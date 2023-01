Inicio » Top News Los 30 mejores Vinilos Para Cristales Ventanas capaces: la mejor revisión sobre Vinilos Para Cristales Ventanas Top News Los 30 mejores Vinilos Para Cristales Ventanas capaces: la mejor revisión sobre Vinilos Para Cristales Ventanas 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Vinilos Para Cristales Ventanas?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Vinilos Para Cristales Ventanas del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



rabbitgoo Vinilos para Ventanas Privacidad, Vinilos para Cristales Opaco, Lamina Vinilo Ventana Estático Anti UV, Vinilo Autoadhesivo Decorativo para Puertas Cristal Bano Cocina, Mate 44.5x200cm € 11.59

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Proteger la Privacidad : rabbitgoo vinilo para ventanas se proporciona buena privacidad. El vinilos para cristales se bloquea las miradas molestas afuera mientras permite entrar las luces naturales, crea un espacio personal cómodo para usted

Bloquear UV : Este vinilo para cristales efectivamente bloquea 96% de los rayos UV y reduce la decoloración y envejecimiento de mobiliario en hogar, mientras que previene entrar el deslumbramiento intenso en verano. Se ayudará a su familia tenga sentido más cómodo cuando están en casa

Reutilizado y Pegado Estático : El vinilo para ventanas opaco es diseñado de la técnica Pegado Estático, se puede pegar solamente con agua, por eso, se puede reutilizar por varias veces y no se queda ningún residuo. No dude que ajustar la posición del vinilo ventana durante el proceso de instalación si haya puesto mal

Amplia Aplicación : No hay necesidad de cortinas o persianas engorrosas, rabbitgoo vinilo adhesivo cristal privacidad se puede colocar en cualquier superficie lisa, plana y limpia. El vinilo para ventanas mate se aplica en cualquier diferentes escenas, tal como las ventanas de cocina, dormitorio, baño y oficina, etc. Actualiza su espacio al menor costo

Consejos de Instalación : Antes de la instalación, por favor asegúrese que el vidrio se ha limpiado al fondo y sin polvo. Durante la instalación, quite el protegetor plástico y por favor rocíe mucha agua al vidrio y la superficie lisa del vinilo ventana, que se ayudará pegar bien. Después de la instalación, recorte los bordes y quede un poco de margenes para eliminar las burbujas con más facilidad

MARAPON® Vinilo Opaco para Ventanas Autoadhesivo Estático [30x200 cm] Incluye Libro Electrónico con Consejos Profesionales – Vinilos para Ventanas con Anti-UV – Vinilo Ventana Opaco € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ADHERENCIA ESTÁTICA – Hemos diseñado un revestimiento especial, ecológico y sin pegamento para que puedas colocar y quitar el vinilo adhesivo sin dejar huellas.

FÁCIL DE APLICAR – El vinilo de ventana de privacidad se coloca fácilmente con agua y detergente y se adhiere sin pegamento gracias a la carga estática. Puedes descargar el libro electrónico con consejos profesionales.

ALTA PRIVACIDAD – El vinilo de protección solar MARAPON te ofrece privacidad con una transmisión de luz constante. Por lo tanto, nuestros vinilos te protegen de las miradas no deseadas pero dejando entrar suficiente luz solar en la habitación.

SIN BURBUJAS – Hemos creado un libro electrónico especial con consejos profesionales basados en años de experiencia. Olvídate de las molestas burbujas de aire debajo del vinilo cristal.

SERVICIO ALEMÁN – Somos una empresa familiar alemana. Nuestro objetivo es ofrecerte productos de calidad y el servicio extraordinario. Si a pesar de nuestros meticulosos controles de calidad, surgieran defectos o dudas, por favor, ponte en contacto con nosotros.

Qualsen Película para Ventanas Vinilo Negro para Ventana Estática Opaco Decorativa Vinilo Cristal Ventana Opaco Anti-UV (44.3 x 200 cm) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BLOQUEO DE LUZ : Esta película de ventana NEGRO esmerilada proporciona un bloqueo de luz superior. Proteja su habitación de la luz intensa. Es bueno para dormir de día y también reducirá el impacto de la iluminación de neón en la noche.

PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD: la película oscurece las ventanas para proporcionar una privacidad superior. Nadie puede ver dentro o fuera. Nivel de privacidad: ★★★★★ Películas de ventana privadas superiores (Protección de privacidad excepcional incluso funciona para baños)

SIN ADHESIVOS Y FÁCIL ELIMINACIÓN: Sin adhesivo, diseño de adherencia estática, muy fácil de quitar y reutilizar, no quedan residuos. Por lo tanto, puede estar seguro de que la película nunca dañará sus ventanas o dejará un residuo pegajoso y reutilizable.

RESISTENCIA A LOS UV: Bloqueo: 100% de UV, 100% de VL y 100% de IR. Evita la decoloración del mobiliario interior. Se puede usar en muchos lugares diferentes, apartamentos de alquiler, baños, cocinas, oficinas, etc.

AVISO: Esta película de privacidad solo es adecuada para superficies de vidrio limpias y lisas, no se use en vidrio rugoso, desigual, esmerilado u otros materiales. Bonito bono para cortar fácilmente en cualquier tamaño lo que quieras.

Qualsen Vinilo para Ventanas Privacidad Autoadhesiva Adhesiva Vinilos para Cristales translucido Vinilo Ventana Laminas para Ventanas 44.3 x 200 cm € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Vinilo Translucido Para Cristal Fácil de instalar y fácil de quitar】: Películas de ventana adhesivas estáticas no adhesivas, diseño sin pegamento, ecológico, fácil de colocar y quitar sin dejar rastros ni residuos, reutilizable.

【Vinilo Translucido Para Cristal Fácil de usar】: Instalación simple de pelar y pegar en minutos, sin pegamentos, solo se necesitan algunas aguas. (La película de ventana adhesiva estática solo se aplica a una superficie COMPLETAMENTE lisa. Retire la protección de plástico transparente lisa antes de la instalación)

【Vinilos Para Cristales Gran protección de la privacidad y rechazo a los rayos UV】: Privacidad ≥95%, a una distancia de 20 cm. Puede bloquear la vista no deseada desde el exterior, al tiempo que permite la entrada de luz natural cómoda; Además, esta película de privacidad esmerilada puede filtrarse a través de la luz solar y bloquear la mayoría de los rayos UV, para reducir la decoloración y el envejecimiento de los muebles interiores.

【Películas de ventana esmerilada】: Vinilos Para Cristales, esta película de privacidad de textura helada puede cambiar instantáneamente su vidrio transparente en paneles de vidrio esmerilado puro, parece que tiene una ventana esmerilada.

【Laminas Para Ventanas Ocasión】: Fácil de cortar en cualquier tamaño para satisfacer sus demandas especiales. Perfecto para cocina, dormitorio, baño, sala de estar, puerta de entrada.

rabbitgoo Vinilos para Ventanas Privacidad Laminas Vinilo Ventana Cristal Pegatina Anti 96% UV Calor Translucido Adhesivo Ventana Fácilmente Decorativo Reutilizar para Baño Cocina Oficina 44.5x200cm € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección de Privacidad: rabbitgoo vinilo ventana ofrece protección de la privacidad y al mismo tiempo permite pasar la luz. Para todo tipo de superficies de vidrio lisa. Índice de protección: 3 estrellas. Lámina de semiprotección de la privacidad (para proteger a su privacidad, no recomendada para baño)

Sin Pegamento: Este vinilos para ventanas no tiene pegamento y diseño ecológico, evita la liberación de sustancias químicas; adherencia por electricidad estática, se puede colocar en pocos minutos (instrucciones impresas en la parte interior de la caja). Nota: Cuanta más agua haya en la superficie de vidrio, más fácil será la colocación

Ahorro de Energía: El vinilo ventana mantiene el calor interior en invierno y el fresco en verano, reduce la transferencia de calor y bloquea el 96 % de los rayos UV. Protege su piel frente a rayos solares perjudiciales, reduce la decoloración y el envejecimiento de los muebles

Retirada Fácil y Reutilizable: Este adhesivo ventana es fabricado en PVC de alta calidad y materiales PET para flexibilidad y larga vida útil, no deja residuos después de retirarse. Este vinilo ventana suele ser reutilizable, se puede poner y quitar

Patrón: Cruces mate. Diseños ilimitados: en rabbitgoo hay una gran variedad de diseños de vinilos para ventanas para elegir READ La hija de Ajay Devgn, Nysa, está de vacaciones en España con sus amigos. ver fotos

Zindoo Vinilos para Cristales Vinilo Ventana Vinilo Translucido Vinilos Decorativos Cristales Laminas para Ventanas Proteger la Privacidad del Bano 44.5 X 200 cm € 11.59 in stock 1 new from €11.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ 【Proporciona una película de vidrio de privacidad del 100%】 Este vinilo proporciona buena privacidad mientras deja entrar las luces. Estrellas de privacidad:★★★★★ (Se puede usar en la cocina, la sala, los muebles cristales incluso los cuartos de baño) , 44.5 * 200cm(W*L)

✅ 【Película de ventana anti-UV】: Bloquee más del 90% de los dañinos rayos ultravioleta, proteja su cristal perfectamente, proteja la salud física y evite que el piso, la cortina, la alfombra, los muebles, el arte y muchas telas se desvanezcan

✅ 【Reutilizable y Sin Pegamento:】 Hecho por el material de vinilo de primera calidad que ha sido diseñado para con el calor y el vapor de pie para una calidad duradera, por lo menos el trabajo durante 5 años. Se puede quitar fácilmente sin dejar rastros en un cristal o en una superficie lisa.Por supuesto, ustedes no tienen que aguantar el olor horrible de pegamento

✅ 【Fácil de Aplicar:】 Con unos pasos simples, se puede muy fácil de pegar (sólo con agua) y despegar(sin residuos). Solamente se puede aplicar en superficie lisa, plana y limpia

✅ 【Preste atención al uso de consejos:】: Debe mantener el vidrio limpio,Luego agregue más agua sobre el vidrio.Agregar más agua será más fácil de aplicar

rabbitgoo Vinilo para Ventana con Cuadriculas Privacidad, Esmerilado Vinilo Cristal Translucido Adhesivo Plus Rejilla Espaciada Protector Privacidad Luz Solar Pegatina Decorativa contra UV 44.5x200cm € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Proteger la Privacidad: rabbitgoo vinilo para ventana proporciona buena privacidad mientras deja entrar las luces. Estrellas de privacidad: 5 estrellas (Se puede usar en la cocina, la sala, los muebles cristales incluso los cuartos de baño)

Vinilo con cuadrícuras: En la parte posterior de la vinilo, que debe arrancarse antes de usarla. Imprimimos cuadrículas e ilustramos las instrucciones en varios idiomas. Es más fácil para usted medir y cortar

Sin pegamento: Adhesión estática, no hay pegamento en el vinilo ventana y se puede aplicar en unos pocos minutos. Para limpiar la ventana, simplemente puede despegarla y luego adjuntarla nuevamente. Nota: Cuanta más agua se coloque en la superficie del vidrio, más fácil será el accesorio

Protección solar: rabbitgoo vinilo para cristal efectivamente bloquea el 96% de los rayos UV y reduce la decoloración y envejecimiento de mobiliario interior. También se puede conservar un poco de calor en invierno y retenerlo fuera en verano, ayudando a reducir los costos de calefacción y refrigeración

Fácil de instalar: Fabricada de alta calidad y materiales para flexibilidad y larga vida útil, fáciles de quitar y no dejan residuos en las ventanas. y la pegatina se puede utilizar de nuevo y se adapta a muchos estilos de decoración

Haton Vinilos para Ventanas de 3D Efecto Semi-Privacidad Sin Pegamento Electrostatica Translucido Anti UV Vinilo para Cristal Decorativo Estático no Adhesivo para Oficina, Hogar 44.5X200CM € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Decoración Perfecta y Efecto Arcoíris : Haton Vinilos para ventanas de efecto 3D le permite decorar ventanas, puertas o luces laterales de vidrio, que lo convierte en una forma rápida y rentable de actualizar la decoración de su hogar u oficina. (Nota: el vinilo de ventana en sí no tiene colores reales, También generará un impresionante

Uso Seguro sin Pegamento: Con un diseño de adherencia estática, el vinilo para cristal sin pegamento puede adherirse firmemente a cualquier superficie de vidrio limpio y plano con solo agua. Hecho de PVC 100% sin tóxico, seguro para usar en cualquier lugar.

Fácil de Aplicar y Quitar: Puede aplicar el vinilo ventana removible en minutos sin ningún problema: simplemente corte a medida, rocíe suficiente agua, pegue el vinilo ventana, por último, aplánelo. No necesita adhesivo adicional ni herramientas de instalación. Se puede reutilizar y reposicionar varias veces y no dejará ningún residuo desordenado ni daños al retirarlo.

Bloqueo de Rayos UV y Antirreflejos: Haton vinilos para ventanas anti-UV puede bloquear 84% de los rayos UVA y 99% de los rayos UVB para proteger su piel y sus delicados muebles del daño solar. Filtra la luz solar directa y evita las miradas dañinas.

Protección de Privacidad: Haton vinilo para cristal de semi-privacidad puede oscurecer las vistas exteriores, por lo que siempre puede sentirse seguro cuando se queda en su espacio personal (Tenga en cuenta: No recomendado para uso en el baño)

Vinilos para Cristales Zindoo Vinilo Ventana Vinilo Translucido Vinilos Decorativos Cristales Laminas para Ventanas Proteger la Privacidad del Bano 45 X 200 cm € 10.89 in stock 1 new from €10.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vinilos de ventana de privacidad helada】: Película de la ventana de 1x44.5 * 200cm aplicada a la oficina, a la cocina, al cuarto de baño, al balcón, al comedor, a la sala de reunión, al dormitorio, ya la otra superficie del vidrio de DIY

【Proporciona una película de vidrio de privacidad del 95%】: Mientras que permite un buen nivel de luz natural para pasar a través de su habitación o ventanas de la oficina, no hará su habitación oscura en absoluto, también es una alternativa limpia y moderna a las cortinas o persianas

【Vinilos de ventana anti-UV】: Bloquee más del 90% de los dañinos rayos ultravioleta, proteja su cristal perfectamente, proteja la salud física y evite que el piso, la cortina, la alfombra, los muebles, el arte y muchas telas se desvanezcan

【Vinilos para Cristales】: Hecho por el material de vinilo de primera calidad que ha sido diseñado para con el calor y el vapor de pie para una calidad duradera, por lo menos el trabajo durante 5 años. Se puede quitar fácilmente sin dejar rastros en un cristal o en una superficie lisa

【Vinilos Consejos de Instalación】: ⚠En invierno, antes de la instalación, suavizar la película soplando aire caliente con un secador de pelo o sumergirse en agua tibia (resistente al calor hasta 176 ℉); ✅Mojar la ventana, más agua mejor; ✅Peel de la película de protección transparente; ✅Squeeze el exceso de agua y burbujas con rascador o tarjeta dura; ✅Recortar bordes después de la instalación. (Asegúrese de que el borde de la vinilos y los marcos de la ventana tengan un espacio de 1 cm. )

Qualsen Vinilo Cristal Ventana No Se Adhiere Vinilo Ventana Privacidad Decorativas Rayas Esmeriladas Vinilos para Ventanas la Oficina Salón Cocina (45 x 200 cm, Raya Mediana) € 10.89 in stock 1 new from €10.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección de Privacidad: Proporciona privacidad y permite que las luces adentro. Nivel de la aislamiento: ★★★☆☆ Películas semi-privadas de la ventana (protege su aislamiento pero no recomendado para la aplicación del cuarto de baño). Además, anti 96% UV, mediante el bloqueo de la dañina radiación ultravioleta se reduce la decoloración de las tapicerías, los recubrimientos de suelo o del mobiliario

Fácil de utilizar: Súper fácil de aplicar, mantener el cristal limpio, a continuación, añadir más agua en el vidrio. La adición de más agua será más fácil de aplicar. (Antes de aplicar, quite la membrana protectora por favor)

Reutilizable y No Adhesivo: La pegatina es autoadhesiva,pega en la ventana o puerta por medio de electricidad estática.No hace falta pegamento. Se puede quitar fácilmente sin dejar rastros en un cristal o una superficie lisa; si no se daña o mancha, en cualquier momento extraíble y reposicionamiento.

Ámbito Vasto de aplicación: aplicable a casi todos los tipos de vidrio de superficie lisa en la sala de reuniones, la oficina, el hotel, el balcón, el hogar, la sala de estar, el dormitorio, la cocina, etc.

※La hoja de la ventana se puede colocar vertical u horizontalmente. Si desea arreglarlo horizontalmente (banda horizontal), la altura de la pegatina es de 45 cm y el ancho es de 200 cm. Por el contrario, la altura vertical es de 200 cm y el ancho es de 45 cm (franjas verticales).

Myir JUN Vinilo Ventana, PelíCula de Ventana Autoadhesiva Vinilo Cristal Vinilos para Ventanas Privacidad Ventana PelíCula Anti UV LáMina para Ventanas Adherencia ElectrostáTica € 12.89 in stock 1 new from €12.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Película de Ventana Privacidad : cocina, baños y dormitorio con el vinilo para ventanas . No oscurecerá el interior de la casa, dejará entrar la luz a través de los cristales.

Película de Ventana Autoadhesiva: La película Window es super fácil de instalar. Aplicar la aplicación estática sin necesidad de pegamento solo tarda unos minutos y no deja ningún desorden. Es incluso para varios fines fácil de quitar y no deja residuos pegajosos al retirarlo.

Vinilo Cristal Anti UV: La pelicula vidrio ventana helada ayuda a filtrar la mayor parte de la luz solar y efectivamente bloquea el 96% de los rayos UV y reduce la decoloración y envejecimiento de mobiliario interior.

Talla: Esta película de ventana de tipo flor puede brindarte diferentes talas en diferentes escenas. Se puede aplicar para cualquier vidrio liso, 44.5 * 200cm(W*L)

Garantía de Satisfacción del 100%: Este filtro tiene garantía de por vida. Si tiene algún problema con este artículo, contáctenos. Nota: Intente limpiar el vidrio de su ventana y rocíe suficiente agua, para que pueda eliminar la burbuja rápidamente.

Zindoo Vinilos para Ventanas Efecto Espejo Cristal Unidireccional Protector de Privacidad Anti 99% UV Película de Aislamiento Adecuada para Hogar, Oficina Plata 40 x 400cm € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☀ Baja la Temperatura: Vinilo transparente para cristal con protección UV, ya que refleja bastante el sol Aísla del calor en verano y lo mantiene en invierno

Ideal para ganar privacidad: Efecto espejo durante el día, desde el exterior se ve como si fuese un espejo y desde el interior se ve todo el exterior perfectamente. Ideal para cristaleras que dan a la calle, consiguiendo la privacidad que buscas. Por la noche, el efecto espejo desaparece, recuerde bajar las cortinas

Dentro de la estancia no deslumbra el sol: vinilos para ventanas es que deja pasar mucha luz, y que no te deslumbra la luz del exterior, hace que mirar por la ventana sea más cómodo ya que. mejora la calidad de estancia de una habitación

Fácil de quitar y sin residuos: vinilo de lámina de espejo agregar una capa de adhesivo hace que la instalación sea más sólida, evita que se caiga y también puede evitar salpicaduras si el vidrio está roto

Fácil de instalar: ATENCION para separar el film protector; limpiar muy bien la superficie del cristal donde se fije el vinilo; solo que hay que echarle mucha agua jabonosa con un spray, Luego quitar con mucha paciencia con una tarjeta o espátula de plástico las burbujas

LEMON CLOUD Vinilo Ventana Privacidad Vinilo Cristal Ventana Autoadhesivo Estática Cristal Ventana Pegatina Translúcido Anti UV Decorativos Oficina Cocina Patrón de Ondas 45x200CM € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【PROTEGER LA PRIVACIDAD】 Si está cansado de la mirada de un vecino, nuestra vinilo puede protegerlo de que lo pase por alto. Índice de protección: ★ ★ ★ ☆ ☆. Pero es una vinilo cristal ventana semiprivada, no recomendada para baños.

【EVITE OPUESTO, SIN PERDER EL BRILLO】 Debido a que con el color de la luz, la luz pasa muy bien, la habitación permanece muy brillante, sin pérdida de brillo. Y también protege a su familia y muebles contra el 97% de los dañinos rayos UV.

【NO ADHESIVO, MÁS ECOLÓGICO】 Extraíble no deja residuos en el vidrio, puede reposicionarlo y reutilizarlo después de años,

【SUSTITUTO ECONÓMICO PARA CIEGAS】El diseño de decoración de ondas aporta un toque único y especial a las ventanas de su hogar u oficina. Es una alternativa limpia, moderna y económica a las contraventanas y el vidrio esmerilado.

【MULTIFUNCIÓN】 Materiales de PVC y PET de alta calidad para mayor flexibilidad y larga vida. Esta vinilo puede decorar su habitación, baño, oficina, cocina con el mínimo de tiempo y costo, es un sustituto económico del costoso vidrio esmerilado.

Amazon Brand - Umi Vinilos Ventana - Vinilo Cristal para Ventanas Privacidad Translúcida, Película Autoadhesiva Electroestatico, Reutilizar, para Casa Oficina Privacidad, Bambú - 44.5 x 200cm € 11.49 in stock 1 new from €11.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Película de ventana de bambú esmeriladas para privacidad y decoración de vidrio.

Autoadhesivo con estática, fácil de pegar y quitar, sin dejar manchas.

Fabricado con material de PVC de alta calidad, resistente y duradero. Un buen compañero para la decoración de ventanas.

Se puede utilizar ampliamente para ventanas y puertas de vidrio en dormitorios, baños, salas de estar, cocinas, oficinas y tiendas.

Tamaño: 44,5 x 200 cm Tasa de privacidad: 85% READ Rafael Nadal apoyó a los niños pobres. El gran gesto de una estrella del tenis

LEMON CLOUD Vinilos para Ventanas Raya Vinilo Ventana Privacidad Vinilos para Cristales Autoadhesivo Anti UV Pegatina Electroestático Translúcido Decorativos Oficina Cocina Rayas Blancas (44,5x200cm) € 11.49 in stock 1 new from €11.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Protección de Privacidad】La película para ventana brinda privacidad y deja entrar la luz, Esta película para ventana viene en un patrón de rayas con una capa transparente entre las rayas para decorar su hogar.

【Película de Vidrio Estático sin Pegamento】 Película de ventana que bloquea la luz, fácil de instalar y quitar, sin residuos ni sustancias nocivas liberadas, Por lo tanto, se puede reutilizar si no está dañado o sucio.

【Protección UV】 Esta película opaca para ventanas bloquea la mayoría de los rayos infrarrojos y UV, evitando que la luz solar directa llegue a su habitación, protegiendo nuestra piel de daños y también reduciendo la decoloración y el envejecimiento de los muebles.

【Fácil Instalación】La instalación de esta película para ventana de privacidad solo requiere agua limpia (preferiblemente agua jabonosa), Cabe señalar que la superficie de la ventana encolada debe ser lisa, plana y limpia para tener un mejor efecto. (¡Recuerde quitar la película protectora antes de la instalación.)

【Amplia Gama de Usos】Esta película opaca para ventanas se puede usar en muchos lugares como la cocina, la sala de estar, el baño, el comedor, el dormitorio, el vestíbulo, la oficina, el salón de clases, el hotel y muchos más.

Homein Vinilo Cristal Ventana Lamina Ventana Buena Privacidad de Mampara Ducha Sin Cola Vinilo Electricida Estática Autoadhesivo Facíl Desmontar y Reutilizar de Baño Cocina Oficina Anti UV 44.5*200cm € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Proteger la Privacidad: Proporcionar la privacidad mientras entrar las luces por las ventanas de tu baño, habitación o oficina, y no hace yu habitación oscuro. Un sustituto limpio, moderno a contraventana o cortina

Non-Adhesivo:La película de ventana no requiere pagamento, que puede reutilizar y desmontar fácilmente sin huella

Aplicación Fácil: Muy fácil a aplicar, no te gasta mucho tiempo con algunas agua y un raspador pequeño o tarjeta de crédito

Anti-UV: Conservar el calor de habitación y bloquear 96% de los rayos UV que protegerán los muebles del daño de la radiación directa del sol

Multi-Aplicable: Decorar tu habitación, baño, oficina con la mínima cantidad de trabajo y costo, un sustituto económico a los costosos cristales esmerilados

LEMON CLOUD Vinilos para Ventanas Privacidad Opaco Vinilos para Cristales Vinilo Decorativos Cristales Buena Protección de La Privacidad Adecuada para Baño Hogar Oficina Anti UV 44,5x200cm € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Protección de Privacidad 】Nuestras películas de privacidad para ventanas le brindan privacidad mientras dejan pasar la luz,Con su alto grado de privacidad, puede romper con eficacia la vista desagradable del mundo exterior, lo que le permite disfrutar de su propio tiempo.

【Película de Vidrio Estático sin Pegamento】 Película de ventana que bloquea la luz, fácil de instalar y quitar, sin residuos ni sustancias nocivas liberadas. Por lo tanto, se puede reutilizar si no está dañado o sucio.

【Fácil Instalación 】La instalación de esta película para ventana de privacidad solo requiere agua limpia (preferiblemente agua jabonosa),Cabe señalar que la superficie de la ventana encolada debe ser lisa, plana y limpia para tener un mejor efecto. (¡Recuerde quitar la película protectora antes de la instalación.)

【Protección UV】 Esta película opaca para ventanas bloquea la mayoría de los rayos infrarrojos y UV, evitando que la luz solar directa llegue a su habitación, protegiendo nuestra piel de daños y también reduciendo la decoloración y el envejecimiento de los muebles.

【Amplia Gama de Usos】Esta película opaca para ventanas se puede usar en muchos lugares como la cocina, la sala de estar, el baño, el comedor, el dormitorio, el vestíbulo, la oficina, el salón de clases, el hotel y muchos más.

Vinilo acido arenado traslucido color super claro, para cristal, mampara, ventana, etc. Medida: 40x120cm € 11.95 in stock 1 new from €11.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vinilo al acido traslucido

Color blanco claro

Deja pasar mucho mas luz que otros vinilos al acido

Si desea otras medidas contactar con Asvinilo

Finnez Vinilo Ventana Privacidad Protección Vinilo Cristal Autoadhesivo Cristal Ventana, Pegatina Electroestático Translúcido Anti UV Decorativos Oficina Cocina (Patrón Cruzado) 44.5 × 200 cm € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTEJA LA PRIVACIDAD: mantenga los ojos no deseados fuera de su interior privado mientras filtra los reflejos ásperos y el 96% de los rayos UV dañinos con la película para ventanas Finnez de primera calidad, cálida en invierno y fresca en verano para evitar que los muebles se desvanezcan y se reduzca el envejecimiento.

FÁCIL INSTALACIÓN: la película para ventanas Finnez es muy fácil de instalar. La aplicación sin pegamento, la adherencia estática solo toma unos minutos y no deja absolutamente ningún desorden. Incluso es fácil de quitar y no deja residuos pegajosos cuando se quita, se puede reutilizar a voluntad.

APARIENCIA HERMOSA: transforme instantáneamente cualquier habitación con el lujoso aspecto de vidrio esmerilado que ofrece esta película para ventanas. Los intrincados grabados y el diseño limpio ofrecen un aspecto exclusivo y elegante a cualquier habitación.

USOS y DETALLES: la película para ventanas viene enrollada y enrollada en diferentes tamaños; La película Finnez se puede utilizar para ventanas de vidrio, puertas corredizas, muebles de vidrio, etc.

SIN PEGAMENTO: diseño sin pegamento y ecológico para evitar la liberación de productos químicos. Pegamento electrostático que se puede aplicar en minutos (instrucciones incluidas en el paquete). Nota: retire la película trasera de la película de la ventana antes de la instalación, cuanto más agua haya en la superficie del vidrio, más fácil será colocarla.

LEMON CLOUD 3D Vinilo Cristal para Ventanas Translúcida Decorativa Autoadhesiva Vinilo Bambú Patron Privacidad Estática Vinilos para Cristales Anti UV Oficina Casa 44,5x200CM € 12.49 in stock 1 new from €12.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【EVITE OPUESTO, SIN PERDER EL BRILLO】 protege la privacidad de tu casa, cocina, baños y dormitorio con el vinilo para ventanas de Lemon Cloud. No oscurecerá el interior de la casa, dejará entrar la luz a través de los cristales. Y también protege a su familia y muebles contra el 97% de los dañinos rayos UV.

【PROTEGER LA PRIVACIDAD】 Si está cansado de la mirada de un vecino, nuestra vinilo puede protegerlo de que lo pase por alto. Índice de protección: ★ ★ ★ ☆ ☆. Pero es una vinilo cristal ventana semiprivada, no recomendada para baños.

【NO ADHESIVO, MÁS ECOLÓGICO】 Extraíble no deja residuos en el vidrio, puede reposicionarlo y reutilizarlo después de años, ¡ideal para ubicaciones de alquiler!

【MULTIFUNCIÓN】 Materiales de PVC de alta calidad para mayor flexibilidad y larga vida. Esta vinilo puede decorar su habitación, baño, oficina, cocina con el mínimo de tiempo y costo, es un sustituto económico del costoso vidrio esmerilado.

【Fácil de Aplicar】 Con unos pasos simples, se puede muy fácil de pegar (sólo con agua) y despegar(sin residuos). Solamente se puede aplicar en superficie lisa, plana y limpia.

Romon Vinilos para Ventanas Privacidad, Vinilos Paraestáticas Esmerilado Opaca con Rasqueta, Película de Vidrio Esmerilado Anti-UV para Baño, Oficina, Sala de Estar (45x200cm) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Protección de la Privacidad】Las vinilos para ventanas estáticas bloquean las miradas indiscretas del exterior, mientras que las láminas para ventanas esmeriladas de Romon proporcionan más intimidad sin dejar de dejar pasar la luz. Ayudarle a vivir en un lugar cómodo y seguro, y asegurarse de que su espacio privado está bien protegido.

【Shade y Anti Glare】Las vinilos esmeriladas anti-UV para ventanas pueden bloquear la mayor parte de los dañinos rayos ultravioleta e infrarrojos (calor solar), protegiendo eficazmente nuestra piel y nuestros ojos y reduciendo la decoloración y el envejecimiento de los muebles.

【Amistoso con el Medio Ambiente y sin Pegamento】La película opaca para ventanas Romon está diseñada sin adhesivo y tiene una excelente adhesión electrostática. Se puede quitar, sin residuos, sin dañar el cristal. También puede reutilizarse si se almacena adecuadamente.

【Ampliamente Utilizado】La vinilos ventana privacidad es adecuada para la sala de estar, el comedor, el dormitorio, el baño, la cocina, la puerta de vidrio, la oficina, el aula y todas las demás superficies de vidrio lisas y limpias. (El doble acristalamiento, el vidrio esmerilado y otros vidrios irregulares tratados no son aplicables).

【Fácil Aplicación】Consejos de instalación 1. Retire la película estática de la hoja de protección con respaldo adhesivo; 2. Moje la ventana o el vidrio con agua (cuanto más agua corriente, mejor); 3. Utilice una tarjeta dura para raspar unas cuantas veces más para asegurarse de que las burbujas de aire se eliminen por completo.

Happyroom Película para Ventana de Seguridad y Seguridad Rollo de Vinilo para Ventana de Seguridad Transparente, Protector de Cristal, antiroturas (76cm*5m) € 32.99

€ 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Caracteristicas】 Material PET, transparente, no afecta a la apariencia. Adhesivo, adhesivo removible, sin problemas de pegamento.Pasos de instalación: Paso 1. Mida el largo y ancho de la ventana o pared de vidrio y corte la película al tamaño apropiado. Atención: mantenga la película aproximadamente medio centímetro más larga y más ancha que la ventana o la pared de vidrio. Paso 2. Mantenga limpia la ventana o el vidrio. Para tener un efecto perfecto es necesario limpiar a fondo la superfici

【Seguridad】 Después de pegar la película de seguridad en el vidrio, los fragmentos de vidrio no salpican y caen. Protección eficaz de la seguridad personal.

【Anti-UV】 Bloquee los rayos UV y el sol, para evitar mejor los muebles de interior de desvanecimiento, envejecimiento.Tenga en cuenta: esta película para ventanas es a prueba de explosiones y bloquea los rayos UV, no es una película de fluoroscopia unidireccional, deje esto claro antes de comprar.

【Amigable con bricolaje】 Asegúrese de haber quitado la película protectora antes de aplicar la película adhesiva al vidrio. Use dos pedazos de cinta adhesiva para agarrar una de las esquinas a cada lado de la película. Una vez que comiences a separar la cinta, el revestimiento de respaldo debe comenzar a desprenderse de la película de la ventana. Recuerde seguir de cerca el manual de instalación y usar mucha agua con jabón para evitar la burbuja de aire.

【Lugar aplicable】 Aeropuertos, escuelas, bancos, oficinas, joyerías, duchas, hoteles, vitrinas y una fuerte necesidad de seguridad del vidrio de una casa privada.

Zindoo Vinilos Ventanas Cristal Vinilo de Privacidad Pegatinas Ventana Vinilos Cristales Adhesive Vinilos Traslucido para Cristal Laminas para Ventanas Privacidad 90x200CM € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Privacidad varía con la luz: cuando hay luz solar, la privacidad aumenta, y cuando no hay luz, la privacidad disminuye, por lo que es muy recomendable instalarlo en ventanas iluminadas por el sol, no en baños o ventanas sin luz solar

Hermoso Efecto Arco Iris: Cuando la luz del sol fuerte brilla en la película de la ventana, tiene un hermoso efecto arco iris, haciendo que su habitación sea atractiva con una luz hermosa (tenga en cuenta que cuando reciba el producto, encontrará que nuestro producto es translúcido y sólo verá patrones y sin colores. Porque el efecto arco iris necesita luz solar)

♻Use para el Lugar Diferente: Película adhesiva estática sin adhesivos necesarios, extraíble y reutilizable. Se puede recortar o combinar para adaptarse a cualquier tamaño de ventana

Decorar el Hogar: Esta película para ventanas tiene un efecto de arco iris bajo el sol. Se recomienda encarecidamente que instale el producto en una ventana o puerta de vidrio de balcón bajo la luz del sol de acuerdo con las instrucciones

⚠Nota: Debido a la diferencia de configuración de luz y pantalla, el color del artículo puede ser ligeramente diferente de las imágenes, por favor, comprenda

Shackcom Vinilo Película Cristal Ventana-90 * 400cm-Privacidad Pegatina sin Adhesivo - Decorativas para Electrostatica Translucido Anti UV-para hogar,Cocina,baño- Rayas blancas-J021 € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Proteja perfectamente su privacidad: el diseño mate aumenta su privacidad en el baño, la sala de estar o la oficina. Esta película para ventanas autoadhesiva opaca es perfecta para decorar baños y dormitorios Tamaño: 90x400cm

No se necesita adhesivo y es fácil de instalar: nuestra película para ventanas sin pegamento no tiene adhesivo y está hecha de materiales ecológicos, evita la liberación de productos químicos. Adhesivo estático, puede instalarlo fácilmente con agua después de limpiar la ventana, cuanto más agua, más suave es la superficie, más estable es.

Reutilizable y fácil de quitar, no deja residuos después de quitarlo; Esta película para ventanas se puede reutilizar, aún puede instalarla y quitarla fácilmente y sin rayas. Disponible para cualquier ventana o puerta de vidrio liso en su hogar u oficina como duchas, cocina, sala de estar, etc., también puede hacer esta película como decoración de vidrio cortándola en cualquier forma.

Ahorra energía, anti-UV y retención de calor: almacena calor en invierno y enfría en verano, reduce la transferencia de calor y bloquea el 96% de los rayos UV. La película de privacidad opaca puede proteger su piel de la exposición a la radiación dañina, la decoloración y el envejecimiento, y encoger los muebles.

Respetuoso con el medio ambiente: todos los materiales utilizados se fabrican en condiciones ambientales. La película para ventanas protege el medio ambiente ahorrando energía. Materiales de PVC y PET duraderos y de alta calidad para una larga vida útil. READ Los 30 mejores Pluma Impresion 3D capaces: la mejor revisión sobre Pluma Impresion 3D

Homein Vinilo para Ventanas o Cristales Película Privacidad Autoadhesiva Facíl Desmontar y Reutilizar, Bloquea 96%UV, 44.5*200cm € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Proporcione buena privacidad: Este vinilo proteja la buena privacidad al mismo tiempo que entra las luces a través de las ventanas de su baño, su habitación o su oficina, y no daña su habitación. Un sustituto limpio y moderno con persiana o cortina (Nivel De Privacidad ★★★★ ☆)

Fácil Utilizar: Muy fácil a aplicar, no te gasta mucho tiempo con algunas agua y un raspador pequeño o tarjeta de crédito

Non-adhesivo: La película de ventana no requiere pagamento, que puede reutilizar y desmontar fácilmente sin huella

Anti-UV: Conservar el calor de habitación y bloquear 96% de los rayos UV que protegerán los muebles del daño de la radiación directa del sol

Multi-aplicaciones: Decorar tu habitación, baño, oficina con la mínima cantidad de trabajo y costo, un sustituto económico a los costosos cristales esmerilados

Finnez Vinilo para Ventana Privacidad Maxima Sin Pegamento Autoadhesiva Electrostática Protección contra Los Rayos UV Adecuado para Oficina Cocina Y Hogar 44.5 x 200 cm Blanco € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Protección & Privacidad] – Nustro vinilo para ventanas mantén los ojos no deseados lejos de su lugar privado y disminuye las fuertes luces solares y los rayos UV dañinos.

[Fácil De Aplicar] – El vinilo para cristales de Finnezes es muy fácil de aplicar. No se necesita ningun tipo de pegamento,nuestro vinilo se adhiere al cristal mediante el sistema electroestática,solamente necesitas agua y una espatula,a la hora de despegar es muy sencillo y no deja ningun tipo de residuo.Mantienen el cristal limpio y bonito.

[Diseño Excellente] - Nustro vinilo para cristales de Finnez aparte de proteger su privacidad y de las luces fuertes solares,tambien adorna sus ventanas y combina perfectamente con cualquier tipo de decoraciones gracias a su excellente diseño.

[Usos & Detalles] - Nuestro vinilo para ventanas viene enrollado y puedes cortar facilmente en cualquier tamaño o formas que desee,simplemente tienes que quitar la capa trasera del vinilo para aplicarlo,el vinilo para cristales se puede utilizar en ventanas,puertas...etc.

[Servicio Finnez] - Finnez se esfuerza en que todos nuestros clientes sea 100% satisfecto con nuestros productos, si tienes cualquier duda o pregunta no dudes en contactar con nosotros simplemente envienos un correo y le ayudaremos con mucho gusto.

DUOFIRE Vinilo para Ventana de Privacidad Vinilo de Ventana Esmerilada Decorativa del Película de Ventana Autoadhesiva Sin Pegamento Película para Vidrio Anti-UV (44.5cm X 200cm, DS001) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD: Proporciona privacidad y permite que las luces adentro. Tiene alguna función de cortina, pero más fácil de limpiar. Aplicable para la mayoría de los casos, tales como, cocina, comedor, sala de estar, dormitorio, baño. Se puede utilizar en ventana, puerta, estante.

NO ADHESIVOS: Película sin adhesivo(adhiere mediante electricidad estática), se adhiere a cualquier superficie lisa, no porosa. Se puede quitar fácilmente sin dejar rastros en un cristal o en una superficie lisa.

ANTI-UV: Bloquea más del 95% de los dañinos rayos ultravioletas, protege la salud física, la cortina, la alfombra, los muebles, el arte y muchas telas se desvanezcan.

EL PAQUETE INCLUYE: Película de ventana x 1, Instrucción x 1; Herramientas gratuitas: Cuchillo de uso x 1, Regla de acero inoxidable x 1, Paño de limpieza x 1.

GARANTIA DEL 100%: Reembolso y el reemplazo puede ser garantizado. Consiga el reembolso completo reemplazo rápido o libre si usted no satisface totalmente o usted tiene cualquier problema, nos entra en contacto con por favor primero.

Zindoo Vinilos para Cristales Vinilo Ventana Privacidad Autoadhesivo Laminas para Ventanas Vinilos Decorativos Cristales Vinilo Translucido Vinilo Cocina Cristal 44.5 X 200CM € 18.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BUENA CALIDAD: Película de PET de alto rendimiento PVC + favorable al medio ambiente de calor trasero, una vida útil de 3 ~ 5 años

80% PROTECCIÓN DE LA RIVACIDAD: Mientras que permite un buen nivel de luz natural para pasar a través de las ventanas de su habitación,No hará su habitación oscura en absoluto, es también una alternativa limpia y moderna a las cortinas o persianas

NO ADHESIVES: Se puede quitar fácilmente sin dejar rastros en un cristal o una superficie lisa; Puede reutilizarse incluso después de varios años si no se daña o mancha.

MULTIFUNCIÓN: Esta película de la ventana se puede utilizar para la ventana del hogar o vidrio de la oficina. Esta película de la ventana se puede ver a través si en una distancia cercana, no recomendada para la necesidad total de las necesidades de la aislamiento.

【Vinilos Consejos de Instalación】: ⚠En invierno, antes de la instalación, suavizar la película soplando aire caliente con un secador de pelo o sumergirse en agua tibia (resistente al calor hasta 176 ℉); ✅Mojar la ventana, más agua mejor; ✅Peel de la película de protección transparente; ✅Squeeze el exceso de agua y burbujas con rascador o tarjeta dura; ✅Recortar bordes después de la instalación. (Asegúrese de que el borde de la vinilos y los marcos de la ventana tengan un espacio de 1 cm. )

Vinilos para Cristales Espejo Vinilo Solar Laminas Adhesivas para Cristales Vinilo Efecto Espejo para Cristal de Ventanas,Anti-UV Proteger la Privacidad y Control de Calor Vinilos Adhesiva,Plata € 48.99 in stock 1 new from €48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Laminas Solares para Ventanas:El vinilo adhesivo para cristales puede bloquear rayos ultravioleta y rayos infrarrojos. Reduce la decoloración y el envejecimiento de los muebles de interior, y protege tu piel y la luz de los ojos.

Privacidad Durante el Día: Lamina para ventanas efecto espejo proporciona protección de privacidad y al mismo tiempo permite que la luz brille. Durante el día no se puede ver a través de la ventana desde el exterior, pero puede mirar desde el interior hacia el exterior.El efecto espejo se invierte por la noche ya que el interior estará expuesto a más luz que el exterior.

Alta Calidad: Gracias a lámina de PET resistente a la intemperie y duradera de excelente calidad, por eso nuestera lámina para ventana efecto espejo ofrece una protección óptima contra el deslumbramiento, la privacidad y la protección UV. No es solo una pantalla de privacidad, sino también una lámina de protección solar.

Fácil de Instala: El adhesivo acrílico incluido proporciona un efecto adhesivo firme. Fácil de quitar, no deja residuos después de la retirada. No se pueden reutilizar. En la instalación, retira con cuidado la lámina de soporte.

Amplia aplicación: Lamina transparente mantiene la luminosidad de la habitación a la vez que bloquea la luz. En invierno también se benefician de las propiedades aislantes de la lámina, por lo que puedes ahorrar hasta un 25% de tus costes de energía. También reduce la decoloración de muebles y alfombras.

Zindoo Vinilo de Ventana Vinilos para Cristales Vinilo Ventana Privacidad Adhesivo Ventanas Vinilo Translucido Privacidad de la Ventana Decorativos Cristales (44.5 x 200 CM) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ 【Decora tu hogar】:esta película de ventana de tipo flor puede brindarte diferentes talas en diferentes escenas. Se puede aplicar para cualquier vidrio liso, 44.5 * 200cm(W*L)

✅ 【Película de ventana anti-UV】: Bloquee más del 90% de los dañinos rayos ultravioleta, proteja su cristal perfectamente, proteja la salud física y evite que el piso, la cortina, la alfombra, los muebles, el arte y muchas telas se desvanezcan

✅ 【Proporciona una película de vidrio de privacidad del 70%】 Este vinilo proporciona privacidad mientras deja entrar las luces. Estrellas de privacidad:★★★☆☆ (protege su aislamiento pero no recomendado para la aplicación del cuarto de baño)

✅ 【Reutilizable y Sin Pegamento:】 Hecho por el material de vinilo de primera calidad que ha sido diseñado para con el calor y el vapor de pie para una calidad duradera, por lo menos el trabajo durante 5 años. Se puede quitar fácilmente sin dejar rastros en un cristal o en una superficie lisa.Por supuesto, ustedes no tienen que aguantar el olor horrible de pegamento

✅ 【Preste atención al uso de consejos:】: Debe mantener el vidrio limpio,Luego agregue más agua sobre el vidrio.Agregar más agua será más fácil de aplicar

