Los 30 mejores Tablet Para Niños Con Wifi capaces: la mejor revisión sobre Tablet Para Niños Con Wifi

Hyjoy Tablet para Niños, 8 Pulgadas Android 10.0 Tablet Infantil, 2GB RAM 32GB ROM, Quad Core, FHD 1920x1200 IPS, KIDOZ Preinstalado, WiFi, Bluetooth, Cámara Dual Tablet PC Juegos Educativos (Pink) € 119.99

€ 109.99

Amazon.es Features ✅【Tableta de Alto Desempeño】 Esta pequeña tableta para niños está equipada con la versión más reciente de GMS y cuenta con sistema operativo Android 10-GO, procesador quad-core de 1.6 GHz, el cual es más seguro y rápido que el Android 9.0 y elimina anuncios indeseados. Esta tableta infantil viene con 32 GB de RAM y una ranura para microSD (máx 128 GB), facilitando el almacenamiento de e-books, canciones, fotos, videos y más.Con Google Play para descargar un gran número de aplicaciones educativas

✅【FHD Pantalla Táctil IPS】Esta tableta para niños tiene una1920*1200 pantalla táctil IPS de alta definición que provee una increíble experiencia visual. 8 inch FHD pantalla está diseñado con tecnología de baja luz azul. Con solo un clic puedes entrar en modo lectura, reduciendo el parpadeo de la pantalla y con ello las molestias oculares causadas

✅【FUERTE CONTROL PARENTAL】Puede decidir cuándo, qué y durante cuánto tiempo su hijo usará la tableta. A través de nuestra aplicación "Grupos familiares", usted y su familia pueden chatear con su hijo y hacer videollamadas en cualquier momento, los padres pueden saber cuánto tiempo que usar su hijo la tableta, e incluso saber cuánto tiempo que usar sus hijos cada aplicación, lo que es más conveniente para que usted supervise y administre a sus hijos

✅【Batería de Gran Capacidad 】 La batería de polímero de litio de 5000 mAh y un CPU de baja potencia mejoran tu experiencia y te permiten disfrutar de hasta 6-8 horas de lectura, programas de televisión, navegación web y videojuegos. Es el dispositivo perfecto para que tus niños jueguen y aprendan. Por favor tome en cuenta que esta tableta viene con un cable USB-C, pero sin cargador. Por favor compre un cargador de 5V y 2A por separado

✅【Tableta para Niños con Funda Gratuita】Nuestras tabletas Android son delgadas, ligeras y caben con facilidad en bolsos y mochilas. La funda de silicona gratuita de grado alimenticio está diseñada para evitar que las tabletas infantiles se dañen durante caídas y colisiones. Duraderas, firmes y fáciles de transportar, estas tabletas son especialmente idóneas para niños de 2 a 10 años y es un regalo maravilloso para los cumpleaños, la Navidad o cualquier otra festividad

Tablet qunyiCO Android 10.0 GO, para niños, 7 Pulgadas 32GB Cámara WiFi 2GB RAM Pantalla táctil HD 1024 * 600 Funda a Prueba de niños Control Parental Aprendizaje Google Certified Playstore (Rosado) € 86.99

Amazon.es Features 【Funda a prueba de niños】Fácil agarre para manos pequeñas. La funda liviana, duradera y resistente a los impactos protege la tablet para niñas qunyiCO Y7 de golpes y caídas. Manos libres con soporte ajustable incorporado mientras mira dibujos animados o hace chats de video. Color rosado.

【Tablet para niños con todas las funciones】La tablet qunyiCO Y7 Kids Android 10.0 GO de 7 pulgadas con sistema operativo Android 10.0 GO de alto rendimiento, procesador quad-core a 1.6GHz y 2GB de RAM. La vibrante pantalla de 7 pulgadas 1024x600 IPS HD para un mejor color y visualización. Almacenamiento interno de 32 GB y posibilidad de agregar una tarjeta microSD para hasta 32 GB de almacenamiento expandible.

【Aplicaciones y juegos adecuados para la edad】La aplicación iWawa preinstalada en qunyiCO Y7 tablet para niños ofrece acceso a una variedad de contenido apropiado para la edad, incluidos libros, juegos, videos, canciones y aplicaciones educativas. La batería de 3.400 mAh garantiza un uso mixto de 8 horas con una sola carga. Cámaras frontal y trasera incorporadas, Wi-Fi y bluetooth.

【Modo de control parental fácil de usar】Elije aplicaciones, personaliza los límites de tiempo de la pantalla, administra la navegación web y filtra el contenido apropiado para la edad de tus hijos en el modo de control parental de la tablet infantil qunyiCO Y7 Android 10.0 GO de 7 pulgadas. Bloqueos para niños, límites de tiempo de juego y análisis de datos de preferencias para una gestión eficaz del tiempo de tus hijos.

【32 GB de espacio de almacenamiento grande】El almacenamiento interno de 32 GB y posibilidad de agregar una tarjeta microSD para hasta 32 GB de almacenamiento expandible, la tablet qunyiCO Y7 Kids Android tablet te permite de descargar dibujos animados, videos, juegos y aplicaciones cuando el Wi-Fi está conectado.

HANYEAL Tableta para niños con WiFi Bluetooth 7 Pulgadas 1024x600 Tableta para niños Android 9.0 Quad Core 2GB 32GB Funda para Tableta a Prueba de niños con cámara Dual Educativo Niños (Negro) € 75.99

Amazon.es Features La tableta para niños con pantalla de 7 "IPS 1024x600 está equipada con el último sistema operativo Android 9.0, un procesador de cuatro núcleos a 1,5 GHz y te ofrece alta velocidad para ejecutar aplicaciones y juegos educativos. En combinación con 2 GB de RAM 16 GB de ROM, tienda múltiples canciones, libros electrónicos, fotos y videos.

Con una funda protectora para niños fabricada en material de silicona suave de alta calidad, protege contra caídas, golpes y suciedad. Tiene un clip ajustable en 2 niveles que es conveniente para ver videos y jugar en la mesa.

Preinstalado con la aplicación Kidoz, más seguro, más conveniente y más entretenido. Es fácil de usar los controles parentales que permiten a los niños acceder a aplicaciones y sitios web de educación y entretenimiento, y filtrar el contenido apropiado para su edad.

Es un regalo ideal para los niños que pueden tener su propio patio de recreo, y la interfaz para niños facilita su uso. Los padres pueden acceder a todas las funciones de la tableta en el perfil de adulto.

Las tabletas para niños vienen con una ranura para tarjeta microSD que puede ampliar el espacio de almacenamiento hasta 128 GB. También puede utilizar la tableta para niños como una tableta base normal. Funciona bien con YouTube Kids, Skype, Facebook, etc.

Tablet Niños 7 Pulgadas Android 11 YESTEL X3 Tablet para Niños con WiFi, Apoyar el Control Parental/1.6 GHz/32GB Ampliables hasta 128GB, Tablet con Funda Anti-caída, Negro € 95.99

Amazon.es Features ❤️‍【Concepto de diseño]】La infancia está llena de curiosidad y sed de conocimiento del mundo. Las tabletas para niños pueden ayudarlos a comprender el mundo e inspirar talentos. YESTEL X3 puede ayudarlos a explorar el mundo y cultivar su interés en aprender. Los niños también pueden usar esta tableta para registrar el mundo peculiar en sus ojos. Esta es una tableta para niños con aprendizaje y entretenimiento. También es el regalo de primera elección para los niños.

❤️‍【Android 11 más potente】 La tableta para niños YESTEL X3 está equipada con el último sistema Android 11 certificado por GMS y admite la descarga de aplicaciones masivas de aprendizaje y entretenimiento en Google Store. El procesador de cuatro núcleos a 1,6 Ghz cumple con los requisitos de uso diario de los niños. La memoria de 32 GB se puede ampliar a 128 GB, que puede almacenar dibujos animados, libros electrónicos, películas, canciones, fotos, etc. favoritos de muchos niños.

❤️‍【Nueva cubierta protectora de EVA】 La tableta viene con una cubierta protectora anti-caída. Esta funda protectora utiliza el nuevo material EVA, que es fácil de desmontar. Es resistente pero muy ligero, tiene un tacto suave y puede proteger eficazmente la tableta. La cubierta protectora está cuidadosamente diseñada y viene con un soporte ajustable de 180 grados. Puede elegir un ángulo apropiado y colocarlo sobre la mesa para ver una película o jugar un juego pequeño.

❤️‍【Control parental】 La aplicación para niños IWAWA está preinstalada en la tableta. La aplicación tiene aplicaciones integradas como cuentos, aprendizaje, pintura, música, etc., que pueden desarrollar eficazmente la inteligencia de los niños. Los padres pueden configurar funciones de control parental para ajustar de forma independiente el tiempo de uso del dispositivo, filtrar sitios web maliciosos y limitar el alcance del software para garantizar el crecimiento saludable de los niños.

❤️‍【Servicio postventa satisfactorio】 YESTEL pone a los clientes en primer lugar, nos comprometemos a brindarles a nuestros clientes una consulta previa a la venta y un servicio postventa satisfactorios. Después de comprar nuestra tableta, proporcionaremos una garantía de 2 años y soporte técnico de por vida. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros activamente, le atenderemos de todo corazón.

SoyMomo Tablet Pro - Tablet Infantil con Control Parental e Inteligencia Artificial | Tablet para niños con WiFi Bluetooth 8 Pulgadas 32GB ALM. 2GB RAM Cámara | Tablet niños con Funda (Rosa) € 129.99

€ 125.82

Amazon.es Features Única con Detección de Cyberbullying y Bloqueo de Contenido Peligroso: Única Tablet del mercado con sistema de inteligencia artificial integrado, que detecta mensajes y palabras ofensivas en los chats de redes sociales; y reconoce imágenes de virales peligrosos y contenido para adultos.

Software premium de Control Parental: software exclusivo de desarrollo propio para que los padres puedan mantener el control sobre sitios web y aplicaciones con el que los niños interactúan, filtrando el contenido adecuado para su edad.

Aplicación móvil para el monitoreo remoto: Única Tablet del mercado con una App (a instalar en el smartphone del padre/madre) que permite el control remoto de la Tablet. Compatible con IOS y Android.

Con Google Play: Puedes descargar las aplicaciones que quieras desde la PlayStore.

Incluye funda protectora de silicona con tecnología panal: funda suave de alta calidad, que protege la Tablet contra caídas, golpes y polvo.

Tablet Niños, Tableta Infantil 7 Pulgadas Android 10 Quad Core BENEVE Tablets PC para Niños WiFi Bluetooth 1024x600 Tablet Infantil 2GB 16GB Doble Cámara Kid-Proof Funda Tablet Niños Educativo (Azul) € 99.99

€ 84.99

Amazon.es Features 【Adecuado para niños y padres】 La tablet para niños BENEVE permite que los niños usen el modo de niños, los padres usan el modo normal. Con el modo de niños, los niños pueden tener su propio patio de juegos personal y aprender con placer. Y esta tableta para niños se puede usar como una tableta para adultos común, Google Play Store preinstalado, puede descargar aplicaciones gratuitas para niños, el módulo Wi-Fi más estable le permite navegar por la web, Netflix, Facebook, YouTube, Twitter.

【Control parental y parque de aprendizaje】 Nuestra tablet para niños de 7 "preinstalada, la aplicación BENEVE Kids, que incluye muchas aplicaciones educativas y muchos juegos especialmente diseñados para niños. La función de control parental flexible está disponible para limitar el tiempo que sus hijos juegan con la tableta para niños. o configurar contenido para acceder. Los niños pueden acceder a juegos, videos, libros electrónicos y sitios web divertidos y educativos.

【Configuración de gama alta y el mejor regalo】 Estas tablets para niños con todas las funciones con una CPU de cuatro núcleos, 2GB de RAM y 16GB de ROM, pantalla de 7 pulgadas de 1024x600 con protección para los ojos, pantalla táctil, sistema Google Android 10, WiFi, Bluetooth, cámaras duales , batería potente. La tableta para niños, que aún se inclina y crece con gusto y es uno de los mejores regalos para los niños en estas navidades y fiestas.

【Estuche protector exclusivamente resistente y a prueba de caídas】 El diseño de forma única de la tablet para niños golpea instantáneamente el globo ocular del niño. Su diseño de forma linda hace que sea más fácil obtener la preferencia del niño. Estuche antisuciedad EVA duradero y liviano para proteger contra caídas y golpes causados por los niños mientras juegan. También es muy fácil de sostener cómodamente en la mano de los niños.

【Garantía y servicio de satisfacción del 100%】 Confiamos en la tableta de edición infantil de alta calidad y nos enorgullecemos de ofrecer a nuestros clientes una experiencia de compra agradable. Ofrecemos 30 días de devolución de dinero y 12 meses de garantía sin preocupaciones, el servicio al cliente se proporcionará dentro de las 24 horas del día laborable. Soporte para tarjeta micro SD de 64 GB de almacenamiento expandible (Excluir en paquete estándar). READ Los 30 mejores Radio Cassette Coche capaces: la mejor revisión sobre Radio Cassette Coche

Tablet Infantil WiFi Android 10 para 7 Pulgadas con certificación Google con 2 GB de RAM + 32 GB de ROM y Juegos educativos. € 82.99

Amazon.es Features Experiencia suave con la tablet para niños: la tablet Kids Edition tiene un sistema operativo Android 10.0 certificado por Google (GMS) y un procesador de cuatro núcleos de alto rendimiento. 32 GB de memoria interna y se puede ampliar a 64 GB utilizando una tarjeta micro SD para almacenar música y vídeos. Y equipado con WiFi más estable y batería de larga duración puede garantizar una mejor experiencia.

Modo de control parental: la tableta infantil es una moderna tableta de ordenador, centrada en el diseño de un entorno de entretenimiento seguro para los niños. Equipado con un panel de control parental para que los padres puedan controlar mejor la navegación por Internet de sus hijos y el uso del límite de tiempo.

Modo niño: todos los contenidos en K7 Tablet son adecuados para la edad y el nivel de conocimiento de tu hijo. Juegos y aplicaciones eficaces ofrecen contenidos de aprendizaje digital innovadores para niños de entre 2 y 12 años. Los niños pueden utilizar fácilmente la interfaz y acceder de forma segura a las divertidas aplicaciones y sitios web sin riesgos excesivos.

Aplicación gratuita para niños: la tableta infantil viene con una aplicación preinstalada (iWawa Kids) para que los niños aprendan y jueguen con él. Puedes descargar varias aplicaciones desde Google Play Shop. Es un regalo ideal para cumpleaños infantiles o Navidad.

Funda protectora para tablet infantil bien diseñada: está hecha de material de silicona suave, resistente a los golpes y de alta calidad que puede proteger tu tablet de arañazos, suciedad y golpes, caídas, polvo, etc. Y con soporte ajustable, usted puede reparar su tablet desde cualquier ángulo.

Tablet Evolution SaveFamily 10" para niños & Adolescentes. WiFi Y Datos SIM. Doble Control Parental, Control de Contenido, Anti-Bullying, Juegos. Funda Silicona. Marca española. (Azul) € 141.00

Amazon.es Features 32Gb de memoria interna (ampliable hasta 256GB); 2GB de memoria RAM; CONEXIÓN. La Tablet Evolutión tiene un doble sistema de conexión a la red. Por un lado, la tablet se puede conectar a red WI-FI y tiene la posibilidad de insertar una TARJETA SIM.

DOBLE SISTEMA de CONTROL PARENTAL Primera Tablet evolutiva diseñada para niños y Adolescentes con la que divertirse y aprender accediendo a internet de modo seguro.

FILTROS WEB & HORARIOS y ESTADÍSTICAS de USO Se pueden establecer filtros web para evitar el acceso a contenido inapropiado y establecer horarios de manejo de la tablet para que no que no se excedan en el uso diario.

✅Sistema Operativo ANDROID, PANTALLA anti-reflejo, BLUETOOTH, DOBLE CÁMARA frontal y trasera, BATERÍA de larga duración, CARCASA de silicona

CONFIANZA SAVEFAMILY Tendrás 30 días para devolverlo, 2 años de garantía, servicio técnico propio y la tranquilidad de la atención del equipo SaveFamily . Además cuentas con la confianza de la marca española más vendida.

Tablet 10 Pulgadas Android 10.0,4GB RAM 64GB ROM, Certificación Google GMS,Dual SIM/WiFi/GPS/OTG/Type-C/Bluetooth-Gris € 129.99

Amazon.es Features 【Último Android 10.0】la tableta niuniutab KT107 Pro adopta un sistema operativo Android 10.0 estable estable, GOOGLE Play está preinstalado, lo que tiene una mejor compatibilidad de aplicaciones. Puede descargar muchas aplicaciones de Google Play.

【EXCELENTE MEMORIA】4GB RAM + 64GB ROM, Esta tableta Android está diseñada con una ranura para tarjetas TF y es compatible con la adición de una tarjeta micro SD de 16 GB a 128 GB para ampliar la capacidad de almacenamiento interno, para poder almacenar más canciones, vídeos, fotos y otros archivos de gran tamaño. Bloquea 2 tarjetas SIM, WiFi , fácil de proporcionar servicios de red de alta velocidad, puedes disfrutar libremente de películas, escuchar canciones, leer noticias o jugar en Internet.

【TRABAJAR Y ESTUDIAR】La pantalla IPS IPS de 10 pulgadas con resolución de 1280 * 800 que permanece clara bajo cualquier luz. equipada con 2 cámaras frontal y trasera , que admiten trabajo remoto, aprendizaje, juegos y visualización de videos. Use Word, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Wps Office, ZOOM para guardar ideas, organizar notas y analizar datos en cualquier momento y en cualquier lugar.

【Un regalo maravilloso】Se utiliza comúnmente en casas, campus y oficinas. Es adecuado para regalos escolares, regalos de cumpleaños, regalos de Navidad o regalos para los amantes.

【Servicio postventa】niuniutab ofrece una garantía de 24 meses conforme a las normas europeas. Tenemos un equipo de servicio de atención al cliente amigable y un equipo técnico profesional, si tienes alguna pregunta o problema con el producto, ponte en contacto con nosotros a través de Amazon o niuniutab Customer Service.

Tablet Niños de 7 Pulgadas, Tablet Niños con ROM de 32GB, IPS HD Display Quad-Core Android 10 WiFi, Tabletas de Aprendizaje con Soporte de Estuche a Prueba de niños, Azul € 98.99

Amazon.es Features La mejor tableta con Android 10 para niños- Una tableta Android con todas las funciones con una aplicación de interfaz orientada a los niños y controles parentales, incluida una funda a prueba de niños con soporte No solo un juguete, sino una tableta wifi con 32 GB de almacenamiento y hasta 6 horas de duración de la batería.

Google Play Preinstalado- Respuesta rápida con 2 GB de RAM + 32 GB de almacenamiento, sistema operativo Android 10.0. Transmita a través de Wi-Fi o vea el contenido descargado sobre la marcha con el almacenamiento interno. Agregue una tarjeta microSD para hasta 128 GB de almacenamiento adicional

Durable y Liviano- Nuestra tableta CWOWDEFU está bien hecha de una carcasa de goma dura para niños, protectores de esquinas y pantallas reforzadas. Esta tableta para niños pequeños se puede colocar en un soporte adicional que se proporciona en el paquete.

Tableta de 7 " Hecha para Niños- Disfrute del contenido en una pantalla nítida de 7", con un procesador mejorado, pantalla IPS de 1024 x 600. Perfecto para leer, navegar por Internet, ver videos y escuchar música.

Control Parental Fácil de Usar- Establezca límites de tiempo y objetivos educativos de forma remota desde su teléfono inteligente utilizando el Panel de control para padres o la tableta Kids Edition

Tablet qunyiCO Y7 Android 10.0 GO 7 Pulgadas, 2GB de RAM 32 GB de Almacenamiento, cámara Dual Quad-Core 1024x600 IPS Pantalla de visualización HD, Bluetooth Wi-Fi, Google GMS Certified 3000 mAh € 82.99

Amazon.es Features 【Tablet de 7 pulgadas con todas las funciones y alto rendimiento】Diseño liviano y equipado con un potente procesador Quad-core de 1,6GHz y 2GB de RAM. qunyiCO Y10 Android 10.0 GO tablet 7 pulgadas permite lanzamientos de aplicaciones más rápidos, mejor y más fácil multitarea y un gran rendimiento general. Almacenamiento interno de 32GB+almacenamiento expandible hasta 32GB. Cámaras duales (cámara trasera de 2MP), Wi-Fi y Bluetooth. Opción perfecta para el entretenimiento o el trabajo.

【Android 10.0 GO OS y certificación GMS】La tablet qunyiCO Y7 equipaba el último sistema operativo Android 10.0 GO de 2020 y las aplicaciones básicas de Google instaladas como Google Play, Google Map, Google Music, Gmail, YouTube. Descargue más aplicaciones de Google Play Store de forma segura: SKYGO, NetFlix, YouTube y más.

【Excelente experiencia de visualización】Fácil de leer con cualquier luz con una pantalla de 1024x600 HD en la tablet Y7 Android 10.0 GO. Disfruta de los colores brillantes, el texto nítido y la resolución de video HD cuando ves películas, juegas o navegas en línea. Habilite el Modo oscuro por la noche para una experiencia visual agradable y cómoda. Disfruta los juegos con nuestra pantalla IPS multitáctil de 5 puntos y el sensor G incorporado.

【Rendimiento premium de la batería】qunyiCO Y7 Android tablets tiene una batería de 3000 mAh duradera y ecológica. Hasta 8 horas de uso mixto de mirar, leer o jugar y más de 72 horas de tiempo de espera. Nota: la duración de la batería variará según la configuración del dispositivo y el uso de las aplicaciones.

【Captura y comparte momentos maravillosos】 Toma una foto o un video de 720p para grabar momentos memorables. La tablet qunyiCO Y7 tablets cuenta con una cámara dual frontal y trasera de 2MP que permite un selfie perfecto y videollamadas fluidas con amigos y familiares a través de Wi-Fi.

HAPPYBE Tablet Niños, 8 Pulgadas Android 10.0 Tablet PC para Niños, 2GB + 32GB, 1920 * 1200 Pantalla IPS FHD, QuadCore, Kidoz Preinstalado, WiFi, Bluetooth, Doble Cámara Tablet Infantil (Blue) € 129.99

Amazon.es Features 【Tableta de Alto Desempeño】Esta tableta Happybe para niños está equipada con la versión más reciente de GMS y cuenta con sistema operativo Android 10.0-GO, el cual es más seguro y rápido que el Android 9.0 y elimina anuncios indeseados. El procesador quad-core de 1.6 GHz es 20% más rápido que los procesadores ordinarios. Esta tableta infantil viene con 2GB de RAM y 32 GB de ROM y una ranura para microSD (máx 128 GB), facilitando el almacenamiento de e-books, canciones, fotos, videos y más

【Controles Parentales】la tableta Happybe de 8 pulgadas está especialmente diseñada para niños. Esta tableta para niños viene con un sistema avanzado de protección de contraseña de control parental, configuración de tiempo de pantalla, modo de seguridad y administración de contenido de navegación. A través de nuestra aplicación "Grupo Familiar", usted y su familia pueden chatear y hacer videollamadas con sus hijos en cualquier momento

【Pantalla Táctil FHD IPS 1920*1200】Esta tableta para niños tiene una pantalla táctil IPS de alta definición que provee una increíble experiencia visual. La resolución de 323 PPI y el alto contraste hacen que los detalles se destaquen. 8 pulgadas Pantalla Táctil FHD está diseñado con tecnología de baja luz azul. Con solo un clic puedes entrar en modo lectura, reduciendo el parpadeo de la pantalla y con ello las molestias oculares causadas

【Batería de Gran Capacidad】La batería de polímero de litio de 5000 mAh y un CPU de baja potencia mejoran tu experiencia y te permiten disfrutar de hasta 6-8 horas de lectura, programas de televisión, navegación web y videojuegos. Es el dispositivo perfecto para que tus niños jueguen y aprendan. Por favor tome en cuenta que esta tableta viene con un cable USB-C, pero sin cargador. Por favor compre un cargador de 5V y 2A por separado

【Tableta para niños】Esta tableta no solo es un buen compañero de aprendizaje para los niños, sino que también es un gran regalo para cumpleaños, Acción de Gracias, Navidad y otras festividades. La funda protectora de silicona de grado alimenticio ayuda a prevenir daños durante caídas y colisiones. El soporte para tableta ajustable de 180 grados permite que los niños tengan una buena experiencia visual desde todos los ángulos

Pritom - Tableta para niños de 7 Pulgadas, Android 10 32GB ROM, WiFi, Bluetooth, Educación, Control Parental, Software para niños preinstalado, Tableta para niños (Azul) € 82.99

【Filtro de contenido para una mejor educación】 Los filtros de edad aseguran que los niños vean el contenido filtrado, los padres pueden agregar aplicaciones y juegos apropiados para su edad. La tableta para niños hace que sea fácil para su hijo explorar juegos educativos, pintura y videos, sitios web para niños que están diseñados para perfeccionar sus habilidades matemáticas, lectura, música y rompecabezas.

【Aplicaciones y juegos apropiados para la edad】 La aplicación iWawa preinstalada en la tableta Pritom P7K for Kids brinda acceso a una variedad de contenido apropiado para la edad, como libros, juegos, videos y canciones. La batería de 3.000 mAh garantiza un uso mixto de 8 horas con una sola carga. Tablet para niños incorpora cámaras frontal y trasera, wifi y bluetooth.

【Tableta para niños de alto rendimiento】 Con 1GB de RAM y 32GB de ROM y ampliable hasta 128GB por microSD. Cámaras duales delantera y trasera de 2.0MP, es conveniente para tomar fotos, capturar y compartir esos momentos especiales donde quieras.La batería de la tableta para niños garantiza 6 horas de uso mixto con una sola carga, lo que la hace portátil para vuelos largos o viajes por carretera.

【Cubierta protectora de grado alimenticio】 La funda de la tableta infantil está hecha de material de silicona suave y resistente a los impactos, cada lado y los bordes están diseñados para permanecer ligeramente por encima de la pantalla para proteger la tableta de su hijo del polvo y las gotas. -en soporte manos libres para ver videos y video chat.

Niños Tableta Android 11, 7 Pulgadas, JUSYEA J8, 2 GB RAM | 32 GB ROM,Cuatro núcleos, Wi-Fi | Bluetooth, para Juegos educativos para niños, Control Parental portátil-Azul Funda Silicona € 99.99

Amazon.es Features 【Rendimiento superior】 Tableta JUSYEA J8 Certificada por Google GMS, el sistema operativo Android 11 puede acceder completamente a Google Play, Netflix, Youtube. La pantalla IPS HD de 1024 * 600 píxeles es amigable para sus ojos y está equipada con un núcleo cuádruple de 1.6 GHz procesador para garantizar una respuesta rápida a las aplicaciones diarias y un funcionamiento sin problemas.

【Estuche protector exclusivo a prueba de golpes】 Fácil agarre para manos pequeñas. La pantalla IPS HD de 1024 * 600 píxeles es amigable para sus ojos. El EVA especialmente diseñado, liviano, resistente y resistente a los impactos protege el estuche protege la tableta J8 Kids de golpes y caídas. Altavoz con soporte ajustable incorporado mientras mira dibujos animados o chatea por video, para que el niño no necesite sostener la tableta todo el tiempo cuando la usa, liberando las manos del niño.

【Un mundo seguro para niños y control parental】 Esta es una tableta moderna especialmente diseñada para niños, que se enfoca en crear un entorno de entretenimiento infantil seguro, APLICACIÓN IWawa preinstalada, con sistema avanzado de protección por contraseña de control parental, configuración de tiempo de pantalla, padres y Interruptor de modo para niños.Los padres pueden establecer límites de tiempo y objetivos educativos.

【APLICACIÓN apropiada para la edad】 La tableta para niños JUSYEA J8 viene con un software para niños seguro y divertido, aplicaciones y juegos educativos preinstalados especialmente diseñados para niños de 2 a 12 años, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento de ROM, puede descargar diferentes aplicaciones o programas a través de wifi desde Google Play Store. Brinde una experiencia más cómoda para sus hijos. Un regalo ideal para cumpleaños, Navidad o vacaciones infantiles.

【Servicio posventa satisfactorio】 JUSYEA ha estado trabajando y diseñando para tabletas durante más de 10 años. Para los productos vendidos en línea en Europa, contamos con un buen servicio al cliente y soporte de ingenieros de software y hardware. Al mismo tiempo, disfrutará de un servicio VIP de 1 + 1 año. Tenemos confianza en la tableta para niños Jusyea J8 y nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes una experiencia de compra agradable. READ Los 30 mejores Auriculares Bluetooth Magneticos capaces: la mejor revisión sobre Auriculares Bluetooth Magneticos

Padgene Tablet para Niños, 7 Pulgadas Tableta Android 9.0 para Infantil, Tableta de Aprendizaje con Modo de Bloqueo para Niños, Pantalla Táctil IPS, WiFi de Doble cámara (Rosa) € 76.99

Tablet para niños certificada por COPPA y apropiada para la edad --- La tableta para niños PADGENE está preinstalada con iWawa con certificación COPPA, un `` área de juegos segura '' para niños que selecciona contenidos relevantes, apropiados para la edad, tendencias y diversión, y filtra aquellos peligrosos, violentos y insalubre; NO Bloatware preinstalado, SIN anuncios publicitarios: para proporcionar a los niños un patio de juegos totalmente confiable y saludable. iWawa admite hasta 38 idioma

IWawa Store y Google Play aptos para niños --- Descargue aplicaciones de seguridad para niños de terceros en iWawa Store. Se cree que las aplicaciones que aún no se pueden encontrar en iWawa Store son apropiadas para su edad, como Peppa Pig Word y Mathletics, se pueden descargar en Google Play y agregar al Modo infantil a través del Control parental. Los niños pueden salir del Modo Niño SOLAMENTE bajo la supervisión de los padres o con Contraseñas.

Tableta Android con funciones completas para el cuidado de los ojos para niños --- PADGENE Kids Tablet se basa en Android 9.0 con pantalla IPS de 1024x600 con la opción Blue Shade para filtrar la luz azul y disminuir la fatiga ocular de los niños; Almacenamiento de 16 GB que se puede cuadruplicar para mantener 4 veces más con una tarjeta Micro SD de 32 GB más entretenimiento de 8 horas de uso mixto con batería de 2800 mAh y carga completa de 3 horas, perfecto para descargar más películas, aplica

Funda de tableta especialmente diseñada --- Las tabletas vienen con una funda liviana para proteger contra caídas y golpes causados por niños en el juego. Hecho de material de silicona suave de alta calidad, el estuche incluido es ecológico e inofensivo para la salud. No hay que preocuparse por posibles daños. El material suave brinda una experiencia táctil suave y lisa.

Tablet PC para niños, Tablet PC Androide Veidoo de 7 pulgadas, 1GB / 16GB, pantalla IPS de 1024x600, aplicación educativa, linda tablet PC con funda de silicona (azul) € 75.99

Aplicación iWawa con control parental: esta tableta ha pasado la certificación GMS y está preinstalada con la aplicación iwawa, especialmente diseñada para niños. Tiene control de contraseña, control remoto de vídeo, pantalla de bloqueo de un botón, ajuste de alarma y aprendizaje, arte, juegos inteligentes. Nueva actualización de la escuela en línea para niños, interacción divertida, reproducción de video, colección de palabras. También puedes descargar aplicaciones ilimitadas de aprendizaje y juegos en la tienda, como películas, juegos y música.

Potente función: CPU de cuatro núcleos mejorada con sistema operativo Android, compatible con WiFi, Bluetooth, GPS, etc. La pantalla HD 1024 x 600 puede ofrecer una experiencia audiovisual de alta calidad, puedes ampliar el almacenamiento a 32 GB de tarjetas SD para guardar fotos, música y vídeos con extensiones de tarjeta micro SD adicionales.

Regalo ideal: la tableta PC puede traer mucha diversión y conocimiento para tus hijos, absolutamente digna de obtener uno. La mejor opción de regalo para Navidad, Año Nuevo, Pascua y cumpleaños. También puedes disfrutar de un tiempo feliz entre padres e hijos con tus hijos, videollamadas de voz, chat en línea con tu hijo en cualquier momento.

Contenido del paquete: 1 tableta con funda protectora de silicona, 1 cargador de 5 V/2 A, 1 cable OTG, 1 cable de datos, 1 manual de usuario (idioma español no garantizado).

ANYWAY.GO 10.1 Pulgadas Tablet Niños, Android 10.0 Tablet Infantil, Pantalla IPS HD, 2GB + 32GB, QuadCore, Kidoz Preinstalado, WiFi, Bluetooth, Doble Cámara Tablet PC Juegos Educativos (Pink) € 149.99

Amazon.es Features 【Sistema Operativo Android 10 y Procesador de Cuatro Núcleos a 1,6 GHz 】ANYWAY.GO tableta para niños está equipada con la última versión del sistema operativo Android 10.0 con certificación GMS, que es más seguro y rápido que Android 9.0 y elimina los anuncios no deseados. El procesador de cuatro núcleos a 1,6 GHz es un 20% más rápido que los procesadores normales. Y soporta WiFi, Bluetooth, etc

【Fuerte Contrôle Parental】Puede decidir cuándo, qué y durante cuánto tiempo su hijo usará la tableta. A través de nuestra aplicación "Family Group", usted y su familia pueden chatear con su hijo y hacer videollamadas en cualquier momento, los padres pueden saber cuánto tiempo que usar su hijo la tableta, e incluso saber cuánto tiempo que usar sus hijos cada aplicación, lo que es más conveniente para que usted supervise y administre a sus hijos

【Aprende, Juega y Lee Incluido】Se pueden descargar aplicaciones de YouTube y Netflix y varias juegos infantiles desde la Google Play Store, 32GB de almacenamiento interno que se pueden ampliar con una tarjeta microSD de hasta 128GB de almacenamiento adicional, los niños pueden disfrutar fácilmente de la tableta

【HD Pantalla Táctil IPS y Cubierta de Silicona Apta para Alimentos】1280 * 800 HD display, la pantalla es clara y proporciona una experiencia visual excepcional. La pantalla LCD está equipada con la tecnología Low Blue Light, buena para proteger los ojos de los niños. Y el soporte de la tableta ajustable en 360 grados permite a los niños tener una buena experiencia de visualización desde todos los ángulos. Con la cubierta protectora de silicona ayuda a evitar daños por caídas y choques

【Batería Grande con Carga Rápida】La batería de polímero de litio de 6000mAh y la CPU de ahorro de energía mejoran su experiencia y le permiten disfrutar de hasta 8-12 horas de lectura, ver la televisión, navegar y jugar. Esta tableta ANYWAY.GO para niños utiliza una tecnología de carga rápida, que reduce el tiempo de carga. Es el dispositivo perfecto para que tus hijos jueguen y aprendan

Tablet 10 Pulgadas YOTOPT, 4GB de RAM y 64 GB de Memoria, Android 9.0 Dobles SIM y TF, GPS WiFi Soporte (Negro) € 129.98

Amazon.es Features 【Sistema Avanzada】Android 9.0 tiene licencia de Google GMS. Funciona mejor, mas rapido y mas seguro que otros sistemas. Se puede descargar todas las Apps de Android, por ejemplo, outube, Netflix, Instagram y juegos etc...

【Redes Poderosas】 4G y Wifi. Tiene dos ranuras de tarjeta SIM. Se puede llamar por teléfono o conectar por internet donde y cuando quiere.

【Memoria Grande】4GB de RAM + 64 GB ROM, puede descargar muchas App desde Google Play. además puede añadir más tarjeta de Micro SD 128 GB para guardar los canciones, videos, fotos y archivos. Cámara delantela de 5mp, y posterior de 2mp.

【Caracteristicas Potentes】Procesador poderoso de Quad -Core con funcion de ahorro de energía y entonces realizar multiples tareas ultrarrápido. Asi se usa de manera más rápida y fluida. Se puede conectar rapidamente al teclado y a otros dispositivos via Bluetooth. Y GPS equipado para viajar.

【Experiencia de Compra Agradable】 Estuches de cuero, teclados, cargador y línea OTG, todos incluidos. Si la tableta tiene problemas en un año, lo ayudaremos con la reparación (daño no artificial). Puedes comprar con confianza.

ANXONIT Tablet para niños, 7 Pulgadas WiFi Android 11 Tablet PC, Pantalla FHD 1920x1200 IPS, 2GB RAM 32GB ROM, Aplicaciones Kidoz, Estuche Anti-caída a Prueba de niños (Blue) € 82.99

【Kidoz preinstalado con control parental】 La tableta para niños Anpad U2 viene preinstalada con Kidoz y Rooplay, aplicaciones con certificación COPPA para la educación y el entretenimiento de los niños. El filtro de edad asegura que los niños solo verán contenido filtrado. También tiene un sistema avanzado de protección por contraseña de control parental, modos de seguridad y administración de contenido de navegación.

【Configuración de gama alta y Android 11 Go】 La tableta para niños está equipada con la última versión del sistema operativo Android 11.0 Go con certificación GMS, es más seguro, más rápido y tiene una función de bloqueo de anuncios. El procesador de cuatro núcleos a 1,6 GHz es un 20% más rápido que los procesadores normales en la frecuencia básica. Tenga en cuenta que nuestra tableta para niños viene con un cable USB tipo C, compre el adaptador 5V 2A por separado.

【Protector de pantalla anti-azul y cubierta de silicona】 La película protectora de pantalla puede bloquear la luz azul dañina y proporcionar protección para los ojos, también anti-rayones. mientras que la cubierta de silicona de grado alimenticio está diseñada para evitar que la tableta se dañe durante caídas y colisiones. El soporte de anillo ajustable de 360 grados permite a los niños obtener una excelente experiencia de visualización desde todos los ángulos, fácil de transportar.

【Gran regalo para niños para niños】 Esta tableta con todas las funciones para niños es un buen compañero de aprendizaje e incluye cámaras duales con flash. La batería de 3200 mAh garantiza 7 horas de uso mixto con una carga. Admite una tarjeta TF de hasta 128 GB (no incluida). Un gran regalo para cumpleaños de niños, Navidad y otros días festivos. Garantía de un año. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros para garantizar su 100% de satisfacción.

Huawei Mediapad T5 - Tablet (Wi-Fi, Pantalla Full HD, 32 GB de Memoria Interna (Ampliable), 2 GB de RAM, batería de 5100 mAh), Color Negro € 169.00

Amazon.es Features Pantalla IPS FHD de 25,6 cm (10,1 pulgadas) con modo Eye-Care.

Cámara principal de 5 megapíxeles y frontal de 2 megapíxeles.

32 GB de memoria interna, 2 GB de RAM.

Memoria ampliable hasta 256 GB mediante tarjeta microSD.

Potente batería con 5100 mAh (valor típico) y 4980 mAh (valor nominal).

GOODTEL Tableta infantil de 7 pulgadas, Android 10.0, 16 GB de ROM, WiFi, Bluetooth, cámara doble, entrenamiento, juegos, con funda de silicona portátil para niños, regalo de cumpleaños € 81.20

【Diseñado para niños】Tablet Enfants es fácil de usar y preinstalado con el sistema IWawa. Incluye aplicaciones de aprendizaje, música, juegos de rompecabezas, pintura, matemáticas, stories y otras aplicaciones y ofrece a los niños un paraíso de aprendizaje y reproducción que puede mejorar la lectura, matemáticas y música, puzzles y artistas.

【 Táctil de tableta altamente configurada 】La tableta de aprendizaje para niños tiene una pantalla IPS HD de 7 pulgadas con una resolución de 1024 x 600. La pantalla IPS es clara para proteger la visión de los niños. Con la cámara frontal y trasera, la batería integrada de 4000 mAh se puede conectar a WiFi y Bluetooth.

Funda de silicona con soporte: la tablet infantil de 7 pulgadas está equipada con una funda de silicona segura y de alta calidad, que evita que los niños se caigan y se golpeen mientras juegan. La funda está muy bien diseñada y tiene un soporte integrado que permite a los niños ver vídeos o jugar juegos en la mesa.

【24 horas de servicio al cliente en línea】Nuestro sistema de servicio GOODTEL dispone de un equipo muy profesional para resolver el problema de los clientes. Después de la venta le otorgamos un año de garantía. Si tiene algún problema con el producto, por favor póngase en contacto con nosotros a través de Amazon. Vamos a resolverlo.

Tablet Niños 8 Pulgadas Tablet Infantil Android 10 FHD 1920x1200 IPS 2GB RAM+32GB ROM € 115.18

Amazon.es Features ❤【Configuración de gama alta】 Esta tableta para niños AEEZO está equipada con la última versión del sistema operativo GMS, Android 10.0. Los procesadores de cuatro núcleos a 1,6 GHz son un 20% más rápidos que los procesadores normales. ¡2GB de RAM, 32GB de ROM y una ranura microSD (máximo de 128GB)!

❤【Pre-instalado Kidoz & Parental Control】 Tableta AEEZO de 8 pulgadas está concebida para los niños y viene con la popular aplicación KIDOZ. Esta tableta también cuenta con un sistema de protección parental por contraseña, configuración del tiempo de uso, modos de seguridad y gestión de contenidos de navegación.

❤【Pantalla Táctil FHD IPS 1920*1200】 Esta tableta para niños tiene una pantalla táctil IPS de alta definición, resolución de 323 PPI y alto contraste. La pantalla LCD está diseñada con tecnología de luz azul baja.

❤【Nueva actualización - Batería de 5000mAh】 La batería de polímero de litio de 5000 mAh y un CPU de baja potencia mejoran tu experiencia y te permiten disfrutar de hasta 6-8 horas de lectura. Por favor tome en cuenta que esta tableta viene con un cable USB-C. Por favor compre un cargador de 5V y 2A por separado.

❤【Great Gift】 Esta tableta con todas las funciones para niños es un buen compañero de aprendizaje e incluye cámaras duales (2MP+5MP). Un año de servicio de devolución y cambio.

Tablet 10.1'' 5G WiFi Android 10 Tableta 4GB+64GB, TF 128GB con Certificación Google, GPS/Bluetooth/Type-C € 129.98

Amazon.es Features 【Una nueva generación de pestañas】Tableta Android Mate8 cuenta con la última versión de Android 10 y está certificada por GMS, equipada para las necesidades de su familia con perfiles de usuario dedicados. Y tenga acceso completo a Google Play y descargue las aplicaciones que ama.

【Admite tecnología WiFi de doble banda】Tablet AUZMAI Mate8 puede recibir simultáneamente señales de banda de frecuencia de 2.4G y 5G para obtener una velocidad más alta, una latencia más baja y una red WiFi más estable, que proporciona juegos de latencia ultrabaja, reproducción de video sin problemas y la mejor experiencia de navegación web y descargas de aplicaciones extremadamente rápidas.

【Diversión sobre la marcha】La batería de 6000 mAh puede ayudarte sin esfuerzo a ver películas, jugar y navegar. Con una duración de batería de hasta 8 horas, puede llevar su entretenimiento a cualquier lugar sin tener que preocuparse por la próxima carga.

【Grande con memoria expandible】 La tablet Android AUZMAI cuenta con un procesador central de 1.6 Ghz, tiene 64GB de almacenamiento y una ranura para tarjeta microSD puede expandir su almacenamiento hasta 128GB, lo que ayuda a mantener todos sus archivos multimedia favoritos, como películas, juegos, libros electrónicos, fotos, música, etc.

【Excelente relación calidad-precio】La tableta AUZMAI tiene 1 año de garantía posventa. Tablet Mate 8 también viene con un lápiz táctil y una funda de cuero plegable que le permite usar y ver el video desde un ángulo cómodo. Y sin duda es su mejor opción !

Tablet para niños (10,1 Pulgadas-KIDOZ-Azul) € 119.00

Amazon.es Features ❤️ 【Sistema Android 10 Go de cuatro núcleos】 Tableta para niños AWOW Funtab 1001 equipada con procesador de cuatro núcleos a 1,5 GHz, sistema operativo Android 10 Go, pantalla HD de 10,1 pulgadas 800x1280 IPS, 2 GB de RAM y 32 GB de ROM. Permite a los niños ver vídeos de aprendizaje y de animación sin problemas, aportándoles una experiencia online feliz. Está diseñado para que los niños proporcionen un entorno seguro para el aprendizaje y el entretenimiento. READ Los 30 mejores Baterias Externas Para Moviles capaces: la mejor revisión sobre Baterias Externas Para Moviles

Tablet Niños, Tableta Infantil 7 Pulgadas Android 10.0 Quad Core 2G+32G Doble Cámara Kid-Proof Funda Tablet Educativo Niños € 99.99

Amazon.es Features ❤️【El último sistema Android10 】Esta tableta para niños Dragon Touch está equipada con la última versión del sistema operativo GMS, Android 10.0. Los procesadores de cuatro núcleos a 1,6 GHz son un 20% más rápidos que los procesadores normales. ¡2GB de RAM, 32GB de ROM y una ranura microSD (máximo de 128GB)!

❤️【Pre-instalado Kidoz & Parental Control】Con APP Kidoz Preinstalado, más segura, conveniente y divertida. Es fáciles de usar controles parentales que permiten a los niños acceder a aplicaciones educativos y de entretenimiento y a los sitios web , filtrar el contenido apropiado para la edad.

❤️【Pantalla Táctil FHD IPS 1920*1200】 Esta tableta para niños tiene una pantalla táctil IPS de alta definición, resolución de 323 PPI y alto contraste. La pantalla LCD está diseñada con tecnología de luz azul baja.

❤️【Batería de Gran Capacidad】 La batería de polímero de litio de 4000 mAh y un CPU de baja potencia mejoran tu experiencia y te permiten disfrutar de hasta 6-8 horas de lectura. Por favor tome en cuenta que esta tableta viene con un cable USB-C. Por favor compre un cargador de 5V y 2A por separado.

❤️【Great Gift】Esta tableta con todas las funciones para niños es un buen compañero de aprendizaje. La funda a prueba de niños está diseñada para proteger contra caídas y golpes con un ajuste perfecto en las manos. Con el soporte incorporado, brinde a sus pequeños comodidad para ver y escribir.También viene con un lápiz óptico, los niños pueden escribir y dibujar con el lápiz sin rayar la pantalla.

Tablet para niños de 10.1 Pulgadas AWOW Tablet Infantil, Android 10 Go Quad Core, 32GB ROM, iWawa Preinstalado, con Kid-Proof Funda y Lápiz Táctil, Control Parental, Doble Cámara, Rosa € 119.00

Amazon.es Features ❤️【Sistema Android 10 Go de cuatro núcleos】 Tableta para niños AWOW Funtab 1001 equipada con procesador de cuatro núcleos a 1,5 GHz, sistema operativo Android 10 Go, pantalla HD de 10,1 pulgadas 800x1280 IPS, 2 GB de RAM y 32 GB de ROM. Permite a los niños ver vídeos de aprendizaje y de animación sin problemas, aportándoles una experiencia online feliz. Está diseñado para que los niños proporcionen un entorno seguro para el aprendizaje y el entretenimiento.

❤️【Aplicaciones y juegos apropiados para la edad】 Lleva preinstalada la APP iWawa con certificación COPPA. iWawa es un modo seguro para niños para teléfonos y tabletas Android. Los niños pueden descargar miles de aplicaciones apropiadas para su edad en la tienda iWawa para aprender y jugar, como dibujos animados, videos de aprendizaje, juegos educativos, libros electrónicos de cuentos, etc.

❤️【Modo de control parental】 A través del modo de control parental, puede crear y personalizar perfiles para las cuentas de los niños, seleccionar contenido para sus hijos, controlar el tiempo de pantalla y asegurarse de que estén navegando por sitios web seguros. Estas configuraciones de seguridad se pueden ajustar a medida que los niños crecen con contenido adaptado a su edad.

❤️【Fácil de usar y seguridad de los niños】 Los padres también pueden agregar contenido al modo para niños, como aplicaciones y videos descargados de Google Play en el modo para padres. Se pueden crear y personalizar múltiples perfiles de niños para cada niño. Los niños pueden salir del modo infantil SÓLO bajo la supervisión de sus padres o con contraseñas.

❤️【Kid-Proof Funda y Lápiz Táctil】 El estuche de la tableta está hecho de material de burbujas de espuma EVA no tóxico y seguro para niños para proteger las tabletas contra caídas. Con un soporte ajustable de 360 ​​° para apoyar la tableta. También viene con un lápiz óptico, los niños pueden escribir y dibujar con el lápiz sin rayar la pantalla.

GOODTEL Tableta infantil de 7 pulgadas, Android 10.0, 16 GB de ROM, WiFi, Bluetooth, cámara doble, entrenamiento, juegos, con funda de silicona portátil para niños, regalo de cumpleaños € 81.24

Amazon.es Features 【Sistema Android 10.0】La tablet Kids Edition está equipada con un sistema Android 10.0 y tiene certificado Google GMS recibir, memoria de 1 GB + 16 GB como tarjeta SD de 128 GB para almacenar más juegos, animaciones y puzzle. Los procesadores de cuatro núcleos pueden proporcionar velocidades de funcionamiento más rápidas.

【Diseñado para niños】Tablet Enfants es fácil de usar y preinstalado con el sistema IWawa. Incluye aplicaciones de aprendizaje, música, juegos de rompecabezas, pintura, matemáticas, stories y otras aplicaciones y ofrece a los niños un paraíso de aprendizaje y reproducción que puede mejorar la lectura, matemáticas y música, puzzles y artistas.

【 Táctil de tableta altamente configurada 】La tableta de aprendizaje para niños tiene una pantalla IPS HD de 7 pulgadas con una resolución de 1024 x 600. La pantalla IPS es clara para proteger la visión de los niños. Con la cámara frontal y trasera, la batería integrada de 4000 mAh se puede conectar a WiFi y Bluetooth.

Funda de silicona con soporte: la tablet infantil de 7 pulgadas está equipada con una funda de silicona segura y de alta calidad, que evita que los niños se caigan y se golpeen mientras juegan. La funda está muy bien diseñada y tiene un soporte integrado que permite a los niños ver vídeos o jugar juegos en la mesa.

【24 horas de servicio al cliente en línea】Nuestro sistema de servicio GOODTEL dispone de un equipo muy profesional para resolver el problema de los clientes. Después de la venta le otorgamos un año de garantía. Si tiene algún problema con el producto, por favor póngase en contacto con nosotros a través de Amazon. Vamos a resolverlo.

Tablet para niños de 8 Pulgadas AWOW Tablet Infantil, Android 11 Go Quad Core, 2GB RAM 32GB ROM, KIDOZ Preinstalado, con Kid-Proof Funda y Lápiz Táctil, Control Parental, Doble Cámara, Azul € 99.99

Amazon.es Features ❤️【Sistema Quad Core Android 11 Go】 Tableta para niños AWOW Funtab 801 equipada con procesador de cuatro núcleos a 1.5GHz, sistema operativo Android 11 Go, pantalla de tablet 8 pulgadas 1280x800 IPS HD, 2GB RAM y 32GB ROM. Permite a los niños ver vídeos de aprendizaje y de animación sin problemas, aportándoles una experiencia online feliz. Está diseñado para que los niños proporcionen un entorno seguro para el aprendizaje y el entretenimiento.

❤️【Aplicaciones y juegos apropiados para la edad】 Está preinstalado con la APLICACIÓN KIDOZ con certificación COPPA, KIDOZ es un modo seguro para niños para teléfonos y tabletas Android. Los niños pueden descargar miles de aplicaciones apropiadas para su edad en la tienda KIDOZ para aprender y jugar, como dibujos animados, videos de aprendizaje, juegos educativos, libros electrónicos de cuentos, etc.

❤️【Modo de control parental】 A través del modo de control parental, puede crear y personalizar perfiles para las cuentas de los niños, seleccionar contenido para sus hijos, controlar el tiempo de pantalla y asegurarse de que estén navegando por sitios web seguros. Estas configuraciones de seguridad se pueden ajustar a medida que los niños crecen con contenido adaptado a su edad.

❤️【Fácil de usar y seguridad de los niños】 Los padres también pueden agregar contenido al modo para niños, como aplicaciones y videos descargados de Google Play en el modo para padres. Se pueden crear y personalizar múltiples perfiles de niños para cada niño. Los niños pueden salir del modo infantil SÓLO bajo la supervisión de sus padres o con contraseñas.

❤️【Kid-Proof Funda y Lápiz Táctil】 El estuche de la tableta está hecho de material de burbujas de espuma EVA no tóxico y seguro para niños para proteger las tabletas contra caídas, tablet 8 pulgadas baratas y buenas. Con un soporte ajustable de 360 ° para apoyar la tableta. También viene con un lápiz óptico, los niños pueden escribir y dibujar con el lápiz sin rayar la pantalla.

Kids Tablet 7 Pulgadas de Cuatro núcleos 1.6GHz Aocwei Android 11 HD Tableta para niños, 32GB (TF 128GB) | Wi-Fi | Cámaras duales | Control Parental | Estuche a Prueba de niños, Púrpura € 99.99

Amazon.es Features 【Último Sistema Android 11】:esta tableta para niños está equipada con un procesador de cuatro núcleos a 1,6 GHz y el último sistema Android 11, lo que le permite trabajar fácilmente y realizar múltiples tareas al mismo tiempo. 2 +32 GB de almacenamiento interno y ampliable a 128 GB, puede almacenar más música, dibujos animados y fotos favoritas. Permita que los niños vean videos y animaciones felices y bríndeles una experiencia en línea feliz

【Rendimiento Excepcional】:La tableta para niños con Android 11 de 7 pulgadas de Aocwei cuenta con la certificación de Google y puedes descargar fácilmente cualquier aplicación de Google Store. La pantalla IPS de alta definición de 7 pulgadas adopta la tecnología de luz azul baja para proteger los ojos de los niños en todo momento. La batería de 3500 mAh se puede mezclar durante 3-4 horas de reproducción de video continua y 7 horas en espera

【Autonomía Excepcional】:IWAWA es una aplicación profesional para niños, que utiliza el modo de control parental, puede administrar las cuentas de los niños, lo que permite a los padres establecer objetivos educativos, controlar el tiempo de pantalla y filtrar contenido. Proporcione un entorno en línea seguro para sus hijos. También puede ayudar a los niños a desarrollar hábitos de pensamiento, imaginación, creatividad, etc. ¡Es la mejor opción para regalos infantiles para Navidad y Año Nuevo

【Diseño Reconfortante】:la funda protectora de la tableta está hecha de material de burbujas de espuma no tóxico seguro para niños. La funda protectora de silicona suave y liviana de alta calidad es duradera y cómoda al tacto. Evita que los niños se caigan o chocan mientras jugando; esta funda protectora es respetuosa con el medio ambiente, absorbe los golpes, no tiene un olor peculiar y no daña la salud de los niños. Puede usarlo con confianza

【Excelente Servicio al Cliente】:Aocwei tiene un sólido equipo técnico y de servicio. Ofrecemos una garantía de 2 años para nuestros productos. Si tiene alguna pregunta o sugerencia de productos, contáctenos directamente, lo ayudaremos a resolver el problema dentro de las 24 horas

Tablet para Niños 7 Pulgadas Android 11 con 32 GB ROM 2 GB RAM, WiFi, Bluetooth, Control Parental, Play Store Instalado, Cámara Dual, Expansión MicroSD, con Estuche para Tableta (Rojo) € 95.99

Amazon.es Features 【Sistema y Hardware】La tableta para niños G7 está equipada con el sistema operativo Android 11 GO, que no contiene bloatware ni publicidad, y tiene una mejor compatibilidad. 2 GB de RAM y 32 GB de ROM incorporados, batería de 3500 mAh. Incluye ranura para tarjeta SD de inserción rápida, admite expansión de memoria MicroSD de 4-128GB, la tarjeta SD agregada se puede configurar como almacenamiento interno o almacenamiento externo de la tableta, puede almacenar más películas, imágenes y libros.

【Pantalla y Google Play Store】La tableta para niños G7 usa una pantalla IPS de 7 pulgadas y admite reproducción de video de 1080p. La pantalla G7 adopta un innovador proceso de diseño táctil, que hace que la pantalla se sienta más suave y recupere el color. La pantalla es impermeable y fácil de limpiar. La tableta G7 viene preinstalada con Google Play Store, y puede descargar más aplicaciones en la Tienda, como Youtube, Youtube Kids, Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, etc.

【Aplicación iWawa Kids】La aplicación de educación infantil iWawa está instalada en la tableta G7. El iWawa integra pintura, aprendizaje, música y juegos, con contenido rico. contiene un modo seguro para niños, proporciona contenido saludable para niños y no contiene ningún anuncio. Los padres pueden seleccionar aplicaciones adecuadas para sus hijos y establecer el tiempo de uso a través del control parental nativo y el control parental remoto.

【Estuche Protector Portátil para Niños】El estuche protector G7 es duradero y liviano, hecha de material EVA, con un soporte plegable para sostener la tableta. La funda protectora G7 también tiene un asa portátil, que puede mover la tableta de manera más segura y conveniente. El diseño 3D ayuda a proporcionar un agarre cómodo y protección, aliviando eficazmente el impacto causado por la tableta debido a caídas y golpes.

【El Regalo Ideal para Niños】G7 viene preinstalado con las aplicaciones para niños iWAWA y Google Play Store. En términos de ver videos, navegar por Internet y la educación de los niños, la tableta G7 puede brindarles a los niños más diversión para crecer. GOODTEL cuenta con un equipo de servicio amable y profesional. Si necesita alguna ayuda, puede contactar con el servicio de GOODTEL, le enviaremos la solución, saludos cordiales.

