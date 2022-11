Inicio » Electrónica Los 30 mejores Soporte Macbook Pro 13 capaces: la mejor revisión sobre Soporte Macbook Pro 13 Electrónica Los 30 mejores Soporte Macbook Pro 13 capaces: la mejor revisión sobre Soporte Macbook Pro 13 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

kalibri Soporte Universal MacBook y Notebook - Base de sobremesa MacBook/Pro Retina iPad y Tablet - Madera Nogal € 35.99 in stock 2 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Más espacio: Con el atril antideslizante de madera natural tu tableta u dispositivo electrónico estará seguro y estable. Se puede colocar en la mesa de la oficina, en el escritorio o en la mesilla de noche, según tus necesidades.

Madera natural: El elegante soporte para tablets está hecho de madera auténtica, por lo que es perfecto para los amantes de la naturaleza y la decoración minimalista.

Detalles: Junto con la base universal recibirás 3 piezas de silicona de diferente tamaño( 1.4CM, 1.85CM, 2.6CM) para que el ajuste de tu dispositivo sea perfecto.

Compatible: Ya sea una tableta, iPad, Mac Book, e-Book, libro de cocina, etc. El stand universal te proporcionará el ángulo de visión perfecto para que puedas trabajar cómodo sin perder de vista la pantalla.

ÚNICO: El soporte está hecho de madera real, por lo que sus vetas hacen que cada pieza sea única y original. No encontrarás dos iguales.

Babacom Soporte Portatil Mesa, Plegable Ventilado Soporte Ordenador Portátil, 6 Ángulos Ajustable Elevador Portatil Laptop Stand Compatible con MacBook Lenovo HP PC 10-15.6”, ABS+Silicona € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño Ergonómico de 6 Niveles】 El Babacom soporte portatil ofrece 6 niveles de ajuste de altura, satisface sus diferentes necesidades, lo que ayuda a arreglar su postura y reducir el dolor de espalda, rigidez de cuello, dolores de muñeca y fatiga ocular. Es un compañero de escritorio perfecto para deshacerse de la mala postura mientras usa la computadora portátil.

【Protección Total y Tacto Suave】 Hecho de plástico grueso de primera calidad y diseñado como una estructura de doble triángulo, el elevador portatil puede soportar hasta 11 libras (5 kg) de forma más estable. La almohadilla de silicona en el marco del soporte y 2 cojines de goma en los ganchos pueden asegurar su computadora portátil en su lugar y proteger al máximo su dispositivo contra rasguños y deslizamientos.

【Portátil, Plegable y Fácil de Instalar】 Este soporte para portátil solo pesa 0.4 libras. Muy ligero y se puede plegar rápidamente en un tamaño pequeño. Fácil de llevar a cualquier lugar con una bolsa de manga. Solo se necesitan 3 segundos para abrir, cerrar e instalar. Ahorre enormemente su tiempo y espacio. Ideal para exteriores y viajes de negocios.

【Diseño de Refrigeración y Ventilación】 El ángulo de inclinación hacia adelante y el diseño abierto ofrecen una mayor ventilación y más flujo de aire, así como una mejor disipación del calor, para proteger la computadora portátil del sobrecalentamiento del hardware y la CPU.

【Amplia Compatibilidad】 El Babacom soporte ordenador portátil es compatible con todas las computadoras portátiles / tabletas entre 10-15.6 pulgadas, compatible con MacBook Air / Pro, Google Pixelbook, Dell XPS, HP, ASUS, Lenovo ThinkPad, Acer, Chromebook, Microsoft Surface y iPad, etc. Nuestro laptop stand será el compañero perfecto para su preciado dispositivo.

LORYERGO Soporte para Portátil - Soporte Elevador Ergonómico para Escritorio, Soporte para Portátil Compatible con la Mayoría de los Portátiles de 10-17", Gris Espacial € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ERGONÓMICO: el soporte para computadora portátil eleva su computadora portátil de 6 "a la altura perfecta de los ojos y evita que se incline sobre la pantalla. Mantenga una buena postura de trabajo y evite forzar el cuello, los hombros y la espalda en su trabajo diario.

Disipación del Calor - El soporte para portátiles con diseño de parte trasera abierta ofrece la mejor ventilación y flujo de aire necesario para enfriar su portátil o su portátil gaming y evitar que se sobrecaliente. Los materiales metálicos también ayudan a disipar el calor.

Estabilidad y Protección - Este elevador de portátil está hecho de aleación de metal de primera calidad, es robusto, soporta hasta 8,8lbs (4kg); La goma del soporte se adhiere con firmeza, asegurando que su portátil se mantenga estable en el soporte y evitando cualquier arañazo.

Amplia Compatibilidad - Este soporte para portátiles es adecuado para tamaños de 10 a 17 pulgadas como MacBook Air, MacBook Pro, Lenovo ThinkPad, Dell, HP, ASUS, Samsung Lenovo Acer Sony Asus XPS, Chromebook, y muchos otros.

Instalación Sencilla - Fácil de instalar en un solo paso, utiliza tornillos en lugar de hebillas, práctico y duradero. (Nota: La altura no es ajustable)

Babacom Soporte Portatil Mesa 9 Ángulos Adjustable, Aleación de Aluminio, Refrigeración Soporte Ordenador Portátil, Plegable Soporte para Portatil, para Macbook, PC y Otro 10-15.6” Portatiles € 16.56

€ 16.14 in stock 2 new from €16.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ajustable y Ergonómico】 9 alturas de portátil se pueden ajustar de 2.15 "a 8" (15° - 75°), lo que le permite corregir la postura y reducir la fatiga del cuello, el dolor de espalda y la fatiga visual. Muy cómodo.

【Robusto y Protector Completo】Hecho de aleación de aluminio de 6 mm y estructura triangular, el soporte portatil puede soportar hasta 13.2 libras. Con cubiertas de silicona antideslizantes en 2 ganchos elevados y toda la superficie superior, puede asegurar su portátil en su lugar y proteger al máximo contra rasguños y deslizamientos.

【Portátil y Plegable】Este soporte portátil solo pesa 0.8 libras y se puede plegar rápidamente en un tamaño pequeño de 9.52"x 2" x 0.9". Fácil de transportar a cualquier lugar con una bolsa de manga duradera. Ideal para personas que viajan mucho por negocios.

【Amplia Compatibilidad】El Babacom soporte ordenador portátil es compatible con todas las computadoras portátiles de 10 a 15 pulgadas, como MacBook Air, Dell, HP, Lenovo ThinkPad , Acer, Chromebook, Microsoft Surface y iPad, etc.

【Diseño de Enfriamiento y Ventilación】El material de aleación de aluminio 100% puede absorber y descargar calor fácilmente. Además, el diseño hueco y el ángulo de inclinación hacia adelante ofrecen una gran disipación de calor y un flujo de aire natural para evitar que su portátil se sobrecaliente.

Bewahly Soporte Portátil Vertical, Vertical Soporte para Ordenador Portatil de Aluminio con Base Ajustable para Macbook Pro Air, HP, DELL, ASUS, Surface, Lenovo y Otros Portatiles, Laptop Stand, Gris € 22.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▲Base Ajustable: El ancho ajustable puede coincidir con la mayoría de los tipos de grosores de laptops o notebooks que varían de 0.55in a 2.6in.

▲Duradero y Estable: La almohadilla de goma suave interna mantiene su computadora portátil segura y fija. La almohadilla de goma inferior evita que se deslice hacia abajo y que se raye.

▲Aleación de Aluminio: El soporte vertical para computadora portátil está hecho de material de aleación de aluminio de alta calidad. con la misma textura que la superficie de MacBook.

▲Ahorra de Espacio: Vertical portátil soporte tiene una ranura para dejar su laptop y puede ahorra espacio. Perfecto para la mesa de oficina o escritorio, puede mantener la mesa ordenada y da una impresión elegante.

▲Amplia Compatibilidad: Compatible con MacBook Pro / Air, Microsoft Surface, Huawei Matebook, Dell, Samsung, Lenovo, Acer, Sony, Asus, XPS HP ENVY Series e incluso libros.

Babacom Soporte Portatil Mesa Plegable, Elevador Laptop Stand con Altura Ajustable, Soporte Ordenador Portátil de Aleación de Aluminio Ventilado Compatible con MacBook Lenovo HP PC 10-16" (Plateado) € 26.99 in stock 2 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Plegable y portátil】 Este soporte portatil, se puede ajustar. Podrá inclinarlo en diferentes ángulos y ponerlo más alto o más bajo siempre adaptándose a todas sus necesidades y por lo tanto siempre le ayudará a mantener una postura corporal muy saludable. Además, es plegable, esto contribuye a su fácil almacenamiento y transporte.

【Estable y muy resistente】 Este laptop stand está compuesto de una aleación de aluminio de alta calidad. Puede soportar hasta 8,8 libras (4 kg), el panel y sus dos ganchos tienen un diseño con correas antideslizantes, que conseguirá que este soporte para el ordenador portátil sea de la manera más estable, gracias a las 4 almohadillas de silicona antideslizantes que tiene en la parte inferior y que ayudan a evitar que el ordenador se deslice.

【Múltiple uso y muy práctico】 Se puede usar en diferentes lugares, como oficinas, salas de reuniones, bibliotecas, cafeterías, cocinas y otros puede sostener ordenadores portátiles, tablets, proyectores, menús, etc. Al mismo tiempo, el soporte inferior que tiene, puede almacenar artículos pequeños como teléfonos móviles, llaves, etc.

【Refrigeración y ventilación】 Este soporte ordenador portátil de escritorio solo tiene dos soportes, y su superficie no es plana, esto hace que tenga más espacio para permitir que el calor se ventile y evitar que su ordenador portátil se sobrecaliente.

【Ampliamente compatible con todos los dispositivos】 Este soporte para ordenador se adapta a todos los ordenadores portátiles de 10 a 16 pulgadas, de 11 pulgadas, 12 pulgadas, 13 pulgadas, 13,3 pulgadas, 14 pulgadas, 15 pulgadas, 15,4 pulgadas, 15,6 pulgadas, etc. READ Los 30 mejores Huawei P 20 Pro capaces: la mejor revisión sobre Huawei P 20 Pro

BoYata Soporte para portátil ventilado de Altura Ajustable, Soporte para portátil Compatible con MacBook Pro / Air de 10-15,9 '', HP, DELL, Lenovo, Samsung, Acer, Huawei MateBook € 37.99

€ 35.99 in stock 5 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ALTURA AJUSTABLE】El soporte para computadora portátil BoYata puede ajustar la altura de 3.9 pulgadas a 7.4 pulgadas. El stand puede satisfacer las necesidades de trabajo y estudio de personas de diferentes alturas. Puede ajustarlo a la altura que desee mediante el botón en la parte posterior del soporte.

【RESISTENTE Y PROTECTOR】El soporte está compuesto por dos placas base de metal de 3 mm y una barra de soporte, que es bastante resistente y soporta hasta 11 libras de peso en la parte superior. Grandes 4 almohadillas de goma en los lados superior e inferior, cada una para mantener su computadora portátil estable en su lugar y proteger al máximo su dispositivo contra rasguños y deslizamientos.

【TOTALMENTE ERGONÓMICO】El soporte para computadora portátil BoYata ayudará a transformar su computadora portátil en una estación de trabajo de escritorio con una postura perfecta. Reducir la tensión en el cuello y la espalda que se produce al sentarse en un escritorio durante muchas horas.

【EXCELENTE DIAAIPACIÓN DE CALOR】La estructura en forma de U del soporte reduce el área de contacto con la computadora, proporciona más espacio para la disipación de calor y proporciona más circulación de aire que la superficie plana sobre la mesa, lo que enfría la computadora portátil.

【AMPLIA COMPATIBILIDAD】El soporte para laptop se adapta a una variedad de laptops, como MacBook / Macbook Pro / HP / ASUS / Lenovo / Samsung / Alienware laptops HASTA 17 PULGADAS, etc. Soporte en línea BoYata 7 * 24 en espera. Por favor contáctenos si hay algún problema de calidad.

BONTEC Soportes Portátil de 10 a 15,6 Pulgadas, Tabletas, 8 Niveles de Ajuste de Altura, Elevador de Ordenador Portátil, Soporte de Escritorio con Refrigeración Ventilada, Soporta hasta 8 Kg € 12.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño ergonómico y ajustable: 8 niveles de ajuste de altura de 8,5 cm a 16,5 cm y ángulos ajustables a 18,5°, 24,5°, 30°, 33°, 46°, 39°, 41,5° y 43,5° le permiten lograr una visualización ideal posición horizontal, corrigiendo su postura y reduciendo la fatiga del cuello, la espalda y los ojos mientras trabaja o juega cómodamente. Perfecto para el hogar, la oficina e incluso al aire libre.

Fuerza y protección perfectas: el diseño triangular del elevador para computadora portátil ofrece una mayor estabilidad. Las almohadillas de goma antideslizantes que cubren el soporte de la computadora portátil y las 4 almohadillas antideslizantes en la parte inferior no solo pueden mantener su computadora portátil en su lugar, sino que también pueden fijar la base de la computadora portátil en la estación de trabajo, protegiendo su dispositivo contra rasguños y movimientos no deseados.

Soporte portátil y plegable: nuestro soporte portátil para computadora portátil es compacto y estético, está construido con ABS de primera calidad y pesa solo 191 g, se pliega fácilmente hasta 263 * 60 * 17 mm, perfecto para viajes. También es una excelente opción para la familia, la oficina, la escuela, los hoteles, las cafeterías y la mayoría de los demás lugares.

Alta compatibilidad: nuestros soportes para portátiles son compatibles con todos los modelos y tamaños de portátiles de 10 a 15,6 pulgadas, incluidos teléfonos, MacBook Air/Pro, Google Pixelbook, Dell XPS, HP, ASUS, Lenovo ThinkPad, Acer, Chromebook, Microsoft Surface y iPad.

Ventilación y enfriamiento: su diseño hueco y su ángulo inclinado hacia adelante pueden ofrecer una excelente ventilación y flujo natural, lo que evita que su computadora portátil se sobrecaliente. Úsalo nada más abrir el paquete sin necesidad de instalación. ¡Súper fácil de usar!

OMOTON Soporte Ordenador Portátil Mesa, Soporte Laptop de Aluminio para Macbook Pro/Air, DELL, HP, Lenovo y Otros Portátiles y Netbooks, Base de Portátil para Ordenador de 10-16 Pulgadas,Plata € 30.99 in stock 2 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Amplia Compatibilidad】Soporte ordenador portátil compatible con todos los portátiles de 10-15,6pulgadas, como MacBook Air / Pro, Lenovo, Samsung, DELL, HP, Asus y etc. Es un buen compañero para su trabajo en la oficina【Atención: El ordenador de más de 16 pulgadas es ligeramente inestable al escribir, se recomienda utilizar un teclado externo.】

【Estabilidad y Antideslizante】El soporte hecho de aleación de aluminio de 4 mm, es muy fuerte; Hay 4 almohadillas de goma antideslizantes en la parte superior e inferior del soporte, sin bamboleo al usar su portátil, es más estable que los soportes similares ordinarios, y puede proteger su computadora portátil contra rasguños

【Protege sus hombros y cuello】La altura de nuestro soporte portátil es la altura más adecuada. Puede poner la portátil en el soporte antes de usar su portátil. Al usarla, puede enderezar la espalda y mirar directamente al portátil para reducir la presión en su cuello y aliviar el dolor de hombro causado por el uso prolongado de portátil en el trabajo

【Diseño de Ventilación】 El material de aluminio puede absorber y liberar el calor fácilmente. En comparación con el soporte normal para portátil, este elevador para portátil tiene salidas de aire en su superficie, lo que alivia de manera eficiente el sobrecalentamiento de su portátil, especialmente después de un uso prolongado

【Facilita la vida】La parte posterior cuenta con dos puertos de gestión de cables y una parte inferior para guardar el teclado, el ratón y otros suministros de oficina para mantener su escritorio ordenado y limpio. [Nota: El soporte no tiene una altura editable]

Houkiper Soporte Vertical Portátil, Ajustable Aluminio Laptop Stand Vertical 17" Base para Portatil Que Ahorra Espacio para Macbook Pro Air, Lenovo, iPad, Acer, Lenovo € 21.09 in stock 1 new from €21.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Soporte ajustable para ordenador portátil] - El soporte vertical para ordenador portátil puede ajustarse fácilmente con una pequeña llave a un rango de fijación entre 0,55 y 2,87 pulgadas. Por tanto, es compatible con portátiles de entre 0,55 y 2,87 pulgadas de grosor. Por favor, compruebe el grosor de su portátil antes de comprarlo.

[Optimice su espacio de trabajo] - Con el aluminio laptop stand vertical, le ayuda a colocar mejor su portátil en su escritorio y a mantener su espacio de trabajo ordenado.

[Protección y estabilidad] - El base para portatil está fabricado con almohadillas de silicona en los lados interiores, así como en la parte inferior. Las almohadillas de silicona de los tres lados protegerán su portátil de los arañazos. La base antideslizante con almohadillas de silicona también hace que el soporte sea más estable.

[Fácil de usar] - El soporte para ordenador portatil está listo para usar sin ninguna instalación. Y es fácil ajustar el tamaño, sólo hay que desenroscar el tornillo inferior con el destornillador suministrado y ajustarlo al tamaño adecuado antes de apretar el tornillo. Es fácil de usar sin necesidad de presionar las garras.

[Amplia Compatibilidad] - Este soporte para portátiles es compatible con MacBook Pro/Air, Microsoft Surface, portátiles para juegos, ordenadores portátiles, portátiles Sony ASUS XPS y Dell Samsung, e incluso para teléfonos móviles, libros electrónicos, tabletas o libros (sujetalibros).

Glangeh Soporte Portatil Mesa Estable, Aleación de Aluminio Elevador Portatil con Ergonómico Altura Ajustable, Ventilado Laptop Stand Compatible con MacBook Air/Pro DELL HP Lenovo y Tabletas 10-16” € 29.99

€ 25.99 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ajuste Ergonómico】Ajuste fácilmente la altura y el ángulo para que se adapten a sus necesidades. Alcanzar el nivel perfecto de visión ayuda a reducir el dolor de cuello y de hombros. Soporte portatil permite trabajar cómodamente en casa/oficina/café/aeropuerto/al aire libre. (Ángulo de ajuste máximo 55°, altura correspondiente 21cm)

【Resistente y Estable】El diseño de doble giro que utilizamos es mucho más estable que el de un solo eje, lo que hace posible soportar hasta 8,8 libras (4kg) sin tambalearse. Además, este elevador portatil, está hecho de aleación de aluminio grueso y almohadillas de silicona antideslizantes, para asegurar que su ordenador portátil este estable en el soporte y así evitar cualquier rasguño.

【Portable y Multifuncional】El laptop stand es ligero y compacto cuando se pliega, puede ponerlo fácilmente en su bolsa de portátil o mochila. Cuando está en uso, también puede organizar sus artículos de oficina debajo del soporte, como el teclado, el ratón, los auriculares, etc. Es un gran compañero para viajes y viajes de negocios.

【Mejor Refrigeración del Portátil】El diseño hueco del soporte para portatil, le permite más flujo de aire y le proporciona una mejor ventilación, teniendo así más espacio para disipar el calor y así evitar que su ordenador portátil se sobrecaliente, protegiendo mejor su dispositivo.

【Amplia Compatibilidad】Glangeh soporte ordenador portátil se adapta a cualquier portátil de 10" a 16", compatible con MacBook/Macbook Pro/MacBook Air/HP/Dell/Lenovo ThinkPad/Google y más. Es una buena opción para usted / colegas / familia / amigos como un regalo práctico.

OMOTON Soporte Portátil Vertical de Ranura Dual, Soporte Laptop de Aluminio con Base Ajustable, Compatible con Macbook, Huawei, Lenovo y Otros Portátiles y Netbooks(hasta 17,3 Pulgadas), Gris € 26.99

€ 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1) Compatibilidad:NO cuenta con dos soportes. El soporte laptop de ranura dual se atapta a todos portátiles y netbooks como Macbook Pro, Macbook Air, Dell, Lenovo, Huawei, Xiaomi. También compatible con iPad, Samsung Galaxy Tab y otras tablets.

2) Ahorra de espacio: Vertical portátil soporte tiene dos ranura y puede dejar dos laptops, ahorra de espacio. Perfecto para la mesa de oficina y deja su escritorio ordenado, da una impresión elegante.

3) Base ajustable: El soporte puede mover desde 14mm hasta 40mm, es muy adecuado para laptops con diferentes espesores.

4) Estable y protección: El soporte laptop es de aluminio, muy estable. Y en su fondo tiene almohadillas de silicona, esto puede proteger su laptop, también puede ser antideslizante.

5) Exquisito diseño: CNC mecanizado de aleación de aluminio anodizado, con procesos de arena blasted y cepillado, la misma textura que la superficie de MacBook.

Soporte para Portátil, Soporte Laptop diseñado para Apple MacBook/Ordenadores portátiles,Soporte Ordenadores Portátiles Aluminio,Gris (Patentado) (102S-Grey) € 49.98 in stock 1 new from €49.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El panel de aluminio de calidad premium actúa como un disipador de calor para enfriar la computadora portátil.

El espacio inferior puede mantener su teclado y mouse perfectamente guardados cuando no están en uso.

El diseño de cojín para computadora portátil y cojín antideslizante mantiene la base del macbook estable.

El anillo de administración de cables le permite mantener todos sus cables organizados y su escritorio libre de desorden.

El gris maduro combina perfectamente con la Macbook de Apple y otras computadoras portátiles con un ancho de menos de 10.4 pulgadas.

IJIAMY Soporte Portatil Vertical, 3-en-1 Soporte Ordenador Portátil con Base Ajustable Automático, Laptop Stand para MacBook Pro/Air/Netbooks/Lenovo/HP/Tablet y Otros PC, Gris € 17.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño del sensor de gravedad --- Este soporte para portatil puede ajustar automáticamente el tamaño a través del sensor de gravedad, sin ajuste manual, adecuado para todas las computadoras con un grosor de 0 a 42 mm.

Soporte ordenador multifunción --- El nuevo diseño 3 en 1 permite que este soporte para MacBook sea compatible con varios dispositivos al mismo tiempo, incluidos su Mac, iPad y tableta. Deje que su oficina libere más espacio.

Protección & Antideslizante --- La almohadilla de silicona antideslizante duradera cubre la superficie de contacto de la parte inferior y la ranura, lo que no solo mejora la estabilidad, sino que también evita que se raye su MacBook. El almacenamiento vertical también puede enfriar su computadora más rápido.

Material duradero --- IJIAMY soporte PC utiliza materiales de alta calidad y un proceso de pintura en aerosol mate, lo que crea una textura mate delicada, combinada con un diseño elegante, por lo que también se puede utilizar como decoración de escritorio.

Amplia compatibilidad --- soporte de base adecuado para MacBook Air / MacBook Pro / iPad / Microsoft / Lenovo / Asus / Acer / HP / tableta y todas las computadoras portátiles con un grosor inferior a 42 mm. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Amazon Basics – Soporte plegable de aluminio para ordenador portátil de hasta 38 cm (15 pulgadas), Plateado € 24.99 in stock 1 new from €24.99

1 used from €22.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte plegable para ordenadores portátil de hasta 38 cm (15 pulgadas) con 18 grados de inclinación y 7,5 cm de elevación

Fabricado en aluminio resistente y ligero, incluye almohadillas de goma superficiales para mantener el ordenador portátil en su sitio

Mecanismo de pliegue que retrae la patilla por la parte inferior para almacenar o transportar el soporte en forma plana

Permite una circulación adicional del aire para ayudar a ventilar y enfriar los componentes electrónicos del ordenador portátil

Utilízalo en casa, en la oficina, en la cafetería o dondequiera que te lleve el trabajo READ Los 30 mejores Kit Go Pro capaces: la mejor revisión sobre Kit Go Pro

Soporte Portátil,Soporte Ordenador Portátil,10 Agujeros Ajustable,Ventilación y Disipación de Calor,Materiales ABS,Compatible con MacBook Pro Air, HP, Lenovo, Sony, DELL, 10-15,6 Pulgadas € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Soporte para Computadora Portátil Ajustable de 10 Niveles】 El soporte para computadora portátil tiene 10 niveles de ajuste de altura, que es ergonómico y se puede ajustar de acuerdo con sus hábitos de trabajo y estudio para obtener el nivel perfecto de los ojos, lo que le permite reducir la fatiga del cuello y dolor de espalda y ojo fatiga. Perfecto para el hogar, la oficina y el trabajo al aire libre.

【Con 1 Cepillo de Limpieza】Un soporte portátil para computadora portátil y una bolsa de almacenamiento a juego, y un cepillo de limpieza para computadora portátil, lo que lo hace más conveniente para su uso. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Brindaremos un servicio posventa más considerado.

【Ventilación y Disipación de Calor】El ángulo inclinado hacia adelante y el diseño hueco brindan una mayor ventilación y más flujo de aire para enfriar su computadora portátil durante la operación y evitar que la computadora portátil se sobrecaliente después de funcionar demasiado tiempo. Más transpirable y ventilado que sobre una mesa.

【MATERIAL FUERTE Y LIGERO】 El soporte portátil para computadora portátil está hecho de material ABS de alta calidad, que es de tamaño pequeño, liviano, de soporte fuerte y se puede plegar a voluntad, ideal para personas que viajan mucho.

【Amplia Compatibilidad】El soporte ajustable para computadora portátil es compatible con todas las computadoras portátiles de 10 a 15,6 pulgadas. Es compatible con una variedad de dispositivos, incluidos MacBook Air/Pro, Lenovo, ThinkPad, Google Pixelbook, Dell XPS, HP, ASUS, Acer, Chromebook, Microsoft Surface y iPad.

Kallrra Soporte Portatil Vertical, Soporte Tablet Aluminio con Base Ajustable Laptop Stand, Soporte para Portatil Compatible con MacBook Pro/Air, iPad, Huawei, HP, DELL, Netbooks, Lenovo, Plata € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Compatibilidad perfecta】: el Soporte Portatil vertical puede ser perfectamente compatible con portátiles de menos de 17,6 pulgadas, como MacBook, Macbook Pro, MacBook Air, Samsung, Huawei, ASUS, Acer, Dell, HP, Lenovo, Netbooks, portátiles para juegos, Microsoft Surface Laptop, Chromebook, Otros Portátiles etc.

★ 【Ancho ajustable】: El soporte para tablet es adecuado para el ancho ajustable de computadoras portátiles con un grosor de 11 mm (0,43 pulgadas) a 65 mm (2,56 pulgadas). Puede ajustar el tornillo en la parte inferior del soporte para laptop vertical con la llave Allen incluida y ajustarlo al ancho más adecuado para su computadora portátil.

★ 【Almohadillas protectoras antideslizantes】: La parte inferior y el área del Soporte Tablet que permanece en contacto con la computadora portátil está equipada con una almohadilla de silicona antideslizante que evita rayones y asegura la computadora portátil firmemente en el escritorio en el Soporte para Portatil.

★ 【Escritorio optimizado】: el Soporte Ordenador Portátil no solo es adecuado para iPad / iPhone, tabletas, teléfonos móviles, sino también para guardar libros, teclados, Kindle, etc. Con un vertical soporte para tablet puede ahorrar espacio y colocar mejor el portátil en el escritorio y mantén tu escritorio ordenado.

★ 【Detalles del producto】: El Laptop Stand está hecho de aleación de aluminio de alta calidad, que puede transportar fácilmente la computadora portátil sin temblar y es duradero. El tamaño del producto es de 9.5 x 15 x 4.5 cm y el paquete incluye: 1 x Soporte Portatil, 1 x llave hexagonal. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, envíenos un correo electrónico. Debido a la diferencia de pantalla, el color puede ser ligeramente diferente al esperado. Por favor permita esto.

Soundance Soporte para Portátil, Soporte Ordenadores Portátiles, Soporte para Laptop de Aluminio, Bases de Portátiles para MacBook Notebook PC, Mesa para Ordenador para 10-15,6 Pulgadas Laptop, Gris € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TRAJE PARA CUALQUIER COMPUTADORA PORTÁTIL DE HASTA 15.6 '' - El soporte para computadora portátil se adapta a todas las laptops de 10 a 15.6 pulgadas, como MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Lenovo ThinkPad, Dell Inspiron XPS, HP, ASUS, Chroombook y otras computadoras portátiles.

ROBUSTO Y PORTATIL - El soporte para computadora de oficina está hecho totalmente de aleación de aluminio engrosada, por lo que el soporte es más resistente y tiene menos tambaleo. El caucho en las manos del titular se adhiere firmemente y asegura que su laptop se mantenga estable en el soporte. Y las patas de goma evitan que la base se deslice en su escritorio. Además, el soporte es desmontable y fácil de instalar sin herramientas, por lo que el soporte para computadora portátil ligero es realm

DISEÑO ERGONÓMICO - El soporte compacto eleva su computadora portátil en 6 '' a un nivel visual perfecto y evita que se encorve sobre su pantalla, lo que reduce el dolor en el cuello y los hombros. Además, el borde del soporte es tan liso que lo protege de arañazos.

ENFRÍEME MEJOR Y MANTÉNGASE ORGANIZADO EN EL ESCRITORIO - El soporte del escritorio del elevador solo tiene dos manos en el soporte, pero no un plano completo, por lo que hay más espacio para permitir que el calor se ventile y evitar que la computadora portátil se sobrecaliente. Además, puede organizar sus elementos de oficina, como el teclado y el mouse, debajo del soporte.

GARANTÍA SATISFECHA: viene con 30 días de política de devolución sin preguntas, garantía de fabricante de 1 año y nuestro servicio al cliente de por vida.

BoYata Soporte Portátil Laptop Stand, Multiángulo Elevador Ergonómico Ajustable de Aluminio para Computadora Portátil Compatible con MacBook Pro, Computadoras Portátiles de 10-17 " Plateado € 39.99 in stock 4 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Flexibilidad en el posicionamiento】 El soporte para computadora portátil BoYata está diseñado con una construcción de aluminio resistente. Tiene la opción de ajustar su soporte en diferentes ángulos de 0 ° a 90 ° según sus necesidades. Este soporte eleva su computadora para que pueda tener más espacio en su escritorio para el trabajo y otros artículos.

【Diseñado para la estabilidad】 Una combinación perfecta de textura y la construcción de aluminio de la unidad, permite que esta tableta brinde lo mejor en estilo y durabilidad. Las 4 almohadillas de silicona antideslizantes de BoYata (en la parte inferior) ayudan a evitar que el soporte se deslice y también ayudan a mejorar la estabilidad general de su configuración. El BoYata también tiene un gancho protector en cada brazo para evitar que su computadora portátil se deslice hacia usted cuando es

【Diseño ergonómico pensando en usted】 El diseño de tipo Z es bueno para ajustar una altura ideal para escribir y otros proyectos. El soporte para computadora portátil BoYata está diseñado para ser efectivo en la mejora de la postura sentada para ayudar a minimizar el dolor muscular asociado con la sesión prolongada. Todo el diseño de esta unidad está orientado a mejorar la productividad y la comodidad del usuario.

【El BoYata mantiene la calma】 El soporte BoYata está hecho de aluminio de alta calidad y está diseñado para absorber y descargar fácilmente el calor. El soporte también tiene perforaciones de flujo de aire en su superficie, lo que es ideal para enfriar su computadora portátil al proporcionar un flujo de aire mejorado (en comparación con la colocación plana sobre una mesa).

【Respaldamos nuestro producto】 Si tiene alguna pregunta antes o después de la compra, no dude en contactarnos.

Soporte Portátil Vertical, KDD Soporte Ordenador Portátil con Bloqueo por Gravedad, Laptop Stand Vertical para MacBook Air&Pro Samsung Microsoft Surface Ordenadores Portátiles para Videojuegos € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño mejorado de detección de gravedad】 A diferencia de otros soportes tradicionales para ordenadores portátiles, nuestro soporte portatil vertical no requiere ajuste manual, basta con posicionar el ordenador y la estructura de contracción de gravedad sujetará automáticamente el ordenador adaptándose automáticamente a su ancho y longitud. Con seguridad, este soporte ordenador portátil será una gran elección y una muy buena herramienta de trabajo en tu día a día.

【Práctico laptop stand vertical】 Con un diseño de una sola pieza, el soporte vertical portatil no requiere montaje, lo que te ahorrará tiempo, colocar el ordenador, la tableta y el teléfono verticalmente permite una gran circulación de aire y mantiene el equipo fresco. Está hecho de plástico de alta calidad, por lo que el soporte para portatil es ligero pero muy estable.

【Gran compatibilidad】 El soporte portatil mesa KDD es compatible con ordenadores portátiles de hasta 0-1 pulgadas de ancho, no es sólo un soporte laptop, también es compatible con tabletas, teléfonos, Chromebook, Kindle, teclados, libros, y más, te aportará mayor comodidad en tu día a día.

【Protección y estructura estable】 Para garantizar la estabilidad, diseñamos el soporte macbook utilizando el principio de la estabilidad triangular y la gravedad, de esta manera podremos garantizar la estabilidad sin que se produzcan sacudidas. La almohadilla de silicona antideslizante cubre el soporte para evitar arañazos y mantener el dispositivo siempre equilibrado, consiguiendo que el soporte portatil vertical sea mucho más seguro.

【Contenido de la caja】 Recibirás el soporte ordenador portátil, así como también unos pies de apoyo totalmente gratis, los cuales podrás utilizar para apoyar tu ordenador y así lograr que se disperse mucho mejor el calor del mismo, además podrás utilizarlos para apoyar el teclado y de esta manera lograr una mayor precisión y comodidad al escribir. Lograrás darle un aspecto único a tu escritorio.

Lamicall Soporte para Portátil, Multiángulo Soporte - Ergonómico Soporte Plegable Base Ajustable para Portátil para MacBook Air Pro, DELL XPS, HP, Lenovo, y más 10"~15,6" Otras Ordenadors - Plata € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Altura ajustable】 El soporte ajustable para computadora portátil se puede ajustar a una altura cómoda según sus necesidades reales. Fija tu postura y alivia los dolores de cuello, hombros y columna. Los accesorios de escritorio indispensables para trabajar en casa, oficina y al aire libre, facilitan la escritura

【Portátil y plegable】 El soporte para computadora portátil delgado y liviano está diseñado con una estructura giratoria única, lo que le permite guardarlo en la bolsa o mochila de su computadora portátil y llevarlo con usted cuando vaya. Buen socio para viajes y viajes de negocios.

【Estable y protector】 Hecho de aleación de aluminio de primera calidad, el soporte vertical para computadora es bastante resistente con 4 almohadillas de silicona antideslizantes en la parte superior e inferior y 2 tapones de goma flexibles que sujetan firmemente la computadora portátil y la protegen de rasguños y deslizamientos.

【Amplia compatibilidad】 El soporte para computadora portátil Lamicall LN10 es compatible con todas las tabletas y computadoras portátiles de 10 a 15.6 pulgadas, como Mac MacBook Air Pro 12 13 15 pulgadas, 2018 2019 2020 Microsoft Surface, Google Pixelbook, Dell XPS, HP, Lenovo, ThinkPad, Asus, Acer, Chromebook, iPad, etc.

【Disipación de calor】 El soporte para computadora portátil ofrece una mayor ventilación y más flujo de aire para enfriar su computadora portátil y evitar que se sobrecaliente y se caiga. No se preocupe por el sobrecalentamiento. Extienda la vida útil de su computadora portátil.

Soporte para computadora portátil Yelsky de aluminio ajustable en altura de 7 niveles, compatible con MacBook Pro Air, Dell, tabletas portátiles de 10-17,3 ', plateado € 17.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ángulo ajustable de 7 niveles】 El diseño del soporte para computadora portátil Yelsky es un ángulo de 7 niveles que se puede ajustar (la altura más alta es de 6,18 pulgadas / 15,7 cm, la altura más baja es de 2,68 pulgadas / 6,8 cm). Puedes ajustarlo como necesites. Encontrar un ángulo cómodo puede aliviar la presión sobre el cuello y los hombros y ayudar a corregir su postura sentada. Puede mejorar la eficiencia del trabajo y funcionar durante mucho tiempo.

【Material resistente y diseño antideslizante】 El soporte para computadora portátil Yelsky está hecho de aleación de zinc 100%, que es muy dura y no se deforma ni se oxida. Su chasis es muy estable y puede soportar un peso máximo de 20 kg. La superficie lisa tiene una almohadilla de silicona antideslizante para aumentar la fricción y evitar resbalones. Cada ranura es lo suficientemente profunda para sujetar su dispositivo firmemente.

【Puede trabajar en cualquier lugar】 Este es un soporte que se pliega en 3 segundos. Las ruedas funcionan con suavidad y se pueden abrir con un ligero tirón. El tamaño almacenado es de solo 9.45 * 1.77 pulgadas / 24 * 4.5 cm, equipado con un bonito bolsillo de almacenamiento. Portátil y compacto, puedes llevarlo contigo a cualquier lugar: negocios, cafés, bibliotecas, etc.

【Amplia compatibilidad】 Puede contener dispositivos de hasta 17,3 pulgadas, adecuado para la mayoría de las computadoras portátiles y tabletas, compatible con iPad, MacBook, MacBook Pro, Lenovo ThinkPad, Dell Inspiron XPS, HP, ASUS. No solo apta para la oficina, sino también para leer, colocar libros o cuadros, apta para diferentes escenarios.

【Ventilación y disipación de calor]】 El ángulo frontal y el diseño hueco facilitan la circulación del aire alrededor del dispositivo. El material de aleación de zinc absorbe y disipa fácilmente el calor, lo que puede evitar que la computadora portátil se sobrecaliente y se bloquee durante mucho tiempo. Puede extender la vida útil de sus dispositivos hasta cierto punto.

Besign LS03 Soporte Portátiles, Soporte de Aluminio Ergonómico para Portátiles, Soporte para Elevador de Ordenadores Compatible con MacBook Air Pro, DELL, HP, Lenovo de Entre 10-15,6" € 29.99

€ 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran compatibilidad: El soporte para portátiles BESIGN LS03 es compatible con todos los portátiles de entre 10''-15,6'', como el Air, Pro 13 / 15 / 2018 / 2017 / 2016, Lenovo ThinkPad, DELL, HP, ASUS, Chrome book, y otros portátiles de otras marcas.

Con diseño ergonómico: El soporte para portátiles LS03 es para su mejor ergonomía y minimizar la fatiga del cuello, diga adiós a los dolores de cuello cuando trabaja con su portátil.

Nuestro soporte para portátiles es estable: Este soporte ajustable para portátiles está fabricado con una aleación de aluminio de primera calidad, es robusto, soporta hasta 4 kg, diseñado para no tener tambaleo; la goma de las manos del soporte se adhiere firmemente, asegura que tu portátil esté estable en el soporte y evita cualquier arañazo.

Mantenga su portátil fresco: Fabricado con aluminio, ha sido diseñado para proporcionar una buena ventilación y flujo de aire para evitar que tu portátil se sobrecaliente.

Gracias a su diseño abierto, también podrás mantener los periféricos de tu portátil bajo el soporte, como el teclado, el ratón y otros artículos de oficina. READ Los 30 mejores Garmin Forerunner 235 Correa capaces: la mejor revisión sobre Garmin Forerunner 235 Correa

Satechi Soporte Vertical Dual Aluminio - Compatibilidad Universal - MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, iPad Air, iPad Mini, iPhone 13 Pro Max/13 Pro/13/13 Mini, iPhone 12 Pro Max/12 Pro/12/12 Mini € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UN SOPORTE, DOBLE ESPACIO – el Soporte Vertical Doble de Aluminio ha sido diseñado para ayudarte a organizar tus dispositivos y liberar espacio en tu escritorio.

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS – equipado con almohadillas de goma, el acolchado Soporte Vertical Doble de Aluminio ayuda a evitar rayones no deseados sobre tu dispositivo de aluminio.

DISEÑO ELEGANTE Y SEGURO – su estructura sólida de aluminio resistente sujeta de manera segura portátiles, tablets, smartphones con un acabado gris espacial para un toque moderno a tu instalación de tu casa u oficina.

APROPIADO CASI PARA CUALQUIER PORTÁTIL – el soporte vertical doble tiene dos secciones para que puedas sujetar tus dispositivos, ya sean ordenadores portátiles (con un ancho hasta de 0.6 pulgadas) como tus tablets y smartphones (con un ancho hasta de 0.4 pulgadas).

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL - 2022 MacBook Pro/Air M2, 2021 MacBook Pro 14-pulgadas, 16-pulgadas (M1 Pro & Max), 2020 MacBook Pro/Air M1, 2022 iPad Air M1, 2021 iPad Pro M1, 2020/2019 iPad Pro, 2020 iPad Air, iPhone 13 Pro Max/13 Pro/13 /13 Mini, iPhone 12 Pro Max/12 Pro/12 /12 Mini, iPhone 11 Pro Max/Pro/11, XS Max/XS/XR/X. Compatible con ordenadores portátiles, tablets, smartphones de 0.6 pulgadas a 0.4 pulgadas.

ivoler Soporte Portátil Mesa 6 Ángulos Ajustables, Aleación de Aluminio, Soporte Ordenador Portatil Ventilado Plegable para 10-15.6”Macbook, DELL, Chrome, Otros Portátiles y Tableta - Plata € 20.99

€ 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► 6 ángulos ajustables: El soporte portatil mesa de ivoler está diseñado ergonómicamente, con 6 ángulos ajustables (15°-40°).Le proporcionará la visión perfecta y una posición fija para aliviar el dolor de espalda, la rigidez en el cuello y la muñeca.

► Protector: Hecho de una resistente aleación de aluminio, la parte superior puede soportar un peso máximo de 20 kg; 2 almohadillas de goma en el gancho, 4 almohadillas de silicona antideslizantes en la parte superior e inferior, bordes lisos para evitar que el portátil se deslice y se rasque.

► Ligero: Este soporte portátil pesa solo 0.6 libras y se puede plegar rápidamente. Ahorra tiempo y espacio. Cada pedido incluye una pequeña bolsa con cordón que puede llevarlo.

► Disipación de calor: El material de aleación de aluminio se puede absorber y disipar fácilmente. El diseño abierto del soporte para ordenador portátil proporciona una mejor ventilación y enfría la computadora durante el funcionamiento.

► Amplia compatibilidad: Soporte portátil ajustable de ivoler es adecuado para las computadoras portátiles de 10-15.6 pulgadas (menos de 17 pulgadas), compatible para MacBook Air / Pro, Google Pixelbook, Dell XPS, ASUS, Lenovo ThinkPad, HP, HUAWEI, Acer , Samsung Chromebook, Kindle, Tableta, iPad y más. (Si tiene alguna pregunta, contáctenos para que podamos resolver el problema lo antes posible).

SAMDI Soporte Vertical para Laptop, Bookarc Natural Original Sencillo Escritorio Vertical de Madera Soporte Titular Mostrar Stander para Apple Macbook Pro (Abedul Blanco) € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☑ 3 insertos de silicona suave: con 3 insertos de silicona suave de repuesto, coloca tu MacBook Air Pro Retina en un soporte eficiente y ahorra espacio para liberar valiosos bienes raíces en tu estación de trabajo o escritorio.

Más protección: material de madera ecológico, aspecto elegante y duradero, 4 pies de corcho protegen el escritorio de arañazos y evitan resbalones.

☑ Modo de concha cerrada: conecta un monitor externo de pantalla ancha junto con tu teclado + mouse favorito, y tu portátil se convierte en un escritorio. Apple llama a esta función "modo concha cerrada.

☑ Compatibilidad: diseñado exclusivamente para MacBook (12 pulgadas, principios de 2015 - actual), MacBook Pro (con / sin Touch Bar, 2016-actual), MacBook Air (finales de 2010 - actualidad) y MacBook Pro con pantalla Retina (mediados de 2012 - mediados de 2015).

☑ Gestión de cables: debajo del embalaje de silicona organiza los cables de alimentación USB del monitor después de desconectar tu portátil

Twelve South BookArc para MacBook, Soporte de Escritorio Vertical para portátiles Apple MacBook (Gris Espacial) Nueva Edición (12-2005) € 59.99 in stock 7 new from €59.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Designed exclusively for MacBooks, the sleek, low-profile design of BookArc cradles your MacBook in a space-saving stand.

Connect an external monitor along with your favorite keyboard + mouse, then your notebook becomes a desktop luxury dock. Apple calls this feature "closed-clamshell mode."

Integrated Cable Catch design keeps your connections handy and accessible, while keeping them from falling when disconnected

Elevates your MacBook away from spills for a cleaner, less cluttered workspace

Modern aluminum design blends in with decor while optimizing your full-size display's video performance and improving airflow for your MacBook

Soporte Portatil Adjustable Laptop Stand Soporte Laptop Soporte Ordenador Portátil para Macbook Pro Air, Lenovo y Otros 10-17” Portatiles € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【9 niveles ajustables】El diseño ergonómico ofrece 2 configuraciones de altura que se pueden ajustar libremente de 7 cm a 27 cm y ofrecen un ángulo de trabajo perfectamente cómodo. Perfecto para trabajos móviles.

【Durable】Hecho de ABS ligero y de alta calidad con cuatro almohadillas de goma antideslizantes para mantener la computadora portátil en su lugar. El borde frontal de la hoja con un tapete de goma suave protege su dispositivo sin rayones.

【Ligero, plegable y portátil】Plegable y fácil de colocar. El tamaño plegado es de 28 x 28 x 2.5 cm. Conveniente para llevar y usar en casa, en la oficina o en cualquier otro lugar.

【Diseño ergonomico】El diseño hueco en el medio para mejorar el flujo de aire y la ventilación; y dos botones de enfriamiento extraíbles para una mejor disipación de calor. Dos soportes para teléfonos celulares incorporados en ambos lados para colocarlos cómodamente y reconocer fácilmente el mensaje recibido.

【Robusto y compatible】El soporte es lo suficientemente resistente como para soportar un peso de hasta 10 kg. Soporte para computadora portátil Tronsmart D07 compatible con todas las computadoras portátiles de 10-17 pulgadas, p. B. Computadoras portátiles MacBook / Macbook Pro / HP / ASUS / Lenovo de entre 10 y 17 pulgadas, etc.

Babacom Soporte Portatil, Aleación de Aluminio Ventilado Refrigeración Soporte Ordenador Portátil Plegable, Adjustable Laptop Stand Soporte Mesa Compatible con Macbook HP PC y Otro 10-15.6” Portatile € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【6 DISEÑO ERGONÓMICO DE LOS NIVELES DE LOS OJOS】El soporte ajustable para computadora portátil eleva su computadora portátil de 2.15 "a 6" de altura para lograr un nivel de ojos perfecto, un total de 6 opciones de altura, lo que ayuda a corregir su postura y reducir el dolor de espalda, rigidez del cuello, dolores de muñeca y tensión ocular. Muy ergonómico y cómodo para leer y escribir.

【INSTALACIÓN PORTÁTIL Y FÁCIL】Este soporte portátil plegable pesa solo 0.6 LIBRAS. Muy liviano para que se pueda retraer rápidamente en un tamaño delgado como un abanico para doblar papel. Fácil de llevar a cualquier lugar con una bolsa de manga de franela. Solo se tarda 1 segundo en abrir, cerrar e instalar. Ahorre mucho tiempo y espacio.

【AMPLIA COMPATIBILIDAD】El soporte de la computadora es compatible con todos los portátiles de 10-15.6 pulgadas, como compatible con MacBook Air / Pro, Dell XPS, HP, ASUS, Lenovo ThinkPad, Acer, Chromebook, Tablet, iPad y más . Sea su compañero ideal en el hogar, la oficina, el aeropuerto, la cafetería y el exterior.

【RESISTENTE Y PROTECTOR】Hecho de aleación de aluminio de 4 mm de primera calidad, es bastante resistente, y puede soportar hasta 11 libras (5 kg) de peso en la parte superior; Con 4 almohadillas de silicona antideslizantes en la parte superior e inferior del soporte, y 2 alfombrillas de goma en el gancho, mantiene su portátil estable, protege el portátil de deslizamientos y rasguños.

【DISIPACIÓN DE CALOR】El material de aleación de aluminio puede absorber y descargar calor fácilmente. El ángulo de inclinación hacia adelante y el diseño abierto ofrecen una mayor ventilación y más flujo de aire para enfriar su computadora durante la operación, aparte de que se acuesta sobre la mesa.

Rain Design mStand Soporte para MacBook - MacBook Pro - Soporte Laptop - Soporte Ordenador - Laptop Stand - Soporte de Portátil Gris espacial (10072) € 45.51 in stock 9 new from €45.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado de aluminio que enfría el portátil actuando como disipador de calor

Diseño sólido de aluminio de una pieza que proporciona estabilidad

Compatible con portátiles con pantalla de máximo 17''

Dimensiones del producto de 25.4 x 25.3 x 15.3 cm

