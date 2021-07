Inicio » Top News Los 30 mejores Telas Para Tapizar capaces: la mejor revisión sobre Telas Para Tapizar Top News Los 30 mejores Telas Para Tapizar capaces: la mejor revisión sobre Telas Para Tapizar 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Telas Para Tapizar?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Telas Para Tapizar del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Kit tela para tapizar techo de coche, pegamento alta temperatura y brocha (GRATIS). Tejido gris claro foamizado de 2 METROS de largo x 1,50m de ancho. 1 litro de cola y pincel para aplicarlo € 49.90 in stock 1 new from €49.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El kit incluye 2 metros x 1,50 metros de forro FOAMIZADO liso FLEXIBLE y RESISTENTE, de un grosor de 4mm; 1 LITRO de cola de ALTA temperatura y una brocha para aplicarla (GRATIS).

VÁLIDO PARA TODO TIPO DE AUTOMÓVIL: Los metros de FORRO un poco elástico te permitirán tapizar el techo de cualquier coche de hasta un MÁXIMO de 2 metros de longitud.

TAPIZA TU COCHE TU MISMO: Con nuestro kit te resultará muy fácil cambiar el techo de tu coche en caso de que se haya despegado o quieres darle un nuevo aire a tu vehículo.

COLOR DE LA TELA: Gris claro.

Todo fabricado en ESPAÑA. Es una forma RÁPIDA Y ECONÓMICA de retapizar el techo de su vehículo.

1 METRO de Polipiel para tapizar, manualidades, cojines o forrar objetos. Venta de polipiel por metros. Diseño Solar Color Negro ancho 140cm € 10.99 in stock 1 new from €10.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EJEMPLO PARA TU PEDIDO: VENDEMOS 1 METRO CADA UNIDAD. SI PIDES 1 CANTIDAD TE LLEGARÁ 1 METRO, SI MARCÁRAMOS EN LA CANTIDAD 6, RECIBIRÍAS 6 METROS SEGUIDOS (sin cortes). SIEMPRE EN ANCHO DE 140CM. Medida: Ancho 140cm El largo, tantos metros como se necesiten.

Polipiel Solar perfecta para tapizar cualquier elemento rígido o semirígido. Sillas, cabeceros de cama, bases tapizadas, asientos, paredes, manualidades, bolsos etc.

Somos distribuidores directos y oficiales de Polipiel. Com pruébalo Ahí puedes solicitar tus muestras gratuitas sin compromiso. Todas nuestras polipieles están libres de Ftalatos y tienen la máxima calidad. Sin intermediarios envíos directos de fábrica.

APLICACIONES: por sus características de PVC y soporte de NonWoven (tejido sin tejer) es una polipiel ideal para tapizar superficies rígidas y semirrígidas. Poca recuperación, pero mucha resistencia al rasgado y mucho cuerpo. Es perfecta para tapizar sillas, las partes rígidas de un sofá (no los asientos), puffs, revestir cualquier superficie sin muchas curvas o cualquier cosa que necesite resistencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Composición: PVC 80% Poliéster 18% y Poliuretano 2%. Ancho: 140 Cm. Peso: 550 gramos por metro cuadrado. Resistencia a la Abrasión (ISO 12947/1-2): 25000 Ciclos Martindale. Espesor: 1.25 mm Solidez a la Luz (ISO 105-B02): 5/5. Solidez al frote Seco/Húmedo (ISO 105-X12): 5/5. ****PUEDES SOLICITAR MUESTRAS GRATUITAS EN POLIPIEL COM READ WhatsApp Web se conecta al proceso de realizar llamadas y videollamadas desde su computadora

HAPPERS 1 Metro de Polipiel para tapizar, Manualidades, Cojines o forrar Objetos. Venta de Polipiel por Metros. Diseño Luna Color Blanco Ancho 140cm € 13.50 in stock 1 new from €13.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EJEMPLO PARA TU PEDIDO: VENDEMOS 1 METRO CADA UNIDAD. SI PIDES 1 CANTIDAD TE LLEGARÁ 1 METRO, SI MARCÁRAMOS EN LA CANTIDAD 4, RECIBIRÍAS 4 METROS SEGUIDOS (sin cortes). SIEMPRE EN ANCHO DE 140CM. Medida: Ancho 140cm El largo, tantos metros como se necesiten.

Polipiel Luna para la tapiceria de interior. Perfecta para tapizar cualquier elemento rígido o semirígido. Sillas, cabeceros de cama, bases tapizadas, asientos, paredes, manualidades, bolsos etc..

Somos distribuidores directos y oficiales de Polipiel. Com pruébalo Ahí puedes solicitar tus muestras gratuitas sin compromiso. Todas nuestras polipieles están libres de Ftalatos y tienen la máxima calidad. Sin intermediarios envíos directos de fábrica.

APLICACIONES: Para sillas, cabeceros de cama, bases de cama tapizadas, manualidades, bolsos o revestimientos de superficies rígidas o semi-rígidas es una polipiel ideal. Una buena calidad a un precio muy competitivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Composición: 67% PVC y 33% Algodón. Resistencia a la abrasión:

Tela por metros de polipiel para tapizar - Tapicería - Ancho 140 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Marrón camel € 5.50 in stock 1 new from €5.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Renovación de tapicerías de muebles y fundas de asientos de sillas, taburetes, sillones, sofás, bases, canapés y cabeceros de cama, puffs o canastos para perros. También es adecuado para cubiertas en automóviles/motos, embarcaciones, camping, muebles de exterior y para confeccionar bolsos, fundas y otras manualidades

ANCHO: 140 cm

COMPOSICIÓN: 80% policloruro (PVC), 18% poliéster, 2% poliuretano. Enorme resistencia a la abrasión (Martindale: 25.000 ciclos)

PESO APROXIMADO: 550 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 1,40 mts. Se servirá la tela en una única pieza

Kt KILOtela Tela por Metros de tapicería - Jacquard Gobelino - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Cuadros pequeños - Rojo, Naranja, Verde, Azul, Beige € 9.00 in stock 1 new from €9.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de gobelino indicada para confeccionar foulares para sofá, tapizar sillas, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 60% algodón, 40% poliéster. Fabricado en España

PESO APROXIMADO: 320 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se servirá la tela en una única pieza

Confección Saymi Tela loneta Estampada 2,45 MTS Ref. Marea Beig, Doble Ancho 2,80 MTS. € 20.00 in stock 3 new from €20.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para aplicaciones de decoración de interiores, fundas de sofá, cortinas, manteles, colchas, fundas de almohadas, manualidades, etc.

Composición: 50 % Alg. 50 % Pol.

Ancho: 2,80 mts ó 110 pulgadas

Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

Importante: 1 unidad tiene 2,45 metros lineales x 2,80 m de ancho de rollo (96,4 "x 110" pulgadas)

A-Express Cuero de imitación Tela Cuero sintético Vinilo Impermeable Paño de cuero Material de tela 140cm de ancho - Negro 1 Metro (100cm x 140cm) € 13.25 in stock 2 new from €13.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features A-Express Cuero de imitación Tela Cuero sintético Vinilo Impermeable Paño de cuero Material de tela.

Fácil de cortar, limpiar, coser, pegar material duradero de tela de piel sintética de buena calidad.

Ancho aproximado (140 cm). Espesor aproximado 0,5 mm.

Composición del material: PU, Poliéster, Algodón, Viscosa.

Kt KILOtela Tela de loneta Lisa - Half Panamá 100% algodón - Retal de 100 cm Largo x 280 cm Ancho | Beige ― 1 Metro € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 100% algodón

PESO APROXIMADO: 215 gr/m²

MEDIDA DEL RETAL: 100 x 280 cm

A-Express Tela de Grano de Cuero de Imitación Material Texturizado por Polipiel Vinilo Cojines Bolso - Gris Medio Metro 50cm x 140cm € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features A-Express Tela de Grano de Cuero de Imitación Impermeable Material Texturizado por Polipiel Vinilo Cojines Bolso.

ancho aproximado (140cm). grosor aproximado 0.6mm. peso aproximado por metro (600 gramos).

Adecuado para pantalones de chándal, vestidos, chaquetas, bolsos de mano, pantalones, chaquetas, faldas, estuches, carteras, etc.

Es muy suave, flexible y agradable al tacto.

Material: Poliéster.

Eufab 28023 - Alfombra para coche recortable (110 x 150 cm) € 23.51 in stock 2 new from €23.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de ajuste: Ajuste universal

Paquetes Dimensiones: 7.0 L x 111.0 H x 7.0 W (centimeters)

Muy conveniente

Fácil de usar

HAPPERS 1 Metro de Polipiel para tapizar, Manualidades, Cojines o forrar Objetos. Venta de Polipiel por Metros. Diseño Sugan Color Negro Ancho 140cm € 11.99 in stock 1 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EJEMPLO PARA TU PEDIDO: VENDEMOS 1 METRO CADA UNIDAD. SI PIDES 1 CANTIDAD TE LLEGARÁ 1 METRO, SI MARCÁRAMOS EN LA CANTIDAD 4, RECIBIRÍAS 4 METROS SEGUIDOS (sin cortes). SIEMPRE EN ANCHO DE 140CM. Medida: Ancho 140cm El largo, tantos metros como se necesiten.

Polipiel Sugan para la tapiceria de interior y la fabricación de puffs. Disponemos de un amplio surtido de colores para que puedas decorar tando comedores y dormitorios como oficinas y restaurantes.

Somos distribuidores directos y oficiales de Polipiel. Com pruébalo Ahí puedes solicitar tus muestras gratuitas sin compromiso. Todas nuestras polipieles están libres de Ftalatos y tienen la máxima calidad. Sin intermediarios envíos directos de fábrica.

APLICACIONES: por sus características de PVC y soporte de NonWoven es una polipiel perfecta para tapizar superficies rígidas y semirrígidas. Ofrece poca recuperación, pero mucha resistencia al rasgado y mucho empaque. Es perfecta para tapizar sillas, las partes rígidas de un sofá, puffs, revestir cualquier superficie o cualquier cosa que necesite sobre todo resistencia y economía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Composición: 60%PVC 40% Poliéster reciclado. Resistencia a la abrasión:

TELA PARA TAPZAR TECHO DE COCHE 100X160 ESPECIAL GOLF CO GOMAESPUMA Y CHARMES € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EJEMPLO PARA TU PEDIDO: VENDEMOS 1 METRO CADA UNIDAD. SI PIDES 1 CANTIDAD TE LLEGARÁ 1 METRO, SI MARCÁS EN LA CANTIDAD 2, RECIBIRÍAS 2 METROS SEGUIDOS (sin cortes). SIEMPRE EN ANCHO DE 160CM. El largo, tantos metros como se necesiten.

FACIL APLICACION

ALTA CALODAD

CON MALLA (CHARMES) PARA FACILITAR INSTALACION

momomus Tapiz de Mandala para Pared - Ideal como Pareo, Colcha, Mantel, Alfombra de Picnic, Manta/Toalla de Playa Grande - Versátil, 100% Algodón y Tintes Vegetales (Lila B, 210x230 cm) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ATRACTIVO ARTE MANDALA - Mejora el interior de tu casa con este intrincado tapiz geométrico blanco y azul. Cuélgalo en tu dormitorio, sala de estar, comedor o sala de meditación.

HECHO CON CUIDADO - Hecho a mano por expertos con 100% algodón, este tejido decorativo es duradero y cómodo para la piel. ¡Úsalo como toalla o alfombra cuando vayas a la playa o a un parque!

NATURAL Y ECO-CONSCIENTE - Decora tu casa de forma sostenible con este tapiz estampado. Hecho a mano con tintes vegetales utilizando la impresión de bloques, este decorado evoca la calma meditativa.

ÚTIL Y DECORATIVO - De bajo mantenimiento y conveniente de usar, este tapiz es un ítem para el público artístico. Puede ser usado como colchas, alfombras, cubiertas de sofá, manteles o como un sarong de medidas gigantes.

GARANTÍA 100% LIBRE DE RIESGOS - Creado para hacer de tu espacio un lugar más agradable para estar, sabemos que adorarás nuestro tapiz. Si no es el caso, por favor contáctanos. READ Los 30 mejores Panel Solar 100W capaces: la mejor revisión sobre Panel Solar 100W

tesa TE60022-00000-02 Spray de Adhesivo Extra Fuerte, Standard, 500 Ml € 15.08

€ 13.99 in stock 7 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features More than an adhesive tape

500 ml

Marca: Tesa

HAPPERS 5 metros de Tejido no tejido, Tejido sin tejer, TST, TNT Negro por metros € 14.90 in stock 1 new from €14.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enviamos 5 metros por unidad. Si pides 1 te llegarán 5 metros, si pidieses 6, recibirás 30 metros SIN CORTES

✔️ APLICACIONES: Ejemplos confección de bolsas, recubrimientos en el tapizado de bajos de sofás, sillas, tapas de canapés, etc. Trasera para bordados. Enfundado de almohadas y cojines. Confección de elementos decorativos para la ambientación de eventos, fondo para la fotografía de estudio y de retrato. Perfecto para cualquier tipo de manualidades y apto para el uso escolar y profesional.

✔️ CARACTERÍSTICAS: Ancho 160cm, peso 50gr por metro cuadrado. Composición 100% Polipropileno.. Lavable, no tóxico, reciclable, fácil de cortar, coser y dibujar

Somos distribuidores directos y oficiales de Polipiel. Com. Sin intermediarios envíos directos de fábrica.

Tela de loneta lisa - Retal de 100 cm largo x 280 cm ancho | Gris ─ 1 metro € 11.95 in stock 1 new from €11.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 70% algodón, 30% poliéster

PESO APROXIMADO: 190 gr/m²

MEDIDA DEL RETAL: 100 x 280 cm

TELA PARA TAPIZAR TECHO DE COCHE NEGRO. BMW MINI AUDI GOLF € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TELA PARA TAPICERIA DE INTERIOR DE AUTOMOVIL COLOR NEGRO

SE VENDE POR METROS 100 X 140

EN EL CASO DE NESESITAR 2 METROS DEBE DE MARCAR COMO CANDIDAD 2

CON MALLA (CHARMES) PARA FACILITAR INSTALACION

FACIL APLICACION ALTA CALODAD

Kt KILOtela Tela de loneta Estampada - Retal de 100 cm Largo x 280 cm Ancho | Flores - Azul ─ 1 Metro € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 50% poliéster, 50% algodón.

PESO APROXIMADO: 180 gr/m².

MEDIDA DEL RETAL: 100 x 280 cm

Kt KILOtela Tela de loneta Estampada - Retal de 100 cm Largo x 280 cm Ancho | Hojas de helechos - Gris ─ 1 Metro € 12.85 in stock 1 new from €12.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 50% poliéster, 50% algodón.

PESO APROXIMADO: 180 gr/m².

MEDIDA DEL RETAL: 100 x 280 cm

Kt KILOtela Tela de arpillera/Saco - Yute - Manualidades, Costura - Retal de 50 cm Largo x 147 cm Ancho | Color Natural ─ 0,5 Metro € 8.55 in stock 1 new from €8.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela indicada para manualidades de decoración. Sobre su superficie pueden realizarse trabajos de artesanía, bordados y pinturas. Suelta pelusa, por lo que es recomendable utilizar protección respiratoria para trabajar durante períodos prolongados de tiempo

ANCHO: 147 cm

COMPOSICIÓN: 100% yute

PESO APROXIMADO: 290 gr/m²

MEDIDA DEL RETAL: 50 x 147 cm

Dremisland Gris y Rosa Flor Tapiz de Pared Mandala Colgante de Pared Indio Hippie Tapices Decoración de Pared para Dormitorio Sala de Estar Toalla de Playa (Gris y Rosa, L / 153 X 203 cm) € 21.92 in stock 1 new from €21.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ MATERIAL DE ALTA CALIDAD: Hecho de tela de algodón ligera y de alta calidad que es suave al tacto y duradera para uso a largo plazo; La impresión digital permite que las imágenes en la tela no se desvanezcan ni se agrieten incluso después de varios lavados.

✔ UNA ILUSTRACIÓN DE OJOS: Mezcla mandala, boho y estilo gitano, con impresión digital de alta definición, este tapiz floral se ve más vivo, realista y colorido. Combina bien con la decoración de tu hogar y agrega una sensación de vitalidad visual.

✔ PORTÁTIL PARA USO EN EXTERIORES: cuenta con un tamaño medio (130 cm x 150 cm) y un tamaño grande (153 cm x 203 cm) que puede plegarse para ahorrar espacio, fácil de llevar para descansar y relajarse al aire libre, como picnics, tiros de playa, toallas de playa.

✔ USO: Casi para uso en decoración del hogar como tapicería, colgar en la pared, cubrecama, decoración en la pared, arte en la pared, cobertor de cama, divisor de habitación, cortina, mantel, dormitorio universitario, manta de picnic, manta de playa y regalos.

✔ LAVADO A MÁQUINA: este tapiz es lavable a máquina para facilitar el cuidado y se seca rápidamente después de lavarlo; También se puede planchar para mantener un aspecto perfecto.

Tela por Metros Loneta Estampado, Loneta para Tapizar, Manualidades y Forrar. 280 CM Ancho. (Verde Amazonas, 2 Metros) € 19.90 in stock 1 new from €19.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Venta por metros sin corte. Ejemplo: Si selecciona 5 metros, el envío será de 5 metros seguidos.

El ancho de la pieza 280 cm.

Diseño elegante y materiales duraderos, una combinación ideal para darle un toque alegre y renovado a todo tipo de objetos.

Gran calidad, durabilidad y resistencia a múltiples lavados sin comprometer la calidad de la tela.

Opción ideal para tapizar sillas, fundas de sofá, cortinas, manteles, colchas, fundas, manualidades, cojines, bolsos, mascarillas, etc.

Kt KILOtela Tela de loneta Lisa - Algodón, Lino, poliéster - Solidez a la luz: 5-6 - Retal de 100 cm Largo x 280 cm Ancho | Beige Lino € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 52% algodón, 22% lino, 26% poliéster | Martindale: 20.000

PESO APROXIMADO: 195 gr/m² | SOLIDEZ A LA LUZ: 5-6

MEDIDA DEL RETAL: 100 x 280 cm

CAVEEN 9 Piezas 50 cm x 50 cm Tela de Algodón con Estampado Floral, con Cinta elástica y Puente de la Nariz,para Costura, Manualidades, Álbumes de Recortes y Manualidades (Marrón, 50 x 50cm) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☛ Material: Hecho de la tela de algodón puro. La calidad es muy buena, el tejido no es demasiado blando, ni áspero ni demasiado grueso, y se puede procesar muy bien. Perfecto para proyectos de costura, artesanía y patchwork. ✿Tamaño--50 x 50 cm, 9 piezas.✿

☛ Bricolaje: Nuestra tela de algodón es fácil de cortar, coser, doblar y pegar, adecuado para pequeñas artesanías. Ideal para aficionados, profesionales, principiantes y proyectos para principiantes.

☛ Obras Creativos: puede cortar y coser fácilmente la tela con una máquina de coser y unas tijeras. Cree las letras de sus hijos, emojis, flores artificiales, etc. Decoraciones para su hogar, como posavasos, billeteras, cajas de papel higiénico, carpetas, etc.

☛ Perfecto Regalo: ideal para artes y manualidades, perfecto para formas o disfraces, bolsos pequeños, manteles, decoraciones, ropa de cama para niños, billetera, vestido de muñecas, para muchas manualidades y costura. Para los niños, estas bufandas de patchwork son un regalo perfecto para ejercitar su creatividad y habilidades prácticas.

☛Nota: El patrón de la tela se enviará al azar. ▲▲Los telas no pueden para hacer mascarilla.▲▲

Tela por Metros Loneta Colores Lisos, Loneta para Tapizar, Manualidades y Forrar. 280 cm Ancho. (Gris, 1 Metro) € 12.90 in stock 1 new from €12.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Venta por metros sin corte. Ejemplo: Si selecciona 5 metros, el envío será de 5 metros seguidos.

Opción ideal para tapizar sillas, fundas de sofá, cortinas, manteles, colchas, fundas, manualidades, cojines, bolsos, mascarillas etc.

Diseño elegante y materiales duraderos, una combinación ideal para darle un toque alegre y renovado a todo tipo de objetos.

Gran calidad, durabilidad y resistencia a múltiples lavados sin comprometer la calidad de la tela.

El ancho de la pieza 280 cm. READ Sudáfrica registra 1 millón de casos de virus en enfermedades infecciosas

vidaXL Estructura de Cama Tela Tapizada Somier Mobiliario Hogar Diseño Discreto Elegante Estructura Robusta y Duradera Buen Aspecto Rosa 140x200cm € 158.99 in stock 2 new from €158.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Rosa

Material: Hierro

Material del cabecero: MDF + tela

Dimensiones totales: 208 x 145 x 81 cm (largo x ancho x alto)

Tamaño de colchón compatible: 140 x 200 cm (ancho x largo) (colchón no incluido)

HAPPERS 1 Metro de Polipiel para tapizar, Manualidades, Cojines o forrar Objetos. Venta de Polipiel por Metros. Diseño Beckham Color Blanco Ancho 140cm € 8.49 in stock 1 new from €8.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EJEMPLO PARA TU PEDIDO: VENDEMOS 1 METRO CADA UNIDAD. SI PIDES 1 CANTIDAD TE LLEGARÁ 1 METRO, SI MARCÁRAMOS EN LA CANTIDAD 4, RECIBIRÍAS 4 METROS SEGUIDOS (sin cortes). SIEMPRE EN ANCHO DE 140CM. Medida: Ancho 140cm El largo, tantos metros como se necesiten.

Polipiel Beckham para la tapiceria de interior. Perfecta para tapizar cualquier elemento rígido o semirígido. Sillas, cabeceros de cama, bases tapizadas, asientos, paredes, manualidades, bolsos etc..

Somos distribuidores directos y oficiales de Polipiel. Com pruébalo Ahí puedes solicitar tus muestras gratuitas sin compromiso. Todas nuestras polipieles están libres de Ftalatos y tienen la máxima calidad. Sin intermediarios envíos directos de fábrica.

APLICACIONES: Éste tipo de tejido se recomienda para el sector de la tapicería de interiores. Si lo que buscas es buen tacto y resistencia, esta es tu piel sintética. Sofas completos, sillas, cabeceros de cama, interiores de coches, cojines, bases tapizadas o bien forrar cualquier tipo de superficie.

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS: Composición: 100% (PVC). Soporte: 100% POLIESTER. Ancho: 140 Cm. Grosor: 0,80 mm. Peso: 380 gr/m2. Resistencia a la abrasión (ISO 5470-2:2003): 100.000 Ciclos Martindale. Solidez del color a la luz (ISO 105-B02): 5. Resistencia al frote seco/húmedo (ISO 105-X12): 4 / 5. Resistencia a los desgarros urdimbre/trama (ISO 4674-1): 50. Resistencia a la rotura (ISO 4674-1): 580. ****PUEDES SOLICITAR MUESTRAS GRATUITAS EN POLIPIEL COM

EL MAS VENDIDO - PACK PARA TAPIZAR TECHOS DE COCHE (2 m tela + pegamento) (Color M12) € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PACK para tapizar techo de coche (Tela con foam + 1 Litro de Cola

Flexible/ Estirable/Con foam/Alta calidad/ ANCHO 160cm

Especial para AUTOMOCIÓN/Utilizado en PRIMERAS MARCAS DE COCHE

TAPIZADOS LUXOR

Si necesitas TELA del mismo TONO para PILARES Y TECHO SOLAR entra AQUI: https://www.amazon.es/dp/B08L7ZSWFL?ref=myi_title_dp&th=1

HEKO PANELS 10 Metros Polipiel DOLARO Tejido Tela para Tapizar - Tejido de Tapicería Laminado - Crema € 79.80 in stock 1 new from €79.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los tejidos de tapicería de 650g / m² son extremadamente resistentes a los arañazos y a la luz.

El cuero sintético es suave y cómodo. Es perfecto como tapizado de un rincón, sofá, sillón o silla. Para mantener los colores y la calidad de la tela durante mucho tiempo, recomendamos limpiar con un paño y agua. No secar en secadora ni planchar, clorar, blanquear.

La tela para tapizar está empacada de tal manera que no se arruga durante el transporte, está doblada y empaquetada correctamente. Todo esto para garantizar que los muebles en los que se utilizaron los textiles se vean mejor desde el principio. Nuestras telas se entregan normalmente en una sola pieza.

La tela se vende por metros, por ejemplo, 1 pieza = 10 mx 1,40 m, 5 piezas = 50 mx 1,40 m, etc.

Composición: 100% PES (POLIESTER); Peso: 650 g / m2; Ancho 140 cm (+/- 2 cm); Resistencia a la abrasión:> 100.000 ciclos. Disponible en varios colores. ¡Los colores pueden variar según el monitor!

Kt KILOtela Tela de loneta Estampada - Retal de 100 cm Largo x 280 cm Ancho | Perros - Azul, Gris, marrón ─ 1 Metro € 12.85 in stock 1 new from €12.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 50% poliéster, 50% algodón

PESO APROXIMADO: 180 gr/m²

MEDIDA DEL RETAL: 100 x 280 cm

