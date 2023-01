Inicio » Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Varilla De Acero capaces: la mejor revisión sobre Varilla De Acero Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Varilla De Acero capaces: la mejor revisión sobre Varilla De Acero 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

TOX Varilla roscada Stix -A4 M12 x 160 mm, de acero inoxidable A4, 10 piezas, 070171191 € 48.69



Amazon.es Features Liquix aprobado para anclajes de unión por contacto y mortero de unión por contacto Liquix

Acero inoxidable A5

De acero galvanizado (Stix-VZ) o acero inoxidable (Stix-A4) con hexágono interior, marca de profundidad de ajuste, punta para techo, tuerca hexagonal, arandela y herramienta de ajuste

La barra de anclaje Stix se encuentra en la lista de homologaciones para anclajes de compuestos de contacto y morteros compuestos Liquix Pro 1 y Liquix Plus 8

Barra de anclaje de acero, galvanizada, para uso exclusivo en locales secos

Varilla de acero redonda de 1 mm, herramienta de acero HSS de 100 mm de largo, para taladros de engranajes de eje, taladro, eje miniatura, pasador cilíndrico, herramienta de manualidades, 20 unidades € 10.89



Amazon.es Features Diámetro: 1 mm, 2 mm, 3 mm. Longitud: 100 mm. Barra de acero de alta velocidad con combinación de dureza y dureza para resistencia al desgaste.

La superficie es lisa, fácil de moldear, no se forman grietas.

Ideal para procesar círculo superior, cara final, perforación, rosca, plano, escalón, ranura.

Ampliamente utilizado para procesar fresadoras, cuchillos afilados, gravers, agujas de prensa, rodamientos de varillas de herramientas de máquinas, varillas de expulsión de alta dureza y pines centrales de molde.

Puedes cortar a cualquier tamaño que desees de acuerdo a tus necesidades. Satisface tus necesidades, las varillas de acero se pueden cortar fácilmente y formar piezas de repuesto para casi cualquier cosa.

sourcing map 304 Inoxidable Acero Redondas Varillas, 0,5mm x 200mm Sólido Eje Varillas para Bricolaje Artesanía Modelo Coche Helicóptero Avión, Paquete de 10 € 11.49

Amazon.es Features La varilla de acero inoxidable es idónea para artesanías de bricolaje y se puede emplear en distintos ejes, como los de engranajes, ejes de motor o de soporte cortos, modelos de bolsillo de eje, modelos de barcos o de coches, etc.

Las varillas redondas están elaboradas con acero inoxidable 304 y el color es plateado, diámetro del eje: 0,5mm/(0,02 pulgadas), longitud del eje: 200mm/(7,87 pulgadas), paquete de 10 x Varillas redondas de acero inoxidable.

Acero inoxidable 304 de alta dureza, resistente al óxido y a la corrosión, tenaz y perenne. La superficie es suave, fácil de moldear, no se forman grietas, mantiene el coche andando de forma normal y eficiente, y la carrocería estable supera las dificultades con facilidad.

Estas varillas son muy lindas y fáciles de cortar, puedes cortarlas al tamaño que quieras según tus necesidades.

Avale un error de 1-5mm debido a la medición manual. READ Los 30 mejores ventilador torre silencioso capaces: la mejor revisión sobre ventilador torre silencioso

sourcing map 3 mm x 300 mm 304 Acero Inoxidable Sólida Redonda Varilla para Bricolaje Artesanal - 2uds € 8.49

Amazon.es Features [Contenido del producto] - 2uds x Varilla de torno redonda sólida de acero inoxidable 304.

[Tamaño] - Diámetro: 3 mm / 1/8 pulgada; Longitud: 300 mm / 11,81 Pulgadas.

[Material] - Acero inoxidable 304 de alta dureza, resistente al óxido y a la corrosión, resistente y duradero.

[Característica]: la superficie es lisa, fácil de moldear, no se forman grietas, mantiene el funcionamiento normal del automóvil de manera eficiente y una carrocería estable para superar las dificultades fácilmente.

[Aplicación] - Ampliamente utilizado en eje de engranaje, eje de motor, eje de soporte corto, modelo de bolsillo del eje, eje en miniatura, modelo de avión, modelo de barco, modelos de automóviles.

Sourcing Map - Varilla redonda sólida de acero inoxidable 304 para bricolaje de 8 mm x 300 mm, 5 unidades € 34.85



Amazon.es Features Contenido del producto: 5 barras de torno redondas sólidas de acero inoxidable 304.

Tamaño: diámetro: 8 mm. Longitud: 300 mm.

Material: acero inoxidable 304 de alta dureza, resistente al óxido y a la corrosión, resistente y duradero.

Características: la superficie es lisa, fácil de moldear, no se forman grietas, mantiene el funcionamiento normal del coche de manera eficiente y el cuerpo del coche estable para superar los obstáculos fácilmente.

Usos: muy utilizado en ejes de engranaje, ejes del motor, eje de soporte de corto, modelo de bolsillo de eje, eje miniatura, modelo de avión, modelo de nave, modelo de coches.

Tanstic Juego de 5 varillas negras de acero inoxidable 304 de 3 mm x 300 mm, barra de torno redonda sólida, 5 mm de diámetro, 300 mm de longitud, para manualidades, coches, etc. € 18.66



Amazon.es Features El paquete incluye: Recibirás 5 varillas de acero inoxidable 304, 300 mm de longitud y el diámetro es de 3 mm.

Material de alta calidad: Estas varillas redondas negras están hechas de acero inoxidable 304, que es resistente y duradero, resistente al óxido y a la corrosión.

Características: Varillas de acero sólido y de alta dureza, no son fáciles de romper, se pueden utilizar durante mucho tiempo. La superficie es lisa, fácil de moldear, no se forman grietas, mantiene el funcionamiento normal del coche de manera eficiente.

Amplias aplicaciones: Ampliamente utilizado en todos los tipos de eje de engranajes, eje de motor, eje de soporte corto, modelo de bolsillo de eje, eje en miniatura, avión modelo, barco modelo, coches modelo y más, también adecuado para hacer manualidades.

Sobre nosotros: Tanstic se compromete a proporcionar a los clientes buenos productos. Si tienes algunas preguntas sobre nuestro producto, no dudes en venir a nosotros para obtener ayuda. Haremos todo lo posible para resolver a tiempo.

sourcing map Varillas redondas de acero inoxidable 304, varillas de eje sólido de 1 mm x 350 mm para manualidades, modelo de coche, helicóptero, paquete de 10 € 18.96



Amazon.es Features La barra de acero inoxidable es adecuada para manualidades y se puede aplicar para varios ejes de modelos de bricolaje, ejes de engranaje, ejes de motor, ejes de soporte corto, modelos de bolsillo de eje, barcos modelos, coches modelos, etc.

Las varillas redondas están hechas de acero inoxidable 304, y el color es plateado, diámetro del eje: 1 mm, longitud del eje: 350 mm, paquete de 10 varillas redondas de acero inoxidable.

Acero inoxidable 304 de alta dureza, fuerte resistente al óxido, resistente a la corrosión, resistente y duradero. La superficie es lisa, fácil de moldear, no se forman grietas, mantiene el coche normal y funcionando eficientemente, y la carrocería estable del coche supera la dificultad fácilmente.

Estas barras son muy bonitas y fáciles de cortar, puedes cortarlas a cualquier tamaño que desees de acuerdo a tus necesidades.

Puede haber un margen de error de 1 a 5 mm debido a la medición manual.

sourcing map 8 mm x 250 mm 304 Acero Inoxidable Sólida Redonda Varilla para Bricolaje Artesanal - 5uds € 20.49

Amazon.es Features [Contenido del producto] - 5uds x Varilla de torno redonda sólida de acero inoxidable 304.

[Tamaño] - Diámetro: 8 mm / 5/16 Pulgadas; Longitud: 250 mm / 9,84 Pulgadas.

[Material] - Acero inoxidable 304 de alta dureza, resistente al óxido y a la corrosión, resistente y duradero.

[Característica]: la superficie es lisa, fácil de moldear, no se forman grietas, mantiene el funcionamiento normal del automóvil de manera eficiente y una carrocería estable para superar las dificultades fácilmente.

[Aplicación] - Ampliamente utilizado en eje de engranaje, eje de motor, eje de soporte corto, modelo de bolsillo del eje, eje en miniatura, modelo de avión, modelo de barco, modelos de automóviles.

sourcing map Eje de Varilla Redonda de Acero Inoxidable Plateado para Barco, 300mm Longitud x 2,5mm Diámetro, 5 Piezas € 8.49



Amazon.es Features Nombre del producto: Barra redonda de acero inoxidable; Tamaño: 300 x 2,5 mm/ 11,8" x 0,1" (L*D)

Material: Acero inoxidable

Color: tono plateado

Peso: 60g

Paquete: 5 barras redondas de acero inoxidable.

TEN-HIGH Varillas de soldadura TIG de acero inoxidable ER316L de 100cm de longitud, Diámetro 2.5, 10piezas € 39.35



Amazon.es Features ✔Varillas de acero inoxidable 316L, apto para soldadura TIG de acero inoxidable.

✔ Aproximadamente 33cm de largo, Muy buena calidad y económico

✔ Eso es correcto acero inoxidable TIG soldadura varillas de relleno de acero inoxidable ER316L.

✔ Se utiliza en la fabricación de automóviles, ferrocarriles, soldadura de moldes, puertas y ventanas de acero inoxidable, maquinaria, etc.

sourcing map 304 Inoxidable Acero Redonda Varilla Barra, 1.6mm Diámetro 150mm Longitud para Varios Eje Bricolaje Artesanía Modelo Coche Avión Barco Paquete de 10 € 9.99

Amazon.es Features La varilla de acero inoxidable es muy elegida para manualidades de bricolaje, se puede aplicar para varios aviones modelo de eje de bricolaje, de barcos, automóviles y más

Están elaborados con acero inoxidable, y el color es plateado y tienen un tamaño aproximado de diámetro: 150mm/5,85 pulgadas, longitud: 1,6mm/0,062 pulgadas, el paquete incluye 10 x Varillas redondas de acero inoxidable.

Elaborado con acero inoxidable, barra de torno de varilla redonda sólida, resistente al óxido y a la corrosión, tenaz y duradero.

Fácil de cortar. Puede cortar a cualquier tamaño que quiera según lo necesite

Tenga en cuenta que algunas de las superficies de corte pueden ser irregulares y, debido a la medición manual, avale un error de 0,1-0,5mm

sourcing map 2,5 mm x 200 mm 304 Acero Inoxidable Sólida Redonda Varilla para Bricolaje Artesanal - 2uds € 6.99



Amazon.es Features [Contenido del producto] - 2uds x Varilla de torno redonda sólida de acero inoxidable 304.

[Tamaño] - Diámetro: 2,5 mm / 3/32 Pulgadas; Longitud: 200 mm / 7,87 Pulgadas.

[Material] - Acero inoxidable 304 de alta dureza, resistente al óxido y a la corrosión, resistente y duradero.

[Característica]: la superficie es lisa, fácil de moldear, no se forman grietas, mantiene el funcionamiento normal del automóvil de manera eficiente y una carrocería estable para superar las dificultades fácilmente.

[Aplicación] - Ampliamente utilizado en eje de engranaje, eje de motor, eje de soporte corto, modelo de bolsillo del eje, eje en miniatura, modelo de avión, modelo de barco, modelos de automóviles.

DXiongW 12 Piezas 100mm Varilla Roscada M6 Acero Inoxidable Barra de Varillas Totalmente Roscadas para las Industrias Manufacturera Automotriz y de la Construcción (Plata) € 11.99



Amazon.es Features Material de alta calidad: La varilla roscada está hecha de acero inoxidable 304, inoxidable y antiséptico, más duro que los materiales ordinarios, por lo que tiene una larga vida útil.

Obtendrá: El paquete incluye 12 piezas de barra roscada plateada M6 de 100 mm, suficiente para satisfacer sus diferentes necesidades.

Fácil de instalar: Se utiliza para la fijación del ensamblaje, simplemente atornille en tuercas roscadas o agujeros roscados.

Amplia aplicación: Las varillas completamente roscadas se utilizan ampliamente en sujetadores para la industria de maquinaria, piezas de automóviles, industria de energía, industria de energía solar, sujetadores marinos e ingeniería de puentes.

Atención: Si tiene algún problema con nuestros productos, no dude en contactarnos. READ Los 30 mejores Taladro De Impacto capaces: la mejor revisión sobre Taladro De Impacto

Barra de acero de 8 mm (1.0570 / s355j2), varilla redonda Fe redonda (0,2 metros = 20 cm = 200 mm) € 3.31

Amazon.es Features Número de referencia: 1.0570; marca s355j2

Áreas de aplicación: construcción, maquinaria, ingeniería, ingeniería, ingeniería, construcción de moldes, fabricación de muelles, tuercas, pernos y tornillos, construcción de soldadura.

Características: gran tenacidad y buena estabilidad dimensional, se puede utilizar hasta 550 °C, buena transformación y fiabilidad, excelente soldabilidad, buenas propiedades de fabricación.

Conductividad térmica: 54 W/m K. Resistencia: 0,15 Ω mm²/m; densidad: 7,85 g/dm³

Tolerancia de longitud +/-2 mm

sourcing map 2 mm x 150 mm 304 Acero Inoxidable Sólida Redonda Varilla para Bricolaje Artesanal - 5uds € 6.62



Amazon.es Features [Contenido del producto] - 5uds x Varilla de torno redonda sólida de acero inoxidable 304.

[Tamaño] - Diámetro: 2 mm / 5/64 Pulgadas; Longitud: 150 mm / 5,9 Pulgadas.

[Material] - Acero inoxidable 304 de alta dureza, resistente al óxido y a la corrosión, resistente y duradero.

[Característica]: la superficie es lisa, fácil de moldear, no se forman grietas, mantiene el funcionamiento normal del automóvil de manera eficiente y una carrocería estable para superar las dificultades fácilmente.

[Aplicación] - Ampliamente utilizado en eje de engranaje, eje de motor, eje de soporte corto, modelo de bolsillo del eje, eje en miniatura, modelo de avión, modelo de barco, modelos de automóviles.

Varilla de Acero de Tungsteno, Varilla de EJE Redondo de Acero de Tungsteno Sólido, Barra de Plata, 5 Mm de Diámetro, 100 mm de Longitud para Manualidades de Bricolaje(5mm/0.20inch) € 13.69



Amazon.es Features Tamaño: 5 mm de diámetro, 100 mm de longitud, varilla de acero de tungsteno redonda sólida

Material de primera calidad: las varillas de acero de tungsteno son partículas ultrafinas de alta calidad y barras de acero de tungsteno ultra duras.

Fuerte resistencia al desgaste: la varilla de eje redondo de acero de tungsteno sólido es de buena rigidez y alta resistencia, fuerte resistencia al desgaste

Se utiliza para: varilla de acero de tungsteno utilizada para el afilado de herramientas, se puede moler en herramientas de corte, como cortador, cortador de fresado, cortador de brocas, etc.

Ampliamente utilizado: ampliamente utilizado en moldes de acero de tungsteno, herramientas, como agujas de perforación.

TOPARC - 60 VARILLAS TIG ACERO (SG2) Ø1,6-330mm - 0,33Kg - BLISTER 0,33Kg € 9.44



Amazon.es Features Montaje de alta calidad de aceros estructurales

Excelentes propiedades mecánicas, especialmente en soldadura TIG de bajo espesor

IRSCorp Varilla de fibra de vidrio, 150 m, diámetro de 6 mm, incluye carrete de acero, banda de pescado, cable de fibra de vidrio, rueda de acero inoxidable 304, tubo de pescado, carrete de pesca € 249.95

Amazon.es Features 【Soporte de rodillo con freno】: equipado con un freno estable, el control de la velocidad o parada de la barra se puede realizar simplemente girando la mano. Mango inclinable, cómodo de empujar y tirar.

【Compacto y portátil】: el extractor de cables de fibra de vidrio está equipado con una pequeña jaula, es ligero, compacto, ligero y portátil. Es fácil de transportar con un asa en la parte superior para poder moverse libremente. El anillo guía en la barra de fibra de vidrio es grande y fuerte, ayuda a controlar la dirección de la barra y mantenerla organizada.

Marcas de longitud del pie: marcas claras de longitud en la barra de cable, puede localizar la longitud con precisión. Longitud total: 150 m. Diámetro del cable: 6 mm. Radio de curvatura mínima: 5 cm.

Material: fibra de vidrio epoxi (interior) + polipropileno (exterior). Buena resistencia al envejecimiento y difícil de romper. Radio de curvatura mínima de hasta 5 cm. Se pasa fácilmente a través del canal estrecho o hueco, se adapta a múltiples funciones y varios lugares.

【Herramientas profesionales】: color de la varilla, color de la jaula, longitud de las patas y alambre de cobre. Todos se pueden ajustar individualmente. Para el juego de barras de cables hay varios accesorios disponibles, varias puntas de cobre para satisfacer diferentes necesidades. El organizador de cables de cinta pescado está provisto de un embalaje bien protegido para mantener la entrega segura.

Acero corrugado en varillas, 10 unidades, de 4 a 16 mm de diámetro, en diferentes longitudes. € 59.90

Amazon.es Features Varillas corrugadas disponibles en diámetro de 4 mm hasta 16 mm.

Acero corrugado seleccionable en las longitudes: 50 cm, 75 cm, 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m o 2 m.

Tolerancia longitudinal +/-3 mm.

Límite elástico 500 N/mm² - Resistencia al desgarro 550 N/mm².

Contenido: 10 unidades de cada tamaño seleccionados (en 50 cm 10 x 2 unidades cada uno)

Barandilla acero inox 2 varillas 120cm Pasamanos escalera Parapeto € 83.99

Amazon.es Features Material: Acero inox V2A

Diámetro: 42 mm

Superficie: cepillado

Ángulo ajustable: 0 - 60°

Varilla mezcladora de acero inoxidable MR4, vástago: M14 x 2,0, diámetro de la cesta mezcladora 120 mm, V2A. € 120.53

Amazon.es Features Mezclador para mezclar materiales duros y espesos, cantidad óptima de 15-25 kg

Construcción de acero inoxidable soldada V2A, longitud total 600 mm

La fuerte construcción en espiral inoxidable garantiza un alto rendimiento de mezcla y extracción, incluso en los materiales más duros.

Efecto mixto vertical de abajo hacia arriba

Ideal para mezclar en profundidad materiales densos y gruesos, como enlucido, etc.

sourcing map 3 mm x 300 mm 304 Acero Inoxidable Sólida Redonda Varilla para Bricolaje Artesanal - 10uds € 13.99

Amazon.es Features [Contenido del producto] - 10uds x Varilla de torno redonda sólida de acero inoxidable 304.

[Tamaño] - Diámetro: 3 mm / 1/8 pulgada; Longitud: 300 mm / 11,81 Pulgadas.

[Material] - Acero inoxidable 304 de alta dureza, resistente al óxido y a la corrosión, resistente y duradero.

[Característica]: la superficie es lisa, fácil de moldear, no se forman grietas, mantiene el funcionamiento normal del automóvil de manera eficiente y una carrocería estable para superar las dificultades fácilmente.

[Aplicación] - Ampliamente utilizado en eje de engranaje, eje de motor, eje de soporte corto, modelo de bolsillo del eje, eje en miniatura, modelo de avión, modelo de barco, modelos de automóviles.

sourcing map 6 mm x 100 mm 304 Acero Inoxidable Sólida Redonda Varilla para Bricolaje Artesanal - 10uds € 15.49

Amazon.es Features [Contenido del producto] - 10uds x Varilla de torno redonda sólida de acero inoxidable 304.

[Tamaño] - Diámetro: 6mm / 15/64 Pulgadas; Longitud: 100 mm / 3,93 Pulgadas.

[Material] - Acero inoxidable 304 de alta dureza, resistente al óxido y a la corrosión, resistente y duradero.

[Característica]: la superficie es lisa, fácil de moldear, no se forman grietas, mantiene el funcionamiento normal del automóvil de manera eficiente y una carrocería estable para superar las dificultades fácilmente.

[Aplicación] - Ampliamente utilizado en eje de engranaje, eje de motor, eje de soporte corto, modelo de bolsillo del eje, eje en miniatura, modelo de avión, modelo de barco, modelos de automóviles.

NOLDAR | 2x Varilla roscada M8 de acero inoxidable A2 (AISI 304). Incluye 2 varillas M8 de 1 metro de longitud con 4 tuercas hexagonales y 4 arandelas planas para fijación. € 9.90

Amazon.es Features COMPOSICIÓN: 2 Varillas roscadas de 1 metros de longitud, 4 tuercas hexagonales, 4 arandelas planas

✅ CALIDAD Y CERTIFICACIÓN: Acero inoxidable – AISI 304 (A2). Resistente a la corrosión y oxidación. Se puede usar tanto en interior cómo en exterior. Toda nuestra tornillería está certificada según EN 10204 2.1.

✅ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Varilla roscada DIN 976, Tuerca DIN 934, Arandela DIN 125

️APLICACIONES: Fijación, bricolaje, anclaje químico, taller, maquinaria, tejado, falso techo

UCNOGIM 2 Piezas Radiestesia Varillas de Acero Inoxidable 15 a 55 cm Varillas Metálicas Extensibles Varillas de Radiestesia Sensibles y Rapidas para Buscar Agua/Vena/Cripta/Personas/Tesoros Ocultos € 14.99



Amazon.es Features 【Excelente Material 】: Nustras varillas de radiestesia están hechas de acero inoxidable de alta calidad, que son extensibles, no se oxidan fácilmente y son súper duraderas. Solo necesitan estirarse cuando están en uso; cuando no están en uso, las varillas de radiestesia con mango se pueden retraer, se convertirá en una forma de bolígrafo, que es fácil de transportar y no ocupa mucho espacio.

【Herramienta Útil】: Se trata de dos varillas iguales, en forma de “L”. La varilla de radiestesia telescópico se puede extender hasta 55 cm. El brazo más corto (de unos 13,3 cm) tiene el papel de asa. El brazo más largo (de unos 41,5 cm) es el que proporciona la respuesta. El diseño del eje central flexible. Se verá afectado por el mundo externo y las propiedades energéticas diferentes cosas.

【Almacenamiento Conveniente】: Sostenga el mango, haga que el pasador gire libremente, paz en su corazón al mismo tiempo; No pienses nada y luego dile a la varilla de radiestesia lo que estás buscando. Las varillas de radiestesia que resultarán útiles a cualquier radiestesista, ya sea principiante o experimentado.

【Fácil de Usar】: Se sujetan con la mano por el asa, de manera paralela entre sí. Proporcionan dos tipos de respuesta: abiertas (sus puntas se separan) o cerradas (sus puntas convergen y forman una X). El código más habitual indica que cuando están abiertas la energía fluye correctamente. A modo de ejemplo, los zahoríes normalmente localizan el agua subterránea cuando las varillas se cruzan.

【Amplia Gama de Usos】: Las varillas de radiestesia sirven para medir energía. Se usan para detección en terrenos, casas y edificios. Son adaptados para todo tipo de práctica (geobiología, astrología, búsqueda de objetos o de personas). Pueden determinar la localizacion de tesoros ocultos, agua, objetos perdidos. READ Los 30 mejores Frigorifico Combi No Frost capaces: la mejor revisión sobre Frigorifico Combi No Frost

sourcing map 1 mm x 300 mm 304 Acero Inoxidable Sólida Redonda Varilla para Bricolaje Artesanal - 10uds € 13.99

Amazon.es Features [Contenido del producto] - 10uds x Varilla de torno redonda sólida de acero inoxidable 304.

[Tamaño] - Diámetro: 1 mm / 3/64 Pulgadas; Longitud: 300 mm / 11,81 Pulgadas.

[Material] - Acero inoxidable 304 de alta dureza, resistente al óxido y a la corrosión, resistente y duradero.

[Característica]: la superficie es lisa, fácil de moldear, no se forman grietas, mantiene el funcionamiento normal del automóvil de manera eficiente y una carrocería estable para superar las dificultades fácilmente.

[Aplicación] - Ampliamente utilizado en eje de engranaje, eje de motor, eje de soporte corto, modelo de bolsillo del eje, eje en miniatura, modelo de avión, modelo de barco, modelos de automóviles.

Barandilla acero inox 3 varillas 100cm Pasamanos escalera Parapeto € 86.99

Amazon.es Features Material: Acero inox V2A

Diámetro: 42 mm

Superficie: cepillado

Ángulo ajustable: 0 - 60°

sourcing map 5 mm x 250 mm 304 Acero Inoxidable Sólida Redonda Varilla para Bricolaje Artesanal - 5uds € 10.49



Amazon.es Features [Contenido del producto] - 5uds x Varilla de torno redonda sólida de acero inoxidable 304.

[Tamaño] - Diámetro: 5 mm / 13/64 Pulgadas; Longitud: 250 mm / 9,84 Pulgadas.

[Material] - Acero inoxidable 304 de alta dureza, resistente al óxido y a la corrosión, resistente y duradero.

[Característica]: la superficie es lisa, fácil de moldear, no se forman grietas, mantiene el funcionamiento normal del automóvil de manera eficiente y una carrocería estable para superar las dificultades fácilmente.

[Aplicación] - Ampliamente utilizado en eje de engranaje, eje de motor, eje de soporte corto, modelo de bolsillo del eje, eje en miniatura, modelo de avión, modelo de barco, modelos de automóviles.

S&R Cizalla corta pernos 750 mm, corte de 12 mm. Cizallas de acero cromo molibdeno Profesionales € 44.50



Amazon.es Features S&R Cortapernos de alto rendimiento en la calidad profesional para uso profesional continua. Vida útil muy larga.

Cortadores de pernos 750 mm, las mordazas 38 mm, peso 3,5 kg., De acero al cromo molibdeno, mecanizado de la superficie fosfatada, galvanoplastia,

Cizalla corta cables de todos los tipos y pernos a 12 mm Ø

Cizalla con borde de corte endurecido y forjado

Cizalla de corte fácil, de alta resistencia, bordes de corte precisas, buena accesibilidad

AFASOES 50 Pcs Varilla de Laton para Soldar 1.6mm x 250 mm Varilla Redonda Soldadura Barras de Soldar Varilla Soldar Cobre Barras Varilla para Proyectos de Bricolaje RC Modelo € 14.98



Amazon.es Features 【Material de Latón】Nuestra varilla barra redonda de latón sólido está hecha de materiales de metal de alta calidad, fuerte y duradero, alta dureza, no se oxida fácilmente y se puede utilizar durante mucho tiempo.

【Tamaño Portátil】Puedes obtener 50 varillas de latón macizo para soldar , y el tamaño de una sola barra redonda de latón sólido es de aprox 1.6mm*250mm pulgadas. son livianos y ligeros, de pequeño volumen, lo que es conveniente para llevar.

【Características】 Acabado fino y superficie lisa. Resistente a la corrosión, fácil de cortar y soldar. Cualquier forma que necesites se puede soldar.

【Fácil de Usar】Se puede procesar sin formación de grietas. Se puede combinar con hilo enrollado y moleteado. Se puede cortar en cualquier tamaño que desees de acuerdo a tus ideas.

【Amplia Aplicación】Es ampliamente utilizado en ejes de engranajes, ejes de motor, ejes de vehículos en miniatura, aviones de modelo, barcos modelos, coches modelados, herramientas de manualidades, etc.

