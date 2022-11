Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Sensilis Skin Delight capaces: la mejor revisión sobre Sensilis Skin Delight Salud y Belleza Los 30 mejores Sensilis Skin Delight capaces: la mejor revisión sobre Sensilis Skin Delight 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Sensilis Skin Delight - Crema de Día Antiedad Iluminadora y Energizante con SPF15, Vitamina C y Bayas de Goji - 50ml

€ 30.45

Amazon.es Features Tratamiento de día antiedad para todo tipo de pieles, especialmente indicado para pieles fatigadas y desvitalizadas

Formulado con vitamina C y extracto de bayas de Goji, activos hidratantes y antioxidantes que eliminan los signos de fatiga, iluminan, y revitalizan tu piel

Con SPF15, que protege frente a los efectos dañinos del sol y previene el fotoenvejecimiento prematuro de la piel

Eficacia demostrada en solo 4 semanas de tratamiento: +25% de luminosidad, +27% de hidratación y reducción de las arrugas del 26%

Sin parabenos, sin aceites minerales y sin ingredientes de origen animal

Sensilis Skin Delight - Mascarilla Facial Iluminadora Con Vit C, Antioxidante Y Energizante - Ml, 150 Mililitro

Amazon.es Features Mascarilla iluminadora, antioxidante y energizante, con vitamina C

Efecto iluminador, antioxidante y energizante

Especialmente indicada para pieles apagadas y desvitalizadas

Textura en gel con un alto contenido de vitamina C y ácido hialurónico

Con acción anti-polución

Sensilis Skin Delight - Tratamiento Facial Fluido, Corrector Anti Manchas - 50 ml

Amazon.es Features Tratamiento perfeccionador fluido de día, con vitamina C, que corrige y previene eficazmente la aparición de manchas y proporciona un tono facial más luminoso y uniforme

Eficacia demostrada: +20% de luminosidad y -12% de intensidad de la manchas

Ideal para pieles con manchas pigmentarias; su textura única es de fácil extensibilidad

La incorporación de filtros solares físicos y químicos en el fluido (IP 50+) protege la piel de los daños causados por las radiaciones UV y aumenta la eficacia del tratamiento

SIN parabenos, SIN aceites minerales, SIN ingredientes de origen animal; dermatológicamente testado READ Los 30 mejores Braun Clean & Renew capaces: la mejor revisión sobre Braun Clean & Renew

Sensilis Skin Delight - Sérum Antimanchas Uniformizante y Despigmentante - 30ml

€ 32.95

Amazon.es Features Sérum despigmentante de uso diario con vitamina C, que corrige y previene eficazmente la aparición de manchas y proporciona un tono facial más luminoso y uniforme

Eficacia demostrada: +20% luminosidad y -12% de la intesidad de las manchas en unas semanas de tratamiento

Aplicar diariamente por la mañana, sobre la piel limpia y seca en cara, cuello y escote

Indicado para todo tipo de pieles, especialmente para pieles con manchas pigmentarias de cualquier origen (incluso durante embarazo y lactancia), pieles apagadas y que presenten textura irregular o rugosa

Sin parabenos, sin aceites minerales y sin ingredientes de origen animal

Sensilis Skin Delight - Peeling Negro Revitalizante con Vitamina C y Carbón Vegetal - 75ml

Amazon.es Features Peeling facial revitalizante especialmente indicado para pieles apagadas o afectadas por el estrés y la contaminación

Formulado con carbón vegetal y vitamina C, activos purificantes que aportan una luminosidad instantánea

Estimula la regeneración celular, alisa el relieve y unifica el tono dejando tu piel renovada y luminosa

Resultado inmediato: +30% de luminosidad

Sin parabenos, sin aceites minerales y sin ingredientes de origen animal

Sensilis Skin Delight - Crema de Día Antiedad Iluminadora y Energizante con SPF15, Vitamina C y Bayas de Goji - 50ml + Pure Perfection - Crema Antiedad Equilibrante - 50 ml

Amazon.es Features producto 1: Tratamiento de día antiedad para todo tipo de pieles, especialmente indicado para pieles fatigadas y desvitalizadas

producto 1: Formulado con vitamina C y extracto de bayas de Goji, activos hidratantes y antioxidantes que eliminan los signos de fatiga, iluminan, y revitalizan tu piel

producto 1: Con SPF15, que protege frente a los efectos dañinos del sol y previene el fotoenvejecimiento prematuro de la piel

producto 1: Eficacia demostrada en solo 4 semanas de tratamiento: +25% de luminosidad, +27% de hidratación y reducción de las arrugas del 26%

producto 2: Crema antiedad de textura ligera y suave y de rápida absorción, indicada para pieles mixtas y grasas

Sensilis Skin Delight - Ampollas iluminadoras con Vit C, Antioxidantes y Revitalizantes - 15 x 1,5 ml

Amazon.es Features Ampolla iluminadora con vitamina C, antioxidante y revitalizante

Efecto instantáneo

Tratamiento de choque para pieles apagadas y desvitalizadas

Aporta luminosidad, firmeza e hidratación al rostro

Con acción anti-polución

Sensilis Skin Delight - Crema de Día Antiedad Iluminadora y Energizante con SPF15 + Hydra Essence - Confort Mask - Mascarilla Ultra-Hidratante

Amazon.es Features producto 1: Tratamiento de día antiedad para todo tipo de pieles, especialmente indicado para pieles fatigadas y desvitalizadas

producto 1: Formulado con vitamina C y extracto de bayas de Goji, activos hidratantes y antioxidantes que eliminan los signos de fatiga, iluminan, y revitalizan tu piel

producto 1: Con SPF15, que protege frente a los efectos dañinos del sol y previene el fotoenvejecimiento prematuro de la piel

producto 1: Eficacia demostrada en solo 4 semanas de tratamiento: +25% de luminosidad, +27% de hidratación y reducción de las arrugas del 26%

producto 2: Mascarilla ultra-hidratante con textura gel-crema que aporta confort inmediato

Sensilis Hydra Essence - Fondant Cream - Tratamiento Ultra-Hidratante para Pieles Muy Secas - 40 ml.

€ 20.06

Amazon.es Features Tratamiento ultra-hidratante con textura no grasa para pieles secas y muy secas

Formulado con ácido hialurónico y extracto de granada

Protege, repara y calma las pieles sensibles gracias al aloe vera y a la centella asiática

Su textura crema-fundente aporta confort inmediato

Aplicar diariamente por la mañana y / o por la noche, después de la higiene habitual

Sensilis Supreme - Crema de Día Detoxificante y Regeneradora con Ácido Hialurónico, Aceite de Argán y Moringa Oleifera, SPF15 - 50 ml

Amazon.es Features Crema facial de día regeneradora y detoxificante para pieles normales, secas o sensibles, y especialmente indicado como tratamiento de choque para pieles cansadas y sin vitalidad

Formulada con ingredientes de origen natural, como aceites de argán y de macadamia, ácido hialurónico y extractos de caviar, de arroz, de alga roja y de semillas de moringa oleifera

Devuelve la elasticidad y atenúa eficazmente las arrugas, aportando una acción antiedad, energizante, protectora, reparadora, hidratante y calmante

Su ligera textura gel-crema aporta frescor y confort inmediatos, con protección solar SPF 15

Sin parabenos y sin aceites minerales, dermatológicamente testado

Sensilis Pure Perfection - Sérum Refinador Antiedad - 30 ml

€ 32.04

Amazon.es Features Tratamiento intensivo en textura fluida de rápida absorción, para pieles con problemas de brillos, relieve irregular y tendencia a presentar comedones

Formulado con ácido salicílico, que aporta una acción exfoliante y queratolítica, desobstruye los poros, refina la piel y atenúa las arrugas

Con retinol-like, un activo que ejerce una acción renovadora antiedad, combinado con zincidone y laricyl, activos que regulan la producción de sebo y reducen el tamaño de los poros

Aplicar a diario mañana y/o noche sobre la piel limpia y seca antes de la crema o fluido habitual

No comedogénico, sin parabenos, sin aceites minerales, sin ingredientes de origen animal; dermatológicamente testado

Sensilis Origin Pro EGF5 - Crema Antiedad con 5 factores de crecimiento, 50ml

€ 64.06

Amazon.es Features Crema antiarrugas rejuvenecedora que repara los signos de la edad, incrementando la capacidad de regeneración de la piel y reafirmando en profundidad

Fórmula a base de 5 factores de crecimiento y un complejo anti edad que protege las células madre epidérmicas

Resultados de eficacia de los estudios realizados: -43% arrugas +22% firmeza +38% elasticidad +40% hidratación

Indicada para todo tipo de pieles con signos visibles de la edad

Sin parabenos, sin aceites minerales y sin ingredientes de origen animal; dermatológicamente testado

Sensilis - Eternalist A.G.E. Sérum Reparador, Antiedad y Antioxidante con Vitamina E y Factores de Crecimiento, para Pieles Maduras, Muy Secas, Sensibles o con Tendencia a Rosácea y/o Cuperosis- 30 ml

€ 45.90

Amazon.es Features Sérum reparador total que regenera, redensifica y corrige arrugas profundas, indicado para pieles maduras o muy secas y apto para pieles con tendencia a rosácea o cuperosis

Fórmula ultrafluida, de fácil extensibilidad y rápida absorción con activos reparadores, nutritivos, calmantes y antiedad

Ayuda a contrarrestar y reparar los efectos del paso del tiempo y retornar a la piel un aspecto joven y sano

Reduce los signos visibles del envejecimiento como arrugas y pérdida de firmeza, suaviza y redensifica la piel al mismo tiempo, regula la producción de sebo

Aplicar dos veces al día, mañana y noche, sobre cara, cuello y escote después de una delicada limpieza de la piel, realizando suaves movimientos circulares para favorecer su absorción

Sensilis Supreme - Crema de Noche Detoxificante y Regeneradora con Ácido Hialurónico, Aceite de Argán y Moringa Oleifera - 50 ml

Amazon.es Features Crema facial de noche regeneradora y detoxificante para pieles normales, secas o sensibles, y especialmente indicado como tratamiento de choque para pieles cansadas y sin vitalidad

Formulada con ingredientes de origen natural, como aceites de argán y de macadamia, ácido hialurónico y extractos de caviar, de arroz, de alga roja y de semillas de moringa oleifera

Regenera la piel en profundidad y atenúa eficazmente las arrugas, aportando una acción antiedad, energizante, protectora, reparadora, hidratante y calmante

Su ligera textura gel-crema aporta frescor y confort inmediatos

Sin parabenos y sin aceites minerales, dermatológicamente testado

Sensilis Sun Secret - Protector Solar Facial Ultra Fluido 100, para Pieles Sensibles e Intolerantes al Sol - 40 ml

€ 18.63

Amazon.es Features Emulsión ultraligera facial indicada para pieles extremadamente sensibles e intolerantes al sol

Con protección SPF50+, muy alta, que protege la piel de los rayos UVA y UVB durante la exposición solar

Adecuada para prevenir la aparición de manchas y para proteger las cicatrices de los efectos dañinos del sol

Textura ultrafluida de rápida absorción, resistente al agua y sin ingredientes irritantes para los ojos

Sin parabenos, sin aceites minerales y sin ingredientes de origen animal; dermatológicamente testado

Sensilis Supreme Midnight Crema de Noche - 50 ml

Amazon.es Features Con el extracto de Chondrus Crispus, evita el envejecimiento y con el extracto de Betafroline potencia la relajación cutánea

Textura especial gel-aceite que aporta un confort y bienestar inmediatos, y favorece la acción prolongada de los activos durante toda la noche

Regenerar y detoxificar READ Los 30 mejores Sascha Fitness Proteina capaces: la mejor revisión sobre Sascha Fitness Proteina

Atashi Firmeza Y Luminosidad - Terapia Hidratación Intensa | Calma Rojeces, Ilumina Y Alisa La Piel | Con Ácido Hialurónico Concentrado Y Liposomas De Agua Glaciar | Apta Pieles Sensibles. 50ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La terapia hidratación intensa es una crema regenerante de textura fresca y aterciopelada. Rehidrata intensamente devolviendo la suavidad y el confort y devuelve a la piel todo su resplandor y magnificencia.

REGENERA: Las células nativas de Edelweiss contienen el ácido leontopódico que reactiva la regeneración celular.

NEUTRALIZA: Los extractos activos de Magnolia y semillas de uva reducen el “Inflamm'aging" y las rojeces.

COMBATE: Liposomas de Agua Glaciar. Aporta una profunda y duradera hidratación de más de 24 horas. El Sodium hyaluronate redensifica e hidrata. El extracto de alga roja vehiculizado, contiene filtro UVA natural.

CALMA Y REDUCE: Su aroma a Magnolia junto con el complejo calmante Mg-B Glucano devuelven el confort y reconstruyen la función barrera. La Creatina reduce la fatiga e ilumina el rostro.

ByYourRules Mascarilla Facial Arcilla Rosa para Piel Sensible - Mascarilla Cara Mujer, Cierra Poros - Mascarillas para la Cara, Hidrata, Depura y Limpia - 50 gramos

Amazon.es Features MASCARILLA DE ARCILLA ROSA HIDRATANTE: Las mascarillas cara de arcilla rosa tienen propiedades descongestionantes, antinflamatorias y cicatrizantes. A diferencia de la mascarilla arcilla verde, que suele ser más agresiva para la piel, la mascarilla cara mujer de arcilla rosa es ideal para las pieles más sensibles

LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS POROS: Nuestra mascarilla para la cara limpia la piel en profundidad devolviendo a la misma una apariencia saludable. Las mascarillas para la cara de BYR regeneran los tejidos eliminando las zonas enrojecidas y secas de la piel a la vez que limpian el interior de los poros

DA FIRMEZA Y LUMINOSIDAD A LA PIEL: La mascarilla de arcilla para la cara de ByYourRules posee componentes como el hierro, el silicio, el calcio y el magnesio. Estos minerales suponen un extra de nutrientes para la piel que, por tanto, contribuyen a su firmeza y luminosidad y mejoran la textura de la cara

MEZCLA DE INGREDIENTES NATURALES: A diferencia de otras mascarillas faciales agresivas con la piel, ByYourRules Pink Clay Mask ha sido formulada con una mezcla de ingredientes naturales respetuosos con la piel como la arcilla rosa francesa, el aloe vera, el kakadu plum y el mangostán.

FÁCIL Y CÓMODO DE USAR: Limpia bien tu piel antes de aplicar la mascarilla. Después, aplica la mascarilla de manera uniforme con la ayuda del pincel aplicador. Déjala actuar durante 10 minutos o hasta que se seque. Finalmente, retírala con agua. Puedes aplicarla 2-3 veces a la semana, pues su fórmula no es agresiva con la piel

Sensilis Upgrade AR, Crema Reafirmante Calmante y Antirojeces para Piel Sensible, 50 Mililitros

€ 41.73

Amazon.es Features Crema sorbete con efecto reafirmante y calmante para uso diario, especialmente recomendada para pieles sensibles

Formulada con un tensor vegetal y un polifenol antirojeces que consigue calmar las pieles más reactivas por su efecto termorregulador

Reafirma la piel sensible, reduce las arrugas y ayuda a recobrar la firmeza y la elasticidad

Aplicar diariamente por la mañana y/o noche sobre la piel limpia y seca, efectuando un suave masaje para favorecer su absorción

Hipoalergénico; Fórmula Vegan Friendly, Dermatológicamente testado en pieles sensibles; Test 5 metales pesados. Sin Níquel, Cobalto, Cromo, Paladio y Mercurio; No comedogénico

Serum despigmentante facial, crema antimanchas facial para una piel más lisa y uniforme, contiene 4-butilresorcinol, ácido hialurónico, ácido kójico, ácido láctico y ascórbico, 30 ml.

Amazon.es Features FORMULADO CON INGREDIENTE ANTIMANCHAS FACIAL DESPIGMENTANTE: Formulado con tecnología intensiva y completa de corrección de manchas oscuras que incluye nuestro poderoso compuesto estimulante antiirritante y un ingrediente anti-manchas avanzado, 4-butilresorcinol, ácido kójico, ácido hialurónico, ácido láctico, ácido salicílico y ácido ascórbico.

REPARADORA Y CALMANTE: Crema antimanchas facial rico en ingredientes naturales curan la piel. La granada antioxidante y el Cornus officinalis pueden reparar la queratina dañada y estimular la producción de colágeno. El ácido hialurónico agrega humedad a la cara. El aceite de jojoba hidrata y nutre su piel, mejora la inmunidad de la piel. El sérum es vegano, hace que tu rostro luzca brillante y un tono de piel uniforme.

PARA USO DE DÍA Y DE NOCHE: Durante la noche, el sérum ayuda despigmentante facial y corporal. Durante el día, el suero corrector de manchas ayuda a defenderse del daño que puede causar manchas en el futuro. Este removedor de manchas oscuras amplifica la luminosidad natural de la piel al instante. Nuestro corrector de manchas oscuras reduce significativamente la apariencia de manchas oscuras, manchas solares, marcas de post acné, opacidad.

DESARROLLADO PARA MÚLTIPLES TIPOS DE PIEL: El serum antimanchas facial funciona de maravilla tanto para hombres como para mujeres de todo tipo de piel y es vegano, libre de crueldad animal y sin gluten.

SIN FRAGANCIAS Y SIN CRUELDAD: nuestro suero para manchas oscuras es bien biocompatible, tiene un nivel de pH adecuado, no contiene ftalatos y es vegano. Insiste en usar nuestro corrector de manchas oscuras día y noche durante 2-4 semanas, ¡notarás que tus manchas oscuras han desaparecido! ¡Dile adiós a las manchas faciales! ¡Dale la bienvenida a una piel y una vida radiantes y rejuvenecidas!

Sensilis B-Respect Crema Calmante de Noche - 50 ml

€ 22.99

Amazon.es Features Emulsión rica formulada para pieles sensibles, reactivas o intolerantes

Acción suavizante, calmante y antioxidante que, además, aportan hidratación y protección, contrarrestando los signos del envejecimiento cutáneo

Eficacia demostrada: -28% rojeces, -26 perdida de agua%, -19% disminución visual de arrugas, +28% hidratación y +23% elasticidad

Disminuye las rojeces y elimina la sensación de tirantez; confort instantáneo y duradero

SIN parabenos, SIN aceites minerales, SIN ingredientes de origen animal; dermatológicamente testado

Sensilis Pure Perfection - Crema Antiedad Equilibrante - 50 ml

€ 32.99

Amazon.es Features Crema antiedad de textura ligera y suave y de rápida absorción, indicada para pieles mixtas y grasas

Formulada con zincidone y laricyl, activos que aportan propiedades seborreguladoras y astringentes para normalizar la secreción sebácea y regular el tamaño de los poros

Con extracto de castaña, que ejerce una potente acción antiarrugas y antiedad, aumentando la síntesis de colágeno

Aplicar diariamente mañana y/o noche sobre la piel limpia y seca en cara, cuello y escote, masajeando hasta su completa absorción.

No comedogénico, sin parabenos, sin aceites minerales, sin ingredientes de origen animal; dermatológicamente testado

Sensilis - Eternalist A.G.E. Mascarilla Facial de Noche Reparadora, Hidratante y Antiedad con Vitamina E y Aceite de Argán, para Pieles Maduras o Muy Secas, 50 ml

€ 33.90

Amazon.es Features Tratamiento reparador intensivo antiglicación que fortalece la fragilidad capilar, remodela y regenera, para pieles maduras o muy secas

Especialmente formulada con una mezcla de aceites vegetales que le confieren propiedades hidratantes, antioxidantes, regeneradoras y calmantes

Con extracto de centella asiática, aceite de argán y Vitamina E. Gracias a su excelente poder emoliente, suaviza y calma las pieles irritadas dejándolas suaves y acondicionadas

Con acción nutritiva y antiinflamatoria. Dermatológicamente testado en pieles sensibles. Incluye brocha aplicadora para facilitar su aplicación

Aplicar 1-2 veces por semana en cara, cuello y escote sobre la piel limpia y seca, dejar actuar 10-15 minutos y retirar posteriormente con un tisú; limpiar la brocha aplicadora después de cada uso

Sensilis Sun Secret - Aceite Bronceador Protector con SPF30-200 ml (D30022D20)

Amazon.es Features Gel aceite corporal biodegradable con spf 30 que activa el bronceado

Protege frente los rayos uva y uvy potencía el bronceado hasta un +43% gracias a un precursor de la síntesis de la melatonina

El dmayuda al transporte de la melatonina hacia los estratos superiores de la epidermis, favoreciendo el bronceado

Contiene monoi de tahití y vitamina e que funcionan como hidratante y antioxidante

Textura gel aceite con acabado seco, resistente al agua y especialmente recomendado para pieles sensibles

Sensilis Supreme Night Cream - De Noche Detox Renovadora Y Reparadora, Para Pieles Secas Y Normales - 50 Ml, Crema

€ 32.26

Amazon.es Features Crema de noche hidratante, reparadora y regeneradora que previene el envejecimiento prematuro de la piel por contaminación medioambiental

Formulada con Chondrus crispus, un extracto original del alga roja, ácido hialurónico, péptidos, aceite de argán y Orsirtine (extracto de arroz)

Gracias a su combinación de activos hidratantes y antioxidantes renueva y regenera la piel ayudando a alisar las arrugas

Su ligera textura gel-crema aporta frescor y confort inmediatos

Indicada para pieles secas o normales. Aplicar de noche READ Los 30 mejores Contorno De Ojos Antiarrugas capaces: la mejor revisión sobre Contorno De Ojos Antiarrugas

Sensilis Upgrade - Crema de Día Reafirmante para Piel Sensible - 50 ml

€ 37.10

Amazon.es Features Crema de día con efecto reafirmante para uso diario, especialmente recomendada para pieles sensibles

Formulada con tecnología genómica que protege el ADN celular

Con acción antiedad, que alisa las arrugas y las líneas de expresión

Desde la primera aplicación, elevará tus rasgos y redefinirá tu óvalo facial

Hipoalergénico; Fórmula Vegan Friendly, Dermatológicamente testado en pieles sensibles; Test 5 metales pesados. Sin Níquel, Cobalto, Cromo, Paladio y Mercurio; No comedogénico

Sensilis B-Respect Fluido Calmante de Día SPF 15 - 50 ml

€ 24.33

Amazon.es Features Emulsión ligera formulada para pieles sensibles, reactivas o intolerantes

Acción suavizante, calmante y antioxidante, además, aportan hidratación y protección, contrarrestando los signos del envejecimiento cutáneo

Eficacia demostrada: -28% rojeces, -26 perdida de agua%, -19% disminución visual de arrugas, +28% hidratación y +23% elasticidad

Disminuye las rojeces y elimina la sensación de tirantez; confort instantáneo y duradero

SIN parabenos, SIN aceites minerales, SIN ingredientes de origen animal; dermatológicamente testado

Sensilis Supreme Daylight Crema de Día - 50 ml

Amazon.es Features Combina el poder regenerador del Extracto de Caviar con activos reestructurantes que devuelven a tu piel elasticidad y belleza

Con extractos vegetales ricos en antioxidantes que protegen tu piel de las agresiones medioambientales causantes del envejecimiento

Textura sedosa y cremosa que se adapta a todo tipo de pieles. Con filtros solares SPF15

Sensilis - Upgrade Chrono Lift - Sérum Rejuvenecedor Intensivo - Antiedad y Reafirmante - 30 ml

Amazon.es Features Sérum reparador reafirmante concentrado rejuvenecedor intensivo que revierte el envejecimiento gracias a la potencía de la tecnología genómica para proteger el adn celular

Las arrugas y las líneas de expresión se alisan; reafirma desde la primera aplicación elevando tus rasgos y redefine tu óvalo facial

Para pieles que presentan flacidez o acumulación de grasa en el contorno del óvalo, cuello y mentón

Contiene ingredientes naturales y vegetales como la asociación del crisantemo con el arroz rojo y péptidos DNA Reverse Complex estimula la síntesis de colágeno y elastina, rejuvenece la matriz extracelular y ejerce una acción antiprogerina

Sin parabenos, sin aceites minerales y sin ingredientes de origen animal, dermatológicamente testado

L'Oréal Paris Sérum de Noche Revitalift Laser con Retinol Puro, Cuidado Antiedad, Corrige Arrugas Profundas, 50ml

€ 17.94

Amazon.es Features Sérum de Noche con Retinol Puro que corrige todo tipo de arrugas, incluso las profundas, en el 100%* de las mujeres (*Estudio clínico: 49 mujeres, 4 meses), Con 3 bolsitas de sérum Revitalift Filler Ácido Hialurónico que hidrata y reduce arrugas

Resultado: piel hidratada, flexible y lisa al instante, En 1 mes: Textura refinada, aspecto joven y luminoso, En 4 meses: arrugas reducidas en un 36%* (*Estudio clínico en 22 individuos, arrugas del entrecejo), Reducción visible de arrugas profundas

Aplicar 3-4 gotas en rostro limpio y seco por la noche antes de la crema hidratante, Por la mañana aplicar crema de día con SPF 20 mínimo, Uso gradual: 2 veces la primera semana y después una vez cada 2 noches, Evitar el contorno de los ojos

Fórmula con un 0,2% de retinol puro (vitamina A) con propiedades antioxidantes para renovar la piel y corregir arrugas, Dermatológicamente testado, Revitalift Filler: fórmula con 1,5% de ácido hialurónico para una piel intensamente rehidratada

Verifique el símbolo PAO (Período después de la apertura) que indica el tiempo de caducidad del producto, después de abrir el paquete

