Los 30 mejores soporte magnetico movil coche capaces: la mejor revisión sobre soporte magnetico movil coche

Blukar Soporte Móvil Coche, Súper Magnético Soporte Móvil Coche para Rejilla del Aire, Universal Soporte Teléfono Coche con 360° Rotación para iPhone 14/13/12 y Otros Dispositivos de 4-6,7 Pulgadas € 9.99 in stock 6 new from €9.99

1 used from €9.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Súper Magnético: Este soporte móvil coche tiene incorporados 5 bloques magnéticos N52, el súper magnetismo protege su dispositivo para que no se caiga fácilmente y se puede estabilizar firmemente en el soporte. Al mismo tiempo, la fuerte fuerza magnética no afectará la señal del teléfono o GPS. (El máximo puede soportar el peso de un equipo de 300 g)

Ángulo de Visión Más Seguro: Gracias a la rótula giratoria de 360°, se puede ajustar fácilmente al ángulo de visión ideal y no bloqueará su vista mientras conduce, lo que mejora enormemente la seguridad en la conducción. Puede usar el GPS de manera más segura en la carretera y brindarle un viaje feliz.

Fácil de Operar: La instalación del soporte para teléfono de coche es muy sencilla. Solo necesita conectar el clip de silicona del soporte a la ranura de ventilación sin preocuparse por rayar, y luego instalar la placa de metal en la parte posterior del dispositivo o la funda del teléfono. Puede instalar o quitar el dispositivo del soporte móvil coche con una mano, es una buena ayuda para su viaje.

Múltiples Accesorios: El paquete contiene 4 discos metálicos (2X rectangulares y 2X redondos), y 2 películas protectoras, puedes instalarlos en diferentes dispositivos; al mismo tiempo, también viene con un manual de usuario en español. Te brindaremos la experiencia de usuario más satisfactoria.

Amplia Compatibilidad: Adecuado para todos los dispositivos de 4 a 6,7pulgadas, incluidos iPhone iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro MAX/13/13 Pro/12/11/11 Pro/ XR /6/7 Plus / 8, Galaxy S8 / S10 / S20 / Note 9/10 , Huawei, OnePlus, etc.

ivoler Soporte Móvil Coche, 2 Pack Soporte Magnético Móvil Coche Aluminio con 4 Pegatinas Metalicas, Iman Coche Móvil/Soporte Auto Car Mount 360° Rotación para Móviles Dispositivo GPS -Negro € 13.99

€ 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rotación de 360 grados: La forma redonda única de nuestro sostenedor magnético de teléfonos móviles hace que sea posible ajustar la posición de su teléfono móvil hasta en 360 grados, asegúrese de tener los ojos en el camino en vez de estar manejando a tientas con su teléfono inteligente.( Nota:por favor espere 24 horas antes de aplicar el dispositivo al soporte magnetico móvil para coche para permitir un tiempo de curado suficiente para el adhesivo).

Fuerza magnética poderosa: Mejorando la poderosa fuerza magnética, la Montura Magnética Universal produce una fuerzade atracción poderosa que sostendrá cualquier dispositivo. El soporte movil coche iman tiene mucha fuerza y cuando hay baches su móvil no se lo cae. Hemos preparado nuestra montura magnética a través de cientos de pruebas para garantizar que sea segura para cualquier dispositivo.

Mantenga a su teléfono visible y sus manos en el volante: Este soporte magnético le permite mantener una visión clara de la pantalla del teléfono sin tener que acercar a su dispositivo móvil, por lo que podrá llegar a su destino de manera segura.Como soporte movil coche iman : puede sostener su teléfono para que vea videos.Este soporte magnético es su mejor opción cuando conduce en su viaje.

Montelo en cualquier lado coloque: El soporte magnético en cualquier superficie plana, como en el tablero o en la consola central. También puede usarla en su escritorio de oficina, su cocina, su mesita de noche, el tocador del baño o en cualquier otro lugar que desee.Elija este imán para móvil coche, satisfacerá su necesidad diaria y fundamental.

Diseño universal: Este soporte de montaje magnético funciona con casi todos teléfonos móviles de Windows también! Sea cual sea el tamaño o modelo, nuestro soporte magnético lo mantendrá en su lugar.

YOSH Soporte Móvil Coche para Rejillas del Aire, Soporte Móvil Coche Magnético Universal para Xiaomi Mix Fold 11 Ultra 11 Lite Poco x3 Samsung S21+ S21 A71 S20 A61 A51 S10 S10e Lite y Otros Móviles € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Poderoso Imán Magnetic: 4 de níquel plateado proporciona un campo magnético considerable y distribuido, por lo que puede sostener su teléfono firmemente en diversos tipos de superficies viales.

Silicón de Excelente Calidad: La suavidad de la goma (silicón clase 50D) protege de rasguños su rejilla de ventilación.

Diseño Simple y Elegante: superficie perfectamente pulida con el logo tallado que combina perfectamente con el interior de su vehículo y es fácil de colocar y quitar.

Amplia Compatibilidad: Universal y compatible con la mayoría de los dispositivos y rejillas de ventilación, tales como iPhone X 8 7 6s 6 Plus, Samsung S21 S20 S10 S9, Huawei P40 P30 etc, también se puede utilizar como unabase para teléfono.

Marco de acero inoxidable más amplio: Ajuste de corte de listón Diseñado con sólo una brecha más delgada, hacer YOSH ventilación soporte magnético del teléfono compatible con la mayoría del tipo de rejillas de ventilación y permanecer en su coche más firmemente, más seguro.

ivoler 2 Pack Soporte Móvil Coche, Iman Coche Móvil para Rejilla del Aire, 360°Rotación, Soporte Magnético Móvil Coche para Smartphone, los télefonos móviles y Dispositivo GPS - Plata € 12.99

€ 10.99 in stock 3 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Poderosa Fuerza Magnética: Incluidos cuatro imanes,el imán es muy potente y pequeño comparado con otros soporte móvil para coche. Con el magnético ultra fuerte,el teléfono queda bien sujeto al soporte sin posibilidad de caídas. El cabezal giratorio de la cuna de teléfono móvil para coches proporciona rotación de 360 grados,puede encontrar la mejor posición mientras conduce,haga que conducir sea más fácil y conveniente.

Compatibilidad: Este soporte magnético para móvil es compatible con todos los télefonos móviles, Smartphones.El iman coche móvil tiene mucha fuerza y cuando hay baches no se cae.

Pequeño y Estético: Este soporte móvil coche iman está hecho de una aleación de aluminio y una silicona de alta densidad.Es pequeño y portátil.Como soporte móvil: puede sostener su teléfono para que vea videos.Este soporte magnético es su mejor opción cuando conduce en su viaje y satisfacerá su necesidad diaria y fundamental.

Fácil de usar: Incluye placas de metal circulares y rectangulares.Deslice entre su caja y su teléfono,se puede adherir con seguridad a la parte posterior de su teléfono.Ángulo del cono y mayor estabilidad está a favor de fijar el soporte a la rejilla de ventilación de su coche firmemente. Hemos probado el soporte movil coche iman de nuestro automóvil cientos de veces para asegurarnos de que sea seguro para cualquier dispositivo.

El Paquete incluye:2 piezas ivoler imanes coche, 2 piezas Placa Circular,2 piezas Placa Rectangular y Manual Usuario.Si tiene cualquiera pregunta,por favor contáctenos a tiempo y le proporcionaremos el mejor servicio detro de 24 horas.

Soporte Magnético Teléfono Coche , APPS2Car Soporte del Coche Móvil, Universal para Parabrisas y Salpicadero con Ventosa, Ajustable, 6 Imanes Fuertes para Todos los Teléfonos Móviles € 18.99 in stock 1 new from €18.99

1 used from €32.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Versátil soporte magnético para teléfono: Este soporte de teléfono para el coche asegura de forma segura y rápida un dispositivo móvil a la mayoría de las superficies planas, excepto el cuero, el vinilo y la superficie blanda con el gel pegajoso en la base de la ventosa. (Por favor, utilice la almohadilla de salpicadero 3M VHB incluida si la superficie que desea montar no es lisa sino con textura).

Ventosa súper sólida: Nuestra base de ventosa patentada de resistencia industrial proporciona un poder de sujeción fuerte y seguro en los salpicaderos, parabrisas, encimeras, escritorios, mesas y otras superficies. (Por favor, evite exponerlo al sol a altas temperaturas durante mucho tiempo)

Fuerte fuerza magnética: 6 potentes imanes sujetan sus dispositivos con mucha más fuerza que los imanes comunes. Sostiene con seguridad su teléfono móvil en su lugar en el tablero o el parabrisas, incluso con su coche en el bache de las carreteras y con el más pesado de los teléfonos inteligentes.

Ángulo de visión óptimo: brazo telescópico ajustable y extensible de 360 grados para proporcionarle un ángulo de visión infinito. La innovadora construcción de la rótula le permite ajustar 360 grados. El brazo telescópico puede extenderse desde 4,6"/11,7cm-6,29"/16cm y puede subir o bajar para obtener un ángulo de visión óptimo. No hay lados ciegos. Visión óptima desde casi cualquier ángulo.

Promesa de calidad y libre de preocupaciones - La marca APPS2Car viene con un servicio al cliente amigable de por vida. De APPS2Car: El mejor diseñador y proveedor de soportes para coche del mercado, ¡su teléfono nunca ha tenido un mejor sistema de soporte en el coche! READ Los 30 mejores Calcetines Navidad Chimenea capaces: la mejor revisión sobre Calcetines Navidad Chimenea

GETIHU Soporte Móvil Coche, Súper Magnético Soporte Móvil Coche para Rejilla del Aire, Universal Soporte Teléfono Coche con 360° Rotación para iPhone 12/11 y Otros Dispositivos de 4-6,7 Pulgadas € 12.99

€ 9.99 in stock 3 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Sobre GETIHU】GETIHU es un fabricante con 11 años de experiencia, que cuenta con su propio departamento de I+D. Brindar productos de alta calidad y bajo precio es nuestra mayor ventaja y siempre es lo primero.

✅【Montaje magnético más seguro】4 imanes N52 integrados mejorados son un 25 % más fuertes que los imanes N48 del mercado. Puede contener bien todos los teléfonos inteligentes, incluso con la carcasa del teléfono.

✅【Súper fácil】 Di adiós a los engorrosos soportes o botones de liberación. Puede colocar o quitar fácilmente su teléfono inteligente con una mano y acceder a todos los controles del teléfono.

✅【Adhesión mejorada】La almohadilla adhesiva 3M de grado automotriz súper fuerte, así como las abrazaderas engorrosas, el exclusivo promotor de adhesión de GETIHU, aseguran que el soporte se mantenga perfectamente en su lugar a pesar de caminos irregulares, topes de velocidad o giros bruscos.

✅【Ángulo de visión ajustable】Este soporte con cabeza ajustable de 360° y base de metal sólida integrada permite una fácil visualización desde cualquier ángulo. Puede desplazarlos, girarlos o inclinarlos como desee. Nota: La placa de metal interferiría con la carga inalámbrica. Quítelos antes de la carga inalámbrica.

McNory Soporte Magnético Movil Coche,(2 PC) Mini Móvil Coche Iman Rejillas 360°Universal Soporte Teléfono,para iPhone XS MAX/XR/X /8 Plus/7,Galaxy Note9/8/S8,Smartphone,Dispositivo GPS ect € 8.99 in stock 3 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bienvenido a la tienda McNory,donde ofrecemos los productos más adecuados,el mejor servicio y la mejor calidad.Tenemos una variedad de estilos para brindarle una excelente experiencia de compra.

El kit de montaje magnético para automóvil permite la fijación segura de cualquier dispositivo móvil,con o sin carcasa fija,al tablero de instrumentos de cualquier vehículo con ángulos de visión ilimitados.

El conector magnético del teléfono tiene un potente imán de neodimio y un centro de silicona para proporcionar un agarre fuerte y una suavidad suave.El imán de neodimio es seguro para usar con todos los teléfonos y tabletas.

Tanto los componentes del conector magnético del teléfono como los de montaje en bola están equipados con cinta de espuma para una fijación segura.La cinta de espuma se puede quitar sin dañar las superficies.

Componentes de conector telefónico 6061 de alta calidad con imán de aluminio y accesorio de bola para una apariencia elegante y funcionalidad duradera.Se adapta y se sostiene en todos los ángulos de visión.

2 Pack Soporte Magnetico Móvil para Coche, Qianyou 360°Rotación Iman Coche Movil para Teléfono, Soporte Movil Coche para Salpicadero para iPhone 12 11 Pro XS MAX XR X 8 7, para Samsung (Negro+Negro) € 12.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Magnético Fuerte Mejorado】Qianyou soporte para coche movil integrado 8 piezas N52 imanes de gran potencia. Tamaño pequeño a la vez que proporciona un gran campo magnético. Puede sostener teléfonos grandes de manera constante. Mientras tanto, el campo magnético cerrado no afectaría la señal del teléfono. Totalmente libre de sus manos y manténgase seguro al conducir.

【El Súper Adhesivo 3M Ofrece Estabilidad】:El adhesivo 3M adicional gratuito proporciona una fuerte fuerza de pegado entre el tablero y el ​​soporte coche movil iman, que puede adherirse firmemente a una amplia gama de superficies como fibra de carbono, madera, ABS, PVC, acabado de metal y cinta de metal. Mantiene su dispositivo estable en una variedad de condiciones de la carretera, como frenado repentino, pasar un bache de velocidad y conducir en carreteras de montaña accidentadas.

【Rotación de 360 °& Conducción Segura】:Movil coche soporte es un accesorio portátil y solo del tamaño de un chicle, no bloqueará ninguna vista al conducir. Con una bola de conexión ajustable de 360 grados, puede girar su teléfono inteligente o dispositivo a su voluntad. Fácil de colocar o tomar el teléfono con una sola mano, hace que las llamadas y la navegación GPS sean más convenientes y una conducción segura en automóvil.

【Universal Soporte Telefono para Coche】: Este accesorios coche es compatible con todos los teléfonos inteligentes con estuches gruesos, GPS. Para iPhone 13 / 13 Pro Max / 12 Pro Max / 12 Pro / 12 / 11 Pro Max / 11 Pro / Xs Max / XS / XR / X / 8Plus / 7Plus / 8 / 7 / 6 / SE; Para Samsung Galaxy Note20/ S20 / S20+ / S20 Ultra 5G / Note10 / Note9 / Note 8 / S10 / S9 / S9 Plus / S8 / S8+ / S7 / S7 Edge / A70 / A50; Google, Nexus, OnePlus, HTC, LG, Sony y todos los teléfonos.

【Fácil de Instalar sin Herramientas】 Obtendrá: 2 * Qianyou soporte movil coche, 2 * placasmetal rectangulares, 2 * placas metal circulares, 2 * toallitas húmedas y secas, 2 * paños de limpieza, 2 * removedor de polvo. Fácil de instalar, no se requieren herramientas. Ofrecemos 60 días de reembolso completo o reemplazo gratuito. Si hay algún problema, envíenos un correo electrónico y le responderemos en un plazo de 12 horas.

Iman Coche Movil ,Soporte Imán Magnetico para Salpicadero 360° Rotación Universal Soporte con Adhesivo 3M,Soporte Teléfono Magnético Sostenedor para iPhone Samsung Móviles Dispositivo GPS € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Poderosa fuerza magnética】Con la función magnética ultra fuerte y con sus cuatro imanes de neodimio incluidos el soporte puede mantener su teléfono totalmente seguro mientras conduce incluso en caminos llenos de baches.

【Rotación de 360 grados】Gracias a la articulación de acero inoxidable que dispone el soporte puede girar fácilmente su smartphone para obtener la posición de prefiera de manera muy flexible con una mano para que se pueda concentrar en la conducción.

【Versátil】 Puede poner nuestro soporte en el salpicadero o la consola central,además puede usarlo en la oficina,sobremesa de su cocina,mesilla de noche,baño o cualquier lugar que desee.

【Amplia versatilidad】Nuestro soporte magnético funciona con todo tipo de smartphone como el iphone,teléfonos android,windows etc,sin importar tamaño,modelo o peso de su teléfono en nuestro soporte se mantendrá bien fijado,sin movimientos ni deslizamientos.

【Garantia 12 meses】 Estamos a su disposición las 24 horas,7 días de la semana,reembolso total con 12 meses de garantía y 365 días de soporte técnico, El excelente servicio al cliente le permite comprar sin preocupaciones, Por favor,contáctenos si tiene alguna pregunta.

Soporte Móvil Coche Iman para Rejilla del Aire, LISEN [Imanes 6X N52] Iman Coche Móvil con 360° Rotación Soporte Magnetico Movil Coche Iman Compatible con iPhone, Smartphone y Dispositivo GPS-Negro € 16.99

€ 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6 x N52 NdFeB Fuerte Magnético: LISEN iman coche movil con 6 imanes NdFeB fuertes incorporados N52, la capacidad de carga máxima es de hasta 3.5kg (10 iPhone 13/5 iPads). La fuerte fuerza magnética protege su dispositivo de caídas fáciles, incluso durante frenadas bruscas, giros bruscos o caminos accidentados. Más importante aún, 6 imanes proporcionan un campo magnético cerrado más estable, que no dañará el teléfono celular y no afectará la señal del teléfono celular ni la señal del GPS.

Diseño de Gancho Ultraestable: El soporte móvil coche iman está diseñado con una "forma de gancho" y "4 puntos de agarre" para formar la estructura triangular más estable que se puede enganchar de forma segura en las rejillas de ventilación del aire acondicionado. Resuelve el problema común del mercado de caer hacia adelante y fuera de la rejilla de ventilación constantemente al pasar por baches o giros, asegúrese de que su teléfono esté estable mientras conduce.

Rotación Flexible de 360°: la rotación de 360° de la cabeza esférica le brinda el magnífico ángulo de conducción para satisfacer sus necesidades de visualización horizontal o vertical. Simplemente puede ajustarlo sin que interfiera con su visión, haciendo que la conducción sea más placentera y segura.

Solo 30 Segundos, Montaje Rápido: debido al diseño especial del clip, este soporte movil coche iman es muy fácil de montar. Todo lo que tiene que hacer es sujetarlos a las hojas de ventilación del automóvil, girar la perilla para ajustar la longitud de los clips para que coincidan con la ventilación y listo.

Calidad Reconocida Oficialmente y Compatibilidad más Amplia: LISEN iman movil para coche ganó SGS RoHS y SGS CP65 oficialmente certificado, y pasa la fuerza magnética, la señal del teléfono, la estabilidad del gancho y la prueba de seguridad de los ingredientes, la calidad es estrictamente controlada en el laboratorio. Soporte móvil coche compatible con iPhone14 13 12 11 pro max 12 mini XR X 8 7 6 5, Note 20U 20 Galaxy S21 S20 S10 S9 S8 S7 S6 S5, iPad Air 2 / Mini 3 / Pro 9.7 y más.

REY Soporte Magnético para Rejilla del Coche, Soporte Universal con Imán € 3.99 in stock 1 new from €3.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte con base fija magnética

Fácil y rápida instalación

Ofrece fácil acceso al dispositivo (Smartphone o PDA)

Resistente a las vibraciones de las carretera

Incluye dos placas magnéticas (con adhesivo y sin él)

Amazon Brand - Eono Soporte Movil Coche Magnetico, Rejilla de Ventilación del Coche, Diseño Universal con Pinza y potentes iman (N52), Compatible con iPhone 12/ 13/ 14 Plus Pro Pro MAX, Samsung € 15.55 in stock 1 new from €15.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pinzas con nuevo diseño 2022 para un mejor agarre: Soporte magnético de teléfonos para el coche con sistema de bloqueo regulable que se fija a la rejilla de ventilación. La tuerca permite fijarlo firmemente. El soporte tiene abrazaderas con grueso caucho a prueba de golpes que, al fijarse a la rejilla, forman un triángulo para ofrecer máxima estabilidad. Así, puedes conducir con toda tranquilidad y sin preocuparte de que se caiga el teléfono, incluso en carreteras con un firme irregular.

*Se recomienda apretar el soporte cada dos semanas para garantizar su estabilidad.

Potente imán: Este soporte magnético cuenta con seis imanes con un grado de magnetización muy elevado (N52) para sujetar el teléfono con firmeza que, sin embargo, no afectan a la señal del teléfono. Así, no te tienes que preocupar de que se mueva en carreteras con un firme irregular o muchos baches. Disfruta del teléfono sin soltar las manos del volante mientras conduces.

Muy fácil de instalar y de manejar con una mano: Se acopla fácilmente a la rejilla de ventilación del salpicadero. (Nota: solo es compatible con rejillas horizontales). Pega y despega el teléfono del soporte con una sola mano y disfruta de llamadas y navegación con las manos totalmente libres.

Doble estabilidad: El estabilizador evita que el móvil vibre o se mueva, incluso en las carreteras más irregulares. El soporte cuenta también con una ventosa de alta calidad con gel adhesivo y una leva para bloquearlo que mejora la estabilidad y lo fija con firmeza. Con máxima estabilidad, para que conducir resulte más cómodo y seguro.

Amazon Brand - Eono Soporte Magnético de Móvil Coche para la Rejilla de Ventilación, Universal Soporte Teléfono con Rotación de 360 ​​Grados, Compatible con iPhone 12, iPhone 11, Galaxy S20, Huawei € 15.98 in stock 1 new from €15.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil Montaje: Contiene un nuevo tipo de abrazadera con un gancho de metal para sujetar en las ranuras de ventilación, ajuste la longitud de la abrazadera a la longitud de salida girando la perilla. Luego finalice la instalación. Y alas fijas en ambos lados, dando como resultado una estructura estable de tres puntos que ofrece una estabilidad excepcional.

Proteja su teléfono inteligente de caídas: equipado con 6 imanes de neodimio N52 extremadamente potentes, puede contener objetos que pesen hasta 500 g. Gracias a la fuerte fuerza de succión, su móvil se mantiene estable incluso en carreteras con baches y permite que se coloque en formato vertical u horizontal.

Conducción segura y cómoda: El móvil se puede insertar o quitar con una sola mano, para que el conductor pueda mantener la vista en la carretera. Para tener una vista óptima del dispositivo, el soporte para teléfono móvil se puede girar horizontalmente de 0 a 360 ° y verticalmente de 0 a 75 °.

Compatibilidad universal: Adecuado para teléfonos celulares entre 4 y 7 pulgadas, compatible con iPhone 12 Pro Max, 11, Xs Max, XR, X, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6 Plus, 6s Plus, 5, SE , Galaxy S20, S10, S10e, S9, S9 Plus, S8, A70, 60, 50, Google Pixel 2/3 XL, etc. El iPhone 12/13 con Magsafe (con estuche Magsafe), etc. debe usarse con una placa de metal cuando se usa el soporte magnético.

Ofrece mejor protección: Incluye una garantía de calidad de 18 meses con servicio al cliente profesional los 7 días de la semana y soporte técnico gratuito durante la vida útil del dispositivo. Contenido del paquete: 1 soporte magnético para móvil coche, 2 placas de metal, 2 películas protectoras de PE. (Nota: Al usar el Soporte Móvil Coche, se recomienda que presiona con fuerza al colocar la película protectora y la placa de metal en la carcasa del teléfono / teléfono, que será más estable.)

POWERLAND Soporte magnético para teléfono móvil para Coche, Soporte Imán Magnetico para Salpicadero 360° Rotación, Soporte magnético para iPhone12 11 Pro MAX XR 8P, Samsung(2 Pack Caja de Regalo) € 12.00 in stock 1 new from €12.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Strong Magnetic Attraction】[Mejora 8 imanes] Que son más fuertes y no afectan la señal de su dispositivo móvil. Con su fuerte capacidad de adsorción, la capacidad de carga puede llegar a 1,8 lb y puede permanecer estable incluso en caminos accidentados. No tienes que preocuparte de que el teléfono tiemble o se caiga del soporte del smartphone al frenar o girar.

【Safe Driving】El diseño de tamaño supermini asegura que no le distraerá ni se interpondrá en el camino de la ventilación mientras conduce. El soporte magnético para el coche garantiza la seguridad en la conducción, ya sea que esté hablando, navegando, escuchando música o cargando; sin abrazaderas ni botones de liberación engorrosos, puede agarrar y colocar su dispositivo sin esfuerzo y acceder a todos los controles con una sola mano.

【Compatibilidad integral】Sostenedor de teléfonos inteligentes para todos los modelos y tamaños de teléfonos inteligentes.Hecho de material de aleación de zinc de alta calidad, durable en uso; almohadilla de silicona en la superficie para evitar arañazos en su teléfono.

【Muti-Function Phone Holder 360 Degree Rotation】La cabeza de bola giratoria del soporte del teléfono inteligente proporciona una rotación de 360 grados, lo que le permite ajustar su teléfono a un ángulo de visión óptimo y aplicar la navegación más fácil y conveniente. Utilízalo para sujetar el teléfono o las llaves o cualquier cosa metálica en el coche, la cocina, la oficina, el dormitorio o cualquier lugar de la casa

【Package Contents】:2pcs phone holder auto magnet, 4pcs metal plates(2 round 2 squares),gift box packaging, birthday gifts, Christmas gifts . Si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le ofrecemos una buena solución por primera vez.

Syncwire Soporte magnético para teléfono móvil para Coche, Soporte magnético para teléfono móvil, Soporte Ajustable para salpicadero, Compatible con iPhone, Samsung, Huawei, etc. € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imán súper potente: contiene 1 imán N52 (15% más fuerte que el imán N48 promedio del mercado), lo suficientemente fuerte como para sostener 2 iPhone 8 al mismo tiempo. Coloca la placa de metal directamente en la parte trasera de tu teléfono para lograr el magnetismo más potente.

Rotación libre de 360 °: con una bola de metal en el centro del soporte del teléfono del coche que permite una rotación de 360 grados, puedes ajustar tu dispositivo en cualquier orientación, horizontal o vertical, para disfrutar de la experiencia de montaje más fácil.

Adhesivo líder en la industria: el adhesivo 3M VHB crea una conexión industrial entre el salpicadero y el soporte del teléfono. Fija tu dispositivo firmemente a cualquier nivel en el coche, colócalo, y el soporte se adapta a una variedad de condiciones de carretera, como por ejemplo frenos bruscos, umbrales de freno y condiciones de carretera agresivas.

Fácil de instalar y quitar, no requiere herramientas. Se sujeta con la mano en el salpicadero. La placa de metal para el imán se puede colocar fácilmente entre el dispositivo y su carcasa o pegarlo directamente a la parte posterior del dispositivo sin carcasa (adhesivo de protección primero esto asegurará de que al quitarlo no queden residuos en el teléfono).

Lo que obtienes: 1 soporte de teléfono para coche, 2 adhesivos 3M, 2 placas de metal, 2 paños de limpieza, 1 adhesivo electrostático que se puede utilizar como repuesto. No compatible con: fundas gruesas como Otterbox, carteras y fundas para batería READ Los 30 mejores Sillas Escritorio Juvenil capaces: la mejor revisión sobre Sillas Escritorio Juvenil

Syncwire Soporte magnético para teléfono móvil para Coche, Ajustable 360°, Soporte magnético para salpicadero, Compatible con Smartphone/iPhone/Samsung/Huawei, etc., Negro € 20.99

€ 18.99 in stock 2 new from €18.99

1 used from €17.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de aleación maciza: El soporte magnético para coche está cuidadosamente fabricado con aleación de aluminio y silicona suave y tiene un acabado antioxidante para proteger el exterior brillante y el mango suave pero duradero.

Compatibilidad amplia: El soporte magnético para el coche de la marca Syncwire, soporta fácilmente todos los smartphones, incluso si se utilizan diferentes fundas, por ejemplo, es compatible con iPhone 12 Pro Max/11/X/8 Plus 7 Plus/6S Plus/5S/SE, Samsung Galaxy S20 Plus/Note 8/S7/S6, Huawei P40 Pro/Mate 20 Lite, OnePlus 7 Pro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro y muchos más.

Ajustable libremente: con el práctico cabezal esférico puedes colocar el soporte magnético para coche y inclinar fácilmente tu dispositivo con una sola mano en cualquier ángulo. Disfruta de una conducción más segura y relajada con el soporte para coche Syncwire.

Fuerza de sujeción superfuerte: El adhesivo 3M VHB proporciona una fuerte adherencia entre el salpicadero y el soporte. El soporte para el coche es fiable y robusto en diferentes situaciones, por ejemplo, al frenar bruscamente, al cruzar un badén y al conducir por una carretera de montaña accidentada.

Contenido del envío: 1 soporte de teléfono para coche, 2 adhesivos 3M, 2 placas de metal, 2 paños de limpieza, 2 pegatinas electrostáticas que se pueden utilizar como repuesto.

IDUSD Soporte Magnético Homologado de Coche para Ventilación, Mini Soporte con Imán para Rejillas de Aire Universal Teléfono Car Holder para iPhone 13 12 11 Pro XR 8 7 Samsung S9 Xiaomi Redmi Note10 € 7.60

€ 7.40 in stock 1 new from €7.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [SOPORTE HOMOLOGADO] No entorpecen el área de visión del conductor, amplio campo de visión disfrute de una vista clara a través del parabrisas, homologado por la nueva normativa de tráfico DGT.

[POTENTE SUJECIÓN POR IMÁN Y CLIP MEJORADO] Este soporte de móvil para coche tiene potentes imanes que aseguran eficazmente tu móvil impidiendo su caída. Además la pinza de sujeción a la rejilla dispone de una protección de silicona mejorada, resistente y segura que evita movimientos y rayaduras de las láminas de ventilación.

[ROTACIÓN DE 360 GRADOS] El soporte magnético de coche para móvil te permite ajustar el ángulo de visión del teléfono para una visión perfecta. Disfruta de una conducción más segura y relajada con este soporte.

[SOPORTE UNIVERSAL] Soporte magnético compatible con dispositivos de 3,5 a 6,5 pulgadas, como iPhone13pro max/13 /12/ 11/11 Pro / XR / XS / XS Max / X / 8/7/7 + / 6/ SE 2020, Samsung Note 20 / Note 10 / S20 / S10 / S9 / S8 / S7 Edge / A10 , Huawei P30 Lite / P40 / P20 Pro / P Smart 2019, Xiaomi Redmi Note 10/ 9 Pro / Note 9S / Note 8 Pro, OnePlus 8/8 Pro / 7T / 7 Pro, etc.

[GARANTÍA 2 Años SIN COMPROMISO] Dispones de 30 días para la devolución y 24 meses en el producto y un servicio de atención al cliente rápido y personalizado donde resolveremos todas tus dudas.

ACEFAST Soporte Magnético Coche Móvil-8 Imanes Fuertes para Rejilla Ventilación de Salida Aire Acondicionado, Sujeta Homologado DGT, Apoyo Brazo de Smartphone en Camión, 360° Rotación, Placas de Metal € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SUPERFICIE MAGNÉTICA DE GRAN TAMAÑO, 8 N52 IMANES SUPERPODEROSOS INCORPORADOS QUE PUEDEN AGUANTAR PESO DE HASTA 3.5KG SIN IMPEDIR EL SINAL GPS DEL MÓVIL- El soporte magnético coche movil, tiene estabilidad excelente, se puede operar con sólo una mano, es conveniente y seguro de usar. Frente a entornos ásperos, como frenos repentinos o carreteras irregulares, puede también fijar perfectamente el teléfono en el soporte, garantizado máximamente la seguridad con la comodidad para la conducción.

ADECUADO PARA LA MAYORÍA DE LAS SALIDAS DE AIRE DE FORMA REGULAR- El soporte de la sujección movil coche rejilla aire mide 5.5cm, se puede extender hasta la profundidad de la ventilación. Y el gancho rojo se puede enganchar por apretar o aflojar con precisión y seguridad mediante la perilla del soporte infinitamente ajustable evitando arañazos a las rejillas.

ÁNGULO DE VISIÓN AJUSTABLE FLEXIBLE DE TELÉFONOS MÓVILES GARANTIZANDO UNA CONDUCCIÓN SEGURA E LEGAL- El soporte móvil homologado DGT se diseña con una bola de rótula, la base se puede girar de forma flexible 360°. Por lo tanto se puede colocar horizontal y verticalmente el smartphone para facilitar la navegación.

PROTECCIÓN COMPLETA A SU MÓVIL Y AUMENTA LA ESTABILIDAD- Todas las superficies de contacto entre el cabezal de esta porta movil para coche y su móvil están cubiertas por silicona suave de alta calidad que evitan arañazos a móviles y al mismo tiempo evitan caídas de ellos.

USO CON SÓLO UNA MANO, MÁS SEGURO Y RÁPIDO- Una vez que se fija la sujeta móvil coche correctamente el soporte en la salida de aire, se puede usar de inmediato, operación conveniente y eficiente.

Soporte Magnetico Movil Coche, APPS2Car Soporte Movil Coche Salpicadero 360°, Universal Soporte para Movil, Compatible con iPhone 11 Pro XS Max X 8 Samsung Oneplus etc € 10.70 in stock 1 new from €10.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Strong Magnetic】 Este soporte coche movil utiliza 4 potentes imanes, que son un 44% más grandes y un 33% más gruesos que los imanes normales, proporcionando una fuerza magnética más fuerte y asegurando siempre una adsorción estable del teléfono en condiciones de carretera complejas.

【360° Adjustable】Con la cabeza giratoria de 360 grados, este soporte para teléfono de coche le permite ajustar el ángulo de la manera que le gusta, ya sea horizontal o verticalmente, el soporte iman móvil para coche siempre puede satisfacer sus necesidades.

【Fácil instalación】Gracias a la fuerte película adhesiva de 3M, simplemente retire el plástico y fíjelo durante unos segundos.

【Reinforced Adhesion】El fuerte adhesivo ayuda a que el soporte movil coche magnético para el coche sea lo suficientemente estable como para permanecer unido al salpicadero y proteger su dispositivo de las caídas.

【Compatibilidad Universal】Gracias a la fuerte base magnética y adhesiva, puede sostener con seguridad cualquier dispositivo de tamaño de 3,5 a 7 pulgadas.

TOPK Soporte magnético para teléfono de Coche en Soporte para teléfono de Coche para Montaje magnético de ventilación de Aire de rotación de 360 °, Soportes universales para teléfono móvil € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fuerte magnética】Soporte magnético para coche Topk con imanes N52° más fuertes en el interior, que es el imán más fuerte del mercado. No afecta la señal del teléfono. (Puede bloquear el cargador inalámbrico, por favor, pega las placas en la funda

【Super adherencia】 La almohadilla adhesiva 3M-VHB proporciona una fuerte fuerza de adhesión. Estable en diferentes situaciones, como frenado repentino, exceder un golpe de velocidad y conducir en una carretera de montaña áspera.

【Fácil de usar】Paso 1: pega el papel transparente en la parte posterior de tu teléfono. Wenn Sie eine Telefonhülle haben, kleben Sie das Papier am besten auf die Rückseite der Hülle, damit die Magnete Ihr Telefon am stärksten halten. Paso 2: Pegue la placa de metal en el papel transparente.

【Rotación libre de 360°】 Con una articulación esférica ajustable, puedes girar tu smartphone o dispositivo a tu gusto para ofrecer el mejor ángulo de visión. Grabación y colocación rápida con una sola mano, libera tus manos y haz llamadas y navegación GPS más convenientes

【Amplia compatibilidad y útil】Este soporte magnético para teléfono móvil es compatible con iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xs, Xs Max, XR, X, 8, 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus, SE, Galaxy S10 S9 S8 Note 10 9 8 Nexus 6P, 6, 5X, Sony Xperia XZ, XZ C, Z5, Z4, Z3, HTC, LG, Google Pixel etc. Nota: no apto para las rejillas de ventilación circulares.

YGKJ Soporte Movil Coche Magnético, Universal Iman Coche Soporte Teléfono Coche Compatible con iPhone 13 12 11 Pro XS MAX XR X 8 Plus 7 Plus, Galaxy S10 S10+ / S9 / S9+ and More (Gris) € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACTUALIZAR POTENTE MAGNÉTICO: soporte para teléfono para automóvil incorporado 6 imanes de súper alta potencia N52. Tamaño pequeño a la vez que proporciona un gran campo magnético. Puede sostener teléfonos grandes de manera constante. La capacidad de carga puede alcanzar 1,41 lb, no afectará la seguridad de conducción debido a las frecuentes caídas de teléfonos móviles.

NUEVO DISEÑO, MÁS SEGURO: el soporte para automóvil de tamaño pequeño para teléfono no lo distraerá mientras conduce. El soporte magnético de banda para teléfono para automóvil no se interpone en el funcionamiento de la ventilación de aire, el mini soporte lo hace más cómodo y seguro al conducir

MONTAJE MAGNÉTICO MULTIFUNCIONES: el soporte magnético universal hace una cosa, pero para muchos propósitos. Úselo para sostener de manera segura su teléfono o llaves o cualquier objeto metálico, ya sea en su automóvil, cocina, oficina, dormitorio, sala de estudio o en cualquier área de la casa donde necesite que sus dispositivos estén montados en la pared o en cualquier área plana.

SÚPER FÁCIL DE INSTALAR: este soporte para teléfono para automóvil es muy fácil de instalar. No se requieren herramientas. Solo pégalo en cualquier área plana y listo.

LO QUE OBTIENE: 1 * soportes magnéticos para automóvil para teléfono celular YGKJ, 2 * placas de metal (placas de metal rectangulares × 1 + placas de metal redondas × 1), 2 * película protectora de PE (rectángulo × 1 + redonda × 1).

Soporte para teléfono móvil magnético para coche, universal, imán para teléfono móvil, smartphone, mini x tablero de instrumentos, incluye nueva generación, color negro € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Práctico: soporte magnético universal para teléfono móvil, soporte para teléfono móvil, smartphone mini x salpicadero, imán ya incluido imanes incluidos, resistente y original de nueva generación es la parte superior de la gama, giratorio a 360 ° es el máximo de la sencillez y de la calidad! Placa magnética.

Nueva generación: el soporte magnético universal para teléfono móvil con imán para el salpicadero del coche para smartphone Mini X con imán incluido de nueva generación está entre los mejores del mercado, garantiza la máxima sujeción y es orientable, así podrás tener toda la practicidad que necesitas, con la placa magnética ya incluida tendrás todo lo que necesitas.

Discreto: el soporte magnético universal para teléfono móvil con imán para el salpicadero del coche, soporte para teléfono móvil o mini salpicadero, imán incluido de nueva generación no ocupa el salpicadero, ocupa muy poco espacio, solo para el soporte magnético, tu coche no tendrá variaciones.

Fácil de usar: comprueba de la foto si tu coche, coche tiene las rejillas adecuadas para este soporte magnético y llévalo siempre contigo, entre los accesorios no puede faltar el soporte magnético universal para teléfono móvil, teléfono móvil, smartphone, mini x salpicadero, imán incluido de nueva generación

Calidad y soporte: hemos pensado en este soporte magnético universal para teléfono móvil, soporte para teléfono móvil, smartphone mini x salpicadero, imán incluido de nueva generación para poder ofrecer lo mejor de la gama. Nuestro servicio al cliente está siempre activo, llámalo para cualquier pregunta. Te ayudaremos a elegir.

YOSH Soporte Magnético para Móviles en el Coche, Soporte Universal para Móviles en el Coche para iPhone 11 Pro MAX XR X 8 Samsung Galaxy Xiaomi Redmi y Otros Smartphone o Dispositivos GPS € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Poderoso Imán Magnetic: 4 de níquel plateado proporciona un campo magnético considerable y distribuido, le da soporte móvil coche una fuerza magnética más fuerte, por lo que puede sostener su teléfono firmemente en diversos tipos de superficies viales.

Silicón de Excelente Calidad: La suavidad de la goma (silicón clase 50D) protege de rasguños su rejilla de ventilación. La resistencia calor superior protege YOSH soporte móvil coche de la deformación.

Diseño Simple y Elegante: YOSH soporte móvil coche tiene superficie perfectamente pulida con el logo tallado que combina perfectamente con el interior de su vehículo y es fácil de colocar y quitar.

Amplia Compatibilidad: YOSH soporte móvil coche es Universal y compatible con la mayoría de los dispositivos y rejillas de ventilación, tales como iPhone X 8 7 6s 6 Plus, Samsung, Huawei, GPS etc, también se puede utilizar como unabase para teléfono.

Garantía de por vida: garantía de por vida incondicional para YOSH soporte móvil coche con problemas de calidad. Si encuentras algún problema, contacta a YOSH para una rápida solución.

POWERLAND Soporte Móvil Coche, Imán para Móvil Coche, Universal Soporte Teléfono Coche con 360° Rotación Soporte magnético para iPhone13 12 11 Pro MAX Galaxy S20/S10 Caja de Regalo Negra € 9.90 in stock 1 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ADHESIVO LÍDER EN LA INDUSTRIA】Adhesivo 3M libre de tamaño, adhesivo VHB 3M renovado de doble profundidad. El soporte movil coche iman se adapta perfectamente al salpicadero y al parabrisas de su coche.24 horas antes de su uso, el adhesivo 3M necesita tiempo para curarse para su ajuste.

【STRONG MAGNETIC ATTRACTION】[8-Magnet Upgrade] Que son más fuertes y no afectarán la señal de su dispositivo móvil. Con su fuerte capacidad de adsorción, la capacidad de carga puede llegar a 1,8 lb y puede permanecer estable incluso en caminos accidentados. No tienes que preocuparte de que el teléfono tiemble o se caiga del soporte del smartphone al frenar o girar.

【LIGERO, COMPACTO Y DURABLE】Con un tamaño pequeño y un peso ligero, ahorra espacio y también puede ser un buen compañero cuando está conduciendo o en el trabajo. Este soporte magnético para teléfonos móviles está fabricado con una aleación de aluminio de grado aeroespacial y silicona de alta densidad. Así que tiene una larga vida y es muy fácil de instalar.

【IMÁN PARA MÓVIL COCHE MULTIFUNCIONAL】La cabeza de bola giratoria del soporte movil coche proporciona una rotación de 360 grados, lo que le permite ajustar su teléfono a un ángulo de visión óptimo y aplicar la navegación más fácil y conveniente. Utilízalo para sujetar el teléfono o las llaves o cualquier cosa metálica en el coche, la cocina, la oficina, el estudio de la habitación o cualquier lugar de la casa.

【COMPATIBILIDAD INTEGRAL】Ha pasado extensas pruebas y puede sostener con seguridad cualquier dispositivo de 3,5 a 7 pulgadas (17,78 cm) de tamaño,. Compatible con iPhone 13, 13 pro, 13 Pro Max,12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, 11, 11 Pro, Xs XR X 8 , Huawei, Samsung, LG, OnePlus, Xiaomi Usw.

Hoppac Soporte Magnetico Movil Coche,6X Potentes Imanes,Soporte MagnéTico para Smartphone 360°RotacióN,Compatible con Iphone13/12/11 Y Otros TeléFonos De 4-7", Negro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El teléfono celular no se caerá: con 6 imanes fuertes incorporados, la potente succión mantiene su teléfono seguro incluso cuando los caminos difíciles están en movimiento

Instalar en rejillas de ventilación: el diseño en forma de gancho forma "tres puntos de agarre", que pueden bloquear firmemente las aspas de salida de aire para garantizar que no se caigan bajo ninguna circunstancia.

Operación simple: simplemente coloque el soporte para teléfono del automóvil en la hoja de ventilación del automóvil, gire la perilla para ajustar la longitud del clip para que coincida con la ventilación

Ángulo de visión ajustable: el soporte para automóvil para teléfono móvil tiene una cabeza ajustable de 360 ​​°, y el ángulo del soporte se puede ajustar a voluntad para adaptarse a su línea de visión

Diseño íntimo: este soporte es compacto y pequeño, no bloqueará la línea de visión ni obstruirá el flujo de aire de la salida de aire, y se puede operar con una mano cuando está en uso, lo que hace que la conducción sea más segura READ Los 30 mejores funda portatil 13.3 pulgadas capaces: la mejor revisión sobre funda portatil 13.3 pulgadas

ACEFAST Soporte Magnético Coche Móvil 8 Imanes Fuertes para Salpicadero o Rejilla Aire Acondicionado, 3-en-1, Sujeta Homologado DGT, Apoyo Brazo de Smartphone en Camión, 360° Rotación, Placas de Metal € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【SUPERFICIE MAGNÉTICA DE GRAN TAMAÑO, 8 N52 IMANES SUPERPODEROSOS INCORPORADOS QUE PUEDEN AGUANTAR PESO DE HASTA 3.5KG SIN IMPEDIR EL SINAL GPS DEL MÓVIL】- El soporte magnético coche movil, tiene estabilidad excelente, se puede operar con sólo una mano, es conveniente y seguro de usar. Frente a entornos ásperos, como frenos repentinos o carreteras irregulares, puede también fijar perfectamente el teléfono en el soporte, garantizado máximamente la seguridad con la comodidad para la conducción.

3 FORMAS DE INSTALACIÓN ESTABLES PARA SALPICADERO, REJILLA AIRE ACONDICIONADO O PARABRISAS - Es muy fuerte la adhesión de la ventosa misma del soporte para movil para coche, también ofrecemos una almohadilla de goma antideslizante para superficies pocas curvas o irregulares. Además un soporte movil coche rejilla para el aire acondicionado. Dos opciones para uso de móvil en coche.

【ADECUADO PARA LA MAYORÍA DE LAS SALIDAS DE AIRE DE FORMA REGULAR】- El soporte de la sujección movil coche rejilla aire mide 5.5cm, se puede extender hasta la profundidad de la ventilación. Y el ""gancho rojo"" se puede enganchar por apretar o aflojar con precisión y seguridad mediante la perilla del soporte infinitamente ajustable evitando arañazos a las rejillas.

【ÁNGULO DE VISIÓN AJUSTABLE FLEXIBLE DE TELÉFONOS MÓVILES GARANTIZANDO UNA CONDUCCIÓN SEGURA E LEGAL】- El soporte móvil homologado DGT se diseña con una bola de rótula, la base se puede girar de forma flexible 360°. Por lo tanto se puede colocar horizontal y verticalmente el smartphone para facilitar la navegación.

【PROTECCIÓN COMPLETA A SU MÓVIL Y AUMENTA LA ESTABILIDAD】- Todas las superficies de contacto entre el cabezal de esta porta movil para coche y su móvil están cubiertas por silicona suave de alta calidad que evitan arañazos a móviles y al mismo tiempo evitan caídas de ellos.

Soporte magnético para teléfono móvil para coche, universal, compatible con iPhone 13 12 Pro Max Samsung Galaxy Note Oneplus Huawei (1 paquete) € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FORTE FORZA MAGNETICA Diseñado con cuatro potentes imanes N45, el soporte para teléfono móvil puede contener hasta 4,5 libras, que pueden mantener el teléfono con seguridad y firmeza incluso en rutas accidentadas. El soporte de coche magnético soporta teléfonos móviles de 4-6.5 pulgadas o mini tablet.

DESIGN COMPATTO Diseñado con una superficie de tamaño reducido (4,2 cm), el imán del móvil del coche es elegante y delgado para adaptarse a cualquier lugar plano sin bloquear en absoluto la vista. En comparación con otros soportes para teléfono móvil, este imán para teléfono móvil es mucho más ligero y manejable, lo que hace fácil encontrar un punto de montaje.

Soporte magnético multifunción Este soporte magnético para teléfono móvil puede acoplarse a cualquier superficie lisa y plana y no bloqueará la toma de aire ni el parabrisas del coche. Puede mantener su teléfono seguro en el coche, cocina, oficina, dormitorio o en la pared. Funciona perfectamente con iPhone 13 12 11 Pro Max XR XS Max X 8 Samsung Galaxy S10 S9 S8 Note 10 9 8 Google Pixel y tablets pequeñas.

Fácil de montar y quitar, no necesita herramientas y el soporte magnético tiene una superficie lisa para no arañar el teléfono. Escoge un punto plano al principio y mantenga la superficie limpia antes de pegar el imán sobre ella. Conecte la lámina protectora del teléfono o la funda y luego pega la placa metálica sobre ella. Listo para empezar su conducción segura y feliz!

DURAGADGETRecuerde colocar la placa metálica lejos de la zona de carga inalámbrica (normalmente en el centro), ya que la placa metálica influirá en la recarga inalámbrica. Las fundas más gruesas también pueden interferir con la adhesión magnética. Si usted tiene otras preguntas, no dude en enviarnos un correo electrónico a Amazon.

Soporte Magnetico Movil Coche , APPS2Car Soporte para Teléfono con Ranura para CD, Soporte Movil Coche Magnético, Compatible Universalmente con iPhone11/11Pro/Xs MAX/XR/XS/X, Galaxy S10/S10+/S9 y más € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AJUSTE SEGURO - La base de silicona del soporte teléfono coche está diseñada para ajustarse de forma segura al reproductor de CD incorporado de casi cualquier vehículo. Cada soporte magnético se adhiere mediante una pegatina 3M soluble en agua para un ajuste seguro y una fácil extracción.

IMANES MÁS FUERTE - Nuestra tecnología magnética patentada cuenta con imanes compuestos de Nd2Fe14B que son un 44% más grandes (12mm frente a 10mm de diámetro), un 33% más gruesos (4mm frente a 3mm), y un 91% más fuertes (3,5kg frente a 1,8kg) que cualquier otra cosa en el mercado, el soporte para ranura de CD de APPS2Car es capaz de fijar su teléfono a su reproductor de CD, y mantenerlo allí.

LA PLACA MAGNÉTICA NO AFECTARÁ AL RENDIMIENTO NI A LA APARIENCIA DE SU DISPOSITIVO El imán fijado a su dispositivo real es de bajo perfil y no afectará negativamente a su estética, a la intensidad de la señal ni a la batería.

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL - El soporte movil coche CD es totalmente ajustable con una articulación de cabeza de bola de 360 grados y una base de agarre ampliable, y funciona con cualquier reproductor de CD del coche. Con el músculo de los imanes, el soporte del teléfono de la ranura de CD es lo suficientemente fuerte como para sujetar firmemente incluso la Mini tableta o teléfono inteligente con el caso pesado en. Compatible iPhone 11 Pro Max/11 Pro/11/Xs Max/XR/XS/X/8 Plus/8/7 Plus/7; y más.

Promesa de calidad y libre de preocupaciones - La marca APPS2Car viene con un servicio al cliente amigable de por vida. De APPS2Car: El mejor diseñador y proveedor de soportes para coche del mercado, ¡su teléfono nunca ha tenido un mejor sistema de soporte en el coche!

UGREEN Soporte Móvil Coche Magnetico, Porta Móvil Coche Iman Car Phone Holder para Rejilla 360° Rotación Sujeta Movil Coche Iman Potente Compatible con iPhone 14 13,Galaxy S22,Xiaomi Redmi Note 11/10 € 17.99 in stock 1 new from €17.99

3 used from €16.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Soporte Magnetico Móvil Coche Potente ] UGREEN soporte de móvil coche Magnetico lleva integrado imán de NdFeB de súper potente, que hace que el móvil que ponga en él no se caiga de ninguna forma, ni en curvas ni con irregularidades del terreno ni con los peores baches.

[ Fácil de Colocar ] Este soporte movil coche iman está diseñado para encajar en la rejilla de ventilación de la mayoría de coches(la rejilla de ventilación horizontal y vertical), sujetarán firmemente el soporte cuando lo coloques en el rejilla, no caerá después de un uso prolongado. Con este sujeta movil coche magnético, Le olvida de ventosas que se despegan del cristal o del salpicadero.

[ Ajuste a la Vista Como su Quiera ] El cabezal giratorio de imán para móvil coche proporciona rotación de 360 grados, y le permite orientarlo tanto rotatoriamente como desea y hasta encontrar el ángulo que deseas, hacer la navegación más fácil y conveniente.

[ Pequeño y Portátil ] Este soporte teléfono coche iman está disenado con un tamaño mini, por lo que no quita nada de visión ni le molestará para nada. Puede situar este sujetador móvil coche iman en las rejillas y no obstaculizar la visión del espejo retrovisor exterior. Quedará listo para función de manos libres en coche, lo que maximiza la seguridad mientras conduce.

[ Compatibilidad Universal ] Este soporte móvil vehículo iman es adecuado para todos los smartphones de 3,5 a 7 pulgadas y los teléfonos por menos de 300 g, como iPhone 14/ 13/ 12 Pro Max/ 11 / 11 Pro / 11 Mini / XS / XS Max / XR / X / 8/ 7/ SE 2022, Xiaomi Redmi Note 11/ Redmi Note 10/ Redmi Note 9/ Redmi 10/ Redmi 9/ Redmi 8 / Mi 11/ Mi 10, Galaxy S22/ S21/ S20 / S20 +/ S10 / S10 + / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8 / S9 / S8 / a70 , Huawei P40/ P30 / P20/ Mate 30, OnePlus 8/8 Pro /7T etc.

Soporte Movil Coche Iman【Plegable Actualizado】 Iman Coche Movil con Base Plegable, 360 ° Universal Soporte Móvil Coche Magnético para iPhone 13/12, Samsung Todos los Smartphones € 15.90

€ 14.90 in stock 1 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ESTRUCTURA ACTUALIZADA PARA 2022】Este Imán Coche para Móviles mejora la función que tiene brazo que se puede retraer y plegar, más flexible para adaptarse al ángulo que te guste. El brazo del soporte del teléfono para el coche puede almacenar el cable de carga y se puede plegar cuando no se utiliza, por lo que no tiene que preocuparse de bloquear la vista

【SÚPER IMÁN】este Soporte Magnetico Móvil para Coche utiliza 6 imanes N52 fuertes, los imanes más fuertes del mercado, que crean una fuerte atracción, nuestro soporte mantendrá tu teléfono o tableta de forma segura incluso en carreteras difíciles. Los imanes no afectan las señales del teléfono celular.

【BASE ADHESIVA FLEXIBLE】la parte inferior de este Soporte Móvil Coche Magnético está hecha de película adhesiva flexible 3M de alta calidad, que se puede fijar firmemente a más lugares del coche, como superficies de cuero con una cierta curvatura. El soporte para teléfono de coche viene con una base adhesiva de repuesto.

【FÁCIL DE INSTALAR】(Después de quitar la película protectora de la película adhesiva 3M, no la toques con las manos)simplemente pega la base del Imán Móvil Coche a la superficie limpia, bloquea en su lugar y ajusta la ubicación óptima a tu conducción. El soporte para teléfono es ampliamente compatible con coches, camiones, SUV, camionetas, taxis y conductores de Uber. También es un soporte para teléfono celular para escritorio, perfecto para el hogar, la oficina.

【FUNCIONA PARA TODOS LOS TELÉFONOS】también incluimos dos placas súper magnéticas. El soporte de placa magnética se adhiere fácilmente a la parte posterior de los dispositivos para un fácil montaje. Compatible con iPhone 13, 12 Pro mini, 11 Pro Max, XS, Xs Max, XR, Samsung Galaxy S10, Note, Sony, Google Pixel, LG, Nokia y más teléfonos inteligentes(Nota: la placa de metal debe fijarse a la parte posterior del teléfono o la funda del teléfono).

