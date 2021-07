Inicio » Electrónica Los 30 mejores Tv 19 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Tv 19 Pulgadas Electrónica Los 30 mejores Tv 19 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Tv 19 Pulgadas 9 Vistas Guardar Saved Removed 0

Hemudu Soporte TV con Giratorio y Altura Ajustable para TV de Plasma/LCD de 19-42 Pulgadas € 68.99 in stock 1 new from €68.99

4 used from €51.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para el tamaño de la pantalla del televisor: 27-55 "LCD / LED / Plasma; Cumple con el estándar VESA desde 75 x 75 mm hasta 200 x 200 mm

Soporte súper fuerte: giratorio de 100 °; ajuste de altura de 8 level para una visualización óptima; con una capacidad de carga máxima de 45 kg

DISEÑO y MULTIFUNCIONAL – Este soporte pie TV puede actualizar su base de TV original y reemplazar el soporte de TV montado en pared. Este mueble para TV incluye la gestión de cable

GIRATORIO Y ALTURA AJUSTABLE – Este soporte televisión con armazón de suspensión puede girar 50° a la izquierda o a la derecha respectivamente para proporcionarle un amplio ángulo de visión. Además, este soporte puede ajustar la altura para satisfacer su diferente tamaño de TV y altura de asiento

CONVENIENCIA – Las instrucciones son muy sencillas, no necesita el montaje profesional. Esto le ahorrará tiempo y le dará confianza. Además, ofrecemos 3 años de garantía para este soporte tv

Ergosolid Soporte con Ruedas Ajustable para TV LCD LED, 19"- 37"(48 a 94 cm de diagonal) con VESA máx. 200 x 200 mm, hasta 20 kg € 77.00 in stock 1 new from €77.00

1 used from €71.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este soporte, que tiene una capacidad de carga de 20 kg, es compatible con la mayoría de televisores LCD-LED de 19 a 37 pulgadas (48 a 94 cm de diagonal). Además, se ajusta a una distancia entre ejes de 75 x 75 mm a 200 x 200 mm según la norma VESA.

Incluye cuatro ruedas giratorias con freno, por lo que se puede mover fácilmente en cualquier dirección. El mecanismo de bloqueo en cada rueda garantiza un uso seguro.

La altura del soporte, que rota 360° gracias a la función PIVOT, se puede ajustar de 100 a 148 cm. El estante, cuya altura se puede ajustar de 36 a 70 cm, soporta ordenadores portátiles, reproductores, decodificadores y videoconsolas de hasta 4 kg.

La estructura de acero y su delicado acabado aumentan la estabilidad y la fiabilidad del Falco 22. Además, el mecanismo de gestión de cables le confiere un aspecto estético.

El montaje es muy sencillo, ya que el Falco 22 se suministra con un juego de tornillos e instrucciones de montaje ilustradas. Garantía de dos años.

ANTARION Pack TV 19" 48 cm TELEVISOR CONNECT + Smart Pad Teclado Ergonómico € 354.00 in stock 1 new from €354.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resolución (píxeles): 1366 x 768

Dimensiones de la TV (largo x alto x ancho): 440 x 263 x 51 mm

Peso: 2,5 kg

Puerto USB de audio y vídeo

Monitor PC, Prechen 19 Pulgadas Gaming Monitor 1440x900 con Interfaz HDMI y VGA, Brillo 250 CD/m², Monitor 60 Hz con Altavoces Integrados, para PS3 / PS4 / Xbox/PC € 98.99 in stock 1 new from €98.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Alta resolución] Resolución de 1440 * 900 El monitor de la computadora ofrece una experiencia de visualización realmente envolvente que le permite disfrutar de juegos y entretenimiento de alta definición. ofrece una excelente experiencia de imágenes y videos de alta calidad.

[Altavoz incorporado] Monitor con altavoces duales integrados, sonido envolvente estéreo realista, brillo de 250 cd / m2, mejor integración en el juego.

[Ángulo ajustable] La pantalla se puede inclinar en un ángulo de 20 °, se puede ajustar a su preferencia. También soporte para colgar en la pared, 100 x 100 VESA.

[Universal Convenient Connection] Its HDMI and VGA ports design makes this portable gaming monitor more compatiable for laptop, PC, PS3, PS4, XBOX ONE etc.

[Servicio al cliente atento]: cada producto Prechen está cubierto por un mes de reembolso e intercambio, y una garantía de un año. Si tiene alguna pregunta, contáctenos ([email protected]). Siempre te estaremos esperando ♪ (^ ∀ ^ ●) ノ.

DRALL INSTRUMENTS Caravana LCD LED TV Soporte de TV Brazo Giratorio+ inclinación Monitor Soporte Televisión Soporte Montaje en Pared TFT/LCD/LED TV 19-31 Pulgadas VESA 75 100. € 34.90 in stock 2 new from €28.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte de monitor Tecnología articulada de 2 brazos (TÜV SÜD-tested) hecha de aluminio sólido anodizado

Para todos los monitores, TV, PC, LED, LCD y pantallas planas de TV de plasma

Accesorio de montaje de VESA 75, 100

Girando 180 ° en semicírculo, cabezal del monitor: 140 ° inclinable

TÜV SÜD-tested (Certificado No .: Z1A 18 01 02465 002) - Capacidad de carga: 12 kg

yankai Televisor,19/22/24/32 Pulgadas,Smart TV,Protección para Los Ojos Azules,WiFi Incorporado,Inteligencia Artificial € 224.92 in stock 1 new from €224.92 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Ventaja de la televisión]: pantalla LED de alta definición, WIFI integrado, proyección de teléfono móvil, interfaces ricas, audio de rango completo, protección ocular de rayos azules

[Pantalla]: la tecnología de retroiluminación LED de alta definición tiene un contraste más fuerte y colores más puros. La televisión utiliza pantallas de colores para que los detalles de la imagen sean más claros y los colores más brillantes.

[WIFI incorporado]: transmisión inalámbrica, la televisión tiene una buena velocidad de transmisión y capacidad de penetración en la pared, conexión rápida

[Versión de red]: La versión de red puede ver videos directamente en Internet a través de WIFI inalámbrico, admitir cables de red, instalar aplicaciones en TV en vivo y ver más de 1000 canales y programas de forma gratuita.

[Screencasting del teléfono móvil]: fácil de compartir, fácil de compartir fotos, videos y música locales en la pantalla, para que compartir sea más conveniente. READ Los 30 mejores Drone Mavic Air capaces: la mejor revisión sobre Drone Mavic Air

TV 22” Pulgadas GABA GLV2201 LED resolución HD 1680x1050 | 60Hz | USB | DVBT2/DVB-C/DVB-S | HDMI | VGA | SCART | Ci+. € 129.99 in stock 1 new from €129.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✓ Televisor de 22” Pulgadas LED y una resolución HD de 1680x1050

✓ Con puerto USB para la reproducción de archivos multimedia.

✓ Disfruta de los canales gratuitos de la TDT. DVB-T2/DVB-C/DVB-S

✓ Interfaz con: 1*RF input, 1*HDMI, 1*USB 2.0, 1*VGA, 1*PC Audio Input, 1*mAV, 1*mYPbPr, 1*SCART, CI+, 1*COAX, 1*Auriculares

✓ OSD multi idiomas.

13,3 Pulgadas CCTV Monitor portátil 1366x768 Pantalla LED Mini Monitor con HDMI/VGA/BNC/AV/Terminal/VESA/Compatible con PC PS3 PS4 Raspberry Pi Windows 7/8/10 CCTV Cámara, Thinlerain € 92.99 in stock 1 new from €92.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Amplia aplicación: monitor pequeño Thinlerain para PS3 / PS4 / Xbox 360 / Switch, monitores de PC, monitores extensibles para portátiles. Compatible con cámaras raspberry pi 2/3 / DSLR / videocámaras / FPV, etc.Funciona perfectamente con cámaras retrovisoras de automóviles, admite DVD de automóviles, cámaras de vigilancia, STB, receptor de satélite y otros equipos de video

2. Monitor LED - Mini monitor de 13,3 pulgadas Pantalla con resolución nativa de 1366 * 768 Pantalla LED Brillo de 250 nits. Relación de contraste 400: 1

3. Interfaz múltiple: el monitor HDMI VGA portátil tiene una entrada HDMI, conecta cualquier dispositivo con interfaz HDMI como monitor hdmi portátil. Una interfaz de entrada DC12V: se puede utilizar para alimentar el monitor portátil. One Input audio: entrada de señal de audio, transmisión de señales de audio a los altavoces. Una interfaz VGA: para señales analógicas, imágenes y sonido. también incorporado dos altavoces de 1,5w.

4. Monitor de PC de instalación dual: se puede colocar en el escritorio con el soporte incluido y también se puede colgar en la pared a través del soporte VESA de 75 mm x 75 mm en la parte posterior. Portátil y ligero. Carcasa de aluminio completa, protege tu monitor de colapsos y golpes. Antiarañazos, anticorrosión, prolongación de la vida útil

5. Servicio al cliente Thinlerain: Hemos proporcionado un servicio al cliente de por vida. Si tiene algún problema al usar el monitor, contáctenos ([email protected])

Soporte de TV Giratorio Universal/Base de Mesa Soporte de TV para televisores de 19 a 39 Pulgadas con Giratorio de 90 Grados, Altura Ajustable de 4 Niveles,Capacidad hasta 45kgs € 29.98 in stock 1 new from €29.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estabilidad y muchas aplicaciones. Diseñado con un panel elíptico de acero resistente y una base de cristal templado de 8 mm, mi soporte de TV de pie puede sujetar fácilmente su TV en su mesa con seguridad y estabilidad, además de mi soporte de TV universal de mesa se adapta fácilmente a televisores de 19 a 39 pulgadas con patrón VESA de 75 mm x 75 mm a 200 mm x 200 mm, con capacidad para hasta 45 kg

Soporte de TV resistente y fácil de montar. Mi soporte inteligente se puede instalar en 15 minutos de acuerdo con un manual de instrucciones detallado, las herramientas y los tornillos de televisión incluidos

Soporte universal de TV Swivel: expande los ángulos de visión en tu espacio girando el televisor a la izquierda hasta 45 grados y hasta 45 grados para ajustar la altura en la que se encuentra la TV. No importa el asiento que estés en el que tendrás el mejor ángulo para capturar todas las imágenesSoporte universal de TV Swivel: expande los ángulos de visión en tu espacio girando el televisor a la izquierda hasta 45 grados y hasta 45 grados para ajustar la altura en la que se encuentra la TV. No i

Funcional soporte de TV con altura ajustable y gestión de cables. Mi soporte de TV funcional tiene 4 niveles de ajuste de altura para elegir su mejor espacio, además de pasar cable integrado a través del puerto y recoger los cables desordenados le permite ordenar su habitación limpia

Base de soporte de TV de compatibilidad: mi función de actualización de soporte con compatibilidad universal para televisores de pantalla plana de 19,21,23,27,32,37,39 pulgadas LCD LED Plasma

LG 20MK400H-B - Monitor WXGA de 49, 4 cm (19, 5") con Panel TN (1366 x 768 píxeles, 16:9, 200 cd/m², 600:1, 2 ms, NTSC >72%, 60Hz, D-SUB x1, HDMI x1) Color Negro Mate € 127.99 in stock 13 new from €113.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mejora de la productividad con hasta en 4 pantallas gracias al modo ScreenSplit Multipantalla

Óptimo para leer en pantalla gracias al Modo Lectura y la protección Antiparpadeo

Interacción en tiempo real y sin retrasos gracias a Dynamic Action Sync (DAS Mode)

Ayuda a personas con alteraciones visuales gracias a un algoritmo especial que regula los 16,7 millones de colores que muestra

Estabilizador de Negros (Tecnología Black Stabilizer) que permite colores oscuros diferenciados

Televisores TD Systems (24 Pulgadas Smart) (24 Pulgadas HD (K24DLX10H)) € 139.00 in stock 1 new from €139.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Televisores LED de 24 pulgadas. píxeles de resolución 1366 x 768 (HD), eficiencia energética A, Dolby Digital Plus.

✅ Conexiones: 1x HDMI, USB 1x, 1x VGA, entrada de audio para PC, compuesta puerto de entrada de vídeo CI + interfaz común, salida de audio digital, salida de auriculares.

✅ Sintonizador digital DVB-T2 / C / S2, apto para todos los países de la Unión Europea. sintonizador de segunda generación.

✅ La función PVR, grabador y reproductor multimedia USB.

✅ Accesorios: Mando a distancia en español, con pilas incluidas. Texto en pantalla (OSD) en Español, Inglés, Francés, alemán, italiano, y portugués. manual de usuario en español e Inglés.

Nevir TV LED NVR-7711-24RD2 Negro 12v TDT2 € 151.49 in stock 8 new from €151.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 147,00

Monitor portátil Pisichen de 15,6 pulgadas TN, FHD 1920 x 1080, HDMI, monitor gaming portátil, ultrafino, carcasa de metal negro, altavoz integrado, compatible con ordenador portátil, Raspberry Pi € 139.99 in stock 1 new from €139.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Monitor portátil Full HD 1080P]: el monitor portátil de 15,6 pulgadas Pisichen ofrece una impresionante resolución de 1920 x 1080 y un excelente efecto de reproducción cromática, que te permite obtener imágenes y colores más realistas en cualquier momento y en cualquier lugar. Convierte el formato de visualización 16:9 en la imagen y el ángulo de visión extendido de 178 ° son ideales para trabajar y comprobar con varias personas en la pantalla.

[Amplia compatibilidad para trabajo/juego]: Pisichen Monitor portátil para juegos con 2 puertos HDMI, micro USB, 3,5 mm para auriculares y dos altavoces se puede utilizar como pantalla secundaria externa de tu ordenador portátil, PC o ordenador para el trabajo. También puede ser un monitor de juegos conectando a PS3 / PS4 / XBOX / Switches y Raspberry Pi Entertainment Center, etc.

[Aviso cálido]: para el monitor portátil USB de 15,6 pulgadas con altavoz: 1) interfaz USB y la interfaz CC no se pueden alimentar al mismo tiempo, ya que de lo contrario dañará el dispositivo. 2) Para smartphones y ordenadores portátiles sin HDMITe recomendamos utilizar un ordenador portátil/móvil Screencaster (Display-Dongle) para mostrar el contenido de tu ordenador portátil/teléfono en el monitor portátil.

[Fácil instalación]: el monitor portátil USB de 15,6 pulgadas Pisichen se puede instalar con el punto de giro y el soporte ajustable (incluido) para su uso como accesorio de escritorio normal. O instálalo en la pared con una instalación VESA de 75 mm (no incluida). Los ángulos de visión horizontal y vertical de 160 grados ofrecen una visión clara de la pantalla y amplian considerablemente el área visible.

[Servicio al cliente de confianza] Pisichen 15,6 pulgadas garantía para minimómetro portátil: 100% garantía de devolución de dinero para cualquier problema en 30 días, un año de garantía para garantizar su satisfacción. Si tienes alguna pregunta, contacte con [email protected] Siempre serviremos para ti.

Suptek Soporte de Pared para TV de 13" 15" 17" 19" 20" 22" 24" 27" (VESA 75,100) Monitor LCD Soporte de Brazo de TV Montaje en Pared con Giratorio y inclinación MA2720 € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte de pared perfecto para TV: este soporte de pared Suptek para TV es un gran soporte de pared para TV que ofrece inclinación y giro de movimiento completo, por lo que es adecuado para una amplia variedad de tamaños de habitación. El ajuste ideal para pantallas de TV de tamaño pequeño. Seguro y fácil de instalar. Diseñado y diseñado por expertos para tu comodidad de visualización ergonómica, por eso este soporte es tan popular.

Inteligente y resistente: la tecnología Suptek ha diseñado este producto para mayor resistencia y estabilidad. Todos los soportes Suptek están fabricados con acero laminado en frío, lo que te da la confianza de que tu televisor está seguro mientras está montado en la pared. Ideal para la mayoría de televisores LED, LCD y plasma de 15 pulgadas, 18 pulgadas, 20 pulgadas, 21 pulgadas, 25 pulgadas, 27 pulgadas, 27 pulgadas, que pesan hasta 13 kg. Compatible con VESA 75 x 75 mm y 100 x 100 mm.

Ángulo de visión óptimo: rotación de 360°, giro de 180°, inclinación de ±20°, extendido a 380 mm de la pared, cumple con todos tus ángulos de visión. Mejora tu experiencia cinematográfica con ángulos de visión suaves y fáciles de ajustar. Elige tu ángulo perfecto para ver la pantalla desde la mejor posición y más cómoda en la habitación para obtener la experiencia de visualización óptima cada vez.

Diseño ultrafino – brillante pieza de kit. El soporte de pared Suptek para TV tiene un diseño ultra delgado que permite que los televisores de 15 a 27 pulgadas se coloquen aún más cerca de la pared a solo 6,3 mm y luego se extiende desde esta posición plana a la pared hasta 360 mm sin doblarse. Este diseño de montaje de pared de TV de alta especificación viene con paneles de ocultación de cables integrados que ofrecen seguridad adicional a los cables y funcionalidad práctica mientras preserva el aspecto limpio de tu espacio vital.

Fácil instalación: proporcionamos materiales de montaje estándar, kits de tornillos e instrucciones de instalación para hacer la instalación lo más fácil posible. Nuestro equipo de posventa ofrece la mejor solución oportuna.

Soporte de TV Pared Articulado Inclinable Y Giratorio – Soporte De TV para Pantallas De 13-42” TV – MAX VESA 200x200mm, para Soportar 20kg € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Universal Adecuado Para Todos Los Televisores: El soporte de pared se adapta a televisores planos y curvos de 13 a 42 pulgadas. Nuestra placa frontal compatible con VESA (patrón de orificios de montaje) se adapta a 75x75 / 100X100 / 100x200 / 200x100 / 200x200 mm. Confirme la especificación de Vesa, peso y tamaño de su televisor antes de comprar

Ajuste Ángulo de Visión Óptimo: Soporte de pared para TV diseñado con una inclinación de 5 ° hasta -15 ° hacia abajo para reducir el deslumbramiento, girar hacia la izquierda o hacia la derecha 90 ° (el ángulo de rotación máximo depende del tamaño del televisor) y una rotación de 360 ​​° para una máxima flexibilidad en la visualización

Estabilidad Diseñada y Ahorra Espacio: Este gran soporte de pared para TV con una artesanía fantástica y puede transportar televisores que pesen hasta 20 KG. Tiene un espacio de panel hueco para enhebrar. Nuestro soporte de pared para TV se coloca hasta 5,5 cm contra la pared en la posición inicial para ahorrar espacio y también puede extenderse un máximo de 38,5 cm desde la pared.

Instalación Rápida: Nuestro soporte para TV incluye instrucciones, accesorios de montaje estándar y guía de video para que la instalación sea lo más fácil posible. Compatible con la mayoría de marcas de televisores del mercado.

Varios Métodos de Instalación: Viene con todas las herramientas y accesorios necesarios, nuestro soporte de pared se adapta a televisores planos y curvos. Con los anclajes de hormigón suministrados, se puede montar en una pared de ladrillo o de hormigón (NO montar solo en yeso). READ Los 30 mejores Anillo Soporte Para Movil capaces: la mejor revisión sobre Anillo Soporte Para Movil

CHiQ Televisor Smart TV LED 50 Pulgadas 4K UHD, HDR 10/HLG, WiFi, Bluetooth (Solo Auriculares y Altavoces), Youtube, Netflix, Prime Video, 3 x HDMI, 2 x USB - U50H7L € 399.99 in stock 2 new from €399.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TV (LED) con diagonales de pantalla de 126 cm (50 pulgadas), negro, diseño sin marco, dimensiones de la pantalla sin soporte: 111,7 x 64,8 x 9,3 cm, con soporte: 111,7 x 70,2 x 21,2 cm.

Resolución: 4K 3840 x 2160 píxeles (Ultra HD), PSI 900,HDR 10/HLG, ofrecen un rango dinámico y detalles de imagen más importantes, lo que te ofrece la experiencia visual más realista y activa.

Recepción: Smart TV, Triple Tuner, DVB-T / T2 / T2-HD / C / S / S2,CI +, 3 x HDMI (ARC/CEC), 2 x USB, 1 x entrada AV, 1 x salida de audio digital (óptica), 1 x AND y 1 x LNB,1 LAN, para sonido, conexión Bluetooth.

Procesador de cuatro núcleos, HDR (HDR10, HLG), Amazon Prime Video, Netflix, YouTube. Navegador web, Netrange APPstore. Navega por Internet sin ordenador. Recorrido del mando a distancia: Netflix, Amazon Prime Video y Youtube, teléfono azul/barra sonora, diseño sin marco.

Servicio: Si hay problemas de garantía y otros problemas posventa, deja un mensaje y le responderemos lo antes posible.

Caixun HD TV EC24Z2 TV 24 Pulgadas,Resolución 720p HD Television 2021, Sintonizador Triple, HDMI,VGA, USB,60HZ (24 Pulgadas-TV) € 149.99

€ 131.11 in stock

3 used from €131.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran experiencia visual: 60 cm (24 pulgadas). Calidad de audio Dolby incorporada, el audio Dolby proporciona una calidad de sonido rica y clara. TV que reducen la emisión de luz azul para reducir la fatiga visual y ayudarlo a dormir mejor.

Centro de entretenimiento en el hogar: EC24Z2, la adición a su dormitorio, cocina, habitación de invitados o gimnasio. Un formato de sonido envolvente totalmente envolvente. Puede reproducir fácilmente sus archivos multimedia a través de USB / HDMI / VGA o un dispositivo inteligente, ya sea que esté jugando, viendo sus programas favoritos o simplemente escuchando música.

Diseño: Diseño elegante, TV para montaje en pared. Dale un toque elegante a tu salón con su diseño angular. Puede montarlo en la pared para ahorrar espacio o simplemente colocarlo en un armario. Sus delgados bordes ofrecen una vista más amplia y una experiencia más profunda. Descubre un mundo de fantasía ilimitado y sensaciones envolventes.

Recepción y conectividad: EC24Z2 con 1x HDMI, 1x USB, 1x VGA, 1x AV IN, 1x ranura CI, 1x entrada de audio para PC, 1x coaxial, DVB-T / T2 / S / S2, apto para todos los países de la Unión Europea. Disfrute de una experiencia de navegación fluida y controles más rápidos.

Accesorios principales: Control remoto * 1, cable de alimentación * 1, manual de usuario y certificado de garantía. Hay una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. Se aplica una garantía de seis meses a los accesorios; La garantía cubre la reparación y el reemplazo de los componentes del dispositivo debido a un defecto de fabricación comprobado.

Proper P-SWBLCDW-1 - Soporte de Pared para televisores LCD o LED de 13" 19" 22" 23" 24" y 28", Color Blanco € 29.10 in stock 2 new from €29.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con la mayoría de televisores LED y LCD de 13 pies, 19 pulgadas, 22 pulgadas, 23 pulgadas, 24 pulgadas, 28 pulgadas

VESA: 75 x 75, 100 x 100

Soporta televisores de pantalla plana de hasta 15 kg

Giratorio de 90 grados a la derecha / 90 grados a la izquierda

Perfil de montaje: 50-372 mm

Polarduck Soporte de Pared para TV de 13-30 pulgadas Giratorio, inclinable y rotatorio, Soporte TV para LED/LCD/Plasma/Monitor Gaming, Extiende 40cm, VESA Máx. 100x100mm, , Carga Máx. 20 kg, Negro € 15.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con VESA: este producto se adapta a la mayoría de los televisores y monitores de 13-30 pulgadas con orificios estándar VESA. Verifique y confirme el estándar VESA de su televisor antes de comprar. Se adapta a VESA 100 x 100, 75 x 75. (Verifique la distancia entre los agujeros en la parte posterior de la pantalla)

Inclinable y Rotatorio: el soporte de TV de movimiento completo se inclina ± 15 °, gira 180 ° para una máxima flexibilidad de visualización. Personalice fácilmente su experiencia de ver televisión para encontrar la posición de visualización más cómoda y saludable. Solo 5 cm cerca unidos a la pared.

Material Supremo: Hecho del acero laminado en frío mejorado, espesor de 2.0 mm. La capacidad máxima de peso es de 20 kg, maneja fácilmente la pantalla de plasma del monitor LCD LED de 13-30 pulgadas. El diseño colgante de borde rizado protege su dispositivo mejor que otras marcas.

Instalación Rápida: el producto viene completo con instrucciones completas y hardware de montaje. Adecuado para paredes de mampostería, madera y montantes, no se requiere experiencia de bricolaje.

Garantía: calidad certificada ISO9001, TUV / GS y UL, probada en laboratorio y realizada con los más altos estándares. Cada producto Polarduck viene con un año de garantía del fabricante y servicio al cliente las 24 horas.

ATHLETIC Ultra Delgado Soporte de TV de Montaje de Inclinación Giratoria – para Pantallas LED, LCD y Plasma de 10-26 Pulgadas - VESA Máx. 100x100mm € 11.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VESA máx.: 100 mm x 100 mm. Medidas de compatibilidad VESA: 75x75, 100x100 y cualquier otra combinación entre 75x75 y 100x100.

Asegúrese de que el televisor sea compatible con el estándar VESA para este soporte (máx. 100x100), consultando el manual de usuario de su televisor o midiendo la distancia entre los 4 agujeros de montaje en la parte trasera del televisor.

Separación de la pared: 45 - 146mm / Peso máximo admitido: hasta 13,6 kg

Inclinación: de -3° a +10° / Giro: de -90° a +90°

Rápido y fácil de instalar – el soporte viene con el manual de usuario y el kit de accesorios necesarios.

Soporte Universal para TV HT07B-001P € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estabilidad y muchas aplicaciones. Diseñado con un panel elíptico de acero resistente y una base de cristal templado de 8 mm, mi soporte de TV de pie puede sujetar fácilmente su TV en su mesa con seguridad y estabilidad, además de mi soporte de TV universal de mesa se adapta fácilmente a televisores de 19 a 39 pulgadas con patrón VESA de 50 mm x 50 mm a 100 mm x 100 mm, con capacidad para hasta 35 kg

Soporte de TV resistente y fácil de montar. Mi soporte inteligente se puede instalar en 15 minutos de acuerdo con un manual de instrucciones detallado, las herramientas y los tornillos de televisión incluidos

Soporte universal de TV Swivel: expande los ángulos de visión en tu espacio girando el televisor a la izquierda hasta 45 grados y hasta 45 grados para ajustar la altura en la que se encuentra la TV. No importa el asiento que estés en el que tendrás el mejor ángulo para capturar todas las imágenesSoporte universal de TV Swivel: expande los ángulos de visión en tu espacio girando el televisor a la izquierda hasta 45 grados y hasta 55 grados para ajustar la altura en la que se encuentra la TV. No i

Funcional soporte de TV con altura ajustable y gestión de cables. Mi soporte de TV funcional tiene 4 niveles de ajuste de altura para elegir su mejor espacio, además de pasar cable integrado a través del puerto y recoger los cables desordenados le permite ordenar su habitación limpia

Base de soporte de TV de compatibilidad: mi función de actualización de soporte con compatibilidad universal para televisores de pantalla plana de 13,15,17,19,21,23,27,32 pulgadas LCD LED Plasma

YILANJUN 1080P TV Televisión Televisor Smart Internet LCD de Alta Definición de Red WiFi Inteligente, Luz Anti-Azul, Disco U (19/22/24/32 Pulgadas) € 235.29 in stock 1 new from €235.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ Calidad de imagen HD. La televisión tiene imágenes con niveles claros y colores intensos. Su magnífico panel de 10,2 bits y su número de color de 10,7 son 7 veces mayores que los de los paneles normales. Los colores son brillantes, ricos y claros.

✔️DC. La protección ocular no parpadea en la pantalla. La pantalla de Smart TV adopta la tecnología de retroiluminación (CC) sin parpadeo, que elimina el parpadeo de la pantalla y presenta una imagen clara y buena.

✔️ Lleno de calidad de imagen natural. Internet TV utiliza una película de filtro especial incorporada para filtrar la mayor parte de la luz azul y restaurar el color verdadero, que es adecuado para la visualización a largo plazo.

✔️LED LCD TV tiene un consumo de energía ultra bajo y utiliza luz de fondo LED, lo que hace que la luz sea más estable y duradera, y la luz es suave para proteger los ojos.

✔️ Reproducción multimedia. HD TV tiene una interfaz USB que admite la reproducción automática en bucle de imágenes, videos y música, lo cual es conveniente y práctico.

Mounting Dream Soporte de Pared TV Giratorio Inclinable Bloqueable para Caravana/Remolque/Barco para la Muchos los 10-26 Pulgadas LED, LCD y OLED TVs hasta 10kg, MAX. VESA 100x100mm (MD2209-03) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

1 used from €24.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El soporte de pared para TV para Caravana se adapta a la mayoría de los televisores de 25 cm a 66 cm (10 a 26 pulgadas) de hasta 10 kg, con VESA / agujeros de montaje espaciamiento de 50x50mm, 75x75mm, 100x100mm. La tecnología de soldadura de robots hace que la unidad sea sólida y segura. No instalar en paredes de solo yeso.

Mecanismo de bloqueo diseñado especialmente para una conducción segura. Bloquee el televisor en su lugar mientras su RV está en movimiento para evitar daños. Bloquee y desbloquee fácilmente su televisor con la correa.

Para su instalación en paredes de madera de 12,7mm (0.5") de grosor o más. Instalación sencilla con instrucciones decentes en cinco idiomas (EN / DE / FR / ES / IT) y todo el hardware incluido está en las bolsas marcadas. Los ajustes de +/- 3° después de la instalación permiten una nivelación de TV perfecta.

Inclina la TV 5° hacia arriba y 15° hacia abajo para reducir el deslumbramiento, gira el televisor hacia la izquierda o hacia la derecha de acuerdo con su asiento. Tire hacia afuera a 346mm y retraiga a 68 mm, lo que hace que su televisor sea flexible para moverse.

Las imágenes en el lado izquierdo le ayudarán a verificar si este soporte se adapta perfectamente a su televisor (VESA y posible entrada bloqueada). Si no es perfecto, verifique otros Mounting Dream soportes para obtener las MEJORES opciones. No dude en ponerse en contacto con nuestro servicio al cliente profesional para cualquier pregunta.

ZXF Televisor De Varios Tamaños 720P LED HD TV Televisor De Pantalla Plana De Alta Resolución Puertos HDMI, USB, VGA Incorporados - Frecuencia De Actualización 60Hz € 216.92 in stock 1 new from €216.92 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ El diseño totalmente metálico evita que el feo televisor de plástico afecte la apariencia de la sala de estar. Las líneas concisas y el proceso de anodizado revelan la búsqueda incesante del arte en todas partes, lo que hace que el televisor sea único.

✔ Cuerpo ultrafino, rediseñado la línea de TV y la estructura del cuerpo, el cuerpo es delgado y la textura ligera hace que no sienta su grosor.

✔ El diseño de borde de metal estrecho brinda un disfrute visual ilimitado, lo que le permite ver más imágenes y mejorar la inmersión de la imagen.

✔ Plug and play USB, transmisión de alta velocidad, decodificación de ultra alta definición, fotos de viajes, videos de cumpleaños, películas de alta definición para ver en cualquier momento.

✔ El soporte de pared y la base se pueden colocar o montar en la pared. Puede elegir la forma en que se coloca el televisor según el espacio. El televisor se puede colocar en el mueble del televisor. Si necesita ahorrar espacio, también puede colgar el televisor directamente en la pared. READ Los 30 mejores Iphone Se 64Gb capaces: la mejor revisión sobre Iphone Se 64Gb

KUMA TV Soporte Pared - VESA Colgar Brazo Articulado de Pantalla Plana Curva Televisión - Universal Giratorio Inclinable Extensible Televisor Techo Mount 17" 19" 22" 24" 26" 29" 32" 37" Pulgadas LCD € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Resistencia y Estabilidad - Fabricado con acero de gran calibre con un acabado de pintura en polvo duradero que le da la confianza de que su televisor está seguro mientras está montado en la pared. Nuestro soporte para la tv está equipado con bisagras de compresión que soportan cargas sometidas a pruebas de tensión para eliminar el riesgo de caídas cuando está completamente plegado, lo que soporta hasta 20 kg o 44 libras.

✅ Flexible - Puede personalizar los ángulos de visión de soporte pared televisión desde cualquier lugar con 90 ° de giro de movimiento horizontal de izquierda a derecha completo y rangos de ángulo de inclinación vertical de 0 ° a 110 ° para ajustes de nivel más finos. Puede contar con obtener la experiencia de visualización óptima en todo momento. Para 17" 19" 22" 24" 26" 29" 32 "37" pulgadas de pantalla plana o monitor curvo.

✅ Fácil Instalación - Viene con instrucciones manuales detalladas y una gama completa de hardware empaquetada en bolsas preetiquetadas que le permiten construir su propio colgador TV pared. Compatible con VESA 75x75mm, 100x100mm, 200x100mm, 200x200mm.

✅ Garantía - Estamos tan seguros de nuestros soportes de pared y techo para tv que ofrecemos una garantía incondicional de 2 años. Garantiza una larga vida útil y una excelente relación calidad-precio.

✅ Servicio al Cliente Amigable las 24 Horas - ¿Algún problema con la configuración o instalación? KUMA está aquí para ayudar; con un centro de servicio al cliente basado en ES, puede estar seguro de que este dispositivo funcionará perfectamente para usted. ¡Garantizado! Servicio 100% satisfecho y sin preocupaciones. Simplemente contáctenos si tiene alguna pregunta o inquietud. Nuestro confiable Servicio al Cliente se asegurará de responder y ofrecerle las soluciones adecuadas.

Vemount Soporte de Pared para TV 14-23 Pulgadas(35cm-58cm), para Pantalla Plana LED LCD Plasma 4K 3D, Máx Vesa 100x100, Máx Carga 15KG,Inclinable y Giratorio - Negro € 15.99

€ 13.59 in stock 1 new from €13.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este soporte de pared para televisor se adapta a la mayoría de pantallas de plasma LCD o LED de 14, 16, 18, 19, 20, 22 o 24 pulgadas.

Fuerte acero con capacidad de carga de hasta 15 kg.

Ajuste de nivel postinslatación que permite nivelar la TV perfectamente.

Rápido y fácil de instalar: el soporte viene con instrucciones completas (idioma español no garantizado) y tornillería estándar de montaje (no incluye todos los tamaños de tornillos).

Compatible con los patrones de agujeros de montaje VESA de:100 mm x 100 mm, 75 x 75 mm.Comprueba el patrón de agujeros VESA, la separación entre orificios, los posibles bloqueos de puertos de conexión y el peso de la televisión para asegurarte de que este soporte de pared es compatible con tu televisor.

Schneider TV LED 24" Full HD, SC-LED24SC510K, HDMI, USB 2.0, 1920x1080p, Sintonizador DVB-T/2/C, Negra € 154.90

€ 139.98 in stock 21 new from €139.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Televisor LED de 24 pulgadas, con resulución de 1920 x 1080 píxeles

Sintonizador DVB-T/T2/C

Entradas y Salidas: HDMI x1, Entrada Audio (R/L), VGA, AV, PC Audio 3.5mm, Puerto CI, Componentes

Entrada de Auriculares Jack 3,5mm

Idioma del menú: Español, Inglés, Francés, Alemán, Italinao, Holandés

Amazon Brand - Eono Soporte TV Monitor Pared Giratorio y Inclinable para la Mayoría de 10-26 Pulgadas Televisores Monitores con VESA 50x50-100x100 mm, hasta 15kg, Soporte TV con 360° Rotación PL2463 € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad universal: Compatible con la mayoría de televisores y monitores de entre 10" y 26" con VESA de entre 50 x 50 mm y 100 x 100 mm. Capacidad de carga máxima hasta 15 kg. ¡NO APTO para paneles de yeso!

Ángulo de visión múltiple: Se puede inclinar el televisor o el monitor 15° hacia arriba y 15° hacia abajo para reducir los reflejos, y girar el televisor hacia la izquierda o la derecha. Extensión hacia el exterior hasta 350 mm y retracción hasta 60 mm. Con rotación de 360° para un ajuste perfecto.

Instalación rápida y fácil: Viene con todo el material de montaje necesario y un manual de instrucciones fácil de seguir que te permitirá montar el soporte de pared para monitor tú mismo en 3 pasos.

Una opción estable y fiable: Certificado CE y RoHS, 10 años de garantía, 25 años de experiencia en la industria y una fabricación de acero resistente para una compra sin riesgos.

Excelente servicio al cliente: ¿Todavía te preocupa el bloqueo de entradas? ¿La compatibilidad con VESA? ¿No sabes cuál es el montaje adecuado o cualquier otra cosa? Contáctanos ya y encuentra el soporte de pared para TV perfecto.

HKC MR17S-EU/UK HD Monitor de 17 Pulgadas (HD Ready 1,600 x 900, HDMI, VGA, Panel TN, 60Hz), Negro € 94.99 in stock 1 new from €94.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla plana compacta 17,3 pulgadas HD (1600x900) con frecuencia de actualización de 60 Hz

Tecnología de pantalla de TN para una respuesta rápida y bajo consumo de energía, 8 ms de tiempo de respuesta

Conexiones: HMDI y VGA

Pantalla que ahorra espacio incluso para pequeñas superficies de trabajo, compatible con VESA 100x100 mm

El paquete contiene: MR17S-EU/UK, cable de alimentación (1,5 m) con enchufe de la UE/UK, cable VGA (1,5 m), manual del usuario, tarjeta de garantía

yankai Smart TV 4K UHD Full HD Televisores,19/24/32 Pollici,Protezione per Gli Occhi BLU-Ray,WiFi Integrato,può Essere Posizionato o Montato a Parete € 209.07 in stock 1 new from €209.07 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Ventaja de la televisión]: pantalla LCD de alta definición, pantalla de protección ocular IPS LCD, protección ocular azul, altavoces estéreo, soporte para pantalla de proyección de teléfono móvil, se puede colocar o montar en la pared

[Pantalla]: pantalla LCD de alta definición, pantalla de protección ocular IPS LCD, colores más brillantes, reducción dinámica de ruido, fidelidad de color, procesamiento de seis colores, lo que hace que el efecto de la pantalla del televisor sea más suave, natural y delicado

[Interfaz]: hay muchas interfaces y muchas formas de jugar. La televisión puede conectarse al monitor de la computadora a través de HDMI y también puede jugar con teléfonos móviles WIFI.

[Smart Network Edition]: la versión en línea del televisor se puede conectar directamente a WI-FI inalámbrico para visualización en línea, admite cables de red, instala aplicaciones en TV en vivo y mira canales y otros programas de forma gratuita.

[Colocación]: Puede colocarse o montarse en la pared. El televisor se puede colocar en el camino del televisor según el espacio. El televisor se puede colocar en el mueble del televisor o colgar directamente en la pared.

