Los 30 mejores tv box android 8.1 capaces: la mejor revisión sobre tv box android 8.1

EasySMX Mandos PC Inalambrico, [Regalos Reyes] 2.4G Mando PC PS3, Gamepad PS3, Controller para PC de Windows XP y Vista/11/7/ 8/8.1/10, Steam Deck, TV, Tableta y Móvil de Android y Uso hasta 10M € 29.99

€ 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad Amplia】EasySMX Mandos PC es compatible con PS3, PC de Windows 11/10/8/8.1/7/XP/Vista, Fornite en PC, Switch, Tableta/TV/Móvil de Android (via OTG, necesita un OTG adaptador, no incluye OTG). ⚠️: , ó . .Conmutación dual X Input y Direct Input: funciona prácticamente todos los juegos existentes

【2.4G Conexión Inalámbrica】&【Plug y Play】Este gamepad pc es 2.4G receptor usb inálambrico. La tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G garantiza una conexión estable y rápida, Estabilidad y velocidad de difusión de datos de 2.4g conexión es más bluetooth. es plug y play rápido, funciona hasta 10M, este comando pc proporciona un alcance de hasta 10 metros. Tenemos la garantia larga para nuestro cliente, si hay cualquire necesario o problema, puede contactar con nosotros directamente

【Alta Rendimiento】Sensores de presión que retumban con cada acción que hacen que cada impacto parezca que estás en el juego. Sienta cada golpe, choque y explosión con la respuesta de doble choque con vibración manual y experiencia muy precisa de cada acción de botón. La detección de movimiento asegura que cada movimiento sea más preciso y te ayude a hacerlo mejor en los juegos.

【Doble Vibración】&【Función TURBO】Motores de vibración nuevos y dobles incorporados, por eso controller pc de dos motores eléctricos hacen que el juego sea más realista, que en los mandos vibra cuando se desliza o se dispara para hacer el juego emocionante. Nuestra marca EasySMX es una empresa grande profesional para fabricar los productos gaming, tenemos los certificados, la calidad es durable y estable, es muy popular por los españoles. Conoce bien esta marca EasySMX

【Diseño Ergonómico】Nota: El joystick pc ergonómico se funciona con 2 Baterías (Las pilas no están incluidas) Cuando pone las pilas, por favor configura que los polos positivo y negativo de la batería están instalado correctamente. EasySMX tiene equipo de diseño profesional, este mando se diseña uso ergonómico y cómodo. Durante de juego es muy elegente y cómodo. El controlador ps3 está conectado al dispositivo con la ayuda del receptor USB, puede jugar en cualquier momento sin complicaciones.

Enchen Mi TV Box S 4K Ultra HD Streaming Media Player Android 8.1 Conexión inalámbrica Estable rápida Versión Global de Audio Premium € 67.32 in stock 1 new from €67.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4k hdr cuenta con la última tecnología 4k hdr y procesamiento 4k de alta velocidad para reproducción de hasta 60 fps; disfrute de una experiencia de visualización increíble de ultra alta definición

Smartcast pase de la pantalla pequeña a la grande con un solo toque; mi box tiene Chromecast incorporado que permite la transmisión desde su teléfono/tableta/computadora portátil a la tv

Sofobod HK1 Box TV Box Android 9.0, 4GB RAM 128GB ROM, S905X3 Quad Core 64bit Cortex-A55, GPU G31™ MP2, 2.4G/5G Dual WiFi BT4.0 H.265 Decoding LAN 1000 RJ-45, HD 8K Smart TV Box € 75.99 in stock 1 new from €75.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El último sistema operativo Android 9.0】 "Sofobod HK1 BOX Android TV Box" está equipado con la última versión de Android 9.0, Android TV BOX le ofrece una excelente experiencia de usuario. Con una interfaz efectiva, puede encontrar y disfrutar rápidamente del entretenimiento que desea.

【4 GB de RAM + 128 GB de ROM】 4 GB de RAM de alta capacidad aseguran la velocidad y la estabilidad del sistema operativo y admiten una mayor velocidad de ejecución. El video de vigilancia no está bloqueado y es rápido. La ROM de 128 GB le brinda más espacio para descargar sus aplicaciones y videos favoritos para que pueda disfrutar de su tiempo libre.

【Más compatibilidad y rapidez】 HK1 BOX Android TV Box viene con el chip S905X3 Quad-Core 64bit Cortex-A55 es un chip mejorado; El último chipset S905X3 es perfecto para la GPU de gráficos HD de alta definición y el último sistema Android 9.0.

【Decodificador 3D 4K H.265 y VP9】 Esta Mini Android Box admite decodificación de video 4K y H.265 VP9, modos HDR10 y HLG, le brinda una vista realista y una reproducción de video fluida.

【Interfaz USB 3.0】 HK1 BOX Android TV Box tiene una interfaz USB3.0 de alta velocidad. USB 3.0 transmite hasta diez veces más rápido que USB 2.0. Puede transferir archivos grandes a la velocidad de memoria especificada por el dispositivo de almacenamiento y optimizar el dispositivo para reducir el consumo de energía.

Android 8.1 TV Box, T9 Android TV Box con 4 GB De RAM 64 GB ROM rk3328 Procesador Quad-Core cortex-a53 hasta Bluetooth 4.0 GHz Wifi soporta 4 K2K Ultra h.265 Smart decodificador € 67.65 in stock 1 new from €67.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features (multifunción y último Sistema operativo Android 8.1) EL Box TV T9 dispone de sistema operativo Android 8.1, la Última cortex-a53 CPU Quad-Core rk3328 con GPU mali-450 MP2, que garantiza que La caja funciones estable y Lisa para cargar película, imágenes y Juegos Sin buffer, NO Hay necesidad de esperar para un Momento estupendo. Android 8.1 eleva La barra de las prestaciones y de la con una interfaz Slick reproducción, pausas más estable.

(4GB RAM + GB ROM) EL más Alto Nivel de almacenamiento actualmente Disponible en el Mercado garantiza velocidad y estabilidad del Sistema operativo, la capacidad extendida Máxima de 64 G puede ofrecer más Espacio para descargar SUS aplicaciones y Las Cache favoritas para hojear sitios Web, Jugar y Ver películas Sin problemas.

(3d + K & h.265) soporte para TV T9 4 K y Función 3d. La decodificación de hardware h.265 puede ahorrar EL 50% de los recursos de Ancho de banda, ES posible Ver Las películas fluida. La resolución 4 K 1080p ES 4 veces más completa De Full HD, POR Lo que puede Ver todos los detalles de la pantalla brillante.

(2.4G Wifi & BT 4.0) LA caja T9 Android TV soporta La Conexión Wifi 2.4 G, SI TE gusta usar La Conexión Wifi, responde exactamente A Tus necesidades. señal Wifi estable, rápido y de alta calidad. Y EL BT 4.0 TE Permite utilizar La Mini teclado y el auricular para disfrutar de la caja.

(más conveniente operar) Los TV T9 están conectados A través de un Cable HDMI. DOS puertos USB, conectados AL ratón y el teclado para ayudarle A operar de forma más práctico. El mando a distancia por infrarrojos TE Permite disfrutar de tu Vida maravillosa que EL Wireless TE ofrece.

TV Box Android 12.0, 4GB RAM 64GB ROM Smart TV Box Más Reciente RK3318 Android Box Compatible con USB 3.0 HD 2.0 4K/HDR/ 3D/ H.265, Dual-WiFi 2.4G/ 5G BT 5.0 con Mini Teclado y Control Remoto € 58.98 in stock 1 new from €58.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ANDROID 12.0 TV BOX】Android 12.0 instalado por este televisor que se ejecuta rápidamente, viene con la nueva interfaz de usuario que tiene una operación simple pero una rica experiencia de usuario. veces más rápido que otras cajas de TV que probamos. Android Box 12.0 también es compatible con Wi-Fi de doble banda de 2,4 G/5 GHz más estable y más rápido y LAN Ethernet de 100M.

【4GB RAM 64GB ROM】Además de ejecutarse en el último sistema Android OS, tiene 4 GB de DDR y 64 GB de almacenamiento interno. La memoria RAM adicional aumenta drásticamente la velocidad y el rendimiento de la caja de TV para una mejor experiencia de entretenimiento. Además de eso, esta caja de TV tiene una excelente CPU RK3318 de cuatro núcleos ARM Cortex A53 de 64 bits y GPUPenta-Core Mali-450 Up to 750Mhz+ para ejecutar videos sin almacenamiento en búfer.

【Ultra 4K + 3D y BT 5.0 HDR TV Box】Magcubic android Box RK3318 admite resolución Ultra HD 4K con tecnología de decodificación HDR 10+ y H.265, que mejora significativamente la calidad de la imagen y permite colores ricos y detalles profundos mientras la belleza oculta llega a vida. OTA (Tecnología de descarga por aire), que descarga automáticamente paquetes de actualización y se actualiza automáticamente a través de la red.

【Gran conectividad】 El puerto HD 2.0a, el puerto AV, el puerto SPDIF, el puerto de red en la parte posterior del dispositivo le permite establecer una conexión de alta calidad para el mejor rendimiento visual y de audio. Además, cuenta con 2.4g/ 5g 802.11 a/b/g/n WIFI, puerto USB 2.0 y 3.0 junto con una conexión Ethernet de 100M. No hay que preocuparse por la compatibilidad en absoluto.

【Teclado de pantalla táctil】 Esta caja de TV viene con un mini teclado inalámbrico gratuito con panel táctil, que ayuda a que la instalación y configuración sean más convenientes. Además, para principiantes, el manual fácil de seguir describe el producto claramente y responde las preguntas más frecuentes. Además de eso, actualizamos periódicamente el firmware a través de la tecnología inalámbrica. READ Los 30 mejores Funda Galaxy S10E capaces: la mejor revisión sobre Funda Galaxy S10E

Engel Youin You-Box EN1040KX- TV Box Android TV 4K UHD - Asistente de Google y Chromecast Integrado - Producto Exclusivo , Negro € 72.00 in stock 2 new from €72.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Receptor Android TV 4K You-Box

Android TV 10Asistente de Google* & Chromecast built-in

UHD 4K HDR 60fps H.265/HEVC 10bits8GB flash ROM / 2 GB DDR3 RAMEthernet 100 Mbps

Google Play storeBluetooth 4.2 & Dual-band Wi-Fi

USB 3.0, USB 2.0, USB C, Micro SD, HDMI, AV & SPDIF

EasySMX Mando PC, [Regalo Reyes] 2.4G Mandos PS3 PC Inalámbrico, Gamepad PC, Joystick PC para PC de Windows 11/10/8.1/8/7/XP y Vista, Fortnite/Steam Deck/TV Box/Tableta/Móvil de Andriod o Switch € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad Amplia】EasySMX Mando PC funciona a Fortnite, PS3, PC de Windows 11/10/8.1/8/7, Windows XP y Vista, Switch, TV/TV BOX/Móvil de Andriod (via OTG, necesita un cable OTG, no lo incluye). La forma Inalámbrica uso hasta 10m. Nota: Funciona con Juego de Xbox 360 y Xbox en PC, si quiere jugar los juegos de xbox, debe utilizar este mando en el odernador PC. No funciona para fire tv box. Conmutación dual X Input y Direct Input: compatibilidad con prácticamente todos los juegos existentes

【2.4G Conexión Inalámbrica】&【Plug y Play】Este gamepad pc es 2.4G receptor usb inálambrico. La tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G garantiza una conexión estable y rápida, Estabilidad y velocidad de difusión de datos de 2.4g conexión es más bluetooth. es plug y play rápido, funciona hasta 10M, este comando pc proporciona un alcance de hasta 10 metros. Tenemos la garantia larga para nuestro cliente, si hay cualquire necesario o problema, puede contactar con nosotros directamente

【Precisión y Rendimineto Alta】Sensores de presión que retumban con cada acción que hacen que cada impacto parezca que estás en el juego. Sienta cada golpe, choque y explosión con la respuesta de doble choque con vibración manual y experiencia muy precisa de cada acción de botón. La detección de movimiento asegura que cada movimiento sea más preciso y te ayude a hacerlo mejor en los juegos.

【Doble Vibración】&【Función TURBO】Motores de vibración nuevos y dobles incorporados, por eso controller pc de dos motores eléctricos hacen que el juego sea más realista, que en los mandos vibra cuando se desliza o se dispara para hacer el juego emocionante. Nuestra marca EasySMX es una empresa grande profesional para fabricar los productos gaming, tenemos los certificados, la calidad es durable y estable, es muy popular por los españoles. Conoce bien esta marca EasySMX

【Diseño Ergonómico】EasySMX tiene equipo de diseño profesional, este mando pc se diseña uso ergonómico y cómodo. Durante de juego es muy elegente y cómodo. El joystick pc ergonómico se funciona con 2 Baterías. El controlador está conectado al dispositivo con la ayuda del receptor USB, puede jugar en cualquier momento sin complicaciones. Las baterías proporcionan 20 horas para juegos con vibración y 90 horas para juegos sin vibración. (Las pilas no están incluidas.)

Android TV Box, 2019 TV Box Android 9.0 con 4GB RAM 64GB ROM H6 Procesador Quad Core Cortex-A53 Smart TV Box, soporta 6K Resolución 3D 2.4GHz WiFi 10/100M Ethernet USB 3.0 Reproductor Multimedia € 53.99 in stock 1 new from €53.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El más reciente sistema operativo Android 9.0 】Esta caja de TV viene con el sistema operativo Android 9.0 actualizado, que es más rápido y más eficiente. La caja de Android tiene una mejor compatibilidad de software, juegos y aplicaciones, mejor interfaz de usuario y experiencia de usuario.

【4GB RAM + 64GB ROM】 Esta caja de Android TV ofrece una gran cantidad de memoria ROM eMMC de 4GB DDR3 RAM 64GB para iniciar rápidamente sus aplicaciones y juegos. También puede agregar una tarjeta TF adicional para ampliar el almacenamiento, lo que mejora la confiabilidad de su caja de TV y previene fallos debido a la falta de memoria.

【Signal Señal Sable, rápida y de alta calidad WiFi】Tecnología de decodificación de video profesional H.265 y WiFi 2.4GHZ, que ofrece una señal WIFI más estable para disfrutar de una experiencia de video de mayor calidad.

【Función 6K + 3D】La caja de TV soporta 6K y función 3D. La resolución 6K nos da una definición mucho mejor que la caja de TV 4K. La función 3D nos da una sensación inmersiva. La tecnología mejorada de la caja de TV permite que las escenas y los personajes cobren vida en vivo contraste, color y claridad.

【Fácil y conveniente de usar】 Simplemente conecte la fuente de alimentación, conecte el cable HD de la caja y el Wi-Fi / Ethernet, puede ver lo que quiera.

Xiaomi Mi TV Box S - Streaming Player, Black € 69.99 in stock 4 new from €64.95

2 used from €62.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rápido y alta capacidad de respuesta Con Android 8.1

Smart control Buscador por voz

2 GB RAM + 8 GB de almacenamiento

Audio premium DOLBY + DTS

Admite conexión por cable y Wi-Fi

Android TV Box 10.0, Android Box 4GB RAM 32GB ROM H616 Quad Core Cortex-A53 Smart TV Box, soporta 6K de resolución 3D 2.4GHz WiFi Ethernet Media Player € 51.99 in stock 1 new from €51.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ANDROID 10.0 OS】 Viene con el sistema operativo Android 10.0 actualizado, que es más rápido y más eficiente. La caja de Android TV tiene una mejor compatibilidad de software, juegos y aplicaciones, una mejor interfaz de usuario y experiencia de usuario.

【4GB RAM + 32GB ROM】El almacenamiento más alto en el mercado en la actualidad garantiza la velocidad y la estabilidad del sistema operativo. La capacidad extendida de 32G max puede proporcionarle más espacio para descargar sus aplicaciones y cachés favoritas para navegar en sitios web, jugar juegos y ver películas sin problemas.

【6K+3D FUNCIÓN】La caja de TV soporta 6k y función 3D. La resolución 6K nos da una definición mucho mejor que la caja de TV 4K. La función 3D nos da una sensación inmersiva. La tecnología mejorada de la caja de TV permite que las escenas y los personajes cobren vida en vivo contraste, color y claridad.

【CONSIGA SU PROPIO TEATRO】Google Play Store es compatible con muchas aplicaciones de Android. Simplemente conéctelo a un HD y comience a transmitir en minutos. Con un procesador ultrarrápido y 802.11ac Wi-Fi, puede confiar en un rendimiento suave y sensible.

【FÁCIL Y CONVENIENTE DE USO】La caja de TV viene con Wi-Fi de 2.4 GHz incorporado y es compatible con LAN 10 / 100M Ethernet. Ofrecemos una conexión conveniente y una señal WIFI más estable para disfrutar de una experiencia de video de mayor calidad. Simplemente conecte la fuente de alimentación, conecte el cable HD a la caja y Wi-Fi / Ethernet, puede ver lo que quiera.

Android TV Box 4GB RAM 64GB ROM H618 Quad-Core Cortex-A53 CPU Android 12.0 TV Box Support 3D 6K 2.4G/5.0G WiFi6 BT 5.0 Smart TV Box € 85.99 in stock 1 new from €85.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nueva experiencia: El Smart TV Box incorpora un nuevo sistema Android 12.0 actualizado y el chip H618, que mejora el rendimiento optimizado del TV Box y es compatible con la mayoría de las aplicaciones, lo que permite disfrutar de un vídeo estable y fluido.

Espacio de almacenamiento premium: el Mini TV Box está equipado con una ROM premium de 4G + 64G, que funciona más rápido y estable, permitiéndote reproducir vídeos con mayor fluidez. Mucho espacio para instalar más aplicaciones, juegos, películas, vídeos y mucho más.

Nuevo WiFi6 para una señal más estable: este TV Box está equipado con el nuevo WiFi6, que se adapta a 2,4G/5GHz y cubre totalmente los dispositivos de baja y alta velocidad, así como BT5.0 para una señal más estable, una conexión más fácil y un funcionamiento más cómodo.

Disfrute visual: La caja de TV es compatible con la salida H.265 6K, la decodificación y la reproducción de casi todos los formatos populares de audio y vídeo, así como con las capacidades 3D, para que usted y su familia puedan disfrutar del disfrute visual HD 6K 3D.

Fácil de instalar y utilizar: conecte la caja de TV a su televisor mediante un cable HDMI y conéctela a su red. Puedes encenderlo. Si tiene algún problema al utilizarlo, póngase en contacto con nosotros. Le ayudaremos

TV Box Android 12 Dual-Band wifi6 4GB 64GB Android TV Box Allwinner H618 Support 4K 6K HDR10 BT5.0 USB 2.0 con Mini Teclado Inalámbrico Retroiluminado € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Android 12 TV Box: Con la última actualización del sistema Android 12 y potente Allwinner H618 Quad Core CPU, asegurando android TV Box estable y un funcionamiento suave, la carga de películas, imágenes y juegos sin almacenamiento en búfer. Y Android 12.0 sube el listón en el rendimiento y la facilidad de uso y tienen un lag-libre suave y nueva interfaz de usuario.

Tecnología WiFi 6: TV box android adopta el estándar inalámbrico de última generación 802.11ax, que proporciona mayor velocidad y estabilidad. Puede alcanzar una velocidad teórica de 9,6Gpbs, que es un 40% más rápida que wifi5 (802.11ac). Y puede conectar más dispositivos al mismo tiempo sin afectar a la velocidad. Esto significa que puedes disfrutar fácilmente de la visualización sin retrasos de películas Ultra HD en casa sin interferencias de otros dispositivos.

3D+6K & HDR10 & BT5.0: El TV Box es compatible con [email protected] y [email protected], así como con capacidades 3D. La tecnología HDR10 permite una reproducción del color más realista y más detalle en la imagen, para que puedas disfrutar de vídeo UHD 4K y 6K asombrosamente vívido en casa. BT5.0 permite conectar un teclado y ratón inalámbricos y altavoces Bluetooth para disfrutar de la buena vida.

4GB RAM 64GB ROM: El TV Box tiene una memoria flash de alta velocidad actualizada de 4GB/64GB para proporcionar una interfaz estable y fluida para el uso diario, no necesitas preocuparte por cuelgues debido a la falta de memoria. También puede ampliar la memoria con un disco duro adicional de 1TB, tarjeta SD de 64GB y tarjeta TF de 64GB. La tecnología de descarga en línea puede descargar automáticamente la actualización a través de la red, ofreciéndole una mejor experiencia de usuario.

Operación más fácil: Box android tv es fácil de usar, sólo tienes que conectar el cable HD y la fuente de alimentación. El mini teclado incluido cuenta con 92 teclas de acceso rápido y un touchpad sensible. Puede utilizar el ratón y el teclado para ayudarle a operar más convenientemente por el puerto usb. También soporta screen casting. Paquete: TV box, mando a distancia IR, mini teclado, cable HD, manual de usuario, fuente de alimentación 1EU. (Las pilas AAA no están incluidas).

TV Box Android 11.0 4GB 64GB Decodificador Smart TV Box RK3318 USB 3.0 1080P Ultra HD 4K HDR 2.4GHz 5.8GHz BT 4.1 Reproductor Multimedia de Transmisión con Mini Teclado Inalámbrico Retroiluminado € 69.99

€ 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Android 11 TV BOX Wi-Fi de Banda Doble: El más nuevo Android 11.0 OS TV Box con Wi-Fi de Banda Doble de 2.4GHz y 5.8GHz,aseguran que la Box funcione de manera estable y sin problemas para cargar películas,imágenes y juegos sin Buffer,no necesita esperar por un momento maravilloso.Android 10.0 eleva las expectativas de rendimiento y usabilidad con una interfaz sin retrasos,mucho más estable.

4GB RAM +64GB ROM: La TV Box viene con una Memoria Flash de Alta Velocidad de 4GB/64GB. Su capacidad extendida le permite más espacio para Descargar sus películas favoritas.También puede expandir la Memoria a lo que usted desee mediante el HDD adicional de 1TB,Tarjeta SD de 32GB y Tarjeta TF de 32GB.Lo proporciona OTA (Tecnología de Descarga Inalámbrica),que se descarga de forma automática el Paquete de Actualización y la Actualización Automática a través de la Red.

3D+4K & H.265& USB 3.0 & BT 4.1: Admite 4K x 2K hasta 60 fps.La alta configuración de la Máquina ofrece a los usuarios una mejor experiencia de velocidad de ejecución ultra rápida y capacidad de procesamiento de imagen profesional.La USB 3.0 puede transferir archivos de gran capacidad a velocidades de almacenamiento definidas por Dispositivos de Almacenamiento.Y el BT 4.1 le permite usar un Mini Teclado y Auriculares para disfrutar de la Box.

Operación más Conveniente: La TV Box Android 11.0 OS se conecta a través de un Cable HD. Dos puertos USB, debe conectar con su Mouse y Teclado para ayudarlo a operar de manera más conveniente. El Control Remoto por infrarrojos garantiza que disfrute de su maravillosa vida que le brinda la conexión inalámbrica. Elija habitaciones lo más cerca posible de Wi-Fi.

Lo que usted recibe: 1*TV BOX, 1*Control Remoto IF, 1* Mini teclado, 1*Cable HD, 1*Manual de Usuario, 1*Fuente de Alimentación EU, Y nuestro Equipo Profesional de Posventa. No dude en contactar al Vendedor de Magcubic si tiene alguna pregunta o inquietud, solucionaremos su problema dentro de las 24 horas.(Batería seca AAA no incluida)

Android TV Box, TUREWELL Android 10.0 Allwinner H616 Quadcore 4GB RAM 32GB ROM Mali-G31 MP2 GPU Soporte 6K 3D 1080P 2.4/5.0GHz WiFi 10/100M Ethernet DLNA HD 2.0 H.265 Smart TV Box € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NUEVO ANDROID 10.0 OS y chipset H616:TUREWELL TV BOX viene con el último sistema operativo Android 10.0 y el conjunto de chips Allwinner H616, que es más rápido y más eficiente. TUREWELL android box tiene una mejor compatibilidad de software, juegos y aplicaciones, mejor interfaz de usuario y experiencia de usuario.

4 GB de RAM y 32 GB de ROM:La caja de TV Android TUREWELL ofrece abundante espacio de 4GB DDR3 RAM 32GB eMMC ROM CPU trae inicio rápido para sus aplicaciones y juegos. Puede descargar muchas aplicaciones como desee a través de esta caja de TV de Android. También puede expandir la memoria a través de la ranura para tarjeta TF (compatible con 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB), sin almacenamiento en búfer o avería y nunca se preocupe por quedarse sin espacio.

SOPORTA 6K y 3D:Esta última caja de TV para Android TUREWELL admite la decodificación y reproducción de casi todos los formatos populares de audio y video, puede disfrutar de un video HD de 6K, que es más claro que 4K. Puedes jugar miles de juegos de Android en una gran pantalla de 6K y disfrutar de una experiencia de mayor calidad con menos almacenamiento en búfer. Además, esta caja de TV admite 3D, puedes disfrutar del festín visual.

MEJORAR LA FUNCIÓN DE PRIVACIDAD:Este TUREWELL Android 10 tv box presta más atención a la privacidad que nunca. Por ejemplo, cuando algunas aplicaciones solicitan "ubicación", no se le preguntará después de seleccionar "prohibido".

FÁCIL Y CONVENIENTE DE USAR:TUREWELL TV Box viene con Wi-Fi 2.4/5.0G incorporado y admite LAN Ethernet 10/100M. Ofrecemos una conexión conveniente y una señal WIFI más estable y la tienda Google Play en esta caja de TV Android es compatible con muchas aplicaciones de Android. Simplemente conecte la fuente de alimentación, conecte el cable HD de la caja y Wi-Fi/Ethernet, puede disfrutar de lo que quiera. READ Los 30 mejores Funda Samsung Galaxy S6 capaces: la mejor revisión sobre Funda Samsung Galaxy S6

Android TV Box 11, Smart TV Box 4GB RAM 32GB ROM Android 11.0 Compatible con 4K 3D H.265, RK3318 Dual-WiFi 2.4g / 5g Smart TV Box con Mini Teclado HDMI USB 3.0 € 54.98 in stock 1 new from €54.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Android 10.0】tv box android Sistema operativo Android 10.0 con 4 GB de DDR y 32 GB de almacenamiento integrado, que se puede actualizar con una tarjeta SD adicional a 64 GB

【4K /3D】 4K Ultra HD vívido hasta 60 fps y HDR. Tiene un acelerador de gráficos 3D, lo que le permite llevar el cine 3D directamente a su sala de estar. El excelente chip RK3318 Quad-Core 64bit Cortex-A53 ofrece una buena codificación de video y un hardware decente, lo que le permite ejecutar video de alta calidad sin almacenamiento en búfer.

【Gran conectividad】 Wifi de doble banda (2.4G / 5G 802.11 a / b / g / n) Bluetooth 4.0, USB 2.0, puerto USB 3.0 y una conexión Ethernet 10 / 100M. Además, el puerto HDMI 2.0, el puerto AV, el puerto de red en la parte posterior del dispositivo le permite establecer una conexión de alta calidad para obtener el mejor rendimiento visual y de audio.

【Mini teclado retroiluminado gratuito】 Viene con un control remoto y un mini teclado para un mayor control. compatible con PC, Mac, Xbox, otros dispositivos Android y una variedad de otros sistemas.

TUREWELL Android Box, T95 MAX+ Android 9.0 TV Box Amlogic S905X3 Quad-Core cortex-A55 4GB RAM 32GB ROM Media Player with 8K BT4.0 2.4G/5.0GHz Dual-Band WiFi € 55.99 in stock 1 new from €55.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NUEVO SO Android 9.0 y Amlogic S905X3 Quad-core► T95 Max + TV BOX viene con el último sistema operativo Android 9.0 y el chipset Amlogic S905X3 Quad-core, que es más rápido y más eficiente. T95 Max + android box tiene una mejor compatibilidad de software, juegos y aplicaciones , mejor interfaz de usuario y experiencia de usuario.

REACCIÓN RÁPIDA Y MEMORIA ENORME ►T95 Max + android tv box ofrece una mayor capacidad de 4GB RAM 32GB ROM, evitando bloqueos causados por memoria insuficiente. También puede agregar un disco duro adicional, tarjeta TF para ampliar el almacenamiento. El Android TV Box equipado con la transmisión de USB 3.0 es 10 veces más rápido que USB 2.0. Puede transferir archivos de gran capacidad, videos a velocidades de almacenamiento definidas por dispositivos de almacenamiento y optimizar la máquina para

SOPORTA 8K Ultra HD► Esta última caja de TV para Android T95 Max + admite la decodificación y reproducción de casi todos los formatos populares de audio y video, puede disfrutar de video HD de 8K, que es más claro que 6K. Puedes jugar miles de juegos de Android en una gran pantalla de 8K y disfrutar de una experiencia de mayor calidad con menos almacenamiento en búfer, mientras que tu video y TV también son de 8K.

FÁCIL Y CONVENIENTE DE USAR ► Viene con Wi-Fi dual integrado de 2.4G / 5GHz y Bluetooth 4.0 y es compatible con LAN Ethernet 10 / 100M. Ofrecemos conexiones convenientes y una señal WIFI más estable para disfrutar de una experiencia de video de mayor calidad. Simplemente conecte la fuente de alimentación, conecte el cable HD de la caja y Wi-Fi / Ethernet, puede disfrutar de lo que quiera.

Fácil y conveniente de usar► Simplemente conecte la fuente de alimentación, conecte el cable HD de la caja y el Wi-Fi / Ethernet, puede ver lo que quiera.

Retoo X96Q HD 4K Android 8.1 Smart TV Box con HDMI 2.0, WiFi, LAN, 16GB y mando a distancia, Ultra HD Streaming Media Player 1080p, Chromecast, Netflix, Google Play, YouTube, Disney +, Negro € 43.03 in stock 1 new from €43.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potente procesador - El procesador de cuatro núcleos Rockchip ultrarrápido es un verdadero titanio que garantiza que su dispositivo funcione sin problemas. Así que puedes ver tu película favorita con la mejor calidad y sin tartamudear. La TV Box está equipada con memoria DDR3 con una capacidad de 2 GB, lo que hace que el dispositivo funcione muy fluido. Conecte rápidamente a cualquier televisor gracias a los puertos HDMI 2.0 y AV.

Calidad de construcción sólida: el accesorio está hecho completamente de plástico de alta calidad. Es compatible con resoluciones 4K y Full HD. Conexión inalámbrica a través de WiFi a una velocidad de hasta 100 MB/s. Es compatible con una amplia gama de formatos de video y audio. Cuenta con una variedad de puertos como 2 x USB 2.0, HDMI, AV, RJ45, espacio para tarjeta microSDHC para ampliar el espacio de almacenamiento disponible.

Gran memoria de 16 GB – nuestra caja de TV tiene una memoria interna incorporada de 16 GB y también admite tarjetas de memoria. Gracias a esta gran capacidad, puede almacenar muchas aplicaciones y reproducir películas pesadas en 4K fácilmente. Puedes utilizar la TV BOX de muchas maneras diferentes, como Para jugar tus juegos favoritos, escuchar música en línea, navegar por Internet o ver películas y series.

Comodidad y conveniencia: la X96Q es una gran solución para aquellos que no tienen Smart TV o no quieren gastar demasiado dinero en televisores caros. También puede conectar el televisor a su teléfono inteligente: puede transferir imagen y sonido de forma inalámbrica y sin problemas a una pantalla más grande. Con TV Box, puedes ver películas en YouTube, Netflix o vídeo de Amazon, navegar por Internet, utilizar redes sociales, escuchar música y mucho más.

Enormes aplicaciones - Recuerde que incluso si no está en Play Store, puede instalar fácilmente la aplicación con archivos APK. Recomendamos utilizar solo portales probados como APKPure. Después de descargar el archivo APK a su PC, descárguelo en una unidad flash USB, conéctelo a la caja y use el administrador de archivos para ejecutar el archivo descargado: el programa se instalará automáticamente

Android TV Box, Android 10.0 TV Box 4GB RAM/32GB ROM H616 Quad-Core Soporte 2.4Ghz WiFi 6K HDMI DLNA 3D Smart TV Box € 51.99 in stock 1 new from €51.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【Dulce actualización para Android 10.0 Pistachio Ice Cream】El Android TV BOX viene con el último sistema operativo Android 10.0, que agrega un puñado de nuevas características, así como también optimización y solución de errores, siendo radicalmente diferente de la versión Oreo de Android 9.0. La última CPU H616 Quad-Core Cortex-A53 con GPU Mali-G31 MP2 , que asegura que la caja funcione de forma estable y sin problemas para cargar películas, imágenes y juegos sin un búfer.

★【4GB RAM + 32GB ROM】El almacenamiento más alto del mercado en la actualidad, el gran almacenamiento de 4G RAM asegura la velocidad y la estabilidad del sistema operativo, admite una velocidad de funcionamiento mucho más alta, sin almacenamiento intermedio o descomposición; La ROM de 32 GB le da suficiente espacio para instalar aplicaciones, juegos, etc. También puede ampliar la memoria a través de la ranura para tarjeta micro SD. No hay que preocuparse por quedarse sin espacio.

★【2.4G WIFI & Ethernet】El Android TV Box viene con Wi-Fi 2.4G incorporado y es compatible con LAN Ethernet 10 / 100M RJ-45. Ofrecemos una conexión conveniente y una señal WIFI más estable para disfrutar de una experiencia de video de mayor calidad. Simplemente conecte la fuente de alimentación, conecte el cable HDMI a la caja y Wi-Fi / Ethernet, puede disfrutar de lo que quiera.

★【6K + 3D 】El Android TV BOX admite la decodificación y la reproducción de casi todos los formatos populares de audio y video, puede disfrutar de video 6K Ultra HD, que es más claro que 4K. Puedes jugar miles de juegos de Android en una gran pantalla de 6K y disfrutar de una experiencia de mayor calidad con menos búfer. Además, esta caja de TV compatible con 3D, puede disfrutar de la fiesta visual.

★【Garantía y servicio】Hacemos todo lo posible para que los clientes obtengan un servicio 100% satisfecho y soporte técnico de por vida. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros y resolveremos su problema dentro de las 24 horas.

TUREWELL Mando a Distancia de Repuesto para Android TV Box T9/T95 /T95 MAX/T95 MAX+/Q Plus Box € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 15,7*4,5 cm Funciona para T9/T95/T95 MAX/T95 MAX+/Q PLUS Android tv box. (No compatible con Android 8,1)

Control remoto de alta calidad, 100% de prueba antes del envío. Fiable, bajo consumo de energía, multipropósito.

Diseñado ergonómicamente para caber en la palma de su mano. Pieza de control remoto de reemplazo auténtico.

Si tiene alguna necesidad, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más ayuda, haremos todo lo posible para ayudarlo y lograr que esté 100% satisfecho.

Android TV Box 9.0 ,Smart Media Player Reproductor Streaming 4+32GB S905X3 TV Box with Remote, Support 4K/8K/3D 2.4&5GHz WiFi BT 4.0 USB 3.0 1000M LAN Android Box € 67.99 in stock 1 new from €67.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Android TV Box viene con Amlogic S905X3 Quad Core, trae velocidades el doble de rápido que nunca liberar Android TV box además de chips y con enorme sistema de almacenamiento, permite una mayor velocidad de navegación del sitio Web puede descargar varias aplicaciones, juegos también para acceder a millones de sitios web como YouTube, Google, Facebook, etc con 32 GB de almacenamiento, puede descargar, instalar o desinstalar cientos de software libre, juegos y aplicaciones

1000M Internet y 2.4G 5G Dual WiFi: esta caja de TV inteligente ofrece una red más rápida y más estable. La interfaz de red 1000M muestra cuidadosamente ante el público con una velocidad 10 veces a través de la corriente corriente corriente principal de 100 M, sin límite de presión, te lleva a disfrutar del vídeo final 4K HD, jugar, ejecutar APP, hacer que los grandes juegos funcionen más suavemente

Tu cine en casa 3D Utra 1080P/4K/8K: esta caja de TV también es la mejor opción para el entretenimiento de tu familia, prepárate para comenzar tus programas de televisión, películas o eventos deportivos favoritos a través de cientos de aplicaciones. Aproveche el espacio de almacenamiento de 32 GB. Le da más espacio para descargar sus APPs y cachés favoritos para navegar por sitios web, 4 GB de RAM para ejecutar mejor las aplicaciones sin retrasos ni bloqueos.

Nuestra función Bluetooth integrada para Android TV Box, que le permite utilizar su dispositivo Bluetooth para conectarse a su TV Box, como auriculares Bluetooth, ratón, teclado e incluso el mango. La decodificación Bluetooth 4.0 y la reproducción de vídeo ultra HD, le da una velocidad de ejecución ultra alta y la capacidad de procesamiento de gráficos profesionales proporcionan una excelente definición incluso en una pantalla más grande.

Recibirás: 1 caja de TV Android (4 GB 32 GB), 1 cable HDMI, 1 alimentación, 1 mando a distancia por infrarrojos, 1 manual de usuario. Nuestro producto está certificado con certificación FC, certificación CE y ROHS. Confirmar Huafeliz, proporcionar productos y servicios de calidad. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro televisor, póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudarle.

Android TV Box, T95 S1 TV Box 2GB RAM/16GB ROM Android 7.1 Amlogic S905W Quad Core Soporte 2.4GHz WiFi H.265 4K HDMI DLNA Reproductor Multimedia con Mini Teclado Inalámbrico € 39.99

€ 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Amlogic S905W & Android 7.1】El Android TV BOX utiliza el sistema profesional Amlogic S905W Quad Core Cortex-A53, viene con un sistema operativo Android 7.1 y wifi que aseguran que la caja del Android TV funcione de manera estable y sin problemas para cargar películas, imágenes y juegos sin búfer, sin necesidad de esperar El momento maravilloso.

【Ethernet & 2GB RAM/16GB ROM】Android TV BOX con Ethernet 10/100M, 2GB DDR3, 16GB EMMC Flash. También puede ampliar la memoria a través de la ranura para tarjeta micro SD. No hay que preocuparse por quedarse sin espacio. GPU Mali-450,5-Core, la combinación perfecta garantiza una resolución de decodificación 4K y una reproducción de alta velocidad estándar. Navega por Internet y las fotos, y juega tantos juegos de Android como quieras.

【2.4G WIFI】El Android TV BOX es compatible con Wifi 2.4G. Si te gusta usar Wifi, se ajusta exactamente a tus necesidades. Señal wifi estable, rápida y de alta calidad. Además, es compatible con el mini teclado inalámbrico de 2.4GHz con mouse táctil a través de un dongle USB de 2.4GHz, lo que facilita el entretenimiento en el hogar.

【Mini teclado inalámbrico】 3 en 1 Mini teclado inalámbrico de 2,4 Ghz, Teclado inalámbrico + Ratón + Touchpad. Este producto se añade a la función innovadora del touchpad. Panel táctil inteligente de alta sensibilidad incorporado con diseño de giro de 360 grados, con el que puede mover los dedos en cualquier lugar de la región de deslizamiento.

【Más funciones del Mini teclado】 Hay 8 teclas de función multimedia, tales como interruptor de encendido / apagado, buzón, silencio, mouse izquierdo, búsqueda, página de inicio del navegador y mouse derecho, que pueden ahorrarle tiempo y mejorar su eficiencia de trabajo. Forma innovadora, portátil, elegante, perfecta para PC, Pad, Android TV Box, Google TV Box, etc. Hacemos todo lo posible para satisfacer al 100% a nuestros clientes: garantía de 1 año y soporte técnico de por vida.

TX3 Mini+ Smart Android TV Box Android 11 TV Box 2GB RAM/16GB ROM Amlogic S905W2 Quad Core 64 bits 2.4G/5G WiFi Smart 4K TV Box - Model No.: TX3mini+ 2GB 16GB € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Android 11】TX3mini+ TV Box lanza la última versión de Android 11 después de probar el rendimiento y la usabilidad, para adaptarse al software, el juego tiene requisitos más altos para el sistema operativo.

【2GB RAM + 16GB ROM TV Box】TX3mini+ TV Box Android 11 2GB DDRIII + 16GB EMMC Flash, 2GB de memoria garantizan una velocidad de ejecución rápida y un funcionamiento estable, el almacenamiento interno de 16GB garantiza mucho espacio y libertad para instalar aplicaciones, juegos, películas, etc.

【Construyó su teatro familiar】TX3mini TV BOX Admite mouse y teclado a través de 2.0, admite 2.4/5G Wifi, búsqueda gratuita en Internet, chatea, mira programas de TV favoritos, películas o eventos deportivos, juega juegos, compras, etc.

【Decodificador 3D 4K H.265 y VP9】 Este Mini Android Box 2GB 16GB admite decodificación de video 4K y H.265 VP9, modos HDR10 y HLG, brinda una vista realista y una reproducción de video fluida.

【Red social】 Soporte Miracast, actualización OTA. Admite Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc., admite videollamadas de SKYPE, MSN, facebook, twitter, QQ, etc.

TV Box Android 9.0,Smart TV Box 4+64GB Amlogic S905X3 Quad Core Media Box,Support 8K/3D/2.4&5G WiFi/BT 4.1/HDMI 3.0 Smart Media Player with Remote Control € 72.99 in stock 1 new from €72.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Android TV Box come with Amlogic S905X3 LPDDR4 Quad Core chipest,it brings speeds 2x faster than ever chipest TV Box release and with a huge storage system, it allows higher speed to browse website can download various apps, games. Allow access millions of websites such as YouTube, Google, Facebook, etc.With 64GB storage, you can download, install or uninstall hundreds of free software, games and application programs easily and conveniently.

1000M Enternet&2.4G 5G Dual WiFi, 1000M network interface carefreely shows in front of audience with 10 times speed through current mainstream 100M ,without any pressure limit.It offiering more faster and stable network,it allows higher speed to browse website, play games, run APPs,enabling uncompressed transmission of high-definition vide, brings you Excellent Definition even on a larger screen.

K Your 3D Ultra 8K home Theater---Huafeliz tv box support HDR10+ 4K*[email protected] output and 3D function,4K*2K output for Ultra High Definition Video Viewing.It will automatically adapt and deliver the best picture quality your TV can display. Advanced upscaling ensures that your TV is maximum resolution will be optimized, so whether you have an HD TV or a 4K/ Ultra HD TV, you will view the best picture possible.

Android tv box built-in bluetooth function,which allows you use bluetooth device connect to your tv box,such as bluetooth headset, mouse, keyboard, and even the handle.Bluetooth 4. decoding and playing ultra HD video,provides you with ultra-fast running speed and professional graphic processing ability,brings you Excellent Definition even on a larger screen.

You will get : 1* Android TV Box (4GB 64GB),1* HDMI Cable,1* Power Supply,1* IR Remote,1* User Manual .Our product is certified with FC Certification 、CE&ROHS Certification.Please confirm the Huafeliz, provide the quality produt and services. If you have any question about our tv box, please contact us,we would be happy to assisant to you. READ Los 30 mejores hub usb ethernet capaces: la mejor revisión sobre hub usb ethernet

EasySMX Mandos PC, [Regalo Reyes] Mandos PS3, Gamepad PC Alámbrico, Joystick PC de Doble Vibración, Turbo y Trigger para PC de Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Steam Deck y Android Móvil, TV, TV Box € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad Amplia】Este controlador pc es compatible con Windows 11/10/8.1/8/7/XP/Vista, TV Box de Andriod, PS3, PC y Móvil de Android (versión 4.0 o superior que su móvil debe ser totalmente compatible con la función OTG). Pero no es compatible con Xbox 360 / Xbox One / Mac / IOS

【Vibración Doble】Efectos de vibración gracias a una innovadora función de doble vibración (efecto rumble) que incrementa el realismo del juego | máxima precisión y comodidad | frecuencia de 2,4 GHz

【Plug&Play】Se puede usar inmediatamente después de recibirlo, es muy fácil de uso, sin instalar cualquier driver. Direcamente conecta con el cable USB con dispositivo. Cable USB de hasta 2 metros (6.5 pulgadas) permite jugar en la distancia

【Ergonomicos】El diseño asimétrico de los joysticks se basa en la ergonomía y están posicionados para la posición más cómoda del pulgar. Asegúrate una sensación y comodidad óptimas.

【TURBO】Personaliza turbo y cualquier botón para liberar los dedos de los jugadores y destruir a tus enemigos con solo una pulsación. Tenemos la garantia, si tiene problema a email de post-servicio: [email protected]

VooFun Mando PC, 2,4G Inalámbrico PS3 Mando PC Gamepad Joystick con Dual Shock, Game Mando para PS3, PC Windows(7/8/10/11), Laptop, Steam, Raspberry Pi, Android Smart TV, TV Box € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ampliamente Compatible (Note: Presione el botón "SELECT+L3+R3" al mismo tiempo para cerrar el mando): El gamepad inalámbrico es compatible con PC Windows (7/8/10/11)/PS3/Android Smart TV/TV Box conectado a través de un dongle USB de 2,4G. Simplemente conecte el receptor de 2,4GHz al dispositivo y conéctelo para usarlo. La conexión es simple y fácil de operar. Si su PC es Windows 7, debe instalar el controlador.

Transmisión Inalámbrica 2,4G: El mando simplemente se conecta de forma inalámbrica a su dispositivo a través del receptor 2,4G y comienza a jugar. Puede sentarse lejos de la consola de juegos y disfrutar jugando sin temor a la pérdida de datos o la interferencia de la señal.

Batería Recargable Incorporada: La batería de litio recargable incorporada del mando inalámbrico. Por lo tanto, no necesita reemplazar la batería. Después de jugar completamente cargado, puede continuar jugando durante 8-10 horas. El tiempo de espera de Gamepad es de 30 días.

Retroalimentación de Vibración Dual: El diseño de motor dual asimétrico admite perfectamente la función de retroalimentación dinámica de vibración. Y siente cada impacto, colisión y explosión, sumergiéndote en un combate real.

Experiencia de Juego Cómoda: La forma del mando se basa en el diseño ergonómico. El mango está completamente colocado en la palma de la mano y todos los botones se pueden presionar fácilmente con los dedos. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro mando, no dude en contactarnos. Responderemos y lo resolveremos dentro de las 24 horas.

EasySMX 2.4G Mando PC Inalámbrico con Batería Incorporada, [Regalos Reyes] Mando para PC con Doble Vibración, Turbo para Windows/PC/Steam Deck/Android/Tableta/Andriod TV Box, Grafiti Colorido € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Amplia Compatibilidad】 El mando pc funciona con PC Windows XP/10/7/8/8.1, PS3, Nintendo Switch/Switch Lite/Switch OLED y Android, Vista, TV Box Steam, Atención: para dispositivos Android, si Android 4.0 o superior con función OTG. Nintendo Switch mediante adaptador OTG. No es compatible con Mac, Xbox 360, Xbox One, Playstation 4, Amazon Fire Stick y Amazon Fire TV

【Función Turbo】 El mandos pc inalámbrico tiene la misma función turbo. El botón TURBO + el botón cruzado funcionan simultáneamente para ajustar la intensidad de vibración del joystick

【Disparador Lineal y Diseño Ergonómico Antideslizante】 El mando para pc utiliza un botón de disparo lineal, que resuelve el dilema de que en el pasado, el botón de disparo de la mayoría de mando para pc inalámbrico no se puede usar para PC. Pero este gamepad es perfectamente adecuado para Nintendo Switch y PC. El diseño ergonomico antideslizante de este mando le permite sentirle extremadamente delicado y cómodo, y las manos no sudarán ni se deslizarán durante mucho tiempo

【Función de Vibración Dual Ajustable】 EasySMX controller pc tiene motores somatosensoriales vibrantes del controlador de juego para brindar retroalimentación distinta, se pueden ajustar tres niveles de intensidad de vibración

【Duración prolongada de la Batería】 El gamepad del controlador pc inalámbrico tiene una batería de litio estándar de 600 mA incorporada, que puede permanecer en espera durante más de 15 horas sin una sola carga rápida en 2 horas y más de 10 horas de trabajo tiempo con las luces encendidas

REDSTORM Mandos Inalámbricos, 2.4G Mandos PS3 Batería, Gamepad con 5 Velocidades para Adjustar LED, Vibración Dual, Turbo y 4 Botones Programables para PS3/ Andriod Móvil/PC/Tablet/TV/TV Box € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Gran compatibilidad】El mando ps3 inalámbrico funciona Para PS3, Switch, PC de Windows 11/10/8.1/8/7/XP/Vista, TV de Andriod, TV BOX de Andriod y Fortnite. Atención: para dispositivos Android con la versión 5.0 de Android o cualquier otra versión superior, asícomo en smartphones y tabletas que soporten la función OTG, es necesario descargar el simulador de juegos para los juegos, solo a través de estos simuladores de juego, el mando puede controlar el juego perfectamente.

【Tecnología inalámbrica de 2.4GHz】 Ambos controladores de PC tienen tecnología de conexión de 2.4GHz, este controlador tiene un adaptador USB, ¡Plug and Play! El rango de conectividad de 10 m (32.8 pies) cubre la sala de estar y el dormitorio. Sin cables, sin desorden, sin problemas. Se disfluta en inalámbrico

【5 Velocidades Ajustables de luz LED Regulable】Los botónes A B X Y y joystick del mandos se incorpora los luces profundos, y tiene 5 velocidades para elegir la iluminación de luz profundo recto con luz LED de moda e impresionante, 5 niveles de luz ajustable.

【5 Velocidades de Ajustar la Vibración Dual】Este mando pc se permite ajusta las velocidades de vibracion de acuerdo con sus necesarios, hay 5 velocidades para ajustarlo. Los motores asimétricos integrados producen vibraciones de intensidad variable que te permiten sentir cada golpe, cada tiro, para transportarlo directamente al corazón de la batalla.

Luxmovil Mando para PC Inalámbrico, 2.1 Mando de PC o PS4,Android,PC, Gamepad PS4, steam Controles para PC de Windows XP y 11/7/ 8/8.1/10, TV Box, Tableta y Móvil de Android y Uso hasta 10 Metros € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Compatibilidad Amplia El Mando PC es compatible con PS4, PC de Windows 11/10/8/8.1/7/XP/Vista, Fornite en PC, Switch, Tableta/TV/TV BOX/Móvil de Android Nota: Funciona en la mayoría de dispositivos y consolas. Nota: puede resolver cualquier duda escribiéndonos. 2.4G Conexión Inalámbrica Este gamepad pc es 2.4G receptor USB inalámbrico. La tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G garantiza una conexión estable y rápida, Estabilidad y velocidad de difusión de datos de 2.4g conexión bluetooth

Alta Rendimiento en Sensores de presión que retumban con cada acción que hacen y que cada impacto parezca que estás en el juego. Sienta cada golpe, choque y explosión con la respuesta de doble choque con vibración manual y experiencia muy precisa de cada acción de los botones. La detección de movimiento asegura que cada movimiento sea más preciso y te ayude a ser mejor en los juegos.

Diseño Ergonómico -Nota: El joystick pc ergonómico funciona con cable o sin el, tiene detrás un equipo de diseño profesional, este mando se diseña para uso ergonómico y cómodo. Durante el juego es muy elegante y suave al tacto. El control de ps4/Android/PC está conectado al dispositivo con la ayuda del receptor USB o de manera inalámbrica, puede jugar en cualquier momento sin complicaciones.

Motores de vibración nuevos y dobles incorporados, por eso control pc de dos motores eléctricos hacen que el juego sea más realista, que el control vibra cuando se desliza o se dispara para hacer el juego emocionante. Nuestra marca es una empresa grande profesional para fabricar los productos Gaming, tenemos los certificados, la calidad es durable y estable.

L&WB Gamepad Inalámbrico con USB OTG A Batería Desgin Compatible con Android 2.3 Arriba Y Windows 8/7 / 8.1, TV, TV Box, Etc,Black € 44.20 in stock 1 new from €44.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es compatible con el sistema Android 2.3 o superior y con Windows 8/7 / X, TV, caja de TV, etc.

Admite 2 controladores a la vez; Admite las teclas de menú estándar de Android y Windows Funciones de las teclas Atrás, Menú, Inicio.

Fino joystick analógico dual, teclas cruzadas y de acción precisas, diseño anti-sudor y antideslizante, ergonómico.

Conexión inalámbrica, puede manipularse libremente sin demora dentro de 30 pies. Utilizando tecnología de transmisión inalámbrica de 2.4GHz RF.

Funciona con 2 baterías PCS AA (no incluidas).

BMSARE Mando PC, 2,4GHz Inalámbrico Game Mando Gamepad Joystick para PS3 y PC Windows 11 10 7 8, Android Smart TV/TV Box con Dual Shock y 600mAh Batería Recargable-Negro € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfectamente Compatible con PC/PS3/Anroid Smart TV/TV Box: El gamepad inalámbrico es compatible con PC (Windows 7/8/10)/PS3/ Anroid Smart TV/TV Box conectado a través de un adaptador USB 2,4G. Simplemente conecte el dongle de 2,4GHz al dispositivo y conéctelo para usar. La conexión es simple y fácil de operar. Windows 7 necesitan instalar el controlador Xbox 360.

2,4G Dongle Conectividad Inalámbrica: El mando solo se conecta de forma inalámbrica a su dispositivo a través de un Dongle de 2,4 G y llega al juego. El rango de conectividad de 10 m (32.8 pies) cubre la sala de estar y el dormitorio. No más problemas por cable.

Función de Doble Vibración: El diseño de doble motor admite perfectamente la función de retroalimentación de potencia de vibración, y sentir cada golpe, choque y explosión te hace inmersivo y en combate real.

Cómodo Diseño Ergonómico: El gamepad es muy cómodo en la mano. La forma del gamepad se adapta a tus manos de forma natural. El botón tiene alta sensibilidad y respuesta rápida. La superficie del sudor no se queda atrás.

Larga Duración de la Batería Recargable: El mando inalámbrico incorporado en la batería de litio recargable de 600mAh, así que no necesitas reemplazar la batería. Después de jugar completamente cargado, puedes continuar jugando durante 8-10 horas.

