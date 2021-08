Inicio » Electrónica Los 30 mejores Tablet Con Teclado capaces: la mejor revisión sobre Tablet Con Teclado Electrónica Los 30 mejores Tablet Con Teclado capaces: la mejor revisión sobre Tablet Con Teclado 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Tablet 10.0 Pulgadas YESTEL Android 10.0 Tablets con 4GB RAM + 64GB ROM - /WiFi | Bluetooth | GPS, 8000mAH, con Ratón | Teclado y Cubierta-Plata € 139.99

Amazon.es Features [Sistema y procesador]: la tableta YESTEL X2 adopta un sistema operativo Android 10.0 estable estable, un procesador MTK de 8 núcleos, el almacenamiento es de 4GB + 64GB, memoria ampliable a 16-128GB, el gran almacenamiento satisfará sus requisitos diarios para trabajar y aprender. ¡Aviso! No es adecuado para juegos grandes

[Carcasa de metal y pantalla IPS HD]: el toque de la cubierta posterior de metal ultrafino, para brindarle la mejor experiencia. La pantalla IPS IPS de 10 pulgadas con resolución de 1280 * 800 que permanece clara bajo cualquier luz. Los altavoces duales producen audio de alta calidad para sus videos y canciones favoritas

[Manténgase conectado]: 2.4G WiFi garantiza que puede acceder a la red en cualquier momento donde haya una señal de red. Puede usar la Radio FM sin conexión, todo lo que necesita es un auricular y puede escuchar varias noticias y música. Bluetooth admite una variedad de conexiones . Múltiples métodos de conexión aseguran la versatilidad de la tableta

[Batería de alta capacidad]: batería incorporada de alta capacidad de 8,000 mAh, duración de la batería de hasta 4-6 horas, proporciona una vida útil de la batería de larga duración, evite cargarse todo el tiempo. La mejor opción para que los niños vean videos, los estudiantes aprendan, trabajen en familia o jueguen

[Accesorios + Servicio postventa]: los accesorios incluyen mouse inalámbrico, teclado Bluetooth, funda protectora, lápiz táctil. YESTEL ofrece una garantía de 24 meses que cumple con los estándares europeos. Tenemos un equipo de servicio al cliente amigable y un equipo técnico profesional. Si tiene alguna pregunta o problema con el producto, contáctenos a través de Amazon o YESTEL Customer Service

Tablet 10 Pulgadas 8 Core - TOSCIDO Android 10.0 Certificado por Google GMS 4G LTE Tablets,4GB de RAM y 64 GB,Dobles SIM, GPS,WiFi,Teclado Bluetooth,Ratón,Funda para Tableta y Más Incluidos - Gold € 119.95 in stock 2 new from €119.95

Amazon.es Features 【Más accesorios】 Tablet | Funda para Tableta | Teclado Bluetooth | Ratón | Cable OTG | Pluma de condensador | Manual de usuario Cargador estándar europeo | Cable de datos tipo C-TOSCIDO X109 Android Tablet es el mejor regalo para los amantes y los niños.

【ANDROID 10.0: sistema più veloce】 TOSCIDO tablet è dotato dell'ultima versione di Android 10.0 e la sua velocità aumenta del 30%. Tablet Android da 10,1 pollici, memoria operativa incorporata da 4 GB e spazio di archiviazione da 64 GB a 128 GB, supporta fotocamera da 2.0 + 5.0 MP con tablet PC con doppio altoparlante stereo e supporta l'interfaccia di trasmissione dati veloce TF Carc Type-C Dual SIM Card | WIFI | Precisione GPS | Compatibilità Bluetooth 4.2.

【Textura de Metal y Diseño Exquisito】 Derivado de TOSCIDO Design, el diseño de la parte posterior de metal hace que el producto se destaque en cualquier lugar, liviano y conveniente (9 mm de grosor) que puede llevarlo con usted (viaje, trabajo, cafetería, biblioteca, etc.). Esta es una tableta perfecta. Puedes usar GOOGLE GPS, un buen navegador. En un entorno sin soporte WIFI, aún puede navegar por Internet insertando su tarjeta SIM.

【Tablet con Teléfono】 Tablet Con dos ranuras para tarjetas SIM configuradas, puede hacer llamadas y navegar por Internet. Compatible con 4G/3G/2G y admite WiFi de 2,4 g (802.11b /g /n).Si se encuentra en una situación en la que no hay un entorno WIFI, puede arreglar el entorno de red instalando una tarjeta SIM. Ya sea en el campo o en interiores, puede disfrutar cómodamente de juegos, películas, videos, libros electrónicos, etc.

【Le Esperan Más Sorpresas】 Si necesita algún accesorio después de comprar la tablet, también podemos enviárselo. TOSCIDO siempre se ha esforzado por ofrecer a sus clientes una experiencia de compra satisfactoria. Si tiene alguna pregunta, nuestros representantes de servicio al cliente responderán todas las preguntas dentro de las 24 horas.

Tablet 10.1 Pulgadas Android 10 5G WiFi 4G LTE ,Tableta 6GB RAM+128GB ROM /512GB,con Procesador de Octa-Core Ultrar-Rápido Tablets,Bluetooth|Type-C|7000mAh|GPS - Tablet con Teclado y Raton (Gris) € 189.50 in stock 1 new from €189.50

Amazon.es Features ➤ 【Último Android 10 y 6GB RAM + 128GB ROM】 A3 utiliza un sistema estable de Android 10.0 y un procesador de ocho núcleos Esta es una tableta altamente integrada. Esta tableta ha pasado la certificación GMS y puede acceder completamente a Google Play Store, descargar YouTube, Netflix, Whatsapp, etc. 6 GB de memoria proporcionan un rendimiento fluido, 128 GB de espacio de almacenamiento (512 GB ampliables), puede guardar fotos y videos a voluntad para grabar mejor la vida.

➤ 【Procesador de Octa-Core Ultrar-Rápido Tablets】Potente procesador de CPU de ocho núcleos con una frecuencia máxima de 1,5 GHz, lo que garantiza que pueda descargar las aplicaciones que necesita rápidamente y realizar múltiples tareas rápidamente. La tableta admite WiFi de doble banda de 5.0GHz / 2.4GHz, diseño de ranura para tarjeta SIM / TF oculta, señal fuerte, amplia cobertura, lo que lo ayuda a navegar a una velocidad más alta y disfrutar de una experiencia de juego ultra fluida.

➤ 【Diseño exquisito】 La pantalla táctil de 10.1 pulgadas adopta una pantalla de vidrio templado G + G táctil capacitiva de 5 puntos, el grosor es de solo 0,81 cm, con resistencia a los arañazos y sensación de comodidad. Puede conectarse rápidamente a teclados y otros dispositivos a través de Bluetooth. El GPS está equipado para viajar. Interfaz tipo C para una carga más rápida. Con la función OTG, los datos se pueden transferir fácilmente entre diferentes productos electrónicos. Bluetooth 4.3.

➤ 【Oficina y estudio】 Tablet 10.1 Pulgadas se ve hermosa y se siente cómoda. Admite varios software de oficina, usa fácilmente varios documentos: Word, Excel, EPUB, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT, organiza notas y analiza datos en cualquier momento y guarda ideas. A través de la pantalla IPS de 1280 * 800 y el sistema de ahorro de energía, que proporciona imágenes de alta calidad, puede disfrutar de una lectura más prolongada y un trabajo remoto.

➤ 【Experiencia de compra agradable】 La tableta Android está equipada con una batería de 7000 mAh, que puede proporcionar entre 5 y 6 horas de tiempo de entretenimiento. Es el mejor compañero de viaje y el mejor regalo para familiares y amigos. Nuestras tabletas tienen una garantía de 1 año (daños no humanos), por lo que puede comprar de manera segura. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en contactarnos.

Tablet 10 Pulgadas Android 10.0, 4G LTE Tablets, 4GB de RAM y 64 GB/Scalabile a 128 GB, Dobles SIM, GPS, WiFi, 8000mAH,Teclado Bluetooth, Ratón, Funda para Tableta y Más Incluidos € 142.99 in stock 1 new from €142.99

Amazon.es Features ▶ 【Android 10.0 Pie, 4GB RAM + 64GB ROM】 La tableta de 10.1 pulgadas está equipada con el sistema operativo Android 10.0 Pie, con 4GB RAM y 64GB ROM, y el espacio de almacenamiento se puede expandir hasta 128GB con tarjeta TF / MicroSD (no incluida), por lo que tienes suficiente espacio para todas tus aplicaciones o archivos.

▶ 【Llamada dual SIM / WIFI 4G】 Compatible con redes Wi-Fi, Bluetooth y Moible 2G / 3G / 4G. Agregue una tarjeta SIM estándar y navegue en línea libremente, independientemente del interior o el exterior, incluso si no hay Wi-Fi disponible. Con una cámara frontal de 5.0MP y una cámara trasera de 8.0MP, puede realizar una llamada telefónica o grabar todos los momentos.

▶ 【Pantalla grande HD de 10.1 pulgadas】 Pantalla grande de 10.1 "con resolución de 800 * 1200 que muestra colores precisos e imágenes vívidas, lo que le brinda una experiencia de visualización óptima. Perfecto para transmitir TV, videos, películas, lectura en línea, juegos, etc.

▶ 【Batería de litio de 8000 mAh】 La capacidad de la batería alcanza los 8000 mAh, le permite usar la Tablet PC para navegar por Internet y disfrutar de la música y los videos en cualquier momento y en cualquier lugar. Si su teléfono celular u otros productos electrónicos no tienen electricidad, puede insertar la tableta para conectarse a otros productos electrónicos a través del OTG proporcionado por nosotros, y conectar la tableta como una fuente de alimentación móvil.

▶ 【Embalaje y garantía】 El contenido del paquete incluye: tableta de 10 pulgadas | Teclado inalámbrico Bluetooth | Lápiz de pantalla táctil de ratón inalámbrico | Funda de cuero | Cargador tipo C | Cable OTG | Manual de usuario. Todos los productos comprados en esta tienda tendrán una garantía de 1 año (daños no causados ​​por el hombre) de forma gratuita. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

CHUWI Hi10 X Tablet Pc 10.1 Pulgadas Tableta 2 in 1 Windows 10 OS 6GB RAM + 128GB ROM Intel cerelon N4120 Quad-Core hasta 2.6GHz 1920*1200 IPS 2.4G/5G WiFi/BT5.0,Type-c,Lapiz y Teclado € 269.00

€ 194.35 in stock 1 new from €194.35

Amazon.es Features CHUWI Hi10 X está equipado con CPU Intel cerelon N4120 (caché 4M desde 1.1 Ghz hasta 2,6 GHz, quad Core, quad Hilos) Intel UHD Graphics 600 de 9ª generación, es ideal para jugar juegos casuales, navegar por sitios web, ver YouTube, escuchar música y usar programas Word

Tablet PC 2 en 1 Windows 10 con RAM LPDDR4 6GB incorporada, que soporta abrir docenas de pestañas de página web y ejecutar múltiples tareas y software sin problemas.Emmc 128GB le ayuda fácilmente a almacenar documentos importantes, películas de alta definición, música y juegos

Tableta equipado con proceso de laminado completo, resolución de 1920x1200 píxeles, 16:10 relación de aspecto de pantalla ancha, los vídeos prime y Netflix le llevaran una buena experiencia de vista, también puede conectar la tablet a a un televisor a través de un puerto Micro-HD para ver películas de alta definición en una pantalla grande

Tablet está hecho de una aleación de aluminio. Además, cuenta con una cámara frontal de 2 MP y una cámara trasera de 5 MP para registrar los mejores momentos del día.Bluetooth 5.0 y el potente WIFi 2.4G / 5G (802.11a/AC/B/g/n) le proporcionarán una experiencia de navegación sin demora de la página web y streaming de vídeo multimedia

CHUWI Tablet lleva con teclado magnético, Hipen H6 es sensible a la presión clase 4096. estas herramientas serán más productivas para aquellos que quieran dibujar o tomar notas. contiene 2 * USB Type-C, el puerto más popular en la actualidad, uno para la carga y el otro para la transmisión de datos, fácil y rápida READ Los 30 mejores Mochila Ordenador 17 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Mochila Ordenador 17 Pulgadas

ZONMAI MX2 Tablet 10.1 Pulgadas Android 10.0 | Tableta 5G WiFi Ultrar-Rápido Quad-Core 1.6GHz 4GB RAM + 64GB ROM | 8000mAh Bluetooth 5.0 GPS Type-C Google GMS Teclado y Ratón - Azul € 129.98 in stock 1 new from €129.98

Amazon.es Features [5G WiFi de Banda Dual]: La Tablet soporta Banda Dual WiFi de 2.4GHz y 5GHz, Bluetooth 5.0, proporcionando una red más rápida y una mayor distancia de conexión WiFi, lo que puede evitar eficazmente la congestión de la red y los problemas de interferencia, y jugar juegos de forma más fluida. (No incluye ranura para tarjeta SIM)

[Sistema Android 10.0]: La Tablet está equipada con el ultimo sistema operativo Android 10.0, El cual viene certificado por Google GMS que puede optimizar la compatibilidad del software y los problemas de seguridad del sistema. La tableta ofrece tema oscuro, control parental, bienestar digital y una experiencia más fácil de usar. También puede descargar más aplicaciones de Google Play. (Versión WiFi)

[Excelente CPU + Memoria]: Tiene un estable procesador Allwinner A133 Quad-Core 1.6GHz, el cual mejora enormemente la fluidez del juego; 4 GB de RAM + 64 GB de espacio de almacenamiento y ranura microSD se pueden ampliar a 128 GB, guarda fácilmente 600 canciones, más de 30 películas, etc.

[Pantalla HD]: La pantalla de la Tablet de 10.1 pulgadas adopta una pantalla táctil de vidrio G+G con una resolución de 1280 * 800 y una relación de pantalla de 16:10, es muy adecuado para navegar por páginas web y jugar. Si sientes cansancio después de estar frente a la pantalla un largo período de tiempo, puedes usar el tema oscuro para reducir la fatiga ocular.

[Disfruta de Más Entretenimiento]: La tableta MX2 viene con una gran batería de 8000mAh, que puede reproducir vídeos durante más de 7 horas; con dos altavoces de gran calidad son perfectos para escuchar música; Recuerda hermosos momentos gracias a su cámara frontal de 5MP y su cámara trasera dual de 8MP. Cuando el teclado esté conectado al Bluetooth, se puede usar con un mouse. La Tablet tiene una garantía de 12 meses, no dudes en ponerte en contacto con el nosotros si tienes alguna pregunta.

MEBERRY Tablet 10 Pulgadas Android 10.0 Ultrar-Rápido Tablets 4GB RAM+64GB ROM - WI-FI+Cellular | Google GMS | Dual SIM & Dual Cámara | 8000mAh | Bluetooth | GPS, Teclado&Ratón - Negro € 125.97 in stock 1 new from €125.97

Amazon.es Features CONTENIDOS DEL PAQUETE:Tablet | Funda protectora para Tablet PC | Teclado Bluetooth | Cable de teclado USB | Ratón inalámbrico 2.4G | Adaptador tipo C a USB | Lápiz capacitivo | Película protectora | Manual del usuario | Paño sin polvo | Cargador estándar europeo | Cable de datos tipo C | ranura para tarjeta.Este es el mejor regalo para San Valentín

ANDROID 10.0 TABLET:Este es el último sistema: las Tablet 10 Pulgadas MEBERRY están equipadas con Android 10.0 Pie y están certificadas por GOOGLE. El sistema actualizado puede ayudarlo a descargar más aplicaciones compatibles, Brinda una experiencia más fluida.Adecuado para educación, social (Whatsapp / Facebook), juegos, música, video (Netflix / Youtube), etc

4 GB + 64 GB & 8000 MAH:Esta es una tablet 10 Pulgadas que tiene un rendimiento potente : tiene un procesador de cuatro núcleos y 4 GB de RAM + 64 GB de ROM (almacenamiento expandible de 4-128 GB). Resolución de pantalla IPS (1280 * 800) y 8000mAh 7-8 horas de batería de respaldo de tiempo de reproducción de video (720P y 1080P). MEBERRY Tablet es la mejor opción para regalos

DUAL SIM & DUAL CAMARE:MEBERRY Tablet PC también tiene más de sus necesidades: admite llamadas con dos tarjetas y acceso a Internet, y la resolución de 1280 * 800 le brinda una mejor experiencia. Cámara de 5 MP + 8MP, puede tomar hermosas fotos en cualquier momento. La interfaz de carga Tpye-C admite carga rápida y transferencia de archivos. MEBERRY te dirá cuál es el mejor compañero de viaje

SERVICIO DE ALTA CALIDAD:Somos un equipo fuerte: equipo de servicio al cliente profesional + ingeniero superior. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, Por favor no olvide contactarnos♥♥♥ (contamos con servicio de reemplazo de producto (excepto por daños causados ​​por el hombre)), y lo ayudaremos a resolver todos los problemas juntos. MEBERRY es un equipo de confianza

CHUWI HiPad X 10.1'' Tablet PC 4G LTE 4G RAM+128G ROM Android 10 (MT8788) Octa Core hasta 2.0GHz Dual SIM 1920x1200 FHD,5+8MP Cámara, WiFi+Cellular+GPS,Bluetooth 5.0, 7000mAh,Type-c,Teclado magnético € 179.00 in stock 1 new from €179.00

Amazon.es Features CHUWI Hipad X lleva con una pantalla táctil IPS de laminación completa de 10.1 pulgadas, la resolución de 1200 * 1920, puede mostrarle una imagen ultra clara,se muestra más contenido debido al diseño de relación de aspecto 16:10

Tablet pc Android 10 está preinstalado y tiene una gran cantidad de recursos del mercado de aplicaciones.CPU MT8788 de octa core,soporta la frecuencia desde 1.8GHz hasta 2.0GHz, con GPU Mail G72 para jugar los juegos es mas estable

Tableta con RAM LPDDR4X de 4 GB,ROM UFS de 128GB, la velocidad de escritura y lectura del almacenamiento es tres veces superior a la de eMMC,puede ejecutar múltiples aplicaciones en segundo plano, cambiar sin problemas sin demoras y mantener una alta eficiencia y ahorro de energía al mismo tiempo

HiPad X soporta doble SIM y admite la red LTE. No solo puede unirse a WIFI para conectarse, sino que también puede disfrutar de la conexión a Internet de alta velocidad en cualquier momento y en cualquier lugar, con WIFI y GPS de doble banda 2.4G / 5G

Tablet 2 in 1 lleva con teclado magnético, en sus trabajos diarios Se convertirá en un portátil. Además, admite reuniones de video con la cámara frontal de 500W, solo pesa 550g y 9.5 mm de grosor, lo que lo hace muy porable y ligero,cuenta con una batería de alta capacidad de 7000 mAh

Tablet 10 Pulgadas Android 10.0 - YUMKEM Tableta 4GB RAM 64GB ROM con 8 núcleos 1.6 GHz | WiFi | Bluetooth | GPS | MicroSD 4-128 GB, Teclado Bluetooth/ratón inalambrico/Funda de Tablet - Gris € 136.94 in stock 1 new from €136.94

Amazon.es Features 【Obtiene Más】 La tableta YUMKEM de 10 pulgadas es su mejor opción - Más para usted: tableta T3, cargador estándar europeo 5V 2A, lápiz capacitor, manual de instrucciones, estuche protector de alta gama, teclado Bluetooth, mouse inalámbrico.

【Último Android 10.0】 La tableta YUMKEM utiliza el último sistema operativo Android 10.0, que es un sistema operativo más fluido. La tableta YUMKEM T13 garantiza que pueda descargar rápidamente las aplicaciones que necesita y brindar una experiencia de juego súper fluida, como YouTube, Netflix, Whatsapp, etc. Tiene una mejor compatibilidad.

【Procesador de 8 Núcleos, Velocidad Aumentada en un 30%】 Esta tableta está equipada con una pantalla IPS de 10.1 '', procesador octa core SAC9863, hasta 1.6GHz, que es un 30% más rápido que otras tabletas normales, y puede jugar fácilmente en red, ver videos en línea, etc.

【Disfrute de Más Entretenimiento】 Esta tableta Android está equipada con una batería de 6800 mAh, que puede usarse hasta por 8 horas. la tableta T13 admite una tarjeta microSD expandible de hasta 128 GB, lo que le permite almacenar más de su música, fotos y aplicaciones favoritas. Es el mejor compañero de viaje.

【Altavoz Doble Para un Sonido Estéreo Perfecto】 La tableta tiene dos altavoces de alta calidad, ideales para leer, navegar por Internet, ver videos y escuchar música.

Tablet 10 Pulgadas Android 10.0 6GB de RAM 64GB de ROM | SD 512GB, Tableta 5G WiFi 4G LTE Ultrar-Rápido Tablet PC Baratas y Buenas Quad-Core 1920 * 1200 | OTG| GPS | Type-C | con Teclado (Negro) € 179.88 in stock 1 new from €179.88

Amazon.es Features Procesador de ocho núcleos: Tablet 10 pulgadas AOYODKG A5 tiene un procesador de ocho núcleos con 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento ROM, que se puede ampliar a 512 GB a través de una tarjeta SD, lo que brinda una experiencia más fluida y una respuesta más rápida a las solicitudes, ya sea que esté viendo películas o jugando. Puede traerle una buena experiencia. Puede realizar fácilmente operaciones diarias, y también puede descargar su música, videos, etc.

El último sistema Android: PC tablet equipado con el último sistema Google Android 10, el software de la aplicación se ejecuta de manera más fluida y estable. Android 10.0 ha sido certificado por Google y tiene una mejor compatibilidad. Puede descargar fácilmente aplicaciones diarias desde la tienda de Google, como NETFILX / Disney +, etc.

Pantalla IPS Full HD de 10.1 pulgadas: Tablets baratas está equipada con una pantalla de alta resolución de 1920 × 1200. La pantalla FHD puede proporcionar un excelente campo de visión en cada detalle, con mejor claridad, color y suavidad. Adopta una pantalla táctil de tecnología 2.5D Proporcione una mejor transparencia y una experiencia táctil más sensible, y proteja mejor sus ojos.

Diseño todo en uno: Tablet con teclado computadora portátil con panel táctil está equipada , que permite que la tableta y el teclado se combinen en uno, admite una variedad de software de oficina y convierte su tableta en una computadora portátil compacta, que puede ser dividido y utilizado de forma independiente.También puede conectar su teclado y mouse a través de OTG, viajar con usted y satisfacer sus diferentes necesidades en cualquier momento y lugar.

Llamadas 5GWIFI + 4LTE: Tableta admite WIFI de doble banda (2.4GHz y 5GHz) y tiene dos ranuras para tarjetas SIM. Puede hacer llamadas o navegar por Internet a través de un teléfono móvil 4G LTE en cualquier momento y en cualquier lugar, chip de posicionamiento GPS dual integrado, navegación fácil en 10 segundos y disfrutar del viaje.

Tablet 10 Pulgadas YOTOPT, 4GB de RAM y 64 GB de Memoria 4G LTE Tableta Android 9.0 Certificado por Google GMS Dobles SIM y TF, GPS WiFi Soporte (Oro) € 119.98 in stock 1 new from €119.98

Tablet 10 Pulgadas Android 10.0 Tableta Ultra-Portátiles - RAM 4GB | 64GB Expandible (Certificación Google GMS) -JUSYEA - Batería de 8000mAh - WiFi —Ratón | Teclado y Otros - Negro € 169.99

Amazon.es Features PARÁMETROS ULTRA FUERTES: gracias por comprar la tableta JUSYEA: ecosistema original J5 incorporado Android 10.0, proceso G + G de pantalla de vidrio de gran tamaño de 10 pulgadas y admite 1280 * 800 píxeles, con tecnología eMMC compatible con 4GB RAM + 64GB ROM (soporte de tarjeta Micro SD de 4-128GB) 5.0 + 8.0MP cámara dual, batería incorporada de 8000mAh, solo admite wifi

LA APLICACIÓN MÁS PRÁCTICA: tableta admite 30 días de espera, 6-8 horas de reproducción continua de video, la última tableta Android10.0 admite todas las aplicaciones de GOOGLE Play Store para descargar (admite clima, video, juegos, belleza, educación, etc.). Puede usar la tableta de manera más conveniente y rápida en cualquier lugar, al mismo tiempo que también es su mejor compañera para la oficina, navegación por Internet, descanso en el hogar, viajes - Soporte de Netflix

USTED TIENE MÁS: la tableta JUSYEA de 10 pulgadas es su mejor opción. Más para usted: tableta J5, cargador estándar europeo 5V 2A, cable de datos tipo C de 100 mm, lápiz capacitor, manual de instrucciones, funda protectora de alta gama, Bluetooth teclado, mouse inalámbrico, adaptador tipo C, película protectora y el servicio de garantía importante

ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO: la tableta J5 utiliza una interfaz tipo C para maximizar la protección de la carga y la vida útil. Para evitar que la pantalla se raye y se dañe durante el transporte, la tableta tiene dos capas de película protectora en la pantalla. Cuando reciba la tableta, puede arrancar la primera capa. Y utiliza un empaque de caja de regalo, la tableta es muy adecuada para enviar a sus seres queridos, maestros, niños y amantes como regalos

EL SERVICIO BEAT: JUSYEA lleva más de 10 años procesando y diseñando. Para los productos que se venden en línea en Europa, contamos con el mejor personal de servicio al cliente y el mejor soporte de ingenieros de software y hardware. Al mismo tiempo, disfrutará de 1 + 1 año de servicio VIP. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro personal sin dudarlo. Le serviremos hasta que esté satisfecho. JUSYEA vale su compra

FACETEL Tablet 10 Pulgadas HD Android 10 Pro Tablet PC Octa-Core 1.6 GHz 4GB + 64GB (TF 128GB), Tableta con Teclado y Mouse, Google GMS, Cámara Dual, Bluetooth 4.0 | Hotspot Móvil | WiFi - Negro € 159.98

Amazon.es Features ✌ 【CERTIFICACIÓN GOOGLE GMS PARA TABLETA ANDROID 10】: Tablet 10 Pulgadas Android 10.0 está equipada con un potente procesador de ocho núcleos que ahorra energía (hasta 1.6 GHz). Ha pasado la certificación de google gms, tiene una mejor compatibilidad de aplicaciones y también puede optimizar los problemas de seguridad del sistema. Asegúrate de poder descargar rápidamente la mayoría de las aplicaciones de Android que necesitas, como whatsapp, netflix, google meet, clash of clans, etc.

✌ 【POTENTE MEMORIA DE LA TABLETA FACETEL】: Tablet PC tiene 4 GB de RAM + 64 GB de ROM, que se puede ampliar a 128 GB para garantizar que pueda descargar Word, Excel, PDF, PowerPoint, Outlook y otros documentos, haciendo que su oficina sea más cómoda y cómodo. También puede ver sus videos favoritos en youtube y netflix. Adecuado para juegos infantiles como "Choque de clanes" y "Minecraft", admite aplicaciones sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. Es la mejor opción para regalos.

✌ 【FUNCIÓN POTENTE 】: Tableta tiene una batería de litio de 8000 mAh incorporada, que puede durar hasta 4-6 horas, evitando la carga continua. Te permite jugar libremente en cualquier momento y en cualquier lugar. Tableta admite WiFi, modo de protección ocular, transferencia de archivos OTG / Bluetooth, FM, etc. Puede conectar un teclado y un mouse, lo que facilita el uso una tableta. Esta tableta es muy adecuada para educación a distancia, visualización de videos, aprendizaje y uso de oficina.

✌ 【2.5D PANTALLA HD】: Tablet utiliza una pantalla IPS de alta definición 2.5D con una resolución de 1920 × 1200, y cada detalle puede presentar una escena maravillosa. La tableta proporciona un modo de protección ocular, que puede ajustar y optimizar automáticamente la luz de fondo, lo que reduce el daño y la fatiga en los ojos. Las cámaras duales son la mejor opción para tomar fotografías y chats de video. Le permite tomar hermosas fotos o videos en cualquier momento y en cualquier lugar.

✌ 【SERVICIO DE GARANTÍA DE POR VIDA DEL EQUIPO PROFESIONAL DE FACETEL】: Brindamos servicio postventa soporte técnico de por vida. Si tiene alguna pregunta, comuníquese nosotros a través del correo electrónico de Amazon primero. Buena comunicación es base para resolver problemas y siempre te atenderemos. El kit incluye: Tablet PC | Funda de cuero | Teclado Bluetooth | Ratón inalámbrico | Película protectora | Cargador | Adaptador OTG | Cable de datos tipo C | Auriculares | Manual del usuario.

SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite - Tablet de 10.4" (WiFi, Procesador Exynos 9611, RAM de 4GB, Almacenamiento de 64GB, Android 10) - Color Gris [Versión española] € 399.00

Amazon.es Features Pantalla de 10.4", 2000 x 1200 píxeles FullHD.

4GB de memoria RAM, 64GB de almacenamiento ampliable con microSD hasta 512 GB

Cámara trasera 8 MP y frontal 5 MP, Sistema de dos altavoces Dolby Atmos

Nuevo diseño compacto y ligero: con el grosor del bisel reducido a 9mm y bordes de la pantalla redondeados

S-Pen incluido, permite una mejor experiencia de escritura y dibujo gracias a su menor latencia de tan solo 26ms

Tablet 10.8 Pulgadas FHD Ultrar-Rápido10-Core 2.3GHz, Android 10 Tablets , 5G WiFi 4G LTE Dual SIM, 6GB RAM 128GB ROM / 512GB ,16MP + 8MP, 8000mAh, OTG, GPS, Type-C - Certificación Google GMS (Gris) € 218.99 in stock 1 new from €218.99

Amazon.es Features Pantalla 2K FHD de 10,8 pulgadas: Tablets 10.8 pulgadas baratas tiene una pantalla nítida 2K de ultra alta definición, una relación ultra ancha de 16:10 y una resolución de ultra alta definición de 2560 * 1600. Equipado con una pantalla G + G Full HD de 10,8 pulgadas, ajusta dinámicamente el brillo, el contraste y la plenitud con algoritmos inteligentes, lo que le brinda una experiencia visual extraordinaria.

El último procesador de 10 núcleos: Tablet 10.8 pulgadas pasado la última certificación de Google GMS, es compatible con Google Voice Assistant y puede descargar directamente aplicaciones de Google, como NETFILX / Disney, etc., está equipada con un procesador 2,3 Ghz y viene con 6 GB de RAM y 128 GB de R0M. Admite la expansión de la tarjeta SD a 512 GB, lo que permite que las tabletas funcionen a alta velocidad. Juega juegos populares como Nintendo, Los Sims, Minecraft y otros juegos grandes.

Dual-band 5GWIFI: Tablets ofertas supporta WIFI dual-band, 2.4Ghz e 5Ghz, il segnale 2.4Ghz è stabile ea lunga distanza. E 5 Ghz ha una frequenza più alta e una velocità maggiore. Ha anche due slot per schede SIM. Puoi chiamare o navigare in Internet tramite telefoni 4G LTE sempre e ovunque, e il doppio chip di posizionamento GPS integrato consente una facile navigazione in 10 secondi e puoi goderti il ​​viaggio felicemente.

Diseño todo en uno: PC tablet está equipada con un teclado táctil Bluetooth y una funda de cuero magnética con una ranura para bolígrafo, de modo que la tableta y el teclado se combinan en uno, convirtiendo su tableta en una pequeña computadora portátil, y puede dividirla de forma independiente En uso, también es compatible con equipos OTG que se pueden ampliar para conectarse al mouse y al teclado, viajar de forma portátil y satisfacer sus diferentes necesidades en cualquier momento y lugar.

Reconocimiento facial y cámaras duales: Tablet con teclado admite el reconocimiento facial y está equipada con una cámara frontal de 800 W y una cámara dual trasera de 1600 W, que es comparable a las cámaras digitales tradicionales. Puede tener videoconferencias claras y fotografías exquisitas , La tableta también tiene una batería de gran capacidad de 8000 mAh para garantizar una mayor duración de la batería. READ Los 30 mejores Android Tv Box capaces: la mejor revisión sobre Android Tv Box

GOODTEL Tablet 10 Pulgadas 4GB RAM 64GB ROM Android 10 Tableta con Cámara Dual 5MP + 8 MP | WiFi | 8000mAh | Bluetooth | IPS | FM | MicroSD 4-128GB Expandible, con Teclado y Ratón, Rojo € 126.85 in stock 1 new from €126.85

Amazon.es Features 【ÚLTIMO SISTEMA ANDROID】Nuestra tablet está equipada con el sistema avanzado Android 10.0, que es más rápido, mejor y más seguro que otros sistemas. GOOGLE Play está preinstalado, lo que tiene una mejor compatibilidad de aplicaciones. Puede descargar muchas aplicaciones de Google Play

【TRABAJAR Y ESTUDIAR】Tableta GOODTEL de 10 pulgadas, aspecto hermoso y sensación cómoda en la mano. La resolución de la pantalla es 1200 * 800, equipada con 2 cámaras frontal y trasera (5MP + 8MP), que admiten trabajo remoto, aprendizaje, juegos y visualización de videos. Use Word, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Wps Office para guardar ideas, organizar notas y analizar datos en cualquier momento y en cualquier lugar.

【EXCELENTE MEMORIA】4GB RAM + 64GB ROM, función Bluetooth 4.0, WiFi 2.4Ghz. Proporciona un inicio de aplicación más rápido y una experiencia de juego más fluida. Soporta 4-128GB Micro SD. Puede agregar una tarjeta Micro SD para guardar canciones, videos, fotos y archivos.

【MÁS ACCESORIOS】Incluye 1*Tableta G2, 1*Ratón inalámbrico, 1*Teclado Bluetooth, 1*Funda compatible, 1*Lápiz de pantalla táctil, 1*Película protectora, 1*Cargador, 1*Auricular, 1*Manual, 1*Adaptador OTG, 1*Tarjeta de servicio. Deja que disfrutes de más alegría.

【Servicio Profesional】GOODTEL tiene muchos años de experiencia en diseño, producción y ventas, así como un equipo profesional de servicio al cliente. Al mismo tiempo, nuestras tabletas tienen un período de servicio postventa de 24 meses, para que los clientes puedan comprar de manera más segura. Nota: Si tiene alguna sugerencia sobre el producto y la experiencia de compra, contáctenos lo antes posible, resolveremos todos los problemas dentro de las 24 horas.

Tablet 10 Pulgadas 4 GB RAM 64GB/128GB ROM Android 9.0 Certificación Google GMS Ultrar-Rápido Tablets 4G LTE Dual SIM / WiFi 8000mAh Quad Core /GPS,Type-c, OTG, Netfilix/ con Teclado (Rosado) € 146.88 in stock 1 new from €146.88

Amazon.es Features Diseño exquisito: Tablets ofertas AOYODKG A22 de 10 pulgadas utiliza un cuerpo de metal con una apariencia exquisita y un tacto cómodo. La pantalla de la tableta está hecha de una duradera pantalla IPS GHD de vidrio templado G + G, Tiene mayor resistencia al rayado y mejor claridad, se ajusta al "estándar 2K" y le brinda una buena experiencia visual.

El último sistema Android: PC tablet utiliza la última versión Android 9.0 Pie ( 2020). Esta versión ha pasado la certificación Google GMS, que es más suave, segura y rápida que otros sistemas personalizados. Por lo tanto, puede descargar aplicaciones de Android sin preocuparse por la compatibilidad. Por ejemplo, Youtube, Netflix, Instagram u otras aplicaciones también se pueden descargar fácilmente desde Google Play Store.

Rentable: Tablet PC A22 está equipada con un procesador de cuatro núcleos a 1.3GHz, 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna, y admite hasta 128 GB de tarjeta microSD, resolución de pantalla de 1280x800 IPS HD, batería de 8000 mAh soporta 5-8 horas Reproducción de video de alta definición, videollamadas de alta definición de 5.0 MP frente a cámaras duales + disparos de 8.0 MP (lente auxiliar de 200 W) en la parte posterior, con altavoces estéreo duales, es una tableta muy rentable.

Admite más funciones: Tablets baratas la tableta de doble tarjeta de doble modo de espera admite llamadas 4G-LTE / WIFI (2.4Ghz), se puede utilizar como teléfono móvil de respaldo, admite Bluetooth 4.2 para conectar teclados y otros dispositivos y GOOGLE GPS, que es una buena navegación También es compatible con OTG. Es un buen banco de energía de respaldo. La interfaz de datos tipo C puede soportar la transmisión rápida de datos. Por lo tanto, es una tableta perfecta.

Servicio de marca de alta calidad: AOYODKG siempre se ha comprometido a proporcionar a los clientes una experiencia de compra satisfactoria. Después de comprar nuestra tableta, puede disfrutar de 12 meses de servicios de reparación gratuitos (daños no humanos) y servicios en línea las 24 horas.

YOTOPT N10 Tablet 10 Pulgadas, Android 10.0 Procesador Octa-Core 1.6Ghz SC9863 4G LTE Tablet, 4GB RAM, 64GB ROM Tablets con Teclado y Ratón, GPS/OTG/Bluetooth, Oro € 129.98 in stock 1 new from €129.98

Amazon.es Features Sistema Android 10.0: la tableta está equipada con un nuevo sistema operativo Android 10.0. La nueva pantalla de 10 pulgadas tiene una resolución de 1280 x 800. Esta tableta tiene un procesador de 8 núcleos, es fácil de usar y más inteligente, y puede realizar fácilmente múltiples funciones sin quedarse atascado en NetFlix, YouTube, etc. La pantalla Full HD puede reproducir video, música, belleza, correo electrónico.

Memoria y red: la tableta puede usar una red 4G / wifi, pasar la autenticación de Google relacionada con la interacción social y puede usarse junto con Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Telegram y otros programas. 4 GB de RAM, 64 GB de memoria interna, ampliable a 128 GB. Puede descargar más APK, leer Amazon Kindle fácilmente y ver YouTube, Netflix y otro software de reproducción de video.

Trabajar y estudiar: cuando se utiliza el software de Office, la tableta puede seguir funcionando. Utilice Word, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint y Wps Office para guardar ideas, organizar notas y analizar datos en cualquier momento y lugar. Si desea crear un sitio web personal o grupal, puede descargar y utilizar programas de gestión y creación web, como Strikingly, Personoapp, Trello, Mailchimp.

Regalos para todos: Adecuado como regalo para la escuela, cumpleaños, Navidad o amantes. Recibirá 1x tableta, 1x teclado Bluetooth, 1x lápiz capacitivo, 1x mouse, 1x funda de cuero, 1x fuente de alimentación, 1x cable OTG, 1x manual de usuario, 1x tipo C. Hay una película protectora suave y delgada en la pantalla que puede Ser eliminado.

Compromiso de servicio: Contamos con un equipo de soporte profesional. Brinde a sus clientes asesoramiento preventa y servicio postventa. Tenemos muchos videos de soporte técnico. Por ejemplo: cómo conectar un teclado y un mouse Bluetooth, cambiar la configuración de idioma, insertar una tarjeta mini SIM, etc. Ayudamos a todos los clientes. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo lo antes posible y le brindaremos una solución perfecta.

Tablet 10 Pulgadas Android 10.0, 4G LTE Tablets, 4GB de RAM y 64 GB/Scalabile a 128 GB, Dobles SIM, GPS, WiFi, 8000mAH,Teclado Bluetooth, Ratón, Funda para Tableta y Más Incluidos (Plata) (Gold) € 143.66 in stock 1 new from €143.66

Amazon.es Features ▶ 【4GB RAM + 64GB ROM】 La tableta de 10.1 pulgadas está equipada con el sistema operativo Android 10.0 Pie, con 4GB RAM y 64GB ROM, y el espacio de almacenamiento se puede expandir hasta 128GB con tarjeta TF / MicroSD (no incluida), por lo que tienes suficiente espacio para todas tus aplicaciones o archivos.

▶ 【Llamada dual SIM / WIFI 4G】 Compatible con redes Wi-Fi, Bluetooth y Moible 2G / 3G / 4G. Agregue una tarjeta SIM estándar y navegue en línea libremente, independientemente del interior o el exterior, incluso si no hay Wi-Fi disponible. Con una cámara frontal de 5.0MP y una cámara trasera de 8.0MP, puede realizar una llamada telefónica o grabar todos los momentos.

▶ 【Pantalla grande HD de 10.1 pulgadas】 Pantalla grande de 10.1 "con resolución de 800 * 1200 que muestra colores precisos e imágenes vívidas, lo que le brinda una experiencia de visualización óptima. Perfecto para transmitir TV, videos, películas, lectura en línea, juegos, etc.

▶ 【Batería de litio de 8000 mAh】 La capacidad de la batería alcanza los 8000 mAh, le permite usar la Tablet PC para navegar por Internet y disfrutar de la música y los videos en cualquier momento y en cualquier lugar. Si su teléfono celular u otros productos electrónicos no tienen electricidad, puede insertar la tableta para conectarse a otros productos electrónicos a través del OTG proporcionado por nosotros, y conectar la tableta como una fuente de alimentación móvil.

▶ 【Embalaje y garantía】 El contenido del paquete incluye: tableta de 10 pulgadas | Teclado inalámbrico Bluetooth | Lápiz de pantalla táctil de ratón inalámbrico | Funda de cuero | Cargador tipo C | Cable OTG | Manual de usuario. Todos los productos comprados en esta tienda tendrán una garantía de 1 año (daños no causados ​​por el hombre) de forma gratuita. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Tableta 10 Pulgadas 4GB RAM 64GB ROM WiFi + Dual SIM Lte Android 10 Pro Tabletas GOODTEL Cámara Dual 5 + 8MP | WiFi | IPS | FM | Bluetooth | MicroSD 4-128 GB | con Teclado Bluetooth y Mouse - Oro Rosa € 139.99 in stock 1 new from €139.99

Amazon.es Features 【SISTEMA EFICIENTE ANDROID 10.0】Tableta G3 está equipada con el nuevo sistema operativo Android 10.0. nueva pantalla 10 pulgadas, La resolución es de 1280x800. Esta tableta agrega equipos innovadores de gestión de programas,fácil de usar, más inteligente. Quad-Core la tableta puede realizar fácilmente múltiples funciones sin atascarse, NetFlix, YouTube, etc. Full HD pantalla hace videos, juegos, música, bellezas, correos electrónicos, y aplicaciones educativas para niños más claras y suaves.

【TABLET 10 PULGADAS】Tablet de pantalla ultra grande - 1280 * 800 ips.Imagen de alta calidad, La pantalla logra un toque preciso y proporciona un color de imagen verdadero y vívido.visualización más clara. 8000mAh batería para tablet 7-8 horas navegando por Internet, escuchando canciones, leyendo libros electrónicos o viendo videos, mayor duración de la batería.Se instalan dos altavoces de alta fidelidad para proporcionar estéreo dual.

【MÁS SU NECESIDAD】Desbloqueo de tableta con dos ranuras para tarjetas SIM, la memoria se puede ampliar a 128GB (no incluida), soporte 2G - GSM / 3G - CDMA-LB. GPS, WIFI y Bluetooth integrados, Puede conectar su mouse y teclado a través de Bluetooth y otros dispositivos.La cubierta posterior de metal Oro mate ultrafino y el panel Blanco hacen que el producto sea más comercial y elegante, Puedes llevarlo contigo (turismo, trabajo, tubo de café, biblioteca, etc.)

【CONJUNTO COMPLETO ACCESORIOS】Obtendrá la 1x tableta, 1x teclado Bluetooth, 1x Ratón, 1x Lápiz capacitivo, 1x la funda de cuero, 1x los auriculares de audio de 3.5 mm, 1x adaptador de AC, 1x cable OTG,1x manual del usuario, 1x paño a prueba polvo, 1x Type-C. hay una película protectora suave y delgada en la pantalla que se puede arrancar y reemplazar.para que no necesite comprar accesorios adicionales, definitivamente es un buen regalo para padres, seres queridos y Niños.

【SERVICIO DE REEMBOLSO GARANTíA COMPROMISO 】 Tenemos 15 años de experiencia en diseño, producción y ventas. La tableta GOODTEL de tiene un equipo de servicio al cliente amigable y un equipo técnico profesional, Estaremos a su servicio las 24 horas del día. si tiene algún problema o asesoramiento sobre el producto, contáctenos directamente por favor. Haremos todo lo posible para resolver todos sus problemas.

YESTEL Tablet 10 Pulgadas 5G WiFi 4G LTE Dual SIM Android 10.0 Tablet PC 1.6 GHz Procesador Octacore, Face ID, FHD 1920*1200, 64 GB Ampliables hasta 128 GB, 3 GB de RAM, con Teclado Magnetico, Dorado € 259.99

Amazon.es Features 【Equipado con el teclado exclusivo de la tableta YESTEL T5】 Con el teclado magnético exclusivo de la tableta YESTEL T5, una tableta corresponde a un teclado (QWERTY), no se necesita un enlace de emparejamiento Bluetooth, solo conéctelo y úselo, rápido y sensible.

【Llamada dual 4G LTE]】 La tableta YESTEL T5 tiene función de llamada dual 4G LTE de alta definición y señal wifi 5G, por lo que puede usarla donde quiera, ya sea en casa o en escenas al aire libre (bibliotecas, cafeterías, restaurantes, etc. .) Utilice la tableta para entretenerse o trabajar en cualquier momento y lugar.

【Pantalla FHD + procesador potente]】 La tableta YESTEL T5 está equipada con una pantalla LCD de alta definición de resolución 1920 * 1200, con un tamaño de 10 pulgadas y un procesador de ocho núcleos, puede realizar múltiples tareas fácilmente, no tiene que preocuparse por la cuestión del retraso.

【Sistema Android 10 + batería de 6000mAh]】 La tableta YESTEL T5 está equipada con el último sistema Android 10, el ecosistema original, muy limpio, sin demasiado software incluido. Básicamente compatible con la mayoría de aplicaciones del mercado, como ZOOM, WHATSAPP, software OFFICE, Youtube, Netflix, SKYGO, etc.

【Tablet PC + teclado + cubierta protectora]】 La tableta YESTEL T5 está equipada con un teclado dedicado. Es un mini teclado y una funda protectora. El peso de la tableta con el teclado es de unos 1000 gramos. Es más ligero y ligero que los portátiles normales y se utiliza en viajes de negocios. Es un sustituto ideal de las computadoras portátiles.

Rii BT11 Ultra-delgado teclado bluetooth con una función de multi-touchpad y batería recargable,color negro - QWERTY Español € 16.99

Amazon.es Features Amplio touchpad integrado compatible con los intuitivos gestos de Windows 8.

Utilizando el chips de Broadcom Bluetooth 3.0 americana , 8 veces más rápido que Bluetooth 2.0. La conexión de alta velocidad y la distancia de señal hasta 33 pies (10 m).

Diseño ultra delgado, se guarda fácilmente en una mochila, bolsa de mensajero, o una caja . Diseño inclinado ergonómico reduce la tensión de la muñeca.

El diseño QWERTY con hot keys, compatible con iOS / Mac OS, Android, Windows, y todas las tabletas , portátiles y ordenadores con Bluetooth.

Ultra portabilidad - Diseño ultraligero delgado y compacto que lo hacen fácil de guardar en su mochila o maletín y llevarlo a cualquier parte para su uso.

5G Tablet 10 Pulgadas 4GB de RAM 64GB de ROM Android 10 Certificado por Google GMS 1.6Ghz Tablet PC Baratas y Buenas 6000mAh Dual Cámara Bluetooth GPS Tableta WiFi Versión con Teclado y Mouse(Verde) € 136.66 in stock 1 new from €136.66

Amazon.es Features ‍♂️【Android 10.0 Certificado por Google GMS】Tableta android 10.0 certificada por Google GMS, maximizando el rendimiento y la privacidad. Puede tener acceso completo a los servicios de Google y descargar cualquier aplicación de Google Play Store como Skype, Netflix, YouTube, etc. La Tablet PC está equipada con un procesador de cuatro núcleos a 1.6GHz que funciona sin problemas y rápido y admite juegos a gran escala.

‍♂️【Respuesta Rápida con WIFI de doble banda】La tablet PC admite WIFI de doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz, la señal de 2,4 GHz es estable y la distancia es larga. 5 GHz tiene una frecuencia y velocidad más altas, lo que proporciona una experiencia más cómoda para el entretenimiento, la navegación, los juegos y las compras. La tableta con panel táctil de 10 pulgadas con Bluetooth 5.0 ofrece la función de una mejor navegación móvil.

‍♂️【4GB RAM+64GB/128GB ROM Almacenamiento Escalable】 La memoria RAM de 4 GB del tablet le permite ejecutar más programas en segundo plano, asegurando que su computadora funcione a alta velocidad. El almacenamiento de 64 GB ROM incorporado le brinda suficiente espacio para guardar música, videos y archivos.La ranura para tarjeta micro SD ofrece hasta 128 GB de memoria expandible, lo que le brinda oportunidades ilimitadas.

‍♂️【2.5D Alta Resolución & Dual Cámara 】La tablet 10 pulgadas utiliza una pantalla de vidrio curvo IPS 2.5D, que le ofrece una experiencia visual incomparable, excelente contraste y excelente reproducción del color. Aspecto de pantalla ancha de 1280 * 800, la pantalla adopta la tecnología G + G y hace que el toque sea rápido y sensible. La tableta tiene cámaras duales de 5MP + 2MP que pueden satisfacer todas sus necesidades de grabación de fotos y videos.

‍♂️【OTG Extendido, Teclado y Mouse】5G Tablet con wifi ofrece soporte OTG para extender el mouse y el teclado. El diseño de teclado dos en uno incluido y la cubierta protectora compatible hacen que su vida y su trabajo sean más convenientes. La capacidad de la batería 6000 mAh, por lo que puede navegar por Internet y disfrutar de la música y los videos en cualquier momento y lugar. Los sistemas inteligentes de gestión de energía prolongan significativamente la vida útil de la batería

YESTEL Tablet 10 Pulgadas 5G WiFi 4G LTE Dual SIM Android 10.0 Tablet PC 1.6 GHz Procesador Octacore, Face ID, FHD 1920*1200, 64 GB Ampliables hasta 128 GB, 3 GB de RAM, con Teclado Magnetico, Negro € 199.99 in stock 1 new from €199.99

Amazon.es Features 【Equipado con el teclado exclusivo de la tableta YESTEL T5】 Con el teclado magnético exclusivo de la tableta YESTEL T5, una tableta corresponde a un teclado (QWERTY), no se necesita un enlace de emparejamiento Bluetooth, solo conéctelo y úselo, rápido y sensible.

【Llamada dual 4G LTE]】 La tableta YESTEL T5 tiene función de llamada dual 4G LTE de alta definición y señal wifi 5G, por lo que puede usarla donde quiera, ya sea en casa o en escenas al aire libre (bibliotecas, cafeterías, restaurantes, etc. .) Utilice la tableta para entretenerse o trabajar en cualquier momento y lugar.

【Pantalla FHD + procesador potente]】 La tableta YESTEL T5 está equipada con una pantalla LCD de alta definición de resolución 1920 * 1200, con un tamaño de 10 pulgadas y un procesador de ocho núcleos, puede realizar múltiples tareas fácilmente, no tiene que preocuparse por la cuestión del retraso.

【Sistema Android 10 + batería de 6000mAh]】 La tableta YESTEL T5 está equipada con el último sistema Android 10, el ecosistema original, muy limpio, sin demasiado software incluido. Básicamente compatible con la mayoría de aplicaciones del mercado, como ZOOM, WHATSAPP, software OFFICE, Youtube, Netflix, SKYGO, etc.

【Tablet PC + teclado + cubierta protectora]】 La tableta YESTEL T5 está equipada con un teclado dedicado. Es un mini teclado y una funda protectora. El peso de la tableta con el teclado es de unos 1000 gramos. Es más ligero y ligero que los portátiles normales y se utiliza en viajes de negocios. Es un sustituto ideal de las computadoras portátiles. READ Los 30 mejores Bateria Psp 3004 capaces: la mejor revisión sobre Bateria Psp 3004

Android 10.0 Pro Tablet de 10 Pulgadas, SUMTAB 8-Core Tablet PC con Teclado, 4 GB RAM + 64 GB ROM, Pantalla G + G, 4 G LTE, WiFi, cámara de 5 MP, GPS, Bluetooth € 119.98 in stock 1 new from €119.98

Amazon.es Features [Cuenta con el último sistema operativo Android 10.0]La Tablet SUMTAB está certificada por Google GMS tiene la última versión de Android 10.0,Es más compatible y trae preinstalado GooglePlay. Puede descargar y acceder a aplicaciones como Skype, skygo, Netflix y -mail, YouTube, Tiktok, Disney y muchos otros programas también se pueden descardar programas para niños.

[Rendimiento rápido y potente] La tablet SUMTAB está equipada con un potente procesador octa-core de 64 bits (hasta 1,6 GHz) y su rendimiento es mucho mayor que el de una tableta de 4 núcleos. Tiene un funcionamiento rápido y ofrece una experiencia de juego muy fluida. Está equipada con 64 GB de espacio de almacenamiento y hasta 128 GB de memoria extensible.

[Pantalla IPS grande y sorprendente] Con la pantalla IPS G + G 1280 * 800, es una pantalla más brillante que puede mostrar colores más ricos y una calidad de imagen más refinada desde todos los ángulos. Para que su uso sea más fácil la tablet proporciona un modo de que cuida la vista, ya que ajusta y optimiza automáticamente la luz de fondo. Te permite leer cómodamente por la noche. El tamaño de la fuente es ajustable para que las personas mayores, los adultos y los niños se sientan más cómodos

[Otras características] Equipado con un teclado y un mouse Bluetooth, es adecuado para quienes trabajan y estudian en cualquier momento y en cualquier lugar. La pantalla G + G es más robusta y suave. Batería de gran capacidad de 5000 mAh, hasta 4-6 horas de duración de la batería a plena capacidad. Dos altavoces estéreo brindan sonido estéreo dual y excelente calidad de audio. Cámara frontal de 2 megapíxeles, cámara trasera de 5 megapíxeles. Navegación de posicionamiento GPS.

[Nuestro cliente es lo primero]Gracias por comprar nuestra tablet SUMTAB. Contamos con un equipo de atención al cliente profesional a su servicio. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, recibirá una respuesta rápida y estamos comprometidos a satisfacerlo.Lista de contenido:Tablet SUMTAB | Teclado bluetooth | Ratón Bluetooth | Funda protectora

1byone Ultra-delgado teclado Inalambrico con una función de multi-touchpad y batería recargable, QWERTY español,Negro € 30.99 in stock 2 new from €30.99

Amazon.es Features Ultra portabilidad: un diseño ultradelgado y liviano; El diseño ergonómico reduce la fatiga de la muñeca. Le permite colocarlo en su bolso o maletín y utilizarlo en cualquier lugar

Teclado táctil QWERTY con panel táctil ultrafino que puede funcionar igual de bien cuando no tienes un mouse; Nota: Apple iOS no es compatible con la función táctil del mouse. El táctil pad, solo funciona las teclas para iOS

Ahorro de energía: batería integrada de 500 mAh, que funciona hasta 4 meses en modo de espera sin carga, con 90 horas de uso continuo

Teclado QWERTY con teclas de método abreviado, compatible con Android, Windows y todas las tabletas, computadoras portátiles con funcion inalambrico; Advertencia: este protuit no es compatible con IOS y todos los sistemas de Apple

Inalambrico: usa chips Broadcom inlalambrico 3.0, 8 veces más rápido que inlalambrico 2.0. Señal de alta velocidad y distancia de hasta 33 pies,10 m

Lenovo Tab P11 Pro - Tablet de 11.5" WQXGA (Qualcomm Snapdragon 730G, 6 GB de RAM, 128 GB ampliables hasta 1 TB, Android 10, WiFi + Bluetooth 5.0), Pack Lápiz y Teclado, Gris € 593.00

Amazon.es Features Pantalla táctil de 11.5" WQXGA, 2560x1600 píxeles, OLED, 350nits, Dolby Vision, Lenovo Precision Pen 2 y Lenovo Keyboard Pack

Procesador Qualcomm Snapdragon 730G (8C, 8x Kryo 470 @2.2GHz)

Memoria RAM de 6GB LPDDR4x (uMCP, DRAM), ampliables hasta 1TB

Almacenamiento de 128GB (uMCP, UFS 2.1) ampliables hasta 256GB con memoria Fat32, hasta 1TB con memoria ExFat

Tarjeta gráfica Integrada Qualcomm Adreno 618 GPU

Tablet 10 Pulgadas con 4GB RAM 64GB ROM Android 10 YESTEL Tablet con Teclado, Ampliables hasta 128GB/Pantalla HD IPS/Doble SIM Lte/Wi-Fi/8000mAh Batería, Color Plata € 135.99

Amazon.es Features FORJANDO ARTES EXQUISITOS: YESTEL X7 tablet 10 pulgadas utiliza el último diseño artesanal. La pantalla está completamente hecha de material de vidrio G + G, la relación de pantalla es de hasta 16:10, cerca de la proporción dorada, lo que hace que todo el producto sea muy hermoso. El material de la cubierta posterior adopta el proceso de fusión y glaseado a temperaturas ultra altas y tiene una estructura metálica de alta resistencia, que le brinda un toque perfecto y una sensación de seguridad.

SISTEMA DE ANDROID 10 ESTABLE DE ALTA VELOCIDAD: el sistema Android con la tableta Yestel X7 puede admitir y ser compatible con la mayoría de las aplicaciones de Google Play Store para satisfacer su uso diario. Incluido, entre otros, Netflix / Amazon prime / Youtube, etc. Con la alta resolución de 1280 * 800 píxeles, puede ofrecerle una excelente experiencia de visualización.

PROCESADOR DE ALTA VELOCIDAD MTK 1.3 Hz y 4 GB de RAM + 64 GB de ROM:YESTEL X7 tablet 10 pulgadas android adopta un procesador central MTK 1.3 Hz y un diseño de gran capacidad de 4 GB de RAM para garantizar un funcionamiento sin problemas, y también tiene un capacidad de memoria de 64 GB que se puede ampliar a 128 GB, no tiene que preocuparse por la memoria insuficiente, puede almacenar las fotos y videos o la música que desee

BATERÍA DE ALTA CAPACIDAD DE 8000 mAh: la tablet Yestel X7 está equipada con una batería grande de 8000 mAh, que puede reproducir videos durante 5-6 horas seguidas cuando está completamente cargada. Puede usarlo sin preocuparse por la batería, será su compañero ideal para viajes cortos

ACCESORIOS MUY COMPLETOS Y SERVICIO DE GARANTÍA LARGA: la tablet YESTEL X7 está equipada con un conjunto muy completo de accesorios, que incluyen: teclado, auriculares, cable OTG, estuche protector y película protectora. No es necesario comprar accesorios adicionales, lo cual es muy conveniente. Con una garantía de un año sin preocupaciones, nuestro personal le proporcionará una solución satisfactoria dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su solicitud de ayuda

4G Tablet 10 Pulgadas 4GB RAM + 64GB ROM | TF 128GB Android 10 -DUODUOGO Tableta Quad-Core 1.6GHz, 8000mAh, Dual SIM, WiFi, Bluetooth,GPS,Type-C,OTG, 8MP Cámara, Certificación Google GMS € 143.99 in stock 1 new from €143.99

Amazon.es Features 【Accesorios caja + garantía】 Accesorios de caja: Tableta de 10 pulgadas x 1; Funda de piel para tableta magnética x 1; Teclado bluetooth x 1; ratón inalambrico x 1; Adaptador OTG x 1; cable tipo c x 1; Cargador 5V2A (estándar europeo) x 1; Protector de pantalla (ya pegado) x 1; Manual en español (manual multilingüe); x 1; La tableta admite una garantía de 18 meses. Si tiene alguna pregunta, comuníquese primero con el servicio al cliente de nuestra tienda, gracias.

【2 en 1, Tablet PC con teclado de ratón + funda de piel magnética】La funda de cuero de la tableta tiene una función de absorción magnética, que puede atraer el teclado, Convierta fácilmente una tableta en una computadora portátil; La tableta y el teclado se combinan en uno, Satisfaga sus necesidades de oficina, estudio, viajes y familia. ¡Es un sustituto ideal de los portátiles! También está equipado con una carcasa hecha de materiales blandos de alta calidad,Para evitar caídas durante el juego.

【Dual Cámaras HD delantera y trasera 5 + 8MP】 Tablet PC 10 pulgadas 1200 * 800 píxeles IPS de Pantalla de alta definición, 170 ° sin ángulo muerto, No importa dónde mire la película, puede leerla con claridad. Le permite ver películas y videos con mayor claridad, Al mismo tiempo, protege mejor tus ojos. Con cámara frontal de 5MP y cámara trasera de 8MP, lente gran angular para tomar fotografías. Es muy adecuado para viajar y puede satisfacer todas sus necesidades para tomar fotografías y grabar.

【Juegos, redes sociales, oficina】 Android 10.0 es el último sistema operativo. Está certificado por Google GMS, es seguro, sin anuncios y libre de virus. Le permite descargar Word, Excel, WPS y otro software de oficina desde PLAY Store o Varios otros documentos para editar y administrar el programa; Las tabletas de YouTube, Netflix y Skype también admiten la descarga.

【Dual SIM 4G + TF ranura para tarjeta + 8000mAh batería de litio grande】Tablet con 4 GB RAM y 64 GB ROM,Se puede ampliar a 128 GB con una tarjeta microSD.La tableta tiene dos ranuras para tarjetas SIM y una ranura para tarjeta TF (tipo de tarjeta SIM: tarjeta SIM estándar).Con batería de litio de 8000 mAh para brindar una excelente durabilidad a su dispositivo.Tiempo de video y juego de hasta 4-6 horas, ¡Te permite relajarte después de salir del trabajo, mirar películas, jugar y escuchar música!

Tablet 10 Pulgadas 4GB RAM 64GB ROM con Doble SIM LTE y Wi-Fi, HD Android 10 Original YESTEL Tablet con Teclado y Ratón, Ampliables hasta 128GB/8000mAh Batería/5MP + 8MP/GPS, Color Negro € 135.99 in stock 1 new from €135.99

Amazon.es Features SISTEMA DE ANDROID RÁPIDO Y FLUIDO: tableta YESTEL X7 de 10 pulgadas con mayor compatibilidad y respuesta rápida. El procesador quad-core de 1.3GHz le ofrece una experiencia sin problemas. 4GB de RAM y 64GB de ROM. Las aplicaciones se pueden iniciar rápidamente y otras aplicaciones se pueden descargar fácilmente de la tienda Google Play, como Netflix, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Choque de clanes, etc.

DISEÑO ESTÉTICO EXQUISITO: la cubierta posterior de la tableta X7 adopta tecnología esmerilada. Tiene un toque extremadamente cómodo. La pantalla de la tableta está hecha de vidrio templado duradero G + G. Tiene una mayor resistencia a los arañazos y una mejor transmisión de la luz. El diseño liviano y la relación de pantalla perfecta de 24:15 hacen que el producto sea maravilloso. Es el regalo perfecto para familiares y amigos para cumpleaños y vacaciones.

CÁMARAS DE ALTA RESOLUCIÓN Y HD: La resolución de la pantalla de la tableta es de 1280 * 800. La pantalla de alta definición de 10 pulgadas reduce la fatiga visual. Colores magníficos, restauran fuertemente el color de la imagen real, te hacen sentir la sensación de inmersión. Lee o mira cómodamente. Y la cámara HD con cámara frontal de 5MP y cámara trasera de 8MP, es perfecta para viajar y satisface todas sus necesidades para tomar fotos y grabar videos.

Asistentes de oficina y aprendizaje de primera clase: nuestros productos son compatibles con software de oficina y aprendizaje compatible y son buenos compañeros de aprendizaje y trabajo. La capacidad de la batería es de 8000 mAh, con aproximadamente 12 horas de tiempo de conversación y aproximadamente 5 horas de reproducción de video. El tiempo de espera de una tableta suele ser de una semana. La duración de la batería depende de la configuración del dispositivo, el uso y otros factores.

SERVICIOS DE PROTECCIÓN POST-VENTA PROPORCIONADOS: YESTEL cuenta con un sólido equipo de tecnología y servicio, servicio post-venta perfecto, que garantiza a nuestros clientes mantenerse alejados de los problemas en la cooperación futura. Ofrecemos una garantía de 1 año en nuestros productos. Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre los productos, no dude en contactarnos directamente. Haremos todo lo posible para resolver el problema en 24 horas.

