Los 30 mejores The North Face Mochilas capaces: la mejor revisión sobre The North Face Mochilas

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de The North Face Mochilas?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ The North Face Mochilas del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



The North Face Borealis- Mochila, Unisex adulto, Negro, 28 L, Talla única € 100.00

Amazon.es Features Mochila Borealis

Marca The North Face

Volumen 28 l

The North Face Borealis Classic Mochila, Unisex Adulto, Negro (TNF Black), Talla Única € 95.00

Amazon.es Features Correas para hombros FlexVent moldeadas por inyección, con inserciones de espuma de PE para más comodidad

Panel de la espalda acolchado, con malla, muy cómodo, con canal de ventilación dorsal y lámina de PE que aporta más apoyo para la espalda

Presilla de aviso luminoso reflectante integrado

Cinturón lumbar plegable y con alas

Compartimento principal amplio, con organizadores, acople para sistemas de hidratación y funda para ordenadores portátiles de distintos tamaños

The North Face Mochila Jester para mujer, TNF, estampado floral, color azul marino, talla única € 72.07

Amazon.es Features Listo para el campus. Nuestro clásico paquete de bufón recibió una actualización moderna: ahora tiene una funda acolchada para portátil, organización simplificada y puede soportar completamente sin apoyo. Oh, y también tiene un respaldo solicitado de la Asociación Americana Quiropráctica.

Tecnología de ventilación flexible. El sistema de suspensión FlexVent cuenta con un yugo flexible construido a partir de correas de hombro moldeadas por inyección personalizadas y flexibles, un panel trasero de malla acolchada y un panel lumbar transpirable para un apoyo cómodo y ventilado.

Organización total. Un compartimento frontal simplifica la organización mientras mantiene los elementos esenciales de almacenamiento con bolsillos con cremallera segura, una funda para tablet y un llavero. En el exterior, tiene dos bolsillos para botellas de agua y un sistema elástico frontal para almacenamiento adicional.

Cómodo de llevar. Un gran compartimento principal sostiene todos tus libros para un día en el campus y contiene una funda acolchada para portátil para proteger tu computadora de golpes y caídas. Las asas superiores permiten un fácil agarre, y una correa de esternón proporciona apoyo adicional.

Especificaciones técnicas: Dimensiones: 27,9 cm x 17,1 cm x 43,8 cm. Funda para portátil: 32,4 cm x 27,9 cm. Volumen: 22 L. Tela: poliéster reciclado 600D o 300D con acabado repelente al agua duradero no PFC, dependiendo de los colores.

The North Face Borealis W - Mochila para mujer, color Agarre persianorngripstop/Tnfblk., tamaño talla única, volumen 21.00liters € 88.00

Amazon.es Features Asa acolchada cómoda en la parte superior.

Correa de pecho con hebilla.

El compartimento acolchado para portátil con forro polar en el compartimento principal protege tu portátil de golpes y caídas.

Acceso rápido al compartimento acolchado con forro polar para tablet en el compartimento delantero.

Compartimento de almacenamiento delantero con insertos laterales elásticos y posibilidad de ampliación para un volumen adicional.

The North Face - Mochila - Base Camp Fuse Box TNF Negro (Negro, Talla Unica) € 139.00

Amazon.es Features Designer: The North Face

Artículo: T93KVRJK3

Color: Negro

Estación: Otoño/Invierno

The North Face Vault Mochila, Multicolor, One Size € 70.00

Amazon.es Features La funda acolchada en el compartimento principal protegerá tu dispositivo de posibles golpes y caídas

Compartimento principal de gran tamaño para libros y carpetas

Compartimento frontal con organizadores internos y una funda con acolchado adicional para la tableta, enganches para los bolígrafos y bolsillos adicionales con cremallera de seguridad

Los dos bolsillos externos de malla para guardar botellas también se pueden usar como bolsillos multiuso con acceso rápido al móvil en un lateral de la mochila

Bolsillo externo con forro polar para guardar las gafas de sol, el teléfono o las llaves

The North Face Jester € 67.98

Amazon.es Features Gran compartimento principal para libros y carpetas

Nuestro clásico bufón de 28 litros fue rediseñado con un cómodo panel trasero y correas para los hombros.

El sistema de suspensión FlexVent cuenta con un yugo flexible construido a partir de correas de hombro moldeadas por inyección, un panel trasero de malla acolchada y un panel lumbar transpirable.

Funda acolchada para portátil en el compartimento principal protege tus artículos de golpes y caídas.

Bucle reflectante para bicicleta, pestañas de botella de agua y correa para el hombro crean 360 grados de reflectividad

The North Face Women's Women's Surge € 209.14

Amazon.es Features El sistema de suspensión FlexVent cuenta con un yugo flexible construido a partir de correas de hombro moldeadas por inyección; un panel trasero de malla acolchada increíblemente cómodo; y un panel lumbar altamente transpirable para una máxima transpirabilidad durante todo el día, bucle reflectante para bicicleta, pestañas de botella de agua y correa de hombro crean 360 grados de reflectividad; correa de esternón con hebilla de silbato

Las correas de hombro específicas para mujeres son flexibles por lo que se adaptan a una amplia gama de tipos de cuerpo. Dos bolsillos externos de malla Teksever para botellas de agua pueden doblarse fácilmente como bolsillos multiusos con acceso rápido para smartphone en un lado; cinturón de cintura extraíble

Compartimento dedicado a la oficina móvil para ordenador portátil, tableta y documentos. Bolsillo externo con forro polar para gafas de sol, teléfono o llaves. Dimensiones: 50,8 x 33,7 x 26,6 cm

Gran compartimento principal para libros y carpetas. La parte delantera tiene dos bolsillos adicionales con forro polar, uno con una cremallera y otro sin diferentes necesidades; TNF negro: nailon 400D

El compartimento frontal con organización interna tiene una funda acolchada para tablet, un péndulo y bolsillos adicionales con cremallera segura. Cómodas asas acolchadas en la parte superior y frontal; mezcla blanca Mtlic Melange/Md Gry: 100% poliéster metálico melange

The North Face Vault Mochila Hombre - sintético talla: Talla única € 79.00

Amazon.es Features Compromiso por la ciudad. Este paquete recientemente actualizado tiene un aspecto fresco y suspensión nacida de la experiencia técnica. Perfecto para viajes rápidos por la ciudad, el compartimento principal cuenta con una funda acolchada para portátil de 15 pulgadas y se adapta cómodamente a tus libros y carpetas.

Tecnología de ventilación flexible. El sistema de suspensión FlexVent cuenta con un yugo flexible construido a partir de correas de hombro moldeadas por inyección personalizadas y flexibles, un panel trasero de malla acolchado y un panel lumbar transpirable para un apoyo cómodo y ventilado.

Diseño organizado. El compartimento frontal tiene bolsillos internos de organización y una funda acolchada adicional para todos tus dispositivos electrónicos. Dos bolsillos extendidos de malla para botellas de agua para llevar botellas de agua, paraguas o chubasquero.

Cómodo de llevar. Para la escuela, la oficina y un estilo de vida en movimiento, esta mochila tiene un asa superior para un fácil agarre y una correa de esternón con silbato para mayor apoyo y seguridad. Los detalles reflectantes te ayudan a destacar durante la hora pico.

Especificaciones técnicas: Dimensiones: 49,5 x 33 x 22,2 cm. Volumen: 26,5 litros. Tela: poliéster 600D, estampado de poliéster 600D, poliéster 300D jaspeado.

The North Face Borealis Mochila, Tnf Negro Heather/Etéreo Azul (Negro) - NF0A3KV4T78 € 148.16

Amazon.es Features Gran compartimento principal para libros y carpetas y compartimento dedicado para portátil altamente protector.

Compartimento frontal con organización interna tiene una funda extra acolchada para tableta, un soporte para bolígrafos y bolsillos adicionales con cremallera segura.

Bucle reflectante para bicicleta, pestañas de botella de agua y correa de hombro que crean 360 grados de reflectividad para hacerte más visible en condiciones de poca luz.

Bolsillo exterior con forro polar para gafas de sol, teléfono o llaves.

Sistema elástico frontal actualizado para almacenamiento externo.

The North Face Base Camp Duffel Bolsa de Deporte, Unisex Adulto, Dorado (Summit Gold/TNF Black), S € 124.98

Amazon.es Features Talla XS y S tienen medidas aptas para equipaje de mano

Asas para los hombros de corte alpino, ajustables y desmontables para un ajuste ergonómico con la mínima torsión

Asas laterales acolchadas para llevar la bolsa de la mano y asas de transporte

Abertura con cremallera en D con solapa con cremallera resistente al agua

Compartimento principal con bolsillo de malla con cremallera y bolsillo de malla en el extremo para disponer de más opciones de organización

The North Face Vault Mochila Tnf Negro Talla Única € 102.75

Amazon.es Features Comunicación de la ciudad. Este pack específico para mujeres tiene un aspecto fresco y una suspensión nacida de la experiencia técnica. Perfecto para viajes rápidos por la ciudad, el compartimento principal cuenta con una funda acolchada para portátil de 15 pulgadas y se adapta cómodamente a tus libros y carpetas.

Tecnología de ventilación flexible. El sistema de suspensión FlexVent cuenta con un yugo flexible construido con correas de hombro moldeadas por inyección y flexibles, un panel trasero de malla acolchada y un panel lumbar transpirable para un apoyo cómodo y ventilado.

Diseño organizado. El compartimento frontal tiene bolsillos internos de organización y una funda para tablet extra acolchada para todos tus dispositivos electrónicos. Dos bolsillos extendidos para botellas de agua de malla llevan botellas de agua, tu paraguas o impermeable.

Cómodo transporte. Para la escuela, la oficina y un estilo de vida sobre la marcha, esta mochila tiene un asa superior para un fácil agarre y una correa de esternón con silbato para mayor apoyo y seguridad. Los detalles reflectantes te ayudan a destacar durante la hora punta.

Especificaciones técnicas. Dimensiones: 19.5 x 12.75 x 9.5 pulgadas. Volumen: 29 litros. Tela: poliéster 600D, poliéster 450D X 300D, poliéster 600D en relieve, poliéster 1200D.

The North Face Terra 65 Mochila, TNF Dark Grey Heather, S/M € 170.00

Amazon.es Features Nuestro nuevo sistema Dyno Lift System permite ajustar la carga de forma equilibrada sobre la marcha sin añadir peso alguno

Nuestro panel trasero es más cómodo que nunca y está fabricado de suave espuma y malla transpirable

El bolsillo delantero, más grande, te permite un almacenamiento eficiente

Tapa flotante superior para llevar un saco de dormir o una tienda

Cinturón lumbar moldeado para ofrecer apoyo y confort

Under Armour UA Roland Backpack Mochila, Unisex, Negro (Black/Black/Silver), Talla única € 30.00

Amazon.es Features Ligera mochila: Diseñada para ser cómoda y fácil de transportar, la mochila de viaje es útil para el colegio, el gimnasio o para el día a día

Bolsillo para portátil: La mochila de deporte tiene una funda acolchada que permite guardar de forma segura y seca un portátil de hasta 15 pulgadas

Resistente al agua: La mochila para bicicleta cuenta con la tecnología UA Storm que proporciona un acabado resistente al agua y los elementos

Versátil: Esta mochila resistente al agua tiene correas ajustables, un asa, un bolsillo para botellas de agua y dos bolsillos para guardar objetos

Material y volumen: Mochila unisex Under Armour UA Roland Backpack, material: 100% de poliéster, volumen: 17 litros, medidas: 24 cm x 35 cm x 48 cm READ Los 30 mejores Polos Manga Larga Hombre capaces: la mejor revisión sobre Polos Manga Larga Hombre

The North Face Borealis Mochila, Negro, 50 x 34.5 x 22 cm, 28 Liter € 288.38

Amazon.es Features Sistema de suspensión FlexVent con correas moldeadas por compresión para los hombros y panel de respaldo acolchado y con malla ligera, dotado de canal de ventilación dorsal

Compartimento principal con funda acolchada de forro polar para ordenador portátil, que lo protegerá de caídas y golpes

Compartimento delantero en forma de D de fácil acceso con funda acolchada con forro polar para tableta

El compartimento secundario dispone de organizadores internos con bolsillo para dispositivos multimedia forrado en felpa

Gancho para la luz de la bicicleta, lengüetas en los bolsillos para botella de agua y correas para los hombros con elementos reflectantes que ofrecen una visibilidad total

THE NORTH FACE JESTOREALIS Mochilas Hommes Camuflaje - única - Mochila € 83.00

Amazon.es Features Part Number T93KY7-G2G Model 3KY7G2G Color Vert Kaki/Vert Camouflage Is Adult Product Size Talla única

The North Face Borealis Classic Midgryhtr/Tnfbk Daypack, Unisex Adulto, Mid Grey Heathr/TNF Black, OS € 100.00

€ 89.00 in stock 1 new from €89.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Correas para hombros FlexVent moldeadas por inyección, con inserciones de espuma de PE para más comodidad

Panel de la espalda acolchado, con malla, muy cómodo, con canal de ventilación dorsal y lámina de PE que aporta más apoyo para la espalda

Presilla de aviso luminoso reflectante integrado

The North Face Totepack Daypack - Mochila, Mujer, T93KYY-KS7, TNF BLACK HEATHER, talla única € 89.00

Amazon.es Features Con compartimento para ordenador portátil.

Impermeables.

Compartimento principal con cremallera de 2 direcciones.

Compartimento frontal.

Correas de hombro acolchadas y ajustables.

The North Face Unisex Recon Backpack (30L) € 103.45

Amazon.es Features Recon Classic. Nuestra icónica mochila de 30 l está actualizada con un bolsillo frontal elástico y una mejor organización. Un espacioso compartimento principal tiene un compartimento especial para el ordenador portátil altamente protector.

Tecnología Flex Vent. El sistema de suspensión FlexVent cuenta con un carril flexible construido con correas moldeadas por inyección, un panel trasero de malla acolchado y un panel lumbar transpirable para un apoyo cómodo y ventilado.

Organización total: Dos bolsillos para botellas de agua de malla extendida, dos bolsillos multiusos. El compartimento frontal tiene dos bolsillos adicionales forrados con forro polar, uno con cremallera y otro sin diferentes necesidades.

Cómodo transporte. Ya sea para la escuela, el desplazamiento o el viaje, esta mochila tiene un asa superior para un fácil agarre y un cinturón extraíble en la cintura para un ajuste personalizado. Una correa de esternón con hebilla de silbato añade más apoyo y seguridad. Los detalles reflectantes te ayudan a destacar.

Características técnicas: Tamaño: 48,9 x 33 x 17,8 cm. Volumen: 30 litros. Tejido: nailon con acabado DWR no PFC. Bota: nailon balístico 1680D.

The North Face Pivoter Backpack € 96.30

Amazon.es Features PIVOTER CLASSIC. Con la ayuda de los estudiantes, actualizamos este pack de 27.7L de vuelta al campus con una estética moderna y características. Una funda para portátil de 15 pulgadas y una funda adicional para tablet almacena tus dispositivos electrónicos. Pack se sostiene solo para facilitar la carga y descarga.

Tecnología Flex Vent. El sistema de suspensión FlexVent cuenta con un yugo flexible construido a partir de correas de hombro moldeadas por inyección, un panel trasero de malla acolchada y un panel lumbar transpirable para un apoyo cómodo y ventilado.

ORGANIZACIÓN TOTAL. Para la escuela, viajes o viajes, esta mochila cuenta con un compartimento frontal actualizado que simplifica la organización para el usuario moderno bolsillos con cremallera, fundas electrónicas y un llavero para mantener organizado.

Diseñado para todo. Dos asas superiores ofrecen un transporte versátil. Un bolsillo externo para guardar objetos de acceso rápido y dos bolsillos para botellas de agua proporcionan almacenamiento adicional. Cuenta con una correa de esternón de apoyo y detalles reflectantes para ayudarte a destacar.

Especificaciones técnicas. Dimensiones: 28 x 21 x 18 pulgadas. Volumen: 27,7 litros. Tejido: 600d 50% poliéster reciclado o poliéster jaspeado 300D con un acabado repelente al agua dependiendo de la colorway. Acabados: 100% reciclado.

The North Face Mochila de prohibición para Hombre Talla única Gris Gris Mediados

Amazon.es Features , Compartimento para el portátil forro polar dedicado tiene un mango de expulsión que eleva su portátil fuera de su bolsillo para un fácil acceso

De carga superior compartimento principal para libros y carpetas

Secure-cremallera oculta bolsillo delantero

Dos bolsillos laterales para botellas de agua

Cómoda, mango plazo superior acolchada

Eastpak Tranverz M Maleta, 67 Cm, 78 L, Gris (Black Denim) € 150.00

Altura: 67 cm, Ancho: 35.5 cm, Fondo: 30 cm

Fabricada con 60 % nylon y 40 % poliéster

Sistema de giro fácil para recorrer la ciudad, los aeropuertos más concurridos y muchos sitios más

Asas acolchadas en la parte superior y lateral para colocarla en la cinta transportadora o en el maletero con facilidad

The North Face W Borealis Tnf - Mochila para mujer, color negro € 148.38

Amazon.es Features BOREALIS CLASSIC. Esta mochila de 27 L está diseñada específicamente para mujeres con bolsillos de fácil acceso, un sistema de suspensión reacondicionado y sistema elástico frontal. El compartimento principal tiene una funda acolchada para portátil de 15 pulgadas con forro polar para proteger tu ordenador.

Tecnología de ventilación flexible. El sistema de suspensión FlexVent cuenta con un yugo flexible construido a partir de correas de hombro moldeadas por inyección, un panel trasero de malla acolchada y un panel lumbar transpirable para un apoyo cómodo y ventilado.

Organización total. Dos bolsillos de malla extendidos para botellas de agua dobles como bolsillos multiusos. El compartimento frontal tiene una funda acolchada adicional para tablet y bolsillos con cremallera. Un bolsillo exterior forrado de forro polar almacena objetos pequeños o electrónicos.

Cómodo de llevar. Para la escuela, el trabajo o los viajes, esta mochila tiene un asa superior para un fácil agarre y un cinturón de cintura extraíble para un ajuste personalizado. Una correa de esternón con hebilla de silbato añade apoyo adicional y seguridad. Los detalles reflectantes te ayudan a destacar.

Especificaciones técnicas: Dimensiones: 50 x 33,7 x 24,7 cm. Volumen: 27 litros.

The North Face Mochila para portátil escolar Pivoter para mujer € 96.30

Amazon.es Features Transporte de pivotante. Ya sea que vayas a la escuela, al trabajo o al gimnasio, este paquete de 27 litros cuenta con correas de hombro específicas para mujer para una comodidad total. Un amplio compartimento principal, funda para portátil de 15 pulgadas y una funda acolchada para tablet ayudan a almacenar artículos esenciales y electrónicos.

Tecnología de ventilación flexible. El sistema de suspensión FlexVent cuenta con un yugo flexible construido a partir de correas de hombro moldeadas por inyección personalizadas, un panel trasero de malla acolchado y un panel lumbar transpirable para un apoyo cómodo y ventilado.

Almacenamiento organizado. El compartimento frontal cuenta con una amplia organización con una funda acolchada adicional, un colgante y bolsillos adicionales con cierre seguro. Dos bolsillos de malla extendidos para botellas de agua y un bolsillo superior externo que proporciona un acceso rápido a los accesorios.

Viaja con facilidad. El pivotante se adapta a tus necesidades para viajes rápidos y días en los que solo necesitas llevar un poco extra. Un asa superior es fácil de agarrar y una correa de esternón con hebilla de silbato añade apoyo y seguridad extra. Detalles reflectantes que te ayudan a destacar.

Especificaciones técnicas: Dimensiones: 49,5 x 33 x 19,1 cm. Volumen: 27 litros. Peso medio: 1 lb. 13 oz. Tela: 600D poliéster estampado, 600D poliéster estampado, 300D poliéster jaspeado.

The North Face Recon Backpack, Blue Wing Teal/TNF Black, One Size € 172.47

Amazon.es Features RECON CLASSIC. Nuestra icónica mochila de 30 L se actualiza con un bolsillo frontal elástico y una organización mejorada. Un espacioso compartimento principal tiene un compartimento para portátil dedicado y altamente protector.

Tecnología de ventilación flexible. El sistema de suspensión FlexVent cuenta con un yugo flexible construido a partir de correas de hombro moldeadas por inyección, un panel trasero de malla acolchada y un panel lumbar transpirable para un apoyo cómodo y ventilado.

Organización total. Dos bolsillos de malla extendidos para botellas de agua dobles como bolsillos multiusos. El compartimento frontal tiene dos bolsillos adicionales con forro polar, uno con una cremallera y otro sin necesidad de diferentes necesidades.

Cómodo de llevar. Para la escuela, viajes o viajes, esta mochila tiene un asa superior para un fácil agarre y un cinturón de cintura extraíble para un ajuste personalizado. Una correa de esternón con hebilla de silbato añade apoyo adicional y seguridad. Los detalles reflectantes te ayudan a destacar.

Especificaciones técnicas: Dimensiones: 48,9 cm x 33 cm x 17,8 cm. Volumen: 30 litros. Tejido: nailon con acabado DWR sin PFC. Bota: nailon balístico 1680D. READ Los 30 mejores Tirachinas Profesional De Caza capaces: la mejor revisión sobre Tirachinas Profesional De Caza

The North Face Sac à Dos Borealis Classic € 109.00

Amazon.es Features Marca: The North Face

Tipo: mochila

Color: rojo

Artículo original con garantía del fabricante

NEEKFOX Mochila de Senderismo Ligera Plegable 30L Viaje Día de Escalada Pack para Hombre Mujer, Peso Ligero Compacta Resistente al Agua Mochila para Deportivas Exterior Acampada € 19.99

Amazon.es Features ✅【Peso ligero, pero Duradera】Hecha de tejido nylon anti rasguños, la mochila NEEKFOX proporciona una resistencia excepcional y un periodo de vida más largo. Las correas ajustables pueden ajustarse a su cuerpo apropiadamente. La correa del pecho puede ayudar a cargar cosas más pesadas diariamente. Sus cremalleras de metal de doble dirección también son resistentes a la abrasión y aseguran un cierre seguro.

✅【Compacta pero Espaciosa】Aunque esta mochila solo pesa 400g, tiene cabida para hasta 30L. Contiene un compartimento principal con 2 bolsillos internos. 2 bolsillos laterales exteriores que funcionan perfectamente para una botella de agua o un paraguas. 2 bolsillos frontales con cremallera y un bolsillo interno con cremallera para objetos pequeños.

✅【Mochila perfecta para Viajar】Doble la mochila sobre sí misma en su propio bolsillo y sáquela cuando llegue a su destino. NEEKFOX 30L cuenta con un pack de un día ideal para usarlo al pasar la noche fuera o packs de múltiples días. Perfecta para un viaje de un día Disney, día de escalada, viaje internacional, viaje de un día, pasar la noche fuera, acampada y vacaciones. Perfecta mochila de viaje para hombre y mujer.

✅【Multiusos y Ahorra Espacio】Esta mochila que puede llevar a cualquier sitio ofrece un estilo pulcro y es además muy útil ahorrando espacio. Llévala como equipaje y sáquela para cargar el exceso de equipaje para evitar tener que pagar por exceso de que equipaje. El tamaño estando recogida es de 21.5 x 20.5 x 4 cm. Desplegada es de 47 x 28 x 23 cm para su referencia.

✅【Compartimento múltiple】 Esta mochila presenta un diseño de compartimento múltiple que incluye un compartimento principal con cremallera, un compartimento central con cremallera, un bolsillo frontal con cremallera y dos bolsillos laterales. El compartimento principal tiene un separador dedicado para computadora portátil y un bolsillo para accesorios para guardar tabletas, teléfonos celulares, libros, etc. Perfecto para excursiones de un día, vacaciones, viajes, escuela, camping y compras.

The North Face Jester Ntpgncmb/Hgrsgy Daypack, Unisex Adulto, Verde, Newtaupegrncombo/Hghrsgry, OS € 75.00

€ 71.00 in stock 2 new from €71.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con correas flexibles moldeadas por inyección, un panel de malla acolchado increíblemente cómodo y un panel lumbar transpirable para proporcionar una transpiración

Compartimento principal con funda acolchada para el portátil

Cuenta con un compartimento delantero con organizadores internos y una funda para tableta con acolchado adicional, portalápices y bolígrafos y bolsillos adicionales con cremallera de seguridad

The North Face Recon - Mochila, Unisex Adultos, Negro (TNF Black), Talla Única € 100.00

€ 89.00 in stock 6 new from €89.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compartimento específico para el portátil de alta protección

Compartimento principal de gran tamaño para libros y carpetas

Compartimento frontal con organizadores internos y una funda con acolchado adicional para la tableta, enganches para los bolígrafos y bolsillos adicionales con cremallera de seguridad

Los dos bolsillos externos de malla para guardar botellas también se pueden usar como bolsillos multiuso con acceso rápido al móvil en un lateral de la mochila

Bolsillo externo con forro polar para guardar las gafas de sol, el teléfono o las llaves

