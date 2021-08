Inicio » Cocina Los 30 mejores Sarten Doble Tortilla capaces: la mejor revisión sobre Sarten Doble Tortilla Cocina Los 30 mejores Sarten Doble Tortilla capaces: la mejor revisión sobre Sarten Doble Tortilla 7 Vistas Guardar Saved Removed 0

Bra Dupla Première Sartén Doble para tortilla apta para todo tipo de cocinas incluida inducción, con diámetro 24 cm, incluye recetario de regalo, Aluminio Fundido con Antiadherente [Amazon Exclusive] € 53.00

€ 44.68 in stock 1 new from €44.68

Free shipping

Amazon.es Features 2 sartenes por separado o sartén doble, todo en uno: set de calidad fabricadas en aluminio fundido, la nueva sartén doble DUPLA PREMIÈRE representa una óptima relación calidad

Concebida para tener una buena robustez y una buena resistencia a la deformación por su construcción en fundición de aluminio con 5,5mm de espesor en la base

Cocinarás tortillas deliciosas sin quemarte cuando les des la vuelta; dos sartenes completamente acoplables, gracias a su cierre hermético,cuando las gires no se derramarán sus ingredientes

Cocina asado con efecto horno: gracias a su junta aislante junto con el imán de su mango hace que se cree dentro de la sartén un efecto horno completamente uniforme

Revestimiento antiadherente Teflón Innovations 100 % libre de PFOA, cocina con poco aceite y apta para su limpieza en lavavajillas

Vier 301 Sartén, Aluminio € 18.59 in stock 1 new from €18.59

Free shipping

Amazon.es Features Antiadherente whitford xylan ( usa ), sin pfoa

Fondo inducción, válido para toda clase de cocinas

Fácil de manejar

Quid Gastro Fun - Sartén doble para tortilla, 28 cm, aluminio estampado,dale la vuelta fácilmente, color negro € 48.00

€ 29.90 in stock 4 new from €27.48

2 used from €23.54

Free shipping

Amazon.es Features Sartén doble para tortilla

Fabricada en aluminio

Revestimiento antiadherente

Con cierre de seguridad

Especial vitrocerámica, pero apta para todos los fuegos , incluida inducción. READ Los 30 mejores Rowenta Silence Force capaces: la mejor revisión sobre Rowenta Silence Force

ELKENS 3068 - Sarten doble Tortillas, Aluminio, 24 cm, Negro € 18.15 in stock 1 new from €18.15

Free shipping

Amazon.es Features Fabricada en aluminio laminado con mango de baquelita

Antiadherente bicapa ecológico sin pfoa

Apto para cocinas de gas, eléctricas y vitrocerámicas.

Especial para tortillas

SARTEN VITREX MARSEILLE. Sartén antiadherente doble capa, acero vitrificado, compatible con todo tipo de fuego, incluido inducción. Apta para lavavajillas. Mango ergonómico (SARTEN DUO AZUL, 24_cm) € 26.99 in stock 1 new from €26.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La sartén VITREX MARSEILLE, está fabricada en acero vitrificado, un material muy utilizado en la elaboración de menaje de cocina, por sus características de dureza, resistencia y acabado de colores brillantes.

ANTIADHERENTE DOBLE CAPA: Tecnología exclusiva ANTIADHERENTE para que los alimentos se deslicen fácilmente y su limpieza sea sencilla. La sartén VITREX MARSEILLE disponen de una capa inferior de imprimación fuerte y resistente para una durabilidad prolongada.

APTO PARA TODO TIPO DE COCINAS: Fondo INDUCCIÓN TOTAL "Full induction". Ahorra en tu factura de la luz gracias a “Full induction” ya que necesitan un 75% menos energía para producir el calor que necesitas para cocinar.

MANGO ERGONÓMICO: Las sartenes VITREX MARSEILLE están dotadas con un mango ergonómico, con un moderno diseño de toque “Soft”, que se adapta al estilo de cualquier cocina..

DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR: La sartén MARSEILLE de VITREX dispone de fondo difusor que garantiza una distribución rápida y uniforme del calor, lo que se traduce en comidas sabrosas y nutritivas para toda la familia.

Magefesa Praga - Sartén para tortilla 20cm de acero vitrificado exterior rojo. Antiadherente bicapa reforzado, aptas para todo tipo de cocinas, especial inducción. 50% de ahorro energético. € 27.84 in stock 3 new from €27.84

Free shipping

Amazon.es Features Alto rendimiento energético

Recubrimiento antiadherente bicapa reforzado libre de pfoa

Dos capas de esmalte exterior, color granate

IBILI Sartén De Tortillas Indubasic-Aluminio con Mango de baquelita, antiadherente-14 cm, 14 CM € 27.44

€ 18.65 in stock 7 new from €18.65

Free shipping

Amazon.es Features Apta para todo tipo de cocinas

Con un diámetro de 14 cm

Con mango de baquelita plegable

Hecho de material de aluminio

Con capa doble antiadherente

e!Orion Sartén Doble para Tortilla, Aluminio Fundido Antiadherente,diametro 24 cm, Apta para Todo Tipo de cocinas, incluida inducción y Puede lavavajillas € 23.95 in stock 2 new from €21.95

Free shipping

Amazon.es Features Material de alta calidad: Set de 2 sarténes acoplables para tortilla de Ø24cm está hecha de aluminio de alta calidad que conduce el calor de forma rápida y uniforme con un control preciso de la temperatura. Puede ahorrar tiempo de cocción y energía, Apto para cocinas de inducción, gas, cerámica, eléctricas

Superficie antiadherente: la superficie antiadherente de la sartén significa que puedes cocinar más saludable con menos aceite con una limpieza sin esfuerzo. Nunca te preocupes por que tu tortilla se pegue a la sartén de nuevo. la sartén tiene un revestimiento antiadherente de alta calidad, proporciona una distribución estable del calor, permite una transferencia de calor rápida, más eficaz y menos humo

Manija de mantenerte: cómodo mango recubierto de silicona resistente al calor está diseñado ergonómicamente y remachado fuertemente a la sartén. Garantizamos mangos que nunca se aflojan!!!

Sartén para tortilla saludable: garantiza que no se liberarán humos tóxicos a cualquier temperatura, incluso accidentalmente sobrecalentados. Sin PFOA , Ideal para una dieta saludable. Elige e!Orion para una cocción más ecológica y segura.

Garantizamos la calidad de nuestros productos. Si por cualquier razón no queda satisfecho, garantizamos la devolución del dinero.

IBILI 300624 - Sarten Tortilla Patatas Venus 24 Cms. € 28.23

€ 16.74 in stock 6 new from €16.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sartén para tortillas Venus 24 cm desmontable Aluminio

Material : Aluminio con 2 capas antiadherentes. Mango bakelita.

Para cocina eléctrica y a gas

Altura : 10 cm

Grosor : 1,5 mm

IBILI 441020 sartén para Tortilla Natura Aluminio Negro 20 cm € 28.69

€ 23.85 in stock 8 new from €23.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Aluminio con mango de baquelita soft touch (tacto suave) y 2 capas de antiadherente de alta calidad estilo piedra, duro y resistente

Libre de PFOA

5 mm de espesor en el fondo y 4 mm en la pared

APTO PARA TODO TIPOS DE COCINAS: se puede utilizar para cocinar en todo tipo de cocinas. Compatible con la cocina de gas, eléctrica, vidroceramica y placas halógenas o de inducción.

Fondo difusor full inducion: Inducción total, gracias al disco completo de acero 18%, permite un calentamiento uniforme y rápido para un ahorro energético

Princess 118000 Tortilla Chef, Doble Superficie de Cocción, Vuelta y Vuelta, 1300 W, Acero Inoxidable, Negro € 118.17

€ 49.99 in stock 3 new from €49.99

2 used from €39.73

Free shipping

Amazon.es Features Tiene una superficie profunda y otra plana, específicamente diseñada para obtener esa corteza crujiente extra que es la mejor parte de una tortilla

Segura de usar; conveniente tecnología twist and turn para girar las tortillas y garantizar que no se derramen

El recubrimiento antiadherente de alta calidad permite que uses menos aceite al preparar una tortilla española

Diseño moderno y atractivo; diámetro de 22,5 cm; potencía de 1300 w

Fácil de almacenar verticalmente para ocupar menos espacio

San Ignacio - Asador doble redondo 26cm aluminio fundido inducción, colección Origen € 60.99

€ 54.99 in stock 1 new from €54.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sartén doble, ideal para tortillas, de aluminio fundido en color cobrizo oscurecido en el exterior en contraste con el interior, de la colección Origen de San Ignacio.

Superficie antiadherente de 4 capas: copper, diamond, sapphire y refuerzo de titanio: cuatro partículas combinadas que generan una de las superficies antiadherentes más resistentes del mercado.

La capa de cobre provee una mejor conductividad del calor; la de diamante, le proporciona una resiliencia extra; la capa sapphire proporiciona antiadherencia extra, y la capa de titanio proporciona durabilidad.

Apta para todo tipo de fuegos, incluido el de inducción, con el sistema Plus, con la nueva tecnología de inducción por puntos.

Ideal para comida sana. Sin PFOA, sin plomo y sin cadmio. Dimensiones: 26x7,5 cms

Alluflon Tradizione Italia Sartén Doble para Tortillas Antiadherente con Efecto Piedra y con Revestimiento Antirayaduras, Apta para la Mayoría de las Cocinas, Apta para el Lavavajillas, Diámetro 28 cm € 30.65 in stock 2 new from €29.90

1 used from €13.29

Free shipping

Amazon.es Features SARTÉN DE DOBLE CARA - Sartén especial de aluminio de doble cara para hacer tortillas. Las dos partes pueden utilizarse por separado como dos sartenes

REVESTIMIENTO HARDOISE - Sartén con efecto piedra con revestimiento de hardoise. Cocina todo tipo de recetas sin grasa con esta maravillosa sartén antiadherente

DISEÑO CÓMODO - Mango resistente al calor fabricado en baquelita para evitar el sobrecalentamiento. Asas extraíbles

COMPATIBLE - La sartén para tortilla se puede utilizar con todas las fuentes de calor, excepto la inducción. Es resistente a los arañazos y a las abrasiones

FÁCIL DE LIMPIAR - Esta sartén doble de 28 cm para tortillas es apta para el lavavajillas. FABRICADA EN ITALIA

LS Kitchen - Doble Sartén Voltea Tortillas - Inducción - Diámetro 24 cm - Negra € 32.77 in stock 1 new from €32.77

Free shipping

Amazon.es Features Calidad Premium: Fabricada en aluminio con revestimiento antiadherente NON STICK de altísima calidad.

Voltea Tortillas: Set de 2 sartenes acoplables. Ideal para hacer y voltear tortillas.

Diámetro: 24 cm. Mangos que nunca se aflojan.

Válida para todo tipo de fuegos. Inducción, gas, vitrocerámica y eléctrica.

Garantía de calidad.

Maxiflon - Sarten Doble Volteadora de Tortillas - Ø 20 cm Alta - Revestimiento Antiadherente - Aluminio - Made in Italy € 18.77 in stock 1 new from €18.77

Free shipping

Amazon.es Features Fabricada de aluminio de alta calidad y TRIPLE REVESTIMIENTO antiadeherente NON STICK.

SET de 2 sartenes acoplables. Ideal para hacer y voltear tortillas. EFICIENCIA ENERGETICA, con fondo que permite una adecuada distribución del calor para una mejor cocción.

MUY RESISTENTE al uso diario haciendola duradera.

Valido para gas, vitrocerámica y eléctrica.

GARANTIA: Garantizamos la calidad de nuestros productos. Si por cualquier razón no queda satisfecho, garantizamos la devolución del dinero. APTO PARA LAVAVAJILLAS READ Los 30 mejores Envasadora Al Vacio Foodsaver capaces: la mejor revisión sobre Envasadora Al Vacio Foodsaver

Maxiflon - Sarten Doble Volteadora de Tortillas - Ø 24 cm Alta - Revestimiento Antiadherente - Aluminio - Made in Italy € 22.77 in stock 1 new from €22.77

Free shipping

Amazon.es Features Fabricada de aluminio de alta calidad y TRIPLE REVESTIMIENTO antiadeherente NON STICK.

SET de 2 sartenes acoplables. Ideal para hacer y voltear tortillas. EFICIENCIA ENERGETICA, con fondo que permite una adecuada distribución del calor para una mejor cocción.

MUY RESISTENTE al uso diario haciendola duradera.

Valido para gas, vitrocerámica y eléctrica.

GARANTIA: Garantizamos la calidad de nuestros productos. Si por cualquier razón no queda satisfecho, garantizamos la devolución del dinero. APTO PARA LAVAVAJILLAS

Pentole Agnelli Fornetto - Olla doble con dos asas, aluminio antiadherente, con mangos de baquelita, 26 cm € 24.20 in stock 1 new from €24.20

Free shipping

Amazon.es Features Material: aluminio, plástico

BRA A121466 SARTEN SARTEN Tortilla Prior 20CM (A121466) € 44.69 in stock 12 new from €44.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BRA A121466 SARTEN SARTEN TORTILLA PRIOR 20CM (A121466)

Paqueteage Weight: 1.940 kilograms

Paqueteage Dimensiones: 10.4 L x 44.0 H x 13.0 W (centimeters)

Thulos Sartén Doble Especial para Tortillas y Crepes, Dos tamaños: Ø20 y Ø24 cm TH-DFP20 / TH-DFP24 (20_cm) € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para la preparación de tortillas y crepes.

Apta para todo tipo de cocinas.

Favorece la difusión del calor.

Mango Soft-Touch.

Apta para lavavajillas.

Renberg Q2914 Sartén Doble, Especial Tortillas, 24x9,5cm, Inducción, Malaga, Negro € 20.00 in stock 11 new from €20.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se acabaron los problemas para dar la vuelta a la tortilla con esta fantástica sartén doble de la prestigiosa marca Renberg.

Esta sartén está fabricada en aluminio prensado, con 2,5 mm de grosor, con revestimiento exterior resistente a altas temperaturas, y revestimiento cerámico interior.

Dispone de mango resistente al calor, de tacto suave, que permanece frío mientras cocinas, con diseño ergonómico que facilita su uso.

Las dos sartenes van unidas con una bisagra, con fondos aptos para todo tipo de fuegos, incluido el de inducción.

Gracias a sus dimensiones de Ø24x9,5 cms, puedes realizar esponjosas tortillas, lo que hace de esta sartén un indispensable para hogares como para negocios de restauración.

Sartenes 4 en 1 Sarten Antiadherente Aluminio Sarten para Tortillas, Sarten Tortilla Sarten Pequeña para Cocina Bistec Panqueques Tocino, 9 cm de DiáMetro € 20.13 in stock 2 new from €20.13

Free shipping

Amazon.es Features ❤ FRÍE CUATRO HUEVOS AL MISMO TIEMPO: No más confusión y preparación agitada del desayuno. sarten tortilla El diseño de 4 orificios te permite freír 4 huevos al mismo tiempo para tu esposo e hijos, ahorrando tiempo y disfrutando de un desayuno saludable y completo.

❤ DIMENSIONES: Sartenes antiadherentes apto para vitrocerámica, cocina de gas. Puedes preparar tú mismo un rico y nutritivo desayuno para tu familia o puedes preparar hamburguesas. 36,5 x 19,5 x 2,5 cm.

❤ MULTIUSOS: Nuestra sarten pequeña huevos perfectamente redondeados, sarten pancakes, controles deslizantes de hamburguesas, mini panqueques, crepes, jeon (panqueques coreanos), Banh Khot (mini panqueques de arroz vietnamitas) y mucho más.

❤ APTO PARA HORNO / LAVAVAJILLAS: El molde para panqueques es apto para horno hasta 450 ° F y apto para lavavajillas para una fácil limpieza. La superficie interior de la sartén tiene un revestimiento antiadherente, lo que hace que la limpieza de la sartén sea más fácil e higiénica.

❤ MATERIAL DE ALTA CALIDAD: Sarten hecho de material de aluminio de alta calidad, resistencia a altas temperaturas, forma única, robusta y duradera. Se utilizan remaches entre la sartén y el mango, apretados y no fáciles de aflojar.

Sartenes Induccion Antiadherentes, Sartén Antiadherente de 20 cm, Sarten Piedra Aluminio Fundido, Libre de PFOA, Apta para Todo Tipo de Cocina. (Gris, 20_cm) € 20.97

€ 17.82 in stock 1 new from €17.82

Free shipping

Amazon.es Features 【ULTRA NO ADHESIVO Y RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS】: el revestimiento de granito ecológico es ultra antiadherente y resistente a los arañazos, lo que mejora la durabilidad y el rendimiento de cocción. La comida se desliza directamente sobre la superficie realmente antiadherente para una cocción óptima.

【LIBRE DE VERDE Y TÓXICOS】: 100% PFOA Free, plomo y cadmio, ideal para cocinar de forma saludable. Elija las sartenes ZUOFENG antiadherentes para obtener utensilios de cocina más ecológicos y seguros.

【SE CALIENTA DE FORMA RÁPIDA E INCLUSO】: el material de aleación de aluminio de primera calidad combinado con una base magnetizada permite una rápida transferencia de calor y un uso prolongado, satisfaciendo utensilios de cocina como cocinas de inducción, gas, cerámica, electricidad, halógeno y combustible sólido. (La sartén de 20 cm tiene menos área de inducción, si no está seguro de si su horno de inducción es sensible, se recomienda comprar una sartén de más de 24 cm).

【DISEÑO CON CLASE Y ELEGANTE】: El diseño aerodinámico de la olla de piedra combinado con el mango ergonómico de grano de madera aumenta la comodidad, la conveniencia y el resistencia al deslizamiento.

【RESISTENTE Y FÁCIL DE LIMPIAR】: el interior de la sartén antiadherente está hecho de aluminio fundido, que es más duradero y resistente. Súper fácil de limpiar, apto para lavavajillas para una limpieza rápida. (Se recomienda lavar a mano)

Lékué Spanish Omelette - Molde para tortilla española, color rojo € 21.90

€ 17.56 in stock 4 new from €17.56

Free shipping

Amazon.es Features SpanishOmelette es un molde para realizar de una forma fácil y cómoda, elaboraciones redondas que necesiten de una cocción a doble cara

Ideal para cocinar deliciosas tortillas de patatas, frittatas y mucho más

Para uso en microondas

Capacidad: 800 ml

Home Girafrittata Antiaderente, Pietra, Nero/Argento, 26 cm € 20.88 in stock 2 new from €19.77

1 used from €16.80

Free shipping

Amazon.es Features Con rivestimiento antiadherente

26 cm

Forma redonda

Tortillada – Prensa de Hierro Fundido para Hacer Tortillas + Recetas E-Book en Español (25cm) € 49.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping

Amazon.es Features HIERRO FUNDIDO – Esta prensa para tortillas está pre-sazonada y ha sido fabricada con hierro fundido de gran calidad. Con esta prensa podrá hacer tortillas caseras, patacones, tostones, empanadas, arepas, empanadillas, mini tortas, patacón pisao y mucho más.

GRAN CALIDAD - Utilizamos hierro fundido de gran calidad para fabricar esta prensa. Para garantizar que el hierro fundido sea duradero, es necesario un manejo y cuidado adecuado. Incluimos instrucciones para el cuidado de la prensa.

RECETAS - Hay un libro de recetas incluido como un libro electrónico con alrededor de 50 recetas para tortillas, se le enviará por correo electrónico dentro de unos días después de la compra.

PESO Y TAMAÑO - La prensa de tortillas tiene 25 cm de longitud y, por tanto, es perfecta para preparar tortillas grandes y bonitas. La prensa para tortillas pesa 5 kg.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - Nos esforzamos por ofrecerle un gran servicio de atención al cliente. ✔Si tiene alguna pregunta relacionada con su compra, no dude en enviarnos un mensaje en cualquier momento y le responderemos en un plazo de 24 horas los 7 días de la semana.

ilimiti 20CM sarten induccion, Sartén de Piedra Antiadherente 20cm, Sartén Adecuada para Toda la Cocina € 19.99 in stock 1 new from €19.99

2 used from €15.67

Free shipping

Amazon.es Features APTO PARA TODOS TIPOS DE COCINAS: La sartén antiadherente se puede utilizar para cocinar en todo tipo de cocinas. Compatible con la cocina de gas, eléctrica, vidroceramica y placas halógenas o de inducción.

RECUBRIMIENTO NO TÓXICO DE 4 CAPAS: Sartenes antiadherentes hecha de metal de aluminio de grado premium 99.5% y recubierta con 4 capas antiadherentes.

VERSÁTIL Y FÁCIL DE LIMPIAR: Nuestra sartén de inducción es 100% sin PFOA. Use la sartén antiadherente como sartén para hacer crepes, freír beicon, saltear verduras, guisados de carne y mucho más.

CALENTAMIENTO RÁPIDO Y EFICIENTE:ilimiti sartén antiadherente de piedra que conduce el calor de forma rápida y uniforme con un control preciso de la temperatura para un rendimiento consistente y profesional.

MANGO RESISTENTE AL CALOR: Nuestras asas de la sartén son resistentes al calor y se mantienen frías al tacto todo el tiempo para evitar quemaduras. READ Los 30 mejores Vinilo Coche Exterior capaces: la mejor revisión sobre Vinilo Coche Exterior

TAMUME Tamagoyaki Sarten Antiadherente Tortilla Pan, Sartén Pan de Tortilla Japonesa Rectángulo Tortilla Sarten € 26.90 in stock 1 new from €26.90

Free shipping

Amazon.es Features Fácil de Doblar la Tortilla. Es mucho más fácil rodar las capas de huevo sin hacer que los lados parezcan realmente desordenados Las capas pueden ser ahora dobladas una en otra y verse bastante bien.

Superficie Inclinada de los Lados. La superficie inclinada rectangular hace que sea fácil dar la vuelta y tirar los ingredientes. Además, la superficie antiadherente está hecha para una fácil liberación y limpieza de los alimentos.

Ligero de Usar. Fabricado en aluminio con un acero inoxidable, la cacerola es ligera de usar. . El tamaño real de la olla mide 14 * 18 cm, un tamaño bastante cómodo para hacer tamagayaki para 2 personas.

Mango Fácil de Sostener. La manija suave de silicona tiene un asidero cómodo, lo que facilita el giro de su tortilla, y el mango fresco de la estancia es lo suficientemente largo para una manipulación segura.

Conveniente para la inducción y Stovetop. La sartén viene con un fondo plano y ancho que permite que los alimentos se calienten uniformemente.

Tescoma SARTEN Doble TORTILLERA Presto 26CM, Verde € 36.06 in stock 5 new from €28.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Artículos para cocina

Metaltex XPERT - Sartén Aluminio Fundido, 24 cm, antiadherente 3 capas, Full Induction válido para todo tipo de cocinas € 21.99 in stock 4 new from €21.99

1 used from €16.23

Free shipping

Amazon.es Features Base full induction con 6 mm de espesor

3 capas de antiadherente ilag; tegnología suiza

Fabricación brazing bottom; reduce el consumo de energía dado que alcanza la temperatura óptima de cocción en un 20% menos de tiempo y tiene una mayor superficie de calor

Mango con acabado soft touch

Libre de pfoa y bpa

Cuque Regalo de Julio Sartén, Flip Sartén de Doble Cara, Barbacoa Antiadherente Herramienta de Cocina Utensilios de Cocina Estufa con Mango Anti-escaldado € 48.49 in stock 2 new from €48.49

Free shipping

Amazon.es Features Cocina deliciosa: La sartén doble diseñada según el principio de la olla a presión puede cocinar la comida completamente sellada, preservando así la nutrición de la comida, haciéndola más saludable y deliciosa

Manténgalo delicioso: equipado con un anillo de sellado de silicona original y un dispositivo de bloqueo magnético de 4000G, la comida se puede mantener hermética y segura durante la cocción

Ahorro de energía y tiempo: el diseño de aluminio fundido de todo el cuerpo de la olla plegable lo hace estable, duradero y confiable. Tiene buena conductividad térmica, ahorro de energía y ahorro de tiempo

Fácil de usar: la función de cocción a presión de doble cara hace que el proceso de operación sea más conveniente. Mango aislante y anti escaldado, seguro y antideslizante. Apto para todas las estufas, muy adecuado para la familia, al aire libre, fiesta, barbacoa

La solución perfecta: 100% calidad y servicio postventa. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, comuníquese con nosotros. Haremos todo lo posible para resolver todos sus problemas

