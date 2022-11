Inicio » Cocina Los 30 mejores Velas De Navidad capaces: la mejor revisión sobre Velas De Navidad Cocina Los 30 mejores Velas De Navidad capaces: la mejor revisión sobre Velas De Navidad 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Velas Perfumadas de Navidad Juego de Regalo, 12 Piezas Velas Aromaticas Perfumadas Navideñas, Cera de Soja Aromaterapi Natural Scented Candles para Amigos y Familia,Cena de Vacaciones, Fiesta Navidad € 20.49 in stock 1 new from €20.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【12pcs Velas Navidad Aromáticas】El juego de velas incluye 12 tipos de aromas: jazmín, bergamota, higo mediterráneo, lavanda, menta, rosa, fresa, primavera, gardenia, limón, romero, vainilla. Aplíquelos para cenas de celebración, spa, relajación, yoga, masajes, sueño... Cada habitación está diseñada para llenar el aroma celestial de una fragancia fresca. La cálida luz de las velas crea un ambiente festivo romántico y tranquilo.

【Frascos para Velas con Tema Navideñas】Diseñado con elementos navideños, el tarro decorativo rojo se ve tan hermoso. La cera de aromaterapia navideña se puede utilizar como decoración del hogar. Después de que la vela se agote, los frascos de velas se pueden reutilizar. El tarro de vela se puede utilizar para guardar pendientes, accesorios y auriculares, y también se puede utilizar como maceta, que también es reutilizable para velas perfumadas de bricolaje.

【SEGURO Y ECOLÓGICO】Hecho de cera de soja de aromaterapia 100% natural, junto con la mecha de algodón orgánico sin plomo, las velas seguras y no tóxicas calman tu mente, no hay humo negro cuando se encienden. Está sellado y se puede tomar. en cualquier lugar.

【Combustión Completa】Estas velas perfumadas pueden arder durante 15 horas, brindando aromas agradables y duraderos para el hogar, la cocina y el dormitorio. Con Tin Plate, las velas de soja se queman completamente y sin residuos.

【Juego de regalo de Navidad perfecto】El juego de regalo de velas aromáticas viene en un hermoso empaque, lo que lo convierte en un regalo ideal para Navidad. ¡Obtenga 1 juego para su madre, hijo, esposa y novia ahora! La garantía de 3 meses sin preocupaciones y el servicio al cliente amigable siempre están listos para ayudar, contáctenos si tiene algún problema.

Amazon Brand - Umi Juego de 4 Velas Perfumadas, Velas Navideñas, Cera de Soja Natural, Idea de Regalo Para Navidad, Tiempo de Combustión 30-35 Horas, Cada 207g € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 Tipos de Fragancias: Rosa, menta, higo, jazmín, fragancia rica y aire fresco, cada fragancia diferente le permite experimentar un mundo de fragancias diferente.

Durabilidad: Cada vela pesa 207g. Puede arder durante aproximadamente 30-35 horas , lo que garantiza la máxima relajación. Nota: Es normal que las velas perfumadas se derritan ligeramente a altas temperaturas. Guárdelos en el refrigerador cuando no los use para evitar que la fragancia se evapore y las velas se derritan.

Materiales Seguros: Cera de soja natural, mecha de algodón orgánico sin plomo, limpiador de quemaduras y más duradero, limpio, puede protegerlo del humo negro durante el yoga, el trabajo, el estudio y el descanso.

Hermoso Contenedor: Diseño único de lata de boca estrecha, mejor recolección de calor, promueve la combustión completa de las velas de aromaterapia, la superficie de la lata tiene una forma exquisita, es portátil y reutilizable, muy adecuada para la decoración familiar, viajes y vacaciones.

El Regalo Perfecto: Esta vela perfumada tiene una rica fragancia y un embalaje exterior exquisito en un cálido estilo de selva tropical.Es una opción de regalo para cumpleaños, Navidad, aniversarios, Día de la Madre, Día del Padre y otros festivales.

Velas Navideñas LED, THOWALL 15.5M 50 Velas LED con Clip para Arbol de Navidad de Interiores y Exteriores, Guirnalda Luminosa Decorativa Blanco Cálido € 21.50 in stock 1 new from €21.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 50 ledes de luz blanca cálida fija, cada vela está a unos 25cm de distancia.

Velitas de plástico blanco de 7,5cm

Longitud total: 15.5m(de los cuales 3 m corresponden al cable)

3.5V Transformador de Bajo Voltaje para Uso Seguro

Conforme a las normas CE y IP44 para uso en interiores y exteriores

THE TWIDDLERS 15 Mini Velas Navideñas Sin Aroma, Los Diseños Incluyen El Árbol de Navidad Y Las Velas En Forma de Papá Noel. € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseños Variados - Nuestro juego de 15 mini velas incluye 5 diseños diferentes, desde piñas nevadas y árboles de Navidad hasta muñecos de nieve y figuras de Papá Noel.

Perfectas Para Rellenar Calcetines - Estas mini velas, que miden 14 x 6 x 7 cm cada una, son perfectas para rellenar calcetines o para regalar en fiestas navideñas.

Tiempo de Combustión - Pequeñas pero poderosas, estas velas de parafina tienen un tiempo de combustión de aproximadamente 2,5 horas cada una.

Añade un ambiente festivo - El alegre diseño y los simpáticos personajes navideños de las velas añaden un encantador ambiente festivo a su entorno.

Garantía - Ofrecemos una garantía del 100% de un año en todos nuestros productos. Si tiene alguna pregunta sobre el producto o el montaje, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Yankee Candle Set de regalo, Velas con aroma de Navidad, 3 velas votivas y 1 soporte, Countdown to Christmas Collection (1631471E) € 16.60 in stock 3 new from €8.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este set de regalo incluye un trío de velas votivas perfumadas festivas, incluyendo luces de twinkling, Festival de la granja de árbol y Christmas Eve Cocoa, así como un soporte para velas votivas decoradas con estrellas

Haz que cada momento de la Navidad sea alegre y brillante, con el atractivo brillo de las velas perfumadas que capturan anticipación y emoción en la Navidad

Las velas votivas crean un ambiente acogedor y acogedor, ideal cuando toda la familia está junta, e ideal para descubrir nuevas fragancias favoritas

El portavelas votivo festivo es una hermosa adición a la decoración navideña; su diseño dorado se destaca especialmente por el parpadeo de una vela votiva

Los ingredientes seleccionados y la cera premium proporcionan un aroma puro, consistente y relleno de habitación; con mecha de algodón 100% de fibra natural, estirada y centrada para una combustión limpia y uniforme

Frasheng 10 velas LED sin llama,LED Velas de luz,Vela Cónica LED Sin Llama,Luz de Velas Parpadeantes,Velas cónicas LED para el árbol de Navidad con Clips remotos y extraíbles,para navidad decoracion € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Seguro y bonito】: Estas velas cónicas sin llama son seguras para la decoración de su hogar, no gotean cera caliente ni causan peligro de incendio. Con estas velas cónicas sin llama tendrás un entorno perfecto por la noche, seguro y protegido. Estas velas LED parpadeantes para ventana son una buena opción para cualquier familia con niños o mascotas.

【Disfruta de un romántico y ceremonial】: Las velas cónicas parpadeantes de color blanco cálido crean un ambiente ceremonial y romántico, especialmente para sus vacaciones y fechas, brindan más placer para su vida diaria. ¡Es una excelente opción para mejorar la relación con su familia!

【Potencia】: Requiere 1 x pila AA por vela (no incluida en el paquete), protección del medio ambiente, conservación de energía, seguro y fácil de usar. Tiempo de trabajo de hasta 150-180 horas de iluminación con una batería, modo de espera de más de 100 días. No sustituya la batería durante la Navidad, relájate y disfruta del ambiente festivo. Diseñado con un clip desmontable, hace que la vela se pueda colocan una mesa o enganchar en un árbol de Navidad en diferentes condiciones.

【Temporizador y mando a distancia convencional】: Temporizador de 6 horas. Aumenta o disminuye el brillo mediante los botones "+" o "-"; control de la frecuencia de parpadeo de las bujías de la batería mediante los botones "SL" o "FL". Si deseas utilizar el temporizador, enciende las velas primero y retira la lámina aislante del mando a distancia. Intenta primero los botones de encendido/apagado del mando a distancia para asegurarte de que el mando a distancia funciona. Rango de control: 3-5 M.

【Amplias aplicaciones】: Estas velas de batería son ampliamente utilizadas para varias ocasiones, tales como cenas a la luz de las velas, fiestas, bodas, cumpleaños, Halloween, Acción de Gracias, Navidad, decoraciones y puedes colocarlas en los candelabros, mesas. Las velas cónicas definitivamente serán la pieza central de tu hermosa noche. READ Los 30 mejores Jarra Con Filtro capaces: la mejor revisión sobre Jarra Con Filtro

McNory Velas Perfumadas Juego de 9 piezas,Navidad Velas Aromaticas Regalos,Vela Aromática Regalo de Velas de Aromaterapia Cera de Soja Natural Vela de Viaje Adecuado,Yoga Baño Dormitorio,Navidad € 19.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Navidad Velas Aromaticas : Cada set de regalo de vela perfumada contiene 9 fragancias - Vainilla, Jazmín, Lavanda, Fresa,Bergamota, Limón, Romero, Primavera ,Gardenia .La Llama caliente y la fragancia difusa te hacen sentir cómodo, liberando tensión y fatiga. Crea un ambiente relajante, confortable y romántico.

100% Cera De Soja Natural : Hecha de cera de soja natural pura, núcleo de algodón sin plomo y aceites esenciales. Quema uniformemente y no produce humo negro desagradable, y proporciona aromas naturales de flores, ​las velas seguras y no tóxicas le brindan tranquilidad.

Combustión Completa de Larga Duración : Cada vela alrededor de 16-18 horas de tiempo de combustión,crea una atmósfera agradable y una atmósfera relajada para usted.Una vela portátil de estaño, que puede ser sellada y llevada donde quiera que vaya.

Embalaje Reutilizable : Las velas están empaquetadas en latas y decoradas con hermosos motivos artísticos, una vez que la vela está completamente quemada,estas cajas se pueden reutilizar para preservar algunos de sus artículos favoritos como decoraciones.

Set Conjunto de Regalo Perfecto : El tamaño individual de cada vela perfumada de 2.6 * 1.8 pulgadas, son muy pequeñas y portátiles en una caja exquisita. Nuestro juego de velas perfumadas es el regalo de Navidad perfecto y la decoración perfecta para la Navidad.

Da by Velas LED, 3 Llama LED parpadeante (10 cm, 12,8 cm, 15,2 cm), Vela sin llama de 300 horas y control remoto de 10 botones.[Clase de eficiencia energética A] € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Duración prolongada de la batería: la vela de la batería funciona con 2 baterías AA, parpadea (sin batería) y la batería dura aproximadamente 300 horas (más que una vela con batería AAA). Ahorro de energía, LEDs potentes y velas en sí mismas durarán hasta 50,000 horas.

El material principal: parafina. Color claro: Marfil

Especificaciones - Tamaño de vela: Un conjunto de velas de batería de 10 cm, 12,8 cm, 15,2 cm (cada una de 8 cm de diámetro), manual de usuario x1, control remoto x1.

La seguridad es lo primero: estas velas de batería le dan un aspecto realista sin fuego, humo o gotas desordenadas de cera.

Decoración perfecta: se puede utilizar para cumpleaños, Navidad, decoración del hogar, bar, hotel, fiesta, vacaciones, boda u otras ocasiones.

Amzeeniu 12pcs Velas perfumadas de Navidad Juego de Regalo,Velas Aromaticas Perfumadas Navideñas de Soja de Aromaterapia Cera de Soja Natural Vela pa Boda Navidad Cumpleaños Día de San Valentín new € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【12 velas aromáticas con temática navideña】2022 nuevo juego de velas Las velas perfumadas de este set de regalo contienen 12 aromas:primavera, lavanda, higo, bergamota, fresa, gardenia, jazmín, vainilla, romero, rosa, limón, menta. Ideal para yoga, baños, conferencias, oficinas, spas, etc.

【Cera de soja segura】la caja de regalo de vela perfumada está hecha con cera de soya naturalmente pura y aceites de aromaterapia natural, las mechas de algodón sin plomo pueden proporcionar una combustión más limpia y prolongada y es más segura de usar.empaquetado en una caja de regalo y lata de Navidad bellamente decorada.

【Quema completa y de larga duración】Aproximadamente 2,5 oz / lata, tiempo de combustión de aproximadamente 12 a 15 horas. un total de 12*15 horas de combustión. Las velas perfumadas pueden aportar una fragancia dulce y suave, creando un ambiente agradable y ayudándole a relajarse.

【Diseño novedoso】Todas las latas con Adhesivos dorados con elementos navideños son muy bonitas y duraderas.La cálida luz de las velas crea un ambiente romántico y tranquilo.Después de que la vela se haya quemado por completo,estas hermosas latas se pueden como un contenedor de almacenamiento decorativo.

【Regalos con temática navideña】la aromaterapia empaquetada en una hermosa caja de regalo se puede usar en la sala de estar, el dormitorio, el baño, la oficina, la sala de psicoterapia, etc,Bonito regalo para inauguración de la casa, fiestas, bodas, aniversarios, cumpleaños, Halloween, Acción de Gracias, Navidad.

Amzeeniu Velas perfumadas de Navidad Juego de regalo,9 Piezas Velas Aromaticas Perfumadas Navideñas de Soja de Aromaterapia Cera de Soja Natural Vela pa Boda Navidad Cumpleaños Día de San Valentín new € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【9 velas aromáticas con temática navideña】2022 nuevo juego de velas Las velas perfumadas de este set de regalo contienen 9 aromas: lavanda, limón, menta, romero, rosa, bergamota, gardenia, jazmín, higo. Ideal para yoga, baños, conferencias, oficinas, spas, etc.

【Cera de soja segura】la caja de regalo de vela perfumada está hecha con cera de soya naturalmente pura y aceites de aromaterapia natural, las mechas de algodón sin plomo pueden proporcionar una combustión más limpia y prolongada y es más segura de usar.

【Quema completa y de larga duración】Aproximadamente 2,5 oz / lata, tiempo de combustión de aproximadamente 12 a 15 horas. un total de 9*15 horas de combustión. Las velas perfumadas pueden aportar una fragancia dulce y suave, creando un ambiente agradable y ayudándole a relajarse.

【Lata de viaje reutilizable portátil】Todas las latas con Elementos navideños diseños atractivos son muy bonitas y duraderas. Después de que la vela se haya quemado por completo,estas hermosas latas se pueden como un contenedor de almacenamiento decorativo.

【Regalos con temática navideña】la aromaterapia empaquetada en una hermosa caja de regalo se puede usar en la sala de estar, el dormitorio, el baño, la oficina, la sala de psicoterapia, etc,Bonito regalo para inauguración de la casa, fiestas, bodas, aniversarios, cumpleaños, Halloween, Acción de Gracias, Navidad.

Velas Perfumadas de Navidad Juego de Regalo, 8 Piezas Velas Aromaticas Perfumadas Navideñas, Cera de Soja Aromaterapi Natural Scented Candles para Amigos y Familia, Cena de Vacaciones, Fiesta Navidad € 14.49 in stock 1 new from €14.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【8pcs Velas Navidad Aromáticas】El juego de velas incluye 8 tipos de aromas: jazmín, bergamota, higo mediterráneo, lavanda, menta, rosa, fresa, primavera. Aplíquelos para cenas de celebración, spa, relajación, yoga, masajes, sueño... Cada habitación está diseñada para llenar el aroma celestial de una fragancia fresca. La cálida luz de las velas crea un ambiente festivo romántico y tranquilo.

【Frascos para Velas con Tema Navideñas】Diseñado con elementos navideños, el tarro decorativo rojo se ve tan hermoso. La cera de aromaterapia navideña se puede utilizar como decoración del hogar. Después de que la vela se agote, los frascos de velas se pueden reutilizar. El tarro de vela se puede utilizar para guardar pendientes, accesorios y auriculares, y también se puede utilizar como maceta, que también es reutilizable para velas perfumadas de bricolaje.

【SEGURO Y ECOLÓGICO】Hecho de cera de soja de aromaterapia 100% natural, junto con la mecha de algodón orgánico sin plomo, las velas seguras y no tóxicas calman tu mente, no hay humo negro cuando se encienden. Está sellado y se puede tomar. en cualquier lugar.

【Combustión Completa】Estas velas perfumadas pueden arder durante 15 horas, brindando aromas agradables y duraderos para el hogar, la cocina y el dormitorio. Con Tin Plate, las velas de soja se queman completamente y sin residuos.

【Juego de regalo de Navidad perfecto】El juego de regalo de velas aromáticas viene en un hermoso empaque, lo que lo convierte en un regalo ideal para Navidad. ¡Obtenga 1 juego para su madre, hijo, esposa y novia ahora! La garantía de 3 meses sin preocupaciones y el servicio al cliente amigable siempre están listos para ayudar, contáctenos si tiene algún problema.

BEYAOBN Juego de Velas cónicas de 10 Pulgadas, Velas cónicas, Velas Altas cónicas, sin Goteo, sin Perfume, para Cena, Cera de parafina con mechas de algodón, Soporte para Velas, 14 Piezas, Rojo € 14.99 in stock 3 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta calidad】 Fabricadas con cera de parafina y mechas de algodón puro, estas velas de alta calidad se queman limpiamente y no gotean ni causan desorden.

【Bien diseñadas】 Estas velas altas y afiladas tienen un diseño elegante, la vela roja se puede usar como vela de mesa, vela decorativa, vela de Navidad, vela de candelabro, en un candelabro, como una fuente de luz elegante que es adecuada para restaurantes, ocasiones especiales y fiestas. Su aspecto clásico combina con casi cualquier decoración.

【Durable】 Juego de 14 velas cónicas altas Cera de parafina para velas de cena sin perfume sin goteo, tamaño 25 cm de largo x 1,8 cm de diámetro. Quemaduras largas Aproximadamente 8 horas.

【Fiesta romántica】 Dale sabor al romance con una cena a la luz de las velas con tu ser querido. Con un ajuste universal, se adaptan a la mayoría de los candelabros y candelabros, perfectos para uso tanto en interiores como en exteriores. Puede hacer que tu fiesta sea más perfecta.

【Ampliamente utilizado】 Ideal para el sector de la restauración, ocasiones románticas o eventos festivos: cumpleaños, celebración, fiesta, celebración confesional, compromiso o boda. También apto para manualidades, decoración, etiquetado y diseño como decoración de mesa, en el arreglo o como parte de la decoración de la habitación.

Amzeeniu Velas perfumadas de Navidad Juego de regalo,4 Piezas Velas Aromaticas Perfumadas Navideñas de Soja de Aromaterapia Cera de Soja Natural Vela para Boda Navidad Cumpleaños Día de San Valentín € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【4 velas aromáticas con temática navideña】2022 nuevo Las velas perfumadas de este set de regalo contienen 4 aromas:lavanda, menta, gardenia, rosa. Ideal para yoga, baños, conferencias, oficinas, spas, etc.

【Candela profumata di alta qualità】Tutte le nostre candele sono realizzate in pura cera di soia artigianale è olio essenziale e stoppini in senza piombo.Brucia in modo più pulito e uniforme senza fumo nero.

【Tempo di combustione lungo】Il tempo di combustione di ogni candela è di circa 12-15 ore,4 x 15 ore in totale, 6.5 cm di diametro x 4,5cm. offre aromaterapia, crea atmosfere che migliorano l'umore, relax per te e gli ospiti.

【Design con elementi di natale】Queste candele di natale sono progettate con classici elementi natalizi, tutti i barattoli con motivi attraenti sono molto belli e resistenti.attirano l'attenzione e l'interesse degli ospiti e dei bambini.Dopo che la candela è completamente bruciata,le lattine possono essere riutilizzate.

【La migliore scelta regalo】Candele Natalizie Set viene fornito ben confezionato,Adatto come regalo per le donne.Facile per l'uso quotidiano o in occasioni formali.Ottimo per cucina, soggiorno, camera da letto, bagno, sala yoga, bagno termale, ufficio, hotel.

MULEVIP Velas Aromáticas 12 Piezas Velas Perfumadas de Navidad Juego de Regalo,Vela de Navidad Velas de Soja de Aromaterapia Adecuado para Navidad Decoración,Fiestas,Yoga € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【12 Velas Perfumadas】 Las velas perfumadas en la caja de regalo contienen 12 sabores: jazmín, bergamota, limón, Vainilla, Gardenia, Lavanda, Salvia, Rosa, Primavera, Higo, Menta, Rosa. Relaja tu cuerpo y hazte sentir como si estuvieras en las flores.

【Cera de Soja Natural】Está hecha de cera de soja natural pura, hilo de algodón y aceites esenciales. Sin humo negro, no tóxico, más saludable de usar. Es adecuado para spa, relajación, yoga, masajes, oficinas, hoteles, etc. para promover la purificación del aire fresco.

【Diseño de Elementos Navideños】 Todos los frascos tienen patrones navideños exquisitos, que son muy hermosos y duraderos. Después de que las velas estén completamente quemadas, puedes reutilizarlas como decoración para exhibir algunos de tus artículos favoritos, como plantas, pequeños adornos, etc.

【Fragancia de Larga Duración】 Cada vela con aroma a frijoles pesa 80 gramos y puede arder durante 12-15 horas. Después de encender las velas perfumadas, su habitación se llenará de un olor dulce que calmará el alma.

【Mejor Regalo】La vela perfumada está bellamente empaquetada y tiene una fragancia fuerte. Es un regalo ideal para familiares, amigos y ancianos. Como Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, Día de San Valentín, Día de Acción de Gracias, Día de la Mujer, Día del Niño, cumpleaños, bodas. READ Los 30 mejores carro transporte plegable capaces: la mejor revisión sobre carro transporte plegable

NEFLSI Velas Aromáticas,Navidad Velas Perfumadas 8 pcs Cera de Soja 100% Natural Velas Perfumadas Regalo Mujer Vela Aromaticas para Baño,Yoga,SPA,para Festival y Aromaterapia Velas Decoración Regalo € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cera de Soja 100% Natural】Las velas aromáticas NEFLSI están hechas con cera de soja 100% pura natural y mechas de algodón sin plomo. Proporciona un tiempo de combustión más limpio y prolongado, más saludable e inocuo para su cuerpo y el medio ambiente. Respira aire fresco y duerme bien. Alivia el estrés y te da una sensación de relajación. Puede recortar la mecha para lograr una combustión uniforme y aumentar el tiempo de combustión.

【8 Tipos de Latas】Juego de regalo de velas aromáticas NEFLSI 4 aromas: lavanda, caqui japonés, jazmín, rosa, contiene 8 tipos de latas de velas navideñas, cada una con flores secas, perfectas para yoga, baño, citas, oficina

【Juego de Regalo Ideal】Las velas aromáticas NEFLSI con una rica fragancia y un hermoso empaque son ideales para regalos de Navidad. Por ejemplo, Navidad, Día de la Madre y Día del Padre, Día de San Valentín, Día de Acción de Gracias, Halloween, Día de la Mujer, Día del Niño, Días festivos, Aniversarios, Cumpleaños, Bodas.

【Amplia Gama de Usos】Masajes, baños, yoga, alivio del estrés, purificación del aire, relajación corporal, citas, bienestar, diseño de interiores. Cuando la vela está completamente encendida, estos hermosos frascos se pueden usar como macetas pequeñas o frascos para guardar joyas.

【Garantía de Satisfacción 100%】La satisfacción del cliente con nuestros productos y servicios es nuestra filosofía más importante. Si por alguna razón no está satisfecho con su juego de velas perfumadas NEFLSI o con nuestro servicio, comuníquese con nosotros y nos aseguraremos de que todos sus problemas se resuelvan.

Purpledi Velas Perfumadas Juego de 12 piezas ,Navidad Velas Aromaticas Regalos,Vela Aromática Regalo de Velas de Aromaterapia Cera de Soja Natural Vela de Viaje Adecuado € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Navidad Velas Aromaticas : Cada set de regalo de vela perfumada contiene 12 fragancias - Bergamota, Vainilla, Jazmín, Rosa, Higuera, Lavanda, Primavera, Limón, Romero, Gardenia, Menta, Fresa.La Llama caliente y la fragancia difusa te hacen sentir cómodo, liberando tensión y fatiga. Crea un ambiente relajante, confortable y romántico.

100% Cera De Soja Natural : Hecha de cera de soja natural pura, núcleo de algodón sin plomo y aceites esenciales. Quema uniformemente y no produce humo negro desagradable, y proporciona aromas naturales de flores, ​las velas seguras y no tóxicas le brindan tranquilidad.

Combustión Completa de Larga Duración : Cada vela alrededor de 16-18 horas de tiempo de combustión,crea una atmósfera agradable y una atmósfera relajada para usted.Una vela portátil de estaño, que puede ser sellada y llevada donde quiera que vaya.

Embalaje Reutilizable : Las velas están empaquetadas en latas y decoradas con hermosos motivos artísticos, una vez que la vela está completamente quemada,estas cajas se pueden reutilizar para preservar algunos de sus artículos favoritos como decoraciones.

Set Conjunto de Regalo Perfecto : El tamaño individual de cada vela perfumada de 2.6 * 1.8 pulgadas, son muy pequeñas y portátiles en una caja exquisita. Nuestro juego de velas perfumadas es el regalo de Navidad perfecto y la decoración perfecta para la Navidad.

BBTO 4 Piezas Linternas de Navidad Vintage Luces de Noche de Vela LED de Navidad Decoraciones Lámparas Colgantes de Velas sin Fuego Luces con Patrones de Árbol Papá Noel Elk Muñeco de Nieve € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: recibirá 4 piezas de adornos de luces navideñas en 4 patrones diferentes con color cobre, por lo que la cantidad suficiente es suficiente para sus necesidades decorativas navideñas, reemplazando y compartiendo, satisfaciendo sus diferentes propósitos

Tamaño adecuado: la lámpara de linterna navideña mide aproximadamente 5,5 x 5,5 x 13 cm/ 2,2 x 2,2 x 5,1 pulgadas, pequeña y linda, elegante y delicada, para que pueda usarla en interiores o exteriores, no necesita preocuparse por tomar demasiado espacio

Diseño de elementos navideños: la decoración de la linterna navideña adopta elementos navideños, como árboles de Navidad, Papá Noel, renos y muñecos de nieve, divertidos y adorables, que agregan un ambiente adecuado, cálido y animado al festival

Material fiable: la decoración de luces navideñas vintage está hecha principalmente de PVC, resistente y útil, no es fácil que se desvanezca, se rompa, se desgaste o se oxide, es ligera y tiene una superficie lisa, por lo que puede llevarla fácilmente y no tendrá que preocuparse por lastimarse los dedos

Amplia gama de aplicaciones: la luz navideña para exteriores se puede aplicar a muchos lugares, puede colgarla debajo del techo o puede colocarla en la repisa de la chimenea, la mesa, la ventana y más, adecuada para una fiesta de Navidad, fiesta de cumpleaños, fiesta infantil y más, que pueden alegrar su hogar, siendo una adición a los momentos felices

Yankee Candle - Guirnalda de Navidad, Vela en Frasco Grande € 32.90

€ 29.41 in stock 1 new from €29.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Duración de combustión: 110 - 150 horas

Diámetro de la vela Ø de 10 cm

Especificaciones sobre el perfume: extractos naturales de plantas

Viene en frasco de vidrio, tamaño grande

Frasheng Vela Perfumadas,Velas Perfumadas Juego de 12Piezas,Aromaterapia Velas de Regalo,Velas Aromática,Estaño de Viaje de Cera Natural de Soja Portátil,Juegos Velas Aromáticas de Regalo,para Navidad € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【12 Fragancia Agradable de Larga Duración】: Bergamota, Vainilla, Jazmín, Rosa, Higuera, Lavanda, Primavera, Limón, Romero, Gardenia, Menta, Fresa ,cera de soja naturales emiten una fragancia agradable cuando se queman y tienen los efectos de nervios calmantes,purificación del aire y eliminación de olores.

【100% Cera De Soja Natural】: Hecha de cera de soja natural pura, hilo de algodón y aceites esenciales. Quema uniformemente y no produce humo negro desagradable, y proporciona aromas naturales de flores, ​las velas seguras y no tóxicas le brindan tranquilidad. El juego de velas perfumadas le brinda un estilo de vida más saludable.

【Tiempo de combustión prolongado】: Cada vela perfumada contiene 70g de cera de soja y se quema durante aproximadamente 15-20 horas. 12 latas de velas de tiempo de trabajo se aproximan a 180-240 horas. Las velas de lata portátiles crea una atmósfera agradable y una atmósfera relajada para usted.

【Embalaje Reutilizable】: Las velas están empaquetadas en latas y decoradas con hermosos motivos artísticos. Luego de una combustión completa, estas latas pueden ser reutilizadas para almacenar algunos de sus artículos o plantar algunas plantas suculentas para decorar el ambiente.

【Juego de regalo perfecto】: Juego de velas de regalo perfecto para mujeres, el juego de regalo de velas viene con una hermosa caja de regalo, adecuado para cualquier día festivo o evento especial, como el día de la madre, día del padre, día del niño, aniversario, día de Acción de Gracias, regalos de cumpleaños, Navidad, profesores, regalo ideal para amigas.

Frasheng Vela Perfumadas,Velas Perfumadas Juego de 9 Piezas,Aromaterapia Velas de Regalo,Velas Aromática,Estaño de Viaje de Cera Natural de Soja Portátil,Juegos Velas Aromáticas de Regalo,para Navidad € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【9 Fragancia Agradable de Larga Duración】: Bergamota, Vainilla, Jazmín, Rosa, Higuera, Lavanda, Primavera, Menta, Fresa ,cera de soja naturales emiten una fragancia agradable cuando se queman y tienen los efectos de nervios calmantes,purificación del aire y eliminación de olores.

【100% Cera De Soja Natural】: Hecha de cera de soja natural pura, hilo de algodón y aceites esenciales. Quema uniformemente y no produce humo negro desagradable, y proporciona aromas naturales de flores, ​las velas seguras y no tóxicas le brindan tranquilidad. El juego de velas perfumadas le brinda un estilo de vida más saludable.

【Tiempo de combustión prolongado】: Cada vela perfumada contiene 70g de cera de soja y se quema durante aproximadamente 15-20 horas. 9 latas de velas de tiempo de trabajo se aproximan a 135-180 horas. Las velas de lata portátiles crea una atmósfera agradable y una atmósfera relajada para usted.

【Embalaje Reutilizable】: Las velas están empaquetadas en latas y decoradas con hermosos motivos artísticos. Luego de una combustión completa, estas latas pueden ser reutilizadas para almacenar algunos de sus artículos o plantar algunas plantas suculentas para decorar el ambiente.

【Juego de regalo perfecto】: Juego de velas de regalo perfecto para mujeres, el juego de regalo de velas viene con una hermosa caja de regalo, adecuado para cualquier día festivo o evento especial, como el día de la madre, día del padre, día del niño, aniversario, día de Acción de Gracias, regalos de cumpleaños, Navidad, profesores, regalo ideal para amigas.

MAISITOO Velas Perfumadas Juego de 8 piezas,Navidad Velas Aromaticas Regalos,Vela Aromática Regalo de Velas de Aromaterapia Cera de Soja Natural Vela de Viaje Adecuado,Yoga Baño Dormitorio,Navidad € 14.88 in stock 1 new from €14.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Navidad Velas Aromaticas : Cada set de regalo de vela perfumada contiene 8 fragancias - Vainilla, Jazmín, Lavanda, Fresa,Bergamota,Romero,Primavera,Gardenia .La Llama caliente y la fragancia difusa te hacen sentir cómodo, liberando tensión y fatiga. Crea un ambiente relajante, confortable y romántico.

100% Cera De Soja Natural : Hecha de cera de soja natural pura, núcleo de algodón sin plomo y aceites esenciales. Quema uniformemente y no produce humo negro desagradable, y proporciona aromas naturales de flores, ​las velas seguras y no tóxicas le brindan tranquilidad.

Combustión Completa de Larga Duración : Cada vela alrededor de 16-18 horas de tiempo de combustión,crea una atmósfera agradable y una atmósfera relajada para usted.Una vela portátil de estaño, que puede ser sellada y llevada donde quiera que vaya.

Embalaje Reutilizable : Las velas están empaquetadas en latas y decoradas con hermosos motivos artísticos, una vez que la vela está completamente quemada,estas cajas se pueden reutilizar para preservar algunos de sus artículos favoritos como decoraciones.

Set Conjunto de Regalo Perfecto : El tamaño individual de cada vela perfumada de 2.6 * 1.8 pulgadas, son muy pequeñas y portátiles en una caja exquisita. Nuestro juego de velas perfumadas es el regalo de Navidad perfecto y la decoración perfecta para la Navidad.

Velas Perfumadas de Navidad Regalo, 320g Velas Aromaticas para Decoración 65-70 Horas de Hogar, Baño, Yoga, Regalos San Valentin, Aniversario, Navidad, Christmas Pattern € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño y tiempo de combustión: 320 g. Con cera natural y una mecha de algodón sin plomo, nuestra vela vegana y libre de crueldad lo envía a un agradable viaje sensorial durante 65-75 horas. Sin parabenos y sin parafinas.

Fragancia Fresh Christmas Pine Tree: la fragancia especial diseñada para la Navidad, al igual que el pino recién cortado en el bosque, exuda una fragancia fresca y agradable. Es la época más maravillosa del año.

Dichosa indulgencia: la fragancia se difunde rápidamente para una indulgencia casi instantánea con una limpieza garantizada y una quemadura uniforme.

Diseño de tarro exquisito: patrones exquisitos especialmente diseñados para Navidad en un tarro de vidrio delicado y llega en un elegante empaque de regalo. Una pieza de decoración del hogar perfecta o un regalo brillante para Navidad.

El regalo de Navidad perfecto: apto para todas las edades. Es una muy buena opción de regalo de Navidad para hermanas, madres, esposas, maestras, hijas, abuelas, vecinos, etc.

Natural Velas Aromaticas Juego de 8 Piezas,100% de Cera de Soja Velas Perfumadas,Navidad Velas Aromaticas,para Aliviar el Estrés, para Relajación Vela de Viaje Adecuado para decoración de fiestas € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【8 Fragancia popular】 incluyendo: lavanda, romero, rosa, limón, gardenia, jazmín, buda, vainilla; Aceite de verduras naturales en la sala de combustión con olor agradable, nervio relajante, aire purificante.

【Cera natural de soja】 Las velas están hechas de cera de soja natural, biodegradable, 100% respetuosa con el medio ambiente + 7% de aceite esencial + núcleo de algodón libre de plomo. La vela está limpia cuando se quema, ningún humo negro, más uniforme y más saludable.

【Quema de tiempo larga】 Tamaño del producto: 6,6 cm de diámetro, alto 4 cm; Cada vela tiene aproximadamente 70 g, puede quemar 15-18 horas; La fiesta de Navidad y otra parte pueden usar esta vela para decorar la atmósfera, sin importar la vela de Navidad, cuánto tiempo se está quemando, y la fragancia no se perderá. Un ambiente cómodo, te acompaña toda la noche.

【Adecuado para todas las ocasiones y reutilizables】 Ya sea una fecha, fiesta, yoga, baño o cualquier otro evento, esta vela de aromaterapia puede hacer que su ambiente circundante sea más fácil y elegante; El frasco de vela está hecho de acero, también puede reutilizarlo, úselo como algunos artículos que le guste en esta olla de velas.

【Conjunto de regalo perfecto】 Ocho velas se almacenan en una caja de regalo exquisita con un ambiente de navidad, que es un regalo de cumpleaños único, la Navidad, el Día de la Madre, los aniversarios, las bodas u otros festivos. READ Los 30 mejores Le Creuset Cocotte capaces: la mejor revisión sobre Le Creuset Cocotte

MULEVIP Juego de Regalo de Velas Perfumadas Navideñas 4 Piezas Velas Aromáticas,Perfumadas Navideñas de Aromaterapia Cera de Soja para Navidad Decoración de Fiestas Yoga Regalos Navideños € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【4 Velas Aromáticas】Este juego de velas perfumadas contiene 4 fragancias: lavanda, primavera, gardenia y rosa. Cada vez que encienda una vela, estará llena de una fragancia agradable, que puede relajar su cuerpo y aliviar el estrés.

【Tema Navideño】 Estas velas navideñas están diseñadas con elementos navideños clásicos, y las exquisitas imágenes pueden despertar el interés de familiares y amigos. Las velas perfumadas son muy prácticas: cuando la vela se quema por completo, el frasco se puede reutilizar.

【Velas Perfumadas de Alta Calidad】 Todas nuestras velas están hechas con cera de soja y aceites esenciales y mechas sin plomo. La combustión es más limpia y uniforme, y no hay humo negro.

【Retención Continua de La Fragancia】 Cada vela se quema durante aproximadamente 12-15 horas para brindarle a usted y a sus invitados fragancia, crear un estado de ánimo, mejorar el estado de ánimo y relajarse. Está sellado y se puede llevar a cualquier parte.

【Regalo Perfecto】 El juego de velas navideñas está muy bien empaquetado y se puede usar como regalo para familiares, amigos, colegas y amantes. Se sorprenderá gratamente cuando lo reciba. Es muy adecuado para yoga, baño, conferencias, oficina, spa, etc.

VIPNAJI Velas Perfumadas Juego de 4 Piezas Vela Aromática Regalo de Velas de Aromaterapia Cera de Soja Natural,Juegos de Velas para Cumpleaños, Aniversario, Día de la Madre, Navidad, Regalos Mujer € 11.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 Fragancia Agradable de Larga Duración : lavanda/ verbena de limón/ vainilla/ Romero, cera de soja naturales emiten una fragancia agradable cuando se queman y tienen los efectos de nervios calmantes,purificación del aire y eliminación de olores.

100% Cera De Soja Natural : Hecha de cera de soja natural pura, hilo de algodón y aceites esenciales. Quema uniformemente y no produce humo negro desagradable, y proporciona aromas naturales de flores, ​las velas seguras y no tóxicas le brindan tranquilidad.

​Combustión Completa de Larga Duración : 16-18 oras de combustión,crea una atmósfera agradable y una atmósfera relajada para usted.Una vela portátil de estaño, que puede ser sellada y llevada donde quiera que vaya.

Embalaje Reutilizable : Las velas están empaquetadas en latas y decoradas con hermosos motivos artísticos, una vez que la vela está completamente quemada,estas cajas se pueden reutilizar para preservar algunos de sus artículos favoritos como decoraciones.

Perfecto para Regalo & Garantía 100% Satisfactoria : Cada vela perfumada de un tamaño individual, es muy pequeña y portátil en una caja exquisita. El juego de velas de aromaterapia es un juego de regalo ideal para cualquier día festivo o fiesta especial, como cumpleaños, aniversario, día de Acción de Gracias, Navidad, día de la madre, día del padre. [Brindamos productos de la más alta calidad y el mejor servicio al cliente y le reembolsaremos por completo si hay algún defecto]

PAPSTAR Velas, parafina, rojo, 50 mm · 100 mm (paquete de 8), 20,2 x 10,3 x 10 cm € 15.75

€ 14.91 in stock 1 new from €14.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diámetro: 50 mm

Altura: 100 mm

Tiempo de combustión: aprox. 16 horas

En el paquete de Gastro

Velas Perfumadas, Regalo para Mujer, Velas de Aromaterapia Navidad de Cera de Soja de 320g, Velas Grandes de Pino y Abeto para Aromatizar la Habitación, Velas de Decoración Navideña € 18.99

€ 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño y tiempo de combustión: 11,3 oz / 320 g. Con cera natural y una mecha de algodón sin plomo, nuestra vela vegana y libre de crueldad lo envía en un agradable viaje sensorial durante 65-75 horas.

Fragancia fresca de pino navideño: la fragancia especial diseñada para la Navidad, al igual que el pino recién cortado en el bosque, emana una fragancia fresca y agradable. Es la época más maravillosa del año.

Deliciosa indulgencia: la fragancia se difunde rápidamente para una indulgencia casi instantánea con una limpieza garantizada y una quemadura uniforme.

Exquisito diseño de tarro: exquisitos patrones especialmente diseñados para Navidad en un delicado tarro de vidrio y llega en un elegante empaque de regalo. Una pieza de decoración perfecta para el hogar o un regalo brillante para Navidad.

El regalo de Navidad perfecto: apto para todas las edades. Es una muy buena opción de regalo de Navidad para hermanas, madres, esposas, maestras, hijas, abuelas, vecinos, etc.

Velas de LED sin Llama, ALED LIGHT Pack de 3 Blanco Cálido más Multicolores Velas Electricas de Cera Reales con Mando a Distancia y Temporizador Velas Decorativas de pilas para Decoración, Bodas € 28.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❣【Match Coincidencia de colores únicos】La velas de led sin llama tiene dos partes de luces. La mitad superior es una luz cálida y la mitad inferior es multicolor. Eso te trae más experiencia nueva y divertida.

❣【Material de cera real】Increíblemente realista baile llama LED Vela, la tecnología de simulación de llama hace que las velas se balanceen y parpadeen de manera tan convincente. La luz es creada por una cuenta de LED, no por una llama de fuego real, nunca más se preocupe por los accidentes relacionados con el fuego, es seguro para usar con niños y mascotas

❣【Con el control remoto】La velas pilas está equipada con un control remoto, puede elegir diferentes colores, modos y la función de sincronización, o controlar más velas junto con un control remoto. Las diversas funciones lo hacen más deseable para ti.

❣【3 tamaños diferentes】El juego de velas LED contiene 3 luces de velas con diferentes tamaños, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, que se adaptan a sus diferentes necesidades. La vela funciona con 3 baterías AAA (no incluidas), fáciles de reemplazar.

❣【Decoracion perfecta】 La luz decorativa de la vela electrónica puede ser ampliamente utilizada para celebrar un día memorable, bodas, cumpleaños, festivales, hoteles, bares, decoración del hogar y de la iglesia, Navidad u otras ocasiones. También es un gran regalo para Navidad y Año Nuevo.

MUOIVG Velas Perfumadas Juego de 9 piezas ,Navidad Velas Aromaticas Regalos,Vela Aromática Regalo de Velas de Aromaterapia Cera de Soja Natural Vela de Viaje Adecuado, Yoga Baño Dormitorio, Navidad € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Navidad Velas Aromaticas : Cada set de regalo de vela perfumada contiene 9 fragancias - Rosa, Higuera, Lavanda, Fresa, Limón, Jazmín, Romero, Menta, Gardenia. La Llama caliente y la fragancia difusa te hacen sentir cómodo, liberando tensión y fatiga. Crea un ambiente relajante, confortable y romántico.

100% Cera De Soja Natural : Hecha de cera de soja natural pura, núcleo de algodón sin plomo y aceites esenciales. Quema uniformemente y no produce humo negro desagradable, y proporciona aromas naturales de flores, ​las velas seguras y no tóxicas le brindan tranquilidad.

Combustión Completa de Larga Duración : Cada vela alrededor de 16-18 horas de tiempo de combustión,crea una atmósfera agradable y una atmósfera relajada para usted.Una vela portátil de estaño, que puede ser sellada y llevada donde quiera que vaya.

Embalaje Reutilizable : Las velas están empaquetadas en latas y decoradas con hermosos motivos artísticos, una vez que la vela está completamente quemada,estas cajas se pueden reutilizar para preservar algunos de sus artículos favoritos como decoraciones.

Set Conjunto de Regalo Perfecto : El tamaño individual de cada vela perfumada de 2.6 * 1.8 pulgadas, son muy pequeñas y portátiles en una caja exquisita. Nuestro juego de velas perfumadas es el regalo de Navidad perfecto y la decoración perfecta para la Navidad.

La Jolíe Muse Velas Aromáticas - Vela Perfumada de Jazmín, Velas Aromáticas Grandes, Vela Jazmin, Vela Decorativa, Vela Aromatica para Regalo, 50-65 Horas, 280g € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ REGALO DE LUJO: Esta vela está hecha de vidrio pesado de alta calidad, teñido de blanco y empaquetado en una caja exclusiva de la firma con detalles en crema, negro y oro. Un regalo ideal para su familia o amigos en el día de la madre, cumpleaños, boda, Navidad.

★ AROMA DE FLOR DE JAZMÍN: Los aceites esenciales de jazmín se promocionan como un remedio natural para el estrés que seguramente llenará su hogar con un fuerte y duradero aroma que le ayudará a relajarse al final del día.

★ CERA DE SOJA: Fabricada con mechas de algodón sin plomo y aceites de fragancia de primera calidad, suaves y altamente refinados de grado perfumado y cera de soja para ofrecerle un producto biodegradable y ecológico que le proporcionará una quemadura limpia y horas duraderas de dicha aromática. Sin parabenos ni crueldad!

★ TAMAÑO Y TIEMPO DE QUEMADA: 9.9oz/280g. Quemado de larga duración de 50-65 horas garantizadas para brindarle la máxima relajación.

★ 100% SATISFACCIÓN: Ofrecemos reembolsos completos y devoluciones si hay algún problema después de recibir el producto.

