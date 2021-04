Inicio » Varios Los 30 mejores Telescopio National Geographic capaces: la mejor revisión sobre Telescopio National Geographic Varios Los 30 mejores Telescopio National Geographic capaces: la mejor revisión sobre Telescopio National Geographic 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Telescopio National Geographic?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Telescopio National Geographic del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



National Geographic Telescopio 76/350 con trípode, Soporte para Smartphone y Filtro Solar para observar el Sol en luz Blanca.

€ 99.00

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un telescopio de espejo Newton con trípode y gran aumento para observar el cielo estrellado y el sol. Gracias al filtro solar especial incluido, el sol se puede observar sin peligro durante el día.

Filtro certificado que protege el ojo de la radiación peligrosa. Gracias a la gran apertura de 76 mm y a una distancia focal de 350 mm se consigue un alto rendimiento de recogida de luz. Con los oculares se pueden lograr aumentos de 18x x 117x.

Con el adaptador de smartphone puedes tomar fotos directamente del sol o la luna. El telescopio está completamente montado y puede utilizarse inmediatamente.

Dimensiones: 60 x 135 x 60 cm. Peso: 3 kg

Contenido del envío: tubo óptico; montaje azimutal; trípode de aluminio con araña de trípode y soporte para ocular; 2 oculares (31,7 mm/1,25"): SR-4 mm, H-20 mm; lente barlow de 2 vías; soporte para smartphone; software astronómico, fibra telescópica y tarjeta de la luna (como descarga web), instrucciones (idioma español no garantizado)

National Geographic Set Telescopio-Microscopio con Soporte para Smartphone

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño óptico telescopio: Refractor Acromático

Diseño óptico microscopio: Microscopio biológico

Diámetro telescopio: 50 mm

Aumentos microscopio: 40x – 640x

Distancia focal telescopio: 360 mm

National Geographic Telescopio 50/600 AZ con Montura y trípode para observación de la Luna y los Grandes Planetas

Amazon.es Features Un telescopio lenticular National Geographic con montura azimutal y un aumento de hasta 100x para iniciarse en el mundo de la astronomía. Perfecto para observar la luna, los planetas y la tierra.

Con un objetivo de 50 mm de diámetro y una distancia focal de 600 mm se crea una buena potencia de recogida de luz. El espejo de inversión también permite observar el terreno. El robusto trípode proporciona un soporte seguro.

La montura azimutal permite una fácil orientación en el cielo nocturno. El telescopio es muy fácil y rápido de montar. También es ideal para el uso móvil.

Dimensiones: 10 x 20 x 70 cm. Peso: 998 g

Contenido del envío: telescopio; 2 oculares: 12 mm y 6 mm; visor telescopio; espejo Zenit; filtro lunar; trípode y montaje

National Geographic 60/700 Telescopio refractor AZ

€ 92.65 in stock 5 new from €92.65

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Óptico: Refractor

Diámetro objetivo: 60mm

Distancia focal: 700mm

Relación focal: f/11.6

Aumento: 35x – 120x

National Geographic 114/500 Telescopio compacto

€ 119.00 in stock 6 new from €119.00

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Telescopio Dobsonian compacto para principiantes y astrónomos aficionados

Mira nuestro cielo nocturno con todos sus increíbles objetos como planetas, nebulosas de gas, galaxias y mucho más

Apertura: 114 mm / Longitud focal: 500 mm / telescopio de espejo Newtoniano

Aumento 25x-167x / aumento máximo recomendado: 230x

Incluye: telescopio Dobsoniano, oculares, lente Barlow, filtro de luna, buscador LED, manual

National Geographic 50/360 Telescopio

Amazon.es Features Telescopio para la observación de la Luna, los planetas y también la naturaleza

Ultra compacto, fácil de guardar

Montaje fácil y rápido

Volumen de suministro: telescopio, trípode, 2 oculares (6mm, 20mm), espejo diagonal

National Geographic 50/600 AZ Telescopio

€ 61.93 in stock 7 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Telescopio con montura azimutal y trípode para losprimeros pasos en la observación celestial.

Diámetro del objetivo 50 mm; Longitud Focal 600 mm

Aumento: 30x to 150x

Dimensiones del Telescopio: 1000 x 1000 x 1350 mm ; Peso: 1045 g

Volumen de suministro: Telescopio, trípode de aluminio, buscador, oculares, espejo diagonal, lente inversa, filtro lunar, software

National Geographic 76/350 Telescopio compacto

€ 104.43 in stock 3 new from €104.43

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es un telescopio llamado Dobson, con un telescopio compacto y ligero para astronautas

Estos reflectores son adecuados para principiantes porque son fáciles de usar y recogen mucha luz de los objetos del cielo

Viene completamente ensamblado para que se coloque sobre una mesa y se pueda iniciar inmediatamente con la exploración del espacio

Incluye un pequeño libro para la introducción al cielo estrellado y un software planetario para la computadora

National Geographic Teleskop Reflektor 76/700 AZ

Amazon.es Features Telescopio Reflector National Geographic 76/700 AZ, todo lo necesario para iniciarse en el mundo de la astronomía. Montura Alt-Azimutal, 3 oculares de 4, 12,5 y 20 mm, buscador óptico 5x24, y lente barlow 3x que triplicará los aumentos de sus oculares. Ideado para los que se inician por la prestigiosa marca National Geographic.

Apertura: 76 mm

Producto: Telescopio National Geographic 76/700 AZ

Toma de oculares: 1,25" (31,75 mm)

Montura: Altazimutal

National Geographic Teleskop Reflektor 114/900 AZ

€ 153.34 in stock 7 new from €137.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Telescopio de espejo para principiantes y astrónomos aficionados

Apertura: 114 mm / Longitud focal: 900 m / telescopio de espejo Newtoniano

Con trípode de aluminio

Aumento: 36 x 675 x

Incluye: telescópico, montura Altazimut con trípode, oculares (4 mm, 9 mm, 25 mm), mira de buscador 6 x 30, lente errectora 1,5x, lente Barlow 3x

NATIONAL GEOGRAPHIC Sol de Filtro telescópico 76/350 para observación de la Noche y día, Incluye el Sol con Extra Filtro de Sol

Free shipping Consultar precio en Amazon

Consultar precio en Amazon

Sol filtro permite además observación segura del Sol

Ampliación: 18 x de 117 x, incluye accesorios

Tamaño: 60 x 60 x 135 cm, peso: 2,0 kg

Contenido: telescopio, Mont accesorios + trípode, Filtro de sol,.

Telescopio Astronómico Portátil y Potente 16x-120x, Fácil de Montar y Usar, Ideal para Niños y Adultos Principiantes. Incluye Manual en Español, Adaptador Móvil, Funda, Trípode, 2 Oculares, Lente 3X…

3 used from €141.31

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EMPRESA ESPAÑOLA CON 96% DE CLIENTES SATISFECHOS – GARANTÍA DE 2 AÑOS – Obtén una garantía de 2 años con tu Telescopio Astronómico Slokey SkyWays 40070 que te asegura una calidad y durabilidad excepcional, para que lo disfrutes durante años… Probado por miles de clientes satisfechos, te garantizamos que te encantará o te devolvemos el dinero... ¡CÓMPRALO HOY SIN RIESGO Y AHORRA!

EL TELESCOPIO ASTRONÓMICO MÁS VENDIDO EN AMAZON – IDEAL PARA NIÑOS Y ADULTOS PRINCIPIANTES – Consigue el telescopio nº 1 en ventas en Amazon… Perfecto tanto para la observación astronómica como para la observación terrestre… SÚPER potente para observar cada detalle pero ligero y portátil para un uso fácil hasta para un niño… Además podrás hacer fotos con nuestro Adaptador Móvil incluido de regalo para que los niños disfruten aún más del telescopio… ¡CONSIGUE EL TELESCOPIO Nº 1 EN AMAZON AHORA!

CALIDAD ÓPTICA EXCEPCIONAL – Nº 1 EN CALIDAD PRECIO – Conseguirás una claridad y luminosidad increíbles con imágenes nítidas y brillantes gracias a su excelente óptica… ADEMÁS obtendrás un objetivo telescópico SÚPER potente en un diseño compacto, portátil y rápido de montar… para que puedas ver fácilmente la Luna y los Planetas más cercanos… es fácil de utilizar incluso para NIÑOS… Será el regalo perfecto para cualquier niño o adulto principiante… No esperes más y APROVECHA ESTA OFERTA.

CONSIGUE HASTA 120X AUMENTOS CON OCULARES DE RENDIMIENTO ÓPTICO SUPERIOR – Obtendrás 2 oculares de 10mm y 25mm que te proporcionarán vistas increíbles de objetos celestes durante la noche y objetos terrestres durante el día... TAMBIÉN conseguirás una lente Barlow 3x que te dará 3 veces más aumentos... Ofreciéndote una potencia ajustable de 16x, 40x, 48x y 120x para poder adaptarla a cualquier situación… Consigue tu telescopio IDEAL hoy… 9 de cada 10 personas que lo han probado lo recomendarían.

REGALO GRATIS… ADAPTADOR DE MÓVIL PRO PARA HACER FOTOS – Te regalamos GRATIS nuestro Adaptador de Móvil Pro valorado en 19€… el más moderno disponible en el mercado… Haz increíbles fotos y vídeos para compartir con tus amigos… ADEMÁS podrás hacer zoom con el móvil para conseguir imágenes con más detalle… Se ajusta a cualquier Smartphone y se puede usar con otras ópticas como prismáticos… Consigue este Regalo Gratis HOY… pero solo mientras nos queden existencias disponibles… CONSÍGUELO AHORA

TELMU Telescopio Astronómico - Telescopio Refractor F60050M / 5 con EspejoDiagonal de 45 ° y Observador dePuntos Rojos, Ocular - H12.5 mm y H20mm, Regalo para Principiantes y Niños

Free shipping Consultar precio en Amazon

Consultar precio en Amazon

★ [Visor Rojo]: el visor rojo se agrega al cilindro del telescopio principal para guiar el objeto a observar hacia el centro del campo de visión del telescopio principal para buscar mejor el objeto a observar.

★ [Espejo Dimensional]: la imagen del telescopio refractor ordinario se invierte. Después del espejo diagonal de 45 grados, puede obtener el correcto. El dispositivo mueve la luz para que pueda mirar el ocular cómodamente.

★ [Soporte Inferior Estable]: el trípode de aluminio estable proporciona una experiencia de visualización más estable con alturas de 75 cm a 115 cm. Equipado con un bloqueo de movimiento horizontal, el cuerpo gira 360 °, por lo que no perderá cada buen momento.

★ [Fácil de Transportar] - Una combinación de telescopios profesionales que son fáciles de desmontar. El material del telescopio está hecho de plástico de alta calidad y es fácil de transportar.

Telescopio Astronómico INTEY – 70 X 400 MMTelescopio Niños, Lente de Alta definición, Portátil (con Mochila), Telescopio con Trípode (k6 mm, k25 mm)

€ 62.04 in stock 2 new from €62.04

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☞ LONGITUD FOCAL – 400 mm, diámetro objetivo: 70 mm. Grandes objetivos pueden recibir más Luz, Buena transmisión de la Luz, puede garantizar Una Buena calidad de la Imagen, y pueden SER visto más claramente. puede SER utilizado para Ver EL escenario, pero también puede utilizarse para Ver La astronomía

☞ AUMENTO – La Última Generación de oculares Kellner (Otro K): k6 mm: aumento 76 X, k25 mm aumento 16 X. Los telescopios pueden localizar con precisión La Luna. en ausencia de un telescopio equipado con una Montura ecuatorial alemana, hemos podido Solo Mover pacientemente EL telescopio hasta determinar La posición del Cuerpo Celeste.

☞ UTILIZAR – para Primero, utilizar EL [visor] para encontrar EL objeto Target, POR Lo que utilizar [ocular de bajo aumento] para observar EL objeto del telescopio (regulado con La [rueda de ajuste de la longitud Focal] durante Este proceso), después de haber establecido La Diana, pasar A [ocular de alto aumento], lentamente EL enfoque hasta que La Imagen No ES Clara.

☞ TRIPODE AJUSTABLE – EL Trípode del telescopio astronómico tiene cuatro secciones que pueden SER ajustadas de aproximadamente 16 pulgadas (40 cm) A 41 pulgadas (104 cm). para aumentar La estabilidad del Trípode, puedes fijar objetos pesados A Los Ganchos en el fondo.

☞ PORTATIL Y FIABLE - Telescopio para niños fácil de instalar y desmontar, con una Mochila adicional para llevarlo y mantenerlo protegido mientras No Lo SE USA. adecuado especialmente para los Niños, para explorar EL suelo y Cielo. ofrece Una garantía de 24 meses, respuestas rápidas en Caso de problemas y devoluciones inmediatos. READ Los 30 mejores Cinta Americana Negro capaces: la mejor revisión sobre Cinta Americana Negro

TELMU Microscopio Optico 40-1000X - Microscopio Biologico Monocular con Fuente De Luz LED Y Soporte para Teléfono Móvil

Free shipping Consultar precio en Amazon

Consultar precio en Amazon

❤️ Fuente de Luz de Doble Colores: Fuente de luz eléctrica LED de superior e inferior, se puede ajustar el brillo de la fuente de luz inferior, la observación es más clara; 5 colores filtros de luz: rojo, naranja, verde oscuro, verde claro, azul, puede observar objetos transparentes y blancos.

❤️ Soporte Para Teléfono Móvil: Este es un microscopio de uso general para adultos y niños, cuando use un teléfono móvil para tomar fotos o una cámara, lo mejor es abrir la cámara y luego ajustar la lente para capturar y grabar el bello momento del objeto observado.

❤️ Hay 10 diapositivas que contienen 4 muestras(incluyendo tallos de algodón, piel de cebolla, patas de mosca, tallo de madera dicotiledónea). Material: brazo de espejo de plástico y base de metal. El microscopio también tiene un mango de plástico que se puede mover fácilmente al banco con la mano.

❤️ Embalaje: El embalaje en forma de espuma y caja de color puede asegurar que el microscopio esté intacto, las instrucciones en 5 idiomas, incluyendo español, inglés, Alemán, francés e italiano, se pueden utilizarlo para cómo usar el microscopio y las habilidades de mantenimiento.

National Geographic Automatic 70/350 Telescopio

Amazon.es Features Relación focal: f/5

Diseño optico: refractor

Accesorios incluidos: mando de control GOTO, filtro Lunar, planisferio y brújula integrada

Aumento: 17x – 140x

Oculares incluidos: 10 y 20 mm

Telescopio National Geographic, telescopio refractor astronómico de longitud focal de 500 mm, visión nocturna con poca luz resistente al agua HD, para observar la luna y el paisaje, con telescopio ti

Amazon.es Features Con una distancia focal de 500 mm y una apertura de 80 mm para capturar una imagen más clara y un revestimiento de vidrio óptico para mejorar el brillo de la imagen para proteger sus ojos.

Trípode ajustable: este telescopio permite muchas posiciones de visualización diferentes con un trípode de aleación de aluminio ajustable y una bolsa de transporte, el telescopio y el trípode pueden caber dentro de la bolsa para facilitar el viaje y el almacenamiento.

Viene con dos oculares reemplazables y una lente Barlow 3x. La lente Barlow 3x triplica el poder de aumento de cada ocular. El buscador de 5x24 con soporte de montaje y líneas en forma de cruz en el interior facilitan la localización de objetos.

Binoculares compactos y ligeros perfectos para la observación de aves. Se puede utilizar tanto para el día como para la noche (visión nocturna con poca luz, no se puede ver nada en completa oscuridad)

Perfecto telescopio para la observación de aves, vida silvestre, paisajes durante el día y observación de la Luna y planetas brillantes por la noche. Buen regalo para astrónomos principiantes y niños amantes de la astronomía.

Telescopio astronómico de National Geographic, monoculares HD, refractor portátil de 70 mm para principiantes y niños, adaptador de teléfono inteligente con trípode ajustable, buscador de filtro de

Amazon.es Features ★ [OJOS PROFESIONALES] -Hay dos oculares telescópicos, aumento del ocular K25mm 16 veces, aumento del ocular K6mm 67 veces. Con buena transparencia, puede corregir la aberración cromática y también reducir la posición del astigmatismo y la distorsión.

★ [BUENA ÓPTICA] -La gran apertura de 70 mm proporciona una capacidad de recolección de luz más potente, lo que le permite ver objetos más oscuros y más lejanos. El diámetro del ocular es de φ31,7 mm y la calidad óptica es buena.

★ [45 & # 176; PRISMA DIAGONAL] -La imagen del telescopio refractor está invertida. Después de pasar por la A 45 & # 176; Prisma diagonal, la imagen es positiva. El dispositivo puede mover la luz para que pueda mirar por el ocular cómodamente pero girar alrededor de su eje vertical.

★ [SOPORTE ESTABLE INFERIOR] -El trípode de aluminio estable proporciona una experiencia de visualización más estable, y su altura se puede ajustar entre 50 cm y 120 cm. Equipado con un bloque de movimiento horizontal, el cuerpo estable 360 ​​& # 176; La rotación no se perderá ningún momento hermoso.

★ [FÁCIL DE TRANSPORTAR] -La combinación de binoculares profesionales fáciles de desmontar y material del cuerpo de binoculares de plástico de alta calidad, con mochila inestable, fácil de transportar

Telescopio Astronómico, HD Telescopio de refracción de 70mm con 2 oculares (K25mm&K10mm), Ajustable Trípode, Fácil de Montar, Observer la Luna, Aves, Regalos para Niños y Adultos

€ 75.64 in stock 1 new from €75.64

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️360 mm de distancia focal y 70 mm de apertura. La óptica totalmente recubierta y las lentes multicapa logran una transmisión casi sin pérdidas para imágenes nítidas con mayor brillo y claridad para una mejor visualización de objetos y detalles oscuros.

✔️Incluye dos oculares de 1,25 pulgadas (K25 mm y K10 mm) con los que podrás disfrutar del aumento de 16 x a 40 x. Y el buscador de 5 x 24 puede localizar objetos más rápido. Proporciona una vista muy ampliada de los planetas y la vida silvestre.

✔️La altura del trípode portátil ajustable se puede ajustar entre 400 mm y 1000 mm. Haga que el efecto de visualización sea más estable. El espejo cenital vertical de 45 grados ofrece una imagen vertical e invertida.

✔️Este telescopio para principiantes en astronomía es muy fácil de llevar con un diseño compacto y liviano. Fácil de montar sin herramientas. Ideal para observar la luna, planetas, paisajes, pájaros, juegos deportivos, etc.

✔️ Garantía mundial ECOOPRO, compra sin preocupaciones. Garantice un reembolso incondicional dentro de los 30 días, ¡no se preocupe más por los problemas de calidad y el servicio postventa! Es el regalo perfecto para niños y entusiastas de la astronomía.

Microscopio 300x-1200x National Geographic con Maleta

€ 44.84 in stock 5 new from €44.84 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Iluminación por pilas

Objetivos: 7,5x,15x, 30x, Ocular: 40x

Aumento: 300x-1200x

Amplio paquete de complementos

Recomendado: a partir de 6 años

National Geographic- Dispositivo de Diapositivas. (9105500)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Consultar precio en Amazon

Total de 24 diapositivas de planetas, galaxias, astronautas, etc.

La función de luz norte (cambio de color mágico) se puede ocultar con una apertura.

Tamaño: 210 x 180 x 150 mm. Peso: 172 g.

Contenido del envío: proyector, 3 diapositivas, soporte, instrucciones (idioma español no garantizado).

Barbie National Geographic Quiero Ser Astrofísica, muñeca con accesorios (Mattel GDM47)

€ 11.89 in stock 14 new from €11.89

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo óptimo para niñas y niños de más de 3 años

La muñeca barbie y national geographic colaboran para fomentar la imaginación, la expresión y los descubrimientos a través de la diversión; estas cuatro muñecas están listas para escribir sus propias historias

La muñeca barbie astrofísica contempla el cielo con fascinación mientras viste una blusa con estampados espaciales, pantalones negros y botas negras

Incluye un telescopio giratorio y un mapa de estrellas

Regalo para niñas y niños de entre 3 y 9 años que sienten curiosidad por el mundo, la naturaleza y la ciencia

Prismáticos de Bolsillo National Geographic 10x25, negro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Consultar precio en Amazon

Optica totalmente recubierta

Compensación de dioptrías y oculares plegables para usuarios de gafas

Sistema óptico: dachkant

Campo de visión: 97/1000 m

Hesolo Telescopio National Geographic, óptica Multicapa Duradera, telescopio portátil de Viaje con trípode y Visor buscador

Amazon.es Features 600 mm de distancia focal y 80 mm de apertura, la lente de vidrio óptico totalmente recubierto crea imágenes asombrosas y protege sus ojos. Telescopio perfecto para que los astrónomos exploren las estrellas y la luna.

Viene con oculares K20mm y K10mm. El buscador de 5x24 facilita la localización de objetos.

Este telescopio permite muchas posiciones de visualización diferentes con un trípode ajustable. El trípode ajustable de tamaño completo garantiza una plataforma estable.

Ofrecemos telescopios astronómicos profesionales. Para ahorrar su tiempo, nuestro telescopio se puede instalar sin herramientas adicionales y realmente realizar un telescopio sin herramientas

IF.HLMF Telescopio astronómico HD 400 / 70Mm National Geographic Refractor Monocular Telescopios con Extensor planetario y Bolsa de Transporte para Adultos, niños y Principiantes

Amazon.es Features ★ [Telescopio ultra claro]: con una distancia focal de 400 mm, una apertura de 70 mm y una óptica con revestimiento verde de vidrio multicapa, que puede capturar una imagen más clara y proteger sus ojos.

★ [NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS] - Configuración rápida sin herramientas y fácil búsqueda de objetos, telescopio perfecto para niños y principiantes en astronomía.

★ [OJOS PROFESIONALES] - Hay dos oculares telescópicos, el ocular K25mm ampliado 16 veces, K10mm ampliado 40 veces. Al tener una buena transparencia, puede corregir la aberración cromática, reduciendo también la posición del astigmatismo y la distorsión.

★ [FÁCIL DE LLEVAR]: nuestro telescopio viene con una mochila, puede llevarlo al exterior fácilmente. Especialmente para escaladores, senderismo, deportes al aire libre o simplemente divertirse viendo conciertos o deportes.

★ [OCASIONES DE APLICACIÓN] - Observación de aves, observación, monitoreo ambiental, observación del sol, la luna, observación del planeta, paisaje de reconocimiento marítimo, monitoreo geográfico.

Telescopio Reflector Astronómico, MAXLAPTER 400/70MM Portátil y Potente con Trípode Profesional, Oculares HD Dobles, Lente Objetivo FMC

Free shipping Consultar precio en Amazon

Consultar precio en Amazon

Viene con un trípode ajustable, cumple con muchas posiciones de visualización diferentes. Incluye un adaptador para teléfono inteligente para tomar fotos cada vez. Un manual que contiene varios idiomas es útil para que lo uses.

Telescopio astronómico amigable para niños y astrónomos aficionados principiantes, perfecto para ver, observar aves, conciertos, monitoreo geográfico, ver la luna, el planeta, los cúmulos estelares.

Es un regalo significativo y agradable para cumpleaños o Navidad. Fácil de configurar sin herramientas, perfecto para niños y principiantes.

Garantía mundial MAXLAPTER – Garantía de por vida, compra sin preocupaciones. Garantía de reembolso incondicional en 30 días, ya no tendrás que preocuparte por problemas de calidad y servicio postventa.

Telescopio National Geographic, telescopio refractor astronómico de longitud focal de 500 mm, visión nocturna con poca luz, resistente al agua, HD, para observar la luna y el paisaje, con mochila

Amazon.es Features Con una distancia focal de 500 mm y una apertura de 80 mm para capturar una imagen más clara y un revestimiento de vidrio óptico para mejorar el brillo de la imagen y proteger sus ojos.

Binoculares compactos y ligeros perfectos para la observación de aves. Se puede utilizar tanto para el día como para la noche (visión nocturna con poca luz, no se puede ver nada en completa oscuridad)

Viene con dos oculares reemplazables y una lente Barlow 3x La lente Barlow 3x triplica el poder de aumento de cada ocular. El buscador de 5x24 con soporte de montaje y líneas en forma de cruz en el interior facilitan la localización de objetos.

Perfecto telescopio para la observación de aves, vida silvestre, paisajes durante el día y observación de la Luna y planetas brillantes por la noche. Buen regalo para astrónomos principiantes y niños amantes de la astronomía.

Trípode ajustable: este telescopio permite muchas posiciones de visualización diferentes con un trípode de aleación de aluminio ajustable y una bolsa de transporte, el telescopio y el trípode pueden caber dentro de la bolsa para facilitar el viaje y el almacenamiento.

Bresser Junior - Microscopio, 40 x 640 x con iluminación LED con Funcionamiento con Pilas, Naranja

Amazon.es Features Conjunto de iniciación formado por telescopio, microscopio y accesorios

Telescopio con trípode, que se puede usar también como anteojo

Microscopio con ampliación de 40 a 640 aumentos

Amplio paquete de accesorios para facilitar el inicio

Incl.: microscopio, telescopio, trípode, conjunto de accesorios, etc

IF.HLMF Telescopio National Geographic, óptica Multicapa Duradera, telescopio portátil de Viaje con trípode y Visor buscador

Amazon.es Features 600 mm de distancia focal y 80 mm de apertura, la lente de vidrio óptico totalmente recubierto crea imágenes asombrosas y protege sus ojos. Telescopio perfecto para que los astrónomos exploren las estrellas y la luna.

Viene con oculares K20mm y K10mm. El buscador de 5x24 facilita la localización de objetos.

Este telescopio permite muchas posiciones de visualización diferentes con un trípode ajustable. El trípode ajustable de tamaño completo garantiza una plataforma estable.

Ofrecemos telescopios astronómicos profesionales. Para ahorrar su tiempo, nuestro telescopio se puede instalar sin herramientas adicionales y realmente realizar un telescopio sin herramientas

