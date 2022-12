Inicio » Varios Los 30 mejores Soldador De Estaño Jbc capaces: la mejor revisión sobre Soldador De Estaño Jbc Varios Los 30 mejores Soldador De Estaño Jbc capaces: la mejor revisión sobre Soldador De Estaño Jbc 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Soldador De Estaño Jbc?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Soldador De Estaño Jbc del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Jbc Soldering Sl 3652040St - Soldador elec lapiz 032w cab.tripolar 65st jbc € 45.89

€ 43.64 in stock 11 new from €43.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOLDADOR LAPIZ 65ST 230V

JBC 40ST26W - Soldador lapiz € 41.52 in stock 11 new from €41.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia: 26W

Temperatura máxima: 380ºC

Permite montar diferentes puntas(no incluidas)

Jbc Soldering Sl 3302040St - Soldador elec lapiz 025w cab.tripolar 30st jbc € 41.52 in stock 13 new from €41.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soldador versatil especialmente diseñado para trabajo en laboratorio y para montaje de circuitos

Diseñado para trabajar con la serie R10D de puntas de JBC

25 W

JBC - 9302300 Kit Soldador 30St 25W Ld € 73.09 in stock 2 new from €67.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soldador 30 ST

Punta R-10D

Soporte US1000

Modelo 9302320

JBC Soldering Sl 020-1070 - Soldador a gas lapiz sg-1070 JBC € 78.57 in stock 6 new from €71.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ignición piezo-eléctrica

No necesita corriente electrica

Soldador indicado para las reparaciones del hogar

Componentes incluidos: Soldador gas

Jbc Soldering Sl 0352020 Ld - Soldador elec martillo 300w p/larga duracion 325s jbc € 223.69 in stock 3 new from €222.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia: 300W

Temperatura Max: 550 ºC

Tiempo para alcanzar 325 ºC: 10 min.

Punta de larga duración (LD) 325D: ref 0350170

Alimentación: 230V

Jbc Soldering Sl 213-2058 - Soldador elec lapiz 060w instantaneo in 2100 jbc € 114.99 in stock 3 new from €109.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 2132058 Model 213-2058

JBC - 2192040 Soldador 14St 11W Punta Ld € 52.39 in stock 10 new from €49.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia 11 W

Alcanza los 300º C en 2 min y 30s

Perfecto para soldar componentes electrónicos de pequeño tamaño

ESTACIÓN SOLDADURA CONJUNTO TRABAJO UNIDAD SOLDADORA COMPACTA CON SOLDADOR T245-A PARA USOS GENERALES CD-BE JBC JBC-CD-2BE € 517.75

€ 495.20 in stock 1 new from €495.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JBC

JBC - 2552016 Soldador Pulsmatic 55N 33W € 158.49

€ 136.00 in stock 2 new from €136.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajustado para alambre de soldadura de diam 1 mm

Se suministra con una punta de soldadura C-20D de larga duración

jbc 0201070 Gas Soldadura pistón € 79.83 in stock 1 new from €79.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soldador de gas

Con punta de soldadura SF 2.4

Jbc 0802843 - Soldador -Senior 80.S- 95W € 119.79 in stock 4 new from €119.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia: 95

Voltaje: 220V

Se vende como un paquete de uno

jbc nt105 de a Nano de soldador € 101.66 in stock 2 new from €92.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nano de soldador

Para estación de nano NA de 2 A

SALKI Pack de Soldadores Estuche con Pistolas Soldadoras de Estaño de 100W y 30W Blíster de Estaño 40gr. Accesorios como Soportes y Recambios de Puntas Incluidos € 49.92 in stock 1 new from €49.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Maletín con hasta 10 piezas y accesorios de soldadura. Incluye una pistola soldadora de 100W y un lápiz soldador de 30W con temperatura regulable y mangos de gran resistencia que protegen de altas temperaturas, al estar fabricados con plástico, tipo policarbonato (PC). También presenta recambios de puntas y soportes para soldar.

USO: Soldadores aptos para trabajar con distintas aleaciones como el estaño. Perfecto para los proyectos DIY, reparaciones profesionales de electrónica, telefonía y domótica o para soldar piezas o componentes electrónicos en placas, electrodomésticos, joyería, manualidades y mucho más.

CALIDAD: Los soldadores tienen un cuerpo de acero inoxidable de alta calidad, que les aporta una larga vida útil y un peso ligero a las herramientas. Estas cualidades, junto con la forma de las puntas, favorecen la posibilidad de llevar a cabo trabajos de pequeña escala que requieren exactitud.

VERSÁTIL: Estuche de soldadura completo y blíster de estaño que te permitirán soldar sin ningún problema tantas veces como necesites.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Soldador eléctrico SEK 100W, soldador 30W. Equipado con puntas intercambiables para trabajos de gran potencia. Incorpora luz de guía bajo la punta. Temperatura entre 230º y 500º no regulable. Incluye puntas intercambiables, pasta soldadora, hilo de estañar, desoldador, soporte con lupa, soporte para el soldador y escariador, además de un blíster de estaño de 40 gramos.

Soldador de estaño 80W Kit del Soldador, 13 en 1 Soldador Estaño Profesional con Temperatura Ajustable 180℃~520℃, 5pcs Puntas, Bomba Desoldadora, Soporte, Pinzas Antiestáticas, Alambre de Soldadura € 25.86

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【20s Calentamiento rápido y enfriamiento eficiente】El Soldador Estaño utiliza la tecnología de inducción de cerámica con 80 vatios y 5 ° C de temperatura de ajuste de precisión para el calentamiento rápido a la temperatura objetivo (rango de temperatura ajustable 180 ~ 520 ° C). Las cuatro rejillas de ventilación de la pistola del soldador garantizan una mejor disipación del calor, aumentando la seguridad, la estabilidad y la resistencia al calor.

【Último diseño y pantalla digital LCD】 Nuestro kit de soldadura tiene un interruptor de ENCENDIDO / APAGADO que se puede apagar en cualquier momento cuando no esté en uso para ahorrar energía y garantizar una soldadura segura. La temperatura se muestra directamente en la pantalla digital LCD y se puede cambiar entre ° C y ° F. Puede configurar fácilmente la temperatura o apagar el interruptor con una mano.

【Mango antideslizante y más seguro】 El kit de soldador eléctrico ha pasado la certificación CE, FCC, ROHS, puede usarlo con confianza. El mango del soldador de la pistola hecho de material de silicona de alta calidad puede suavizar las altas temperaturas. El material es antideslizante y resistente al calor, incluso cuando se opera el dispositivo a la temperatura más alta, esto no es un problema. Longitud del cable del equipo de soldadura: 150 cm.

【Kit de trabajo de reparación perfecto】 Nuestros herramientas de soldadura electrónicas se utilizan ampliamente para soldar placas de circuito, equipos de mantenimiento, hardware de computadora, relojes, pequeños trabajos electrónicos, soldar joyas y componentes y cables manuales de bricolaje, adecuados para principiantes y aficionados, pero también adecuados para profesionales. Estación de soldadura, plug and play.

【kit de soldadura 13 en 1 & 2 años de garantía】 El juego de soldador viene con un soldador, 50g alambre de soldadura, pelacables, bomba para desoldar, pinzas, soporte con esponja limpiadora, 5 puntas de soldar y una bolsa portátil. El juego de herramientas satisface todas sus necesidades de soldadura. Puede llevarlo a donde quiera que vaya y encontrar las herramientas que necesita en el estuche de transporte. Te ofrecemos una garantía de 24 meses y un servicio de atención al cliente de primera.

Kit del Soldador,Preciva 65W 220V Soldador de estaño,Temperatura Ajustable 200℃~480℃,4pcs Puntas Diferentes,Soporte,Alambre de Soldadura 10g para el Uso Diversamente Reparado € 24.99 in stock 2 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♚PRODUCTOS SEGUROS Y EFICIENTES:Preciva soldadora utiliza un cable de alimentación certificado, el núcleo calefactor utiliza un núcleo calefactor termostático de 4 hilos, potencia nominal de 65 W, potencia máxima de 135 W, puede lograr un calentamiento rápido (30 segundos), seguro y eficiente de usar.

♚PERILLA DE AJUSTE DE TEMPERATURA ÚNICA:Nueva subversión del diseño integrado tradicional para el ajuste de temperatura de la perilla de 360 ​​grados; el rango de ajuste de temperatura cubre 200-480 ℃ / 392-896 ℉, ajustado de acuerdo con las diferentes necesidades de uso.

♚CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE: El soldador tiene una función de temperatura constante.Al soldar juntas de soldadura, siempre controlará la temperatura. Cuando la temperatura no está a la altura del estándar, el sistema de control de temperatura inteligente aumentará inmediatamente la potencia para compensar la temperatura.

♚DISEÑO ERGONÓMICO:Mango de silicona ergonómico y resistente al calor, diseño fácil de usar, puede estar seguro; El soporte compacto con esponja extra puede soportar mejor al soldador evitando quemaduras u otros riesgos.

♚PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIOS ELECTRODOMÉSTICOS: Con 4 puntas de soldador reemplazables diferentes, reparación de PCB, placas base de computadora para soldar, partes de teléfonos celulares, reparaciones eléctricas, bricolaje y otros proyectos de soldadura.

Soldadores de Estaño,SREMTCH Kit 20 in 1 Eléctrico Soldador Kit Soldadura con Caja de Herramienta Temperatura Ajustable 200-450℃,Set de Soldadura Electrónica Multímetro Digital,Puntas De Soldador etc € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔【Calentamiento rápido e interruptor】: SREMTCH soldador electrico con tecnología de inducción de cerámica interna que se calienta rápidamente, el juego de soldadura alcanza con su potencia de 60W la temperatura de funcionamiento de 450 °C en unos 10 segundos. Comparado con otros soldadores de esta categoría de precios, este valor de calentamiento es muy rápido y te permite trabajar rápidamente con la pieza de trabajo.

✔【Temperatura ajustable y botón】: soldador electrico de temperatura de ajuste preciso, temperatura constante automática. La temperatura ajustable de 200 ~ 450 °C te ayuda a diferentes condiciones de soldadura.mejora el material resistente al calor y el tubo de acero con cuatro orificios de ventilación en el diseño de la herramienta de soldadura ayudan a la disipación del calor. Puede prolongar la vida útil del soldador electrico.

✔【Agarre suave y cómodo】: el mango del soldador electrico está hecho de gel de sílice grueso de alta calidad y con aislamiento térmico. Y ofrece una excelente durabilidad. Gracias al mango de silicona de alta calidad resistente al calor, el soldador se puede tocar fácilmente incluso a temperaturas más altas. Por favor, asegúrate de llevar gafas de protección, mantener la ropa suelta y el pelo fuera del camino. Descansa cada 10 minutos, es bueno para tus ojos y el soldador.

✔【Combinación perfecta de herramientas y accesorios】: SREMTCH Kit del Soldador: 5 puntas intercambiables, soporte de soldador, estaño para soldar (diámetro: 0,8 mm, 100 g), bomba desoldadora, multímetro digital, 2 pinzas antiestáticas, cinta aislante, destornillador, mini pelacables, cúter, bolsa de transporte de herramientas de poliuretano. En el ámbito de la electrónica. para activar. Placa de circuito de soldadura, para la reparación de ordenadores, electrodomésticos, teléfonos móviles, etc.

✔【Garantía de satisfacción】: tenemos una garantía de devolución del dinero de 30 días y una directiva de repuesto y una garantía del producto de 12 meses. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Asesores profesionales de 24 horas están disponibles las 24 horas.

Kit Conjunto Soldador 30ST 220W 25W con soporte US-1000 JBC 9302320 € 78.81 in stock 1 new from €78.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paqueteage Dimensiones: 7.4 L x 32.2 H x 11.8 W (centimeters)

Muy conveniente

Producto de calidad

Material duradero

Soldadores de Estaño SREMTCH [Upgraded] Kit del Soldador de Temperatura Ajustable 200-450°C con Interruptor ON/OFF, 5 Puntas de Soldador, 50g Alambre de Soldadura,Soporte para Soldador, PU bag € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tecnología térmica avanzada】: la tecnología de cerámica de calentamiento incorporada del soldador SREMTCH hace que el soldador de 60W se caliente rápidamente en 30 segundos, usando la perilla de temperatura en la pistola de soldar, puede ajustar la temperatura de 200 ℃ a 450 ℃, que es comparable a otros soldadores a este precio. Este poder calorífico es muy rápido, lo que le permite procesar rápidamente la pieza de trabajo.

【Regulación de temperatura】: SREMTCH Soldador de estaño establece con precisión la temperatura y automáticamente mantiene la temperatura constante. La temperatura ajustable lo ayuda a adaptarse a diferentes condiciones de soldadura. Cuatro orificios de ventilación están diseñados en la tubería de acero para mejorar la disipación de calor. Puede prolongar efectivamente la vida útil.

【Kit de reparación perfecto 10 en 1】: SREMTCH Soldador de estaño , 5 puntas de soldador intercambiables, soporte de soldador, alambre de soldadura (0,8 mm, 50g), bomba de soldadura, bolsa de herramientas. El kit SREMTCH 10 en 1 puede satisfacer las necesidades de su proyecto de soldadura. El reemplazo de cabezales múltiples es antioxidante y no se oxida fácilmente cuando se sumerge en agua.

【Mango suave y cómodo】: Nuestro mango está hecho de silicona de alta calidad con aislamiento térmico más gruesa. Y puede darle una gran durabilidad. Gracias al mango de silicona resistente al calor, el dispositivo se puede tocar fácilmente incluso a altas temperaturas.

【Ampliamente utilizado】En comparación con otras estaciones de soldador, nuestro kit de soldadura electrónica es fácil de transportar. Ampliamente utilizado para soldar placas de circuito, soldadura de bricolaje en el hogar, manualidades, reparaciones eléctricas y electrónicas, etc. Fácil de usar tanto para aficionados a la electrónica como para principiantes. Se beneficiará de una garantía de 2 años. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en [email protected] READ Los 30 mejores pasacables mesa oficina capaces: la mejor revisión sobre pasacables mesa oficina

Silverline 548911 - Soldador (100 W) color azul € 17.17 in stock 4 new from €17.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para electrónica y automoción

Indicado para realizar soldadura blanda, soldadura de cables y trabajos de decoración

Rango de temperatura: 500° - 550° C

Incluye punta de soldador acodada

Estación de Soldadura, Preciva 60W Soldador de Estaño 90-480℃ Temperatura Ajustable con Pantalla LCD, ° C / ° F Conversión, con 5 PCS Punta Soldador, 0.8 mm Alambre de Soldadura € 43.99 in stock 1 new from €43.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTACIÓN DE SOLDADURA A 300 ° C: Soldador de 60 W, calentamiento rápido del núcleo de cerámica, 15 segundos de temperatura de alta potencia hasta 300 ° C, cuatro orificios de disipación de calor para garantizar una rápida disipación del calor.

PANTALLA DIGITAL LCD: Pantalla LCD fácil de leer, botón de ajuste de temperatura tipo tornillo para control de temperatura, letras de conversión ° F / ° C, para cumplir con diferentes lecturas de temperatura.

CONTROL DE TEMPERATURA CONSTANTE: Adopte la solución técnica PID (derivado integral proporcional) para garantizar un control preciso de la temperatura de la punta del soldador, de modo que la temperatura mostrada y la temperatura real tengan una precisión de ± 2 ° C.

MODO DE SUSPENSIÓN INTELIGENTE: Después de estar inactivo durante 10 minutos, la estación de soldadura entrará automáticamente en el modo de suspensión. Si continúa trabajando, la temperatura subirá rápidamente al valor establecido anteriormente. Esto no solo ahorra energía, sino que también evita la sobrecarga y daños a la máquina de soldar y al cabezal de soldadura.

ACCESORIOS PRÁCTICOS: Con 5 juntas soldadas adicionales, tiene una excelente resistencia a ácidos y álcalis. La soldadura incorporada se utiliza para fijar de forma segura la plancha. También incluye una esponja y un limpiador de puntas para facilitar la limpieza de la punta.

Kit del Soldador,Preciva 60W 220V Soldador de estaño,Temperatura Ajustable 220℃~480℃,5pcs Puntas Diferentes,Soporte,Alambre de Soldadura 50g para el Uso Diversamente Reparado € 31.45 in stock 1 new from €31.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♚TEMPERATURA AJUSTABLE:Preciva soldador de kit se calienta rápidamente y funciona de manera efectiva,el rango del termostato es de 220 °C a 480 °C,más ahorro de energía,protección ambiental y seguridad con el interruptor de NO / OFF en la soldadora.

♚NUEVA TECNOLOGÍA:La tecnología de cerámica calentada interna ayuda a calentar rápidamente el soldador,mantener la temperatura estable y reducir el consumo de energía.El material resistente al calor,el tubo de acero y los cuatro orificios de ventilación en la soldadora permiten un enfriamiento rápido de la misma.

♚PARA VARIOS MANTENIMIENTOS DE ELECTRODOMÉSTICOS:Reparación de placas de circuito impreso,placas base para computadoras de soldadura,componentes de teléfonos móviles,reparaciones eléctricas, bricolaje y otros proyectos de soldadura

♚DISEÑO ERGONÓMICO:Mango de silicona resistente al calor y ergonómico,diseño fácil de usar, puede sentirse cómodo;el soporte compacto con esponja adicional puede soportar mejor al soldador evitando quemaduras u otros riesgos;Las fundas de cuero PU están diseñadas para transportar todo el equipo.

♚11 en 1 KIT DE SOLDADURA:1x Soldador, 1x Desoldador, 1x Alambre de soldadura, 1x Pinzas antiestáticas, 1x Soporte con esponja de limpieza, 1 x Bolsa de herramientas de PU, 5 x Puntas de soldadura

Soldadores de Estaño 24 Piezas, WOWGO 60W Kit Soldador Eléctrica con 5 Puntas, Temperatura Ajustable, Multímetro Digital, Soporte, Alambre de Soldadura, Bomba de Desoldar, Bolsa de Herramientas etc € 30.99 in stock 2 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Soldador de Primera Calidad】 este soldador de 60W 220V se calienta muy rápido con la tecnología de cerámica de calentamiento interno; 4 orificios de ventilación y rosca de diseño resistente al calor, consiguen una disipación del calor más eficiente y una soldadura más segura; equipado con un interruptor de temperatura con rango de 200 ℃ a 450 ℃, fácil de ajustar la temperatura

【Kit Completo de Soldador】el soporte estándar de soldador de doble resorte con esponja puede limpiar fácilmente la mancha en las puntas, prolongar su vida útil y proteger a los usuarios de las quemaduras; Tiene una base segura, que es más segura que cualquier otro soporte de soldadura delgado; viene con 5 puntas intercambiables (900M-TB, 900M-T-2.4D, 900M-TK, 900M-T-3C, 900M-TI) para diferentes soldaduras necesariamente

【Alambre de Estaño para Soldadura + Bomba de Desoldar】 12 g 1.0mm El alambre de soldadura viene en un tubo de plástico, con una temperatura de soldadura de 240 ℃ a 250 ℃, punto de fusión 183 ℃; La bomba de desoldar con diseño de botón de succión, permite un uso fácil con una sola mano, lo mejor para eliminar la soldadura

【Multímetro Digital Multifuncional】 práctico para medir voltaje DC&AC, corriente DC y AC, resistencia, diodo, transistor HFE, medición de temperatura y prueba de continuidad; Con una gran pantalla LCD y luz de fondo, fácil de leer los datos en múltiples entornos

【Accesorios Prácticos + Bolsa de Transporte Portátil】 múltiples accesorios (destornillador de dos vías, alicates pequeños + llave inglesa, pinzas, cortador de pelacables, muñequera antiestática, cinta aislante, 2 cables eléctricos) están embalados de manera segura en una bolsa de PU de moda. perfecto para trabajos electrónicos en el aula, reparación de electrodomésticos, pirograbado, reparación de computadoras / teléfonos y más; Gran regalo para aficionados tanto profesionales como de bricolaje

Soldadores de Estaño Digital SREMTCH 80WKit del Soldador (200°C-450°C) con interruptor de ON/OFF botón de Temperatura Ajustable, Termostato de Cerámica de Calentamiento Rápido, 5 Puntas de Soldadura € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Núcleo calefactor de alto rendimiento y electrónico LCD】 El soldador de estaño se calienta rápidamente con tecnología de cerámica calentada internamente. La estabilidad a alta temperatura puede proteger sus artículos de soldadura, el soldador con pantalla LCD de alta definición, que muestra el estado de la temperatura con mayor claridad. La temperatura de 200 ° C a 450 ° C se puede configurar con el botón de temperatura en la soldadora electrónica.

【Diseño único patentado】 Los cuatro orificios de ventilación en la punta del soldadores de estaño y los cuatro orificios de ventilación en el tubo proporcionan una mejor disipación de calor que otros. El consumo de energía es menor que el de un soldador normal. Esto es más eficiente desde el punto de vista energético y respetuoso con el medio ambiente, el interruptor del soldador permite una operación conveniente que se puede encender y apagar en cualquier momento y en cualquier lugar.

【Mango antideslizante cómodo y duradero en uso】 soldadores de estaño el mango de la pistola hecho de material de silicona de alta calidad puede suavizar las altas temperaturas, este material es antideslizante y resistente al calor, por lo que es conveniente y seguro de usar, profesional El kit de soldador tiene 5 puntas de repuesto con múltiples puntas que son resistentes a la oxidación y no se oxidan fácilmente cuando se sumergen en agua.

【Ampliamente utilizado】 Las herramientas de soldadura de estaño son una buena opción para la soldadura de paneles, trabajos de manualidades, reparación de electrodomésticos, soldadura de joyas. Es fácil de usar si eres un entusiasta de la electrónica o un principiante que estudia electrónica.

【Garantía de satisfacción】 Tenemos una garantía de devolución de dinero de 30 días y una política de reemplazo, así como una garantía de producto de 12 meses. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Los consultores profesionales están disponibles las 24 horas del día, las 24 horas

LEXIVON Kit multipropósito soldador de butano | Juego de 7 puntas de llama ajustable con autoencendido inalámbrico | Pro Grade Equivalente de 125 vatios (LX-770) € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UN KIT DE ANTORCHA DE BUTANO IMPRESCINDIBLE PARA PROFESIONALES: conjunto de accesorios de 13 piezas para usar en una amplia gama de aplicaciones con gatillo de autoencendido y un botón de bloqueo de llama.

RENDIMIENTO PRECISO PARA TODOS SUS PROYECTOS: Ajuste la llama de 1/2" a 2 1/2" con una temperatura de trabajo de hasta 2400° F y hasta 1100° F mientras la usa con puntas de soldadura.

A diferencia de los kits de soldadura hechos a buen precio, nuestro tanque de combustible recargable 100% de metal durará más. Además, se ha probado previamente para detectar fugas y capacidad de ignición, y viene con un práctico estuche de transporte.

TERMINE SU TRABAJO SIN TENER QUE RELLENAR EL TANQUE: la gran capacidad del tanque con gas butano estándar permite hasta 75 minutos de tiempo de funcionamiento, se recarga completamente en 10 segundos para que pueda permanecer en el trabajo.

SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD PRINCIPAL: Recién diseñado con tope de encendido. (Atención: el butano NO está incluido) READ Los 30 mejores Linternas Recargables Profesionales capaces: la mejor revisión sobre Linternas Recargables Profesionales

Kit del Soldador WaxRhyed, Soldador Estaño 60W Temperatura Ajustable 200℃~450℃, Soldador electrico 16 in 1, 100g Alambre de Soldadura,Pinzas,Bomba de Desoldar,5 Puntas y Bolsa de Herramientas etc € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color 9160-1

Soldador Estaño, Lytool 90W Kit del Soldador con Pantalla Led Digital, Profesional Soldador Electronica Temperatura Ajustable 200℃~450℃, UAmpliamente utilizado para Hogar DIY soldadura € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pantalla LCD】 El soldador Lytool tiene una pantalla digital LCD, con una excelente conveniencia para su ajuste de temperatura y lectura. El soldador de 90W contiene un núcleo de calentamiento de cerámica, que tiene un calentamiento rápido y estabilidad a alta temperatura.

【Diseño de botón único】 El diseño de ajuste de temperatura tipo butón le permite ajustar la temperatura con mayor precisión, lo cual es bastante simple de operar y usar. Presione brevemente el botón para aumentar / bajar la temperatura en 1 ° C; presione el botón durante un tiempo prolongado para aumentar / bajar continuamente la temperatura.

【Temperatura ajustable y alta precisión】 La temperatura del soldador puede cambiarse entre ℃ / ℉, 200-450 ℃ / 392-842 ℉ ajustable. Al mismo tiempo, tiene un función de corrección de temperatura, que puede establecer una temperatura de compensación de ± 60 ° C / ± 140 ° F, lo que hará que la temperatura de soldadura sea más precisa.

【Ligero & portátil】 El mango del soldador Lytool es ligero y cómodo y no se sentirá cansado después de un uso prolongado. El pequeño kit de soldador es también muy portátil, lo que traerá comodidad a sus trabajos de soldadura.

【Amplia gama de aplicaciones】 El kit de soldador incluye: soldador de pantalla digital * 1, alambre de soldadura * 1, soporte de soldador simple * 1, bomba desoldadora * 1, pinzas antiestáticas * 1, punta de soldador de la serie 900 * 6. Puede ser ampliamente utilizado en soldadura profesional, proyectos, soldadura de placas de circuito, reparación de electrodomésticos, eléctricos y electrónicos, reparación de componentes, soldadura de bricolaje, otras artesanías, etc.

ElectroDH 304725 DH Soldador Mod. 47-25W 230V, Negro € 27.64 in stock 3 new from €26.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features accesorio

WOWGO Soldador Estaño, Soldadura Eléctricas con Temperatura Ajustable, Interruptor, 5 puntas de Soldadura, Bomba Desoldadora, Soporte de Soldadura para Reparaciones Electrónicas € 17.99

€ 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soldador Mejorado: este soldador de 60 W y 220 V está hecho de materiales de alta calidad, se calienta muy rápidamente con tecnología de cerámica interior calentada; 4 orificios de ventilación y diseño resistente al calor, obtiene una disipación del calor más eficiente y segura y está equipado con un interruptor de encendido/apagado en el cable de alimentación y un interruptor de temperatura con un alcance de 200 ℃ a 450 ℃, fácil y cómodo para la temperatura. más seguro para el Uso

Puntas de Soldadura de Alta Calidad: vienen con 5 puntas de soldadura reemplazables adicionales (900M-T-B, 900M-T-2.4D, 900M-T-K, 900M-T-3C, 900M-T-I) para satisfacer diferentes necesidades de soldadura; hecho de material de doble capa resistente al calor, la punta de soldadura nunca se derrite ni se cae; cuatro orificios de ventilación en las puntas aseguran una rápida disipación del calor. como otros

Soporte de Soldadura Fiable: el soporte de soldadura de doble muelle estándar con esponja tiene una base segura que es más estable que cualquier otro soporte de soldadura fino, el usuario puede limpiar fácilmente las manchas de las puntas de soldadura, prolongar su vida útil y proteger al usuario de quemaduras

Accesorios de Soldadura Completos: 10 g de alambre de soldadura de 0,8 mm se suministra en un tubo de plástico con punto de fusión de 183 ℃; con un pequeño agujero en el tubo, fácil soldadura del alambre de estaño sin riesgo de quemadura; la bomba desoldadora con diseño de botón de succión permite un fácil manejo con una sola mano, ideal para eliminar la soldadura; una pinza antiestática, longitud de 12,2 cm

Bolsa de Transporte Portátil: todos los accesorios están bien empaquetados en una bolsa de transporte portátil, perfecta para trabajos electrónicos en el aula, reparaciones de electrodomésticos, pirografía, reparación de ordenadores y teléfonos, etc. Un gran regalo para profesionales o aficionados al bricolaje

