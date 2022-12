Inicio » Top News Los 30 mejores vaper sin nicotina capaces: la mejor revisión sobre vaper sin nicotina Top News Los 30 mejores vaper sin nicotina capaces: la mejor revisión sobre vaper sin nicotina 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de vaper sin nicotina?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ vaper sin nicotina del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



UVAP Vaper sin nicotina 3 pcs Vaper Desechables de Sabores, cigarrillo eléctronico total 1800 puffs (Watermelon Ice, Blue Sour Raspberry,Mango), sin nicotina y tabaco € 16.70 in stock 1 new from €16.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ CARACTERÍSTICAS: Vaper SIN NICOTINA (0%) UVAP tiene una capacidad de 600 Caladas gracias a su construcción con una potente batería de 550 mAh que ofrece un total de 1800 bocanadas con este juego de vaper desechables.

SABORES: Los sabores que ofrecemos son el resultado de una mezcla refrescante entre fruta y hielo que te dejara el mejor sabor de boca. Los sabores son Blue Sour Raspberry, Mango ice y Watermelon ice.

✅FUNCIONAMIENTO: Estos pods desechables están fabricados para ser lo más manejables y sencillos posible. Solo extraiga el vaper de la caja, quite las fundas de seguridad y vapee.

COMODIDAD: Los vapers cuentan con un tamaño muy razonable y con un peso muy libiano para que sea lo más cómodo de usar. Este vaporizador se puede guardar fácilmente en su bolsillo o mochila.

Vaper Sin Nicotina, BOSSPUFF Vaper Desechables de Sabores 600 caladas, Cigarrillo Electrónico 2 piezas (Hielo de Uvas) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【8 Sabores】Los vapeador BOSSPUFF están disponibles en 8 sabores (Hielo de Mango/ Hielo de Sandía/ Hielo de Limón/ Hielo de Lychee/ Hielo de Uvas/ Hielo de Fresa/ Hielo de Arándanos/ Hielo de Melón), diversos sabores le brindan una experiencia de papila gustativa diferente.

【Impresión en Relieve】El texto de apariencia del vape adopta tecnología de impresión en relieve, y puede disfrutar de la máxima sensación de baches cuando lo sostiene en la mano.

【Luz LED Inferior】La parte inferior del pod vaper está equipada con una luz de respiración LED para indicar el estado de funcionamiento.

【Fácil de Cargar】Los pod desechable son compactos y están listos para usar nada más sacarlos de la caja, lo que le permite salir fácilmente sin tener que cargar con cargadores pesados ​​y otros accesorios.

【Batería de Larga Duración】La potencia suficiente garantiza la duración de la batería y la calidad de atomización del e-líquido. 1 cigarrillo electrónico vapeador equivale a la capacidad de 3 paquetes de cigarrillos tradicionales.

Vaper sin Nicotina 3pcs Vaper Desechables de Sabores 800 Caladas Pod Vaper Electronico Desechable, Blueberry ice+Watermelon ice+Banana ice, Totalmente 2400 Puffs, sin Nicotina y Tabaco € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 800 Caladas vaper: Construido con una potente batería de 550 mAh que ofrece 800 bocanadas por vaper, un total de 2400 bocanadas con este juego de vaper desechable. Este producto sin nicotina.

Combo de grandes sabores: Viene con 3 sabores, blueberry ice, watermelon ice y banana ice, en la caja, puedes disfrutar de ricos sabores afrutados.

Fácil de usar: esta cápsula de vaper desechable se activa por extracción, simplemente elija y vapee. Sin botones complicados ni configuraciones complicadas.

Compacto y portátil: con un tamaño de solo 4,1 pulgadas de largo y 0,57 pulgadas de diámetro, este vaporizador se puede guardar fácilmente en su bolsillo o mochila.

Advertencia de seguridad: Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas que no fuman legalmente, no fumadores, mujeres embarazadas o lactantes o personas con riesgo de enfermedad cardíaca, presión arterial alta, diabetes o que toman medicamentos para la depresión o el asma. "Mantenga este producto fuera del alcance de los niños".

AUPO Desechable Vape 800 Puffs, No Nicotine Vape Pens Puff Kit E-Liquid para Cigarrillos Electrónicos con 10 Sabores de Frutas (Todos los sabores -- 10 piezas) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los cigarrillos electrónicos AUPO tienen un rendimiento estable, queman más profundamente, tienen 10 sabores de frutas como tormenta roja, menta, mango, uva, fresa, guayaba, limón, baya, pasión, sandía, arándano, fresa.

Cigarrillo electrónico desechable AUPO sin nicotina ni tabaco, sin botones ni ajustes, sin necesidad de recargar, limpiar o cargar y se usa simplemente inhalando.

Sin nicotina, sin olor desagradable, se puede inhalar directamente, sin necesidad de recargar, sin fugas de aceite, con capacidad de e-líquido de 2ml, sin nicotina (0%).

Este bolígrafo de cigarrillo electrónico es liviano y fácil de transportar.Los cigarrillos electrónicos desechables tienen un color de marca de metal y una carcasa colorida, colores brillantes y apariencia moderna.

Suprepod Vaper Sin Nicotina Desechable De Sabores Pod Desechable 2000 Caladas Vaper sin nicotina desechable de sabores Con Batería Recargable de 400 mAh (Manzana-1pc) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Vaper Desechables de Sabores]:Este vaper sin nicotina tiene 2000 puffs,batería recargable de 400mAh incorporada. El líquido está hecho de ingredientes naturales, con sabor de primera calidad, aroma más rico, mayor vapor. Sin Tabaco, Sin Nicotina, Sin Aditivos, Sin Toxinas dañinas, Sin Alquitrán, Sin Monóxido de Carbono, Sin Olores.

[Fácil de Usar]Estos vaper sin nicotina desechable tienen la tecnología Auto Draw incorporada, sin botones ni ajustes, simplemente se puede vaporizar directamente. El indicador LED personalizado inferior parpadea cuando se utiliza el cigarrillo. Serán la estrella más dzzling en la discoteca.

[Sabores Frutales Ricos]: SUPREPOD Vaper Desechable, sabor puro, fresco y picante barra de vapor desechable, 6 sabores de frutas para elegir (Fresa vaper desechable para dejar de fumar,Fruta de la pasión pod desechable,Fresa Guayaba pod vaper,Manzana vaper sin nicotina desechable,Arándano vapeador desechable,Mango vaper desechables de sabores cajas.

[Diseño Compacto]: Este Pod Desechable Sin Nicotina de usar y tirar destaca por su tamaño reducido, súper ergonómico, de tacto agradable (tanto cuerpo como boquilla) y con un peso súper reducido 40g.Suprepod desechables vape es portátil, elegante y ligera. Cabe perfectamente en cualquier bolsillo o bolso. Perfecto para su uso en el camino, llevar como una copia de seguridad, dispositivo regular o incluso hace una gran opción para alguien que quiere dar vaping un intento.

[Nota]: Paket enthalten 1pc* cigarrillo electrónico desechable Manzana. Nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren und schwangere Frauen.Halten Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern. ¡Tenga en cuenta que si el cigarrillo electrónico está casi agotado, la luz LED inferior parpadeará rápidamente, o huele a quemado, por favor, deje de vapear, tks! READ España futbolunda büyük rezillik! Pique var en medio del escándalo jumpyan de Dünyaya afirma

Bescig Vaper sin Nicotina 5pcs Vaper Desechables de Sabores 800 Caladas Pod Vaper Electronico Desechable, Totalmente 4000 Puffs, sin Nicotina y Tabaco € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 800 Caladas vaper: Construido con una potente batería de 550 mAh que ofrece 800 bocanadas por vaper, un total de 2400 bocanadas con este juego de vaper desechable. Este producto sin nicotina.

Combo de grandes sabores: Viene con 5 sabores, blueberry ice, watermelon ice, mango ice, cherry ice y blueberry sour rasberry, en la caja, puedes disfrutar de ricos sabores afrutados.

Fácil de usar: esta cápsula de vaper desechable se activa por extracción, simplemente elija y vapee. Sin botones complicados ni configuraciones complicadas.

Compacto y portátil: con un tamaño de solo 4,1 pulgadas de largo y 0,57 pulgadas de diámetro, este vaporizador se puede guardar fácilmente en su bolsillo o mochila.

Advertencia de seguridad: Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas que no fuman legalmente, no fumadores, mujeres embarazadas o lactantes o personas con riesgo de enfermedad cardíaca, presión arterial alta, diabetes o que toman medicamentos para la depresión o el asma. "Mantenga este producto fuera del alcance de los niños".

PAIDE P Pod Vaper Desechable Sin Nicotina. Cigarrillo Electrónico Hasta 600 Caladas. Vape de Sabores con Tapón Protector. (Menta) € 7.99

€ 7.50 in stock 1 new from €7.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pod Vaper desechable sin nicotina. Sabores de Cachimba en un cigarrillo electrónico mini.

La duración es de unas 600 caladas Puff. Batería de 400mAh

Contamos con 18 vaper desechables de sabores, escogidos a conciencia

Uso sencillo. Abrir el envoltorio, quitar las protecciones de silicona, darle tres puff. ¡Y listo!

Una vez terminado el pod, se recomienda desechar el producto en el lugar designado por las normas locales

Pod vaper, 800 puffs, Vaper desechable de sabores, Cigarrillo electrónico, vaper desechable, vaper sin nicotina desechable, pod desechable, vaper sin nicotina, Mango Fresco € 7.90

€ 7.50 in stock 1 new from €7.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SABOR NATURAL ✅ Hecho a base de ingredientes vegetales te permite disfrutar de un sabor a mango delicioso, refrescante, sin nicotina, ni toxinas.

HUMO DENSO ✅ A diferencia del resto de vaper (1 entrada) dispone de 2 entradas de aire que permiten inhalar humo en mayor cantidad y calidad.

DURADERO ✅800 caladas de capacidad, el doble de caladas que la mayoría de los cigarrillos electrónicos del mercado, lo equivalente a tres paquetes de tabaco, te dará la sensación de que ¡no se acaba!

ECONÓMICO ✅ El doble de duración que el resto de vaporizadores, con más cantidad de humo y un sabor de calidad, tener el precio más bajo del mercado parece imposible, pero es una realidad y hay que aprovecharla

GARANTIA✅ Si por alguna razón excepcional el cigarrillo electrónico recibido no se corresponde con lo esperado puedes devolverlo, sin compromisos, sin preguntas.

Vaper Sin Nicotina, BOSSPUFF Vaper Desechables de Sabores 600 caladas, Cigarrillo Electrónico 6pcs(Hielo de Mango/Hielo de Uvas/Hielo de Durazno/Hielo de Plátano/Hielo de Arándanos/Helado de Vainilla) € 41.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Seis Sabores】Los vapeador BOSSPUFF están disponibles en 6 sabores (hielo de mango/ hielo de uvas/ hielo de durazno/ hielo de plátano/ hielo de arándanos/ helado de vainilla), diversos sabores le brindan una experiencia de papila gustativa diferente.

【Impresión en Relieve】El texto de apariencia del vape adopta tecnología de impresión en relieve, y puede disfrutar de la máxima sensación de baches cuando lo sostiene en la mano.

【Luz LED Inferior】La parte inferior del pod vaper está equipada con una luz de respiración LED para indicar el estado de funcionamiento.

【Fácil de Cargar】Los pod desechable son compactos y están listos para usar nada más sacarlos de la caja, lo que le permite salir fácilmente sin tener que cargar con cargadores pesados ​​y otros accesorios.

【Batería de Larga Duración】La potencia suficiente garantiza la duración de la batería y la calidad de atomización del e-líquido. 1 cigarrillo electrónico vapeador equivale a la capacidad de 3 paquetes de cigarrillos tradicionales.

Vaper Sin Nicotina, BOSSPUFF Vaper Desechables de Sabores 600 caladas, Cigarrillo Electrónico 2pcs (Hielo de Uvas) € 15.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Seis Sabores】Los vapeador BOSSPUFF están disponibles en 6 sabores (hielo de mango/ hielo de uvas/ hielo de durazno/ hielo de plátano/ hielo de arándanos/ helado de vainilla), diversos sabores le brindan una experiencia de papila gustativa diferente.

【Impresión en Relieve】El texto de apariencia del vape adopta tecnología de impresión en relieve, y puede disfrutar de la máxima sensación de baches cuando lo sostiene en la mano.

【Luz LED Inferior】La parte inferior del pod vaper está equipada con una luz de respiración LED para indicar el estado de funcionamiento.

【Fácil de Cargar】Los pod desechable son compactos y están listos para usar nada más sacarlos de la caja, lo que le permite salir fácilmente sin tener que cargar con cargadores pesados ​​y otros accesorios.

【Batería de Larga Duración】La potencia suficiente garantiza la duración de la batería y la calidad de atomización del e-líquido. 1 cigarrillo electrónico vapeador equivale a la capacidad de 3 paquetes de cigarrillos tradicionales.

Smorter Pod desechable sin nicotina, dispositivos de vapeo con líquido de café, cigarrillo electrónico sin nicotina, vaper desechable, vape electrónico sin nicotina, sabores sin nicotina € 9.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uso directo: el vaporizador desechable está precargado con líquido electrónico, que puede vaporizarse directamente sin cargar, reemplazar cartuchos o rellenar líquido electrónico. Conveniente y fácil de usar con su activación automática de inhalación.

"Alta calidad Dura mucho tiempo: su cápsula de vape está integrada en una batería de 450 mah, la capacidad del cartucho es de 2 ml, bocanadas: 550 aprox. Prometemos que cada dispositivo puede llegar a 550 bocanadas. "

"Solución perfecta para vapear: estar formulado con ingredientes naturales, una proporción de 50VG/50PG, que se encuentra en un sabor superior, un sabor más rico y un vapor más grande. 0 mg sin nicotina, no contiene tabaco, alquitrán ni olores desagradables, le permite disfrutar de una excelente experiencia de vapeo. "

"Úselo en todas partes: el tamaño de nuestra cápsula de vape es de 9.8 * 1.4 * 1.4 cm, el peso es de 21 g. Dado que el vaporizador es demasiado liviano, puede llevarlo a todas partes y usarlo siempre. "

"Promesa de reemplazo: si nuestro vaporizador desechable tiene algún problema, comuníquese con nosotros y lo reemplazaremos por uno nuevo, todo gratis, sin devoluciones ni cargos. (Sin nicotina) "

Pod desechable SIN NICOTINA, 5000 caladas Cigarrillos electrónicos Dispositivo de vapeo con eliquid, recargables ideal para dejar de fumar. Viene con cable de carga Ecenk (Arándano Frambuesa Limón) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【5000 caladas, gran cantidad de humo, excelente sabor】Construido con una potente batería de 850 mAh que ofrece 5000 caladas. Equipado con puntas de malla de alta calidad desarrolladas con la última alta tecnología, maximiza la fidelidad del sabor y logra un sabor sobrenatural. Emite mucho humo y tiene un sabor excelente.

【Tipo desechable recargable】Los bolígrafos de vape Ecenk 3 Pro son bolígrafos de vape desechables recargables. Por lo general, se puede cargar por completo de 3 a 5 veces, y cuando termine de fumar unas 5000 bocanadas, deseche el vaporizador. * Se adjunta un cable de carga y el cable de carga se puede usar repetidamente.

【Cantidad de humo ajustable】Hay un interruptor de ventilación en la parte inferior de la pluma de vape, y puede ajustar libremente la cantidad de humo como desee. * Antes de usar, retire la etiqueta adhesiva en la parte inferior de la pluma vape.

【Fácil de usar, compacto y portátil】El bolígrafo de vape desechable Ecenk 3 Pro se activa por extracción, simplemente elija y vapee. Sin botones complicados ni configuraciones complicadas. Con un tamaño de solo 12 cm de largo y 2 cm de diámetro, puede guardarlo fácilmente en su bolsillo o mochila.

【Ingredientes seguros y saludables】Los bolígrafos Ecenk 3 Pro no contienen nicotina. Solo se utilizan ingredientes naturales extraídos de plantas. La nicotina y el alquitrán son 0 y han pasado los estándares de seguridad de la FDA de los laboratorios estadounidenses de investigación de alimentos.

Pod desechable Frumist SIN NICOTINA, Dispositivo de vapeo con eliquid sin nicotina, ideal para dejar de fumar. (COLA ICE) € 8.30 in stock 5 new from €8.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ESPECIFICACIONES:Recrea esa deliciosa sensación al prepararte un buen vaso de hielo con refresco de cola, un sabor difícil de olvidar. Capacidad del cartucho: 2 ml, Caladas: 500 aprox., Nicotina: 0 mg, Cartucho pre cargado, vaper sin nicotina.

✅CALIDAD: Pod desechable Frumist, dispositivos de vapeo denominados pods vienen con líquido o eliquid sin nicotina, nos ofrece vapear de una forma cómoda abriendo el pod y utilizándolo.

✅COMODIDAD: vienen con líquido o eliquid sin nicotina, lo que nos ofrece vapear de una forma cómoda y sencilla simplemente abriendo el dispositivo pod y utilizándolo.

✅INFORMACIÓN: Varios sabores, vaper sin nicotina ,batería interna, perfectos para dejar de fumar, sin necesidad de pulsar botón, inhala y disfruta de los sabores.

✅ATENCIÓN AL CLIENTE: Su satisfacción es nuestro primer objetivo no dude en contactarnos si tiene cualquier tipo de pregunta.

Smorter Pod Desechable 5pcs Sin Nicotina, Dispositivo De Vapeo Con E Liquid Sin Nicotina, Total 2750 Puffs, Ideal Para Dejar De Fumar (sin nicotina) (5 Flavours) € 30.99

€ 29.99 in stock 3 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 550 Puffs Vaper: batería incorporada de 450 mah que ofrece aproximadamente 550 inhalaciones por vapeador, 5 paquetes de cápsulas de vape desechables le brindan 2750 inhalaciones. Sin embargo, la cantidad real de cigarrillos varía de persona a persona y está relacionada con los hábitos de fumar de cada persona.

Maravilloso combo de sabor: viene con 5 sabores, hielo de menta+hielo de arándano +hielo de sandía+hielo de limon+hielo de fresa, puedes disfrutar de ricos sabores afrutados. (Sin nicotina)

Uso directo: el vaporizador desechable está precargado con e-líquido, que se puede vaporizar directamente sin cargar, reemplazar cartuchos o rellenar e-líquido. Conveniente y fácil de usar con su activación automática de inhalación.

Úselo en todas partes: el tamaño de nuestra cápsula de vape es de 9.8 * 1.4 * 1.4 cm, el peso es de 21 g. Dado que el vaporizador es demasiado liviano, puede llevarlo a todas partes y usarlo siempre.

Sin nicotina: Muchos amigos se preguntan por qué hay una advertencia en la caja, que es un requisito de Amazon. Amazon exige que todos los productos relacionados con los cigarrillos electrónicos tengan señales de advertencia en el empaque. De hecho, el producto no contiene nicotina.

VAPORVERSE Cigarrillo Electrónico Desechable Sin Nicotina 600 Caladas Pod Desechable Dispositivos de Vapeo Barra de Soplo E-Liquid Con Sabor a Frutas (Doble manzana x 2) € 9.90 in stock 3 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sabor Puro: Para fresco, pluma vape desechable sabrosa y dulce, 12 sabores de VAPORVERSE cumple con su elección (Mentol, Hielo de durazno, Hielo de mango, Hielo de arándanos, Hielo de fresa, Hielo de lichi, Doble manzana, Hielo de sandía, etc.) Cuánto dura el VAPORVERSE Vape? Cada desechable contiene caladas 600 aprox. Todo depende de la frecuencia con la que dibujes en tu atomizador. Una barra de VAPORVERSE Vape te dura alrededor de un día entero o un día y medio si se usa de manera constante.

Experiencia de sabor de larga duración: Pod desechable Frumist, dispositivos de vapeo denominados pods vienen con líquido o eliquid sin nicotina, La capacidad de un vaporizador desechable con una batería incorporada de 500 mAh. Pequeño y elegante, perfecto para usar sobre la marcha, llevar como respaldo, dispositivo normal o incluso es una buena opción para alguien que quiere probar el vapeo. Disfruta de la sabrosa nube de vapor y relájate con cada calada.

Fácil de usar: kits de bolígrafos Vape desechables. Tienen interruptor de encendido de flujo de aire automático, para que no tengas que pulsar un botón para empezar a vapear, simplemente inhale como lo haría con un cigarrillo y son excelentes Simplemente encienda el dispositivo pod y úselo, inhale como un cigarrillo, podemos vapear de una manera cómoda y fácil, son perfectos para comenzar.

Contenido: 2 x Desechable VAPORVERSE Vapeo 600 caladas. Vienen en un hermoso empaque y apariencia y un diseño personalizado de luz de respiración LED en la parte inferior que puede disfrutar en cualquier momento o compartir con sus amigos que lo necesiten. ¡Consigue el tuyo hoy y disfruta del vapeo!

Probado a través de todas las certificaciones: Certificado por CE, FCC, RoHS y TPD Standard 2ml. Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas que no fuman legalmente, no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia o personas con riesgo de enfermedad cardíaca, presión arterial alta, diabetes o que toman medicamentos para la depresión o el asma. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. READ Los 30 mejores Relojes Inteligentes Para Mujer capaces: la mejor revisión sobre Relojes Inteligentes Para Mujer

Vaper sin Nicotina Desechable de Sabores con hasta 700 caladas. Vapeador sin Nicotina. Pod Desechable sin Nicotina con Líquido Precargado. Sin Nicotina (Sandía Helada) € 8.90 in stock 2 new from €8.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DELICIOSOS SABORES: Hemos seleccionado los mejores sabores del mercado para que cada una de las caladas de nuestro vaporizador sin nicotina sea una explosión de placer. Gracias a sus sistemas electrónicos de último desarrollo, podrá disfrutar de los mejores sabores hasta la última calada sin perder su calidad (más de 700 caladas aseguradas).

✅ EL MÁS SEGURO DEL MERCADO: Este pequeño cigarrillo electrónico vapeador está FABRICADO EN LA UNIÓN EUROPEA por la reconocida marca AROMA KING bajo los máximos estándares de calidad y seguridad para que no tenga que preocuparse por nada más que por disfrutar de su aroma y sabor sin igual. Su sistema anti goteo mantendrá el vaper en perfecto estado desde la primera a la última calada.

DISCRETO Y FÁCIL DE USAR: Este vapeador sin nicotina de usar y tirar destaca por su tamaño reducido, súper ergonómico, de tacto agradable (tanto cuerpo como boquilla) y con un peso súper reducido. No notarás que lo llevas, pero tendrás tu vape siempre listo para usar. Basta con inhalar y éste se activará automáticamente.

TECNOLOGÍA PIONERA: Este vaper desechable electrónico sin nicotina está realizado con la última tecnología. Su sistema Heat-Net aporta el calentamiento perfecto sin quemar el líquido, lo que permite a los vaper desechables de sabores aprovechar hasta la última gota, maximizando los puffs.

➕ GARANTÍA DE CALIDAD: Estamos seguros de que estos vaper sin nicotina baratos satisfarán sus necesidades al 100%. Ante cualquier problema o vaper sin nicotina defectuoso, comuníquese directamente con nosotros y solucionaremos la incidencia sin coste alguno para usted.

Vaper sin nicotina desechable de sabores fabricado por AROMA KING con +10000 caladas. Vapeador sin nicotina. Pod desechable sin nicotina con líquido precargado. 10000 puffs deliciosos € 29.90 in stock 2 new from €29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DELICIOSOS SABORES: Hemos seleccionado los mejores sabores del mercado para que cada una de las caladas de nuestro vaporizador sin nicotina sea una explosión de placer. Gracias a sus sistemas electrónicos de último desarrollo, podrá disfrutar de los mejores sabores hasta la última calada sin perder su calidad (más de 10000 caladas aseguradas).

✅ EL MÁS SEGURO DEL MERCADO: Este pequeño cigarrillo electrónico vapeador está FABRICADO EN LA UNIÓN EUROPEA por la reconocida marca AROMA KING bajo los máximos estándares de calidad y seguridad para que no tenga que preocuparse por nada más que por disfrutar de su aroma y sabor sin igual. Su sistema anti goteo mantendrá el vaper en perfecto estado desde la primera a la última calada.

10000 CALADAS ASEGURADAS: Este cigarrillo electrónico sin nicotina de usar y tirar destaca por su excusivo diseño, súper ergonómico, de tacto agradable (tanto cuerpo como boquilla) y con un peso súper reducido. Tendrás tu vape siempre listo para usar. Basta con inhalar y éste se activará automáticamente.

RECORD DE CALADAS EN EL MÍNIMO ESPACIO: No existe un vaper que esté a la altura en número de caladas. Además posee un diseño ligero y súper ergonómico que te permitirá llevarlo siempre contigo sin notar su presencia. Si eres de los que exprimen los vapers al máximo, este es tu vaper sin nicotina.

SIN DESPERDICIO: Este vaper posee un pueto USB para recargar la batería. Cargue el vaper tantas veces como sea necesario hasta acabar el contenido, y luego deséchelo.

AUPO Desechable Vape 2000 Puffs, Sin nicotina Sin tabaco Vape Pod Cigarrillos electrónicos desechables 10 sabores con kit E-Liquid (Fresa) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Listo para usar: Vape está precargado y recargado y está listo para usar nada más sacarlo de la caja. Esta vaina de vape desechable se activa por extracción, simplemente elija y vapee. Sin botones complicados ni configuraciones complicadas.

✅ DESECHABLE - Viene en 10 hermosos sabores para elegir. Manzana, arándano, uva, maracuyá, fresa, guayaba, fresa. Viene en 6 fantásticos sabores. Disfruta de la sabrosa nube de vapor y relájate con cada bocanada.

✅ 2000 PUFFS - Capacidad del cartucho: 6 ml. Bocanadas: aproximadamente 2000, Nicotina: 0 mg. Este producto no contiene nicotina.

✅ Recargable: construido con una potente batería de 400 mAh que ofrece alrededor de 2000 bocanadas, dispositivo de vape con puerto de carga tipo C, puede cargar con un cable USB tipo C (no incluido en la caja).

✅ Advertencia de seguridad: este producto no está diseñado para ser utilizado por no fumadores legales, no fumadores, mujeres embarazadas o lactantes, o personas con riesgo de enfermedad cardíaca, presión arterial alta, diabetes o que toman medicamentos para la depresión o el asma. "Mantenga este producto fuera del alcance de los niños."

TBOC Vaper Cigarrillo Electrónico [SIN NICOTINA] Cigarro Vapeador Pod Sabor [SANDÍA] Kit [RECARGABLE DESECHABLE] Para Dejar de Fumar [HASTA 3500 CALADAS] con Colgante Lanyard y Cargador [Sandía 1X] € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Especificaciones Técnicas] - Capacidad del cartucho: 12 ml, Caladas: Hasta 3500 puffs aproxidamente. Este cigarrillo electrónico no contiene nicotina. Es un vaper RECARGABLE DESECHABLE por lo que se puede cargar cuando su batería se agote.

[Alta Calidad y Seguro] - En su interior llevan un líquido de sabores sin nicotina que nos permite vapear de forma segura, además están fabricados de forma que dificultan las fugas y averías.

[Gran Variedad] - Vapea siempre con un sabor diferente debido a la gran variedad de sabores disponibles que dejan un sensación muy agradable tras la inhalación.

[Fácil de Usar] - Este dispositivo desechable recargable te permitirá vapear de una forma cómoda y sencilla simplemente abriendo el dispositivo pod y utilizándolo como un cigarrillo. Cuando la luz led que encontrarás en la parte inferior comience a parpadear, significará que la batería se ha agotado y puedes volver a cargarla.

[Satisfacción 100% Garantizada] - Compra sin riesgo. Si no queda satisfecho le devolvemos el dinero. Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Bescig Vape Desechable 3pcs Vape Pod Desechable 800 Puff Cigarrillo Electrónico Desechable, Blueberry Ice, Libre de Nicotina y Tabaco € 19.99

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 800 Caladas vaper: Construido con una potente batería de 550 mAh que ofrece 800 bocanadas por vaper, un total de 2400 bocanadas con este juego de vaper desechable. Este producto sin nicotina.

Ricos sabores: este vaporizador desechable ofrece ricos sabores para que los clientes elijan.

Fácil de usar: esta cápsula de vaper desechable se activa por extracción, simplemente elija y vapee. Sin botones complicados ni configuraciones complicadas.

Compacto y portátil: con un tamaño de solo 4,1 pulgadas de largo y 0,57 pulgadas de diámetro, este vaporizador se puede guardar fácilmente en su bolsillo o mochila.

Advertencia de seguridad: Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas que no fuman legalmente, no fumadores, mujeres embarazadas o lactantes o personas con riesgo de enfermedad cardíaca, presión arterial alta, diabetes o que toman medicamentos para la depresión o el asma. "Mantenga este producto fuera del alcance de los niños".

VAPORVERSE Cigarrillo Electrónico Desechable Sin Nicotina 600 Caladas paquete de 4 Desechable Pod Vapeo Barra de Soplo E-Liquid Con Sabor a Frutas (Hielo de Mentol+Durazno+Mango+Arándanos) € 19.90

€ 18.90 in stock 3 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sabor Puro: Para fresco, pluma vape desechable sabrosa y dulce, 12 sabores de VAPORVERSE cumple con su elección (Mentol, Hielo de durazno, Hielo de mango, Hielo de arándanos, Hielo de fresa, Hielo de lichi, Doble manzana, Hielo de sandía, etc.) Cuánto dura el VAPORVERSE Vape? Cada desechable contiene caladas 600 aprox. Todo depende de la frecuencia con la que dibujes en tu atomizador. Una barra de VAPORVERSE Vape te dura alrededor de un día entero o un día y medio si se usa de manera constante.

Experiencia de sabor de larga duración: Pod desechable Frumist, dispositivos de vapeo denominados pods vienen con líquido o eliquid sin nicotina, La capacidad de un vaporizador desechable con una batería incorporada de 500 mAh. Pequeño y elegante, perfecto para usar sobre la marcha, llevar como respaldo, dispositivo normal o incluso es una buena opción para alguien que quiere probar el vapeo. Disfruta de la sabrosa nube de vapor y relájate con cada calada.

Fácil de usar: kits de bolígrafos Vape desechables. Tienen interruptor de encendido de flujo de aire automático, para que no tengas que pulsar un botón para empezar a vapear, simplemente inhale como lo haría con un cigarrillo y son excelentes Simplemente encienda el dispositivo pod y úselo, inhale como un cigarrillo, podemos vapear de una manera cómoda y fácil, son perfectos para comenzar.

Contenido: 4 x Desechable VAPORVERSE Vapeo 600 caladas. Vienen en un hermoso empaque y apariencia y un diseño personalizado de luz de respiración LED en la parte inferior que puede disfrutar en cualquier momento o compartir con sus amigos que lo necesiten. ¡Consigue el tuyo hoy y disfruta del vapeo!

Probado a través de todas las certificaciones: Certificado por CE, FCC, RoHS y TPD Standard 2ml. Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas que no fuman legalmente, no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia o personas con riesgo de enfermedad cardíaca, presión arterial alta, diabetes o que toman medicamentos para la depresión o el asma. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

Pod desechable sin nicotina, dispositivos de vapeo, cigarrillo electrónico sin nicotina, vaper desechable para dejar de fumar, vapeador electrónico sin nicotina, sabores sin nicotina. (FLASH) € 8.95

€ 6.90 in stock 1 new from €6.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅INFORMACIÓN: Sabor STIIK FLASH, Saca tu lado más chispeante de la mano de esta cítrica combinación para vapear donde una deliciosa piña te hará despegar junto a unas adictivas limas reforzadas por un kiwi que no has probado nunca antes.

✅CALIDAD: Pod desechable STIIK , dispositivos de vapeo denominados pods vienen con líquido o eliquid sin nicotina, nos ofrece vapear de una forma cómoda abriendo el pod y utilizándolo.

✅COMODIDAD: vienen con líquido o eliquid sin nicotina, lo que nos ofrece vapear de una forma cómoda y sencilla simplemente abriendo el dispositivo pod y utilizándolo.

✅ESPECIFICACIONES TECNICAS : Capacidad del cartucho: 1,5 ml, Caladas: 400 aprox., Nicotina: 0 mg, Cartucho cargado, varios sabores vaper sin nicotina.

✅ATENCIÓN AL CLIENTE: Su satisfacción es nuestro primer objetivo no dude en contactarnos si tiene cualquier tipo de pregunta.

AROMA KING - Pod desechable sin nicotina, vaper desechable, cigarrillo electrónico sin nicotina, vaper electrónico con eliquid sin nicotina. (BUBBLE GUM) € 9.95 in stock 2 new from €9.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [SABOR] - Con Aroma King tienes a tu disposición la gama más amplia de sabores del mercado.

[CALADAS] - Todos nuestros vapers ofrecen 700 caladas aproximadamente.

[NICOTINA] - 0mg. Libre de nicotina.

[CAPACIDAD] - El depósito tiene 2ml.

[DESECHABLE] - No necesitan ser recargados.

Cigarrillo Electronico de Vapor Vaper Manvap® VOCO, Vaper Desechable sin Nicotina de 2000 caladas,Cigarrillo electrónico 950mAh Pod vaper, 2 In 1 Pod desechable, Ice(Blueberry + Waterm € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2 en 1Cigarrillo Electrónico de sabore】Viene con 2 sabores, 70VG / 30PG blueberry ice y watermelon ice, puedes disfrutar de ricos sabores afrutados. El kit de vapeo perfecto y completo de Manvap. es su buena elección.

【2000 Caladas vaper】Construido con una potente batería de 950 mAh que ofrece 2000 bocanadas por vaper. (sin nicotina)

【Fácil de usar 】esta cápsula de vaper desechable se activa por extracción, simplemente elija y vapee. Sin botones complicados ni configuraciones complicadas. Forma pequeña y exquisita para que usted pueda usarla en cualquier momento y en cualquier lugar.

【Calidad garantizada para líquidos electrónicos】 Todas las materias primas del juego de líquidos para cigarrillos electrónicos son naturales, sin impurezas. Además, nuestros e-líquidos están certificados por la FDA, TUV, GMP y TPD. No dude en utilizarlos. Todos los ingredientes están hechos de extractos de plantas.

【Diversas protecciones de seguridad】Nuestro kit de vapor de cigarrillo electrónico cumple estrictamente con el estándar de seguridad de la UE. READ Los 30 mejores hucha cajero automatico capaces: la mejor revisión sobre hucha cajero automatico

Vaper Desechables de Sabores, BOSSPUFF Vaper Sin Nicotina 600 caladas, Pod Desechable 1pcs(Helado de Vainilla) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Seis Sabores】Los vaper sin nicotina tienen 6 sabores (hielo de mango/hielo de uvas/hielo de durazno/hielo de plátano/hielo de arándanos/helado de vainilla), diversos sabores le brindan una experiencia de papila gustativa diferente.

【Impresión en Relieve】El texto de apariencia del vaper electronico adopta tecnología de impresión en relieve, y puede disfrutar de la máxima sensación de baches cuando lo sostiene en la mano.

【Luz LED Inferior】La parte inferior del vaper desechables está equipada con una luz de respiración LED para indicar el estado de funcionamiento.

【Fácil de Cargar】Los pods desechables son compactos y están listos para usar nada más sacarlos de la caja, lo que le permite salir fácilmente sin tener que cargar con cargadores pesados ​​y otros accesorios.

【Batería de Larga Duración】La potencia suficiente garantiza la duración de la batería y la calidad de atomización del e-líquido. 1 cigarrillo electrónico equivale a la capacidad de 3 paquetes de cigarrillos tradicionales.

AUPO Desechable Vape 5000 Puffs Bar, 6 sabores afrutados, cigarrillo electrónico en kit de inicio líquido de 12 ml - Sin nicotina - Sin tabaco (Arándano) € 16.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Disfruta ahora: el vaporizador está precargado, recargable listo para usar. Simplemente desenvuelva el paquete y comience a vapear, disfrutará de cada sabor con su propio sabor siempre en su bolsillo.

✅ Muchos sabores de frutas: manzana, arándano, uva, maracuyá, fresa - guayaba, fresa. Viene en 6 grandes sabores. Disfruta de la sabrosa nube de vapor y relájate con cada calada.

✅ 5000 PUFFS - Capacidad del Cartucho: 12ml Puffs: Aproximadamente 5000, Nicotina: 0mg. Este producto no contiene nicotina.

✅ Recargable: equipado con una potente batería de 650 mAh que proporciona 5000 bocanadas, dispositivo de vape AUPO con puerto de carga tipo C, puede cargar con un cable USB tipo C.

✅ Aviso de seguridad: este producto no está destinado a no fumadores legales, no fumadores, mujeres embarazadas o lactantes, o cualquier persona en riesgo de enfermedad cardíaca, presión arterial alta, diabetes o aquellos que toman medicamentos para la depresión o el asma. "Mantenga este producto fuera del alcance de los niños."

Vaper Sin Nicotina, BOSSPUFF Vaper Desechables de Sabores 600 caladas, Cigarrillo Electrónico 8 piezas € 49.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【8 Sabores】Los vapeador BOSSPUFF están disponibles en 8 sabores (Hielo de Mango/ Hielo de Sandía/ Hielo de Limón/ Hielo de Lychee/ Hielo de Uvas/ Hielo de Fresa/ Hielo de Arándanos/ Hielo de Melón), diversos sabores le brindan una experiencia de papila gustativa diferente.

【Impresión en Relieve】El texto de apariencia del vape adopta tecnología de impresión en relieve, y puede disfrutar de la máxima sensación de baches cuando lo sostiene en la mano.

【Luz LED Inferior】La parte inferior del pod vaper está equipada con una luz de respiración LED para indicar el estado de funcionamiento.

【Fácil de Cargar】Los pod desechable son compactos y están listos para usar nada más sacarlos de la caja, lo que le permite salir fácilmente sin tener que cargar con cargadores pesados ​​y otros accesorios.

【Batería de Larga Duración】La potencia suficiente garantiza la duración de la batería y la calidad de atomización del e-líquido. 1 cigarrillo electrónico vapeador equivale a la capacidad de 3 paquetes de cigarrillos tradicionales.

VAPEAZE Vapers sin nicotina desechables de sabores 1600 caladas Vapeadores cigarrillos electrónicos vaporizador con líquido ideal para dejar de fumar (Melocotón y Sandía) € 14.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️IDEAL PARA DEJAR DE FUMAR: Sin nicotina, sin tabaco, y sin aditivos químicos perjudiciales. Nuestro vaper desechable cumple estrictamente con la normativa EU CE y RohS y es idílico para dejar de fumar productos nocivos para tu salud.

✔️ DIRECTO AL PLACER: Nuestros vaper desechables son muy fáciles de usar. Sin tediosos botones ni cargas. Simplemente destapa los tapones higiénicos y comienza a vapear y saborear nuestras dos riquísimas variedades.

✔️ DESECHABLE Y FÁCIL DE LLEVAR: Gracias a su pequeño tamaño, podrás llevarlo contigo en un simple bolsillo, a donde quieras. Además, es de material totalmente reciclable.

✔️ CALIDAD Y SEGURIDAD: Estos pods desechables sin nicotina se componen de 2ml de liquido vaper sin nicotina (e-liquid) de gran sabor sin aditivos, sin alquitrán y sin monóxido de carbono. Disfruta del placer de vapear sin riesgo para tu salud.

✔️ SABORES IRRESISTIBLES: Cuando pruebes nuestras variedades de aromas diferentes, no te arrepentirás. Además, gracias a su calculada resistencia de 6 Ohmios y su perfecta mezcla e-liquid nunca verás una cantidad de humo igual en cada calada.

PAIDE P Pod de Sabores Sin Nicotina. Cigarrillo Electrónico Hasta 3500 Caladas. Vapeador con Batería Recargable y Flujo de Aire Ajustable. (Sandía) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vaper desechable también conocido como Pod. Este dispositivo es similar a una cachimba pero en tamaño mini.

Contamos con 4 cigarrillo electrónico de sabores.

La duración del vapeador es de unas 3500 caladas y tiene una batería de 650mAH.

Usarlo es relativamente fácil. Quite los protectores de silicona y con un par de caladas, ya está listo para fumar.

Una vez que termine con el vapeador, recomendamos tirarlo en un punto de recogida o contenedor autorizado.

Suprepod Vaper Sin Nicotina Desechable De Sabores Pod Desechable 5000 Caladas Vaper Sin nicotina Desechable de Sabores Con Batería Recargable de 650mAh (Fresa Guayaba-1pc) € 15.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Vaper Desechables de Sabores]: Este Vaper Sin Nicotina Desechable De Sabores tiene 5000 puffs,batería recargable de 650mAh incorporada. El líquido está hecho de ingredientes naturales, con sabor de primera calidad, aroma más rico, mayor vapor. Sin Tabaco, Sin Nicotina, Sin Aditivos, Sin Toxinas dañinas, Sin Alquitrán, Sin Monóxido de Carbono, Sin Olores.

[Sabores Frutales Ricos]: SUPREPOD vapeador desechable, sabor puro, fresco y picante barra de vapor desechable, 6 sabores de frutas para elegir (Vaper sin nicotina Fresa ,Fruta de la pasión pod desechable,Fresa Guayaba pod vaper,Manzana vaper sin nicotina desechable,Arándano vapeador desechable,Mango vaper desechable de sabores.

[Fácil de Usar]: Estos Cigarrillo Electrónico Desechable 5000 caladas tienen la tecnología Auto Draw incorporada, sin botones ni ajustes, simplemente se puede vaporizar directamente. El indicador LED personalizado inferior parpadea cuando se utiliza el cigarrillo. dispositivo de vape Suprepod con puerto de carga tipo C, puede cargar con un cable USB tipo C.

[Diseño Compacto]: Este Pod Desechable Sin Nicotina de usar y tirar destaca por su tamaño reducido, súper ergonómico, de tacto agradable (tanto cuerpo como boquilla) y con un peso súper reducido 68g.Suprepod desechables vape es portátil, elegante y ligera. Cabe perfectamente en cualquier bolsillo o bolso. Perfecto para su uso en el camino, llevar como una copia de seguridad, dispositivo regular o incluso hace una gran opción para alguien que quiere dar vaping un intento.

[Nota]: Paket enthalten 1pc * vaper sin nicotina Fresa Guayaba. Nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren und schwangere Frauen.Halten Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern. ¡Tenga en cuenta que si el cigarrillo electrónico está casi agotado, la luz LED inferior parpadeará rápidamente, o huele a quemado, por favor, deje de vapear, tks!

