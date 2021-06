Inicio » Encuadernación desconocida Los 30 mejores Tester Digital Profesional capaces: la mejor revisión sobre Tester Digital Profesional Encuadernación desconocida Los 30 mejores Tester Digital Profesional capaces: la mejor revisión sobre Tester Digital Profesional 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Multímetro Digital Profesional, LOMVUM T28B Automático Polimetro Digital 6000 Cuentas y 2000uF Tester Digital € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 6000 Counts – medir el votaje y la corriente de corriente alterna (CA) y corriente continua (CC), el diodo, la resistencia, la capacidad eléctrica, la frecuencia, el ciclo de trabajo, la temperatura y mostrar automáticamente el símbolo de la unidad de acuerdo con la función de medición correspondiente.

Medición de NCV - si se detecta un voltaje de CA, el multímetro LOMVUM encenderá el indicador de la intensidad correspondiente de acuerdo con la intensidad de la señal detectada y el zumbador emitirá una alarma de diferentes frecuencias.

Rango automático: siempre que se seleccionen el voltaje, la corriente, la resistencia y otros elementos que quiere medir, el rango de medición se alterará según el valor específico medido durante la medición. Es conveniente de usar y no hace falta preocuparse por dañar el multímetro con el rango incorrecto.

Seguridad de medición: cumpla con los requisitos de 600V CAT IV 1000V CAT III, brindándole una mayor seguridad en el trabajo.

El paquete incluye: multímetro LOMVUM T28B, batería 4 * 1.5V AAA, cables de prueba, termopar tipo K, Manual de usuario en español,24 meses de garantía. Por favor, comprelo con total tranquilidad.

Pinza digital Multímetro, Meterk Avanzado Pinza Multimeter Detección de Voltaje sin Contacto 6000 Cuentas True RMS NCV AC/DC Voltaje Auto Rango Resistencia, Prueba de la Capacidad Electritica € 24.99 in stock 3 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MEDIDOR DE ABRAZADERA MULTIUSOS CON RANGO AUTOMÁTICO RMS AUTOMÁTICO: Tensión precisa de CA / CC, corriente alterna, frecuencia, ciclo de trabajo, diodo, capacitancia y medición de resistencia.

CON FUNCIÓN DE PRUEBA DE LÍNEA NCV Y EN VIVO: Función de detección de voltaje sin contacto con un sensor para detectar voltaje y evitar descargas eléctricas sin tocar ningún cable. Alarma de luz y sonido si detecta voltaje de CA (6-600 V) o cable vivo.

PRUEBA DE CONTINUIDAD Y SOBRE PROTECCIÓN DE CARGA: diseñado para confirmar con seguridad y precisión que el circuito conduce electricidad con indicación de bajo voltaje y protección contra sobrecarga. Muestra "OL" en la pantalla LCD si está sobre el alcance.

FÁCIL DE USAR Y LEER CON UNA PANTALLA LCD GRANDE: pequeña y portátil para transportar y usar. Alta resolución e indicación de batería baja. La linterna accede a la medición de corriente AC conveniente en la oscuridad. Retención de datos, rango automático y apagado automático.

USTED OBTENDRÁ: Pinza amperimétrica digital Meterk, 1 par de sonda de prueba, 1 sonda de temperatura, 3 pilas AAA (dentro del medidor de abrazadera), manual de usuario (inglés + francés + alemán + italiano + italiano), 1 bolsa de almacenamiento.

OcioDual Multímetro Digital Tester con Pantalla Retroiluminada LCD Medidor DMM para Medir Corriente DC Amperímetro AC € 10.90 in stock 1 new from €10.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Permite la medición de tensión continua y alterna, corriente continua resistencia, diodos y pilas. Cubierta de goma protege el multímetro de las salpicaduras y golpes menores. Función de retención de datos. Boton de retroiluminacion tempodizada (10 segundos). Avisador acústico para medir continuidad.

Capacidad de medicion: Voltaje DC: ± 0,5% 200mV / 2V / 20V / 200V, 600V ± 0,8%. Voltaje de CA: 200V/600V ± 1,2%. Corriente de la CC: 200?A/2mA/20mA ± 1%, 200mA ± 1,5%, 10A ± 3%. Resistencia: 200?/2K?/20K?/200K?/2M? ± 0,8%.

Pantalla: LCD de 1999 cuentas. La protección del fusible: F-200mA / 250V. Temperatura de funcionamiento: -10ºC a 40ºC. Indicación de polaridad: "-" que aparecen para la polaridad negativa. Indicador de batería baja: - / + pantalla. Dimensiones: Sobre 138 x 69 x 31 mm.

Multímetro Digital Profesional, LOMVUM T28C Manual Rango Polimetro Digital 6000 Cuentas y 2000uF Tester Digital € 23.99

€ 20.39 in stock 1 new from €20.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 6000 Counts – medir el votaje y la corriente de corriente alterna (CA) y corriente continua (CC), el diodo, la resistencia, la capacidad eléctrica, la frecuencia, el ciclo de trabajo, la temperatura y mostrar automáticamente el símbolo de la unidad de acuerdo con la función de medición correspondiente.

Medición de NCV - si se detecta un voltaje de CA, el multímetro LOMVUM encenderá el indicador de la intensidad correspondiente de acuerdo con la intensidad de la señal detectada y el zumbador emitirá una alarma de diferentes frecuencias.

Ajustar manualmente el rango de medida: siempre que se seleccionen el voltaje, la corriente, la resistencia y otros elementos que quiere medir, Ajustar manualmente el intervalo de medición.

Seguridad de medición: cumpla con los requisitos de 600V CAT IV 1000V CAT III, brindándole una mayor seguridad en el trabajo.

El paquete incluye: multímetro LOMVUM T28C, batería 4 * 1.5V AAA, cables de prueba, termopar tipo K, manual de usuario en español (Si las instrucciones que recibió no están en el idioma que necesita, contáctenos directamente o comuníquese con nuestro correo electrónico de posventa), 24 meses de garantía. Por favor, comprelo con total tranquilidad.

Neoteck MultÍmetro Digital Multi Tester Voltímetro Amperímetro Ohmímetro AC/DC Diodos de Resistencia Transistor Audible Continuidad Probador con retroiluminación LCD para Fábrica Laboratorio € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Multímetro Digital de Bolsillo 】Multi 2000 Cuentas Multimetro de Bolsillo, Rango Manual, Incluye 2 Piezas de Sondas de Prueba 1000V 10A, Muy Útil para Laboratorio, Educación, Fábrica, Taller, Recomendado por Muchos Ingenieros Profesionales

【Conjunto Completo de Características】 Características Retención de Datos, Mide con Precisión el Voltaje de CA / CC, la Corriente Continua, la Resistencia y más. Prueba de Ensamblaje del Diodo / Transistor Prueba de Unión P-N / Prueba de hFE del Transistor, Lectura Máxima en el Tiempo y Zumbador de Continuidad

【Gran Pantalla LCD Retroiluminada】 Pantalla de Polaridad Automática, Pantalla LCD Retroiluminada de Fácil Lectura, Luz de Fondo que Hace una Diferencia Real en Áreas con Poca Luz

【Bonita Funda Protectora de Color Naranja con Soporte Incorporado】 La Funda con Nuestro Multímetro es Una Especie de Plástico Antideslizante y Ligeramente Suave que Ayudará con la Protección contra Caídas. El Soporte Coloca el Dispositivo en un Ángulo de 45 Grados y Hace que la Pantalla Sea Fácil de Ver

【Batería de 9 Voltios Incluida】 La Tapa del Compartimiento en la Parte Posterior Está Asegurada por un Tornillo de Cabeza Cruzada, no es Difícil de Quitar en Absoluto READ Los 30 mejores Interruptores De Luz Pared capaces: la mejor revisión sobre Interruptores De Luz Pared

Pinza Digital Multímetro, Meterk Medida Amperímetro Ohmímetro con Corriente y Voltaje CA/CC, NCV, 4000 cuentas, Ciclo de Trabajo, Prueba de Diodo, Auto o Manual Alcance € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MET MEDIDOR DE PINZA MULTIUSO CON RANGO AUTOMÁTICO VERDADERO RMS】 Tensión CA / CC precisa, Corriente CA / CC, Frecuencia, Ciclo de trabajo, Diodo, Capacitancia y Medición de resistencia.

【CON FUNCIÓN DE PRUEBA NCV Y LIVE LINE】Función de detección de voltaje sin contacto con un sensor para detectar voltaje y evitar descargas eléctricas sin tocar ningún cable. Alarma de luz y sonido si detecta el voltaje de CA (90V-1000V) o Live Wire

【PRUEBA DE CONTINUIDAD Y PROTECCION DE SOBRECARGA】 Diseñado para confirmar de forma segura y precisa que el circuito conduce la electricidad con indicación de bajo voltaje y protección contra sobrecargas. Alarma de luz si detecta el voltaje de CA (90V-1000V) o Live Wire. Muestra "OL" en la pantalla LCD si hay sobrecarga

【Fácil de usar y leer】 Pequeño y portátil para llevar y usar. Pantalla LCD retroiluminada grande de alta resolución que mejora la visibilidad. La linterna puede acceder a la medición en un lugar oscuro. Pantalla de batería baja. Ampliamente utilizado en su vida.

【CONSEGUIRÁS】Medidor digital de abrazaderas Meterk, 2 * Puntas de prueba, baterías 3 * AAA (Medidor de abrazadera interior), Manual del usuario (inglés + francés + alemán + Italia + español), 1 * Bolsa de almacenamiento

KAIWEETS HT118A Multimetro Digital Profesional, Polimetro Autorango con Valor Real 6000 Cuentas para Medir CA/CC Corriente y Tensión, NCV, Capacitancia, Continuidad, Resistencia, Batería, Diodo, Live € 35.99 in stock 2 new from €35.99

1 used from €35.27

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤【T-RMS】: True RMS (Verdadero Valor Eficaz) y 6000 cuentas a realizar medición con alta exactitud la corriente en CA/CC, tensión en CA/CC, capacitancia, continuidad, frecuencia, resistencia, diodo, temperatura, comprobación de batería. T-RMS (Valor Real) proporciona medicón con exactitud en la condicion que carga no no lineal.

➤【AUTORANGO】: Es fácil y rápido de medir selectando la función con autorango y conexionando las sondas mediante LED luz de guía. Sólo gire el selector de función a la posición de función a medir, las luces LED de las teminales brillarán en consecuencia con la función opcionada, entonces puede conectar fácilmente los cables de prueba mediante la LED luz de guía.

➤【MULTIFUNCIÓN】: tiene NCV (detector de voltaje sin contacto) y función de LIVE (distinguir la fase o el neutro), Alarma de sonido y luz (La pantalla se pone rojo mientras detecte la tensión peligra.) Indicador de energía casi agotada, retención de datos, valor máximo/mínimo, apagado automático. Este multímetro digital avanzado puede diagnosticar problemas eléctricos automotrices, industriales y domésticos.

➤【MÚLTIPLES PROTECCIONES】: IEC de CAT III 1000V, CAT IV 600V. Certificado por RoHS, CE. equipado con Doble Fusibles cerámicos y el termistor de protección de circuito para protectar el polimetro del quema. La protección de alta tensión está activa en todos los rangos. Doble aislamiento: Cuerpo de aislamiento y Funda protectora de silicona que protecer el instrumento de daños por caída ni de descarga eléctrica.

➤【EN LA CAJA】: 1X Multímetro HT118A , 2X Pilas AA , 1X Cable de prueba, 1X termopar, 1X Manual del usuario. Le ofrecemos soporte técnico permanente y nuestro servicio de posventa con toda atención. No dude en contactarnos si tiene alguna duda.

Multimetre Digital Profesional,AoKoZo T28B Automático Polimetro Digital 6000 Cuentas,TRUE RMS € 23.99 in stock 2 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Características: TRUE RMS, rango automático, 6000 recuentos, fusible 20A.

Multifunción: Medición de corriente CA, corriente CC, voltaje CA, voltaje CC, resistencia, capacitancia, continuidad, diodo, temperatura, frecuencia, ciclo de trabajo, para satisfacer sus diversas necesidades.

Seguridad de medición: cumplimiento del nivel de seguridad IEC 61010 600V CAT III y 1000V CAT II, doble fusible, nivel de protección IP65, brindándole una mayor seguridad en el trabajo.

Conveniente de usar: función NCV / retención de datos / retroiluminación LED / función de iluminación / función de adsorción de imán / apagado automático y otras funciones, hacen que sea más conveniente usar el multímetro.

Contenido del paquete: 1x AoKoZo Multímetro Digital,1x Cable de prueba,4 * 1.5V AAA Batería,1x Manual en varios idiomas(Inglés, francés, italiano, alemán, español),1x Termopar K-Tipo,2 x pinzas de cocodrilo.

KAIWEETS KM100 Multímetro Digital, Polimetro para Medir Continuidad, Tensión en CA y CC, Amperios en CC, Resistencia, Diodo, Voltímetro con Doble Fusibles, Cables de Prueba y Miniestuche € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤【 No Para Amperios en Alterna】: KAIWEETS KM100 multimetro digital tiene la capacidad de medir voltaje en CA y en CC, amperios en continua, resistencia, continuidad, medición de diodos.

➤【Seguridad】: Está certificado por IEC CAT III 600V, CE y RoHS. Tiene dobles fusibles que anti-quemaduras. Este multímetro tiene protección contra sobrecargas en todos los rangos.

➤【Uso amplio】: el multímetro digital está diseñado seguro y preciso, muy adecuado para pruebas de electricistas, uso doméstico, automoción, problemas eléctricos industriales.

➤【Usar de Fácil】: elige la función que desea probar (asegúrese de que el interruptor giratorio esté ubicado en el rango de prueba correcto) y conecte los cables de prueba. La función de retención de datos para una lectura rápida, luz de retroiluminacion para probar claramente en un lugar oscuro.

➤【En la Caja】: 1X KM100 Multimetro, 2X Cable de pruba,1X Miniestuche, 1X Manual del usuarios. Combinado con el excelente servicio de entrega de Amazon, proporcionamos un servicio posventa de 36 meses y soporte técnico. No dude en contactarnos si tiene alguna duda.

Multímetro Meterk 2000 Cuentas Multímetro Digital Multi Tester AC/DC Resistencia Capacidad ncv-116 de Frecuencia de Prueba Prueba Medición de Temperatura Continuidad Trasero Lluminación Pantalla LCD € 19.99

€ 13.59 in stock 3 new from €13.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2000 Count & Multi-function➤Can pantalla 2000 cuenta y prueba voltaje / corriente AC / DC, diodo, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, temperatura, continuidad, prueba NCV y HFE con 10 auto-rango.

Placa de circuito de precisión y protección contra sobrecarga➤Utilice el circuito de protección de cerámica PTC para resistencia, medición de frecuencia, interferencia de blindaje y la prueba de continuidad puede ser de 50Ω.

Tecla "FUNC" para algunas funciones Selección➤ La NCV con alarma visual y audible garantiza la seguridad de su vida, la retención de datos y la función de apagado automático.

Fácil de usar y transparente para leer➤ Gran pantalla LCD con retroiluminación y herramientas domésticas perfectas y fáciles de usar para el laboratorio, las fábricas y los entusiastas de la radio.

Diseño portátil➤ Hay un soporte trasero para soportar el multímetro, y también puede recoger la sonda de prueba para su conveniencia.

KAIWEETS 206D Digital Pinza Amperimétrica Profesional para medir 600A CA/CC Corriente y Tensión con 6000 Cuentas, Valor Real, Autorango, NCV, Pinza Amperímetro de Capacitancia, Resistencia, Bateria € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features True-RMS: Este Pinza Amperímetro digital puede medir con precisión la corriente CA/CC, voltaje CA/CC, frecuencia, ciclo de trabajo, resistencia, capacitancia y también proporciona medición de diodo, continuidad y temperatura. True RMS (real valor cuadrático medio) para proporciona mediciones precisas en la condicion que carga no no lineal. Fácil de usar para fábricas de laboratorio y hogar.

Función de LowZ y LPF: Low Z (medición de voltaje de impedancia baja) ayuda a prevenir lecturas falsas debido a la tensión fantasma. la función LPF (Filtro de paso bajo) para una medición precisa de las señales de transmisión de frecuencia variable al medir motores y transformador.

Función de NCV: Detección de voltaje sin contacto verifica eficazmente el estado eléctrico mediante la medición de la intensidad del campo EM sin tocar ningún cable; el botón NCV se encuentra en el lado derecho. Simplemente activa la función dando el botón.

Multifunción: Pantalla LCD retroiluminada de dos colores a Avisar el estado de peligro – cuando el voltaje > 80 V, la corriente > 1 A, la pantalla LCD se vuelve roja para advertirte de alta tensión. Medición de temperatura para líquidos y puertos de aire acondicionado incluidos termopar tipo K. También tiene la función de linterna LED/ Indicación de energía baja/auto-apagado después de 15 minutos de inactividad.

Contenidos de Paquete: Certificado por IEC 61010-1, CAT III 600 V. Más seguro con Doble aislamiento. Contenidos de Paquete: 1X Pinza Amperímetro Digital, 1X sonda de temperatura, 2X cables de prueba, 2X pilas AAA de 1,5 V, 1X funda de transporte suave.1X manual de instrucciones.

MultíMetro Profesional Con Pantalla TáCtil LCD De 3.2 Pulgadas 618B Medidor De Voltaje Digital Resistencia Capacitancia Diodo On-Off Tester € 37.09 in stock 2 new from €37.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CON PANTALLA TÁCTIL LCD: el multímetro está equipado con una pantalla táctil LCD de 3.2 pulgadas, con pantalla principal, pantalla auxiliar, pantalla de barra analógica.

FUNCIÓN DE PANTALLA DE RANGO EXTERIOR: la pantalla máxima es de 5999 (35/6) dígitos, pantalla de polaridad automática, admite pantalla de rango superior, el dígito más alto muestra "OL".

MULTIFUNCIÓN: alta precisión de medición, pequeño error, adecuado para medir voltaje de CC, voltaje de CA, resistencia, capacitancia, prueba de encendido y apagado de diodos.

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA: admite mediciones RMS reales, con retención de datos, identificación automática, función de apagado automático.

APLICACIÓN AMPLIA: es compacta y fácil de transportar, una herramienta esencial para laboratorios, fábricas, entusiastas de la radio y familias.

KAIWEETS HT112B Digital Multímetro Portatil, Polimetro Profesional con T-RMS/Autorango/6000 Cuentas para Medir CA/CC Corriente, Voltaje, Resistencia, Frecuencia, Capacidad, NCV, Diodes € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sólo Compatible con 2MM Cable de Prueba➤【APLICACIONES AMPLIAS】: Este multímetro digital puede medir con precisión corriente, voltaje, resistencia, continuidad, capacitancia, frecuencia, diodos y baterías. es muy adecuado para diagnosticar problemas eléctricos automotrices, industriales y domésticos.

➤【SMART MODO】: Ingresa predeterminado a Smart Modo directamente al encender este multímetro digital. SMART modo incluye las 3 funciones más utilizadas: medición de voltaje, medición de resistencia y medición de continuidad. Puede identificar automáticamente la medición en este modo, no es necesario que haga nada más.

➤【FÁCIL DE USAR】: el multímetro portátil equipado con una pantalla LCD retroiluminada grande y el diseño de botón de minimalista le permite cambiar fácilmente todas las funciones con una mano. Funciones adcionales como retención de datos, autoapagado, enchufe anti-fallas hacen que medición y registración sea más fácil que nunca.

➤【LA SEGURIDAD】: Certificado por CE y RoHS. Tiene IEC61010-1, CAT. III 600V y protección contra sobrecargas en todos los rangos. Equipado con la funda de goma en la parte exterior del multímetro brinda protección adicional contra caídas y resiste el desgaste diario del trabajo.

➤【EN LA CAJA】: 1 X Multímetro digital HT112B, 1 X estuche de multimetro, 2 X 2MM cable de prueba (no son estándar), 4 x 6V pilas, 1 X Manual de los usarios. Le ofrecemos soporte técnico permanente y nuestro servicio de posventa con toda atención. No dude en contactarnos si tiene alguna duda.

Multímetro Digital Profesional con NCV, Meterk Autorango Polimetro 6000 Cuentas, Multi Tester Digital, Automático Voltímetro, Amperímetro Ohmímetro, LCD Retroiluminada. € 29.97 in stock 2 new from €29.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤【Diseño para 100% seguridad】: IEC CAT III 1000V, CAT IV 600V, certificación de CE, RoHS. Anti-quemaduras con doble fusible cerámico y circuito de protección de termistor. La protección de alto voltaje está activa en todas las áreas. Doble unidad aislada. La cubierta protectora de silicona evita daños por caídas.

➤【T-RMS y Funciones más completo】: (Valor Real) proporciona la medicón más exacta. El multímetro digital profesional tiene una medición automática 6000 Cuentas para una medición bastante precisa del voltaje CA / CC, corriente CA / CC (CC es la configuración estándar), resistencia, continuidad, frecuencia, capacitancia y diodo, temperatura del líquido, Cable encendido-apagado, y verificación de batería.

➤【De calidad y Profesional】: rango automático, NCV (prueba de voltaje sin contacto) y con alarma de luz y sonido. La pantalla se vuelve roja mientras se detecta un cable con corriente, lo que le proporciona 100% seguridad. Además de eso, cuenta con otras funciones increíbles. Por ejemplo, la batería es muy duradera, hay retención de datos(datos máximo / mínimo), apagado automático,.

➤【Pantalla grande y operación fácil】: Gran pantalla LED retroiluminada de 2.9 pulgadas y con gráfico de barras. Es muy fácil conectar los cables. La linterna en la parte posterior facilita su uso en lugares con poca luz. Soporte estable, en en la parte posterior hay la ranura para bolígrafo.

➤【En el Paquete】: 1 X Multímetro digital METERK, 2X Pilas AA de 1,5 V , 1X Cable de prueba, 1X termopar, 1X Manual del usuario. 1X caja de embalaje. ! Meterk siempre se esfuerza por brindar la mejor calidad y el soporte postventa y siempre estamos en su disposición si tiene cualquier duda o problema. READ Los 30 mejores Chaqueta Pluma Hombre capaces: la mejor revisión sobre Chaqueta Pluma Hombre

HANMATEK DM10 Multímetro Digital Portátil con Pantalla de Retroiluminación LCD, Probador de Resistencia de Voltímetro CA CC, Conteo de 2000, Medir Voltaje, Resistencia, Frecuencia, Continuidad, Diodo € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multímetro digital de alta precisión ➤El probador de voltaje puede medir con precisión el voltaje de CA: 1V ~ 600V, voltaje de CC: 0.5V ~ 600V, 200Ω ~ 10MΩ, probador de resistencia, rango de frecuencia 9.999MHz, prueba de diodo y zumbador continuo.

Multímetro multifunción ➤Diseño humanizado, con 2000 recuentos, reconocimiento automático de voltaje de CA, voltaje de CC, resistencia, prueba de diodos, prueba de continuidad, apagado automático, luz de fondo y función de bombilla. Juzgue automáticamente los parámetros de medición: estado AUTO, identifique automáticamente el voltaje de CA, el voltaje de CC, la resistencia y la prueba de continuidad.

Indicación de sobrerrango ➤El multímetro de bolígrafo HANMATEK DM1 admite doble aislamiento (protección de Clase II), 600 V (CATⅢ), este multímetro de bolígrafo digital tiene un tamaño pequeño, un rendimiento portátil y estable, es una buena herramienta de prueba eléctrica y electrodomésticos problema. Indicación de sobrerrango: la pantalla LCD mostrará "OL".

Apagado automático ➤Si transcurren más de 15 minutos sin cambiar del modo o presionar las teclas, el instrumento se apagará automáticamente. Admite detección de voltaje sin contacto NCV

100% de garantía postventa ➤1 * HANMATEK DM1 Multimetro Digitale Portatile, 1 * manual, 2 * 1.5 V batería, 1 * Sacchetto. HANMATEK tiene 2 años de garantía y soporte técnico de por vida, si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, por favor ¡Contáctenos!

KAIWEETS HT113B Multímetro Digital Profesional, T-RMS Polimetro con 4000 Cuentas, Autorango para Medir AC/DC Corriente, Voltaje, Resistencia, Frecuencia, Capacidad, NCV, Diodes € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SEGURIDAD - Nivel de seguridad: EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V. Con una funda protectora de silicona, puede evitar eficazmente que la máquina se dañe. Fusible de 10A para protección contra sobrecarga. Hay un diseño de circuito anti-alto voltaje en el interior para garantizar la seguridad al usar.

APLICACIONES AMPLIAS: Kaiweets HT113B multímetro mide con precisión el voltaje de CA/CC de hasta 600V, la corriente de CA/CC de hasta 10A, la resistencia de hasta 40 MΩ. Puede usarlo para pruebas de continuidad, prueba de diodos, prueba de capacidad eléctrica. Incluye modos de prueba de batería de 1.5V y 9V para probar fácilmente una amplia variedad de baterías. Multímetro de rango automático de 4000 cuentas para una medición precisa.

MULTIFUNCIÓN: NCV (detección de voltaje sin contacto), rango automático de 4000 cuentas, TRMS, indicador de batería baja, función de retención de datos, apagado automático después de 15 minutos de inactividad.

FÁCIL DE USAR - Gran pantalla de retroiluminación. LED Linterna en la parte posterior, para que pueda usarla incluso en lugares oscuras. El multímetro tiene una ranura para lápiz y un pie de apoyo en la parte posterior. Un par de cables de prueba en el paquete. El selector de función gira suavemente y se puede cambiar libremente para diferentes escenarios de uso.

POSVENTA: Ofrecemos soporte técnico de por vida. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.

Proster Auto Rango Multímetro Digital 6000 Cuentas y 2000uF Digital Multímetros Amp/Ohm/Voltímetro Multi Tester con la Prueba de la Capacitancia y Medición de Temperatura € 38.99

€ 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Última Versión 3 5/6 Multímetro Digital ---- Este Multímetro Ofrece Pantalla LCD con Una Lectura Máxima de 5999 y Hasta 2000 uF.

Medir la Capacidad ---- Con Este Multímetro Rango Automático, No Sólo Mide el Voltaje AC / DC, Corriente, Resistencia, Frecuencia, Ciclo de Trabajo, Sino También la Temperatura.

Características Especiales ---- Indicador de Bajo Voltaje de la Batería,Protección Contra Sobrecarga en Todas las Gamas, la Función de Retención de Datos.

Protectora Funda de Goma y Soporte---- Proporcionar Cierta Protección Contra Golpes y Caídas y Construido en el Soporte de la Ayuda para el Uso de Manos Libres.

Ofrecer la Batería de 9V, Un Par de Cables de Prueba y Sonda de Temperatura K -Tipo. Se Podría Utilizar Nuestro Multímetro Inmediato.

Multimetro Digital,AoKoZo 21D Automático Polimetro Digital 6000 Cuentas,TRUE RMS (Tamaño147*71*45mm) € 29.99

€ 15.29 in stock 1 new from €15.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño147*71*45mm , Características: TRUE RMS, rango automático, 6000 recuentos, fusible 10A.

Multifunción: Medición de corriente CA, corriente CC, voltaje CA, voltaje CC, resistencia, capacitancia, continuidad, diodo, temperatura, frecuencia, ciclo de trabajo, para satisfacer sus diversas necesidades.

Seguridad de medición: cumplimiento del nivel de seguridad IEC 61010 600V II, doble fusible, nivel de protección IP65, brindándole una mayor seguridad en el trabajo.

Conveniente de usar: función NCV / retención de datos / retroiluminación LED / función de iluminación / apagado automático y otras funciones, hacen que sea más conveniente usar el multímetro.

Contenido del paquete: 1x AoKoZo Multímetro Digital,1x Cable de prueba, 3 * 1.5V AAA Batería,1x Termopar K-Tipo,2 x pinzas de cocodrilo,1x Manual.

COODENKEY Fuentes de alimentacion Regulables DC 0-30V / 0-10A Regulable Digital Ajustable Transformador, para Laboratorio, hogar, reparación General € 80.99 in stock 1 new from €80.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♡ La función de medición de diseño único y la selección de engranajes hacen que su operación sea fácil y rápida. La fuente de alimentación de CC de alta precisión COODEN CP305S está especialmente diseñada para investigación científica, desarrollo de productos, laboratorios, escuelas y líneas de producción electrónica.

♡ Fuente de alimentación de CC ajustable: 0-32 voltios y 0-10.2 amp salidas; la precisión de la pantalla LED retroiluminada: 0.01 V y 0.001A.

♡ Tensión constante y modo de operación actual (conversión automática de C.C y C.V.); Peso ligero con salida pesada.

♡ Control de temperatura inteligente con sensor térmico incorporado, reduce efectivamente el ruido y prolonga la vida útil del producto.

♡ Protecciones múltiples: protección de límite de corriente, protección térmica, protección de sobrecarga de voltaje, protección contra cortocircuitos.

Multímetro Digital Automático Profesional para CA/CC, BEVA Polimetro Digital 4000 Cuentas, Amperimetro Puede Detectar el Voltaje, Corriente, Resistencia, etc. € 17.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Datos precisos]: Este multímetro digital tiene un valor de medición máximo de 1999 y un rango de medición de hasta 600V para voltaje CA/CC, corriente, resistencia.

[Múltiples modos de medición]: Medición precisa de CA/CC, voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, frecuencia y diodo. También se pueden hacer pruebas de continuidad y pruebas de transistores. Y muestra automáticamente el símbolo de la unidad de acuerdo con la función de medición correspondiente.

[Diseño humanizado]: puede ser sostenido a mano, también puede usar el soporte plegable de pie, la cubierta de material de goma puede ser anti-colisión. Se apagará automáticamente después de 15 minutos de uso sin usar.

[Pantalla LCD]: Pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura que es claramente visible incluso en ambientes oscuros o con poca luz.

[Ampliamente utilizado]: como herramienta general de medición de alta precisión, puede ser ampliamente utilizado en laboratorios, escuelas, fábricas, industrias de radio y automóviles.

Multímetro Digital Automático,LOMVUM T21E Polimetro Digital Multimetre,6000 Cuentas Tester Digital € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nota: Este multímetro no puede medir corriente. Este amperímetro está desarrollado principalmente para el mantenimiento de aire acondicionado.Puede medir el voltaje de CA, voltaje de CC, resistencia, capacidad, frecuencia, diodo, etc. y tiene una velocidad de medición de la capacitancia más rápida que la mayoría de los multímetros en el mercado.

Pantalla de 6000 Counts ,Seguridad de medición: cumpla con los requisitos de 600V CAT IV 1000V CAT III, brindándole una mayor seguridad en el trabajo.

Medición de NCV - si se detecta un voltaje de CA, el multímetro LOMVUM encenderá el indicador de la intensidad correspondiente de acuerdo con la intensidad de la señal detectada y el zumbador emitirá una alarma de diferentes frecuencias.

Rango automático: no es necesario seleccionar manualmente el rango. La omisión de este proceso puede evitar que el rango demasiado bajo dañe el multímetro. La resistencia / pitido / voltaje de CC / voltaje de CA se cambian automáticamente, lo cual es simple y conveniente.

El paquete incluye: multímetro LOMVUM T28E, batería 3 * 1.5V AAA, cables de prueba, manual de usuario(Seis idiomas: español, inglés, alemán, italiano, francés, japonés), 24 meses de garantía. Por favor, comprelo con total tranquilidad.

Multimetro Digital Profesional, Tester Digital Voltímetro Amperímetro AC/DC, Ohmímetro Probador con Pantalla LCD Mide Voltaje y Corriente para Escuela, Laboratorio, Fábrica € 11.99 in stock 1 new from €11.99

1 used from €9.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Totalmente Funcional: Este multímetro digital mide voltaje y corriente CA / CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, prueba de temperatura y continuidad, prueba de transistor, diodo, etc.

Apagado Automático: Si el multímetro digital (dispositivo electrónico) no se usa en 10 minutos, se apagará automáticamente. También indicará cuando la batería está baja.

Prueba de Continuidad: Si la resistencia medida es inferior a (70 ± 20) Ω, la máquina emitirá un pitido. Suena fuerte y fácil de escuchar.

herramienta Ideal: El multímetro digital se puede utilizar para medir voltaje CC y CA, corriente CC, ánodo eléctrico, diodo, prueba de encendido y apagado y otros parámetros Es la herramienta ideal para laboratorios, fábricas, radioaficionados y familias.

Incluyendo Embalaje: Multímetro digital, batería de 9V, manual de usuario, cable de prueba, ofrecemos una garantía de 3 meses. (Excepto manual en español). Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en contactarnos. Vamos a hacer todo lo posible para resolver su problema.

Multímetro Digital TRMS 6000 Cuentas Tilswall Polimetro Digital de Alta Seguridad Antifusible Doble Fusible,NCV Con Bolsa De Almacenamiento, para Medir Voltaje/Corriente AC DC,Resistencia € 25.99 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Indicación LED Inteligente de Agujero】 Nueva versión del multímetro digital Tilswall con función de indicación LED de agujero inteligente.Simplemente gire el interruptor giratorio, el indicador de entrada correspondiente parpadea para indicarle al usuario que inserte el puerto de entrada de la sonda Esto resuelve completamente el problema de elegir el enchufe al usar

【Multifunción】 El multímetro digital Tilswall TRMS 6000 cuenta con rango manual para medir con precisión voltaje CA / CC, corriente CA / CC, resistencia, continuidad, capacitancia y diodo, cable eléctrico ON / OFF, batería. Puede probar medidores eléctricos, enchufes, alambres y cables, y componentes relacionados. Además, también se utilizan medidas de temperatura de -20 ℃ ~ 1000 ℃; -4 ℉ ~ 1832 ℉

【Doble Protección y Seguridad】 Certificado CE 、 RoHS y alto nivel de seguridad CAT III 1000V, CAT IV 600V. Es anti-sobrecarga y anti-quemaduras con doble aislamiento, fusibles cerámicos dobles y termistores dobles para evitar quemaduras y protegerte del riesgo de electrocución en uso. Es un producto ideal para diagnosticar problemas eléctricos automotrices, industriales y domésticos en la vida diaria.

【Buena Precisión y Amplio Rango】 La frecuencia de muestreo de 3 veces por segundo le permite garantizar datos precisos. También puede utilizar la función de NCV, HOLD, retención de datos, datos máximos / mínimos para ayudarlo a medir. Además, equipa una gran pantalla LCD retroeléctrica de 3 pulgadas y la luz LED del dispositivo te permite leer las lecturas fácilmente en un ambiente oscuro.

【Paquete Incluido】 1 x multímetro digital Tilswall, 2 x pilas AA de 1,5 V, 1 x termopar tipo K, 2 x cables de medición, 1 x bolsa de almacenamiento, 1 x manual de usuario. Si tiene algún problema en 28 meses, comuníquese con nosotros, no se preocupe que siempre estamos a su servicio.

UNI-T UT890C Multímetro Digital Profesional Tester Voltímetro Amperímetro Ohmímetro True RMS 6000 Cuentas Polimetro Prueba de Capacitancia y Medición de Temperatura con LCD Retroiluminada € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Multímetro digitale】El 6000-conteo RMS verdaderos tiene una gran pantalla LCD con luz de fondo. Con una cubierta protectora de goma suave roja, mejora efectivamente la resistencia a las caídas y los golpes, y asegura la precisión del multímetro

【Múltiples Funciones & Alta Precisión】Multímetro Professional para medida amperímetro ohmímetro -AC/DC Corriente, AC/DC Voltage, Resistencia, Capacitancia, True RMS, Diodo, Continuidad, Frecuencia, Temperatura, Max/Min, la detección de voltaje NCV.

【Auto Apagado & Protección de Sobrecarga】El polímetro digital se apaga automáticamente después de 15 minutos sin ningún operación. El tester digital tiene la detección automática de fusible fundido y protección de alto voltaje, te proporciona una gran seguridad durante el trabajo

【Pantalla LCD de alta definición】Pantalla de retroiluminación, pantalla LCD de retroiluminación fácil de grabar con poca grabación o incluso lectura de datos, con retención de datos

【Excelente diseño】La parte posterior tiene un soporte elástico y una ranura para colgar la pluma, que es compatible con el multímetro y la pluma de prueba. Es simple y conveniente, fácil de Llevar y almacenar. READ Los 30 mejores Paraguas Transparentes Mujer capaces: la mejor revisión sobre Paraguas Transparentes Mujer

AstroAI Multímetro Digital Profesional, Polímetro Digital, Medidor de Voltaje CA/CC, Resistencia, Corriente Continua, Continuidad, Diodos con Dos Cables € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MEDICIÓN FUNCIONAL - Medir la tensión de voltaje CA/CC, corriente continua(no corriente alterna), medición de la continuidad, la resistencia y el diodo

PROTECCIÓN - Cuenta con un fusible y el armado del sistema para cumplar, evitando que la energía se desborde para garantizar el uso seguro del mismo

INDICADOR DE BATERÍA BAJA - Cuenta con un indicador de batería baja, para ayudarte a recordar que necesitan ser reemplazadas. Y se caracteriza por una velocidad de muestreo de 2 veces por segundo

PANTALLA LCD - Cuenta con función HOLD para bloquear datos y en su pantalla LCD podrás realizar las lecturas con facilidad gracias al gran tamaño con pantalla retroiluminada

CONTENIDO DEL PAQUETE - 1 x Multímetro Digital AstroAI AM33D, 1 x pila de 9V, 2 x cables de medición, 1 x manual de usuario. 1 años de garantía proporcionada por AstroAI

Multimetro Digital Profesional,Voltímetro Amperímetro Ohmímetro Probador Voltaje Multicomprobador AC/DC con Retroiluminación LCD para Laboratorio, Las Fábricas € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pantalla LCD Grande】:Multimetro digital profesional tener Gran pantalla LCD con retroiluminación,Puede verse claramente desde diferentes ángulos. Práctica herramienta de lectura es conveniente leer el valor mostrado, para el laboratorio, las fábricas.

【Varias Medidas】:Voltímetro Se puede utilizar como amperímetro, ohmímetro voltímetro mide la tensión y corriente de CA / CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura, prueba de diodo y continuidad, prueba de transistor.

【Conveniencia Soporte Desplegable】:El color de la cubierta protectora del multímetro es de plástico naranja, antideslizante y ligeramente suave, para evitar caídas,impacto leve,el soporte emergente se puede sostener con la mano o colocar en un ángulo de 45 grados, lo que facilita ver la pantalla.

【Función Automática】: Multimetro Digital Apagado automático después de 15 minutos después del encendido, es necesario apagarlo y encenderlo para continuar con el suministro de energía. Cuando la batería está baja, la luz se atenuará.

【Garantía de Calidad】: Profesional amperímetro tiene una garantía de satisfacción del 100%. Si por alguna razón no está satisfecho, comuníquese con nosotros. Somos responsables de cambios o reembolsos.

ULTRICS Multimetro Digital Profesional, Voltímetro Amperímetro Ohmímetro Probador Voltaje Continuidad, Medidor Corriente, Mini Multímetro Portátil con Pantalla LCD para Medir OHM AC DC Resistencia € 20.83

€ 18.89 in stock 1 new from €18.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【DISPOSITIVO DE MEDICION DIGITAL】 Multímetro digital compacto funciona como amperimetro, ohmimetro, voltimetro, medir continuidad, voltaje AC/ DC, amperio, diodo, batería, transistor hFE, resistencia

【RENDIMIENTO CONFIABLE】 Este multi tester listo usar contiene batería 9V y cables prueba, indicador bajo voltaje de batería y protección contra sobrecarga. Doble aislamiento para buen ángulo vision

【PANTALLA LCD】 Hace que lector tester digital claramente visible desde diferentes ángulos. Lea valor pantalla en lugares con poca luz y en áreas oscuros. Función de retención datos facilita medición

【HERRAMIENTA DE PRUEBA MULTIUSOS】 General electric multimetro digital, útil para educación, laboratorio, taller, fábrica. Recomendado por ingenieros/ profesionales. Multi tester seguro y portátil

【DURADERO Y SEGURO A UTILIZAR】 Gruesa funda de goma extraíble protege esta multimetro digital profesional contra golpes menores. Viene con 12 meses garantía y atención al cliente de clase mundial

AstroAI Multímetro Digital Profesional Rango Automático 6000 Cuentas, Polímetro Digital True RMS, Temperatura, Frecuencia, Medidor de Corriente Voltaje AC/DC, Resistencia, Continua, Diodos € 36.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MEDICIÓN FUNCIONAL - Medir la tensión de corriente directa (DC), corriente alterna (AC), medición de la continuidad, la resistencia y el diodo. Además, es capaz de medir temperatura y frecuencia, siendo bastante práctica y para todo uso

DOBLE PROTECCIÓN&RANGO AUTOMÁTICO - Cuenta con dos fusibles cerámicos y el armado del sistema para cumplar con los requisitos de F400mA/600V y F10A/600V, evitando que la energía se desborde para garantizar el uso seguro del mismo. Y tiene un rango automático, más profecional, fácil y seguro de medir

APAGADO AUTOMÁTICA - El multímetro digital 6000 cuentas incluye función de apagado automático a los 15 minutos de inactividad, por lo que se evita el desgaste de las baterías, en el caso de que olvides apagarlo

PANTALLA LCD - Cuenta con un indicador de batería baja y una función HOLD para bloquear datos y en su pantalla LCD podrás realizar las lecturas con facilidad gracias al gran tamaño con pantalla retroiluminada

CONTENIDO DEL PAQUETE - 1 x multímetro digital profesional 6000 Cuentas, 2 x cables de medición, 1 x termopar tipo K, 1 x enchufe de multifunción y 1 x manual de usuario. 3 años de garantía proporcionada por AstroAI

ACE A Alcoholímetro Profesional de Alta Precisión - Test de Alcoholemia Digital Electroquímico Preciso - Probador Portátil de Alcohol con Resultados Rápidos € 61.76 in stock 4 new from €61.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Estás buscando un alcoholímetro extremadamente preciso? El Ace A no escatima comparaciones con los beneficios de la policía: la desviación es de máx. 0,075‰ a 1,00‰

Con un solo botón puedes encender y apagar el dispositivo, así como ver el número total de pruebas realizadas. El patrón de respiración solo tarda unos segundos.

¿Estás cansado de los dispositivos de China baratos que ofrecen resultados estables en poco tiempo? El probador de prueba ACE A mide mucho tiempo de forma constante y precisa.

El ACE A muestra 3 unidades de medición: como la policía utiliza en mg/l, como comúnmente en el porcentaje de alcoholemia y en % (BAC) para la concentración de alcohol en sangre.

Con este medidor recibirás un compañero fiable para el control personal y de extraños, antes del viaje por la noche o para determinar el alcohol residual a la mañana siguiente.

Cables de Prueba del Multímetro, Meterk 21en1 Kits de Cables de Prueba Electrónicos Cable Multímetro con Pinzas de Cocodrilo Puntas Reemplazables Puntas Kit de Accesorios Multímetros Digitales € 36.99

€ 28.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBLE CON EL MULTÍMETRO: están diseñados para usarse con cualquier multímetro, medidor de pinza, instrumento de prueba, etc. Las puntas extraíbles, los tapones tipo banana, las pinzas de cocodrilo y el terminal de horquilla pueden ayudar a expandir la capacidad de prueba y la flexibilidad.

PRUEBAS VERSÁTILES: cables de prueba multiuso, doble aislamiento de PVC con conector banana de diámetro estándar. El set de 21 piezas incluye 12 puntas de sonda reemplazables y otros accesorios para diferentes trabajos eléctricos y multiusos

PRUEBA SEGURA Y PRECISA: el conjunto de cables de prueba Meterk proporciona resultados de prueba seguros y precisos en mediciones de potencia eléctrica. Clasificado CAT III 1000V, 32A.

CLIPS DE COCODRILO DE SEGURIDAD CON AISLAMIENTO COMPLETO: también incluyen extensiones de cables de prueba de PVC con enchufes en ambos extremos, cables de prueba flexibles de PVC de 4 mm, clip de gancho de sonda de prueba más afilado de 0,7 mm y 1 mm, perfectos para el multímetro tacklife y el medidor de pinzas

APRETONES DE MANO SUAVES Y CÓMODOS: el enchufe del cable está equipado con una cubierta protectora para evitar daños en el tapón de la clavija. Las sondas de prueba resistentes al calor y resistentes al frío están aisladas de silicona y proporcionan un agarre cómodo.

