Los 30 mejores vision nocturna militar capaces: la mejor revisión sobre vision nocturna militar

Prismaticos Vision Nocturna,7 Grados Infrarrojos Digitales Binoculares Visión Nocturna Militar 300M Rango para la Caza,Zoom 8X para Dia y Noche Video HD 1280x960 Foto,2,4" LCD TFT con 32GB € 109.99 in stock 1 new from €109.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【984 pies de largo alcance de visión】 Estos binoculares de visión nocturna para adultos pueden observar el objetivo en completa oscuridad con una larga distancia de hasta 984 pies / 300 m. El ajuste de infrarrojos de 7 grados se adapta a diferentes entornos oscuros. Los binoculares de visión nocturna con cámara tienen 6 botones y 12 idiomas para ajustar multifunción, fáciles de capturar los momentos emocionantes en la completa oscuridad.

【Pantalla ancha dinámica grande】 Estas gafas de visión nocturna tienen una pantalla LCD TFT HD de 2,4 "incorporada. Los binoculares de visión nocturna combinan un excelente sistema totalmente óptico con revestimiento múltiple con una cámara de video, lo que permite capturar rápidamente las fotos perfectas o de alta definición. videos (imagen 2048x1536pixel y 1440x1080 @ 30FPS video).

【Vea claramente en un 100% de oscuridad】 Estos binoculares infrarrojos de visión nocturna con zoom digital de 8 aumentos y lente de objetivo de 24 mm. El iluminador infrarrojo digital de 850NM permite observar el objetivo en la oscuridad total. Imagínese poder capturar fotos y videos nítidos en la oscuridad total, guardar todo en una tarjeta de memoria y descargarlos para compartirlos con sus amigos.

【Duración y aplicación prolongadas de la batería】 Puede funcionar de forma continua durante 13 horas cuando el iluminador IR está encendido y 30 horas sin IR. Los binoculares con visión nocturna son ideales para caza nocturna, campamentos, navegación nocturna, pesca nocturna, observación de vida silvestre, búsqueda y rescate, observación de aves, fotografías de paisajes, etc.

【Paquete y tarjeta de memoria gratis de 32 GB】 Capacidad de almacenamiento: 4 GB a 32 GB (tarjeta incluida de 32 GB). No se preocupe por la falta de espacio de búfer. El paquete incluye: 1 x binoculares de visión nocturna, 1 x funda protectora, 1 x correa para el cuello, 1 x TARJETA SD de 32 GB, 1 x cable de datos (Typ-C), 1 x manual del usuario, 1 x paño de limpieza.

RLF LF Telescopios de visión Nocturna monoculares Militares Incluye Soporte para la Cabeza y Potente Sensor infrarrojo para Oscuridad Total, Negro € 209.00 in stock 1 new from €209.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ [Super Clear]: el sensor CMOS ofrece una visión clara de hasta 2 aumentos, imágenes en color de alta resolución durante el día e imágenes en blanco y negro por la noche.

✔️ [Lente totalmente recubierta mejorada] - Excelente transmisión óptica para un mejor contraste de color y reproducción de color verdadero El emisor de infrarrojos proporciona distancias de visualización de hasta 100 metros en la oscuridad y proporciona imágenes claras en blanco y negro que son amigables para los ojos y evitan la fatiga visual.

✔️ [Visor cuadrado grande]: proporciona un campo de visión más amplio que un visor circular tradicional. Use los botones para ajustar el ocular y la lente para enfocar.

✔️ [Diseño ergonómico]: impermeable, liviano y portátil, adecuado para una variedad de propósitos, patrulla nocturna, caza y más. El casco de montaje se puede acoplar.

✔️ [Consejos] - Somos un fabricante líder con un fuerte equipo de I + D. Estamos 100% garantizados para conocer a nuestros clientes. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos por correo electrónico. Puede resolver eficazmente todos sus problemas de servicio al cliente.

Steiner Navigator Pro 7x50 prismáticos marinos con brújula - brújula estabilizada en HD, robusta, de alto detalle, 5 m a prueba de agua: la primera opción para los entusiastas de los deportes acuático € 591.44 in stock 3 new from €479.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BRÚJULA EXTREMADAMENTE PRECISA - La brújula más precisa de su clase, con amortiguación por fluidos y con absorción de impactos, iluminación y marca de rumbo. El campo de visión no se ve afectado por la marca integrada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Aumento 7x, diámetro objetivo de 50 mm, campo de visión a 1000 m: > 123 m

HIGH-CONTRAST-OPTICS - Las ópticas High-Contrast de STEINER proporcionan una imagen brillante y clara, con color exacto y una gran nitidez de contorno para un rendimiento excepcional.

SPORTS-AUTO-FOCUS - Se adapta perfectamente para su uso en el agua mediante el sistema Sport-Auto-Focus que le permite enfocar cada lente de forma individual. Le ofrecerá una imagen nítida desde 20 m hasta el infinito, por lo que no tendrá que preocuparse más por enfocar objetivos en movimiento. Imágenes en 3D y aumento 7x con una imagen amplia y estable para realizar el seguimiento de barcos, boyas y números de puentes, incluso con fuerte oleaje.

ROBUSTEZ LEGENDARIA - Gracias a la carcasa duradera de Makrolon hecha de policarbonato que puede soportar golpes de hasta 11G, rodamiento de prisma flotante con silicona flexible para absorción de impactos, resistencia a la presión del agua de hasta 5 m, llenado de presión de nitrógeno para evitar el empañamiento en el interior, rango de temperatura de –20 °C a +60 °C.

Binoculares Visión Nocturna, TKWSER 1920x1080P HD Foto y Vídeo Con 5X Digitales Zoom, 7 NIVELE Infrarrojos Alcance de Prismaticos Visor Nocturno 300M En 100% de Oscuridad Para Caza, 3" HD LCD Con 32GB € 129.99 in stock 1 new from €129.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Prismáticos de visión diurna y nocturna: Los prismáticos de visión nocturna cuentan con un iluminador IR de 850 nm ajustable de 7 niveles y un sistema óptico completo que le permite ver claramente a los animales o a cualquier criatura en una oscuridad del 100% o con una luz ambiental tenue durante más de 5 horas.

Alcance de visión de 300M: Con el zoom digital de 5X, el zoom óptico de 4X, la apertura del objetivo de 25mm y el ángulo de visión de 10 grados, puedes ajustar fácilmente la distancia focal óptima para ver los detalles más nítidos de tu objetivo. El rango de visión de hasta 300 metros le permite fijar el objetivo en la oscuridad sin ninguna luz ambiental.

Métodos de carga 2 en 1: Utiliza el power bank para ampliar el tiempo de uso del binocular de visión nocturna para tus actividades al aire libre, también es compatible con 6 pilas AA (no incluidas) para hasta 5 horas de funcionamiento continuo con el iluminador IR encendido o 13 horas de duración sin IR. Tarjeta de memoria de 32 GB (incluida), resistente al agua, se puede montar en un trípode; la fecha y la hora se imprimen en las fotos y el vídeo, 12 idiomas disponibles.

Pantalla de gran tamaño: Gafas de visión nocturna con pantalla grande TFT de 3'' para una visualización fácil e instantánea de las fotos. Te ofrece una experiencia visual más amplia. No es necesario esperar a llegar a casa para ver su trabajo. Además de ver en su pantalla LCD, también puede utilizar el cable USB incluido en nuestro paquete para conectarse a su ordenador para ver.

Capacidades de vídeo e imagen Full HD: Los prismáticos de visión nocturna permiten la grabación de imagen Full HD de 1920x1080 y de vídeo de [email protected] con funciones de sonido y reproducción, capturan el maravilloso mundo en cualquier momento. Prismáticos digitales perfectos para actividades al aire libre, caza nocturna, acampada, observación de pájaros, observación de la fauna y el paisaje.

MWEIMA Visión Nocturna Monocular, Equipo De Espía Infrarrojo De 5x40mm, 65 6ft / 200m Distancia De Visualización Larga, Gafas Infrarrojas For La Caza, Espía, Militar, Táctica, Seguridad € 157.99 in stock 1 new from €157.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► Cámara de caza infrarroja 5x40, monocular digital con Cmos El sensor logra una vista clara hasta 5x aumento óptico y una ampliación de zoom digital 8x con lentes objetivas de 40 mm. El iluminador de infrarrojos incorporado permite observar el objetivo en condiciones totalmente oscuras y el rango de hasta 656ft / 200m. Durante el día o la luz baja, la distancia de observación es infinita.

► La visión nocturna digital de alta definición tiene grabación de fotos y grabación de video con funciones de sonido y reproducción en 1.5 pulgadas TFT LCD. La resolución de la imagen es de 640 x 480. También puede conectar la computadora con USB Cable y conecte TV con cable TV. ,USB y Aviar Los enchufes están equipados que le permiten que pueda compartir sus imágenes y videos a su familia y las redes sociales.

► El monocular cuenta con un riel de trípode roscado y un riel de tejedor para asegurar a un trípode o conectar un iluminador IR adicional. Recarga la batería usando el DC EN Zócalo por un adaptador de corriente. Es adecuado para el juego de caza y scouting; seguridad y vigilancia; diversión de camping; explorando cuevas; navegación nocturna; pesca nocturna y navegación; Observación de la vida silvestre.

► Marco sólido: la armadura de goma con rayas lo hace cómodo para usar y evitar que se deslice de su mano. La protección ajustada es utilizada para soportar las condiciones climáticas más difíciles.

► Gran cámara infrarroja de camuflaje: con varios accesorios para equipos y de fácil almacenamiento y transporte. Lista de paquetes: 1x AV Cable de video, 1x USB Cable, adaptador de alimentación 1x, bolsa de 1x, bolsa de 1xaccesorios, 1x Instrucciones de funcionamiento, 1x correa de agarre a mano, batería 1x (14500 3.7V / 750mAh), 1x paños de limpieza.

USCAMEL Prismáticos con Brújula de Alcance Militar 10X50, de Alta Potencia, con Alta Definición € 139.99

€ 116.01 in stock 3 new from €116.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un telescopio binocular resistente al agua diseñado para la observación del océano y la tierra, direcciones de la brújula iluminadas, y líneas marcadas para medir la distancia. Tiene una gran lente de 50 mm que proporciona la máxima iluminación incluso en condiciones de luz tenue como el atardecer y el amanecer. La luminosidad de la imagen, el máximo rendimiento óptico del prisma BAK-4 e imágenes ultra claras, con alto contraste y un completo revestimiento multicapa para la apreciación óptica.

Prisma avanzado revestido con BAK4; incluso la calidad del borde de la imagen es clara y luminosa. Anti-moho y antiniebla, puede flotar en el agua: relleno de nitrógeno, resistente al agua, anti-moho y antiniebla, adecuado para los ambientes de campo. Cuando utilices el telescopio con brújula para observar el objetivo, puedes configurar fácilmente el telescopio; la brújula en el lado del tubo ocular puede indicar la dirección del objetivo.

50mm de diámetro, totalmente recubierto con recubrimiento anti-reflejo, con una banda ancha multicapa y lentes de película verde anti reflectantes que garantizan una mayor luminosidad y contraste, especialmente en ambientes oscuros donde puede ver más detalles de la escena que otros telescopios

Para medir, para la astronomía, para la navegación en el mar, para ver deporte, para hacer turismo y esencialmente para su uso en viajes; Prismáticos estándar, tela gruesa Oxford de gran calidad, correas, paño de limpieza especial para lentes, manual de instrucciones y caja de embalaje

USCAMEL ofrece un servicio post-venta global y productos de alta calidad. En caso de que se produzca alguna insatisfacción por parte del cliente, este tendrá derecho a un reembolso del 100%, garantizado. Esta es tu elección de alta calidad, y ¡esperamos tu experiencia! READ Los 30 mejores camara fotos acuatica sumergible capaces: la mejor revisión sobre camara fotos acuatica sumergible

Steiner Commander 7x50 prismáticos marinos con brújula - la brújula iluminada más grande y precisa, hermética a la presión del agua de 10 m - la clase superior para las ambiciones más altas en el agua € 1,119.63

€ 1,089.59 in stock 2 new from €1,089.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BRÚJULA DE ALTA DEFINICIÓN - Brújula más grande y precisa estabilizada en alta definición con una iluminación fácil de usar y una retícula de precisión integrada. Con un diámetro de 40 mm, la brújula integrada y estabilizada en alta definición de la Commander 7x50 C es líder en el mercado. La orientación funciona gracias al tamaño de la brújula y a la optimización de la amortiguación de fluidos de forma rápida, precisa y fiable, incluso en condiciones extremas. Una iluminación fácil de usar y una retícula de precisión para el cálculo exacto del tamaño o la distancia, completan esta brújula de alto rendimiento y le dan ese pequeño extra de seguridad en alta mar. Confíe en el equipo de navegación más seguro a bordo.

HIGH-DEFINITION-OPTICS - Para imágenes claras y nítidas con contraste y la máxima resolución . Gracias a su revestimiento especial, ofrece una transmisión de luz de gran calidad. Por tanto, la luz difusa se reduce al mínimo. Los contornos se ven siempre nítidos y visibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Aumento 7x, diámetro objetivo 50 mm, campo de visión a 1000 m: 145 m

SPORTS-AUTO-FOCUS - Se adapta perfectamente para su uso en el agua mediante el sistema Sport-Auto-Focus que le permite enfocar cada lente de forma individual. Le ofrecerá una imagen nítida desde 20 m hasta el infinito, por lo que no tendrá que preocuparse más por enfocar objetivos en movimiento. Imágenes en 3D y aumento 7x con una imagen amplia y estable para realizar el seguimiento de barcos, boyas y números de puentes, incluso con fuerte oleaje.

XL-CAMPO DE VISIÓN DE 145 m/1000 m - Para controlar todo lo que sucede a su alrededor en cada situación. Esto completa el rendimiento óptico de la Commander con la mejor visión general posible en cualquier situación. El campo de visión se maximiza cerca de un 12 % a 145m / 1000 m. Las imágenes más luminosas y claras le proporcionarán más seguridad en el mar.

Binoculares Visión Nocturna, Gafas Infrarrojos Digital Visión Nocturna con Batería de 2000 mAh Zoom Digital 8X Guarda Fotos y Videos, Caza, Campamento, Seguridad, Militar,Tarjeta 32G (Olive Upgrade) € 159.99 in stock 1 new from €159.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño mini sin precedentes: con años de investigación y desarrollo, nuestra empresa ha lanzado con éxito estos prismáticos de visión nocturna sin precedentes con una dimensión mini de 113 x 86,5 x 51,6 mm y pesa solo 0,5 lb, lo que permite un uso con una sola mano. Con este diseño MINI, estos prismáticos de visión nocturna lo hacen más cómodo y ligero de usar. Estos prismáticos de visión nocturna Mini te harán sentir prioritario en tus aventuras salvajes.

Batería recargable, diversión recargable: con una batería recargable integrada (2000 mAh y hasta 10 horas de tiempo de trabajo) que te liberará de la carga de transportar varias pilas AA, ya que estas gafas de visión nocturna Mini se pueden cargar en cualquier momento y en cualquier situación con un banco de alimentación o un cargador de coche. Estos prismáticos de visión nocturna Mini serán más duraderos y ecológicos que otros productos que utilizan pilas AA.

Prismáticos de visión nocturna económicos: esta visión nocturna mini es compacta y económica con sus configuraciones de rendimiento bien formadas. Equipado con lente multicapa de 25 mm de alta calidad, sensor CMOS FHD de 1,3 MP mejorado infrarrojo, iluminador IR de 850 nm y ajuste de 7 velocidades, esta visión nocturna puede proporcionar una visión clara a menos de 984 pies (300 m) en 100% de oscuridad. Es un gafas infrarrojas ideal para la caza nocturna, el camping.

Zoom digital 8X práctico y pantalla de 2,4 pulgadas: estos prismáticos de visión nocturna Mini te ayudarán a capturar un buen momento con su zoom digital de 8x y su lente de aumento de 10x de calibre 24 mm. Asegúrate de ajustar la lente después de un zoom adelante/trasero para una visualización clara. Y con la pantalla IPS TFT ampliada de 2,4 pulgadas, las imágenes y vídeos de alta resolución (12 m y 1080 FHD) le ofrecerán una experiencia visual inolvidable. Puedes comprobar y reproducir fácilmente con el dispositivo.

Vamos y tenemos una aventura salvaje:El producto viene con 1 lector de tarjetas (para teléfono y ordenador), 1 tarjeta de memoria de 32 GB, 1 cable de carga de datos USB (tipo -C), 1 gargantilla, 1 bolsa de almacenamiento, 1 paño de limpieza, 1 manual multilingüe. Los objetivos de alta gama de nuestra empresa son fabricar los mejores productos. Le responderemos y ofreceremos ayuda dentro de 24 horas para que se sienta 100% satisfecho.

ACEXIER 7X31 Binoculares de visión Nocturna de Caza Digital Infantil 2.0 LCD Militar Día y Noche Gafas de visión Telescopio para Caza € 239.99 in stock 1 new from €239.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ El LED infrarrojo incorporado de 3 W con iluminación infrarroja de 850 nm permite ver hasta 400 metros de distancia en la oscuridad total. La pantalla ultragrande evita que los ojos se sobrecarguen incluso después de una larga observación.

★ Excelente claridad óptica, potentes binoculares digitales de visión nocturna, aumento de hasta 7x en la oscuridad, zoom digital de 2x y apertura de lente de 31 mm; Use el cable AV suministrado para ver sus imágenes en un televisor o transfiera los archivos a su computadora con el cable USB suministrado.

★ La óptica totalmente multicapa aumenta la transmisión de luz y reduce el deslumbramiento. La cámara binocular digital de visión nocturna es perfecta para la caza, el reconocimiento, la seguridad, la vigilancia, el campamento, la exploración de cuevas, la navegación nocturna, la pesca nocturna y la navegación, la observación de vida silvestre, la búsqueda y el rescate.

★ En la oscuridad, el dispositivo de visión nocturna digital funciona hasta 6 horas. Con tarjeta 8G TF; puede usar el cable Micro USB2.0 para conectar la computadora y transferir datos para evitar la pérdida de datos.

★ Idioma: inglés, francés, alemán, italiano, japonés, ruso, español, chino, coreano, portugués y árabe; Requiere 8 baterías de litio AA, alcalinas o Ni-MH (no incluidas).

10X50 Prismáticos Marinos para Adultos Impermeable con Brújula Brújula BAK4 a Prueba de Niebla Prism Lens Binoculares Militar para Navegación Navegación Observación de Aves y Caza (G) (LP011) € 119.99 in stock 1 new from €119.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【10X50 Ocean Binoculares】★--- Prismáticos flotantes con 10 aumentos y lente objetiva grande de 50 mm. El campo de visión es de 396 pies a 1000 yardas, con ± 5 dioptrías a la dioptría izquierda y derecha, puede ajustar la distancia para una mejor visualización sin gafas y para multa enfoque. Los oculares se pueden plegar fácilmente, se puede operar con gafas.

★【Prismáticos BAK4 de alta calidad】★--- El prisma Porro BAK4 de alto índice de refracción elimina la luz parásita y mejora la reproducción del color hasta el 99,99%. El revestimiento antirreflectante verde FMC reduce la luz reflejada en la lente del objetivo y mejora la transmisión de luz, el brillo de la imagen y la nitidez de la imagen.

★【Prismáticos impermeables】★--- vienen con un diseño a prueba de agua, antivaho y resistente al agua, lleno de nitrógeno. Junta tórica sellada para una completa protección impermeable y flotador en el agua para que no se preocupe si se cae al agua; Purga con nitrógeno seco y sellado para evitar el empañamiento y el daño por humedad en todas las condiciones climáticas, altamente duradero.

★【Binoculares con telémetro y brújula】★--- binoculares de visión nocturna con brújula incorporada para la ubicación de la dirección, con un telémetro interno para calcular la distancia y el tamaño del objeto en el ocular izquierdo directamente. Los binoculares de visión nocturna perfectos incluyen baterías (LR936 / AG9), proporcionan el máximo brillo de la imagen incluso en condiciones de poca luz.

★【Prismáticos adjuntos con bolsa y correa】★--- Es fácil de transportar y almacenar. Ideal para viajes, conciertos, actividades al aire libre, observación de aves, escalada, caza, tiro con arco, excursionismo, campamento, canotaje, es una opción de regalo perfecto para vacaciones. Ofrecemos una garantía incondicional de devolución del dinero del 100% de 30 días. Por favor, tenga la seguridad de comprar.

Aomekie Prismáticos Marinos 10X50 BAK4 Prismáticos Militares de Navegación de Uso Militar para Navegación Canotaje Pesca Deportes Acuáticos € 119.99 in stock 1 new from €119.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Prismáticos militares: Al especificar una regla, puede calcular directamente la distancia de los objetos en el ocular izquierdo. Con una brújula de iluminación, puede calcular la dirección (en un entorno oscuro, la regla y la brújula se iluminan con el botón de luz).

Prismáticos para adultos BAK4 Porro prisma tiene imágenes claras y brillantes. El revestimiento antirreflectante verde FMC reduce la luz reflejada en el objetivo y mejora la transmisión de la luz, el brillo de la imagen y la claridad de la imagen. Lente de 50 mm y ocular de 22 mm con gran angular visual y combinación de alta definición para facilitar la visualización de objetos sin fatiga ocular ni mareos.

Prismáticos nocturnos: impermeable IPX7 (1 metro de profundidad durante unos 30 minutos) y flotables. Los buenos prismáticos náuticos de marinero. Telescopio de visión nocturna, en un ambiente oscuro, la regla y la brújula se iluminan con un botón de luz, que también proporciona el máximo brillo de la imagen. (No se puede utilizar como dispositivo de visión nocturna).

Prismáticos de visión nocturna con bolsas y correas para un fácil transporte. Con piel de goma ecológica y líneas irregulares, tus manos pueden sostener fácilmente binoculares. Prismáticos visión nocturna: lente objetivo grande de 50 mm, puede estar en condiciones de poca luz, como al atardecer, también puede proporcionar el máximo brillo de la imagen (no se puede ver en un ambiente oscuro). Buen regalo para niños y adultos.

Prismáticos marinos 7 x 50 impermeables: enfoque con ambos ojos, ±5 dioptrías con anillos de dioptría izquierda y derecha para ajustes para una mejor distancia de visión sin gafas y para un enfoque fino. Diámetro de salida: 6,8 mm, distancia de salida: 22 mm. La cubierta ocular se pliega rápidamente para que puedas utilizar las gafas para un fácil funcionamiento. Como regalo para hombres

DZKU Monocular Digital Visión Nocturna Visor Nocturno Caza Militar Infrarrojo 5 × 42, Iluminador IR Adultos, Videocámara Cámara Digital con Cámara Video Visión Nocturna por Infrarrojos € 174.99 in stock 1 new from €174.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♦ Visión nocturna: el sensor CMOS ofrece una visión clara de hasta 5 aumentos, la lente de vidrio premium con múltiples recubrimientos proporciona imágenes de alta calidad incluso en noches oscuras con poca luz.Equipado con iluminador infrarrojo ajustable, se aplica para usar en entornos completamente oscuros (200 metros distancia de visualización), situación de luz tenue y durante el día.

♦ Multifunción digital: fotografía, toma de video, funciones de reproducción. Alcanza un zoom óptico de 5X y un zoom digital de 8X como una cámara de vigilancia infrarroja de alto rendimiento en vivo.

♦ Práctico y compacto: cabe en un bolsillo monocular, lo que facilita su transporte y es fácil de usar. El diseño ergonómico lo ayuda a enfocarse en su objetivo de forma rápida y precisa con una mano. Está cubierto por una armadura de goma rayada en la cara exterior, que gana más fricción, no es fácil de deslizar.

♦ Ajustable y cómodo: la cubierta del ocular está hecha de material ambiental, suave y flexible, se adapta a las personas que usan o no usan anteojos, y el anillo de ajuste puede ajustar la distancia de la pupila de salida para un uso cómodo. Rango de ajuste objetivo: -0.6 ~ + 0.6 dioptrías.

♦ Fácil de operar: el dispositivo de visión nocturna es fácil de grabar y otras funciones son fáciles de navegar, la superficie de camuflaje es adecuada para cazar, observar aves, disparar; reconocimiento; seguridad y vigilancia; cámping; exploración; navegación nocturna pesca nocturna observación de vida silvestre; senderismo, viajes; Paisaje, etc.

Prismaticos Vision Nocturna, TKWSER 7 Grados Infrarrojos Digitales Binoculares Visión Nocturna Militar 300M Rango para la Caza, Zoom 4X para Dia y Noche Video HD 1280x960 Foto, 2,31" LCD TFT con 32GB € 189.99 in stock 2 new from €189.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【984 pies de largo alcance de visión】 Estos binoculares de visión nocturna para adultos pueden observar el objetivo en completa oscuridad con una larga distancia de hasta 984 pies / 300 m. El ajuste de infrarrojos de 7 grados se adapta a diferentes entornos oscuros. Los binoculares de visión nocturna con cámara tienen 6 botones y 12 idiomas para ajustar multifunción, fáciles de capturar los momentos emocionantes en la completa oscuridad.

【Pantalla ancha dinámica grande】 Estas gafas de visión nocturna tienen una pantalla LCD TFT HD de 2,31 "incorporada. Los binoculares de visión nocturna combinan un excelente sistema totalmente óptico con revestimiento múltiple con una cámara de video, lo que permite capturar rápidamente las fotos perfectas o de alta definición. videos (imagen 1280x960pixel y 1280x960 @ 30FPS video).

【Vea claramente en un 100% de oscuridad】 Estos binoculares infrarrojos de visión nocturna con zoom digital de 4 aumentos y lente de objetivo de 24 mm. El iluminador infrarrojo digital de 850NM permite observar el objetivo en la oscuridad total. Imagínese poder capturar fotos y videos nítidos en la oscuridad total, guardar todo en una tarjeta de memoria y descargarlos para compartirlos con sus amigos.

【Duración y aplicación prolongadas de la batería】 Puede funcionar de forma continua durante 9 horas cuando el iluminador IR está encendido y 17 horas sin IR. Este binocular de visión nocturna funciona con 6 pilas alcalinas AA de 1,5 V (no incluidas). Los binoculares con visión nocturna son ideales para caza nocturna, campamentos, navegación nocturna, pesca nocturna, observación de vida silvestre, búsqueda y rescate, observación de aves, fotografías de paisajes, etc.

【Paquete y tarjeta de memoria gratis de 32 GB】 Capacidad de almacenamiento: 4 GB a 32 GB (tarjeta incluida de 32 GB). No se preocupe por la falta de espacio de búfer. La función de reproducción hace que sea fácil de ver directamente en los visores nocturnos. El paquete incluye: 1 x binoculares de visión nocturna, 1 x funda protectora, 1 x correa para el cuello, 1 x TARJETA SD de 32 GB, 1 x cable de datos, 1 x manual del usuario, 1 x paño de limpieza.

PARD Vision Nocturna, Visor Nocturno para 100% de Oscuridad, monoculares Infrarrojos de Viaje para Caza y vigilancia, grabación de imágenes y reproducción de Video, IR850nm,NV007S € 579.00 in stock 1 new from €579.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIÓN WIFI: Puede usar su teléfono celular, PC, tableta como visor siempre que conecte nuestro dispositivo de visión nocturna con WIFI. ¡Es realmente conveniente para ti mirar en tu teléfono simultáneamente! Grabación de video y fotos de alta resolución y transmisión WIFI: le permiten transmitir y grabar toda su experiencia nocturna, utilizando su teléfono / tableta como visor.

MODO HD DÍA / NOCHE: Ajuste el clip durante un segundo en el interruptor de la vista óptica al alcance de la visión nocturna. Nuestro alcance de visión nocturna digital HD le brinda una experiencia visual clara independientemente de las condiciones climáticas durante el día o la noche. ¡Puede obtener fotos claras incluso en la oscuridad! La luz infrarroja incorporada NV007S proporciona un rango de detección de 300 m en áreas completamente oscuras.

FUNCIÓN DE CÁMARA Y VIDEOCÁMARA HD: La resolución HD de 1080p le permite obtener la mejor calidad de imagen durante el día o la noche. Inserte una tarjeta TF, puede grabar su experiencia sin cables USB adicionales. La resolución del ocular del visor de rifle nocturno es de 1024x768, mientras que la grabación de video tiene una resolución de 1920x1080 y una resolución fotográfica de alta calidad de 2592x1944.

POSICIONAMIENTO IR: gafas de visión nocturna de caza con posicionamiento IR, puede encontrar el objetivo rápidamente en la oscuridad a una distancia de 300 m.

LIGERO Y DE MANO: NV007S solo 265 g, que es realmente portátil y conveniente para llevar. y la batería larga dura hasta 8 horas, batería recargable 18650. NV007S se puede utilizar con cualquier tipo de telescopio óptico.

PARD Dispositivo de visión Nocturna, Alcance de visión Nocturna with 940nm, Caza Visión Nocturna con Adaptador de Montaje de 45 mm,NV007V € 399.00 in stock 1 new from €399.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Montaje y liberación rápidos:Vision nocturna NV007V con Liviano, conveniente y fácil de transportar. Rápido y fácil de instalar, solo toma 3 segundos colocar la mira del rifle. No es necesario desmontarlo del visor durante el día, ya que se puede usar el clip-on y la noche durante el día.

Sensor de imagen de alta sensibilidad:Experimente una mayor sensibilidad por la noche con el sensor actualizado. Equipado con un excelente sensor de imagen con poca luz, es más fácil detectar objetivos en entornos oscuros y con poca luz. El rango de visión es de hasta 350 metros. El sensor Full HD de 1920 x 1080 y la pantalla OLED de 1024 x 768 ofrecen un contraste rico excepcional y un rendimiento con poca luz.

Luz de relleno extensible de 350 m:La luz de relleno infrarroja de 350M mejora efectivamente la visión nocturna y mejora el efecto de enfoque. La intensidad de la luz de relleno se puede ajustar para que pueda observar más detalles distintos. Se pueden ver claramente pájaros, liebres, zorros y otras presas pequeñas. La longitud de onda de 850nm es más brillante y te permite ver mucho más lejos. La banda de 940 nm, sin exposición al rojo, es adecuada para la observación oculta.

Fotos y grabación y reproducción de video full HD:Visor nocturno para caza Capture fotos y grabe videos mientras está en el campo de caza. Un clic para habilitar la grabación de video Full HD y la función de cámara. La resolución de la imagen es 2608*1944 y la resolución del video es 1920*1080. Las imágenes son más suaves y tienen más detalles. Puede compartir imágenes de alta resolución de sus aventuras al aire libre en las redes sociales.

Ampliación óptica y zoom digital, WIFI, resistencia al retroceso de 6000J:Visores nocturnos ampliación total de 4x-14x. Puede ver imágenes HD ampliadas sin distorsión. Acérquese a su objetivo hasta 14 veces para mejorar la visibilidad de la puntería. Copa ocular de goma más grande. READ Los 30 mejores Estudio Fotográfico Portátil capaces: la mejor revisión sobre Estudio Fotográfico Portátil

Dsoon Prismáticos Visión Nocturna Casco de Visión Nocturna 4X Zoom Digital NGV para Casco FHD 1080p 984ft/250m en 100% Oscuridad USB Recargable € 265.99 in stock 1 new from €265.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Visión Nocturna Montado en Cabeza】: El visión nocturna montado en la cabeza tiene 2 pantallas TFT integradas de 1,4". El visión nocturna puede tener zoom digital 4x, ajuste de brillo de 7 niveles, 4 efectos de color, colors, blanco y negro , (verde claro de luna, negativo de película) --Presione el botón MEMU durante aproximadamente 3 segundos). El diseño antideslizante y de 6 botones del cuerpo es fácil de usar. Puede comprar un soporte de casco para montar la visión nocturna a su casco.

【Forma de Uso más Avanzada】: el Visión nocturna tiene una tecnología binocular completamente independiente, que puede ajustar de forma independiente la compensación visual de los ojos izquierdo y derecho (Miopía y hipermetropía 300 de ajuste). Presione el botón MODO en la pantalla del visión nocturna durante aproximadamente 3 segundos para cambiar la visualización entre una y dos pantallas libremente. El diseño de esto le permite experimentar el efecto de observación en tiempo real 3D.

【Excelente Efecto de Visión Nocturna】: El visión nocturna del casco están equipados con iluminador infrarrojo de 850 nm, ajuste de brillo de luz infrarroja de 7 velocidades. Píxel de imagen: 2048 x 1536, se puede grabar video: 1920 x 1080 a 30 FPS. Con nuestro potente iluminador IR de 850 NM, puede cazar, monitorear la vida silvestre, explorar la naturaleza o proteger su granja en la oscuridad de la noche, ¡no se requiere iluminación externa!

【Fácil de Cargar】: El dispositivo de visión nocturna tiene una batería recargable incorporada de 3000 mAh de alta capacidad, no es necesario reemplazar la batería. El dispositivo tiene una duración de la batería de 4 horas con IR completo continuo y 7 horas con uso bajo de IR.

【Contenido del Paquete y Garantía】: Lo que está incluido en nuestro paquete: 1 binoculares de visión nocturna para casco, 1 cubierta protectora, 1 diadema, 1 tarjeta SD de 32 GB, 1 cable de datos, 1 manual de usuario, 1 paño de limpieza. Dsoon ofrece 2 año de garantía a nuestros clientes. Alguna pregunta, por favor sientase libre de contactarnos.

Vision Nocturna Monocular, MiLESEEY Visión Nocturna HD para Dia y Noche, con Función Recargable/Tomar Fotos/Grabación de Video/Reproducción, Distancia de visión de 200 m en la Oscuridad € 134.99

€ 114.74 in stock 1 new from €114.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Visión nocturna HD infrarroja ajustable】 Las gafas de visión nocturna se pueden usar normalmente de día y de noche. Distancia de visualización con poca luz: 2 m ~ ∞, campo de visión en un entorno totalmente oscuro, 656 FT / 200 m, admite visualización de larga distancia de alta definición. Función de visión nocturna por infrarrojos, ajuste de retroiluminación de 3 niveles, para una visión más clara y brillante.

【Super duración de la batería】 Batería de litio recargable integrada en el dispositivo de visión nocturna, 7 horas de duración de la batería, 2 horas de duración de la batería cuando la luz infrarroja está encendida. más resistente y más fluido. ¡NO rasgue la película protectora de plástico de la batería y NO use el adaptador por encima de 5,5 V para cargar! cuando no se encienda, confirme si la batería está completamente cargada

【Multifunción】 Cámara digital con pantalla de 1,54 pulgadas y tarjeta TF de 8G, ajuste manualmente la lente y el ocular girando el dial, zoom óptico de 5X, zoom digital de 8X, para lograr un efecto de alta definición. La cámara de visión nocturna toma fotos (1280 * 720), videos (720P), graba y reproduce

【Amplia gama de aplicaciones】 Nuestra visión nocturna infrarroja es muy adecuada para diversas actividades al aire libre, como observación de vida silvestre, búsqueda y rescate, campamentos, caza nocturna, patrullaje nocturno, observación científica, aventuras al aire libre y pesca nocturna.

【Diseño de alta calidad】 Nuestra visión nocturna digital infrarroja tiene 5 botones que se pueden configurar multifuncionales, antivibración y cómodos de sostener y pueden ser operados por el usuario de anteojos, rápidos de configurar y fáciles de usar. Equipado con interfaz USB 2.0, se puede conectar a una computadora para cargar automáticamente, con función de transmisión de datos, ver el video o la foto capturados.

Binoculares de Visión Nocturna 1080P Montaje en la Cabeza, Gafas de Visión Nocturna Manos Libres Recargables, Infrarrojo IR de 850NM, Aumento 4X, para Casco, Caza € 316.24

€ 308.03 in stock 2 new from €308.03 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VER CLARAMENTE EN EL 100% DE LA OSCURIDAD: Gafas de visión nocturna con montura en la cabeza, pantalla interior TFT de 1,4 pulgadas 390x390, ajuste de brillo de 7 velocidades, zoom digital de 4x, un amplio campo de visión (FOV) de 10°, le permite tener una visión clara en el 100% de la oscuridad en un rango de 200m a 250m.

LUZ INFRARROJA DE 850NM: Imágenes de alta definición con 3M(2048x1536 pixeles), video de [email protected] 30FPS. La luz infrarroja IR de 850NM es ajustable en 7 niveles, y las gafas de visión nocturna infrarroja de alto rendimiento le permiten operar sin la limitación de la luz ambiental, por lo que puede cazar, monitorear la vida silvestre, explorar la naturaleza y más durante la noche.

GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA MONTADAS EN LA CABEZA: Las gafas de visión nocturna están equipadas con una correa en la cabeza para un uso más fácil y conveniente. Además, también puede montar las gafas de visión nocturna en un casco militar, táctico o de impacto (el montaje del casco no está incluido en el paquete), liberando sus manos, adecuado para la caza nocturna y otras actividades al aire libre.

TECNOLOGÍA BINOCULAR INDEPENDIENTE: El visor de visión nocturna, con tecnología binocular completamente independiente, le permite experimentar el efecto de observación en 3D en tiempo real de una manera inmersiva, que puede ajustar de forma independiente la compensación visual de los ojos izquierdo y derecho (el rango de ajuste de la refracción es más o menos más o menos, es decir, miopía, hipermetropía 300 compensación de ajuste).

TRES MODOS: Monocular de visión nocturna, con foto, vídeo (sin sonido) y reproducción 3 modos, puede capturar fotos de alta definición y vídeos con excelente claridad óptica durante el día, con poca luz o por la noche.

Binoculares Visión Nocturna,Dowesyeen Dispositivos Profesional HD Infrarrojos Largo Alcance Digital Visión Nocturna con 4" HD LCD TFT para Tomar Fotos y Videos 1280P para Caza,32GB € 425.00

€ 400.00 in stock 1 new from €400.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Binoculares/monoculares de visión nocturna que le permiten obtener imágenes muy detalladas, para simplificar la búsqueda de objetivos en un 100% de oscuridad. Compuesto por algoritmos de software avanzado “Dowesyeen”, diseñado para aumentar la claridad de la imagen y el detalle general de la imagen, lo que da como resultado una imagen más clara, un campo de visión más detallado y capacidades mejoradas de identificación de objetos.

Iluminador infrarrojo integrado de 850 NM y 3 W, los niveles de IR y el brillo se pueden ajustar de acuerdo con las condiciones de luz. Revela tu entorno y te ayuda a ver personas, objetos y animales a cientos de metros de distancia, hasta 1300 pies/400 m de distancia de visualización en plena oscuridad. También tiene función wifi, le permite compartir las imágenes o videos de su viaje de caza con familiares o amigos de forma inalámbrica.

Viene con una guía rápida muy detallada, para que pueda disfrutar de estos increíbles binoculares infrarrojos en poco tiempo. Las funciones EXCLUSIVAS de “Dowesyeen” incluyen Time-lapse, Multi-Shoot, Zoom digital 5X (0.1X acercar o alejar), Ajuste de brillo de pantalla , ID de GPS estampado, etc. Interfaz de operación ultra fácil, diseño de sujeción antideslizante ergonómico y único, menú de configuración incorporado, fecha y hora estampadas.

Viene con una tarjeta SD de 32 GB que le brinda comodidad. Alimentado por baterías AA de 1.5V. También puede ser alimentado por un banco de energía o una batería externa (LA BATERÍA NO ESTÁ INCLUIDA DEBIDO AL CONTROL DE AVIACIÓN.) o 26 horas de tiempo de ejecución sin IR, no se preocupe, la batería solo se agotará durante el monitoreo prolongado. Resistencia al agua IPX4: funciona perfectamente en cualquier clima.

Las gafas de visión nocturna no son gafas de grado militar , pero sí son las gafas de visión nocturna civiles más potentes del mercado. Resolución de pantalla: 640X480, cómoda para tus ojos con o sin gafas; Grabe una imagen HD de 2592 * 1944 y un video de 1280 * 720 con sonido, te muestra detalles vívidos de alta resolución en la imagen y grabaciones de video de alta definición con sonido.

hinryo Visión Nocturna Monocular con Montaje en Casco, 3X Zoom Digital HD Visión Nocturna Digital infrarroja for Forest Observe Wildlife Secenery, IP66 (Size : Bracket+Night Vision) € 496.62 in stock 1 new from €496.62 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Monoculares de visión nocturna montadas en la cabeza: 1: 1 ángulo de visión, libera tus manos, adecuadas para cazar nocturnas, acampar, pescar, observación de aves, juego de exploración, seguridad y vigilancia, noche navegación, observación de vida silvestre y otras actividades al aire libre. Se puede ver por la noche, y se puede usar en un entorno oscuro

IR Iluminador auxiliar: la iluminación láser adopta 85 0 nm/940 nm Opcional, láser rojo no hurgón de 940 nm, que tiene buena ocultación y no exposición. El color de la pantalla de imagen se puede cambiar. Cuando se usa en un entorno oscuro, se puede usar para imágenes en blanco y negro, o se puede cambiar a imágenes verdes para cumplir con diferentes entornos de acuerdo a sus requisitos.

Gran capacidad y batería de larga vida conveniente El telescopio de visión nocturna infrarroja está equipado con una batería extraíble, lo que puede evitar el problema de que el dispositivo de la batería está dañado pero no puede sustituido. Y las imágenes/videos en el dispositivo de visión nocturna se pueden transferir a la PC para la copia de seguridad a través de WIFI.

Clarit óptico sobresaliente ycmos Sensor, monocular de visión nocturna digital de alto rendimiento con aumento óptico 1X, aumento digital 3x y una lente objetivo de 17.5 mm; Tomando fotos HD 1280*720 Pixeland 1920*Videos de 1080 píxeles.

Paquetes de paquetes incluidos: caja de color *1, visión nocturna *1 ,USB Cable*1, tela de limpieza de lentes*1, soporte del adaptador*1, soporte de carga de la batería*1, potencia del cargador*1,18650 batería de litio*1, manual del usuario*1, Certificado de conformidad*1, tarjeta de garantía*1.

Binoculars Visión Nocturna,1080P HD Infrarrojos Digital Visión Nocturna con 4" LCD TFT Night Vision Alcance de 500m Cámara Zoom Digital 5X para la Caza con Tarjeta TF de 32 GB € 199.99 in stock 1 new from €199.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【500M CAMPO DE VISIÓN LARGO】: Las binoculares vision nocturna tienen un zoom digital de 6X y un zoom óptico de 5X. Las visor nocturno tienen un iluminador infrarrojo de 850 nm incorporado y 4 niveles de ajuste. Los usuarios pueden acercarse a un campo de visión ultra amplio.Puedes ver la vida silvestre en el bosque totalmente oscuro desde una distancia de observación de hasta 500 m.

【PANTALLA HD GRANDE DE 4"】: las vision nocturna militar incluyen 2 lupas ópticas para darle a la pantalla de 3 pulgadas el efecto de una pantalla grande de 4 pulgadas. Los vision nocturna pueden desempeñar un papel completo tanto de día como de noche. El día son imágenes en color, la noche es negra Cuadros blancos.No quite la cubierta del filtro IR durante el día,La cubierta del filtro de infrarrojos puede filtrar eficazmente los rayos infrarrojos y restaurar el color verdadero.

【LENTE PREMIUM】: Los caza vision nocturna de 42 mm con lente de objetivo totalmente multicapa con 6 ópticas recubiertas de verde para un efecto óptico y una reproducción del color óptimos. La lente de aleación de aluminio es comparable a la lente de cámara de alta calidad con alta resistencia al desgaste y alta calibración.Con respecto al enfoque manual, puede observar la distancia del objetivo, gire la lente hacia la izquierda/derecha,hasta que esté claro en la pantalla.

【MÉTODOS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLES】: Visión nocturna infrarrojas alimentadas por 8 pilas AA de 1,5 V. También puede ser alimentado por un banco de energía o una batería externa. Las imágenes de 8MP y los videos de 1080P se almacenan en una tarjeta TF (admite hasta 256 GB) y se pueden descargar. El visor de visión nocturna para caza tiene tres modos de trabajo: Foto, Video y Reproducción.

【¿Qué obtienes?】 1* binoculares vision nocturna, 1* tarjeta TF de 32 GB, 1 *bolsa con cremallera para transporte, 1 *correa de hombro manos libres, 1* paño de limpieza, 1*cable de datos USB,1*Manual de usuario. Si tiene algún problema con el uso, contáctenos libremente. ¡Disfruta de tu aventura al aire libre ahora!

FHD Binoculares Visión Nocturna, Zoom Digital 4X Infrarroja HD Binoculares de Caza de 984ft/300M para Adultos, GNV Manos Libres para Cascocon, Grabación de Audio/Video 32GB Tarjeta € 300.99 in stock 1 new from €300.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [MÁS POTENTE QUE NUNCA] - Binoculares portátiles de visión nocturna con un zoom de aumento digital fijo de 4x. Con un alcance masivo de 984 pies en la oscuridad, el NVG montado en la cabeza es un complemento ideal para la configuración de su equipo de caza. Gracias a un micrófono integrado, las imágenes de video tomadas por los binoculares de visión nocturna también incluyen grabación de audio: una verdadera innovación para las gafas de visión nocturna digital.

[VER CLARAMENTE EN LA OSCURIDAD 100%] - Los binoculares de visión nocturna del casco cuentan con un ILUMINADOR INFRARROJO sin brillo. Imágenes de alta definición con 2048x1536 píxeles, video 1920x1080 @ 30FPS. El exclusivo diseño antideslizante y de 6 botones del cuerpo es fácil de usar. Gracias a nuestro potente iluminador infrarrojo de 850 NM, puede cazar, observar la vida silvestre, explorar la naturaleza o proteger su granja durante una noche oscura: NO se necesita luz externa !

[NVG MONTADO EN LA CABEZA]: el NVG se suministra con una correa ajustable para la cabeza como estándar, lo que facilita el uso de manos libres. Con soportes de terceros, también puede montar las NVG en un casco táctico o en un casco protector. Reduciendo en gran medida la sensación de fatiga de la observación prolongada; Diseño binocular que atiende a diferentes grupos de personas; Diseño ergonómico, los botones elevados se pueden reconocer rápidamente al tacto incluso en la oscuridad total.

[FÁCIL DE CARGAR Y IMPERMEABILIZACIÓN] - Batería recargable incorporada de 3000 mAh, no es necesario reemplazar la batería. El dispositivo tiene una duración de batería de 4 horas con infrarrojo completo constante, o una duración de batería de 7 horas con un uso de infrarrojos más bajo. Los binoculares de visión nocturna tienen impermeabilización, resistencia al polvo y a la niebla incorporados en su diseño para cualquier clima. Ideal para uso prolongado en cualquier ambiente al aire libre.

[SOPORTE TARJETA SD DE 128GB] - ¿Quieres más almacenamiento? Nuestro visor de visión nocturna admite tarjetas de 8 GB a 128 GB, y viene con una tarjeta de 32 GB que permite grabar videos y capturar imágenes en el momento de la observación, lo que puede admitir el almacenamiento de aproximadamente 32,000 imágenes. Los archivos de video y fotos guardados en la memoria interna se pueden transferir a una computadora a través de una conexión por cable a través de un adaptador de tarjeta SD.

Binoculares Visión Nocturna 4K, Relassy HD 36MP Prismáticos de Infrarrojos Digital Visor Nocturno Rango de 300m con LCD TFT de 3.0", Recargable y Zoom Digital 5X, Adecuado para la Caza, con 32GB € 129.99 in stock 1 new from €129.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Visión Perfecta en la Oscuridad】 El binoculares de visión nocturna tiene un iluminador infrarrojo de 850 NM incorporado y un ajuste de 7 niveles. Estos binoculares de visión nocturna tienen una visibilidad máxima de 300 metros en ambientes oscuros, lo que permite observar la vida silvestre y tomar fotografías desde la distancia incluso en la oscuridad total.

【Resolución HD 4K/36MP y Zoom Digital 5X】La pantalla de los prismáticos visión nocturna es una pantalla LCD TFT de alta definición de 3.0” que admite resolución HD 4K (4096 x 2160) /36MP y zoom digital 5X. Estos binoculares digitales de visión nocturna pueden brindarle una experiencia súper visual, sin importar si es de día o de noche, puede capturar fácilmente momentos maravillosos.

【Caza de Visión Nocturna Recargables 4000mAh】 Las visión nocturna digital tienen una batería recargable incorporada, lo que lo libera de la carga de llevar varias baterías AA. Se puede cargar en cualquier momento con un banco de energía y un cargador de automóvil. Para binoculares digitales de visión nocturna, la luz infrarroja se puede usar hasta 5 horas cuando se enciende en el nivel 7, y puede funcionar hasta 10 horas durante el día.

【Excelente Herramienta Para la Observación de la Vida Silvestre】Este alcance de caza con visor nocturno para caza pesa 0.6lb, mini portátil, por lo que puede esperar a los animales durante mucho tiempo sin cansarse. Es un dispositivo de visión nocturna ideal para la observación de aves, la caza, los campamentos, los viajes a santuarios de vida silvestre y la observación de vida silvestre. 6 botones simples, fácil de usar. El diseño exterior verde de camuflaje es elegante y discreto.

【Un año de Garantía y Accesorios】Le ofrecemos un año de garantía en total. Servicio al cliente en línea las 24 horas, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. El paquete contiene: 1 prismaticos de visión nocturna digital Relassy, 1 correa para el cuello, 1 cable de datos, 1 manual de usuario, 1 tarjeta TF de Mirco-32GB, puede insertar una tarjeta de memoria de hasta 128 GB (no incluida), No tiene que preocuparse por quedarse sin espacio en disco. READ Los 30 mejores canon eos 400d capaces: la mejor revisión sobre canon eos 400d

Bestguarder® Visor monocular Digital de visión Nocturna 6x50mm Cámara infrarroja de Alta definición de 5mp Foto 720p Video hasta 350m/1150ft Distancia de detección con TFT LCD de 1.5 Pulgadas € 255.99 in stock 1 new from €255.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Excelente claridad óptica: con aumento de 6x, zoom digital 1-5x y objetivo de 50 mm, 500 millones de píxeles LCD TFT de 1,5 pulgadas, grabación de vídeo HD 720P, para uso diurno o nocturno (IR apagado para color diurno), iluminador infrarrojo integrado para una distancia de visión de hasta 1150 pies/350 m

Foto: 2592*1944 píxeles, 1600*1200 píxeles, 640*480 píxeles; VÍDEO: 1280 x 720 píxeles @30 fps, 640 x 480 píxeles @30 fps; La fecha y la hora se pueden estampar en la foto o el vídeo

Excelente capacidad de salida de vídeo: este dispositivo es una cámara de vigilancia infrarroja en vivo que conecta el televisor con cable de TV, o conecta el ordenador con cable USB, para grabar vídeo y capturar imágenes utilizando hasta 32 GB tarjeta Micro SD (la tarjeta SD no está incluida en el paquete)

Adecuado para: caza y exploración, seguridad y vigilancia, observación de vida silvestre, camping y senderismo, navegación nocturna, pesca nocturna y navegación, búsqueda y rescate, espectáculo nocturno, golf, exploración de cuevas, observación de aves, paisaje

Fácil de operar con configuración de menú de 7 idiomas; uso seguro por carcasa resistente al agua, trípode montable, correa portátil; alimentado por 4 pilas AA (no incluidas)

Nightfox Cape - Gafas de visión Nocturna por infrarrojo con función de vídeo - Zoom óptico de 1 Aumento - Longitud de Onda no Visible de 940 NM - Aptas para Airsoft - 50 m de Alcance € 159.99 in stock 1 new from €159.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA USO CIVIL: La visión nocturna digital emite un tenue brillo rojo cuando el LED infrarrojo está encendido. Otros usuarios de visión nocturna podrán ver claramente el LED IR. La desactivación del LED IR limita el rendimiento.

ZOOM ÓPTICO DE 1 AUMENTO: cuando tienes que moverte en la oscuridad, lo más práctico es un zoom lo más limitado posible.

INVISIBLES: el módulo LED cuenta con una longitud de onda de 940 nm, por lo que las gafas emiten un brillo rojo apenas visible. Perfecto para desplazarte sin que te vean.

COMPATIBLES CON CASCOS: el soporte para GoPro hace que fijar tus Nightfox Cape en un casco táctico sea posible gracias a adaptadores universales.

APTAS PARA AIRSOFT: las cubiertas reemplazables protegen las lentes del módulo infrarrojo y el sensor digital mientras te bates en duelos de airsoft.

Prismáticos Visión Nocturna, Zoom Digital 8x Zoom Óptico 5x Digital Caza Binoculares Infrarrojo Alcance Visual de 1640 ft/500M con Pantalla LCD de 3" y Tomar HD Fotos/Video con Tarjeta 32GB € 242.99 in stock 1 new from €242.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [VÍDEO Y FOTO DE ALTA DEFINICIÓN]: los binoculares de visión nocturna digital tienen una resolución de video Full HD de 1080p y fotos de 5 megapíxeles, que pueden hacer que los videos y las fotos se vean más claros y vívidos. Ya sea de día o de noche, te ayuda a capturar y grabar los momentos más emocionantes. Un cable USB permite transmitir videos o fotos a su computadora, para que pueda compartir hermosas fotos y videos en Facebook, YouTube y otras redes sociales.

[VER MÁS CLARO EN LA OSCURIDAD COMPLETA] - Gracias al illuminato IR integrado de 5W 850nm, el nivel de infrarrojos de 5 grados y la pantalla de alta definición de 3.0 pulgadas, las gafas de visión nocturna por infrarrojos tienen una increíble visión nocturna. También viene con zoom digital de 8x, zoom óptico de 5x, que puede ampliar cosas de larga distancia en la oscuridad, por lo que puede ver con claridad hasta 1640 pies / 500 m en completa oscuridad.

[BATERÍA DE ALTA CAPACIDAD]-Con una batería de iones de litio recargable de 3400mAh incorporada, se pueden lograr aproximadamente 18 horas de funcionamiento continuo sin iluminador de infrarrojos y 7 horas de funcionamiento continuo con el nivel máximo de infrarrojos. Además,la unidad se puede cargar con la mayoría de los conectores de puerto USB,el adaptador de CA y el banco de energía. No es necesario reemplazar la batería con frecuencia y desechar la batería agotada. Puede usarlo como desee

[PEQUEÑO Y LIGERO]: se siente increíblemente compacto para las gafas de visión nocturna de caza, con un peso de solo 500 g / 17,6 oz (incluida la batería) y el tamaño de solo 6,89 x 4,53 x 2,09 pulgadas (alto x largo x ancho). sostener, fácil de tirar en una bolsa e increíblemente portátil. Equipado con una correa para el cuello, puede colgar la visión nocturna alrededor de su cuello y hacer que funcione rápidamente cuando encuentre algo interesante.

[BINOCULAR DE RESISTENCIA AL AGUA IPX4 Y TARJETA GRATUITA DE 32 GB] - Gracias a la carcasa de goma resistente y duradera, los binoculares de visión nocturna de caza se han desarrollado para resistir el entorno de la llovizna. Además, la carcasa esmerilada es cómoda de sostener y usar. Cinco botones resaltados pueden ingresar fácilmente al modo foto / video / menú / reproducción. No solo proporciona tarjetas de memoria gratis de 32 GB, sino también una resistente bolsa de almacenamiento.

Binoculares Visión Nocturna,Dowesyeen Dispositivos Profesional Prismáticos Visión Nocturna Infrarrojos Digital con 4" HD LCD TFT para Tomar Fotos y Videos 1280P para Caza,32GB € 400.00

€ 390.00 in stock 1 new from €390.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Binoculares/monoculares de visión nocturna que le permiten obtener imágenes muy detalladas, para simplificar la búsqueda de objetivos en un 100% de oscuridad. Compuesto por algoritmos de software avanzado “Dowesyeen”, diseñado para aumentar la claridad de la imagen y el detalle general de la imagen, lo que da como resultado una imagen más clara, un campo de visión más detallado y capacidades mejoradas de identificación de objetos.

Iluminador infrarrojo integrado de 850 NM y 3 W, los niveles de IR y el brillo se pueden ajustar de acuerdo con las condiciones de luz. Revela tu entorno y te ayuda a ver personas, objetos y animales a cientos de metros de distancia, hasta 1300 pies/400 m de distancia de visualización en plena oscuridad. También tiene función wifi, le permite compartir las imágenes o videos de su viaje de caza con familiares o amigos de forma inalámbrica.

Viene con una guía rápida muy detallada, para que pueda disfrutar de estos increíbles binoculares infrarrojos en poco tiempo. Las funciones EXCLUSIVAS de “Dowesyeen” incluyen Time-lapse, Multi-Shoot, Zoom digital 5X (0.1X acercar o alejar), Ajuste de brillo de pantalla , ID de GPS estampado, etc. Interfaz de operación ultra fácil, diseño de sujeción antideslizante ergonómico y único, menú de configuración incorporado, fecha y hora estampadas.

Viene con una tarjeta SD de 32 GB que le brinda comodidad. Alimentado por baterías AA de 1.5V. También puede ser alimentado por un banco de energía o una batería externa (LA BATERÍA NO ESTÁ INCLUIDA DEBIDO AL CONTROL DE AVIACIÓN.) o 26 horas de tiempo de ejecución sin IR, no se preocupe, la batería solo se agotará durante el monitoreo prolongado. Resistencia al agua IPX4: funciona perfectamente en cualquier clima.

Las gafas de visión nocturna no son gafas de grado militar , pero sí son las gafas de visión nocturna civiles más potentes del mercado. Resolución de pantalla: 640X480, cómoda para tus ojos con o sin gafas; Grabe una imagen HD de 2592 * 1944 y un video de 1280 * 720 con sonido, te muestra detalles vívidos de alta resolución en la imagen y grabaciones de video de alta definición con sonido.

WOkismx Visión Nocturna Binoculares Monoculares Nuevos PVS-14 Digitaces Táctica Táctica Visión Nocturna Gafas Gafas Binoculares € 234.00 in stock 1 new from €234.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La visión nocturna es un instrumento electrónico sofisticado que se usa para observar objetivos en la noche y el crepúsculo.

Para cumplir con los requisitos de uso de la fuente de luz de visión de la visión de la radiación infrarroja en intensidad de luz muy baja, encienda el interruptor de encendido, puede ajustar su brillo al cambiar.

OP-168 es un dispositivo de visión nocturno para día y noche, con fuente de luz infrarroja. Bajo luces brillantes y tenues, muestra imágenes en color, mientras que en la oscuridad muestra imágenes en blanco y negro.

OP-168 viene con un dispositivo de origen de luz de radiación infrarroja, que puede activarse o desactivarse a la fuerza de acuerdo con las condiciones ambientales de uso, y se puede ajustar manualmente de acuerdo con el brillo de la luz ambiental para lograr el mejor estado.

El diseño patentado "de un solo botón" de OP-168, el interruptor es muy simple y conveniente de usar, girar suavemente, puede abrir las gafas de la visión nocturna, girar lentamente, fácil de ajustar la fuente de radiación

Binoculares Visión Nocturna, 1080P Prismáticos de Infrarroja Digital Visor Nocturna Rango de 500M con LCD 3.5",Recargable y Zoom Digital 8X, Adecuado para la Caza, con 32GB € 169.99 in stock 1 new from €169.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Distancia de Visión Nocturna Extra Larga en 100% de Oscuridad】El binocular de visión nocturna lleva incorporado un iluminador infrarrojo de 5W 850 nm. Con estos prismáticos de visión nocturna, podrá observar la fauna hasta 400-500 metros en completa oscuridad. Ajuste de infrarrojos de 9 grados para adaptarse a diferentes entornos oscuros para capturar fácilmente los maravillosos momentos de la noche.

【1080P FHD con Zoom Digital 8X】La pantalla interior del telescopio visión nocturna es una pantalla LCD de alta definición de 3,5" con una resolución HD de 1080P y un zoom digital de 8x. Este telescopio digital de visión nocturna está equipado con 12 niveles de brillo, para que pueda tener una visión clara por la noche y esconderse perfectamente en la oscuridad.

【Dispositivo de visión nocturna recargable】 Este dispositivo digital de visión nocturna tiene una batería recargable integrada, lo que le libera de la carga de llevar unas cuantas pilas AA. Se puede recargar en cualquier momento con el banco de energía y el cargador de coche. En el caso de los prismáticos de visión nocturna por infrarrojos, la luz infrarroja puede utilizarse hasta 4 horas cuando se enciende en el nivel 9, y puede funcionar hasta 12 horas durante el día.

【visión nocturna de multifuncionales】Nuestras visión nocturna están equipadas con correas para el hombro y cordones que le permiten transportarlas fácilmente. Los prismáticos de visión nocturna son adecuados para la caza nocturna, la acampada, la navegación nocturna, la observación de la fauna, la observación de aves, la fotografía de paisajes, etc. Las digitales de visión nocturna 1080P HD le ofrecen una visión clara como la de un búho en la oscuridad.

【Obtendrá】Recibirás 1*dispositivo de visión nocturna, 1*correa para el cuello, 1*correa para la muñeca, 1*tarjeta SD de 32GB, 1*cable USB, 1*hezi de protección, 1*paño de limpieza, 1*manual de usuario y 1*cabezal de carga. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros y le proporcionaremos ayuda profesional en 24 horas.

Steiner Nighthunter 8x56 Prismáticos de Caza - transmisión de luz más Alta (96% +), Campo de visión XL, Impermeable, Ganador de la Prueba - los Prismáticos nocturnos Entre los Prismáticos de Caza € 1,179.00

€ 889.59 in stock 2 new from €889.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 96%+ TRANSMISIÓN DE LUZ - La alta emisión de luz de la nueva Nighthunter 8x56 establece una nueva referencia ‍en situaciones de caza nocturna. La avanzada tecnología de Steiner le ofrece imágenes increíblemente luminosas en la oscuridad, que le permitirá ver lo que otros cazadores no pueden.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Aumento 8x, diámetro objetivo de 56 mm, campo de visión inigualable a 1000 m de 135 m, factor crepuscular: 21,2

SPORTS-AUTO-FOCUS - El único cristal nocturno de porro de esta calidad que le ofrece una nitidez «infinita» (desde 20 m hasta el infinito). Obtenga siempre imágenes precisas y nítidas sin reenfocar para obtener contornos claros, incluso en la oscuridad.

XL-CAMPO DE VISIÓN - Vea todos los animales en el campo y deje que Nothing Escape You gracias a su enorme campo de visión de 135 metros.

CLARIDAD EN LA NOCHE - ¿Hombre o mujer? ¿Con o sin trofeo? Sin un par de Nighthunters puede que nunca lo sepa. El diseño del prisma de porro le ofrece una percepción de profundidad tridimensional para localizar y evaluar rápidamente su objetivo. Esto, junto con la fórmula patentada de Steiner de recubrimiento de lentes, Diamond Night, le permitirá obtener una mejor claridad y contraste al atardecer y al amanecer, para que pueda aprovechar al máximos los minutos más valiosos de su sesión de caza.claridad en la noche ¿Hombre o mujer? ¿Con o sin trofeo? Sin un par de Nighthunters puede que nunca lo sepa. El diseño del prisma de porro le ofrece una percepción de profundidad tridimensional para localizar y evaluar rápidamente su objetivo. Esto, junto con la fórmula patentada de Steiner de recubrimiento de lentes, Diamond Night, le permitirá obtener una mejor claridad y contraste al atardecer y al amanecer, para que pueda aprovechar al máximos los minutos más valiosos de su sesión de caza.

