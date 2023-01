Inicio » Top News Los 30 mejores vibrador para hombre capaces: la mejor revisión sobre vibrador para hombre Top News Los 30 mejores vibrador para hombre capaces: la mejor revisión sobre vibrador para hombre 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de vibrador para hombre?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ vibrador para hombre del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



12 Modo Çôňșôḷådôr Ŝëxūåḷ para Mụjḕreș, Impermeable Vîbrâdoreshomre Sêxùâl Mùjêr Vîbràdőrésmüjer Sêxùâl Côn Màndô Ṽïbràdőres Hőmbrê Sêxùâl Mùjêr Côṋsôlâdőr. Mùjêr Vïbràcïon € 27.99

Free shipping

Amazon.es Features Materiales de alta calidad: el masajeador utiliza material de silicona antibacteriano de grado médico, carcasa de silicona no tóxica, inodoro y súper suave. También puedes disfrutar de la experiencia más auténtica.

12 frecuencias diferentes: 12 modos diferentes desde el más lento al más rápido. El masajeador simple y conveniente puede satisfacer sus necesidades en diferentes situaciones.

Diseño conveniente: el masajeador es de tamaño pequeño, liviano y se puede llevar con usted.

Carga USB: el masajeador es potente y duradero, con función de carga rápida USB. Las baterías de litio se pueden cargar completamente en 60 minutos y se pueden utilizar de forma continua durante 60-90 minutos. ➤ (El cable USB está incluido en el producto)

Garantía y servicio: Si tiene alguna pregunta sobre el producto, siempre puede comunicarse con nuestro servicio de atención al cliente en línea. Los productos se pueden devolver y cambiar a voluntad en un plazo de 3 meses. ➤ (Las instrucciones de uso están incluidas en el producto)

Masajeador, Vibración Masajeador de 20 Frecuencias de Vibración Y 360 grados de rotación con Potentes Ventosas € 33.99

Amazon.es Features Masajeador con 20 modos Vibración Y 360 grados de rotación, según deseo, usted puede ajustar el modo y la intensidad y así eróticas Camino Al punto álgido venir. el nuevo vibrierende Masajeador sirve con sus movimientos rítmicos.

Masajeador con tamaño 19cm de largo y 4.5cm de ancho. Un sustituto perfecto para un hombre de tamaño normal y también un gran tamaño para jugar.

Portable y 100% resistente al agua, fácil de antes y después de su uso limpiar. lo suficientemente larga, para femenina g punto de estimular.Base fuerte de la ventosa para el juego libre de las manos dondequiera que usted desee. Al igual que el baño, cocina, dormitorio, puerta de madera, piso y así sucesivamente.

Entrega 100% discreta

Zoster Ṽïbràdrädőr Mùjêr Vïbràdőr Hőmbrê, Côṋsôlâdőr. Mùjêr Vïbràcïon Vïbràdőr Vîbràdőrésmüjer Sêxùâl, USB, 10 MODE, Eștîmùlâdőr de Clítőrîs Femènịn, Iimpermeable, Côṋsôlâdőrès Sêxùâl pàra Mùjêres € 26.99

Free shipping

Amazon.es Features Part Number 3

Eștîmùlâdőr de Clítőrîs Femènịn, Ṿiḇrḁdrḁḑor Vîbràdőr Mùjêr, Côṋsôlâdőrès. Mùjêr, Côṋsôlâdőrès Sêxùâlêș Mùjêr Vïbràdőr Hőmbrê, Vîbrâdoreshomre Sêxùâl, 12 Modo € 19.99

Amazon.es Features 12 modos de funcionamiento: el masajeador tiene 12 modos bien diseñados, puede cambiar a voluntad según sus necesidades y experimentar más diversión.

Ligero y portátil: el masajeador compacto es fácil de almacenar. Puede llevarlo a cualquier lugar y usarlo en cualquier momento. 12 velocidades diferentes: 12 métodos de masaje bien diseñados lo ayudan a liberar la ansiedad y el estrés de manera efectiva, mientras le brindan una experiencia real.

Ultra silencioso: el sonido es inferior a 50 decibeles durante el uso. En lugares ruidosos, puede ignorarse. Portátil: este masajeador es pequeño y exquisito, lo que es conveniente para usar cuando viaja.

Carga USB: siempre que haya un puerto USB, se puede cargar rápidamente. La batería de litio es potente y duradera, y puede durar entre 60 y 90 minutos.

Côṋsôlâdőrès Sêxùâlêș Mùjêr Vïbràdőr Hőmbrê, Eștîmùlâdőr de Clítőrîs Femènịn, 10 MODE Vïbràdôrèsmüjèr Sèxüàl,Côṋsôlâdőrès Sêxùâl pàra Mùjêres (Rosa (Z-7)) € 25.99

Amazon.es Features 【Relajación 】masajeador ergonómico,10 funciones de masaje, cambia libremente el modo del producto hasta que encuentres la sensación más cómoda.

【Diseño 100% impermeable】Con una configuración a prueba de agua, puede disfrutar de su momento perfecto en el baño o la ducha.

【Tranquilo】Probado para ser menos de 40 decibeles, Necesitas disfrutar tu tiempo sin preocupaciones.

【Carga USB】 carga universal, rápida, conveniente y eficiente, carga completa en 1-2 horas, uso sostenible durante 2 horas.

【Asegurar】Si tiene alguna pregunta, consulte al equipo de la FPFF, responderemos sus preguntas.

Masajeador Portable Vībrǎdør de Próştaťa Ánál Vibrâdóreshömbré Sěx Änàles Plǚg,Vībrǎdøres Ánál de Próştaťa de Control Inalámbrico,Impermeable Mäsajẹadør Próştaťa de Vîbrâdoreshomre Sêxùâl Mùjêr M7 € 25.99

Amazon.es Features Material seguro para el cuerpo: el máșájëádør de prøștátá está hecho de Silicoņà y ABS, hipoalergénico e inodoro. Es increíblemente suave y terso, y se siente como terciopelo contra tu piel más sensible.

10 modos de vībråcīòn y ánìllô con diseño de dedo pulgar: el Mãsãjëãdőr para hombres es un estimulador de prôśtàtà con mando a distancia y diseño flexible que se mueve con un cierre de tēstìcụlôś. La diversión comienza cuando el dispositivo te estimula la prôśtàtà y los tēstìcụlôś con 9 modos de vībråcīòn.

100% resistente al agua: El máșájëádør de prøștátá con Vībrǎdør ànàl es completamente resistente al agua y ofrece posibilidades más fascinantes para una diversión aún mayor. Disfrútalo en la ducha, el baño o la piscina y crea emoción mientras practicas.

Carga portátil: cable de carga USB universal, Carga fácil y rápida. Tamaño portátil perfecto, fácil de transportar, sin importar dónde se encuentre, en cualquier momento y en cualquier lugar, puede disfrutar de una diversión sin fin.

Embalaje privado: todos los productos se empaquetan de forma anónima, no se mostrará información en el paquete, compre con confianza.

12 Modo Vîbrâdorâdor Mùjêr Côṋsôlâdőrès. Mùjêr Côṋsôlâdőrès Sêxùâlêș Mùjêr Vîbràdőrésmüjer Sêxùâl Vïbràdőr Hőmbrê,Vîbrâdorâdor Mùjêr Clîtộrîş Fêmẹniṋô,Vîbrâdoreshomre Sêxùâl Mùjêr, Portátil € 21.99

Amazon.es Features Múltiples Opciones de frecuencia: los motores duales de alta calidad brindan un masaje poderoso. Las 12 frecuencias de masaje le brindarán una experiencia real.

Materiales de alta Calidad: el gel de sílice médico previene las infecciones bacterianas y protege su salud.

Función Inteligente de ajuste de temperatura: 38 grados está cerca de la temperatura del cuerpo humano. Puede relajarse rápidamente con el masajeador incluso en condiciones de baja temperatura.

Carga USB: la carga USB es rápida y conveniente. La duración de la batería puede ser de hasta 2 horas.

Garantía y Servicio: El producto puede devolverse y cambiarse a voluntad en un plazo de 3 meses. Estamos comprometidos a brindarle un servicio al cliente satisfactorio.

Côṋsôlâdőr. Mùjêr Vïbràdôrâdôr Mùjêr Vïbràdôr Sùcciønadør de Clítőrîs Femènịnô Côṋsôlâdőr. Mùjêr Vibrâciôn Vïbràdôrâdôr Hőmbrê Vïbràdôrâdor Mùjêr Clítôris Vîbrâdrador Mùjer clítôris con Màndò € 29.99

Amazon.es Features ❤ Diseño de motor dual dos en uno: este producto está equipado con dos motores y tiene 9 * 9 modos de salud, que se pueden cambiar a voluntad según sus propias necesidades

❤ Seguro y cómodo: el producto está hecho de silicona de alta calidad y material ABS, insípido e insípido

❤ Carga rápida USB: carga rápida, con un cable de carga USB, siempre que haya un puerto de carga USB, puede cargar fácilmente.

❤ Silencioso y resistente al agua: con tecnología avanzada de aislamiento acústico, el producto es muy silencioso. La clasificación de impermeabilidad IPX7 lo hace utilizable en la bañera mientras se baña y es fácil de limpiar.

❤ Privådo: El mạsạjeạdor le sera enviado en una caja anonima para que sea lo más discrětǒ posible.

Vïbrädør con Control Remoto Anillø Vîbrätờriờ Pẹnẹ Hombre Vïbrädør Mando Dìstancia Vïbrädørẹsmujẹr Sẹxuǎl Clítøris Pareja Anillø CọckRịng Vïbrädøres para Parejas Silencioso Recargable B € 35.89

Amazon.es Features 【Vībradøres innovadores】: ¡Este vībradør de Ānillo de peņe puede Ẹstimừlar tesťícửlos, peņe y Ānal! puede retrasar la Éyacừlacióņ para que puedas disfrutar del máximo placer Ŝexuål y lograr un Ổrgașmo más rápido.

【GFGYHPY Material】: Hecho de Ŝilīcona de alta calidad, suave, no tóxico e inodoro, muy seguro de usar.

【Diseño】: tamaño pequeño, adecuado para llevar y usar al salir y viajar.

【Resistente al agua The】: Todo el cuerpo es impermeable y el producto se puede limpiar con agua, de forma segura e higiénica.

【Embalaje cuidadoso】: Nuestros productos se embalan cuidadosamente y se envían de forma confidencial para proteger su privacidad. Si tienes alguna pregunta, ¡no dudes en contactarnos!

Côṋsôlâdőr. Mùjêr Vïbràcïon, Portátil Vîbrâdoreshomre Sêxùâl Mùjêr Vîbràdőrésmüjer Sêxùâl Côn Màndô Ṽïbràdőres Hőmbrê Sêxùâl Mùjêr Çôňșôḷådôr Ŝëxūåḷ para Mụjḕreș Eștîmùlâdőr de Clítőrîs Femènịn € 30.99

€ 23.99

Amazon.es Features Potente masaje: 12 tipos de modos de masaje le brindan diferentes sentimientos y experiencias, alivian el estrés y agregan diversión a su vida.

100% resistente al agua: el masajeador utiliza un diseño de silicona sin costuras. Fácil de limpiar, se puede limpiar antes y después de su uso.

Diseño silencioso: el ruido es inferior a 50 decibeles y desaparece en un metro.

Material de seguridad: el masajeador se puede calentar automáticamente a 38 ° C y la carcasa de silicona de seguridad se puede doblar en cualquier ángulo. Es inodoro, atóxico y no provoca alergias.

Nuestra garantía: Si tiene alguna pregunta sobre el producto, siempre puede comunicarse con nuestro servicio de atención al cliente en línea. Ofrecemos una garantía de devolución de dinero de 90 días para este masajeador.

Vibräđorädør MừjÉr Clítøriś Côṋsôlâdőr. Mùjêr Vïbràcïon Vîbrâdoreshomre Sêxùâl Mùjêr Ṽiḅrādṓradoṛ Ṃujḙr Côn Màndô Ṽïbràdőres Hőmbrê Sêxùâl Mùjêr sùcciønadør de Clîťoris Femènịnô € 25.99

Free shipping

Amazon.es Features 【10 Modos】Simplemente presione el botón de encendido y descubra los 10 patrones de funcionamiento. Los 10 modos se pueden cambiar a voluntad.

【Carga con USB】Con diseño de carga magnética USB, el tiempo de carga total es de 2 horas. Se puede cargar con un cargador de automóvil, banco de energía, PC, cargador de pared, etc.

【Diseño compacto】Pequeño y portátil. Puedes ponerlo en tu mochila, bolso o incluso bolsillo.

【IMPERMEABLE】 : este utiliza un diseño de silicona sin costuras y es mpermeable. Esto asegura que pueda usarlo en cualquier lugar húmedo, incluso en el baño.

【GARANTÍA】Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros, nos comunicaremos con usted dentro de las 12 horas.

Ṃáṣtṵrḇáḑorēs Ḿāscúliṅo Rēāl, Jṵgúḙteṣ Ṥexṵálḙṣ Ḿāstúrḇáḑòr Ṁāṣcúliṅo Ḿáṣtṵrbáḑorēṣ Ṃāṣcúliṅo Ṣúcciòn Jṵgúḙteṣ Eróticòṣ para Hoṁḇrē Ṣēxúālḙs Mástṵrbádòres Māṣculino Rēāl Silicona Sēxṵālēṡ Jṵgúetēṡ € 27.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Selección de Modo】 Dos motores y 10 modos se pueden cambiar a voluntad, puede elegir fácilmente el modelo que más le convenga.

【Material】 Material de șiliconà, más cómődő y sègurő al tactő. Diseño impérmeàblé, fácil de lîmpiàr.

【USB Recargable y Portátil】Está equipada con un cable de datos USB, la carga magnética es más eficiente y se puede cargar completamente rápidamente a través de una fuente de alimentación móvil o un puerto USB.

【Ultra Sîlencioso】 Funcionamiento sîlencioso con ruido de menos de 50 dB. No importa dónde lo use, es muy conveniente.

【Nuestra promesa】Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, le responderemos dentro de las 12 horas.

GXYR Sëxô Jūgūëťës Hômbrë åňîllo Vîbrådôr Masåjëådôr ćlîťôriål Vîbrådôrës Sexūål Hômbrë Mini Vîbrådôr Hômbrë Silîćôňå årô Doblë Vîbrådôr Pënë Vîbrådôr para Hômbrë Jūgūëťë Sëxūål para Hômbrë € 38.99

Amazon.es Features Hay una Variedad de Frecuencias de Vibración, Puede Cambiar la Frecuencia Según Sus Necesidades.

el Producto Está Hecho de Gel de Sílice De, Que Es Suave, Portátil, Impermeable Y Fácil de Limpiar.

el producto es de tamaño pequeño y se puede llevar a cualquier lugar

Un regalo especial Un regalo especial para tu pareja o amigo.

GXYR Vîbrãdørêsmujêr Sêxuãl Mùjêr Hőmbrê Vîbrãdørês Pênê Sêxuãlês Pãra Pãrêjãs Bîbrãdørês Potente Mùjêr Silëncìösø Mäsäjëädör Cliṫòrial Vïbräcïón Aùtőmâticő Dîstânciâ Jügüetes Sêxùâl Púnṫò Ġ Mini € 39.99

Amazon.es Features el Producto Está Hecho de Gel de Sílice De, Que Es Suave, Portátil, Impermeable Y Fácil de Limpiar.

el producto es de tamaño pequeño y se puede llevar a cualquier lugar

Un regalo especial Un regalo especial para tu pareja o amigo.

Masajeador Ṿibradóradòr Ṃujęr con Mando Ṿɨbradóresmujęr Ŝęxṳal, Jṳgṳetęs Ḗrótɨcṓs para Ṗaręja Ŝęxṳalęs, Côṋsôlâdőrès Sêxùâlêș Mùjêr Vïbràdőr Hőmbrê, Ánál de Ṽïbràdrädőr Masajeador,impermeable(púrpura) € 29.99

€ 19.99

Amazon.es Features Seguro y cómodo: el producto está hecho de silicona de alta calidad y material ABS, insípido e insípido. ¡La silicona ultrasuave brinda una sensación similar a la piel!

10 Modos divertidos: el masajeador tiene 3 motores potentes, hay 10 modos de vibración para que elijas, que brinda una sensación inolvidable! Preset una variedad de modos de uso, la jugabilidad se mejora considerablemente. ¡Más funciones te están esperando para explorar!

IPX7 resistente al agua & recargable: fácil de limpiar antes y después del uso. Puede usar el masajeador en cualquier lugar, húmedo o no. La carga rápida recargable por USB, brindarle un servicio continuo.

Diseño compacto: en comparación con otros masajeadores, este masajeador es más conveniente. Puedes ponerlo en tu mochila, o incluso bolsillo. Después de un viaje de negocios, será un buen compañero de viaje para ti.

Embalaje cuidadoso: respeta tu privacidad. La información confidencial del producto no aparecerá en el embalaje exterior. Si tiene alguna pregunta o dificultad con este producto, ¡no dude en contactarnos!

Masaje de Próstḁtě,Control Remoto Estīmùlǎdør de Próstḁtě para hombres,Próştaťa Ánál Vibrâdóreshömbré Sěx Änàles Plǚg 10 Pātrónes,2 Potentes Motores, Recargable Impermeable Jṳḡuēteṡ Ḗrótícò € 26.99

Amazon.es Features 9 Modos: Este es un Eştîmúlådộr Prộştåtår con control remoto de configuración, 8 modos de masaje, diseño flexible, también puedes controlarlo a distancia desde 10 metros de distancia, solo un toque y comienza la diversión.

Material seguro: ABS médico de alta calidad Eştîmúlådộr Prộştåtå, no tóxico, inodoro y agradable para la piel.

Carga portátil: cable de carga USB universal. Carga fácil y rápida, llévalo contigo y carga tu masajeador en cualquier momento.

Embalaje privado: todos los productos se empaquetan de forma anónima, no se mostrará información en el paquete, compre con confianza.

100% resistente al agua: El máșájëádør de prøștátá con Vībrǎdør ànàl es completamente resistente al agua y ofrece posibilidades más fascinantes para una diversión aún mayor. Disfrútalo en la ducha, el baño o la piscina y crea emoción mientras practicas.

YHGY Vîbrādóres Rētardānte Pēnē Vîbrādôradôr Hômbre Mạṣtừrbádôres Máscừlino Rēal Elēctrîco Pēnē Aừtômáticôy Rôtáción, Mástūrbádôr para Hómbre Pēnē vîbrācïón Hừevo Silēncioso € 39.87

Amazon.es Features Fabricado en silicona suave y delicada.

Modo multifrecuencia conmutable para su uso.

Diseño totalmente estanco y fácil de limpiar.

Puerto USB para carga, tamaño compacto y fácil de transportar.

Embalaje exterior discreto para el transporte.

Côṋsôlâdőr. Mùjêr Vïbràcïon Vïbràdőr Hőmbrê, 10 Modes, USB, Ṽibradôradôr Ṁujer, Eștîmùlâdőr de Clítőrîs Femènịn Sēẍuál Ṿiḇrāḑorāḑor Clḯtòrḯṣ Ṁujer, Ṿiḇrāḑorēsḥòḿrē Ṣēẍual Ṃṵjēr € 26.99

Free shipping

Amazon.es Features ✅10 Modos

✅100% Impermeable

✅Carga USB

✅Regalo Perfecto

Vïbrädør con Control Remoto Anillø Vîbrätờriờ Pẹnẹ Hombre Vïbrädør Mando Dìstancia Vïbrädørẹsmujẹr Sẹxuǎl Clítøris Pareja Anillø CọckRịng Vïbrädøres para Parejas Silencioso Recargable A € 35.89

Amazon.es Features 【Vībradøres innovadores】: ¡Este vībradør de Ānillo de peņe puede Ẹstimừlar tesťícửlos, peņe y Ānal! puede retrasar la Éyacừlacióņ para que puedas disfrutar del máximo placer Ŝexuål y lograr un Ổrgașmo más rápido.

【GFGYHPY Material】: Hecho de Ŝilīcona de alta calidad, suave, no tóxico e inodoro, muy seguro de usar.

【Diseño】: tamaño pequeño, adecuado para llevar y usar al salir y viajar.

【Resistente al agua The】: Todo el cuerpo es impermeable y el producto se puede limpiar con agua, de forma segura e higiénica.

【Embalaje cuidadoso】: Nuestros productos se embalan cuidadosamente y se envían de forma confidencial para proteger su privacidad. Si tienes alguna pregunta, ¡no dudes en contactarnos!

Cọnşólådõr Mujeres,Vïbràdôrèsmüjèr Sèxüàl Côn Màndô Pūňtô Ġ Cộñsolãdồres para Mujer y Hombre Pareja Dîôdộ Vẹntọsá Pęnê Vībrādôręș Análès Puņțó Ġ Muy Suave Rëåḷìștåș Pièḷ Gáý Pälò Jùgùêtês Pàrèjà € 18.99

Amazon.es Features Ventosa fuerte: la succión de la base garantiza que se pueda fijar firmemente en la superficie lisa, liberando sus manos para jugar con manos libres donde quieras. Como baño, cocina, dormitorio, puerta de madera, suelo, etc.

Material de seguridad especial de doble capa: simulación de la piel, estructura suave, sedoso, rígido, plegable sin deformación

Resistente al agua: use este dong grueso 100% impermeable y vívido en la ducha para disfrutar incluso cuando esté mojado.

Forma realista: Perfect imita el pênê humano, la vena realista y dobla la apariencia.

Tamaño perfecto: 200 mm de tamaño, brinda una sensación completa de satisfacción después de la inserción.

Ṽiḅrādṓradoṛ Ṃujḙr Çôňșôḷådôres Sêxùâles Mùjêr Jùgùêtê Sêxùâl Hőmbrê Vîbràdőréshomre Sêxùâl Hőmbrê,Carga USB Jùgùêtês Sêxùâles Pàra Mùjêres Pēněs Sêxùâles pắrắ Mújěres € 35.99

Amazon.es Features Part Number MAKEJIYE-0110

Vibräđorädør MừjÉr Clítøriś Côṋsôlâdőr. Mùjêr Vïbràcïon Vîbrâdoreshomre Sêxùâl Mùjêr Ṽiḅrādṓradoṛ Ṃujḙr Côn Màndô Ṽïbràdőres Hőmbrê Sêxùâl Mùjêr sùcciønadør de Clîťoris Femènịnô € 25.99

€ 17.99

Amazon.es Features 【10 Modos】Simplemente presione el botón de encendido y descubra los 10 patrones de funcionamiento. Los 10 modos se pueden cambiar a voluntad.

【Carga con USB】Con diseño de carga magnética USB, el tiempo de carga total es de 2 horas. Se puede cargar con un cargador de automóvil, banco de energía, PC, cargador de pared, etc.

【Diseño compacto】Pequeño y portátil. Puedes ponerlo en tu mochila, bolso o incluso bolsillo.

【IMPERMEABLE】 : este utiliza un diseño de silicona sin costuras y es mpermeable. Esto asegura que pueda usarlo en cualquier lugar húmedo, incluso en el baño.

【GARANTÍA】Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros, nos comunicaremos con usted dentro de las 12 horas.

Vibräđorädør MừjÉr Clítøriś Côṋsôlâdőr. Mùjêr Vïbràcïon Viḅrādṓradoṛ Ṃujḙr Côn Màndô Jùgùêtês eróticos pàra Pàrèjà Ṽïbràdőres Hőmbrê Sêxùâl Mùjêr sùcciønadør de Clîťoris Femènịnô € 25.99

€ 17.99

Amazon.es Features ❤ Seguro y cómodo: el producto está hecho de silicona de alta calidad y material ABS, insípido e insípido. ¡La silicona ultrasuave brinda una sensación similar a la piel!

❤ 10 MODOS DIVERTIDOS: ¡Este artículo está equipado con un potente motor silencioso que brinda una sensación inolvidable! Preset una variedad de modos de uso, la jugabilidad se mejora considerablemente. ¡Más funciones te están esperando para explorar!

❤ Silencioso y resistente al agua: con tecnología avanzada de aislamiento acústico, el producto es muy silencioso (menos de 50 decibelios). La clasificación de impermeabilidad IPX7 lo hace utilizable en la bañera mientras se baña y es fácil de limpiar.

❤ Embalaje cuidadoso: respeta tu privacidad. La información confidencial del producto no aparecerá en el embalaje exterior. Ofrecemos una devolución de dinero de 30 días (si el artículo está defectuoso o sin abrir) y una garantía de reemplazo gratuita de 1 año. Si tiene alguna pregunta o dificultad con este producto, ¡no dude en contactarnos!

❤ Duradero: el producto tiene una batería de alta capacidad incorporada. Se puede cargar a través de un cargador USB y le brindará alrededor de 60 minutos de placer físico por cada hora y media de carga.

KYECOCO Añïḷlò VīЬrãdôrhombre Pęñệ Vïbrádòrểs Hombre y Mujer Eśtímụlḁdọr Cḷítőrïs Másạjeǎdor Prọștạtà para Hombres Jụgụętès Sêxuälễs para Hombre Pareja

Amazon.es Features ❤ Diseño personalizado: forma perfecta.

❤ Material: el gel de sílice es seguro y suave, dando a la piel una sensación cómoda.

❤ Modo de conducción: carga, USB

❤ Diseño a prueba de agua: resistente al agua, fácil de limpiar.

❤ Tamaño del producto: Vea el dibujo de dimensiones para más detalles. READ Los 30 mejores Lampara Led Techo capaces: la mejor revisión sobre Lampara Led Techo

12 Modo Vîbrâdoreshomre Sêxùâl Mùjêr Vîbràdőrésmüjer Sêxùâl Côn Màndô Ṽïbràdőres Hőmbrê Sêxùâl Mùjêr Çôňșôḷådôr Ŝëxūåḷ para Mụjḕreș Eștîmùlâdőr de Clítőrîs Femènịn, Côṋsôlâdőr. Mùjêr Vïbràcïon € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diferentes velocidades: proporciona 12 modos diferentes. Puedes explorarlo y disfrutarlo como quieras.

Mute: el masajeador permanece muy silencioso, el sonido es inferior a 50 decibeles y desaparece en un metro. Relaja fácilmente los hombros, la espalda, la cintura y otras partes.

Diseño magnético: se puede cargar completamente en aproximadamente 60 minutos y se puede usar durante 60-90 minutos en el modo más fuerte.

Nuevo diseño: el extremo del producto está equipado con un anillo de tracción, que es fácil de usar. El masajeador liviano también se puede colocar en un bolso, que es muy adecuado para viajes de negocios o viajes.

Entrega rápida: por lo general, recibirá el paquete dentro de 2-3 días. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro masajeador, nos comunicaremos con usted dentro de las 12 horas. Ofrecemos una garantía de devolución de dinero de 90 días para este masajeador.

Vibräđorädør MừjÉr Clítøriś Côṋsôlâdőr. Mùjêr Vïbràcïon Vîbrâdoreshomre Sêxùâl Mùjêr Vîbràdőrésmüjer, Vîbràdőrésmüjer Sêxùâl Côn Màndô Ṽïbràdőres Hőmbrê Sêxùâl Mùjêr Çôňșôḷådôr Ŝëxūåḷ para Mụjḕreș € 22.99 in stock 1 new from €22.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 12 modos de trabajo: el funcionamiento del masajeador es cómodo y sencillo. Desde el más lento al más rápido, siempre hay un patrón satisfactorio.

Diseño impermeable + silencioso: diseño 100% impermeable, puede estar seguro de usarlo en el baño. No se oye ningún ruido a un metro de distancia.

Material de alta calidad: silicona de grado médico. No tiene un olor peculiar, no es fácil de deformar y agrietar, y no tiene efectos adversos en el cuerpo humano. Te gustará su elasticidad y suavidad.

Sistema de calentamiento inteligente: el masajeador puede calentar de manera inteligente y automática a 38 ° C, lo que le brinda una experiencia más cómoda.

Cộnsộlādørểs Séxúàl Vībrādørésmújer Pěně Sǐlěncïøso con Función de Calor, Vībrādørés hombre Vǐbrǎdórěs Clīrørīs Femènịn Jǔgúętés Pàrèjà Plàcêr Şęxuạlęș para Mǔjér 10 Mõdõs, Pęněs para hómbrê gāy € 26.69

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 Módós - 10 diferentes modos , puede cambiar la frecuencia o velocidad según sea necesario.

SEGURIDAD: este Vïbràdőr está hecho de silicona médica 100% súper suave, piel de silicona súper suave y no tóxica, sin olor.,segura, saludable y adecuada para su cuerpo.

100% IMPERMEABLE: la silicona es resistente al agua, por lo que puede limpiar fácilmente el producto impermeable cuando sea necesario.

Carga USB - Carga completa en 1.5-2 horas. Puede cargar el mǎsǎjěǎdǒr en cualquier lugar donde tenga acceso a un enchufe, batería externa, PC y cargador de teléfono.

Privådo - El mạsạjeạdor le sera enviado en una caja anonima para que sea lo más discrětǒ posible.

Vibräđorädør Mùjêr,Côṋsôlâdőr. Mùjêr Vïbràcïon Vîbrâdoreshomre Sêxùâl Mùjêr Vîbràdőrésmüjer Sêxùâl Côn Màndô Ṽïbràdőres Hőmbrê Sêxùâl Mùjêr Jùgùêtês Sêxùâles € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de silicona suave de alta calidad

Resistente al agua: Silicona blanda totalmente sellada, puede utilizarse en entornos húmedos.

Carga USB +7 Empuje+7 Vibración

Forma ergonómica de la simulación telescópica

Embalaje: El paquete se embala y transporta en un color sólido y se puede recoger con confianza.

12 Modo Vîbrâdoreshomre Sêxùâl Mùjêr Vîbràdőrésmüjer Sêxùâl Côn Màndô Ṽïbràdőres Hőmbrê Sêxùâl Mùjêr Çôňșôḷådôr Ŝëxūåḷ para Mụjḕreș, Impermeable Côṋsôlâdőr. Mùjêr Vïbràcïon € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potente masajeador: hay 12 modos bien diseñados. Puede ajustarlo según sea necesario. Esta experiencia es real y cómoda.

Ultra silencioso: cuando el masajeador está encendido, el ruido máximo no supera los 50 decibeles.

Diseño conveniente: 100% impermeable, ¡perfecto para bañera o piscina!

Material seguro y cómodo: este masajeador está hecho de silicona médica 100% súper suave, inodoro, seguro, saludable y adecuado para su cuerpo.

Entrega rápida: por lo general, recibirá el paquete dentro de 2-3 días. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro masajeador, nos comunicaremos con usted dentro de las 12 horas. Ofrecemos una garantía de devolución de dinero de 90 días para este masajeador.

