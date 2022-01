Inicio » Vino Los 30 mejores Vino Ribera Del Duero capaces: la mejor revisión sobre Vino Ribera Del Duero Vino Los 30 mejores Vino Ribera Del Duero capaces: la mejor revisión sobre Vino Ribera Del Duero 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Vino Ribera Del Duero?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Vino Ribera Del Duero del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Altos De Tamaron Vino Tinto D.O. Ribera del Duero Joven - 6 Botellas x 750 ml - Total: 4500 ml € 19.68

Amazon.es Features Porcentaje de alcohol 13,5%

Temperatura de servicio entre 16º a 17ºC

Recomendado con carnes rojas, caza de monte, quesos curados y guisos de cordero

Contenido de 750 ml

Viña Arnáiz - Estuche de 3 Botellas de Vino con D.O. Ribera del Duero - Reserva, Crianza y Roble - Estuche de 3 Botellas x 750 ml € 36.00
€ 34.81

€ 34.81 in stock 1 new from €34.81

Amazon.es Features Selección de vinos viña arnaiz con denominación de origen ribera del duero

La caja incluye los vinos viña arnaiz reserva, vina arnaiz crianza y vina arnaiz roble

Surtido completo de vinos tintos con distintos tonos, aromas y sabores

Elaborados a partir de las mejores variedades de uvas, siguiendo procesos de vinificación controlados

Óptimo para regalar o disfrutar en casa; experimenta sabores y aromas combinando la cata con diferentes platos

PRADOREY Roble Origen - Vino tinto - Roble - Ribera del Duero - 95% Tempranillo, 3% Cabernet sauvignon, 2% Merlot - Vino joven con ligero paso por barrica y tinaja - 6 Bot - 0,75 L € 44.70

Amazon.es Features PREMIOS: 90 Peñín - 90 Gourmets

VISTA: Rojo purpura con ribetes nazarenos

NARIZ: Notas frescas de frutas rojas y negras, como moras y cerezas, y notas balsámicas de vainilla

BOCA: Equilibrado, con tanino suave y agradable. Vino redondo y graso. Interesante ensamblaje de toques especiados con frutas del bosque en el postgusto

MARIDAJE: Chacinas en frío especiadas y adobadas: chorizo, jamón y lomo ibérico, Setas salteadas o la plancha, Pizzas y empanadas de carne, Quesos suaves - VIÑEDO Y ELABORACIÓN: Rendimientos medios por hectárea: 5.500 Kg. Altitud media: 813 m, Selección manual de uvas de baja graduación alcohólica, Fermentación espontánea y controlada, Crianza sobre sus propias lías acompañada de una cuidada micro oxigenación, 2 meses en barricas de roble europeo y reposo en tinaja de barro

Emilio Moro - Finca Resalso, Vino Tinto, Tempranillo, Ribera del Duero, 3x 750 ml € 25.50

Amazon.es Features Vino tinto Ribera del Duero de variedad 100% tempranillo (tinto fino)

Color rojo cereza picota con ribetes morados

En nariz es franco, intenso y muy expresivo destacando los aromas primarios del tempranillo como la mora y la grosella

En boca tiene buena estructura con un tanino goloso y una acidez bien equilibrada

Crianza en barrica de roble francés, con denominación de origen Ribera del Duero y elaborado en un viñedo localizado en Pesquera de Duero (Valladolid)

Matarromera Crianza Ribera del Duero, 750ml € 20.65
€ 18.98

€ 18.98 in stock 16 new from €17.90

Amazon.es Features Bodega Matarromera

D.O Ribera Del Duero

Botella Vino 75 cl

Vino Tinto

El año de cosecha puede variar (2015 - 2017)

PRADOREY Viñedos Propios - Vino Tinto - Ribera Del Duero - 10 Meses En Barricas De Roble - 85% Tempranillo - 10% Cabernet Sauvignon - 5% Merlot - 750 ml € 11.00

Amazon.es Features Color rojo nazareno con tonalidades azules, con gran intensidad, limpio y brillante

Aromas primarios a frutas rojas y negras maduras complejidad en los terciarios, con minerales, especiados, balsmicos y torrefactos, muy perfumado

Muy agradable, con una entrada muy golosa y madura aportada por las variedades cabernet sauvignon y merlot, untuoso y largo en su paso por boca y madurez aromtica en retronasal

85% tempranillo,10% de cabernet sauvignon y un 5% merlot

10 meses en barricas de roble europeo y roble americano

Protos Crianza 75 cl D.O. Ribera del Duero € 15.49

Amazon.es Features Coupage de diferentes parcelas para lograr una expresión de nuestros terruños en los vinos. Parcelas de edad media entre 30 y 35 años. Rendimiento de 5,000 kg/ha. 14 meses en barrica. 33% barricas nuevas de roble Francés, 34% barricas Americanas y Francesas de un año, 33% barricas Americanas y Francesas de dos años. 14 meses en botella

Rojo picota con destellos morados que indican juventud. Alta intensidad aromática, con aroma de frutos maduros bien ensamblados con la madera que aporta aromas de especias dulces y agradables tostados

Es un vino envolvente, sabroso, equilibrado, con finura y grata madurez. Final de boca con recuerdos de fruta madura

Marida con vegetales y carnes asadas, carpaccio, fabada, chorizo, jamón ibérico, mariscos al ajillo

Contenido de alcohol (alc/vol): 14.5 porcentaje por volumen

Pack MYSECRETWINE Ribera del Duero Essential. 1 Resalso, 1 Pago de los Capellanes Roble y 1 Pruno € 35.85
€ 31.90

Protos Roble - Envío Gratis 24 H - 6 Botellas - Vino Tinto - Ribera del Duero - Seleccionado y Enviado por Cosecha Privada € 54.25

Amazon.es Features Protos Roble

Vino Tinto

Ribera del Duero

Protos

Vino Regalo

Lote Crianzas TOP Ribera del Duero - Envío Gratis 24 H - Vino Tinto - 3 Botellas - Estuche Regalo - Emilio Moro, Pago de los Capellanes, y Vega Izán Crianza. € 64.95

PRADOREY Adaro - Vino tinto - Crianza - Ribera del Duero - Vino de autor - 100% Tempranillo - Vino homenaje al fundador de la marca, Javier Cremades de Adaro - 1 Botella - 0,75 L € 20.00

Amazon.es Features PREMIOS: 93 Peñín - 93 Gourmets - 90 IWSC

VISTA: Color rojo picota, con intensos matices azulones, capa intensa y brillante

NARIZ: Intensidad alta. Fusión de aromas afrutados (destaca la fruta roja) ensamblados con los aromas terciarios como la vainilla y el regaliz, aportados por su crianza en barrica

BOCA: Elegante, sabroso y fresco. Combina la fruta madura con taninos aterciopelados, lo que provoca un paso por boca muy agradable y un final muy elegante

MARIDAJE: Exquisitos platos típicos de la zona: asados, caza y carnes rojas

LOTE CLASICO RIBERA DEL DUERO 3 X 75CL € 67.95

Emilio Moro - Malleolus, Vino Tinto, Tempranillo, Ribera del Duero, 3 x 750 ml € 89.68

Amazon.es Features Vino tinto ribera del duero de variedad 100% tempranillo (tinto fino)

Color rojo cereza muy cubierto

En nariz es expresivo y elegante con una sobresaliente intensidad aromática basada en la variedad tempranillo, las especias y los otrrefactos propios de su paso por roble francés

En boca es amplio y carnoso con un tanino pulido y con un postgusto largo y persistente

Crianza en barrica de roble francés, con denominación de origen ribera del duero y elaborado en un viñedo localizado en pesquera de duero (valladolid)

Mayor de Castilla Roble Vino Tinto D.O Ribera del Duero - Caja de 6 Botellas x 750 ml € 29.70
€ 25.98

€ 25.98 in stock 1 new from €25.98

Amazon.es Features Apariencia: Vino tinto de color cereza intenso, mantiene un tono vivo y limpio

Gusto: En boca es amplio, con profunda carga de suaves taninos, persistente y muy conjuntado en su estructura

Aroma: En nariz expresa recuerdos frutales en equilibrio con aromas terciarios de madera nueva de roble

Tipo de uva: Elaborado a base de uva Tinta del País; Su maceración es larga, de 25 a 30 días y con una estancia en barrica de 90 días

Consumo: Para disfrutar de sus cualidades óptimas, recomendamos servir entre 16ºC y 18ºC

Marqués de Carrión - Estuche de 3 Botellas de Vino con D.O. Rioja - Reserva, Crianza y Vendimia Seleccionada - Estuche de 3 Botellas x 750 ml € 32.00

Amazon.es Features Selección de vinos tintos con Denominación de Origen Rioja

Incluye los vinos Marqués de Carrión Reserva, Marqués de Carrión Crianza y Marqués de Carrión Vendimia Seleccionada

Surtido completo de vinos tintos con variedades de tonos, aromas y sabores

Elaborados a partir de las mejores variedades de uvas, siguiendo procesos de vinificación controlados

Adecuado para regalar o disfrutar en casa; experimenta sabores y aromas combinando la cata con diferentes platos

Durón – Vino Tinto Crianza 2016 Denominación de Origen Ribera del Duero, Variedad Tinta del País, 12 meses en barrica – Caja de 6 botellas x 750 ml – Total: 4500 ml € 46.52

Amazon.es Features Variedad de uva: 100% Tinta del país

COLOR: Limpio y brillante, tonalidades rojo picota con ribetes color rubí.

AROMA: Varietales a frutos negros (mora), matices especiados y de madera de roble bien integrados.

BOCA: Equilibrado, sabroso, redondo y estructurado. Largo, con taninos muy pulidos y notable persistencia aromática.

CRIANZA: Crianza de 12 meses en barrica de roble americano y francés

Pata Negra Roble Vino Tinto D.O Ribera del Duero - Caja de 6 Botellas x 750 ml € 41.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Apariencia: Vino tinto de color rojo cereza intenso, con ribete azulado; brillante y sin evolución

Gusto: En boca es intenso, sabroso y estructurado; los taninos de la fruta y la madera bien redondos y aterciopelados lo hacen un vino persistente

Aroma: Perfil aromático intenso, con notas de frutos rojos y toques tostados notables provenientes de la madera

Tipo de uva: Elaborado con una selección de uvas Tempranillo; tiene una crianza en barrica de roble americano y francés durante 6 meses

Consumo: Para disfrutar de sus cualidades óptimas recomendamos servirlo entre 14ºC y 16ºC

Protos Gran Reserva, Vino Tinto, D.O. Ribera del Duero 75cl € 43.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pequeñas parcelas de viñedos muy viejos de más de 80 años. Rendimientos de 1,500 kg/ha. Vendimia manual. 24 meses en barricas de roble francés nuevo con 36 meses en botella.

Rojo cereza oscuro e intenso, con ribete granate. Expresivo y complejo. Los aromas terciarios evocan una amplia gama de matices que nos recuerdan a fruta compotada, cacao, tabacos, notas minerales, tostados y ligeros ahumados.

Taninos muy redondos y largo postgusto, con gran potencial de guarda. Este vino nos obsequia un final largo y sedoso, característico del estilo de gran reserva de bodegas Protos.

Marida con carnes asadas, cordero, cerdo o ternera guisos y estofados, piezas de caza mayor, quesos curados.

Contenido de alcohol (alc/vol): 14.0 porcentaje por volumen

Legaris Roble - Vino tinto DO Ribera del Duero, 100% Tempranillo - 75cl € 7.95
€ 6.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Varietales: Tinto fino 100%

Nota de cata (vista): Color rojo púrpura de intensidad alta con tonos azulados.

Nota de cata (boca): Vino goloso, equilibrado y redondo.

Nota de cata (nariz): Sobresalen los aromas de fruta roja madura, que reflejan la tipicidad de la uva, y se ven complementados con finos matices de vainilla de su estancia en barrica.

La temperatura de consumo recomendada es de 14ºC. Es un vino listo para disfrutar, si bien puede evolucionar favorablemente durante los 3-4 próximos años.

Pata Negra - Lote de 6 Botellas con D.O, Pack de 6 x 750 ml € 34.00

Amazon.es Features Selección de vinos Pata Negra con Denominaciones de Origen

Incluye Pata Negra Apasionado, Ribera del Duero Roble, Rioja Crianza, Toro Roble, Valdepeñas Crianza y Verdejo Rueda

Surtido completo que abarca vinos tintos y blancos con distintos tonos, aromas y sabores

Elaborados a partir de las mejores variedades de uvas, siguiendo procesos de vinificación controlados

Óptimo para regalar o disfrutar en casa. Experimenta sabores y aromas combinando la cata con diferentes platos

Pack Mysecretwine Los Mejores Crianzas de Ribera Del Duero. 1 Carmelo Rodero Crianza, 1 Emilio Moro Crianza y 1 Pago de los Capellanes Crianza € 65.89

Emilio Moro - Emilio Moro, Vino Tinto, Tempranillo, Ribera del Duero, 750 ml € 20.90

Amazon.es Features Vino tinto Ribera del Duero de variedad 100% tempranillo (tinto fino)

Color rojo picota intenso con capa tupida

En nariz es muy muy equilibrado y elegante, sin perder la esencia de la variedad tempranillo; Con aromas de barrica nuea perfectamente integrados y con perfiles de fruta madura y especias

En boca marca la potencia y la estructura que queda ensamblada con una acidez muy equilibrada

Crianza en barrica de roble francés, con denominación de origen Ribera del Duero y elaborado en un viñedo localizado en Pesquera de Duero (Valladolid)

Lote 1.02 - Los mejores Vinos Robles - Envío Gratis 24 H - Ribera del Duero - Seleccionado por Cosecha Privada - 3 Botellas - Finca Resalso, Pago de de los Capellanes, Vega Izán € 34.95

Amazon.es Features Vinos Tintos Robles Ribera del Duero

Finca Resalso

Pago de los Capellanes

Ribera del Duero

Pata Negra - Estuche de 3 Botellas de Vino - Rioja Reserva, Ribera del Duero Reserva y Jumilla Apasionado Ecológico - Estuche de 3 Botellas x 750 ml € 33.00

Amazon.es Features Selección de tres botellas de vino tinto Pata Negra de las Denominaciones Ribera, Rioja y Jumilla, entregadas en estuche de madera

Incluye 1 botella de Pata Negra Rioja Reserva, 1 botella de Pata Negra Ribera Reserva y 1 botella de Pata Negra Apasionado Ecológico

Surtido completo que abarca una selección de vinos tintos con distintos tonos, aromas y sabores

Elaborados a partir de las mejores variedades de uvas, siguiendo procesos de vinificación controlados

Perfecto para regalar o disfrutar en casa. Experimenta sabores y aromas combinando la cata con diferentes platos

Valtravieso Finca Santa Maria Roble - Vino Tinto Ribera del Duero Denominación de Origen,Tinto Fino (98%), Cabernet Sauvignon & Merlot (2%), 1 Botella 750 ml/Ud € 8.80

Amazon.es Features Perteneciente a Bodegas y Viñedos Valtravieso presentamos un Roble Cosecha del año 2019 de una de las Zonas más Exclusivas de la Ribera del Duero

Un vino Fresco Joven y Afrutado. Destaca entre Otros por la Explosión de Fruta Roja, su Equilibrada Acidez y su Sorprendente Volumen que le Aportan un Carácter Personal e Intenso.

Elaboramos este vino con uvas procedentes de la finca “Santa María”. Vinificamos buscando un vino fresco y afrutado, típico de la Ribera del Duero, Un Vino muy Versátil para dejarse Sorprender.

Se Recomienda su Consumo a una temperatura entre 14 y 16ºC y su Conservación en un Lugar Fresco. Perfecto para Saborear durante el Aperitivo o por Copas. con una Graduación Alcohólica de 14,5%.

Excelentes Valoraciones Nacionales e Internacionales. Ha obtenido 90 Puntos en 2018 en la Guía Peñin y Clasificado entre los 100 Mejores vinos en el ranking James Suckling de EEUU con 90 puntos.

Pesquera Original Crianza D.O. Ribera del Duero Vino Tinto - Pack 3 Bot. 75 cl € 61.50

Amazon.es Features Su hermoso vestido, rojo burdeos intenso, brillante y halagador, su atractivo movimiento en copa son la primera impresión de este nuevo vino.

Elaborado al cien por cien con tempranillo de la Ribera del Duero, nacido en un suelo de arcilla y piedra caliza que marcan su complejo aroma en equilibrio con notas complejas (frutales, especiadas y minerales, envueltas en una noble madera nueva de roble americano).

Sabroso y carnoso gusto, posgusto y tacto de pulida expresión tánica amplia y carnosa. Estructurado y con taninos jugosos, aun firmes, y amplio y carnoso paso de boca, a la vez fácil y seductor.

Largo y orgulloso final.

Vino para beber ya, y que podrá guardarse esperando el desarrollo completo de sus nobles componentes.

Protos Roble, Estuche Vino Tinto, Ribera del Duero, 2 botellas 75cl € 15.90
€ 15.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Viñedos propios en los páramos de la provincia de Valladolid plantados hace 19 años. Vendimia manual 10 días antes de la vendimia oficial para lograr más aromas y mayor acidez natural.

Rosa grosella con matices violáceos en capa fina. Muy limpio, brillante y de tonalidad muy atractiva. Vino muy aromático dominado por los aromas de fruta roja que nos lleva a una nariz muy golosa.

6 meses en barricas de roble francés y americano. 6 meses en botella

Marida con pescados azules, arroces orientales (Biryani, Yangzhou, Hokkien), curris, carnes blancas, quesos suaves

Tiene un perfecto equilibrio, una entrada muy fresca con un final frutal y persistente que nos deja recuerdos de frutos rojos.

Bag in Box 15L Vino Tinto Recomendado (Equivalente a 20 Botellas de 750 ml) caja de vino tinto con grifo mucha calidad uvas seleccionadas vinos tintos Bodega Los Corzos € 33.99

Amazon.es Features ➡️ BAG IN BOX 15L. VINO TINTO RECOMENDADO: Bag in box vino tinto 15 litros recomendado de Bodega Los Corzos un sabor muy natural afrutado sensación muy suave en el paladar, vino tinto en bag in box vino tinto.

➡️ CAJA DE VINO TINTO CON GRIFO: Caja de vino tinto con grifo muy cómodo de usar ya que puedes verter el vino a una copa de forma sencilla para que la conservación del vino sea lo más optima posible.

➡️ VINO TINTO BARATO DE CALIDAD: Vino tinto de las mejores tierras del vino del note de España con una graduación 13,0% Variedad 100% Tempranillo. Vino bag in box, vinos ofertas de color rojo cereza, en boca es suave, bien estructurado y predomina la fruta.

➡️ VINO 15 LITROS BAG IN BOX CON GRIFO: Vino tinto en bag in box con grifo muy cómodo de utilizar y ayuda a la conservación del vino ya que evita que el vino entre en contacto con el aire y la luz ya que la bolsa se va desinflando según se va vaciando.

➡️ VINO EN BAG IN BOX: Vino tinto recomendado afrutado la temperatura de consumo: 16º. El vino es ideal para carnes, pescados y el menú de cada día. Gracias a su bag in box se puede servir de forma muy cómoda.

Pago del Cielo Celeste Roble, Vino Tinto - 6 botellas de 75 cl, Total: 4500 ml € 51.00
€ 46.92

€ 46.92 in stock 1 new from €46.92

Amazon.es Features Color cereza oscuro y bien cubierto. Intenso aroma de frutos negros (cerezas), con un fino matiz ahumado.

Para recetas con carnes, cordero asado, todo tipo de aves, estofados y guisos. Servir entre 14-16ºC.

Origen: DO Ribera del Duero

Puede disfrutarlo desde ahora, bien conservado aguantará 3-5 años.

Graduación: 13,5% vol.

Protos Reserva, Vino Tinto, D.O. Ribera del Duero 75cl € 25.99
€ 22.26

€ 22.26 in stock 6 new from €22.26

Amazon.es Features Viñedos muy viejos situados en laderas con orientación Sur. Mayores de 50 años. Rendimiento de 2,500 kg/ha. Vendimia manual. 18 meses en barricas Americanas y Francesas. 50% barricas nuevas de roble francés, 30% barricas Francesas de un año, 20% barricas Americanas de un año. 24 meses en botella.

Color rojo cereza oscuro, con destellos granates. Intensa, fruta negra, regaliz, ligeros tostados, vainillas, especiados, tonos minerales y balsámicos

Buena acidez, con gran equilibrio fruta madera y un final persistente y armónico.

Marida con carnes rojas, platos con trufa, carnes y pescados ahumados, platos con salsas cremosas, quesos curados

Contenido de alcohol (alc/vol): 14.0 porcentaje por volumen

