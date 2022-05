Inicio » Top News Los 30 mejores Tiradores De Ceramica capaces: la mejor revisión sobre Tiradores De Ceramica Top News Los 30 mejores Tiradores De Ceramica capaces: la mejor revisión sobre Tiradores De Ceramica 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Tiradores De Ceramica?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Tiradores De Ceramica del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Juego de 20 tiradores vintage de cerámica, con distintos diseños de flores, ideales para puertas, armarios, cajones y cómodas € 24.00

€ 21.49 in stock 2 new from €21.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 20 manijas de cajón de gabinete de puerta de cerámica de flores retro mixtas

Diámetro: Aprox. 42 mm, longitud del perno: Aprox. 35 - 45 mm

Se incluyen todos los materiales utilizados para el montaje.

Fácil de instalar. Se requiere un taladro manual si no hay un orificio de 3,2 mm.

Diseño hermoso y único, elegancia pintada a mano.

HERCHR Manijas de gabinete Vintage, patrón de Flor de Bronce Antiguo Tiradores de gabinete de cerámica Tiradores de Puerta Tiradores de cajón Tirador para Armario de tocador(Z7-128MM) € 10.39 in stock 2 new from €10.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ 【Ampliamente utilizado】: tirador de cajón adecuado para armario de cocina, puerta, cajón, armario, armario, armario, etc.

❤ 【Estilo europeo retro】: Herrajes para tiradores de cajones de estilo vintage, patrón especial de flores rosas.

❤ 【8 tamaños】: tiradores de armario de 8 tamaños para la instalación de varios muebles.

❤ 【Perillas y tiradores del gabinete】: Hecho de aleación de calidad y material cerámico, duradero y práctico.

❤ 【Con tornillos de hardware】: la manija de la puerta viene con un tornillo, un orificio coincide con un tornillo correspondientemente.

Tiradores de cerámica Pushpacrafts para muebles (12 unidades), color blanco y negro € 17.99

€ 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tiradores de cerámica para puertas y armarios (12 unidades), color blanco y negro.

Se venden por lotes de 12 unidades.

Material: cerámica. Colores: blanco y negro.

Dimensiones (en cm). Diámetro: 3,8 cm hasta 4,4 cm. Profundidad: aprox. 2,5 a 3,8 cm (aproximadamente). El tornillo mide 3,8 cm de largo. Longitud total: 6,3 cm.

Añade un toque decorativo a tus aparadores, armarios, puertas y otros muebles con este juego de tiradores de cerámica. Todos nuestros productos están hechos a mano, pieza a pieza, utilizando productos naturales. Por lo tanto, es bastante difícil, si no imposible, producir artículos idénticos.

10 tiradores vintage de cerámica con distintos diseños de flores, ideales para puertas, armarios, cajones y cómodas, multicolor € 15.99

€ 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tiradores de cerámica multicolor para puerta de armario.

Material: Cerámica.

Gran variedad de pomos de cerámica.

Juego de 10 pomos de colores mezclados. Cada juego se compone de 10 piezas individuales diferentes. Dimensiones: 4 x 4 cm (diámetro x altura).

Da un toque decorativo a cajones, gabinetes, puertas y más con este juego de pomos de cerámica. Todos nuestros productos son naturales, únicos y están hechos a mano. Por lo tanto, es muy difícil hacer artículos idénticos. READ Los 30 mejores Chaquetas De Cuero Mujeres capaces: la mejor revisión sobre Chaquetas De Cuero Mujeres

Ajuny 12 pomos de cerámica multicolor con aspecto vintage de flores para puerta y cajón € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pomos y tiradores de cerámica para tus cajones, armarios, cofres y mucho más.

Diámetro: 42 mm aprox. Longitud del tornillo: 35 mm - 45 mm aprox

Todos los accesorios necesarios para la instalación incluidos

Dale un toque sutil y elegante a tu cocina, baño y vestidor con nuestros pomos de cerámica de inspiración artística con perno fijo.

Pintado a mano en patrones y motivos tradicionales en llamativos colores.

NATUCE 10PCS Blanco Cerámica Pomo de Armario Redondo, 32MM Vintage Tirador para Cajón, Pomos y Tiradores de Muebles, Pomos Tiradores de Muebles, Armarios de Cocina,Cajones, Pomos para Puertas € 7.49 in stock 1 new from €7.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Materiales de calidad: nuestros tiradores están hechos de cerámica de alta calidad. Pomo de cerámica blanca agrietada, lisa, cómoda y perfecta. Trajes para gabinete, tocador, cajón, armario, puerta, armario.

❤Diseño retro: aspecto de crack retro. Mejor sentido del tacto, haga que su habitación se vea antigua y real.

❤Cantidad: perilla de puerta del gabinete 10PCS. Cada perilla se suministra con un tornillo de ajuste.

❤Tamaño: diámetro de la perilla: 32 mm, altura: 24 mm. Longitud de los tornillos: 24 mm. Asegúrate de que el grosor de tus cajones antes del pedido.

❤Seguro: la superficie lisa sin bordes y esquinas, muy segura para los niños, se puede usar para gabinetes, cajones, cofres, papeleras, aparadores, armarios, guarderías, etc.

AvoDovA 10PCS Pomo de Armario Redondo de Cerámica, Vintage Tirador para Cajón, Pomos y Tiradores de Muebles, 34mm Pomos Redondos para Puertas, Armarios de Cocina, Cajones (B) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Material: fabricado en cerámica. Pomos de puerta de forma redonda, delicados y prácticos. Actualización simple del gabinete, perillas decorativas para cajones.

❤Tamaño: diámetro de la perilla: 34 mm, altura: 31 mm. Longitud de los tornillos: 25 mm. Asegúrate del grosor de tus cajones antes de realizar el pedido.

❤Cantidad: 10 piezas de perilla de puerta de armario Vintage. Cada perilla se suministra con un tornillo de ajuste.

❤Fácil de instalar: busque la posición donde desea instalar en la placa y taladre un orificio, luego pase a través del tornillo de la parte posterior de la placa y atorníllelo a la perilla.

❤Excelente decoración: ideal para armario, cajón, cómoda, tocador, armario, guardería, etc. Ampliamente utilizado en armarios, guardarropas, cajones de tocador y cualquier lugar que desee.

KAILEE 12pcs Tiradores ceramica, Tiradores Vintage para Cajones Tiradores Armarios Redondos, Tiradores Multicolores para Cajones Oficina Baño Hogar Tocador Gabinete con Tornillos € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Embalaje y tamaño]: Nuestro juego incluye 12 tiradores ceramica vintage y 12 tornillos juego, el tamaño del mango es de 4x2,5 cm y la longitud del tornillo es de 6,4 cm. Mida el grosor del cajón antes de comprar para que pueda tomar una decisión razonable.

[Alta calidad]: Nuestros tiradores ceramica cajones están hechos de cerámica de alta calidad, que se hornean profesionalmente y son resistentes a los arañazos y no se rompen fácilmente; la base está hecha de materiales metálicos, que son fuertes y no se oxidan fácilmente, y tienen un larga vida útil.

[Diseño retro]: Nuestros 12 tiradores vintage redondos de cerámica tienen diferentes estampados y son muy orientales, muy adecuados para decorar muebles y dar un toque de estilo retro a tu hogar.

[Fácil de instalar]: Simplemente taladre un orificio del tamaño adecuado en el mueble donde debe instalarse los tiradores ceramica vintage, saque el tornillo de la manija y apriételo, sin necesidad de comprar herramientas de instalación adicionales.

[Uso amplio]: Nuestro tirador ceramica cocina ​es un buen sustituto, puede reemplazar todo tipo de manijas rotas o viejas en el hogar, se puede combinar con todo tipo de muebles y es adecuado para muchas ocasiones, como cocinas, restaurantes, dormitorios, etc

10 tiradores vintage de cerámica con distintos diseños de flores, ideales para puertas, armarios, cajones y cómodas € 16.00

€ 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tiradores de cerámica para cajones, color verde

Material: cerámica.

Un montón de bonitos pomos de cerámica.

Juego de 10 pomos de colores mezclados. Cada juego consta de 10 piezas individuales diferentes del diseño anterior. Dimensiones: 3,8 cm de diámetro y 3,8 cm de altura.

Dale un toque decorativo a los cajones, armarios, puertas y mucho más con este juego de pomos de cerámica. * Todos nuestros productos están exquisitamente hechos a mano, una pieza a la vez, utilizando productos de fabricación natural. Por lo tanto, es bastante difícil si no es imposible hacer artículos idénticos.

Tiradores de cerámica de Pushpacrafts para armarios, cajones o vitrinas, 20 unidades, distintos diseños de flores, estilo clásico, color blanco, crema € 23.99

€ 21.49 in stock 2 new from €21.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 20 pomos de cerámica de color blanco de alta calidad. Cada juego se compone de 10 pares del diseño anterior.

Diámetro: 42 mm. Longitud aproximada del tornillo: 30 mm. Longitud del pomo: 30-55 mm aproximadamente.

Ideal para cajones, armarios y vitrinas. 100 % hecho a mano.

100 % hecho a mano. Diseño floral de aspecto clásico.

Juego de 8 pomos de cerámica en blanco y gris, pintados a mano con diferentes diseños. Tiradores artesanales para armarios, cajoneras, cómodas y colgadores. Pomos clásicos de 40mm diámetro. € 17.80 in stock 2 new from €17.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO COMPLETO: 8 pomos de cerámica para cajones, armarios... Redecora tu cocina, zona de almacenaje, baños... con los juegos ya creados de tiradores de diferentes modelos.

MATERIAL: Pomos originales elaborados en cerámica y pintados a mano. Producto 100% artesanal. Con un resultado espectacular

TAMAÑO: Diámetro aproximado 40mm con una longitud de perno de 40 mm. Pomos diseñados para puertas, tiradores para armarios, tiradores de cajones y tiradores para cocinas.

ENVÍO: Los juegos de pomos se envían en una caja de cartón rígido perfectamente preparada para que lleguen en perfecto estado. La caja contiene 8 modelos diferentes. Nuestros productos se envían desde España o diferentes países de Europa.

USOS: Su instalación es muy sencilla. El resultado que aporta a tus muebles es espectacular. No requiere de ningún cuidado especial y además de estar pintados a mano, su barniz los protege de todo tipo de manchas para que este espectacular producto tenga una larga vida en tu hogar. Tiradores y pomos para todos los usos de tu hogar.

AvoDovA 10PCS Cerámica Pomo de Armario Redondo, 33MM Pomos y Tiradores de Muebles, Vintage Tirador para Cajón, Pomos para Puertas Armarios de Cocina Cajones de Comodas Antiguos € 14.89 in stock 1 new from €14.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Materiales de calidad: Nuestras perillas de gabinete están hechas de cerámica de alta calidad, suave, cómoda y perfecta. Trajes para armario, cómoda, cajón, armario, puerta, armario.

❤Dale estilo a tu espacio: actualiza la decoración de tu hogar agregando herrajes decorativos a tus gabinetes y cajones. La simple adición de perillas y tiradores puede revitalizar la apariencia de una habitación entera.

❤Diseño retro: look retro crack. Mejor sentido del tacto, haz que tu dormitorio luzca antiguo y real.

❤Tamaño: diámetro de la perilla: 33 mm, altura: 35 mm. Longitud de los tornillos: 24 mm. Asegúrate del grosor de tus cajones antes de realizar el pedido.

❤Seguro: superficie lisa sin bordes ni esquinas, muy segura para los niños, se puede utilizar para armario, cajón, cómoda, papelera, tocador, armario, guardería, etc.

PUSHPACRAFTS - Pomo para armario (cerámica, pintado a mano, 12 unidades), color gris y blanco € 19.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set de 12 pomos fáciles de ajustar.

AvoDovA 6PCS Vintage Pomo de Armario de Cerámica, 33mm Redondo Pomos de Cerámica, Tirador para Cajón, Perillas de Gabinete, Tiradores de Muebles, Pomos para Puertas, Armarios de Cocina, Cajones (A) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Material: Fabricado en cerámica. Pomos de puerta de forma redonda, delicados y prácticos. Actualización simple del gabinete, perillas decorativas para cajones.

❤Excelente decoración: nuestras perillas para el hogar son atractivas y modernas para cajones de tocador que vienen con un diseño elegante único hecho a mano. Todos están pulidos a la perfección para darle a su baño, gabinetes de cocina, ese aspecto clásico perfecto.

❤Tamaño: diámetro de la perilla: 33 mm, altura: 25 mm. Longitud de los tornillos: 27 mm. Asegúrate del grosor de tus cajones antes de realizar el pedido.

❤Fácil de instalar: busque la posición donde desea instalar en la placa y taladre un orificio, luego pase a través del tornillo de la parte posterior de la placa y atorníllelo a la perilla.

❤Ampliamente utilizado: estas perillas de cocina antiguas rejuvenecen su gabinete, cajón, tocador, armario, guardería, etc.

Jinlaili 10PCS Cerámica Pomo de Armario Redondo, 33MM Pomos y Tiradores de Muebles, Vintage Tirador para Cajón, Pomos para Puertas Armarios de Cocina Cajones de Comodas Antiguos (B) € 14.69 in stock 1 new from €14.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Materiales de calidad: Nuestras perillas de gabinete están hechas de cerámica de alta calidad, suave, cómoda y perfecta. Trajes para armario, cómoda, cajón, armario, puerta, armario.

❤Dale estilo a tu espacio: actualiza la decoración de tu hogar agregando herrajes decorativos a tus gabinetes y cajones. La simple adición de perillas y tiradores puede revitalizar la apariencia de una habitación entera.

❤Diseño retro: look retro crack. Mejor sentido del tacto, haz que tu dormitorio luzca antiguo y real.

❤Tamaño: diámetro de la perilla: 33 mm, altura: 35 mm. Longitud de los tornillos: 24 mm. Asegúrate del grosor de tus cajones antes de realizar el pedido.

❤Seguro: superficie lisa sin bordes ni esquinas, muy segura para los niños, se puede utilizar para armario, cajón, cómoda, papelera, tocador, armario, guardería, etc. READ En Nigeria, se ha anunciado una nueva cepa del virus corona, que se diferencia de sus predecesoras: conocida - coronavirus

EBETA 10 x manijas del gabinete Pomos y Tiradores, Tiradores de Muebles Tirador para Mueble de cerámico, Tirador de Cajon (Círculo Doble Plata - Blanco) € 18.98 in stock 1 new from €18.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para armarios, cajones, cofres, puertas de muebles de cocina, dormitorios y baños

Fácil de manejar y de montar muy rápidamente, siempre que pueda apretar los tornillos

Volumen de suministro: 10 piezas con tornillos de fijación M4 para una resistencia frontal de hasta 19 - 20 mm

Material: cerámica + aleación de zinc

Producto de excelente calidad, diseño único, arte y moda

PUSHPACRAFTS - 20 pomos de cerámica blanco y negro € 23.99

€ 21.49 in stock 2 new from €21.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 20 pomos de cerámica blanco y negro para cajones de puerta de armario, pomos de mezcla india. Cada juego consta de 10 pares del diseño anterior

Lote de 20 unidades

Material: cerámica; color: blanco y negro

Tamaño (en pulgadas): diámetro: 3,8 cm a 4,4 cm (aproximadamente). Profundidad: 1 a 3,2 cm aproximadamente. El tornillo mide 3,8 cm de largo. y longitud total: 2.5 pulgadas.

Dale un toque decorativo a cajones de tocador, armarios, puertas y más con este juego de pomos de cerámica * Todos nuestros productos están exquisitamente hechos a mano, de una pieza a la vez, utilizando productos naturales. Por lo tanto, es muy difícil, si no imposible, hacer artículos idénticos.

7PCS Tiradores Armarios Cerámica Pomo de Armario 23mm Pomos y Tiradores Vintage, Tiradores Porcelana, Pomos Tirador de Muebles para Cajones, Armarios de Cocina,Puertas € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Cerámica Tamaño del tornillo 2,5 cm, el diámetro de la perilla es de 2,3 cm / 0,9 pulgadas.

Ideal para muebles modernos y vintage: estas hermosas perillas de cerámica le dan un toque muy glamoroso y personalizado a la decoración de su hogar. Todos están pulidos a la perfección para darle a su baño, gabinetes de cocina, ese aspecto clásico perfecto.

Perillas de aplicaciones amplias: las perillas de gabinete vintage son muy artísticas y duraderas, ideales para gabinete, tocador, cajones, alacenas, cocina, guardarropas, estuche de regalo, estantería en su hogar, baño, sala de estar, biblioteca, dormitorio y oficina .

Fácil de instalar: encuentre el lugar para instalar en el tablero y taladre un agujero, luego pase el tornillo de la parte posterior del tablero y apriete las perillas del cajón de cerámica.

Empaquetado con tornillos: Longitud del tornillo 1 "/ 25 mm. Mida el grosor de sus cajones antes de realizar el pedido.

Juego de 20 pomos de cerámica con diseños de mosaicos florales en negro, pintados a mano. Tiradores artesanales para armarios, cajoneras, cómodas y colgadores. Pomos clásicos de 38 mm diámetro. € 23.90 in stock 2 new from €23.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO COMPLETO: 20 pomos de cerámica para cajones, armarios... Redecora tu cocina, zona de almacenaje, baños... con los juegos ya creados de tiradores de diferentes modelos.

MATERIAL: Pomos originales elaborados en cerámica y pintados a mano. Producto 100% artesanal. Con un resultado espectacular

TAMAÑO: Diámetro aproximado 40mm con una longitud de perno de 40 mm. Pomos diseñados para puertas, tiradores para armarios, tiradores de cajones y tiradores para cocinas.

ENVÍO: Los juegos de pomos se envían en una caja de cartón rígido perfectamente preparada para que lleguen en perfecto estado. La caja contiene 20 modelos diferentes. Nuestros productos se envían desde España o diferentes países de Europa.

USOS: Su instalación es muy sencilla. El resultado que aporta a tus muebles es espectacular. No requiere de ningún cuidado especial y además de estar pintados a mano, su barniz los protege de todo tipo de manchas para que este espectacular producto tenga una larga vida en tu hogar. Tiradores y pomos para todos los usos de tu hogar.

6Pz Cerámica Pomo de Armario en Forma de T Pomos y Tiradores de Muebles 55MM Flor de Ciruelo Vintage Tirador para Cajón Tiradores de Muebles Pomo para Puerta Armario de Cocina Cajone de Comoda Antiguo € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de Primera Calidad】 Juego de 6 pomos de puerta de flor de ciruelo, que están hechos de cerámica dura duradera y material de aleación de zinc. Fuerte dureza, resistencia a la corrosión, no es fácil de desvanecer, deformar y oxidar.

【Decoración Vintage】 Tiradores de puerta de cerámica con flor de ciruelo, retro, minimalista, exquisito y práctico. Exquisito diseño de patrón de ciruela, moderno y que combina con una variedad de estilos de hogar. Que puede mostrar su gusto único en la decoración del hogar.

【Seguro para los Niños】 Superficie lisa sin bordes ni esquinas, seguro para los niños. Ideal para gabinete, cómoda, gabinetes, gabinetes, estantería para libros en su hogar, cocina, baño, sala de estar, biblioteca, dormitorio y oficina.

【Fácil de Instalar】 Instale esta perilla en dos pasos, taladre un agujero, pase a través del tornillo de la parte posterior de la tabla y apriete a la perilla. Es fácil de instalar incluso para principiantes.

【Dimensión de la Perilla del Cajón】 Diámetro: 55 mm, Altura: 30 mm. Adecuado para tableros de 15-18 mm de espesor. Cada manija viene con un tornillo a juego (Longitud: 20 mm). Mida el grosor de sus cajones antes de realizar el pedido.

Juego de 8 pomos de cerámica con diferentes diseños de pájaros, pintados a mano. Tiradores artesanales para armarios, cajoneras, cómodas y colgadores. Pomos clásicos de 40 mm diámetro. € 17.80 in stock 2 new from €17.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO COMPLETO: 8 pomos de cerámica para cajones, armarios... Redecora tu cocina, zona de almacenaje, baños... con los juegos ya creados de tiradores de diferentes modelos.

MATERIAL: Pomos originales elaborados en cerámica y pintados a mano. Producto 100% artesanal. Con un resultado espectacular

TAMAÑO: Diámetro aproximado 40mm con una longitud de perno de 40 mm. Pomos diseñados para puertas, tiradores para armarios, tiradores de cajones y tiradores para cocinas.

ENVÍO: Los juegos de pomos se envían en una caja de cartón rígido perfectamente preparada para que lleguen en perfecto estado. La caja contiene 8 modelos diferentes. Nuestros productos se envían desde España o diferentes países de Europa.

USOS: Su instalación es muy sencilla. El resultado que aporta a tus muebles es espectacular. No requiere de ningún cuidado especial y además de estar pintados a mano, su barniz los protege de todo tipo de manchas para que este espectacular producto tenga una larga vida en tu hogar. Tiradores y pomos para todos los usos de tu hogar.

Gloryit 4 piezas Tirador de cerámica de aleación de zinc para muebles, Manija de gabinete de cerámica de aleación de zinc para puertas de armario, cajones, armarios, armarios, vitrinas, muebles € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Excelente material】el material del mango es aleación de zinc y cerámica. La aleación de zinc tiene una textura dura, no se decolora ni se oxida fácilmente, y tiene una gran resistencia. Las cerámicas también son de alta calidad.

【Diseño perfecto】Fundición de aleación de material real, placa inferior ensanchada, no es fácil de romper. Adoptando un diseño nórdico, la superficie de cerámica está diseñada con grietas, que se ve muy hermosa.

【Fácil de instalar】Estos mangos son fáciles de instalar, simplemente taladre agujeros en los muebles y apriételos con un destornillador, lo que le ahorra tiempo.

【Usado ampliamente】Estas manijas de puerta de gabinete de cerámica se usan para cajones, guardarropas, zapateros, gabinetes, mesitas de noche, gabinetes de baño y varias otras puertas de gabinete.

【Tamaño del mango】Distancia del orificio: 96 mm, longitud total: 145 mm, peso: 64 g.

Perillas de Puerta de Ceramica Juego de 25 Multi Color Hecho a Mano - Cajon Tirador de la Puerta Cocina Puerta de Armario Armario de Hardware Ceramica Azul Armarios de Flores € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PERILLAS DE CERÁMICA HECHAS A MANO: Estas perillas 100% hechas a mano son una excelente manera de transformar cualquier habitación, ideal para cajones, armarios y gabinetes.

CONJUNTO DE 25: 25 piezas que combinan perillas de cerámica vintage de 2.5 pulgadas de alto y 1.7 de diámetro

FÁCIL DE INSTALAR: Nuestras perillas son muy fáciles de instalar, todo el hardware requerido para la instalación incluida, requiere un taladro manual

AJUSTE SU ESPACIO: actualice la decoración de su hogar agregando herrajes decorativos a sus gabinetes y cajones. La simple adición de botones y tiradores puede revitalizar la apariencia de una habitación completa

Ebeta 10er manijas del gabinete Tirador de un cajón Tiradores colgantes, Manijas de puerta manijas de proa, manija de los muebles Ceramica, Distancia del pozo 128mm (Flor de trompeta) € 24.95 in stock 1 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud: 149 mm / Distancia al agujero: 128 mm / Altura: 35 mm

La longitud de los tornillos de montaje es de aproximadamente 22 mm, para un grosor frontal de 17 a 18 mm

Ideal para: cajón, armario, vinoteca, puertas, etc.

Las asas de aleación de zinc son muy duraderas, nunca se oxidan ni se desvanecen

Volumen de suministro: 10 piezas con 20 tornillos de fijación.

Tiradores Vintage de Cerámica, 12PCS Pomo para Armario, Asas de Gabinete, Pomos Redondos de Cerámica de Colores con un Solo Orificio para Puertas, Armarios, Cajones y Cómodas € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ARTESANÍA EXQUISITA】Pomos bellamente pintadas a mano, todos están pulidos a la perfección para darle a su baño, gabinete de cocina, ese aspecto clásico perfecto.

【AGREGAR ESTÉTICA】Pomos de cerámica azul para puerta de armario. Dale un toque sutil y elegante a tu cocina, baño y vestidor con nuestros pomos de cerámica inspirados en el arte con perno fijo.

【EXQUISITAMENTE HECHOS A MANO】Pomos originales elaborados en cerámica y pintados a mano. Producto artesanal. Pintado a mano en patrones tradicionales y motivos en llamativos colores.

【TAMAÑO】12 Pomos de cerámica para cajones, armarios. Diámetro: 4 cm (aprox); profundidad: 3cm a 3,2 cm (aprox.) y longitud total de 6,5cm.Adecuado para puertas con un espesor inferior a 27 mm.

【FÁCILES DE MONTAR】Incluye todos los accesorios necesarios para la instalaciónSon bastante fáciles de montar con las herramientas comunes en el hogar.Ideales para armarios, cajones, puertas, alacenas, roperos, zapateros, etc. READ Turistas irlandeses en alerta por erupción apocalíptica del volcán de la Palma en España

UBERMing Pomos de Cerámica 6 Piezas Perillas en Forma de Corazón de Cerámica para Muebles Tiradores de Puertas y Armarios - Rosa € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Materiales de Alta Calidad: 6 bonitos pomos en forma de corazón están hechos de cerámica de alta calidad, superficie lisa hace sentir cómodo en el uso.

❤ Exquisito Tamaño: El tamaño de la perilla de cerámica es L40 x W36 x H32 (mm) y el tamaño del tornillo es de 22 x 4 (mm). Los pernos están firmemente fijados y no son fáciles de aflojar.

❤ Bonita Decoración: Estas bonitas perillas de cerámica en forma de hongo no solo se pueden utilizar como accesorios de muebles, sino también como una excelente decoración en la habitación.

❤ Fácil de Instalar: Cada manija tiene un tornillo a juego que se puede instalar rápida y fácilmente, lo que le ahorra tiempo.

❤ Uso Amplio: Las manijas del gabinete se pueden utilizar en mueble de cocina, puerta del mueble, armario, cajón del escritorio, cajones de armario o estantería, donde se necesitan tirones del gabinete.

10 pomos redondos de cerámica de colores con un solo orificio, tirador para armario, aparador, puerta, cajón blanco € 12.59 in stock 1 new from €12.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Todos los pomos se cuecen con esmalte al agua de alta calidad, con un color cálido y efecto espejo.

Protección del medio ambiente sin formaldehído, esmalte de pulido superficial, evita daños al recubrimiento.

Fáciles de montar. Son bastante fáciles de montar con las herramientas comunes en el hogar.

Ideales para armarios, cajones, puertas, alacenas, roperos, zapateros, etc.

El paquete incluye: 10 pomos para puerta (incluye 10 tornillos de 25 mm).

WolinTek 8PCS Pomo de Cerámica Tiradores de Muebles,perillas Pomos y tiradores de los cajones para Muebles Cajones Armarios Manilla con tornillos € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño】 Largo total: 74 mm, Alto: 26 mm, Ancho: 74 mm.

【Material cerámico】 Estos pomos de las puertas están hechos de cerámica, aleación de zinc. Esto significa que las perillas son fuertes y duraderas.

【Diseño agradable】 Tiradores de pomo de metal estilo retro vintage, muy delicados y atractivos, elegantes y vintage.

【Uso】 Adecuado para sus puertas, gabinete de cocina, cajonera, estantería, etc.

【Garantía】 Si no está 100% completamente satisfecho con su juego de 8 perillas de puerta, simplemente avísenos y se le ofrecerá un reembolso COMPLETO o un reemplazo.

12 Piezas Pomo de Armario Redondo de Cerámica Blanco Puerta Pomo Gabinete Retro Vintage Tirador Pomos para Cajón Pomos Redondos Blancos Vintage para Muebles Armarios de Cocina,Cajones € 14.89 in stock 1 new from €14.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cantidad Númeroso: 12 Pomos y tiradores de muebles. Suficiente para que pueda realizar renovaciones importantes en cualquier lugar de su hogar.

Materiales de Alta Calidad: Los pomos redondos para puertas se utilizan cerámicas de alta calidad y aleaciones de zinc. Exquisito y duradero, con una larga vida útil.

Amplia Gama de Usos: El tamaño de los tiradores redondos blancos para muebles son adecuados para la mayoría de los muebles, ya sean gabinetes, tocadores, cajones, armarios, puertas, armarios, todos se pueden usar.

Montaje Sencillo: El blanco vintage pomo de armario redondo siempre que tenga un destornillador y pueda apretar los tornillos, podrá manipularlos y montarlos rápidamente.

Diseño Retro: Pomos redondos blancos para armario tiene la apariencia blanca, diseño atmosférico, mejor toque, hace que la combinación de colores de su habitación sea más moderna.

Pomos de puerta de cerámica vintage - Tirador de cajón Tiradores de cajón Juego de 25 piezas gris y blanco € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MANDOS DE CERÁMICA HECHOS A MANO: Estos pomos 100% hechos a mano son una excelente manera de transformar cualquier habitación, ideal para cajones, armarios y gabinetes.

DIMENSIÓN: 1.75 pulgadas de diámetro, 1.5 pulgadas de proyección y 2.5 pulgadas de longitud de tornillo aprox.

FÁCIL DE INSTALAR: Nuestras perillas son muy fáciles de instalar. Todo el hardware requerido para la instalación incluida, requiere un taladro manual

ESTILO SU ESPACIO: Actualice la decoración de su hogar agregando accesorios decorativos a sus gabinetes y cajones. La simple adición de perillas y tirones puede revitalizar la apariencia de una habitación completa

