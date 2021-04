Inicio » Cocina Los 30 mejores Taburete Con Ruedas capaces: la mejor revisión sobre Taburete Con Ruedas Cocina Los 30 mejores Taburete Con Ruedas capaces: la mejor revisión sobre Taburete Con Ruedas 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Taburete Con Ruedas?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Taburete Con Ruedas del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



SixBros. Taburete Ajustable en Altura, Taburete Giratorio con Ruedas, Taburete de Cuero sintético, Ajustable, Negro M-95027/192 € 39.99 in stock 2 new from €39.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ALTURA AJUSTABLE: Gracias al pistón de gas, la altura deseada del asiento se puede ajustar fácilmente. Además, el taburete es giratorio a 360°.

CUERO DE PU DE ALTA CALIDAD: el cuero sintético de alta calidad hecho de 100% poliuretano es particularmente repelente al agua y resistente a la suciedad. Esto permite una fácil limpieza del taburete.

DE USO MÚLTIPLE: el taburete se puede utilizar para diferentes propósitos, ya sea como un taburete de escritorio, un taburete de peluquería o para un salón de belleza.

FÁCIL DE MONTAR: la silla se entregará desmontada. En unos pocos pasos simples, se puede ensamblar y ofrece un asiento cómodo.

NO ENTREGAS A LAS ISLAS BALEARES Y CANARIAS!!!

Dawoo-Taburete Ruedas,Taburete con Ruedas Taburete Giratorio cosmético de Trabajo Consulta, Regulable en Altura, Giratorio en 360°Silla de Ruedas Oficina. (Pequeño Respaldo) € 42.90

€ 35.90 in stock 1 new from €35.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【LA CONFORT SE AUMENTA CON LA PRODUCTIVIDAD】 Diseñado para brindar comodidad y aumentar la productividad, el taburete médico ajustable es ideal para el consultorio médico ocupado, el spa, el aula, el dormitorio o el hogar.

【DISEÑO ERGONÓMICO】 Emula la forma natural de la columna para aumentar la comodidad y la productividad. La superficie está hecha de cuero de PU duradero para facilitar el mantenimiento y la limpieza.

【AJUSTE LA ALTURA FÁCILMENTE A SU CONFORT】 Cuenta con un rango de altura ajustable de 6 pulgadas diseñado y soportado con un elevador de gas neumático de servicio pesado. Para bajar el asiento, simplemente permanezca sentado y tire de la manija de control neumático de fácil acceso hasta que esté a la altura deseada. Suelte la misma palanca y el asiento se trabará a su medida.

【BASE ROBUSTA Y FLEXIBLE】 La base de cromo resistente de cinco estrellas con ruedas duraderas de doble rueda permite un giro completo suave, fácil y silencioso mientras ayuda a pacientes o clientes.

【PERFECTO SERVICIO POST-VENTA】 creemos que nuestros productos lo satisfarán. Si hay algún problema con el producto, comuníquese con nuestro servicio al cliente y resuelva el problema por usted dentro de las 24 horas. READ Los 30 mejores Goma Olla Wmf Perfect capaces: la mejor revisión sobre Goma Olla Wmf Perfect

Taburete giratorio con ruedas para peluquería, cosmética, dentista, silla de trabajo profesional € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Taburete ergonómico en forma de sillín,Con un genial diseño curvo, el respaldo se pega perfectamente a su espalda para relajar la vértera lumbar.

Alivia perfectamente el dolor muscular causado por estar sentado por un largo tiempo. Muy fácil a montar.

Peso: 5kg, Capacidad de carga: 150kg.

Dimensiones: 32cm x 7cm(asiento), 45-60cm(altura regulable).

Atención: no enviamos a las Islas Canarias, Baleares, Melilla y Ceuta, lamentamos los inconvenientes.

Wedo Taburete con Ruedas, Gris Luminoso € 46.44 in stock 9 new from €35.86

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features De plástico resistente a la rotura, reciclable, montaje muy sencillo

No se necesitan herramientas

Fuerza portante 150 kg

TÜV/GS EN 14183-F

Cris nails - taburete giratorio con ruedas esféricas, taburete rodante regulable para trabajo, estudio, oficina, clínica (Negro) € 40.99 in stock 1 new from €40.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pies y estructura de metal, para garantizar una mayor estabilidad,Las ruedas se deslizan bien y son durables y resistentes al desgaste.

Conveniente y ajustable - La silla es giratoria a 360º.Taburete regulable en altura.

Duradero y de alta calidad,Ideal para uso en el hogar, en la peluquería, salon de belleza o en las oficinas.

Medidas: Altura asiento: 40-55 cm | Diámetro de Superficie asiento: 32 cm | Altura colchón: 5 cm.

Atención: no enviamos a las Islas Canarias, Baleares, Melilla y Ceuta, lamentamos los inconvenientes.

HOMCOM Silla Trabajo Taburete Ruedas Giratorias Taburete Cosmetica Dentista Peluqueria Color Negro € 68.99 in stock 1 new from €68.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅MODERNO Y CÓMODO: Taburete ergonomico con línea curva y giratorio en forma de montura con 6 ruedas.

✅MULTIFUNCIONAL: Ideal para uso en el hogar, en salon de peluqueria, salon de belleza , oficinas , dentista , estetica ....

✅MATERIAL DE ALTA CALIDAD: Silla acolchada gruesa de espuma ofrece una condición de reflejarte de forma cómoda. Patas galvanizadas garantizan la seguridad.

✅DISEÑADO PENSADO: Altura ajustable entre 49 y 61 cm para satisfacer distintas demandas del usuario.

✅Dimensiones totales: 52 x 53 x (49-61) cm (L x An x Al); Peso: 4,2 kg,Capacidad de carga: 136 kg

WOLTU BH34cm-1 Taburete de Trabajo de 1 Pieza Giratorio Taburete de Silla giratoria Silla de Oficina con Respaldo de Altura Regulable en Crema € 52.99

€ 49.99 in stock 1 new from €49.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Asiento: aproximadamente Ø 35 cm, altura atrás: aproximadamente 28.5 cm

Altura total: alrededor de 75-87 cm, ajuste de altura del asiento: alrededor de 47-59 cm

continua de altura ajustable, que pueden girar libremente 360 °

asiento muy bien acolchado, fácil de limpiar

Base de acero cromado con 5 ruedas, extra resistente

TRESKO Taburete con ruedas taburete giratorio cosmético de trabajo consulta, regulable en altura, giratorio en 360°, con asiento acolchado de 10 cm y 8 variantes de colores (Negro) € 27.99 in stock 1 new from €27.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features El taburete ligero taburete giratorio taburete cosmético se siente bien no solo en casa, sino que también en el consultorio, taller, laboratorio, o en cualquier lugar, donde usted lo necesite. Le permite ir corriendo de manera cómoda, rápida y segura a (casi) cualquier lugar, gracias a sus ruedas para suelos duros que se mueven con suavidad.

Le permite ir corriendo de manera cómoda, rápida y segura a (casi) cualquier lugar, gracias a sus ruedas para suelos duros que se mueven con suavidad.

La base estrella completa el taburete rodante taburete para trabajar, siendo multifacético y robusto para un peso máximo de 150 kg. Giratorio en 360°, con acolchado de 10 cm, regulable en altura de 47-60 cm, diámetro del tapizado de asiento: 34 cm, diámetro de la base estrella: 52 cm.

Material del recubrimiento: 100% poliuretano, el material de la base: plástico y metal, el recubrimiento se puede limpiar con un trapo.

Ideal como taburete de peluquería taburete de trabajo taburete de taller taburete laboratorio o taburete cosmético

Taburete Giratorio con Ruedas para Peluquería, Asiento de Material Cuero Sintético Grueso y Suave, Altura Regulable, Giratorio 360º, Base con Apoyapiés y Ruedas, DZ15-Plus (Negro) € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pies y estructura de metal, para garantizar una mayor estabilidad,Las ruedas se deslizan bien y son durables y resistentes al desgaste.

Conveniente y ajustable - La silla es giratoria a 360º.Taburete regulable en altura.

Duradero y de alta calidad,Ideal para uso en el hogar, en la peluquería, salon de belleza o en las oficinas.

Medidas: Altura asiento: 40-55 cm | Diámetro de Superficie asiento: 32 cm | Altura colchón: 5 cm.

Atención: no enviamos a las Islas Canarias, Baleares, Melilla y Ceuta, lamentamos los inconvenientes.

Crisnails® Taburete de Peluquería, Silla de Peluquería, Asiento de Material Cuero Sintético y Diseño Ergonómico, Altura Regulable, Giratorio 360º y Base Estable con 5 Rueditas, Color Blanco € 40.99 in stock 1 new from €40.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Taburete ergonomico y giratorio en forma de montura con 5 ruedas

Ideal para uso en el hogar, en salon de peluqueria, salon de belleza , oficinas , dentista , estetica.

Asiento comodo y amplio, con acolchado grueso de espuma

Peso: 4,2 kg,Capacidad de carga: 136 kg

Atención: no enviamos a las Islas Canarias, Baleares, Melilla y Ceuta, lamentamos los inconvenientes.

LOVECRAZY Silla de Trabajo Taburete Oficina Giratorio con Ruedas para Peluquería, Cosmética, Dentista, Hogar Diferete Color (Negro sin Brazo, 1 Unidad) € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Un respaldo ergonómico bien acolchado que ofrecen el máximo confort. La superficie es fácil de limpiar.

Conveniente y ajustable - La silla es giratoria a 360º. Taburete regulable en altura.

Estable y durable - La estructura está fabricado en metal cromado, que mantienen el taburete sólido y robusto.

Las ruedas se deslizan bien y son durables y resistentes al desgaste.

Duradero y de alta calidad,Ideal para uso en el hogar, en la peluquería, salon de belleza o en las oficinas.

ONVAYA® Taburete de taller con ruedas, giratorio, altura regulable, para taller, con niveles de almacenamiento para herramientas y accesorios, color negro € 50.88 in stock 2 new from €50.88

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Taburete neumático con varios compartimentos de almacenamiento para herramientas y accesorios

El práctico taburete giratorio con ruedas es universal y siempre a mano

El rodillo de herramientas gira 360° – ideal para la bandeja intermedia de pequeñas herramientas, piezas de repuesto y material de reparación

Asiento acolchado de fácil cuidado con un diámetro de aprox. 30 cm, máx. Peso máximo: 160 kg

El taburete giratorio es regulable en altura a una altura de asiento entre aprox. 40-52 cm

Casaria Taburete Negro ajustable y giratorio con ruedas y travesaños de acero cromado que funciona como reposapiés € 41.95 in stock 1 new from €41.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✔ DISEÑO EXCLUSIVO: El taburete giratorio de alta calidad en cuero artificial de la marca CASARIA ofrece versatilidad y un asiento cómodo. Con su diseño moderno, es adecuado para todos los ambientes y muy práctico

✔ CÓMODO Y AJUSTABLE: El asiento tiene un cómodo acolchado de 10 cm de grosor, cubierto con cuero artificial, por lo que es fácil de limpiar y resistente. El pistón a gas le permite ajustar el tamburete en diferentes alturas (51 - 65 cm), para que sea adecuado para cada uso. Gracias a la posibilidad de rotación de 360°, es posible girar el taburete a la posición deseada

✔ ESTABLE: El soporte ofrece mayor estabilidad y las 5 ruedas deslizantes permiten el uso del taburete también en parquet y moqueta

✔ VERSÁTIL: Al elegir este taburete giratorio, tendrá la posibilidad de usarlo en su centro de belleza, en su consulta, en su estudio de tatuajes, en su oficina o para tocar un instrumento

✔ DATOS TÉCNICOS: Dimensiones (Ancho x Altura): 50 x 51-65cm// Altura de asiento: 51-65cm //Acolchado del asiento (grosor): 10 cm // Material del recubrimento: 100% poliuretano // Material de la base: metal / plástico // Color: Negro READ Los 30 mejores Tendedero De Techo capaces: la mejor revisión sobre Tendedero De Techo

5 Star Tokio - Taburete giratorio con elevación a gas, 72 cm, color negro € 55.75 in stock 5 new from €51.77 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Regulable en altura mediante cilindro de elevación a gas de 18 cm (siendo la altura de su posición más baja de 52,5 cm y la altura en su posición más alta de 70,5 cm)

Aro reposapiés de 40 cm de diametro con acabado cromado

Tapizado en tejido ARAN color negro

Base de nylon de alta resistencia y 60 cm de diametro

Ruedas de nylon y giratorio 360°

Wedo Taburete con Ruedas, Gris € 45.68 in stock 3 new from €35.72

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features De plástico resistente a la rotura, reciclable, montaje muy sencillo

No se necesitan herramientas

Fuerza portante 150 kg

TÜV/GS EN 14183-F

Piqueras Y Crespo T04CP Ayna bali- Taburete ergonómico, regulable en altura, aro reposapiés y ruedas de parquet, 100/123x46x40 cm, Negro € 98.80 in stock 6 new from €98.80 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Regulable en altura mediante cilindro de gas

Mecanismo de contacto permanente y regulación del respaldo en altura, profundidad e inclinación

Asiento y respaldo tapizados en tejido BALI color negro

Base poliamida de alta resistencia de 5 radios y 55 cm de diámetro, en color negro

Ruedas de parquet, giratoria 360º y telescópico color negro

eSituro 1x Taburetes de Bar Taburete Oficina con Ruedas Regulable en Altura Juego de 1 Piel Sintética Silla de Trabajo Sillas de Escritorio con Asiento Tapizado Blanco SBST0182 € 61.89 in stock 1 new from €61.89 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ergonómico: asiento tapizado, hecho de cuero sintético, suave y cómodo. Material de PU, la superficie es fácil de limpiar.

Fácil de instalar y quitar.

Capacidad de ajuste: debido a la acción de la varilla hidráulica, la altura de la barra se puede ajustar por presión de aire. Al mismo tiempo, la silla se puede girar 360 °

Multiuso: Las sillas se pueden utilizar en cocinas, bar, comedor, Peluqueria. Diseño único,cosido a mano. Fácil de instalar y transportar accesorios de montaje para un fácil montaje.

Dimensiones: Altura total: 75 - 87 CM, altura del asiento: 47-59 CM, asiento: 35 CM, altura del respaldo: 28,5 CM.

Wedo Taburete con Ruedas de Metal, Acero, Gris Luminoso € 57.95 in stock 7 new from €47.17

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features De chapa de acero trefilado con superficie recubierta de polvo y tres rodillos deslizantes con suspensión elástica

Encajable

Los peldaños disponen de un recubrimiento de goma antideslizante

TÜV EN 14183-F RAL 7035

T-LoVendo TLV-1265 Silla de Oficina de Malla Giratoria Sin reposabrazos Ergonómica de Escritorio € 45.99 in stock 1 new from €45.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Sencilla y elegante silla de oficina giratoria

Fabricada con materiales de alta calidad, ergonómica y transpirable

Base de acero inoxidable con 5 ruedas silenciosas y giratorias 360º

Regulable en altura y con fácil manejo

ASIENTO DE TALLER CON BANDEJA // TABURETE MECANICO CON RUEDAS € 23.99 in stock 1 new from €23.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Asiento de mecánico con bandeja inferior para guardar diferentes tipos de herramientas como llaves, carracas, etc...

-Incluye 4 ruedas giratorias para mayor movilidad.

-Diseñado enteramente en metal para buena robustez y durabilidad

-Asiento de vinilo resistente a vertidos aceite.

-Superficie del asiento: 36 x 20 cm. /// Bandeja para herramientas: 35 x 30 cm. /// -Altura: 39 cm.

Crisnails® Taburete Giratorio con Ruedas para Peluquería, Cosmética, Dentista, Silla de Trabajo Profesional Giratoria con Ruedas (Blanco) € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pies y estructura de metal, para garantizar una mayor estabilidad,Las ruedas se deslizan bien y son durables y resistentes al desgaste.

Conveniente y ajustable - La silla es giratoria a 360º.Taburete regulable en altura.

Duradero y de alta calidad,Ideal para uso en el hogar, en la peluquería, salon de belleza o en las oficinas.

Medidas: Altura asiento: 40-55 cm | Diámetro de Superficie asiento: 32 cm | Altura colchón: 5 cm.

Atención: no enviamos a las Islas Canarias, Baleares, Melilla y Ceuta, lamentamos los inconvenientes.

hjh OFFICE 830002 taburete escalera TIO-M I plástico gris claro taburete con ruedas cocina hogar oficina € 54.95 in stock 3 new from €54.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Versátil taburete escalera con ruedas para industria y hogar

Gran plataforma con ranuras antideslizantes para un apoyo seguro en todas alturas de trabajo

Un anillo de goma en el bord inferior aumenta la estabilidad y evitar un deslizamiento involuntario

Bajo peso las 3 ruedas se hunden en el interior / Alta capacidad: hasta 150 kg

Medidas (altura / anchura / profundidad): 42 cm / 44 cm / 44 cm

Casaria Taburete alto giratorio con ruedas y ajustable asiento de oficina con respaldo Negro silla alta de interior despacho € 61.95 in stock 1 new from €61.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✔ Diseño exclusivo: El taburete con respaldo de alta calidad de imitación de cuero de la marca Casaria le ofrece alta flexibilidad y comodidad. En diseño moderno puede utilizar el taburete donde más lo necesite y lo tendrá siempre a su alcance.

Altura y respaldo ajustable: El asiento redondo grueso de 10cm y respaldo cómodo son de imitación de cuero fácil de limpiar y resistente. Gracias al muelle de gas puede ajustar la altura del asiento. El taburete es giratorio a 360° en cualquier posición.

Estable: Para mayor estabilidad el taburete tiene una estructura de metal con 5 ruedas dobles. Con las ruedas el taburete es ideal para suelo de parquet o alfombra. Con la base en forma de cruz puede usarla como reposapies, para poder sentarse cómodamente.

✅ Multifuncional: El taburete con respaldo es ideal para uso privado o en la oficina. Ideal como taburete para oficina, consultorio médico, peluquería o en el taller.

✔ Datos técnicos: Dimensiones (Ancho x altura): 55x63-73cm; Altura de asiento: 42-52cm; Grosor del asiento: 10cm; Diámetro de la superficie de asiento: 35cm; Capacidad de carga: 125Kg; Color: Blanco

MIADOMODO Taburete con Ruedas - Juego de 2 Piezas - Altura Ajustable, cómodo, Suave Acolchado en Piel sintética con Asiento Redondo - en Lila - Silla de práctica, Oficina, salón de Tatuajes € 56.95 in stock 2 new from €56.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ajustable en altura de aprox. 47 a 62 cm

Con efecto cromo, muy elegante

Con sistema antibloqueo de ruedas, para prevenir movimientos indeseados

Con palanca de seguridad

La entrega de los productos a las islas no es posible

Crisnails® Silla de Trabajo, Taburete con Ruedas Giratorias, Taburete para Cosmetica, Dentista y Peluqueria (Blanca) € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Taburete ergonomico y giratorio en forma de montura con 5 ruedas

Ideal para uso en el hogar, en salon de peluqueria, salon de belleza , oficinas , dentista , estetica.

Asiento comodo y amplio, con acolchado grueso de espuma

Peso: 4,2 kg,Capacidad de carga: 136 kg

Atención: no enviamos a las Islas Canarias, Baleares, Melilla y Ceuta, lamentamos los inconvenientes.

WOLTU 1x Taburete de Bar Acero Cromado Piel Sintética Taburete Bajo Silla de Bar Taburete Conferencia Taburete Peluquería Taburete Oficina Blanco BH41ws-1 € 116.99

€ 108.99 in stock 1 new from €108.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cómodo y ergonómico: ❤ El taburete de bar con un respaldo curvado moderno y un asiento acolchado mullido, es ergonómico y ofrece un apoyo suficiente a tu espalda. El reposabrazos envuelve tu cuerpo en un asiento elegante y suave y te hace sentir tan relajado. Este taburete de bar está relleno con una esponja de alta densidad y recubierta de piel sintética, no te sentirás cansado incluso después de un uso a largo plazo.

Duradero y resistente: ❤ La silla de bar tiene una muy buena elasticidad y flexibilidad, la esponja de alta resistencia hace que el asiento sea cómodo e indeformable. La base de acero cromado está equipada con un anillo de goma antideslizante, lo que hace que la silla de bar sea más estable y más sólida.

Versátil: la zona del asiento de la silla es de 46 x 44 cm (largo x ancho), lo que no es demasiado grande ni demasiado pequeña y sería perfecta para tu comedor, salón o como silla de tocador en tu dormitorio, silla de oficina en tu sala de estudio. Su estilo simple y elegante se adapta fácilmente a tu hogar.

Ajustable y giratoria: ❤ El elevador de alto estándar de seguridad puede ajustar libremente la altura. Rotación de 360 grados, es una buena ayuda para el trabajo o el descanso.

Tamaño: ❤ Altura total: aproximadamente 81 – 93 cm; asiento: 46 x 44 cm; altura del respaldo: aproximadamente 40 cm; altura ajustable: aproximadamente 45 – 57 cm; capacidad de carga: 100 kg. Fácil de mantener e instalar. READ Los 30 mejores Tabaco De Liar capaces: la mejor revisión sobre Tabaco De Liar

Taburete De Trabajo Medica Tapizado En Simil Cuero | Taburete con Ruedas Regulable en Altura & Giratorio I Taburete De Oficina I Color:, Color:Negro € 85.99 in stock 2 new from €85.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features MATERIALES: El taburete de trabajo MEDICA posee un tapizado muy agradable y tiene además un respaldo alto. El cómodo taburete tiene una cubierta de cuero artificial (100% poliuretano).

PRÁCTICO: El taburete es ideal no solo para casa, sino que también en el consultorio, taller, laboratorio, o en cualquier lugar, donde usted lo necesite. Se adapta a diversos estilos decorativos y es adecuado para diversas estancias.

DIMENSIONES: El taburete giratorio tiene las siguientes medidas: Altura total: 90 cm I Ancho total: 44 cm I Profundidad total: 37 cm I Altura del asiento: 46 – 60 cm I Peso: 9 kg.

CARACTERÍSTICAS: Las ruedas de la silla son adecuadas para suelos duros como parquet, laminado, azulejos y suelos blandos como alfombra, etc. El asiento de esta silla se puede girar 360 grados y se puede ajustar en altura con la palanca debajo del asiento.

GAMA DE COLORES: El taburete con ruedas está disponible en gris, blanco y negro.

Wedo Taburete con Ruedas, Azul € 45.66 in stock 6 new from €34.15

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features De plástico resistente a la rotura, reciclable, montaje muy sencillo

No se necesitan herramientas

Fuerza portante 150 kg

TÜV/GS EN 14183-F

La Silla Española Formentera Taburete con Ruedas, Piel Sintética, Blanco, 35x35x63 cm € 42.07 in stock 2 new from €36.95

1 used from €30.23 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Taburete regulable en altura

Soporte con cinco ruedas resistentes que se desplazan fácilmente en cualquier dirección y en cualquier tipo de superficie, tanto moqueta como azulejo o parquet

Tapizado en imitación cuero, fácil de limpiar

Práctico y versátil

Medidas: Altura asiento: 48 – 63 cm | Superficie asiento: 35 cm | Altura colchón: 6 cm

Piqueras y Crespo Taburete Ayna Color Negro con Brazos fijos, Talla Unica € 110.00 in stock 6 new from €110.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Regulable en altura mediante cilindro de gas

Mecanismo de contacto permanente y regulación del respaldo en altura, profundidad e inclinación

Asiento y respaldo tapizados en tejido BALI color negro

Base poliamida de alta resistencia de 5 radios y 55 cm de diámetro, en color negro

Ruedas de nylon, giratoria 360º y telescópico color negro. Brazos fijos incluidos

