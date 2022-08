Inicio » Producto para bebé Los 30 mejores Silla Infantil Madera capaces: la mejor revisión sobre Silla Infantil Madera Producto para bebé Los 30 mejores Silla Infantil Madera capaces: la mejor revisión sobre Silla Infantil Madera 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Silla blanca € 24.90 in stock 7 new from €23.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo del producto: silla infantil

Un modelo de solidez y estabilidad

Construida con paneles de fibra maciza, la silla ofrece un asiento y un respaldo anchos para la comodidad de su hijo

Un diseño con elegantes curvas

Silla Infantil de Madera. En Crudo, para Decorar. Madera de Pino y chopo. Medidas: (Ancho/Alto): 31 * 31 * 60 cms. Altura Asiento: 30 cms. € 22.20 in stock 1 new from €22.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla infantil de madera, en crudo. Para pintar. En madera de chopo y pino.

Medidas: (ancho/alto): 31*31*60 cms. Altura asiento: 30 cms.

Ideal para decoración y manualidades.

Atención. El artículo se suministra sin pintar. La fotografía del artículo pintado es un ejemplo de decoración.

MAKONDO IMPORT-EXPORT Silla Infantil Personalizada 6 Colores 34X30X60 (Blanco) € 47.00 in stock 1 new from €47.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para niños entre 0 y 8 años

La caligrafía es la misma que se muestra en las fotos. La pintora lleva 10 años dedicada.

Una vez realizado el pedido puedes enviarnos un mensaje a través de AMAZON (Mi cuenta - > mis pedidos - > Contactar con el vendedor) para decirnos el nombre que desea.

En caso de no recibir un mensaje por tu parte nos encargaremos de contactar contigo para solicitarte el nombre.

No dudes en visitar nuestro perfil para ver más productos READ Los 30 mejores Funda Trona Universal capaces: la mejor revisión sobre Funda Trona Universal

ARTEMA Silla Infantil de Madera Natural 57 x 33.5 x 28 cm

€ 19.95 in stock 2 new from €19.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number T33677

Silla Infantil Acabado Madera Natural. Fondo - 25cm - Ancho Delantero 31.5cm - Ancho Trasero 26cm - Alto: 25.5cm - Alto Respaldo: 50cm € 42.99 in stock 1 new from €42.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla infantil de madera acabado natural, con asiento de enea tejido sobre la propia estructura.

Válida para decorar y para el dia a dia. Puede ser usada tanto en casas particulares como en guarderías, debido a su excelente robustez.

Se sirve perfectamente ensamblada. Medidas: Fondo - 25cm - Ancho delantero 31.5cm - Ancho trasero 26cm -- Alto: 25.5cm - Alto respaldo: 50cm

El acabado de la silla permite ser pintada perfectamente del color que se desee.

Madera de chopo. Fabricado en España. Posibilidad de comprar con mesa a juego de madera.

MAKONDO IMPORT-EXPORT Silla Infantil Personalizada 6 Colores 34X30X60 (Rosa) € 47.00 in stock 1 new from €47.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para niños entre 0 y 8 años

La caligrafía es la misma que se muestra en las fotos. La pintora lleva 10 años dedicada.

Una vez realizado el pedido puedes enviarnos un mensaje a través de AMAZON (Mi cuenta - > mis pedidos - > Contactar con el vendedor) para decirnos el nombre que desea.

En caso de no recibir un mensaje por tu parte nos encargaremos de contactar contigo para solicitarte el nombre.

No dudes en visitar nuestro perfil para ver más productos

skiddoü trona Sunt, arnés ajustable de 5 puntos, silla infantil 2en1, trona con patas de madera, reposapiés, bandeja extraíble, bandeja, Gris claro € 99.00 in stock 3 new from €99.00

1 used from €96.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla 2en1. La silla se puede poner a la mesa y es adecuada para un niño desde que aprende a sentarse hasta 15 kg. La silla baja está diseñada para niños mayores de hasta 20 kg (unos 5 años).

Seguridad. Cinturones de seguridad ajustables de 5 puntos y protección entre las piernas. La bandeja ajustable también sirve como protección adicional para el niño. Las patas tienen almohadillas antideslizantes que garantizan la estabilidad.

Bandeja y cubre bandeja. Ajuste en 3 posiciones con posibilidad de desmontaje. La bandeja tiene un cubre bandeja extraíble que se puede lavar en el lavavajillas.

Materiales. La funda del asiento está hecha de piel sintética, lisa, resistente al desgaste y fácil de limpiar. Las patas están hechas de madera de haya elegante y atemporal.

La silla se caracteriza por un diseño universal escandinavo.

WOLTU 3 uds. Grupo de Asientos para Niños Mesa Redonda y 2 Sillas en Edad Preescolar Muebles para Niños 59.5 cm(φ) x 46 cm Blanco+Gris SG012 € 56.99 in stock 1 new from €56.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Construcción especialmente para niños: mesa: 60 cm (φ) x 46 cm (Alto), silla: 28.3 cm x 28.3 cm x 51.5 cm, las sillas pueden soportar cargas de hasta 50 kg.

Material: Gracias al grupo de asientos infantiles WOLTU hecho de tablero MDF (E1), obtendrás un producto de muebles de alta calidad. El juego de muebles para niños contiene una mesa para niños y 2 sillas para niños.

Seguridad: Bonitas mesas y sillas hechas de paneles de MDF(Clase E1) amables con el medio ambiente, esquinas redondeadas y altura adecuada, solo para ofrecer a tus hijos un entorno seguro al crecerse.

Perfecto para pintar o escribir: ¡La mesa para niños con 2 sillas a juego para niños de edad preescolar tiene la altura adecuada para sentarse cómodamente a la mesa!

El diseño apto para niños: La mesa y dos sillas son perfectas para pintar y hacer manualidades, así como para juegos e incluso hacer tareas. Usted o los amiguitos de su hijo pueden sentarse fácilmente a la mesa de pintura y pintar, hacer artesanía, comer o jugar juntos.

Worlds Apart Disney Conjunto De Mesa Y Dos Sillas, Madera, Rosa, One Size + Hello Home Librería Infantil De Estantes Colgantes, Madera, Blanco, One Size
Minnie Mouse Conjunto de Mesa y Dos sillas, Madera, Rosa, 63.00x63.00x45.00 cm
Hello Home Librería Infantil de Estantes Colgantes, Madera, Blanco, 30x63.50x60 cm

Amazon.es Features producto 1: Minnie Mouse Conjunto de Mesa y Dos sillas, Madera, Rosa, 63.00x63.00x45.00 cm

producto 1: Minnie Mouse Conjunto de Mesa y Dos sillas, Madera, Rosa, 63.00x63.00x45.00 cm

producto 1: Minnie Mouse Conjunto de Mesa y Dos sillas, Madera, Rosa, 63.00x63.00x45.00 cm

producto 1: Minnie Mouse Conjunto de Mesa y Dos sillas, Madera, Rosa, 63.00x63.00x45.00 cm

producto 2: Hello Home Librería Infantil de Estantes Colgantes, Madera, Blanco, 30x63.50x60 cm

Silla Infantil lacada. En Madera Maciza. Lacada Blanca. Medidas (Ancho/Fondo/Alto): 28.5 * 28 * 60 cms. Altura hasta Asiento: 30 cms. Fácil Montaje.
silla infantil, sillas infantiles, sillas infantiles blancas, sillas niños,

Amazon.es Features silla infantil, sillas infantiles, sillas infantiles blancas, sillas niños,

eSituro Mesa para Niños con 2 Sillas Grupo de Asientos y Escritorio para Niños Mesa Infantile con Silla para Bebé Mueble de Juegos con Espacio de Almacenamiento, Tablero Extraíble SCTS0002 € 89.99 in stock 1 new from €89.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Según las normas de seguridad de la UE, hecho de material resistente y duradero.

La mesa grande ofrece mucho espacio para jugar, la altura óptima del asiento también es adecuada para niños mayores.

Práctico juego de mesa compuesto por 1 mesa y 2 sillas, ideal para los más pequeños para pintar, rompecabezas o manualidades, es un mueble decorativo para cada habitación infantil.

Incluye instrucciones de montaje y material de montaje, fácil de instalar, fácil de usar, ahorra mucho tiempo.

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos para que podamos brindarle el mejor servicio de 100% .

B. spaces Juego de 2 sillas-Menta, 14.6016.5026.00 € 49.95 in stock 1 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de 2 piezas: este elegante juego de muebles incluye dos sillas cómodas, modernas y perfectamente de tamaño infantil.

Descansa tus pies con estos dos asientos pequeños.

Patas de madera maciza: elegantes y resistentes para mayor estabilidad y estilo.

No necesita herramientas: montaje muy fácil, simplemente gira las patas de la silla

La limpieza es una brisa: limpiar con un paño húmedo y listo

UTEX par Silla de Madera de niños para el Juego o Actividad, Juego de 2, White

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number SS18-UTX009W Model . Color Blanco

Silla Infantil de Madera. En Crudo, para Decorar. Medidas (Ancho/Fondo/Alto): 30 * 27 * 57 cm. € 19.95 in stock 1 new from €19.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla infantil en madera de pino. En crudo, para pintar. Medidas (ancho/fondo/alto): 30*27*57 cm. Altura asiento: 29 cm.

Ideal para decoración y manualidades. Fabricado en la U.E.

EUGAD Juego de Mesa y 2 Sillas Infantiles Grupo de Asientos para Niños Muebles de Madera y MDF para Niños Rosa 0006ETZY € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: Mesa: 60x60x44cm, Silla: 26.8x26.8x27cm; Capacidad de carga de la mesa: hasta 15 kg; Capacidad de carga de las dos sillas: hasta 50 kg.

Material seguro y de alta calidad: La superficie de la mesa niños y sillas está hecha de tablero MDF de alta calidad. Las patas de maderas son ecológicas y fuertes. La pintura a base de agua no tiene mal olor. El diseño de bordes redondeados y tornillo incrustado evita que los niños sufran golpes y daños.

Versatilidad: Los muebles para niños no solo son ideales para hogares, sino también para jardines de infantes, guarderías, salas de espera, parques infantiles, restaurantes y otros lugares donde se necesitan parques infantiles.

Regalo perfecto: A los niños les gustará mucho la mesa infántil con el tema del dibujo animado de supergirl. Este juego de mesa y silla infantil es ideal para los niños a que juegan o comen.

Fácil de mantener y instalar: Resistente a la humedad y al moho, también fácil de limpiar. Y según la manual de instrucciones cualquiera puede montar el mueble sin dificultad. READ Los 30 mejores Carro De Bebe capaces: la mejor revisión sobre Carro De Bebe

skiddoü Silla para niño Juego de Madera Mob Universal Multifuncional Juego de Muebles 8en1, Silla Adaptable, Taburete, Silla, Mesa, Escritorio, estantería, Blanco € 199.00 in stock 3 new from €199.00

3 used from €168.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un conjunto de muebles multifuncional que consta de tres elementos: una silla más pequeña, una silla más grande y una mesa.

Los muebles universales se pueden utilizar como taburete, silla, mesa, escritorio y sofá con estantería.

El conjunto de muebles, gracias a las amplias posibilidades de adaptación a la edad del niño, funcionará bien tanto en la habitación del niño de un año, así como de 6 años.

El conjunto Møb es un espacio abierto para la creatividad: los padres pueden organizar los muebles de la forma que deseen, de modo que satisfagan plenamente las necesidades del niño. Es un lugar perfecto para desarrollar las primeras pasiones como la pintura, el dibujo, el bricolaje.

El conjunto tiene espacio adicional para juguetes, hojas, libros para colorear, libros y otras cosas importantes para el niño. ¡Que los muebles crezcan con el talento del niño!

HOMCOM Juego Infantil de Mesa y 2 Sillas de Actividad con Respaldo y Cantos de Pulido Redondo para Niños de +2 Años Diseño Ergonómico 76,5x54,5x49,5 cm Multicolor € 72.99 in stock 1 new from €72.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONJUNTO INFANTIL DE 3 PIEZAS: Juego de muebles infantiles compuesto por una mesa y 2 sillas. Uso recomendado para niños a partir de 2 años. Fácil de limpiar con un paño húmedo o agua y jabón

CÓMODO Y LLAMATIVO: Especialmente la mesa y silla infantil diseñada para llamar la atención de los más pequeños, con el respaldo de las sillas con un patrón grabado de dibujos de animales. Diseño ergonómico para una correcta posición de la espalda y mayor comodidad. El regalo perfecto para tus niños

MÚLTIPLES USOS: La mesa infantil y sillas con altura ideal para ellos, este conjunto de mesa y sillas puede ser útil para fomentar la lectura, que dibujen, para jugar e incluso comer. Pensando en su autonomía y desarrollo de inteligencias múltiples

DISEÑO SEGURO: Hecho de polipropileno (PP) no tóxico, adecuado para uso en juguetes y mobiliario infantil. Con bordes redondeados para evitar cualquier superficie ni esquina punzante y que los niños pudieran sufrir algún daño accidental

MEDIDAS TOTALES: Mesa: 76,5x54,5x49,5 cm (LxANxAL); Silla: 36x36x54 cm (LxANxAL); Altura de asiento: 29,7 cm; Adecuado para niños a partir de 2 años

KYWAI - Silla Infantil de Madera Blanca, para niños, Madera de Haya lacada. Diseño nordico. Cantos Redondeados para Mayor Seguridad (Nube)
Las sillas infantiles KYWAI estan a la vanguardia del diseño, les darán a la habitación o sala de

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las sillas infantiles KYWAI estan a la vanguardia del diseño, les darán a la habitación o sala de juegos un aire cálido, acogedor y elegante. Con diseños infantiles que les encantarán a los más pequeños de la casa.

Estan fabricadas en madera de Haya lacada natural y madera lacada en blanco, color duradero que se puede limpiar con facilidad y son resistentes a la humedad.

Seguridad: Las sillas KYWAI estan pensadas para la seguridad de los más pequeños, la forma de las patas impide que se puedan caer o tambalear. Todos los cantos están redondeados para evitar golpes y en las patas hay una goma de protección que evita el ruido y las ralladas. Sillas robustas que soportan facilmente el peso de los niños y sus travesuras.

Medidas: 34cm x 28 cm x 28cm (desde el suelo al asiento), ideal para niños a partir de 1 año hasta 7-8 años.

Fácil de montar: Nuestras sillas son facilísimas de montar, simplemente girar las patas a las sillas y poner el respaldo con los tornillos incluidos.

ARDITEX WD14166 Silla-Pupitre con contenedor Textil (52x60x50cm) de Madera de Disney-Minnie € 74.05 in stock 4 new from €74.05 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla-Pupitre con contenedor textil de 52x60x50cm. Fabricado en madera pintada y tablero de DM con calca.

Decora tu habitación con tus personajes preferidos. Ocupa poco espacio, decora cualquier ambiente infantil, es resistente y seguro. Los niños disfrutarán utilizándolo.

Dispone de contenedor textil para almacenar objetos. Ideal para manualidades, estudiar o jugar. Superficie resistente a los arañazos.

Gran calidad. Se monta con facilidad. Se sirve en caja de cartón con etiqueta de color.

Cumple con la Normativa Europea.

Acan - Silla clásica Infantil de Madera Natural 57 x 30 x 26 cm € 18.99 in stock 1 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Taburete es clásico, rústico,fabricado en EU buena calidad

Ideal perfecto para casa y para colegio de infantiles

Acan Silla de Madera Infantil de 46 x 24 x 24 cm € 18.49 in stock 1 new from €18.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number T21456P

Silla clásica Infantil de Madera 39,2 x 23 x 25,2 cm, Asiento de Rafia. Altura Asiento: 19,5 cm. Silla para niños, guardería, hogar (Azul) € 24.99 in stock 1 new from €24.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acabado en color azul

Asiento de rafia con una superficie de 22 x 22 cm

Altura del asiento: 19,5 cm

Fabricada en madera de gran robustez y resistencia, ideal para el día a día

Medidas totales: 39,2 x 23 x 25,2 (alto x ancho x largo)

Acan Reggo - Silla Infantil de Madera 55 x 33 x 26 cm, Silla para niños de Madera Natural con reposapiés € 20.49 in stock 1 new from €20.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: madera sin tratar., Superficie para sentarse: 30.5 x 21 cm., Altura del asiento: 30 cm., Anchura del respaldo: 33 cm., Estable y robusta, Perfecta para niños y niñas.

Acan Silla clásica Infantil de Madera Natural 58 x 27 x 23.5 cm € 20.49 in stock 1 new from €20.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number T27530P

Acan Reggo - Silla pequeña para niños 57 x 30,5 x 25,5 cm. Silla Infantil de Madera Natural sin Tratar, decoración hogar € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: 57 x 30,5 x 25,5 cm (alto x ancho x profundo), Fabricada en madera natural sin tratar, Superficie del asiento: 30,5 x 23 cm., Altura del asiento: 29,7 cm, Con reposapiés, Ideal para niños

Leomark Mesa de Madera con Dos sillas - Azul Mesas y sillas Infantiles de Madera, Juego de Muebles Infantiles, para Cuarto de los niños, Altura: 54,5 cm € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [CARACTERÍSTICA] Mesa de madera conjunto con dos sillas.

Colores disponibles: rosado, azul

[DIMENSIONES] dimensiones del panel de la mesa 60 x 60cm. Altura de la mesa 54,5 cm Altura del espacio debajo del panel 47,5 cm Silla: altura con respaldo 53cm, dimensiones del asiento 28 cm (ancho) x 26 cm (espesor) altura del asiento 30 cm

[FÁCIL MONTAJE] El montaje muy rápido y fácil. Justo hay que adjuntar algunas piezas y Ustedes pueden alegrarse de esto mueblo. Destinado a los niños a partir de 1 año.

[INFORMACIÓN] Todos los juguetes y los muebles disponibles en la tienda online Leomark poseen los certificados europeos de la calidad y la seguridad.

Leomark Mesa y sillas de Madera para niños, 1 Mesa y 2 Silas, Mesas y sillas Infantiles de Madera, Juego de Muebles Infantiles, para Cuarto de los niños, Motivo: Unicornio, Altura: 49 cm € 69.99 in stock READ Los 30 mejores Alfombras Infantiles Lavables capaces: la mejor revisión sobre Alfombras Infantiles Lavables 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [CARACTERÍSTICA] La mesa de madera en en conjunto con dos sillas con impresión UV.

[DIMENSIONES] de la mesa: 60 x 60 x 49 cm (A). Dimensiones de la silla 48 x 26 x 29 cm. Altura del asiento en relación al piso: 25 cm. Peso 10 kg.

Los muebles Leomark son la idea de regalo perfecta. Estable, duradero y funcional. Muebles son fáciles para limpiar.

[FÁCIL MONTAJE] El artículo para montaje - las instrucciones de instalación adjuntas.

[INFORMACIÓN] Todos los juguetes y los muebles disponibles en la tienda online Leomark poseen los certificados europeos de la calidad y la seguridad.

Mesa multiusos, JUNGLE DRUM, infantil de madera 60x40x44cm para niños con 1 silla, set mesilla y sillita, escritorio multifuncional multiactividades € 68.99 in stock 1 new from €68.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mueble multifuncional

Hecho con madera natural

Rollo de papel incluido

Fácil montaje y mantenimiento

KYWAI-Juego de Mesa y Dos sillas Infantiles Muebles para niños De Madera Color Blanco Mesa pequeña Redonda Estilo nordico Escritorio Infantil Dormitorio € 104.90 in stock 1 new from €104.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de montar: El juego de mesa y sillas de madera KYWAI es extremadamente fácil de montar, simplemente girar las patas a la mesa y sillas.

Seguridad infantil: Pensado exclusivamente para los niños, la mesa y las sillas tienen todos los cantos redondeados y la forma de las patas hace que el niño no pueda inclinarse y caerse, su hijo estará seguro disfrutando en este precioso conjunto de mesa y sillas.

Excelentes materiales: Madera de haya natural combinada con madera lacada en blanco y menta, el color de moda. Dispone de protecciones de plástico en las patas para no dañar el suelo y que no haga ruido al moverlas. Fácil de limpiar y resitente a la humedad.

Tamaño ideal: Conjunto perfecto para niños a partir de 1 año en adelante. Medidas mesa redonda: 60cm x 60cm x 51cm Medidas sillas: 34cm x 28cm x 28cm. Altura pensada en cumplir las necesidades de los más pequeños.

Diseño: De estilo nórdico, el set Kywai le dará un toque cálido y elegante a cualquier estancia, además de ser útil para los niños es una decoración perfecta para la habitación de los niños o la sala de juegos.

Pinolino 201016 Nicki - Set Infantil de Mesa y Bancos de Madera € 47.90 in stock 2 new from €47.90

1 used from €35.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego de silla infantil nicki for 4' consta de 2 bancos con 1 mesa y capacidad para 4 niños. Hecho de abeto macizo y sin tratar, dimensiones 90 x 79 x 50 cm de alto, peso 7 kg, requiere montaje, número de artíco: 201016

Con una cómoda altura de asiento de 28 cm, los pequeños exploradores y entusiastas del aire lie pueden relajarse en un picnic antes de embarcarse de nuevo en la aventura. Para niñas y niños de 2 a 7 años

El juego de asientos infantiles de madera maciza espara actividades al aire lie en el jardín o en la terraza: jugar, comer o simplemente disfrutar del sol. Los cojines acolchados y el techo están disponibles opcionalmente en pinolino

El juego de asientos para niños está hecho de madera maciza de abeto, no está tratado, es y especialmente estable. «nicki for 4' es una gran idea de regalo para cumpleaños o pascua

Pinolino cumple los sueños de los niños desde 1997 y vende muebles, accesorios y juguetes infantiles. La empresa alemana solo utiliza pinturas, esmaltes y aceites adecuados para niños y ofrece muchos productos certificados por fsc

