Los 30 mejores sillon de oficina capaces: la mejor revisión sobre sillon de oficina

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de sillon de oficina?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ sillon de oficina del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



SONGMICS OBG22B - Silla Giratoria de Oficina, Estudio, Ergonómica, PU, con Ruedas, Negro, 76x66x32 € 119.90 in stock 1 new from €119.90

15 used from €89.22

Amazon.es Features El éxito de tu trabajo comienza aquí: Esta silla ergonómica de oficina sigue las líneas de tu cuerpo y reduce la presión en tu cuello, hombros y espalda para una postura correcta que te ayuda a mantenerte concentrado

Las partes invisibles conservan su calidad: La superficie de PU resistente al desgaste y fácil de limpiar, el asiento, el respaldo y los apoyabrazos están tapizados con una espuma de caucho de alta densidad suave, cómoda y resistente al aplastamiento

Diseño ergonómico: La curvatura se adapta al cuerpo, la distancia entre los apoyabrazos es de 69 cm, la altura de los apoyabrazos es de 68-78 cm, rotación de 360°. El asiento ajustable ayuda a mantener una postura correcta

Ingenioso diseño del columpio: Mecanismo de inclinación, ajustable según el peso corporal, y bloqueable. Trabajar con una altura de asiento ajustable de 44 a 54 cm, te permite sentirte física y mentalmente cómodo

Qué hay en la caja: Una silla de oficina de SONGMICS con ruedas de poliuretano, que es adecuada para casi todos los suelo (utiliza una alfombra de protección en suelos laminados y de parqué). Ya sea para trabajar o para relajarse, siempre proporciona un soporte estable

Ofiprix Sillón Oxford Sillón de Oficina Silla Ejecutiva Sillón Despacho Piel Sintética Base de Aluminio Brazos Tapizados Color Negro € 419.00 in stock 1 new from €419.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran confort y elegancia. Extraordinariamente cómodo y con la elegancia y presencia que todo sillón de dirección debe transmitir. Tapizado en piel sintetica tacto seda.

Sus formas generosas y contundentes aportan la categoría que todo sillón de dirección debe transmitir. Un sillón que lo tiene todo, calidad, estilo, resistencia. Además su alto respaldo recoge perfectamente toda la zona cervical.

Oxford viene equipado con un mecanismo relax multiposición, este tipo de mecanismo tiene el el punto de rotación se encuentra ligeramente avanzado del eje natural del sillón.

La ventaja de este mecanismo es que al inclinar hacia atrás el sillón se mantiene el contacto de los pies con el suelo, mientras el cuerpo pasa a una posición de relax, con la garantía de una buena circulación en la zona de los muslos.

Estable y resistente. Cumple con todos los estandares internacionales para uso Profesional EN1335.Un sillón pensado para estar muchas horas en él y sentirte muy a gusto, perfectamente adaptado para un uso intensivo de más de 8 horas al día.

YYHH Silla Ejecutiva, Silla Ejecutiva de Oficina de Maderaiza de Piel de Vaca, Sillón Reclinable Tapizado, Respaldo Alto, Ruedas Universales con Reposapiés, Silla Ejecutiva/Brown/113-119Cm € 2,437.10 in stock 1 new from €2,437.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material De: el Cojín Del Asiento Está Hecho de Piel de Vaca, Suave Al Tacto, Fuerte Resistencia a la Abrasión, No Se Deforma Después de Rasgarse, Resistente a Las Manchas Y la Suciedad, Se Limpia con un Paño Y Tiene una Gran Capacidad de Carga.

Puede Ajustar la Silla de Oficina para Satisfacer Todas Sus Necesidades de Comodidad. la Silla Tiene un Sistema de Bloqueo Que Le Permite Mantener con Seguridad el Ángulo Recto Deseado (145 Grados). Además, Puede Sacar el Reposapiés Y Convertirlo en un Sillón Reclinable para Dormir una Siesta Fácilmente, Etc.

Respaldo Escalonado Ergonómico: el Respaldo Aerodinámico Se Adapta a la Columna Vertebral para una Comodidad de Asiento Natural Y el Diseño Escalonado Mejora la Apariencia.

Hecho para la Comodidad: Cojín de Asiento de Resorte de Látex de Doble Capa, Distribución Uniforme de la Presión, en Línea con la Curva de Proporción de Cadera, Elasticidad Duradera Y Comodidad.

Lugares Aplicables: Esta Silla de Oficina Es Adecuada para la Oficina, la Sala de Juegos, la Sala de Estar, el Dormitorio, el Estudio, Etc., Lo Que Hace Que Su Espacio Sea Más Moderno Y Elegante.

SONGMICS Racing Silla de Escritorio computadora Oficina Ergonómica con reposapiés Plegable PU Metal Cromado Negro 150 kg OBG71B € 184.99 in stock 1 new from €184.99

2 used from €172.41

Amazon.es Features Alta calidad - Cubierta hecha de PU, robusto y fácil de limpiar; asiento tapizado con relleno de esponja extragruesa, con buena elásticidad y cómodo, resistente a la deformación; ruedas de poliuretano, apenas hacen ruido

Estable y confiable - Los accesorios principales, como apoyabrazos, bandeja de metal, ruedas y muelle de gas, son mejorados de alta seguridad, han pasado la prueba BIFMA. La base estrella (5 pies) tiene el diámetro de 70 cm, cuya estabilidad es verificada por SGS. La silla puede soportar hasta 150 kg

Diseño ergonómico - Silla giratoria a 360º, con culvatura ergonómica que se adapta perfectamente al cuerpo humano. Respaldo reclinable hacia atrás hasta 135º y bloqueable al ángulo deseado para alto confort

Mecanismo de ajuste - Silla ajustable en altura (116 - 126 cm) y la reclinación. Equipado con un reposapiés extensible para mejor descanso

Piezas de repuesto - Se aplican tornillos anti-sueltos para garantizar el uso seguro. Cada tipo de tornillos y la rueda tienen uno extra de repuesto READ Los 30 mejores mochila de lona capaces: la mejor revisión sobre mochila de lona

SONGMICS Silla de Oficina con Asiento Expandido, Silla ejecutiva con reposacabezas y conjín engrosados, Altura Ajustable, Diseño ergonómico, Negro OBG57B € 149.99 in stock 1 new from €149.99

4 used from €103.83

Amazon.es Features Alta calidad: Cubierta hecha de PU, robusto y fácil de limpiar; asiento tapizado con relleno de esponja extragruesa, con buena elásticidad y Cómodo, resistente a la deformación; ruedas de poliuretano, apenas hacen ruido

Altura total: 112-122 cm, Respaldo: altura de aprox. 75 cm, Diámetro de la base: aprox. 66 cm, Asiento: aprox. 53 cm x 51 cm, Altura del reposabrazos: 70-80 cm, Altura regulable del asiento: aprox. 51-61 cm

Estable y Confiable: Los accesorios principales, como apoyabrazos, bandeja de metal, ruedas y muelle de gas, son mejorados de alta seguridad, han pasado la prueba BIFMA. La base estrella (5 pies) tiene el diámetro de 66 cm, cuya estabilidad es verificada por SGS. La silla puede soportar hasta 150 kg

Diseño ergonómico: Silla giratoria a 360º; respaldo curvo en forma ergonómica permite mantener una buena postura y aliviar la columna vertebral; reposacabezas acolchado para proteger el cuello; apoyabrazos acolchado con recubrimiento PU para relajar los brazos. Ideal para las personas quienes suelen pasar largo tiempo ante un escritorio

Mecanismo de ajuste: Silla regulable en altura, con el mecanismo de inclinación ajustable de acuerdo al peso corporal y se puede bloquear en la posición recta

Silla de Oficina Giratoria Escritorio con Soporte Lumbar Sillon Ruedas Despacho € 65.99 in stock 1 new from €65.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ergonomía: respaldo de malla transpirable que se ajusta a la curvatura natural de la espalda

Confort: cómodo asiento con espuma extra acolchada

Ajustable: asiento regulable en altura por pistón de gas y reclinable hasta 125º

Calidad: sólida estructura con una base de 5 ruedas de doble asiento y reposabrazos ergonómicos

Económica: excelente relación calidad precio

Venta Stock Confort 2 - Sillón de oficina elevable y reclinable, piel sintética, color taupe € 159.99 in stock 1 new from €159.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sillón tapizado con piel sintética con tacto agradable y fácil de limpiar; relleno de espuma de alta densidad muy cómoda.

Estable y rígida - Dispone de mecanismo de elevación con bombín de gas y si extrae la palanca hacia afuera podrá disfrutar de un grado elevado de inclinación.

Pata de estrella (5 pies) metálica cromada para evitar el desgaste de la pintura con un diámetro de 68 cm y que soportan un peso homologado de hasta 150 kg.

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

MEDIDAS: Largo 68 cm, Profundo 74 cm y Alto 113/123 cm. Altura del asiento de 48/58

Silla Ejecutiva Silla Oficina Ejecutiva Blanca Sillón De Dirección Reclinable con Reposacabezas, Silla De Computadora Elástica De Doble Capa, Silla De Oficina Ergonómica Giratoria De 360° € 432.74 in stock 1 new from €432.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Silla Ejecutiva Ergonómica Moderna】: Nuestras sillas de oficina son hermosas y refinadas con el uso de efectos de corte tridimensionales y tecnología de costura oculta; De acuerdo con el principio ergonómico de toda la silla, la curva en forma de S hace que la silla se ajuste mejor a la espalda, aliviando efectivamente la presión sobre las vértebras cervicales, la espalda y las vértebras de los hombros.

【Silla de gestión cómoda】: la silla de oficina ejecutiva utiliza un paño de nano tecnología en la superficie, que es muy suave y fácil de limpiar, lo que mejora la durabilidad; El asiento está relleno de látex y tiene un diseño de resorte, que tiene una alta resiliencia y no es fácil de colapsar; El reposapiés retráctil de esponja permite que las piernas se relajen de forma natural, apoyando eficazmente los músculos de las piernas.

️【Silla de escritorio ajustable para computadora】: esta silla de escritorio giratoria de 360° se levanta y baja dentro de 3.9 pulgadas, lo que facilita a los trabajadores de escritorio de todos los tamaños; El respaldo se puede inclinar de 90° a 155°, lo que puede satisfacer el trabajo, el juego y el descanso al mismo tiempo; El reposabrazos articulado puede proporcionar soporte para el brazo cuando duerme y se adapta a su brazo desde múltiples ángulos

【Silla de oficina resistente】: nuestra silla ejecutiva grande y cómoda cuenta con una base de aleación de aluminio ultrarresistente y barras de gas de seguridad a prueba de explosiones certificadas por SGS con una capacidad de peso de hasta 240 libras; El diseño de cinco garras hace que la silla sea más adecuada para el suelo, solo para mejorar su capacidad de carga y estabilidad; 5 ruedas de PU resistentes al desgaste que se pueden girar 360°, fáciles de deslizar y protegen el piso de daños

【Silla de trabajo fácil de usar】: el diseño simple y moderno de esta silla ejecutiva resistente es adecuada para muchos lugares, no solo en la oficina, sino también muy adecuada para su estudio y sala de reuniones, con ella puede disfrutar del trabajo o tiempo libre; además, esta silla de oficina giratoria No necesita profesionales ni herramientas complicadas, se puede ensamblar muy fácilmente, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos

Silla Ejecutiva De Masaje Para Computadora, Silla De Oficina Con Calefacción, Con Vibración De 7 Puntos, Sillón Reclinable De Cuero De PU Con Respaldo Alto Y Reposapiés, Diseño Ergonómico ( Color : Br € 510.30 in stock 1 new from €510.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【SILLA DE OFICINA CON CALEFACCIÓN DE MASAJE】: 7 masajeadores vibratorios con tiempo de masaje ajustable están implantados en el cojín del asiento y la cintura. se implanta un dispositivo de calentamiento adicional en la cintura. con control remoto para un fácil uso y disfrute.

【SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA】:Diseñada con una estructura ergonómica fácil de usar, ya sea que esté jugando, trabajando en una computadora o teniendo una reunión en la oficina, esta silla es completamente móvil. Respaldo ultra alto, soporte lumbar para reposacabezas, cojín de asiento suave y grueso y reposabrazos paralelos ergonómicos aerodinámicos alivian la fatiga y elevan su comodidad a un nivel lujoso.

【SILLA DE OFICINA RECLINABLE AJUSTABLE】: Las ruedas suaves de la silla de oficina pueden girar libremente 360°, brindándole la sensación de volar; el respaldo se puede ajustar de 90 ° a 135 °, puede elegir una posición vertical o plana o cualquier posición cómoda.

【SILLA DE OFICINA EJECUTIVA FUERTE】: Esta silla de oficina está hecha de un marco de metal resistente con piel sintética suave y delicada, que puede soportar hasta 400 libras de peso, brindándole un excelente soporte estable.

【SILLA DE COMPUTADORA MULTIFUNCIONAL】:Combinada tanto para uso comercial como doméstico, es una opción ideal para trabajadores de redes a tiempo parcial o completo y amantes de los juegos de computadora. Puede colocarlo en su estudio, dormitorio, sala de reuniones, oficina ejecutiva, etc.

hjh OFFICE 600924 Sillón de Oficina Villa 20 Cuero marrón, Silla giratoria, Alto Respaldo con apoyacabezas, cómodo € 502.25 in stock 2 new from €502.25

Amazon.es Features Silla de oficina profesional fabricada en piel de napa auténtica de vacuno; Acabado de muy alta calidad perfecta para la oficina o para teletrabajar desde casa

Gracias al mecanismo de sincronización el asiento y el respaldo ofrecen un movimiento sincrónico que se adapta al cuerpo con bloqueo en cuatro puntos y con un amplio ángulo de apertura

El grueso acolchado ofrece una comodidad absoluta; Es de doble capa lo que lo hace extraordinariamente suntuoso además de derrochar elegancia gracias al estampado y la cremallera

Los reposabrazos cromados con recubrimiento extraíble de piel completan el diseño elegante y ofrecen comodidad adicional; Base extragrande de diseño de cinco brazos de aluminio pulido

Medidas (A x A x P): 130 x 60 x 48 cm; Altura del asiento: 46-56 cm; Profundidad del asiento: 48 cm; Anchura del asiento: 50 cm; Altura del respaldo: 74 cm; Altura de los reposabrazos: 20 cm; Soporta un peso máximo de 120 kg

TecTake 800728 Silla Racing de Oficina Sillon de despacho Ejecutivo Estudio giratoria (Negro-Azul | no. 403208) € 163.90

€ 153.90 in stock 2 new from €153.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODERNA – CÓMODA –ROBUSTA: La polivalente silla de oficina de tectake es idónea tanto para trabajar concentrado, como para jugar apasionadamente a tu videojuego favorito.

POSTURA CORPORAL ÓPTIMA: Su diseño ergonómico, su grueso acolchado, sus reposabrazos ajustables y su amortiguador de gas con ajuste continuo en altura garantizan un asiento cómodo y favorable para la salud.

MOVIMIENTO SUAVE: Las cinco ruedas dobles no dañan el suelo, son muy resistentes al desgaste y ruedan de forma muy silenciosa.

MATERIALES SELECCIONADOS: Los diferentes materiales plásticos con los que está hecha esta cómoda y mullida silla de oficina de tectake le otorgan gran estabilidad y gran durabilidad, lo que hace que su mantenimiento sea muy sencillo.

DETALLES DEL PRODUCTO: Medidas totales (ancho x fondo x alto): aprox. 68 x 69 x 117,5 – 125 cm // Altura del asiento: aprox. 42,5 – 50 cm // Asiento (ancho x fondo): aprox. 51 x 50 cm // Grosor del acolchado del asiento: aprox. 8 cm // Capacidad de carga: 120 kg.

CLP Silla De Oficina Castle En Cuero PU I Silla Ejecutiva Reposapiés Extraíble & Respaldo Reclinable I Silla De Escritorio Ergonómica, Color:Blanco € 189.00

€ 181.90 in stock 5 new from €181.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS: La silla ejecutiva Castle es regulable en altura, tiene un acolchado de alta calidad y un tapizado en cuero sintético (100% poliuretano). La silla de ordenador Castle cuenta también con un respaldo reclinable y un reposapiés extraíble, la silla es giratoria y tiene ruedas en el soporte., todo esto permite gran libertad de movimientos.

BASE: La silla de escritorio cuenta con una base de metal, se abre en 5 patas cada una de ellas finaliza en una rueda de plástico suave. Las 5 ruedas en la base permiten a la unidad desplazarse ya sea en superficie dura como parquet o laminado o superficie blanda como moqueta.

DIMENSIONES: La silla de oficina relax tiene las siguientes medidas: Ancho: 67 cm I Profundidad: 64 cm I Altura: 114 - 124 cm I Altura del asiento: 47 - 57 cm I Superficie asiento (AnxP): 52,5 x 52 cm I Altura reposabrazos: 67 - 77 cm I Respaldo (AnxAl): 54 x 77 cm I Peso máx. de carga: 130 Kg I Peso: 17 kg.

ESTILO: La silla ergonómica cuenta con un diseño moderno, gracias a esto se integra fácilmente a diferentes entornos, como oficinas, zonas de trabajo o en el hogar en la zona de estudio o despacho personal. Gracias a todas sus características la silla permite una buen posición de sentado y gran movilidad.

GAMA DE COLORES: El tapizado de la silla de ordenador está disponible en negro, verde, crema, blanco, marrón, marrón claro, gris y burdeos. Seleccione el color que mejor se adapte a su gusto y entorno. La silla requiere montaje, este se realiza de forma sencilla pero requiere tiempo de su parte. READ Los 30 mejores acumuladores de calor electrico capaces: la mejor revisión sobre acumuladores de calor electrico

VS Venta-stock Sillón de Oficina Morgan reclinable Taupe, Piel sintética, Silla ejecutiva con reposacabezas y conjín engrosados, Altura Ajustable, Diseño ergonómico € 187.99

€ 144.99 in stock 1 new from €144.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sillón tapizado con piel sintética con tacto agradable y fácil de limpiar; relleno de espuma de alta densidad muy cómoda.

Estable y rígida - Dispone de mecanismo de elevación con bombín de gas y si extrae la palanca hacia afuera podrá disfrutar de un grado elevado de inclinación.

Pata de estrella (5 pies) metálica cromada para evitar el desgaste de la pintura con un diámetro de 60 cm y que soportan un peso homologado de hasta 150 kg.

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

MEDIDAS: Largo 55 cm, Profundo 71 cm y Alto 110/118 cm. Altura del asiento de 48/58

Bossberg BB70 Silla Escritorio - Sillon, Estructura de Acero, Ruedas Giratorias, Transpirable, Ergonómica, Respaldo Lumbar, Silla Oficina (Cromado, Blanco) € 378.00 in stock 1 new from €378.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se acabaron los dolores de espalda, el diseño de BB70 sigue la línea natural de la columna vertebral, ergonomía y comodidad en un diseño elegantemente contemporáneo

Postura correcta, apoyo lumbar y un respaldo alto y anatómicamente curvado; después de unos días notará la diferencia de un asiento que le ayuda a sentirse bien

Respaldo ergonómico, reclinable y basculante, de contacto permanente, para breves momentos de relajación y una sensación de gran estabilidad y confort

Ajustable mediante el mecanismo de ajuste del pistón de elevación, distancia al suelo desde 46 cm hasta 52 cm para una carga de peso recomendada de 130 kg

Ruedas de marcha suave, sin bamboleos, lisas, ideales para suelos delicados, superficie de las ruedas, engomada, también apta para parquet

SONGMICS Silla de oficina con respaldo alto, Reposacabezas y cojín engrosados, Apoyabrazos abatibles, Silla ejecutiva ergonómica, Negro OBG51B € 146.99 in stock 1 new from €146.99

4 used from €121.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad - Cubierta hecha de PU, robusta y fácil de limpiar; asiento con relleno de esponja extragruesa, de buena elásticidad y cómodo, resistente a la deformación; ruedas de poliuretano giratorias a 360º, apenas hacen ruido, adecuadas para suelo duro como parquet, azulejos, suelo laminado o PVC

Estable y confiable - Los accesorios principales, como apoyabrazos, bandeja de metal, ruedas y muelle de gas, son mejorados de alta seguridad, han pasado la prueba BIFMA. La base estrella (5 pies) tiene el diámetro de 70 cm, cuya estabilidad es verificada por SGS. La silla puede soportar hasta 150 kg

Diseño ergonómico - El respaldo curvo permite mantener una buena postura y aliviar la columna vertebral; reposacabezas acolchado para proteger el cuello; apoyabrazos recubiertos de PU para relajar los brazos, de estilo deportivo, se puede elevar hacia arriba. Ideal para las personas quienes suelen pasar largo tiempo ante un escritorio

Mecanismo de ajuste - Silla regulable en altura (112 - 122 cm), con el mecanismo de inclinación ajustable al peso corporal y se puede bloquear en la posición recta

Diámetro de la base: aprox.70 cm,Altura tota: 112 - 122 cm, Altura del respaldo: 76 cm,Tamaño del asiento: 54 x 51 cm (Profundidad x Ancho),Altura del asiento: aprox.45 - 55 cm

SONGMICS Racing Silla de Escritorio de Oficina Ergonómica Regulable con Ruedas, OBG56B, Negro, 70*66.5*(107-117) € 119.99

€ 100.99 in stock 1 new from €100.99

14 used from €92.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad - Silla cubierta de PU, robusta y fácil de limpiar; asiento con relleno de esponja extragruesa, de buena elásticidad y cómodo, resistente a la deformación; ruedas de poliuretano giratorias a 360º, apenas hacen ruido, adecuadas para suelo duro como parquet, azulejos, suelo laminado o PVC

Diseño ergonómico - El respaldo curvo tiene la altura de 71 cm (el diseño especialmente para las personas que miden menos de 175 cm), que permite mantener una buena postura y aliviar la columna vertebral; reposacabezas acolchado para proteger el cuello; apoyabrazos recubiertos de PU para relajar los brazos

Estable, duradero y confiable - Las piezas principales, como los apoyabrazos, bandeja de metal, ruedas y cilíndro de gas, se han perfeccionado. La base estrella tiene un diámetro de unos 70 cm. La silla de oficina ha pasado las verificaciones de TÜV Rheinlan, cumpliendo con la Norma EN1335-2/-3, con el informe de prueba Nº50069804/SHF/01-01

Mecanismo de ajuste - Silla regulable (altura total: 111-121 cm; altura del asiento: 45-55 cm), con el mecanismo de inclinación ajustable al peso corporal y se puede bloquear en la posición recta. Ideal para las personas quienes suelen pasar largo tiempo ante un escritorio

"Piezas de repuesto - Se aplican tornillos anti-sueltos para garantizar el uso seguro. Cada tipo de tornillos y la rueda tienen uno extra de repuesto"

CLP Silla De Oficina Portland Acolchada & Tapizada En Simil Cuero o Tela I Silla De Escritorio Regulable En Altura & Giratoria I Color:, Color:Gris Oscuro, Material de Base:Tela € 119.90 in stock 4 new from €119.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIALES: La silla de despacho Portland cuenta con un agradable acolchado y con dos tapizados a su elección, tela (100% poliéster) y cuero sintético (100% poliuretano). La base de la silla es de metal en aspecto cromado y parte de la estructura de la silla, como los reposabrazos, es del mismo material.

CARACTERÍSTICAS: La silla de oficina no sólo es comóda sino también deja gran libertad de movimientos, gracias a su asiento giratorio y regulable en altura y su respaldo con mecanismo de balanceo. Las ruedas en las que termina la silla permite el deslizamiento de la unidad.

DIMENSIONES: La silla de ordenador tiene las siguientes medidas aproximadas: Altura: 114-124 cm I Ancho: 63 cm I Profundidad : 72 cm I Altura del asiento: 46-56 cm I Superficie del asiento (AxP): 50x54 cm I Altura de los reposabrazos: 67 - 77 cm I Altura del respaldo: 72 cm I Capacidad máx. de carga: 136 kg I Peso: 17 kg.

MONTAJE: La silla de escritorio requiere montaje, este se realiza de forma sencilla pero requiere tiempo de su parte. En el envío se incluye los accesorios necesarios para el mismo.

GAMA DE COLORES: El tapizado de la silla ejecutiva en cuero sintético tiene los siguientes colores marrón, crema, gris, negro o blanco. El tapizado en tela está disponible en marrón, crema, gris oscuro, gris, negro o gris topo. Seleccione el tapizado y el color que mejor se adapte a su gusto y entorno.

T-Lovendo TLV9947H Silla De Oficina Acolchado, Negro, 1.20 X 51 X 51 Cm € 89.99 in stock 1 new from €89.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ergonómica: acolchado extra grueso para mejorar el confort; es una silla cómoda y resistente

Estabilidad: silla robusta con 5 patas cromadas; elevable y reclinable; soporta hasta 150kg

Fácil: montaje sencillo; incluye manual ilustrativo; cuero sintético de fácil limpieza

Garantía: garantizamos un producto de calidad; garantía española

VS Venta-stock Sillón de Oficina elevable y reclinable Nixon tapizado con Piel sintética, Color Blanco, Metal Cromado € 179.99 in stock 1 new from €179.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sillón tapizado con piel sintética con tacto agradable y fácil de limpiar; relleno de espuma de alta densidad muy cómoda.

Estable y rígida - Dispone de mecanismo de elevación con bombín de gas y si extrae la palanca hacia afuera podrá disfrutar de un grado elevado de inclinación.

Pata de estrella (5 pies) metálica cromada para evitar el desgaste de la pintura con un diámetro de 68 cm y que soportan un peso homologado de hasta 150 kg.

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

MEDIDAS: Largo 65 cm, Profundo 77 cm y Alto 114/124 cm. Altura del asiento de 48/58

Silla de Oficina Ergonómica Reclinable de Diseño Piel Cuero Sintético Sillón € 109.99 in stock 1 new from €109.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features +++ Alta calidad: esta silla está tapizada con cuero sintético muy elegante.

+++ Flexible y regulable: la altura es totalmente ajustable, tiene una rotación de 360 grados.

+++ Inclinable: Esta silla ejecutiva cuenta con un mecanismo de inclinación sincronizada.

+++ Diseño ergonómico: Los contornos curvados están diseñados para proporcionar un apoyo lumbar óptimo.

SONGMICS OBN86BK Silla giratoria de Oficina Silla de Escritorio de Malla con reposacabezas Mecanismo sincronizad y Altura Ajustable Negro € 119.90 in stock 1 new from €119.90

16 used from €104.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño ergonómico: Como sabes, a nadie le gusta tener los músculos tensos en el trabajo. Afortunadamente, esta silla tiene un soporte lumbar, ayuda a tu cuerpo lo suficiente, permite que tu cuerpo se relaje mientras tu mente está activa

Reposabrazos plegables para más espacio: ¡Por fin has terminado el trabajo! El informe está listo, el diseño está terminado, tu jefe está satisfecho... levanta los brazos de la silla y deslízala bajo el escritorio para ahorrar espacio... Adelante

Altura ajustable y más flexibilidad: La altura del asiento es ajustable de 45 a 54,5 cm, y también la inclinación se puede desbloquear para un modo de balanceo, es el compañero perfecto para el estudio o el uso de la oficina, para tu trabajo o la lectura

¿Un asiento demasiado duro o blando? Esta silla giratoria no hace esa pregunta. Tiene un asiento acolchado con espuma de alta densidad. Esto ofrece un alto nivel de confort, haciéndote sentir como si estuvieras sentado en una nube

Qué hay en la caja: Una silla de oficina de malla que puede satisfacer tus necesidades de trabajo en diferentes escenarios, con instrucciones claras y piezas numeradas para un fácil montaje, y un reposacabezas y soporte lumbar para darte el soporte extra

CLP Silla De Oficina Kolumbus Ergonómica Tapizada En Tela & Base con Ruedas I Silla De Escritorio Regulable En Altura, Color:Gris € 132.90 in stock 7 new from €132.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS: La silla ejecutiva Kolumbus es regulable en altura, el asiento es giratorio y el respaldo cuenta con un mecanismo de balanceo, la base se apoya en 5 ruedas deslizantes. Todas estas ventajas facilitan la libertad de movimientos y son un plus de confort.

BASE: La silla de escritorio Kolumbus cuenta con un soporte, en forma de cruz, de metal de aspecto cromado brillante, se abre en 5 ruedas ligeras que permite su desplazamiento tanto en superficies duras como en superficies ligeras (alfombradas).La base sostiene la estructura del asiento, le da la estabilidad y resistencia necesaria, llegando a tener una capacidad máxima de carga.

DIMENSIONES: La silla de oficina tiene las siguientes medidas aproximadas: Altura: 105 – 115 cm I Ancho: 58 cm I Profundidad: 66 cm I Altura del asiento: 48 -58 cm I Superficie del asiento (AxP): 50 x 49 cm I Altura del respaldo (desde el asiento): 61 cm I Altura del reposabrazos: 66 – 70 cm I Capacidad máxima de carga: 136 kg I Peso: 15 kg.

ESTILO: La silla ejecutiva Kolumbus cuenta con un diseño moderno, gracias a esto se adapta a diversas estancias y combina con diferentes estilos decorativos. La silla de Ordenador ofrece confort incluso después de varias horas de uso, es ideal para oficinas, zonas de trabajo/estudio o para el hogar en el despacho personal,

GAMA DE COLORES: El tapizado de la silla directiva está diponible en negro, marrón, gris oscuro, gris, rojo, crema y naranja. Seleccione el color que mejor se adapte a su gusto al entorno. La silla requiere parte de montaje, este se realiza de forma sencilla pero requiere tiempo de su parte. READ Los 30 mejores Casitas De Madera Infantiles capaces: la mejor revisión sobre Casitas De Madera Infantiles

TT AM-OC533 Silla de Oficina con Soporte Lumbar, Acero, Negro, Universal € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Silla básica indispensable; transpirable, ergonómica y cómoda

- Respaldo de malla y soporte lumbar: esta silla está diseñada para proporcionar una postura ergonómica y una ventilación adecuada de la espalda

- Estructura resistente y ajustable; base de 5 ruedas doble asiento de malla elevable de 40 a 50 cm

- Acolchado de espuma de alta densidad.

- Perfecta tanto para oficina como para escritorio domestico

CLP Silla De Oficina Yankton En Polipiel & Madera Curvada I Sillón Ejecutivo Giratorio con Reposabrazos & Base Metálica, Color:Nuez/marrón € 239.90 in stock 1 new from €239.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIALES: Esta silla ejecutiva cuenta con una tapicería de muy alta calidad que está cubierta de cuero sintético. El armazón de madera curvada hace que esta silla giratoria sea un auténtico reclamo y le confiere un diseño elegante. La base es metálica en forma de cruz con 5 ruedas de plástico que facilitan la movilidad.

CARACTERÍSTICAS: La altura de la silla acolchada en piel sintética puede ajustarse continuamente gracias al resorte de gas incorporado. El diseño de la silla de estudio es neutro y contemporáneo. El sillón de oficina tiene incorporado una función de balanceo para una mayor libertad de movimiento y los reposabrazos acolchados permiten descansar cómodamente los brazos.

DIMENSIONES: La silla de oficina Yankton cuenta con las siguientes medidas aproximadas: Altura: 102 - 110 cm I Ancho: 60 cm I Profundidad: 68 cm I Altura del asiento: 45 - 53 cm I Superficie del asiento (An x P): 51 x 47 cm I Altura del respaldo: 60 cm I Altura del reposabrazos: 65 - 73 cm I Capacidad máx. de carga: 120 Kg I Peso: 16 Kg.

MONTAJE: El sillón de escritorio con reposabrazos requiere montaje, este se realiza de forma sencilla pero requiere parte de su tiempo. En el envío se envían las instrucciones y accesorios necesarios.

GAMA DE COLORES: El tapizado en polipiel de la silla giratoria está disponible en marrón, crema, blanco o negro. El armazón de madera es de color nogal. Gracias a sus colores neutros y a su diseño esta silla se adapta fácilmente a cualquier ambiente.

RR TLV-AM-OC621 Silla de Oficina Giratoria Escritorio de Tela de Malla Sillon Ruedas Despacho, Universal € 79.99 in stock 1 new from €79.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Respaldo ergonómico para una gran comodidad durante el trabajo

- Función de giro de 360 grados, inclinación y función de bloqueo vertical. Altura ajustable.

- Acolchado (hasta 6 cm) para un asiento cómodo

- Estructura de acero en el asiento y respaldo de la silla. El mecanismo y las ruedas ofrecen a la silla una gran estabilidad.

- Malla de rejilla de aire transpirable integrada que proporciona la comodidad que necesitas.

hjh OFFICE 600902 Silla de Oficina giratoria ASPERA 20 Cuero Crema, Sillón Alta Gama, Silla de Respaldo Alto € 529.10 in stock 2 new from €529.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla de oficina profesional de diseño noble fabricada en auténtica piel de napa de vacuno; Todas las piezas están fabricadas con gran calidad y estabilidad; Ajuste continuo de la altura del asiento con elevación superior

El mecanismo sincrónico sigue los movimientos de la parte superior del cuerpo bloqueable en 4 pliegues con gran ángulo de apertura de asiento y respaldo ajustable individualmente al peso del usuario

El respaldo alto con reposacabezas integrado tiene forma ergonómica y proporciona un apoyo óptimo para la espalda; el asiento está cómodamente acolchado y garantiza la máxima comodidad al sentarse

Los reposabrazos cromados con tapicería de cuero proporcionan un confort adicional; La base de aluminio pulido es especialmente estable; Equipada con ruedas multifuncionales con freno dependientes de la carga

Dimensiones (Al x An x Pr): 139 x 59 x 50 cm; Altura del asiento: 47 - 57 cm; Profundidad del asiento: 50 cm; Anchura del asiento: 49 cm; Altura del respaldo: 82 cm; Altura del reposabrazos: 23 cm; Capacidad de carga: 120 kg

TecTake Silla EJECUTIVA DE DISEÑO - Silla GIRATORIA - Silla DE Oficina - SILLÓN Cuero sintético € 137.90 in stock 2 new from €137.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acolchado extragrueso (hasta 12 cm) para que el asiento resulte blando y cómodo.

Muelle neumático de seguridad de altura libremente regulable.

Asiento más cómodo gracias a unas superficies de asiento y respaldo moldeadas y ergonómicas

Dimensiones del respaldo: 52 x 75 cm

Altura del asiento: 42-50 cm, Dimensiones de la superficie del asiento: 52 x 49 cm

hjh OFFICE 600934 Silla de Oficina Villa 10 Cuero marrón, Silla giratoria Brazos, cómodamente Acolchado € 444.10 in stock 2 new from €444.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla de oficina profesional fabricada en piel de napa auténtica de vacuno; Acabado de muy alta calidad perfecta para la oficina o para teletrabajar desde casa

Gracias al mecanismo de sincronización el asiento y el respaldo ofrecen un movimiento sincrónico que se adapta al cuerpo con bloqueo en cuatro puntos y con un amplio ángulo de apertura

El grueso acolchado ofrece una comodidad absoluta; Es de doble capa lo que lo hace extraordinariamente suntuoso además de derrochar elegancia gracias al estampado y la cremallera

Los reposabrazos cromados con recubrimiento extraíble de piel completan el diseño elegante y ofrecen comodidad adicional; Base extragrande de diseño de cinco brazos de aluminio pulido

Medidas (A x A x P): 109 x 60 x 48 cm; Altura del asiento: 46-56 cm; Profundidad del asiento: 48 cm; Anchura del asiento: 50 cm; Altura del respaldo: 53 cm; Altura de los reposabrazos: 20 cm; Soporta un peso máximo de 120 kg

SixBros. Silla de Oficina Sillón de Oficina Silla giratoria Tela Gris -HLC-0311-1/2167 € 110.90 in stock 1 new from €110.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Gris

Asiento regulable sin niveles fijos

Asiento y respaldo de tela

Ruedas de seguridad de alta calidad, quíntupla

NO ENTREGAS A LAS ISLAS BALEARES Y CANARIAS!!!

hjh OFFICE 608230 XXL Silla ejecutiva Prado Piel sintética marrón, Confortable Sillón de Oficina Buen Acolchado € 429.10 in stock 1 new from €429.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Provisto de ruedas dobles de seguridad para moquetas frenado dependiente de la carga. En consecuencia la silla sólo rueda bajo carga sin carga las ruedas frenan para evitar un deslizamiento involuntario.

Base de diseño en aluminio pulido con cubierta de diseño en plástico negro

Asiento respaldo y apoyabrazos con acolchado especialmente grueso (para sentirse como en el salón)

Pespuntes elegantes que apoyan la ergonomía del cuerpo

Asiento contorneado cómodo con borde de ataque acolchado

