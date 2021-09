Inicio » Electrónica Los 30 mejores Ts-Ideen capaces: la mejor revisión sobre Ts-Ideen Electrónica Los 30 mejores Ts-Ideen capaces: la mejor revisión sobre Ts-Ideen 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

ts-ideen – Estantería con diseño en el Pecho de cajones en Estilo Shabby Used Madera Impreso y 6 cajones 92 x 56 cm € 189.90 in stock 1 new from €189.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo: Madera de abeto Cajones: MDF (Fibras de densidad media)

Dimensiones: ca. 92 cm x 56 cm x 33 cm (alto x ancho x profundidad)

Frentes de 6 cajones impresos en diferentes colores

Dimensiones internas de los cajones pequeños: ca. 13 cm x 21 cm x 27 cm (alto x ancho x profundidad)

Dimensiones internas de los cajones grandes: ca. 13 cm x 47 cm x 27 cm (alto x ancho x profundidad)

ts-ideen Zapatero estantería zapatero para baño, pasillo, vestíbulo, estantería de pie de madera de roble Sonoma, marrón, 3 compartimentos para zapatos + 1 puerta, 120 x 80 cm € 99.00 in stock 1 new from €99.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: madera MDF con aspecto de roble claro. 3 puertas plegables con rodillo doble. 1 estante con puerta y barra para colgar

Tamaño: aprox. 120 cm x 80 cm x 24 cm (alto x ancho x profundidad)

Placa central ajustable y extraíble, por lo tanto, también adecuada para zapatos altos

El revestimiento de melanina proporciona gran resistencia a arañazos y es fácil de limpiar

Se entrega con instrucciones de montaje ilustradas (idioma español no garantizado), desmontado y empaquetado en caja de cartón

ts-ideen Zapatero Banco Acolchado Pasillo Zaguán Roble Blanco € 89.90 in stock 1 new from €89.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL madera con apariencia de roble y frente blanco - Asiento acolchado de imitación de cuero en blanco

DIMENSIONES Aprox. 49 x 6 x 30 cm (Alto x Ancho x Largo)

Acabado de calidad y robusto - 1 compartimento doble para aprox. 4 pares de zapatos

Resistencia a las marcas y rasguños gracias a capa de melanina - Superficies fáciles de limpiar

Se entrega sin armar con manual de ensamblaje ilustrado READ Los 30 mejores Cámara De Vigilancia capaces: la mejor revisión sobre Cámara De Vigilancia

ts-ideen estantería cómoda librero estilo de vintage antiguo libros rustico con 4 cajones, color marrón € 199.90 in stock 1 new from €199.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este estantería hecho de mano es sin duda una verdadero punto de atracción y se adapta fácilmente a cualquier ambiente - puede ser colocado en la sala de estar, en el pasillo o en el dormitorio

Características del producto cuerpo de hierro y piel sintética cajones decorados con el desino de libros

Especificaciones · aprox dimensiones: ancho 43 cm - altura 63 cm - Profundidad 41 cm · Dimensiones de los 4 MDF cajones del interior: ancho 34 cm - altura 11 cm - profundidad 36 cm · Se suministra completamente montada · Peso aproximadamente 14,8 kg

El mueble está completamente montado ,solo es necesario desembalar y listo! La decoración de las imágenes no está incluida.Ofrecemos más modelos de esta serie en nuestra tienda online.Este mueble se ofrece como se describe arriba - sin decoración

ts-ideen Containers estantería cómoda cofres de diseño estilo retro Used Look con 3 cajónes € 249.90 in stock 1 new from €249.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta estantería en estilo antiguo armoniza fácilmente en cualquier entorno de su hogar - ya sea en la sala, baño, pasillo o dormitorio para niños. El cuerpo es en madera de MDF y con piel sintética

Características del producto Cuerpo lacado en madera de MDF. Dimensiones totales: ancho 55 cm - altura 69 cm - densidad 40 cm. Medidas aprox., cajón S: ancho 31 cm - altura 8 cm - densidad 28 cm. Medidas aprox., cajón M: ancho 39 cm - alto 11 cm - densidad 33 cm. Medidas aprox., cajón L: ancho 48 cm - alto 15 cm - densidad 36 cm – Peso: 15 kg

Este mueble se le entrega completamente armado y no es necesario un montaje. Simplemente desempaque y ubique la cómoda en el lugar que desee!

Ofrecemos más modelos de esta serie en nuestra tienda online, este mueble es ofrecido como se describe arriba - sin decoración!

ts-ideen Juego de Perchero doble Espejo Zapatero Extra Delgado 2 Compartimientos con Cajón para accesorios. Roble Sonoma € 149.90 in stock 1 new from €149.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con este conjunto se amuebla todo el pasillo! Un gran espejo, un práctico perchero y un zapatero muy versátil para ahorrar espacio. Gracias a su diseño sencillo se adapta a estilos decorativos tanto clásicos como modernos. Las tres piezas se pueden separar para ser utilizadas en diferentes habitaciones de la casa

Su construcción masiva y la robusta calidad le dan a este conjunto una impresión valisosa. El elegante acabado en color roble sonoma le da a este zapatero un aspecto atractivo. El sistema con puertas basculantes permite almacenar una gran cantidad de zapatos aprovechando al máximo el espacio

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. Marco en madera MDF con acabado color roble sonoma, recubierto con resina melamínica repelente al agua y con alta resistencia a los arañazos. Dos compartimientos para zapatos con puertas basculantes y un cajón para accesorios por arriba. Un estante superior en cristal transparente. Alojamiento para 12 pares de zapatos. Perchero con 8 ganchos dobles en metal cepillado y sombrerero. Un espejo rectangular

MEDIDAS. Zapatero. Ancho total 60 cm ~ Altura total 104 cm ~ Profundidad total 24 cm. Interior de cada compartimiento de zapatos: An 54 cm ~ Al 9-10 cm ~ P 33 cm. Interior del cajón: An 51 cm ~ Al 8.5 cm ~ P 18 cm. Distancia del estante en cristal desde la superficie superior: 11,5 cm. Perchero: An 45 cm ~ Al 100 cm ~ P 14 cm. Espejo: An 60 cm ~ Al 30 cm ~ P 2 cm

Montaje rápido y fácil gracias a la hoja ilustrada. En nuestra tienda hay juegos similares y muchos otros artículos disponibles. La oferta incluye una unidad del conjunto descrito. Todos los objetos decorativos adicionales que se muestran en las fotos no están incluidos

ts-ideen Juego de Perchero Espejo y Zapatero con Cajon en Apariencia de Madera Clara € 119.90 in stock 1 new from €119.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL Fibra de madera con aspecto de de abedul marrón claro

Altamente resistente a los arañazos gracias a la capa de resina de melanina, superficie de fácil cuidado

DIMENSIONES Dimensiones: Aprox. 116 cm x 80 cm x 20 cm (Altura x Ancho x Profundidad)

Dimensiones: total del armario: Aprox. 75 cm x 80 cm x 24 cm (alto x alto x peso)

Tiene hasta 8 pares de zapatos (dependiendo de la textura del zapato)

ts-ideen Banco para Pasillo estilo Country Blanco con 3 cajones y 2 cestas de mimbre € 119.90 in stock 1 new from €119.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo de madera de paulownia lacada en blanco. Placa superior de MDF (tablero de fibra de densidad media)

Tamaño: aprox. 46 cm x 79 cm x 32 cm (altura x anchura x profundidad)

3 cajones con tirador de metal. Dimensiones interiores: aprox. 12,5 cm x 20 cm x 24,5 cm (alto x ancho x profundidad)

2 cestas trenzadas. Dimensiones interiores: aprox. 15 cm x 29,5 cm x 23,5 cm (alto x ancho x profundidad)

Se entrega completamente montado, no requiere montaje

ts-ideen juego set de 3 Containers estantería cómoda caja cofre de diseño estilo retro shabby industrial € 69.90 in stock 1 new from €69.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este juego de los 3 cofres en estilo industrial armoniza fácilmente en cualquier entorno de su hogar - ya sea en la sala, baño, pasillo o dormitorio para niños. El cuerpo es en madera de MDF

Características del producto Cuerpo lacado en madera de MDF. Medidas aprox., container S: ancho 30 cm - altura 10 cm - densidad 20 cm. Medidas aprox., container M: ancho 38 cm - alto 15 cm - densidad 25 cm. Medidas aprox., container L: ancho 48 cm - alto 19 cm - densidad 30 cm

Este mueble se le entrega completamente armado y no es necesario un montaje. Simplemente desempaque y ubique la cómoda en el lugar que desee!

Ofrecemos más modelos de esta serie en nuestra tienda online, este mueble es ofrecido como se describe arriba - sin decoración!

ts-ideen Container estantería cómoda de diseño estilo retro shabby industrial, color negro € 199.90 in stock 1 new from €199.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta cómoda en estilo industrial armoniza fácilmente en cualquier entorno de su hogar - ya sea en la sala, baño, pasillo o dormitorio para niños. El cuerpo es en madera de MDF y contiene cuatro cajones

Ofrecemos más modelos de esta serie en nuestra tienda online, este mueble es ofrecido como se describe arriba - sin decoración!

Características del producto Cuerpo lacado en madera de MDF, en color blanco. Medidas aprox.: ancho 34 cm - altura 67 cm - densidad 34 cm. Cuatro cajones en la óptica de la placa de matrícula, medidas aprox. del interior: ancho 25 cm - alto 11 cm - densidad 28 cm

Este mueble se le entrega completamente armado y no es necesario un montaje. Simplemente desempaque y ubique la cómoda en el lugar que desee!

ts-ideen Zapatero pasillo madera 3 cajones blanco con puertas en color roble 121 x 64 cm € 99.90 in stock 1 new from €99.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS Material: madera, de color: los colores cálidos / blanco / 3 puertas en color roble

Alta resistencia a los arañazos con melamina · Fácil de limpiar la superficie DIMENSIONES aprox 121 x 64 x 24 cm

Los cajones tienen una placa interna que permite modificar el espacio interioir

construccion de la calidad, sólida calidad · Se suministra con instrucciones de montaje ilustradas. · Peso 21,2 kg

ts-ideen Container estantería cómoda armario de diseño estilo retro shabby UTAH industrial con piel sintética y cajones € 129.90 in stock 1 new from €129.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta cómoda en estilo industrial armoniza fácilmente en cualquier entorno de su hogar - ya sea en la sala, baño, pasillo o dormitorio para niños. El cuerpo es en madera de MDF y contiene 3 cajones

Características del producto Cuerpo lacado en madera de MDF y con piel sintética. Medidas aprox.: ancho 40 cm - altura 50 cm - densidad 30 cm. 3 cajones en la óptica de vintage, medidas aprox. del interior: ancho 35 cm - alto 12 cm - densidad 27 cm. Peso: 9,4 kg

Este mueble se le entrega completamente armado y no es necesario un montaje. Simplemente desempaque y ubique la cómoda en el lugar que desee!

Ofrecemos más modelos de esta serie en nuestra tienda online, este mueble es ofrecido como se describe arriba - sin decoración! READ Los 30 mejores Sensor Cadencia Garmin capaces: la mejor revisión sobre Sensor Cadencia Garmin

Estante para botellas de vino - Sistema modular CUBOX 50 - Mod. Dunkel 15 - Capacidad de hasta 15 botellas de 75 cl. - Tamaño 50 x 50 x 25 cm. en madera de pino FSC - Marrón € 54.95 in stock 1 new from €54.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estante para botellas de vino - Sistema modular CUBOX 50 - Mod. Dunkel 15 - Capacidad de hasta 15 botellas de 75 cl. - Tamaño 50 x 50 x 25 cm. en madera de pino FSC - Marrón

El bastidor se envía en kits de ensamblaje con instrucciones de ensamblaje claras y sencillas, y está equipado con todo lo necesario: - Componentes de madera; - Tornillos de fijación; - - Tornillos de conexión para unir múltiples módulos; - - Llave hexagonal para la fijación de tornillos; - - Instrucciones de montaje. -

Sus dimensiones permiten el almacenamiento total y vertical de hasta 15 botellas de vino / vino espumoso en sus 3 compartimentos.

Es posible superponer o unir elementos laterales del sistema CUBOX para crear su propia bodega.

Hecho en Alemania

Rebecca Mobili Cómoda Gris, mesilla de Noche Ahorra Espacio, 3 cajones, Estilo Vintage, para Dormitorio y baño - Medidas: 55 x 35 x 30 cm (AxANxF) - Art. RE4191 € 62.99 in stock 2 new from €62.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DETALLES TÉCNICOS: Medidas a. 55 cm x an. 35 cm x fon. 30 cm – Medidas cajon: a 14 cm x an 28 cm x fon 28 cm - Color: Gris shabby - Cod. RE4191

MULTIUSO: Se puede utilizar de diversas maneras en los diferentes intorno, como mesita de noche en el dormitorio, como mueble , aparador en el cuarto de baño. Los 3 cajones son la forma más cómoda de ordenar toallas pequeñas accesorios, peines, pinzas, trucos, cosméticos

DESIGN MODERNO Y DETAILLES NATURA : Diseño limpio y moderno con detailles en madera vintage: una combinacíon ideal por la sala de esta en estilo moderno contemporaneo r y por el dormitorio industrial

LISTO PARA SU USO: La mesita de noche será entregada en la dirección indicada en tu compra ya montada! Solo hay que quitar el embalaje y el mueble esta listo para ser utilizado

MESITA DE NOCHE AHORRA ESPACIO: La mesita de noche mueble Rebecca solucionas tus problemas de espacio. El tamaño pequeño de esta cajonera te permite de amueblar las habitaciones mas pequeñas. Es ideal como mesilla de noche en el dormitorio juvenil, aparador en el salón, muebles ahorra espacio, organizador en el baño

VASAGLE Mesa Lateral con Cajón, Mesa de Extremo para Espacios Pequeños, Puerta con Persiana, para Dormitorio, Sala de Estar, Marco de Metal, Estilo Industrial, Marrón Rústico y Negro LET063B01 € 80.99 in stock 2 new from €80.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUERA DE LA VISTA, PERO A MANO: Puede ser difícil organizar las cosas pequeñas en orden, ¿por qué no esconderlas? Con un cajón y dos compartimentos detrás de la puerta de la persiana, puedes mantener los extremos fuera de la vista, pero a tu lado

LA UNIÓN HACE LA FUERZA: Soportada por tablero de partículas y marco de acero, esta mesita de alta resistencia y estabilidad puede albergar todo lo necesario para una noche de cine o un ambiente acogedor antes de que caiga suavemente en dulces sueños

LLENO DE ENCANTO: Con una superficie marrón rústica, un marco de metal negro mate y una puerta con persiana, esta encantadora mesa auxiliar seguro que llamará la atención. ¿Por qué no añades un ramo de flores o decoraciones para crear un rincón brillante?

MONTAJE EN CONTROL: Con instrucciones simples y piezas numeradas, el ensamblaje de esta mesita de noche funciona tan fácil. Además, se incluyen pies ajustables para liberarle de la molestia de las mesas tambaleantes

SIEMPRE CONTIGO: Para el día o la noche, el trabajo o el sueño, la sala de estar o el dormitorio, coloca esta mesa de estilo industrial de nuestra Serie LOWELL a tu lado, y completará tu espacio así como tu vida

Habitdesign Armario Zapatero, Zapatero con Espejo, Acabado en Color Blanco Brillo, Medidas: 50 cm (Ancho) x 180 cm (Alto) x 20 cm (Fondo) € 112.90 in stock 1 new from €112.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El zapatero Rock es un fantástico mueble adaptable a cualquier estancia de tu hogar. Interior compuesto por 12 varillas tubulares de aluminio donde podrás colocar aproximadamente 16 pares de zapatos.

Las medidas del zapatero Rock son: 50 cm (ancho) x 20 cm (fondo) x 180 cm (alto). Las medidas del espejo son: 44 cm (ancho) x 173 cm (alto).

El acabado del zapatero Rock se presenta en color Blanco Brillo.

Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes). Posibilidad de montar la puerta al contrario, incluye los dispositivos de fijación del mueble a la pared. Utilizar los herrajes más adecuados para según qué tipo de pared.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melanina de gran calidad y de larga durabilidad, producto certificado por la PEFC (asociación española para la sostenibilidad forestal)

ts-ideen estantería cómoda librero estilo de vintage antiguo libros rustico con 3 cajones, color marrón british style € 249.00 in stock 1 new from €249.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este estantería hecho de mano es sin duda una verdadero punto de atracción y se adapta fácilmente a cualquier ambiente - puede ser colocado en la sala de estar, en el pasillo o en el dormitorio

Características del producto cuerpo de hierro y piel sintética cajones decorados con el desino de libros

Especificaciones · aprox dimensiones: ancho 30 cm - altura 90 cm - Profundidad 30 cm · Dimensiones de los 3 MDF cajones del interior: ancho 23 cm - altura 20 cm - profundidad 27 cm · Peso aproximadamente 12 kg

El mueble está completamente montado ,solo es necesario desembalar y listo! La decoración de las imágenes no está incluida.Ofrecemos más modelos de esta serie en nuestra tienda online.Este mueble se ofrece como se describe arriba - sin decoración

ts-ideen juego set de 4 Containers estantería cómoda caja cofre de diseño estilo retro shabby industrial TOUR EIFFEL, color naranja, rojo, verde y azúl € 149.00 in stock 1 new from €149.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este juego de los 4 cofres en estilo industrial armoniza fácilmente en cualquier entorno de su hogar - ya sea en la sala, baño, pasillo o dormitorio para niños. El cuerpo es en madera de MDF

Características del producto Cuerpo lacado en madera de MDF, en color naranja, verde, rojo y azúl. Medidas aprox., container S: ancho 35 cm - altura 19 cm - densidad 21 cm. Medidas aprox., container M: ancho 49 cm - alto 25 cm - densidad 28 cm. Medidas aprox., container L: ancho 60 cm - alto 32 cm - densidad 36 cm. Medidas aprox., container XL: ancho 70 cm - alto 40 cm - densidad 43 cm

Este mueble se le entrega completamente armado y no es necesario un montaje. Simplemente desempaque y ubique la cómoda en el lugar que desee!

Ofrecemos más modelos de esta serie en nuestra tienda online, este mueble es ofrecido como se describe arriba - sin decoración!

ts-ideen Cómoda Estilo Container Maritímo Verde/Gris Contenedor Shabby Vintage Cierramento Metálico € 249.00 in stock 1 new from €249.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Armario con ruedas lleno de estilo de alta calidad. Es una verdadera atracción, ya se nota en las fotos. Cada cómoda es única y todas las marcas de utilizo son espécificamente queridas para conferir al mueble su estilo "shabby" de container marítimo.

Se combina perfectamente con cualquier tipo de mobiliario, garantizará siempre y dondequiera un toque de estilo. El Design industrial y el cerramiento en metál con percha son realmente algo de particular, además con las ruedas será muy facíl moverlo por cada rincón de la casa.

Detalles del producto: Estructura en Fibra de madera MDF con estilo "Contenedor Marítimo" con número escrito Medidas: Anchura 39,5 cm; Altura 75 cm; Profundidad 32,5 cm Puerta con sierramento original metálico a percha 4 Ruedas estables Rincones reforzados. eventuales daños subrayan el estilo "Container Maritímo"

Medidas internas: Anchura 28 cm; Altura 58 cm; Profundidad 29 cm Se entrega completamente ya armado, no se necesita ningún montaje ulterior Peso: aprox. 10,8Kg

En nuestra tienda online ofrecemos muchisímos otro modelos. Vente a echar un vistazo! READ Los 30 mejores Correa Huawei Watch Gt capaces: la mejor revisión sobre Correa Huawei Watch Gt

Influencer & Digital Economy: Step By Step To Launch Your Idea, Share It With The World, And Thrive: The Dos And Don'Ts Of Bringing Creative Ideas To Life (English Edition) € 5.30 in stock 1 new from €5.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Release Date 2021-07-09T08:14:56.897-00:00 Language Inglés Publication Date 2021-07-09T08:14:56.897-00:00 Format eBook Kindle

MEDICAL QUALITY MANAGEMENT Journal, Notes, Ideas, Checklists, Actions, Log: Tool for Daily Goal Setting Goal Tracker Success Planner | Time Management ... TS, Six Sigma, Lean Journals and Notebooks) € 8.65 in stock 1 new from €8.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Inglés Number Of Pages 123 Publication Date 2021-03-15T00:00:01Z

QUALITY MANAGEMENT Notebook Journal, Ideas, Goals, Priorities, Actions, Minutes log: Daily Goal Setting Goal Tracker Success Planner | Time Management ... TS, Six Sigma, Lean Journals and Notebooks) € 8.53 in stock 1 new from €8.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Inglés Number Of Pages 122 Publication Date 2021-01-30T00:00:01Z

ISO 13485 MANAGEMENT: Journal... Notes Ideas Actions Checklists Log (Quality Management, Continuous Improvement, ISO, TS, Six Sigma, Lean Journals and Notebooks) € 8.59 in stock 1 new from €8.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Inglés Number Of Pages 123 Publication Date 2021-02-07T00:00:01Z

I'ts my 13 Quarantine birthday: Happy 13rd Birthday 13 Years Old notebook Gift Ideas for Boys, Girls and Kids Quarantine € 5.71 in stock 1 new from €5.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Inglés Number Of Pages 120 Publication Date 2021-03-06T00:00:01Z

The Essential T.S. Eliot € 25.27 in stock 1 new from €25.27

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Language Inglés Number Of Pages 208 Publication Date 2020-04-14T00:00:01Z

QUALITY MANAGEMENT: Journal....Notes Ideas, Actions, Checklists, Log - Manager Gift Tool for Goals Success Productivity Time Management Reviews ... TS, Six Sigma, Lean Journals and Notebooks) € 8.59 in stock 1 new from €8.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Inglés Number Of Pages 122 Publication Date 2021-02-18T00:00:01Z

QUALITY MANAGEMENT: Journal....Notes Ideas, Actions, Checklists, Log - Manager Gift Tool for Goals Success Productivity Time Management Reviews ... TS, Six Sigma, Lean Journals and Notebooks) € 8.59 in stock 1 new from €8.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Inglés Number Of Pages 123 Publication Date 2021-02-18T00:00:01Z

PROJECT QUALITY MANAGEMENT: Journal, Notes, Ideas, Actions, Checklists, log (Quality Management, Continuous Improvement, ISO, TS, Six Sigma, Lean Journals and Notebooks) € 9.31 in stock 1 new from €9.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Inglés Number Of Pages 122 Publication Date 2019-12-16T00:00:01Z

THE MOST POPULAR TATTOO IDEAS: The dos and don’ts about tattoo € 10.30 in stock 2 new from €10.30

1 used from €43.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Inglés Number Of Pages 57 Publication Date 2021-06-13T00:00:01Z

SIX SIGMA QUALITY MANAGEMENT: Journal, Notes, Ideas, Actions, Priorities, Checklists, Log (Quality Management, Continuous Improvement, ISO, TS, Six Sigma, Lean Journals and Notebooks) € 9.31 in stock 1 new from €9.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Inglés Number Of Pages 122 Publication Date 2019-12-16T00:00:01Z

