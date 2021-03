Los 30 mejores Samsung Galaxy J4 capaces: la mejor revisión sobre Samsung Galaxy J4

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Samsung Galaxy J4?

Samsung A20e Black 5.8" 3gb/32gb Dual Sim

1 used from €141.00

Amazon.es Features Sistema operativo: android 9.0 (pie)

Cámara : 13+5 mp, f1.9 e f2.2

Capacidad de la memoria 32 gb ampliable hasta microsd de 512 gb

Samsung Galaxy J4 Core Dual SIM 16GB 1GB RAM SM-J410F/DS Blue

Amazon.es Features Galaxy J4

Samsung Galaxy J4 Core Dual SIM 16GB 1GB RAM SM-J410F/DS Black

Amazon.es Features IPS LCD táctil capacitiva, 16 M colores, 6,0 pulgadas, 91,4 cm2 (~ 74,8% relación pantalla-cuerpo), 720 x 1480 píxeles, relación 18,5: 9 (~ 274 ppi de densidad)

Android 8.1 Oreo (Vai Edition), Quad-Core 1.4GHz Cortex-A53

16 GB, 1 GB RAM

2. años de garantía

NEW'C 2 Unidades, Protector de Pantalla para Samsung Galaxy J4 Plus, Galaxy J4+, Antiarañazos, Antihuellas, Sin Burbujas, Dureza 9H, 0.33 mm Ultra Transparente, Vidrio Templado Ultra Resistente

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El Protector de Pantalla para proporciona la máxima protección para la pantalla táctil Samsung Galaxy J4 Plus, Galaxy J4+ (SM-J415F). El espacio entre el Samsung Galaxy J4 Plus, Galaxy J4+ (SM-J415F) y el protector de pantalla permite el espacio adecuado para la instalación de la mayoría de las carcasas de teléfonos.

Hecho 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado bordes redondeados en exclusiva para Samsung Galaxy J4 Plus, Galaxy J4+ (SM-J415F)

Muy alta dureza: resistente a los arañazos de hasta 9H (más duro que un cuchillo); De alta respuesta, alta transparencia y alta transparencia

Libre de polvo, huellas dactilares libre, instalación de una pulsación súper easiy, libre de burbujas

NEW'C Protector de pantalla de vidrio templado Samsung Galaxy J4 Plus, Galaxy J4+ (SM-J415F), toque delicado: está recubierto en la parte posterior con un adhesivo de silicona sólido que facilita la instalación y fija la película firmemente para no afectar la sensibilidad de la 'pantalla táctil. Sin polvo, sin huellas dactilares, un botón, demasiado fácil de instalar, sin burbujas.

REY - Protector de Pantalla Curvo para Samsung Galaxy J4 Plus 2018 / J6 Plus 2018 / J4 Core, Negro, Cristal Vidrio Templado Premium, 3D / 4D / 5D

€ 1.99 in stock 2 new from €1.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseño Curvado 5D en color Negro, realizado por REY para SAMSUNG GALAXY J4 PLUS 2018 / J6 PLUS 2018 / J4 CORE

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, tu móvil estará siempre limpio. Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original del smartphone, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación. READ Los 30 mejores Telefono Personas Mayores capaces: la mejor revisión sobre Telefono Personas Mayores

AICEK Funda Samsung Galaxy J4 Plus, Transparente Silicona 360°Full Body Fundas para Samsung Galaxy J4+ Carcasa Silicona Funda Case (6,0 Pulgadas)

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseño de tampón de puntos: En el interior de la caja contenía partículas neta impide blister marca de agua y mejora la disipación del calor.

Ajuste exacto: Forma ajustable a sus Samsung Galaxy J4 Plus con cortes de precisión para todos los botones y puertos que permiten la operación sin ningún obstáculo.

Diseño Delgado: Este AICEK funda no añade mucho volumen para el Phone. Se complementa con el diseño minimalista del Samsung Galaxy J4 Plus muy bien.

Una protección duradera: Resistente a los golpes, rasguños y las lágrimas y evita la acumulación de polvo y aceite.

18 meses de garantía: Sin complicaciones el reemplazo o la garantía de devolución de AICEK garantizar la máxima protección a la vida de su Samsung Galaxy J4 Plus Funda.

NEW'C 3 Unidades, Protector de Pantalla para Samsung Galaxy J4 Plus, Galaxy J4+, Antiarañazos, Antihuellas, Sin Burbujas, Dureza 9H, 0.33 mm Ultra Transparente, Vidrio Templado Ultra Resistente

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El Protector de Pantalla para proporciona la máxima protección para la pantalla táctil Samsung Galaxy J4 Plus, Galaxy J4+ (SM-J415F). El espacio entre el Samsung Galaxy J4 Plus, Galaxy J4+ (SM-J415F) y el protector de pantalla permite el espacio adecuado para la instalación de la mayoría de las carcasas de teléfonos.

Hecho 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado bordes redondeados en exclusiva para Samsung Galaxy J4 Plus, Galaxy J4+ (SM-J415F)

Muy alta dureza: resistente a los arañazos de hasta 9H (más duro que un cuchillo); De alta respuesta, alta transparencia y alta transparencia

Libre de polvo, huellas dactilares libre, instalación de una pulsación súper easiy, libre de burbujas

NEW'C Protector de pantalla de vidrio templado Samsung Galaxy J4 Plus, Galaxy J4+ (SM-J415F), toque delicado: está recubierto en la parte posterior con un adhesivo de silicona sólido que facilita la instalación y fija la película firmemente para no afectar la sensibilidad de la 'pantalla táctil. Sin polvo, sin huellas dactilares, un botón, demasiado fácil de instalar, sin burbujas.

REY Funda Carcasa Gel Transparente Doble 360º para Samsung Galaxy J4 Plus 2018, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad

€ 1.99 in stock 2 new from €1.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para SAMSUNG GALAXY J4 PLUS 2018 / GALAXY J4+ 2018, con diseño de 360º, respetando botones y puertos del SmartPhone

Diseño de 360 º, Funda Doble Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta.

Gracias al TPU 100% transparente el diseño de su móvil no se verá afectado

Al proteger el móvil con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable.

Quiere que su móvil le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caídas,...

LAGUI Funda Adecuado para Samsung Galaxy J4+ (J4 Plus), Relieve Dibujo Carcasa de Tipo Libro con Ranuras para Tarjetas de Soporte Horizontal y Solapa con Cierre magnético, Oro Rosa

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cumple su función como funda protectora, la proteccion del telefono es inmejorable ya que tiene un grosor generoso, verá su durabilidad en el tiempo.

Esta funda además de preservar tu Samsung Galaxy J4+ (J4 Plus) de golpes y ralladuras, Las ranuras para las tarjetas o algún billete es ideal para no tener que llevar billetero en muchos momentos.

Mantiene el movil en perfecta colocación, Se puede poner como un soporte horizonta y ver los vídeos sin coger el móvil.

Producto muy aconsejable si te gusta que la funda sea tipo libro y si te gusta el dibujo, es mucho mas bonita en la realidad que en las imágenes.

Cada producto LAGUI tiene un número de código de barras único. Puede enviar el número de código de barras y el ID del pedido a [email protected] para verificar su autenticidad.

ivoler [3 Unidades] Protector de Pantalla Compatible con Samsung Galaxy J4 Plus 2018 / J6 Plus 2018, [Cobertura Completa] Cristal Vidrio Templado Premium para Samsung Galaxy J4+ 2018 / J6+ 2018

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Cobertura Perfecta y Modelo Compatible]: Diseñado especialmente para proporcionar una gran protección a Samsung Galaxy J4+ 2018 / Samsung Galaxy J6+ 2018. Cubra la pantalla perfecta, es compatible con la mayoría de las fundas de móvil. La tecnología avanzada para adaptarse al teléfono, elegimos este diseño con el fin de proporcionar la máxima cobertura, mantener la longitud y la durabilidad en el tiempo.

[Dureza Reforzada]: El vidrio de dureza 9H puede brindar la mejor protección para su teléfono móvil. Anti-arañazos, resistente al desgaste, a prueba de extrusión, agua y aceite, fácil de limpiar.

[Alta Definición y Sensibilidad]: El vidrio templado de 0.3 mm le ofrece una sensibilidad excelente al igual que la pantalla original. Cubierta oleófuga para resistir las manchas y huellas dactilares, la transparencia del 99,99% garantiza una claridad visual natural.

[Fácil Instalación]: Adhesivo sin burbujas para una fácil instalación con función de adsorción magnética. Sin residuos cuando se retiran para instalación repetibles.

[Lo Que Recibes]: 3x iVoler vidrio templado protector de pantalla , 3x toallita de limpieza húmeda/seca, 3x absorbedor de polvo & guía para la pegatina, 1x manual de usuario. Garantía de por Vida. Si no está completamente satisfecho, recibirá un reemplazo o un reembolso.

LXHGrowH Funda Samsung Galaxy J4 Plus, Fundas 2in1 Dual Layer Anti-Shock 360° Full Body Protección TPU Silicona Gel Bumper y Duro PC Armadura Carcasa para Samsung Galaxy J4+ / J4 Plus 2018, Negro

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Compatible para Samsung Galaxy J4+ / J4 Plus 2018

2in1 Dual Layer Anti-shock Protección Híbrida Case para Samsung Galaxy J4 Plus

Materiales: Suave TPU Silicona Gel Bumper + Duro PC Armadura Shock-Absorción Protector Carcasa

Una protección duradera: Resistente a los golpes,antideslizante, repele la suciedad, es resistente y protege a tu teléfono de cualquier signo de desgaste

De forma óptima con los recortes para todos los puertos necesarios y la cámara, altavoz y micrófono, permiten la operación sin ningún obstáculo

AICEK Funda Samsung Galaxy J4 Plus, Negro Silicona Fundas para Samsung J4+ Carcasa Galaxy J4+ Fibra de Carbono Funda Case (6,0 Pulgadas)

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Protective: La tecnología de marca registrada del amortiguadoor de aire proteje de las pequñas caídas y golpes.

Ajuste exacto: Forma ajustable a sus Samsung Galaxy J4 Plus con cortes de precisión para todos los botones y puertos que permiten la operación sin ningún obstáculo.

Carbono texturizado: Resbalar las lágrimas resistentes y rasguños t e impide la acumulación de polvo y aceite, anti-huella digital.

Diseño de ranura en forma de diamante: Dentro de la caja es el diseño de la red que es propicio para reducir el calor en su teléfono.

18 meses de garantía: Sin complicaciones el reemplazo o la garantía de devolución de AICEK garantizar la máxima protección a la vida de su Samsung Galaxy J4 Plus Funda.

REY Protector de Pantalla para Samsung Galaxy J4 Plus 2018 - J6 Plus 2018 - J4 Core, Cristal Vidrio Templado Premium

€ 1.99 in stock 2 new from €1.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por REY para SAMSUNG GALAXY J4 PLUS 2018 - J6 PLUS 2018 - J4 CORE

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, tu móvil estará siempre limpio. Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original del smartphone, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

AROYI Funda Samsung Galaxy J4 Plus + Protector de Pantalla, Galaxy J6 Plus 2 en 1 Duro PC Funda y Soft TPU Cáscara de Cubierta Protectora de Doble Caso para Samsung Galaxy J6 Plus/ J4 Plus

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Hecho de PC + TPU de alta calidad con película protectora extra, hechos de un material termoplástico fuerte, la base de silicona es resistente a los impactos, arañazos

Para cortes precisos, utilizamos tecnología de corte avanzada. Usted permite un fácil acceso a todos los botones, controles y puertos sin tener que quitar el caso

Con protecciones adicionales en cada lateral para una mayor protección frente a golpes y caídas, mientras que preserva las líneas esbeltas y apariencia de su teléfono móvil

Multifuncional, la funda del teléfono móvil contiene un soporte plegable, se puede usar como soporte para teléfono, lo hace cómodo para mirar televisión y películas, y más.

Diseño específico para Samsung Galaxy J4 Plus / J6 Plus teléfono inteligente, ajuste perfecto

XTCASE Carcasa con Cuerda para Samsung Galaxy J4+ J4 Plus Silicona Transparente, Ultrafina Suave TPU Funda de movil con Colgante [Moda y Practico] [Anti-rasguños Anti-Choque] - Oro Rosa

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Funda para Samsung Galaxy J4+ J4 Plus smartphone con cuerda. Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello. Al usarlo evitarás que tu smartphone se caiga por si se te resbala de las manos.

Nuestro collar para teléfono está disponible en "Azul", "Negro" y "Gris" "Rojo", para que pueda crear el estilo perfecto, ya sea en la oficina o Salir. La correa para el cuello del teléfono móvil hace que su teléfono celular sea un accesorio de moda con estilo y se puede llevar de manera casi casual como un bolso o una bolsa para el cuello cuando sales, compras, trabajas, etc.

La funda material de TPU, tacto agradable suave y con una buena sensación de protección, bien acabada y ofrece un cómodo agarre. Diseño con características de choque absorbente y resistente a los arañazos para ofrecer una mejor Samsung Galaxy J4+ J4 Plus protección.

Botón flexible y recortes precisos: La recortes exactas permiten un manejo óptimo y la accesibilidad de todos los puert. Todos los botones son de fácil acceso.

Garantía: Si usted tiene cualesquiera preguntas o le no satisfacen con nuestros productos, sienta por favor libre de entrarnos en contacto con por el email, contestaremos en el plazo de 24 horas. Nos complace ofrecerle un mejor servicio. READ Los 30 mejores Iphone 6S Case capaces: la mejor revisión sobre Iphone 6S Case

LeYi Compatible with Funda Samsung Galaxy J4 Plus Armor Carcasa con 360 Anillo iman Soporte Hard PC y Silicona TPU Bumper antigolpes Fundas Case para Movi J4 Plus con HD Protector de Pantalla,Negro

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】Funda Samsung Galaxy J4 Plus con doble capa (PC + TPU) protege contra arañazos, golpes y gotas.

【Protección completa】Precise cutouts ensure easy access to all features and raised lips to protect screen and camera

【Accesibilidad】 Anillo Giratorio De 360 Grados Reforzado Que Puede Agarrar Al Tomar Un Selfie. Kickstand Cómodo Para Una Experiencia De Visualización Manos Libres ,El anillo sostenedor está hecho de metal, puede atraerlo a un soporte de montura magnética (el soporte magnético para automóvil no está incluido), no requiere pasos de instalación complejos, adsorción directa.

【Diseño】Diseño clásico militar con un acabado efecto barnizado. Hecho de silicona de alta calidad combinado con material de policarbonato.

【Garantía de satisfacción y garantía de por vida】 Cualquier defectuoso o defecto podría ser intercambiado o reembolso en el plazo de 24 horas, los pls nos envían el email.

Leathlux Funda + Protector de Pantalla para Galaxy J4 Plus, Transparente TPU Silicona [Funda + Cristal Templado] Ultra Fino Vidrio Templado 9H Dureza HD para Samsung Galaxy J4 Plus - 6.0"

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Este producto hecho de ultra fino 0.26mm dureza 9H vidrio templado + Premium Funda TPU para Samsung Galaxy J4 Plus - 6.0".

La funda diseño ultra delgado de color puro, muy sencillo para darle un excelente tacto y la impresión visual. El cristal templado se adapta perfectamente a su Galaxy J4 Plus.

El Carcasa ofrece una excelente protección para su Samsung J4 Plus, y el Cristal Templado proporciona una excelente protección contra rasguños, arañazos y golpes.

Borde elevado es mayor que la pantalla y la cámara de su teléfono para evitar que sea dañado cuando se deja caer sobre una superficie plana.

Súper fácil instalación, la eliminación de polvo y alinear correctamente antes de la instalación, eliminando el exceso de aire de forma rápida, libre de burbujas

kwmobile Funda Compatible con Samsung Galaxy J4+ / J4 Plus DUOS - Carcasa de TPU para móvil - Cover Trasero en Lila

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Samsung Galaxy J4+ / J4 Plus DUOS.

GRAN FLEXIBILIDAD: La cubierta protectora de silicona es especialmente elástica, suave y ligera. El protector antideslizante de goma se adapta perfectamente a tu dispositivo.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante para tu smartphone es anticaídas y le da una sobreprotección como ninguna otra, evitando que tu dispositivo se resbale. Es liviana, antigolpes y manejable.

SIMPLE Y FUNCIONAL: El case sin diseño es muy sobrio, ideal para conservar el diseño original de tu teléfono inteligente.

DISEÑO SOBRIO: La funda clásica hará que tu móvil se vea sobrio y simple. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante.

COTDINFOR Fundas para Samsung Galaxy J4 Plus Caso Protectora Efecto 3D Pintada de Piel PU Caso Shell con Magnético Cierre Card Holder Carcasa para Samsung Galaxy J4 Plus 2018 Lively Girl XLL.

€ 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 1 pieza Caso (Smartphone no está incluido).

New Phoone Cargador Compatible EP-TA20EWE con Cable Micro USB Carga Rápida 2A para Samsung Galaxy S7, S7 Edge, J6, J7, J6, A6, A6+, J8, J4, J4+, J5

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✔ Cable de carga intercambiable tipo Micro USB, se puede utilizar individualmente. Cuenta con 1 metro de longitud, lo que da autonomía para seguir usando el teléfono aunque esté cargando

✔ Carga rápida, la tecnología Quick Charge, también llamada Adaptive Fast Charging de Samsung, permite la carga de dispositivos hasta 2000 mAh, protegiendo de sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos

✔ Tamaño compacto y ajuste perfecto al dispositivo. Recambio indispensable para reemplazar tu cargador original

✔ Compatible con los siguientes dispositivos: Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy J6, Galaxy J7, Galaxy J6, Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy J8, Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J5

ivoler Funda para Samsung Galaxy J4+ 2018 / J4 Plus 2018 + [Cristal Vidrio Templado Protector de Pantalla *3], Anti-Choque Carcasa con 360 Grados Anillo iman Soporte, Hard Silicona TPU Caso - Negro

€ 8.59 in stock 2 new from €8.59

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] --- Premium Funda con soporte de anillo + Hecho de ultra fino 0.3mm dureza 9H vidrio templado para Samsung Galaxy J4 Plus 2018. Recortes precisos para todos los controles de puertos, sensores y cámaras. Todos los botones son de fácil acceso. El diseño ultrafino y ligero ofrece una protección extra sin añadir volumen a tu teléfono.

[Grado Militar a Prueba de Golpes] --- La funda protectora está diseñada con cuatro esquinas antichoque, y el rendimiento antichoque en las esquinas se ha mejorado en un 200%. El potente equipo militar de protección contra caídas ayuda a proteger su teléfono por daños por caída sin tener que preocuparse por accidentes por caída.

[Anillo Giratorio De 360 Grados] --- El soporte de anillo de metal incorporado se puede girar 360° libremente, liberando las manos de las ataduras. El ángulo de apertura de 100° se ajusta bastante al arco del dedo para evitar que el teléfono se rompa. La lámina magnética de metal puede adsorberse directamente al marco de fijación magnética del automóvil (sin incluir el marco de fijación magnética del automóvil).

[Protección Completa] --- Hecho de choque que absorbe el alto grado TPU y los materiales de la PC, resistente huellas dactilares, antideslizante, antitranspirante, antigrasa, fácil de limpiar. El marco elevado ayuda a proteger la pantalla y la cámara de las mesas y otras superficies, y el cristal templado proporciona una excelente protección contra alto impacto gotas, rasguños, arañazos y golpes para la pantalla del teléfono preciosa.

[Lo Que Obtienes] --- 1x Funda, 3x Vidrio Templado protector de pantalla, 3x Toallitas húmedas, 3x Paño de microfibra, 3x Absorbedor de polvo y guía para la pegatina.

kwmobile Funda Compatible con Samsung Galaxy J4+ / J4 Plus DUOS - Carcasa Protectora con Protector de Pantalla - Cover con Protector Duro

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Samsung Galaxy J4+ / J4 Plus DUOS.

DOBLE PROTECCIÓN: El case completo oro rosa metalizado tiene dos caras. La cubierta posterior es antideslizante y la parte delantera es un marco de plástico. Se incluye lámina protectora para la pantalla.

SÓLIDA Y RESISTENTE: El forro rígido cubre todo el dispositivo y se puede quitar y poner fácilmente, además ambas partes encajan perfectamente. Gracias a su diseño de protección en 360 grados, tu smartphone estará totalmente seguro.

ACCESIBLE: El protector con tapa deja todos los botones y conexiones de tu teléfono inteligente accesibles.

360°: Esta cubierta rígida y dura se pone como un marco protector y protegerá la pantalla de tu móvil como si fuese una segunda piel.

REY Funda Carcasa Gel Transparente para Samsung Galaxy J4 Plus/Galaxy J4 Core, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad

€ 1.99 in stock 2 new from €1.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Funda Carcasa Gel Transparente para SAMSUNG GALAXY J4 PLUS / GALAXY J4 CORE, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta.

Gracias al TPU 100% transparente el diseño de su móvil no se verá afectado

Al proteger el móvil con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable.

Quiere que su móvil le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caídas,...

REY 3X Funda Carcasa Gel Transparente para Samsung Galaxy J4 Plus / J4+ / Galaxy J4 Core, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pack de 3 Fundas diseñadas por REY para SAMSUNG GALAXY J4 PLUS / J4+ / GALAXY J4 CORE

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,... READ Los 30 mejores Funda Tablet Huawei Mediapad T5 capaces: la mejor revisión sobre Funda Tablet Huawei Mediapad T5

Flügel para Samsung Galaxy J4 Plus 2018 J415 SM-J415FN / Galaxy J6 Plus 2018 J610 6.0" Pantalla LCD Pantalla Negro Táctil digitalizador Asamblea Pantalla (sin Marco) de Recambio & Herramientas

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Compatible : ajusta exactamente para Samsung Galaxy J4 Plus 2018 J415 SM-J415FN / Galaxy J6 Plus 2018 J610 6.0"

Descripción: no original, solo un sustituto para Samsung Galaxy J4 Plus 2018 J415 SM-J415FN / Galaxy J6 Plus 2018 J610 6.0" LCD pantalla sin marco

Alta calidad: producto 100% nuevo, probado muchas veces antes del envío

Servicio: equipo de servicio profesional y perfecto servicio post-venta

Herramienta: la herramienta con cinta es gratis y fácil de instalar

Samsung Galaxy J4+ - Smartphone de 6" (Quad Core 1.4 GHz, RAM de 2 GB, Memoria de 32 GB, cámara de 13 MP, Android) Color Negro

€ 79.90 in stock

1 used from €79.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cámara trasera 13MP F1.9, Cámara frontal 5MP F2.2

Memoria: RAM 2GB, Memoria interna 32GB, Memoria ampliable MicroSD hasta 512GB

Desbloqueo a través de reconocimiento facial

Control de Wi-Fi automático – Dual Messenger – Dolby Atmos

Xlhama Pantalla táctil LCD Compatible con Samsung Galaxy J4 Plus/J6 Plus 2018 con Pantalla de visualización SM-J415F J415G SM-J610 J610G con Kit de Herramientas Adhesivo lámina de Vidrio Templado

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Pantalla LCD de repuesto para Samsung J4 plus / J6 plus】 Esta pantalla de repuesto para J4 Plus / J6 Plus SM-J415F J415G J415M SM-J610 J610G DS J610F es nueva y de calidad original, repare su pantalla rota o defectuosa, compatible con Samsung J4 plus / J6 plus 2018.

【Relación calidad-precio】 La pantalla del Samsung Galaxy J4 plus / J6 J600 2018 se utiliza para reparar pantallas defectuosas, problemas de visualización, píxeles muertos, pantallas, problemas de colores incorrectos. Confirma la versión de tu teléfono móvil antes de comprar.

【Paquete de protección completo】 Las piezas están en un paquete de protección completo, lo que evita daños durante el transporte. El paquete incluye: 1 pantalla LCD, 1 kit de herramientas de apertura, 1 adhesivo, el reemplazo de la pantalla LCD es una prueba estricta antes del envío. Asegúrese de que no haya arañazos / puntos muertos / píxeles de puntos muertos en la pantalla, funcionará perfectamente en su teléfono.

【Fácil de instalar】 El reemplazo de la pantalla LCD es fácil de instalar, pero requiere el cable flexible, que se conecta exactamente a la placa base. Puede buscar "Reemplazar pantalla Samsung Galaxy J4 Plus / J6 Plus" en YouTube para obtener una descripción del método de reemplazo.

【Excelente servicio】 Enviado desde el almacén de Logística de Amazon Francia Todas nuestras pantallas incluyen una política de devolución y reemplazo de dinero de 30 días. Si no está satisfecho o tiene problemas con su pedido, nuestros profesionales de servicio al cliente estarán encantados de atenderle.

Samsung A10 Blue 6.2" 2gb/32gb

Amazon.es Features Sistema operativo: android 90 (pie) con one ui

Cámara : 13 mp, f19 con af, flash led

Capacidad de la memoria 32 gb ampliable hasta microsd de 512 gb

Samsung Galaxy J4+ / J4 Plus Funda, FoneExpert® Heavy Duty Silicona Slim híbrida con Soporte Cáscara de Cubierta Protectora de Doble Capa Funda Caso Cover para Samsung Galaxy J4+ / J4 Plus

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features FoneExpert Heavy Duty silicona Slim híbrida con soporte Cáscara de Cubierta Protectora de Doble Capa Funda Caso Cover para Samsung Galaxy J4+ / J4 Plus

Hechos de un material termoplástico fuerte, la funda de silicona es resistente a los impactos, resistente a los arañazos.

Los bordes redondeados ofrecen la mejor protección en todo al mismo tiempo, preserva las líneas esbeltas y apariencia de su teléfono móvil

Diseño único permite un fácil acceso a todos los botones, controles y puertos sin tener que quitar el caso.

COODIO Funda Samsung Galaxy J4 Plus con Tapa, Funda Movil Samsung J4 Plus, Funda Libro Galaxy J4 Plus Carcasa Magnético Funda para Samsung Galaxy J4 Plus 2018, Negro/Rojo

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Esta COODIO funda para Samsung Galaxy J4 Plus Book Style con magnético, función de soporte y ranuras para tarjetas, compatible con teléfono Samsung Galaxy J4 Plus 6,0 pulgadas.

Esta funda móvil Samsung Galaxy J4 Plus está hecha de cuero sintético duradero y forro interior de TPU, que proporciona la máxima protección contra la suciedad, golpes y arañazos.

Esta carcasa Samsung Galaxy J4 Plus incluye ranuras para tarjetas y 1 bolsillo para dinero; Puede conservar su identificación, sus tarjetas de crédito y su dinero, sin tener que llevar su billetera. Un cierre magnético integrado mantiene su teléfono móvil y sus tarjetas a salvo.

Esta funda Samsung Galaxy J4 Plus con tapa se puede configurar horizontalmente y actuar como soporte, ideal para ver películas o chatear por video.

Esta funda libro Samsung Galaxy J4 Plus es un buen agarre para mantener su dispositivo, protege su teléfono de arañazos, golpes, polvo y caídas accidentales.

