier consulta o problema. Con gusto nos pondremos en contacto con usted lo antes posible READ Los 30 mejores cortador de azulejos capaces: la mejor revisión sobre cortador de azulejos

HOMCOM Inodoro Portátil Químico Baño WC 20L con Tapa para Camping Viaje Ancianos Caravana Barco con Cisterna Carga 147 kg 41,5x36,5x42 cm HDPE € 105.99 in stock 1 new from €105.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MULTIUSOS: Ideal para personas mayores, enfermos, personas con discapacidades físicas o para usar en campings, caravanas, campers, barcos, etc.

ALTA SEGURIDAD: Hecho de material de alta resistencia de HDPE, tiene gran capacidad de carga. Asiento amplio, cómodo, antideslizante y con gran estabilidad

DISEÑO INNOVADOR: Bomba reforzadora con un pistón manual, fácil de utilizar. El tanque de agua limpia tiene una boquilla tipo T, que es muy eficiente y ahorra agua. Tubo giratorio para descargar el depósito de las aguas residuales de un modo más higiénico

FÁCIL DE MONTAR Y DESMONTAR: Los tanques de agua limpia y de recuperación se pueden desmontar. Es fácil de utilizar y limpiar.

Dimensiones totales: 41,5x36,5x42 cm (LxANxAL), volumen del tanque de agua limpia: 10L, volumen del tanque de aguas residuales: 20L, dimensiones del asiento: 35x33,5x2,5 cm (LxANxAL). Capacidad máx. de carga: 147 kg

Samger 20L Portátil Químico Baño WC con Tapa de Inodoro Desmontable Inodoro Extraíble Químico Carga Máxima de 130kg para Autocaravana, Camping € 106.99

€ 102.55 in stock 1 new from €102.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUERTE CAPACIDAD: Equipado con un tanque de desechos de 20 litros, un peso total de 6.16kg, liviano pero lo suficientemente fuerte como para soportar un peso de hasta 130kg, asiento para adultos, adecuado para adultos y niños también.

MAYOR EFICIENCIA: sistema de doble descarga para descargar más rápido con menos agua, el inodoro interior y exterior evita eficazmente las fugas y los olores con la válvula de drenaje de doble sellado, simplemente presione el botón después de su uso para liberar agua dulce.

FÁCIL DE LIMPIAR: la tapa del inodoro de camping es desmontable, conveniente para la limpieza. La cerradura lateral es resistente a la corrosión, el tanque de descarga se puede llenar con 12 litros de agua, enjuagando al menos 100 veces, mejorando el uso de por vida.

USO UNIVERSAL: Ampliamente utilizado en turismo, apartamentos, jardines, barcos, hogares de ancianos, hospitales y algunos lugares donde no hay saneamiento, aliviando todos sus momentos embarazosos en su campamento, navegación, senderismo o viaje.

SERVICIO DECENTE: Su elección de inodoro portátil es muy apreciada al realizar su pedido hoy. Si tiene alguna otra inquietud sobre la instalación y el uso, no dude en contactarnos.

Enders Comfort Aseo WC inodoro portatil para camping - Water quimico portatil con altura de asiento comfortable. indicador de nível - wc portatil caravana superficie lisa y agradable, #49429 € 62.90 in stock 1 new from €62.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este wc portatil camping dispone de un indicador de nivel que está instalado mediante tapón de rosca transparente.

La superficie de este wc portátil camper es altamente lisa e higieníca y se siente muy agradable con la piel.

Los depósitos de agua de este inodoro camping no se tienen que separar para llenar una parte de este vater portatil camping de agua limpia y quitar las aguas residuales de la otra.

Este water portatil adultos camping apoya un peso máximo de 130 kilos.

WJS WC Quimico Portatil,Inodoro Portátil para Camping,Potty Camper,WC Portatil Camping con Barril Interior Extraíble Y Cómoda Asa Móvil,para Cámping,Senderismo,Viajes Largos (Color:2) € 257.33 in stock 1 new from €257.33 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Totalmente portátil: el inodoro de campamento cuenta con un cómodo asiento (y tapa) de tamaño adulto, 1/2 cubo de basura extraíble grande (con una tapa interna separada)

✅Fácil de usar: este inodoro portátil para acampar es estable y duradero, puede soportar hasta 440 libras Fabricación de cojín de alta calidad, muy cómodo durante el uso

✅ Diseño agrandado y ensanchado: Travel Toilet es una nueva versión mejorada del anillo del asiento que tiene un área de asiento más grande, lo que le permite disfrutar de la vida cómodamente; El nuevo barril interior tiene una mayor capacidad y la boca del barril se ensancha para que la diarrea no salpique. Altura cómoda, panel ancho, lo hace más cómodo de usar

✅ Fácil limpieza y menos olor: doble tapa sellada y reduce el olor. El cubo interior extraíble permite un vaciado fácil y decente. Además, no es necesario limpiar cuando se usa una bolsa de aseo en el barril.

✅Diseño robusto: el orinal portátil está hecho de una construcción de polietileno de alta densidad que proporciona un diseño resistente y confiable, tubo de acero doble fijo, anillo de goma antideslizante completamente cerrado, sin riesgo de vuelco, sin dejar de ser liviano y portátil. haga clic juntos firmemente y están diseñados para permanecer en su lugar, antideslizante seguro para no moverse

ZELUS Inodoro Portátil para Camping o Viaje WC Portátil para Camping con Tanque Extraíble WC Químico Portátil para Ancianos y Niños € 89.99 in stock 1 new from €89.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMODIDAD: Nuestro inodoro portátil cuenta con un asiento y una tapa de tamaño completo para un uso cómodo por parte de niños y adultos de hasta 180 kg, lo que le brinda una experiencia de baño cómoda dondequiera que esté

GRAN CAPACIDAD: Este inodoro de camping ofrece un tanque de almacenamiento de agua de 12 litros alimentado por una bomba de fuelle incorporada para brindarle hasta 50 descargas entre recargas

FÁCIL LIMPIEZA: El tanque de desechos de 10 litros se bloquea y se separa del resto del inodoro para facilitar el vaciado y la limpieza

LIBRE DE OLORES: Nuestro inodoro para campamento y bote cuenta con una tapa a prueba de fugas y una válvula deslizante que sella herméticamente el tanque de desechos de la taza del inodoro, reteniendo los olores entre usos

APLICACIÓN AMPLIA: Este orinal portátil es la solución perfecta para actividades en el interior o al aire libre cuando se necesita un inodoro cerca de su cama o cuando no hay ninguno disponible en millas; Es un compañero bienvenido al acampar, ir de excursión, pasear en bote, pescar, cazar, trabajar en renovaciones o construcciones de viviendas, o vivir fuera de la red

Dometic Inodoro portátil, color gris € 131.30

€ 122.01 in stock 1 new from €122.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 19 L, depósito de residuos

Depósito de 9,6 litros de descarga)

Tamaño completo asiento y tapa

Depósito de una sola pieza construcción para evitar fugas

Valor doble sellado para evitar fugas y los olores

Campingaz Easygo WC Portátil, Blanco, 20 l € 107.99

€ 96.32 in stock 5 new from €96.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tratamiento antimicrobiano en asiento y taza

Capacidad máxima de peso: 130 kg Aumento de la altura del asiento: 41 cm

Aumento de la anchura del asiento para mayor comodidad Sistema de conexión Lock & Spring entre el tanque superior y el inferior

GIGANPLAST 3573900 WC Chimico per Camper, Grigio € 60.00 in stock 8 new from €47.49

1 used from €51.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Accesorio GIGANPLAST Chemical Wc Camper 8850 / M para tiempo libre

vidaXL Inodoro Portátil para Camping Senderismo Lavabo Exterior Aire Libre Deporte Acampada Bricolaje Sanitarios Baños Gris 10 + 10 L € 100.04 in stock 6 new from €100.04 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El inodoro es perfecto para usar de camping, vehículos de servicio

También resulta práctico para personas mayores, niños y personas discapacitadas en hospitales o en casa.El inodoro para acampar está hecho de un fuerte material de polietileno PP de alta densidad, lo que lo hace robusto

Puede soportar un peso de hasta 200 kg

El váter de caravana tiene un depósito de agua dulce de 10 litros que te permite tirar de la cadena al menos 50 veces

Cámping Portátil Plegable Inodoro, WC Portatil Camping, WC Quimico Portatil, Water Quimico Portatil para Cámping, Senderismo, Viajes Largos, Atascos De Tráfico € 53.69 in stock 2 new from €53.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♛ [Protección contra el agua y duradero:] ¡Este es un nuevo tipo de inodoro en 2021! Está hecho de material de PVC protector del medio ambiente, que tiene las ventajas de protección contra el agua, protección contra caídas, fuerte resistencia a la presión, más estabilidad y fácil de limpiar. Peso ligero: peso ligero, pero puede soportar un peso de aproximadamente 150 kg / 330 libras. Diseño ergonómico, forma ovalada, tamaño ideal, apto para todos los hogares.

♛ [Fácil de usar:] 1. Coloque la placa inferior en la placa lateral para desplegar. Consejo: colóquelo en el lado con la pestaña para evitar que se caiga la placa inferior. 2. Coloque una bolsa de 6 a 8 galones en el agujero, doble la parte superior de la bolsa y luego envuélvala alrededor del borde. 3. Cubra la tapa del orificio en la parte superior del balde para fijar la bolsa de aseo.

♛ [Funciones múltiples:] Puede usarse no solo como un inodoro al aire libre, sino también como una combinación de almacenamiento y asientos, botes de basura, taburetes pequeños, contenedores de almacenamiento, inodoros internos para ancianos, cubos de vómitos para mujeres embarazadas, etc.

♛ [Fácil de transportar:] Es muy fácil de abrir y doblar, y se puede empacar muy pequeño y pla-no, fácil de almacenar, ahorra mucho espacio y es fácil de transportar.

♛ [Inodoro plegable portátil:] Se puede usar para conducir, acampar, viajar, montar a caballo, caminar, pescar, pasear en bote, montar a larga distancia, playa, vida al aire libre, construcción, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier lugar Sitio de construcción, etc. . READ Los 30 mejores Cable Hdmi Movil A Tv capaces: la mejor revisión sobre Cable Hdmi Movil A Tv

Thetford 200354 Aqua KEM, Azul € 24.50

€ 23.74 in stock 7 new from €17.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Azul

Se vende por Separad

Hecho de material de calidad

Fiamma BiPot 39, Inodoros portátiles, Blanco, 43.5cm x 36cm x39.2cm € 128.99 in stock 2 new from €119.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fiamma bi-pot es un simple, fuerte autónomo fresco wat er flush, inodoro portátil

Un sistema muy sencillo que es a la vez resistente y fácil de limpiar

Compacto, puede ser totalmente desmontable, incluyendo la válvula, para una limpieza profunda y total

Gran cesto de tapón de drenaje: no, vaciado es fácil e higiénico, sin obstrucción

Cada tanque está probado electrónicamente para un sellado perfecto

Green Blue GB320AG Inódoro Portátil para Acampanada Viaje 19L Antracita € 31.65 in stock 2 new from €31.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶ Práctico aseo de camping con gran capacidad de 19L

▶ Perfecto para jóvenes y mayores con una altura de asiento de 38 cm

▶ Un hueco en el fondo del cubo sirve como ayuda para volcar el contenido de forma fácil

▶ Hecho de plástico duradero y resistente

▶ ¡Imprescindible en casas móviles, campamentos, tiendas de campaña, jardines, durante viajes y muchos otros desafíos!

Thole PortáTil QuíMico BañO WC con Tapa para Camping Viaje Caravana Barco Carga 150 Kg Interior Y Exterior Loo Ancianos/Mujer Embarazada,Crimson € 242.99 in stock 1 new from €242.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ PORTÁTIL: Excelente opción para vacaciones en casas de acampada, doble sellado por dentro y por fuera, doble sellado de la tapa de sellado del cuerpo interno y el cuerpo de la tapa del inodoro, seguro y sin sabor.

★ TAMAÑO: (aprox.) 59 * 56 * 40 cm, el tamaño del paquete es reducido, fácil de almacenar y transportar.

★ VENTAJAS: gran capacidad de carga, capacidad de hasta 150 kg, sin vibración, sin deformación, más seguro de usar

★ DISEÑO AMIGABLE PARA EL USUARIO: con barril interior extraíble, barril de mano, fácil de limpiar, diseño de teléfono móvil y toalla de papel, con más funciones de almacenamiento, puede almacenar convenientemente teléfonos móviles y papel higiénico y otros artículos relacionados.

★ LUGARES APLICABLES: Adecuados para actividades al aire libre como pueblos, caravanas, barcos, festivales, etc., y también pueden ser utilizados por los ancianos y los pacientes en el hogar.

Syina Inodoro plegable portátil para camping, senderismo, viajes € 16.47 in stock 2 new from €7.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestro inodoro plegable portátil está hecho de plástico ABS, inodoro, impermeable, resistente a las caídas y a la presión. Este podría ser un inodoro portátil perfecto, para camping, senderismo, inodoro de viaje.

Inodoro plegable portátil. Se puede utilizar no solo como inodoro para exteriores, inodoro de camping, sino también como combinación de almacenamiento y asiento, cubo de basura, taburete pequeño.

Este infusor portátil para coche es fácil de configurar y plegar, y se puede guardar fácilmente plano para un almacenamiento cómodo. Tamaño plegado: 14,5 x 12,5 x 3 cm. Tamaño ampliado: 22 x 11 x 14 cm

No solo se puede utilizar como inodoro para el coche o el camping, sino también como un pequeño taburete, cubo de basura, caja de almacenamiento, inodoro de interior para personas que necesitan cuidado, vómitos para mujeres embarazadas, etc.

100% garantía de satisfacción: nuestros productos ofrecen 100% garantía de calidad y servicio profesional de por vida. Si no está satisfecho con la calidad del producto o tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros. Le responderemos rápidamente dentro de las 24 horas para ayudarle a resolver el problema

Portátil Químico Baño WC con Tapa& Reposabrazos para Camping Viaje Ancianos Caravana Barco con Cisterna Carga150kg Embarazadas Paciente Anciano Silla,Khaki € 285.99 in stock 1 new from €285.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ PORTÁTIL: Excelente opción para vacaciones en casas de acampada, doble sellado por dentro y por fuera, doble sellado de la tapa de sellado del cuerpo interno y el cuerpo de la tapa del inodoro, seguro y sin sabor.

★ TAMAÑO: (aprox.) 59 * 78 * 52 cm, el tamaño del paquete es reducido, fácil de almacenar y transportar.

★ VENTAJAS: gran capacidad de carga, capacidad de hasta 100 kg, sin vibración, sin deformación, más seguro de usar

★ DISEÑO AMIGABLE PARA EL USUARIO: con barril interior extraíble, barril de mano, fácil de limpiar, diseño de teléfono móvil y toalla de papel, con más funciones de almacenamiento, puede almacenar convenientemente teléfonos móviles y papel higiénico y otros artículos relacionados.

★ LUGARES APLICABLES: Adecuados para actividades al aire libre como pueblos, caravanas, barcos, festivales, etc., y también pueden ser utilizados por los ancianos y los pacientes en el hogar.

Eithergreen - DESGREGANT elimina olores para aguas residuales - para WC de Camper, Caravana - 22 sobres de 30g € 24.50 in stock 1 new from €24.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eithergreen DESGREGANTE elimina olores para aguas residuales - para WC de Camper, Caravana - 22 sobres de 30g

Producto innovador para descomponer y eliminar los malos olores de los depósitos de aguas residuales.

Actúa en 3 minutos, fácil de usar gracias a los sobres hidrosolubles monodosis.

Inserte 1 sobre de Anygreen dentro del inodoro y drene el agua. El producto higieniza el envase y elimina los malos olores.

Eithergreen es ecológico y NO CONTIENE formaldehído, enzimas, cloro, sustancias nocivas y volátiles NO crea problemas de salud para quienes se quedan o duermen en la caravana.

BB Sport Inodoro Portátil para Camping WC Químico Caravana € 119.00 in stock 1 new from €119.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tanque de agua fría: 10 litros.

Depósito de aguas residuales: 20 litros.

Soporta hasta 130 kg.

Peso: 5,25 kg.

Con gran equipo adicional.

KINSPORY Indoro Portátil, WC Portatil, Inodoro para Camping (Verde con Funda) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Inodoro portátil plegable】 Tiene forma ovalada, está hecho de plástico duro, pesa 1,5 kg y es bastante liviano en comparación con otros productos. Me gustó mucho el formato plegado - 32,5 * 27,5 * 6,5 cm - ¡fácil de desplegar y configurar! Plegado grande, conveniente para guardar en el automóvil, vale la pena para acampar, viajar, hacer caminatas, pescar, viajes largos, incluso fuera del país.

【Inodoro para Camping】 No es solo un orinal plegable para exteriores, sino también una combinación de almacenamiento y asiento, bote de basura, taburete pequeño, caña de pescar, caja de almacenamiento, inodoro interior para ancianos, balde para vomitar para mujeres embarazadas, peso solo menos de 90 kg y cuando me senté en él, se sentía muy estable. Tendré plena confianza para sentarme y usar esto en la naturaleza si es necesario. Para emergencias en cualquier lugar, en cualquier momento.

【Manténgase limpio y seguro】Viene con bolsas de repuesto para inodoro de 12 piezas, para que no tenga que limpiar ningún desorden después de usar el orinal, resuelva todos sus problemas a la perfección. También funciona muy bien en la parte trasera del SUV. Compramos dos para nuestra familia, genial no tener que estar afuera. Siempre lo tenemos, bolsas y papel higiénico en el coche.

【Diga adiós a los baños públicos】- Combina perfectamente con la carpa emergente. Necesitabas algo como esto cuando vas a pescar y acampar, muy útil cuando no puedes encontrar un baño. Lo conseguí porque era muy conveniente. No tenía que preocuparse por encontrar un baño. Nuestros nietos pequeños invariablemente necesitarían usar el orinal en los paseos en automóvil en parques, etc. y ahora no quieren usar los baños públicos.

【Lo que obtienes】1 WC Portatil, 12 bolsas de repuesto. Garantía sin preocupaciones y amigo

KINSPORY Indoro Portátil, WC Portatil, Inodoro para Camping (Negro sin Tapa) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Inodoro portátil plegable】 Tiene forma ovalada, está hecho de plástico duro, pesa 1,5 kg y es bastante liviano en comparación con otros productos. Me gustó mucho el formato plegado - 32,5 * 27,5 * 6,5 cm - ¡fácil de desplegar y configurar! Plegado grande, conveniente para guardar en el automóvil, vale la pena para acampar, viajar, hacer caminatas, pescar, viajes largos, incluso fuera del país.

【Inodoro para Camping】 No es solo un orinal plegable para exteriores, sino también una combinación de almacenamiento y asiento, bote de basura, taburete pequeño, caña de pescar, caja de almacenamiento, inodoro interior para ancianos, balde para vomitar para mujeres embarazadas, peso solo menos de 90 kg y cuando me senté en él, se sentía muy estable. Tendré plena confianza para sentarme y usar esto en la naturaleza si es necesario. Para emergencias en cualquier lugar, en cualquier momento.

【Manténgase limpio y seguro】Viene con bolsas de repuesto para inodoro de 12 piezas, para que no tenga que limpiar ningún desorden después de usar el orinal, resuelva todos sus problemas a la perfección. También funciona muy bien en la parte trasera del SUV. Compramos dos para nuestra familia, genial no tener que estar afuera. Siempre lo tenemos, bolsas y papel higiénico en el coche.

【Diga adiós a los baños públicos】- Combina perfectamente con la carpa emergente. Necesitabas algo como esto cuando vas a pescar y acampar, muy útil cuando no puedes encontrar un baño. Lo conseguí porque era muy conveniente. No tenía que preocuparse por encontrar un baño. Nuestros nietos pequeños invariablemente necesitarían usar el orinal en los paseos en automóvil en parques, etc. y ahora no quieren usar los baños públicos.

【Lo que obtienes】1 WC Portatil, 12 bolsas de repuesto. Garantía sin preocupaciones y amigo READ Los 30 mejores protecciones patines niña capaces: la mejor revisión sobre protecciones patines niña

Thetford Marine Thetford Porta Potti 345 Marine Toilet € 139.63

€ 107.51 in stock 3 new from €107.51 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño moderno

Ambiti Hydro Rinse, monodosis hidrosolubles para la Cisterna del WC € 16.65 in stock 4 new from €11.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aditivo para la cisterna wc químico

Monodosis hidrosolubles para la cisterna del wc

Aditivo para la cisterna wc químico

Mear de Pie para Mujer,Urinario Femenino Reutilizable Portátil con Tubo de Extensión,Adecuado para Viajes,Festivales,Campamentos,Atascos de Tráfico,Etc,Incluye Bolsa Impermeable,Taza Impermeable € 24.98 in stock 1 new from €24.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☆ HAGA LO QUE QUIERA:No espere,ve ahora,el tubo de extensión de silicona de grado alimenticio lo ayuda a adaptarse a diferentes ocasiones, sin necesidad de soportar, sin necesidad de quitarse los pantalones, no se preocupe por no encontrar un lugar para ¡pipí!

☆ DISEÑO HUMANIZADO:Mear de pie para mujer,el almacenamiento plegable es pequeño, liviano (pero no se preocupe por el colapso), fuerte resistencia, fácil de transportar, muy cómodo de usar y no salpica. Puede caber en mochilas, bolsos, carteras, bolsillos.

☆ QUALITY HEALTH CARE:Urinario femenino are made of soft medical-grade silicone, extension tubes and waterproof cups are made of food-grade materials, do not contain harmful substances, prevent odors, and are easy to clean. (Wash with soap and water after use, can be reused)

☆ AMPLIAMENTE UTILIZADO:Puede orinar mientras está de pie como un hombre, y el embudo de orina flexible se ajusta perfectamente a su cuerpo para formar un sello confiable a prueba de fugas. Adecuado para viajes, festivales, conducción y cualquier actividad al aire libre sin inodoro.

☆ POLÍTICA DE REEMBOLSO DEL 100%: Syarme es una marca registrada de la UE, si no está satisfecho con este producto por cualquier motivo, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente y le reembolsaremos el precio de compra, sin ninguna duda.

Thole Portátil Químico Baño WC con Tapa para Camping Viaje Ancianos Caravana Barco con Cisterna Carga 100kg,White € 115.99 in stock 1 new from €115.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ PORTÁTIL: Excelente opción para vacaciones en casas de acampada, doble sellado por dentro y por fuera, doble sellado de la tapa de sellado del cuerpo interno y el cuerpo de la tapa del inodoro, seguro y sin sabor.

★ TAMAÑO: (aprox.) 40 * 50 * 39 cm, el tamaño del paquete es reducido, fácil de almacenar y transportar.

★ VENTAJAS: gran capacidad de carga, capacidad de hasta 100 kg, sin vibración, sin deformación, más seguro de usar

★ DISEÑO AMIGABLE PARA EL USUARIO: con barril interior extraíble, barril de mano, fácil de limpiar, diseño de teléfono móvil y toalla de papel, con más funciones de almacenamiento, puede almacenar convenientemente teléfonos móviles y papel higiénico y otros artículos relacionados.

★ LUGARES APLICABLES: Adecuados para actividades al aire libre como pueblos, caravanas, barcos, festivales, etc., y también pueden ser utilizados por los ancianos y los pacientes en el hogar.

Thole Inodoro Portátil Químico Baño WC Tapa para Camping Viaje Ancianos Caravana Barco con Cisterna Carga150kg Embarazadas Paciente Anciano Silla € 114.99 in stock 1 new from €114.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ PORTÁTIL: Excelente opción para vacaciones en casas de acampada, doble sellado por dentro y por fuera, doble sellado de la tapa de sellado del cuerpo interno y el cuerpo de la tapa del inodoro, seguro y sin sabor.

★ TAMAÑO: (aprox.) 41 * 34 * 42cm el tamaño del paquete es reducido, fácil de almacenar y transportar.

★ VENTAJAS: gran capacidad de carga, capacidad de hasta 150 kg, sin vibración, sin deformación, más seguro de usar

★ DISEÑO AMIGABLE PARA EL USUARIO: con barril interior extraíble, barril de mano, fácil de limpiar, diseño de teléfono móvil y toalla de papel, con más funciones de almacenamiento, puede almacenar convenientemente teléfonos móviles y papel higiénico y otros artículos relacionados.

★ LUGARES APLICABLES: Adecuados para actividades al aire libre como pueblos, caravanas, barcos, festivales, etc., y también pueden ser utilizados por los ancianos y los pacientes en el hogar.

Thole Inodoro Portátil Químico Baño WC Tapa para Camping Viaje Ancianos Caravana Barco con Cisterna Carga150kg Embarazadas Paciente Anciano Silla,White € 171.99 in stock 1 new from €171.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ PORTÁTIL: Excelente opción para vacaciones en casas de acampada, doble sellado por dentro y por fuera, doble sellado de la tapa de sellado del cuerpo interno y el cuerpo de la tapa del inodoro, seguro y sin sabor.

★ TAMAÑO: (aprox.) 37.7 * 42.7 * 40CM el tamaño del paquete es reducido, fácil de almacenar y transportar.

★ VENTAJAS: gran capacidad de carga, capacidad de hasta 150 kg, sin vibración, sin deformación, más seguro de usar

★ DISEÑO AMIGABLE PARA EL USUARIO: con barril interior extraíble, barril de mano, fácil de limpiar, diseño de teléfono móvil y toalla de papel, con más funciones de almacenamiento, puede almacenar convenientemente teléfonos móviles y papel higiénico y otros artículos relacionados.

★ LUGARES APLICABLES: Adecuados para actividades al aire libre como pueblos, caravanas, barcos, festivales, etc., Adecuados para niños.

