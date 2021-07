Inicio » Paquete de productos Los 30 mejores Superzings Laboratorio Secreto capaces: la mejor revisión sobre Superzings Laboratorio Secreto Paquete de productos Los 30 mejores Superzings Laboratorio Secreto capaces: la mejor revisión sobre Superzings Laboratorio Secreto 9 Vistas Guardar Saved Removed 0

SuperZings - Secret Lab Adventure 1 (PSZSP114IN01) con 2 Exclusivas Figuras y 1 Disparador € 20.00

€ 19.40 in stock 17 new from €19.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Divertido playset del laboratorio secreto de SuperZings

Sube el ascensor hasta el tejado, dispara los dos cañones o utiliza la salida secreta; vive s aventuras de SuperZings con las dos figuras que incluye

Contiene 1 laboratorio secreto, 1 vehículo disparador y 2 SuperZings adecuados

¡Bienvenidos a Kaboom City! La ciudad de los SuperZings, donde podrás crear millones de historias y donde Superhéroes y Supervillanos se enfrentarán en divertidas aventuras

¡Bienvenidos a Kaboom City! La ciudad de los SuperZings, donde podrás crear millones de historias y donde Superhéroes y Supervillanos se enfrentarán en divertidas aventuras

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos; estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings Secret Lab Adventure 1, con 2 exclusivas Figuras Serie 3 Blíster Demolition Mission 2 € 35.00

€ 33.65 in stock 1 new from €33.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Divertido playset del laboratorio secreto de superzings

Sube el ascensor hasta el tejado, dispara los dos cañones o utiliza la salida secreta

Vive nuevas aventuras de superzings con las dos figuras que incluye

Contiene: 1 laboratorio secreto + 1 vehículo disparador + 2 superzings exclusivos

Divertido playset Misión de Demolición 2 de Superzings

SuperZings - Laboratorio Kazoom Lab Battle (PSZSP112IN10) con Figuras de Enigma y Profesor K € 40.00

€ 38.22 in stock 29 new from €36.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡La batalla final entre Professor K y Enigma ha comenzado! ¿Podrá Enigma robar el Kazoom escondido en el laboratorio de Professor K? Vive una nueva aventura con el Kazoom Lab Battle: Professor K vs Enigma

El Robok 3000 conducido por el Profesor K intentará hacer todo lo posible para eliminarlo. ¿Esquivará Enigma las trampas escondidas y llegará hasta el preciado elixir? Si lo consigues, ¡utiliza su aeronave para llevarte el Kazoom!

Incluye el súper Robok 3000 conducido por el Profesor K y una aeronave. Contiene: 1 laboratorio, 1 nave, 1 Robok 3000, y 1 Enigma y Profesor K exclusivos

Dispara las balas del cañón y los puños de robok, y activa las trampas escondidas en el laboratorio ¡Acción y diversión aseguradas!

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - Serie 5 - Blíster Mission Fire Strike (PSZSB216IN50), Incluye 2 Figuras y 2 Vehículos € 15.00

€ 14.25 in stock 17 new from €13.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Qué ocurre cuando hay un incendio en Kaboom City? ¡Pues hay que apagarlo y dar con el villano que lo ha provocado! Podrás conseguirlo con el nuevo playset Salvamento de Bomberos SuperZings

Water Rescuer deberá intentar atrapar a Wildfyre, que huye en su helicóptero después de haber incendiado media ciudad. Utiliza el helicóptero lanza llamas y dispara chorros de agua con el camión de bomberos

Contiene 2 SuperZings exclusivos, 2 vehículos exclusivos y gran variedad de accesorios

¿Podrá el héroe apagar el fuego a tiempo? ¡La acción en Kaboom City no tiene fin! Descubre las nuevas aventuras que puedes organizar gracias a éstos nuevos personajes y nuevos juegos

¿Podrá el héroe apagar el fuego a tiempo? ¡La acción en Kaboom City no tiene fin! Descubre las nuevas aventuras que puedes organizar gracias a éstos nuevos personajes y nuevos juegos

SuperZings - Serie 4 - Blíster con 10 figuras (PSZ4B016IN00), 9 Figuras y 1 Figura Dorada Super Rare € 10.00 in stock 10 new from €9.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Blíster de 10 figuras de la Serie 4 de SuperZings ¡Hay más de 80 nuevos SuperZings para coleccionar en la Serie 4!

Este espectacular blíster contiene 10 SuperZings diferentes: uno de ellos dorado. ¡Tu colección aumentará rápidamente con este pack de 10 figuras!

Descubre los nuevos equipos junto a sus capitanes plateados y dorados, y amplía tu colección ¿Preparado para vivir las mejores aventuras con tus personajes favoritos?

Descubre las nuevas aventuras que puedes organizar gracias a éstos nuevos personajes y nuevos juegos

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - Power Tower Assault Adventure 3 (PSZSP314IN01) con 2 Figuras y Accesorios € 19.99 in stock 16 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La torre de asalto skate de los SuperZings contiene dos figuras y diferentes accesorios

Demuestra tu habilidad y lanza al superhéroe por la rampa, y comienza la aventura

Impacta en la diana y expulsaras al villano, pero ten cuidado, apunta bien o quedaras preso en la torre

Viene con dos SuperZings, uno héroe y el otro villano, para que no dejes de crear múltiples aventuras

Viene con dos SuperZings, uno héroe y el otro villano, para que no dejes de crear múltiples aventuras

SuperThings Rivals of Kaboom - Secret Spies - Display de 50 Figuras Coleccionables (PST6D850IN01), con 1 Figura en cada Sobre € 34.99 in stock 2 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 50 bolsas individuales de Secret Spies ¡Puedes encontrar más de 80 nuevos SuperThings! Además tienes que estar súper atento ya que para detectar si tu figura es un héroe o villano, deberás meter a tu SuperThing en agua caliente para descubrir cómo son sus ojos detrás de sus gafas

Descubre los nuevos equipos junto a sus capitanes plateados y dorados, y a los 12 espías secretos en dos colores diferentes. Cada bolsa individual incluye un SuperThing de Secret Spies y un folleto con la lista de los personajes

Para conocer si los espías secretos son héroes o villanos, introduce en agua caliente a tus nuevas figuras y sus ojos ¡cambiarán de color!: amarillo para villanos y blanco para héroes

En la nueva Secret Spies podrás encontrar al nuevo ultra-raro: Oculus Max que cambia de color cuando lo sumerges en agua caliente ¿Preparado para revelar el misterio?

Los SuperThings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperThings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - Serie 5 - Blíster Mission Bank Asault (PSZSB216IN40), Incluye 2 Figuras y 2 Vehículos € 15.00

€ 13.43 in stock 21 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Están robando el banco de Kaboom City! ¿Se saldrá con la suya el malvado Gold Hands? Vive esta nueva aventura con el playset de Asalto al Banco de SuperZings

¿Podrá Agent Silverstar impedir que utilice la dinamita para abrir la caja fuerte y llevarse el oro que hay en el interior? En plena persecución, ¡Agent Silverstar tendrá el reto de cazarlo con su proyectil-gancho y no dejarlo escapar!

Contiene: 2 vehículos exclusivos, 1 caja fuerte y 2 SuperZings exclusivos

¿Cómo acabará la aventura? ¡Tú decides! Descubre las nuevas aventuras que puedes organizar gracias a éstos nuevos personajes y nuevos juegos

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings Rivals of Kaboom - Pack de 3 Latas (PSZSV123IN00) con 5 Figuras Cada Una, Colección completa € 18.00 in stock 1 new from €18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 3 adecuadas cajas metálicas de SuperZings, cada caja forma un equipo distinto

Colecciona todas las latas gracias a este fantástico pack de venta adecuada en Amazon ¡perfecto para los más expertos!

Podrás utilizar la lata para guardar o transportar a tus SuperZings favoritos, e incluso utilizar para tus aventuras

Incluye 5 superhéroes que componen los distintos equipos: Speed Patrol, Danger Gang y Cyber Squad; las adecuadas figuras de estas cajas tienen un acabado en color metalizado

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperThings Rivals of Kaboom - Cuartel General Superhéroes (PSTSP112IN40) con Mr King € 40.00

€ 33.32 in stock 31 new from €33.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuartel General de SuperThings ¡Tus héroes esperan la alarma para defender Kaboom City de los villanos! Además podrás capturar al súper villano Mr King ¡Te convertirás en el héroe de todo Kaboom City!

Sube la cabina del vehículo al centro de mando y acciona la palanca para deslizarla de nuevo, se volverá a encajar en el vehículo y ¡saldrás disparado para proteger la ciudad!

Puedes subir a los villanos a la plataforma y capturarlos pero un compinche puede accionar la palanca y escaparán

Contiene: 1 cuartel general, 1 vehículo exclusivo, 2 SuperThings exclusivos y 1 Mr King exclusivo

Los SuperThings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperThings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - Estación de Policía (PSZSP112IN01) con 2 Exclusivas Figuras y 1 Moto € 25.00

€ 23.90 in stock 26 new from €23.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En la estación de policía dispara el cañón del tejado, encuentra la salida secreta y captura a los villanos

Vive s aventuras de SuperZings con las figuras adecuadas Captain Justice y Chuckchain

Contiene 1 estación de policía de Kaboom City, 2 SuperZings adecuados y 1 moto adecuada

¡Bienvenidos a Kaboom City! La ciudad de los SuperZings, donde podrás crear millones de historias y donde Superhéroes y Supervillanos se enfrentarán en divertidas aventuras

¡Bienvenidos a Kaboom City! La ciudad de los SuperZings, donde podrás crear millones de historias y donde Superhéroes y Supervillanos se enfrentarán en divertidas aventuras

SuperThings - Playset Battle Arena, Contiene 1 Arena, 2 Battle Spinners Exclusivos y 2 SuperThings Exclusivos (PSTSP112IN70) € 30.00

€ 24.41 in stock 28 new from €24.41

2 used from €22.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los superthings jalean a los participantes en esta épica batalla en la battle arena de kaboom city

Se amontonan alrededor del estadio preparados para el combate. 3, 2, 1 ¡los battle spinners giran a toda velocidad, acercándose, huyendo, impactando uno con otro ¿quién será el ganador

Lleva la cuenta en el marcador porque ¡todo está por decidirse en la battle arena de los superthings

Contiene: 1 arena, 2 battle spinners exclusivos y 2 superthings exclusivos

Los superthings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos. cada superthing tiene su rival: busca las parejas rivales ¡y forma tus superequipos

Superzings- Blíster 5 Serie 4 Vehículos y Figuras Coleccionables, Color surtido, única (Magic Box PSZ4B416IN00) € 7.00 in stock 6 new from €7.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Divertido blíster con 4 figuras SuperZings y 2 Blasterjets para hacer una gran batalla aérea ¡Completa toda tu colección de SuperZings!

Uno de los 4 SuperZings es plateado, los Blasterjets son uno de héroe y otro de villano, e incluye 6 súperdiscos. Recrea las mejores batallas con esté indispensable accesorio

El Blasterjet puede disparar sus discos para neutralizar al enemigo. ¡Prepara tu batalla! ¿Quién saldrá vencedor en esta batalla aérea?

Cada caja contiene 4 figuras SuperZings, 2 Blasterjets y 6 súperdiscos. ¡Todo lo necesario para pasarlo en grande con tus personajes favoritos de Kaboom City!

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - PlaySet Héroe Truck (PSZSP112IN20) con Vehículo y 2 Figuras Especiales € 29.90 in stock 30 new from €25.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Crea nuevas aventuras de SuperZings con el nuevo camión de héroes ¿Preparado para acabar con todos los villanos de Kaboom City?

Persigue a los villanos y atrápalos con el monster roller. La lucha entre villanos y héroes debe continuar para mantener el orden en la ciudad

El monster roller dispone de un supercañón y es capaz de tragarse SuperZings con tan solo pasar por encima de ellos, para luego expulsarlos y capturarlos

Incluye dos SuperZings héroes, Doc Whistle y Waltie, dos súper expertos con los que combatir a los villanos

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - Serie 4 - Display de 25 Figuras Coleccionables (PSZ4D850IN00), Color y Modelo Surtido € 17.50 in stock 1 new from €17.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Caja de 25 sobres con 1 figura en cada sobre; hay más de 80 s SuperZings para coleccionar

Busca y encuentra el SuperZings Ultra-Raro: ¡Kid Kazoom!

En ésta serie encontrarás que cada equipo tiene su pareja rival, dos superhéroes contra dos villanos

Descubre las s aventuras que puedes organizar gracias a éstos s personajes

Descubre las s aventuras que puedes organizar gracias a éstos s personajes

SuperZings - Serie 5 - Display de 50 Figuras Coleccionables (PSZ5D850IN01), con 1 Figura en cada Sobre € 35.00

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 50 sobres individuales de SuperZings Serie 5

Cada sobre individual contiene una figura de SuperZings Serie 5 y un folleto con la lista de personajes

Encuentra las figuras plateadas, doradas y el escurridizo Kid Fury, para no parar de crear s historias

Descubre las s aventuras que puedes organizar gracias a éstos s personajes

Descubre las s aventuras que puedes organizar gracias a éstos s personajes

SuperZings - Serie 2 - Blíster Demolition Mission 2 (PSZSB216IN20) con 2 Figuras Exclusivas, 1 Máquina Demoledora y 1 Torre € 15.00

€ 14.25 in stock 17 new from €13.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Estás preparado para jugar a la Misión Demolición Total? Adéntrate en una nueva aventura con el playset de la Misión 2: Total Demolition

Este blíster incluye 2 SuperZings exclusivos: el Superhéroe Constructik y el Supervillano Hammer Jack, que lucharán para defender o derrocar Kaboom City

Contiene 2 SuperZings exclusivos, 1 máquina demoledora y 1 torre con un cañón ¡Todo lo necesario para defender o atacar Kaboom City!

¿Será capaz Hammer Jack de derrumbar la torre de Constructik con su máquina demoledora? ¿Podrá Constructik defenderse y salvar la ciudad disparando su cañón con precisión? ¡Tú decides!

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

BONNYCO SuperThings Secret Spies - Detalles Cumpleaños Niños, Boligrafo Tinta Invisible y Libreta Pack x 16 | Regalos Cumpleaños Niños Colegio, Detalles Cumpleaños Infantiles, Relleno Piñata € 22.00

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SUPERTHINGS SECRET SPIES Top Secret Pack de los SuperThings que incluye 16 sets de un bolígrafo de tinta invisible con luz UV con pilas incluidas y un pequeño bloc. Versión SuperThings Secret Spies con diferentes diseños de libretas tematizadas con los principales personajes de Superzings Serie 6 y como no, Oculus Max como principal protagonista en todas ellas. Un total de 4 diseños diferentes ¿Cuál te habrá tocado?

DETALLES ORIGINALES PARA NIÑOS Cada set de boligrafo espía y bloc de notas viene en una bolsita individual con cierre zip por lo que son perfectos como regalitos para fiesta cumpleaños infantil, relleno de piñata, detalles de comunión para invitados, bodas, inicio y finalización del curso académico en el colegio o relleno de calendario de adviento en Navidad

SUPER DIVERTIDOS Con los bolígrafos mágicos de Kaboom City los niños podrán escribir en las libretas sus frases o dibujos más secretos que sólo podrán ser descubiertos al aplicar la luz ultravioleta del bolígrafo sobre ellos. Regalos para cumpleaños baratos para impresionar a niños y niñas. ¿Preparado para ser un gran espía?

MOMENTOS DE CREATIVIDAD Un regalo ideal, divertido y diferente para niños y niñas de 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 años que proporcionará muchos momentos de creatividad y diversión. Se pueden realizar juegos como el escape room, en busca del tesoro, adivinanzas, juego de detectives, tatuajes en la piel... ¡Los niños se lo pasarán muy bien durante horas!

JUGUETE INOFENSIVO CON CERTIFICADO Producto oficial de SuperThings con certificado Europeo CE, RoHS y REACH siendo seguro para su utilización por niños mayores de 3 años. Su tinta no es tóxica y puede ser utilizada en papel, telas, paredes... incluso en la piel. ¡A los niños les encantará pintarse! 100% seguro

SuperZings - Serie 5 - Blíster Aerowagon (PSZ5B416IN00) con 4 Figuras (1 Plateada) y 2 Aerowagons € 7.00

€ 4.90 in stock 11 new from €4.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Divertido blíster con 4 figuras SuperZings y 2 Aerowagons para hacer una gran batalla aérea ¡Completa toda tu colección de SuperZings!

Uno de los 4 SuperZings es plateado, los Aerowagons son uno de héroe y otro de villano. Recrea las mejores batallas con esté indispensable accesorio

Conecta los Aerowagons a los vehículos Skyracers y comienza la aventura más increíble llena de horas de diversión en Kaboom City

Descubre las nuevas aventuras que puedes organizar gracias a éstos nuevos personajes y nuevos vehículos. ¡Sigue la aventura en Kaboom City!

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - Super Lata Especial (PSZSD48TIN00), Incluye 5 Figuras en Color Metalizado € 16.62 in stock 3 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Exclusiva lata especial con 5 superhéroes en color metalizado, que forman el equipo de los Cyber Squad

Puedes usar la lata para transportar o guardar tus figuras preferidas ¡Bienvenido a Kaboom City!

Colecciona los SuperZings más especiales y crea tú propio equipo, para así disfrutar de multitud de aventuras

¡Bienvenidos a Kaboom City! La ciudad de los SuperZings, donde podrás crear millones de historias y donde Superhéroes y Supervillanos se enfrentarán en divertidas aventuras

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - Serie 5 - Blíster con 10 figuras (PSZ5B016IN00), 9 Figuras SuperZings y 1 Figura Dorada Super Rare € 10.00

€ 7.57 in stock 10 new from €7.57 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Blíster de 10 figuras de la Serie 5 ¡Puedes encontrar más de 80 nuevos SuperZings!

Contiene 1 personaje Super Rare dorado y 9 personajes regulares. ¡Todo lo necesario para pasarlo en grande con tus personajes favoritos de Kaboom City!

Encuentra las figuras plateadas, doradas y el escurridizo Kid Fury, para no parar de crear nuevas historias

Descubre las nuevas aventuras que puedes organizar gracias a éstos nuevos personajes

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - Serie 4 - Display de 50 Figuras Coleccionables (PSZ4D850IN01), con 1 Figura en cada Sobre € 35.00 in stock 1 new from €35.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 50 sobres individuales de SuperZings Serie 4. Hay más de 80 figuras a coleccionar

Los nuevos SuperZings se enfrentan en equipos dúo. Cada equipo tiene su pareja rival: dos superhéroes vs dos villanos

Encuentra los 6 capitanes plateados, los 2 SuperZings dorados y el ultra-raro: Kid Kazoom

Descubre las nuevas aventuras que puedes organizar gracias a éstos nuevos personajes

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - Serie 4 - Display Mini Vehicle de 24 Vehículos Blasterjet (PSZ4D824IN01) con Figuras, Colección Completa € 48.00 in stock 1 new from €48.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 24 sobres individuales de vehículos blasterjet; puedes encontrar la colección completa

Los blasterjets son vehículos voladores que protegen (o atacan) Kaboom City lanzando súperdiscos con precisión

Dispara los discos voladores con los blasterjet y conéctalos a los megajet para luego ser lanzados

La Serie 4 incluye 8 blasterjets: 4 diseños cada uno en dos colores diferentes, hay 2 blasterjets de héroe y 2 de villano

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos; estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperThings Rivals of Kaboom - Power Band (PSTSP113SP00) con un Enigma, Versión en Español € 15.00

€ 13.50 in stock 23 new from €13.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Power Band con efectos y sonidos, el nuevo accesorio de SuperThings ¡Siente el poder de los SuperThings en tu muñeca con la Power Band!

Dales voz a tus aventuras girando el dial, cada SuperThings tiene su sonido exclusivo y efectos de luz según sea villano o héroe. Ve a los 4 personajes diferentes y activa 3 sonidos por personaje para sentirte como un superhéroe o un supervillano de Kaboom City

Conviértete en el Profesor K, Kid Kazoom, Mr King o Enigma gracias a sus 15 frases y sonidos ¡Muévelo para activar sus efectos de sonido! Ahora más que nunca ¡Kaboom City está en tus manos!

Incluye 1 figura exclusiva de Enigma ¡Completa tu colección! Sorprende a todos con un golpe de muñeca y los sonidos de tu Power Band.

Sonido con versión en Español

BONNYCO SuperThings Secret Spies - Pizarra Magica Azul A4 y A5, 6 Plantillas, 2 Bolis Espía Juguetes para Niños 3 4 5 6 7 8 9 Años | Pizarra Luminosa, Regalos Niños Cumpleaños, Navidad € 18.95 in stock 6 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SUPERTHINGS SECRET SPIES En esta serie hay más de 80 SuperThings diferentes. Además de los personajes de cada equipo, los capitanes plateados y los dorados, ¡hay 12 espías que pueden ser héroes o villanos! ¿Preparado para dibujar y descubrir a los principales SuperThings y al ultra raro Oculus Max en esta pizarra infantil fluorescente de color azul? La nueva SuperZings serie 6 en versión espías lista para despertar tu imaginación

PIZARRA MAGICA A4 Y A5 Este juguete original para niños incluye dos pizarras luminosas, una A4 y otra A5 extra. Pizarra mágica infantil tematizada con SuperThings Secret Spies para dibujar con 2 bolis con luz ultravioleta y tinta invisible. Aprieta el botón del bolígrafo espía y aplica la luz sobre la pizarra para dibujar a tus SuperThings de Kaboom City favoritos. Idealmente utilizar en una habitación oscura para una mejor luminosidad de los dibujos

6 PLANTILLAS A5 CON TUS SUPERTHINGS Dibuja a los SuperThings Rivals of Kaboom aplicando la luz ultravioleta sobre ellos. Cada plantilla tiene un tema diferente para que puedas dibujarlos a todos: espías secretos, integrantes de equipos, Spy Jets, SuperThings dorados y plateados y al ultra raro Oculus Max. Regalos originales para niños y niñas de sus coleccionables favoritos para fomentar la creatividad

PROTEGE LAS PLANTILLAS DE RAYADOS Vienen con un film protector en ambas caras que se puede retirar si así se desea. Además, van guardadas en un sobre SuperThings para que los pequeños las mantengan a salvo y así evitar que se pierdan. Regalo ideal para cumpleaños, Navidad y comunión para niños y niñas con 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 años

REGALO ORIGINAL PARA NIÑOS Después de aplicar la luz UV los dibujos se irán desvaneciendo poco a poco y permanecerán en la pizarra mágica durante un máximo de 15 minutos, permitiendo así que los niños puedan volver a dibujar. Además, los bolígrafos tienen tinta invisible para escribir mensajes secretos en papel y que sólo se pueden descubrir con la luz del boli. Divertidos y originales juguetes infantiles educativos READ Los 30 mejores Sandisk Extreme Pro 64Gb capaces: la mejor revisión sobre Sandisk Extreme Pro 64Gb

Goliath - Super Zings Secret Lab, 32750.004 € 26.03 in stock 2 new from €26.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SuperZings es una gama de figuras coleccionables compuesta por 80 personajes (por serie) clasificados por nivel de raridad: regular, rara, muy rara y muy rara. Y existen en diferentes acabados (para la serie 2): normal, Super Crystal (nuevo), Gold y Silver.

Los SuperZings son productos de la vida cotidiana transformados en superhéroes y superhéroes y cada personaje tiene su rival.

1 jugador y más

Edad mínima: 5 años.

Famosa - Coche Boom City Racers, vehículo explosivo coleccionable, Envío ALEATORIO (700016030) € 7.89 in stock 13 new from €7.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Boom City Racers son unos vehículos que ofrecen muchísima diversión! Los niños adoran los vehículos, pasaran horas jugando ya que pueden repetir el juego tantas veces como quieran

Estos coches además tienen un plus añadido; podrán lanzar el coche a gran velocidad y al chocar contra la pared BOOM se desmontará

Hay 24 coches para coleccionar e incluye un coche de edición limitada que tiene luz y sonido

Los niños solo tienen que tirar de la anilla y el coche saldrá volando explotando contra las paredes. Cuanto más fuerte se tira, más poder se obtiene. Después de la explosión, el coche se desmonta pero es muy fácil volverlo a montar, sólo tienen que volver a juntar las 2 piezas y su coche estará listo para correr de nuevo. Además las piezas de los coches son intercambiables entre ellos

Incluye una guía del coleccionista para ver cuales le faltan

SuperZings Serie 3 Caja con colección Completa de 8 Robots y 8 Figuras + Secret Lab Adventure 1, con 2 exclusivas Figuras € 51.40 in stock 1 new from €51.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack con 8 Cajas individuales de Superbots de Superzings Serie 3

Cada caja contiene un superbot y un folleto con la lista de personajes

La caja con 8 superbots contiene 4 modelos diferentes en sus dos colores

Cada superzing tiene su rival: busca las parejas rivales y forma tus superequipos

Divertido playset del laboratorio secreto de superzings

SuperZings - Serie 2 - Display de 24 Guaridas (PSZ2D824IN02), con 1 Guaridad y 1 Figura en cada Sobre € 27.86 in stock 1 new from €27.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La caja de hideouts de superzings contiene 24 sobres (cada sobre contiene 1 guarida y 1 figura); la nueva colección de superzings serie 2 incluye 8 guaridas secretas con un diseño totalmente nuevo

La nueva colección de superzings serie 2 incluye 8 guaridas distintas y más de 80 figuras para coleccionar; como siempre hay guaridas de superhéroes y guaridas de supervillanos, las distinguirás por el logo frontal

Desliza la puerta y encuentra un superzing dentro; entre los sobres puedes encontrar una torre dorada, ¡es la más buscada porque hay muy pocas unidades!

Descubre las nuevas aventuras que puedes organizar gracias a éstos nuevos personajes ¡prepárate para vivir aventuras inolvidables en kaboom city!

SuperThings Rivals of Kaboom - Secret Spies - Display de 12 Secret Hideouts (PST6D812IN00) con Figuras Incluidas, Colección completa € 36.00

€ 29.10 in stock 3 new from €29.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 12 sobres individuales de Hideouts ¡la súper guarida de Secret Spies! con una figura cada una. Descubre toda la gama y ¡colecciona todas las guaridas!

Los hideouts son guaridas secretas con un cierre súper secreto de última tecnología, para que sólo los más audaces puedan conseguir entrar

Los espías necesitan guaridas para esconderse y pensar en sus nuevas misiones ¡Encuentra la forma de descubrir a los villanos!

Ahora más que nunca ¡Kaboom City está en tus manos! Ayúdanos a protegerla y descubre junto a los SuperThings Spies qué está sucediendo en Kaboom City

Los SuperThings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

