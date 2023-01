Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores samsung galaxy core prime capaces: la mejor revisión sobre samsung galaxy core prime Ordenadores personales Los 30 mejores samsung galaxy core prime capaces: la mejor revisión sobre samsung galaxy core prime 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

SAMSUNG Galaxy Core Prime SM-G361F SIM única 4G 8GB Gris, Carbón Vegetal - Smartphone (11,4 cm (4.5"), 8 GB, 5 MP, Android, 5.1, Gris, Carbón Vegetal)- Versión Extranjera € 129.00 in stock 2 new from €129.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 4.5"

Cámara de 5 Mp, autofocus, LED flash

Batería Li-Ion con una capacidad de 2000 mAh

Procesador Quad-Core 1.2 GHz Cortex-A53

Conectividad micro USB v2.0, GPS, NFC

Samsung Galaxy Core Prime G361F - Smartphone Android Vodafone,Libre,(Pantalla 4.5", cámara 5 MP, 8 GB, Quad-Core 1.2 GHz, 1 GB RAM),Gris € 129.00 in stock 1 new from €129.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number Galaxy Core Prime G361F Model Galaxy Core Prime G361F Color Gris

Samsung Galaxy Core Prime SM-G360F 8GB 4G Smartphone Libre,(Android, SIM única, MicroSIM, gsm, UMTS, WCDMA, LTE)-Gris € 129.00 in stock 2 new from €129.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number Galaxy Core Prime Model Galaxy Core Prime Color plateado

Samsung SM-G360G Galaxy Core Prime LTE - € 129.00 in stock 1 new from €129.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color gris

Samsung EB-BG360BBE Samsung Galaxy CORE Prime € 14.99

€ 12.99 in stock 2 new from €12.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Samsung Galaxy Core Prime / Core Prime Duos / Core Prime VE / J2 Battery Original product for SM-G360 / SM-G360F / SM-G361F / J200H models

REY Funda Carcasa Gel Transparente para Samsung Galaxy Core Prime Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para SAMSUNG GALAXY CORE PRIME, respetando botones y puertos del SmartPhone

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta.

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable.

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

Batterie pour Samsung Galaxy Core Prime/Core Prime Duos/Core Prime VE / J2 Produit d'origine pour modèles SM-G360 / SM-G360F / SM-G361F / J200H € 12.99 in stock 3 new from €12.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number SM-G360F Model SAM_CORE-G360_2ORI

32nd® Funda Rígida Anti-Choques de Alta Proteccion para Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360) Carcasa Defensora de Doble Capa - Rojo € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 32nd Funda Rígida Anti-Choques de Alta Proteccion para Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360) Carcasa Defensora de Doble Capa

PROTECCIÓN EXTRA: La funda para Samsung Galaxy Core Prime incluye protección con Tecnología de Absorción de choque, con amortiguadores en las cuatro esquinas de la carcasa.

AJUSTE PERFECTO: Nuestra funda proporciona un acceso sin obstáculos a la cámara, al puerto de carga, altavoces y la toma de auriculares del móvil; esto significa que no tendrá que quitar la funda para realizar sus actividades diarias

TU ACCESORIO PERFECTO: Todas nuestras Samsung Galaxy Core Prime carcasas están diseñadas específicamente para este modelo, lo que garantizan un ajuste perfecto y dan un fácil acceso a todas las funciones importantes, proporcionando un acceso sin obstáculos a la cámara, al puerto de carga, altavoces y la toma de auriculares; esto significa que no tendrá que quitar la funda para realizar sus actividades diarias.

COMPATIBILIDAD: Estas fundas de cuero prácticas y elegantes están diseñadas para proporcionar protección para tu teléfono móvil, el Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360). Le rogamos que se asegure de poseer el modelo de móvil correcto a la hora de hacer el pedido.

Samsung Galaxy Core Prime G361F - Smartphone Android Libre,(pantalla 4.5", cámara 5 Mp, 8 GB, Quad-Core 1.2 GHz, 1 GB RAM),Gris € 129.00 in stock 1 new from €129.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number G361F Model Galaxy Core Prime Color Gris

Batería compatible con Samsung Galaxy Core Prime EB-BG360CBC 2000 mAh € 17.24 in stock 1 new from €17.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ 2000 mAh

✅ Batería química: Li-Ion

✅ Recargable con cualquier cargador de batería

✅ Batería sin efecto memoria

✅ Envío rápido con antelación

Batería de Repuesto para Samsung Galaxy Core Prime (G360F) Galaxy Core Prime VE (G361F) (sustituye a la batería Original EB-BG360BBE) Polarcell con paño de Limpieza de Pantalla Mungoo € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Repuesto perfecto: la batería desarrollada exactamente para el Samsung Galaxy Core Prime (G360F) Galaxy Core Prime VE (G361F), sustituye a la batería original EB-BG360BBE, garantiza una compatibilidad sin problemas.

Batería: la batería tiene un año de fabricación actual. Con una capacidad de 2150 mAh con un voltaje de 3,7 V o 3,8 V, esta batería de iones de litio se caracteriza por una duración especialmente larga.

Sin efecto memoria: gracias a la tecnología de iones de litio, esta batería para smartphone no tiene efecto de memoria y, por lo tanto, incluso después de cargas parciales, sigue funcionando plena duración y voltaje constante.

Ajuste perfecto: esta batería de smartphone para el Samsung Galaxy Core Prime (G360F) Galaxy Core Prime VE (G361F) impresiona por sus dimensiones compactas y mucha potencia. No se necesitan otros accesorios, como una nueva tapa de batería o un cargador nuevo.

Calidad: nuestros productos son muy importantes para nosotros. Confíe en una batería de calidad.

32nd® Funda Flip Carcasa de Piel Tipo Billetera para Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360) con Tapa y Cierre Magnético y Tarjetero - Rojo € 9.49 in stock 1 new from €9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda con tapa tipo billetera de marca 32nd para el Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360)

La funda para Samsung Galaxy Core Prime está hecha de cuero sintético de alta calidad.

La funda cuenta con ranuras para tarjetas y a su vez dispone de otro compartimento más grande que es perfecto para almacenar billetes o dinero en efectivo.

Se adapta perfectamente a tu Samsung Galaxy Core Prime proporcionando un acceso sin obstáculos a todas sus funciones.

La funda de 32nd mantiene su telefono protegido en la carcasa gracias a su cierre magnético.

ebestStar - Funda Compatible con Samsung Galaxy Core Prime SM-G360F, 4G SM-G361F VE Carcasa Ventana Vista Cover Cuero PU, Funda Libro Billetera, Rosa [Aparato: 130.8 x 67.9 x 8.8mm, 4.5''] € 6.99 in stock 1 new from €6.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales de calidad que ofrecen un tacto excelente y un buen manejo

Formato Libro Billetera - Todos los botones, los conectores eléctricos y los periféricos de su aparato son accessibles

Funda en cuero PU (poliuretano) con soporte rígido , excelente calidad - según los modelos, puede sustituir a la carcasa de atrás

Ventana hecha de plastico rigido transparente para visualización y vista de pantalla (Atención, esa FUNCION S-VISTA NO ESTA DISPONIBLE si su aparato no contiene esta funcionalidad)

SOLO Compatible con : Samsung Galaxy Core Prime 4G SM-G361F, Core Prime VE Value Edition, Galaxy Core Prime SM-G360F [Dimensiones PRECISAS de su aparato : 130.8 x 67.9 x 8.8mm, pantalla 4.5''] - INCOMPATIBLE CON CUALQUIER OTRO APARATO

Samsung Flip - Funda para móvil Galaxy Core (Permite Hablar con la Tapa Cerrada, sustituye a la Tapa Trasera), Color Blanco € 9.32 in stock 1 new from €9.32

2 used from €2.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda para teléfono - samsung

Ref. Ef-fi826bwegww

Marca - samsung

Todobarato24h Funda TPU Lisa Compatible con Samsung Galaxy Core Prime 4G G360F/61F Negra € 2.89 in stock 1 new from €2.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 100055650 Model 100055650

Samsung Core Prime - Funda protectora para smartphone- Versión Extranjera € 4.51 in stock 3 new from €4.51 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda con tapa trasera para teléfono móvil

Dimensiones (ancho x profundidad x altura): 7.15 cm x 1.16 cm x 13.43 cm

Absorción de golpes por los bordes de goma

Permite fácil acceso a los puertos de datos y las teclas duras

Diseñado para Samsung Galaxy Core Prime, Core Prime VE READ Los 30 mejores Tarjeta Sd 64Gb capaces: la mejor revisión sobre Tarjeta Sd 64Gb

Batería para Samsung Galaxy Core Prime/Core Prime Duos/Core Prime VE/J2 producto original para modelos SM-G360/SM-G360F/SM-G361F/J200H € 15.56 in stock 1 new from €15.56 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería para Samsung Galaxy Core Prime/Core Prime Duos/Core Prime VE/J2.

Producto original.

Para modelos SM-G360/SM-G360F/SM-G361F/J200H.

Se proporcionan instrucciones de montaje (idioma español no garantizado).

-

Samsung SAEFPG360BS - Funda oficial protectora para Samsung Galaxy Core Prime, color plata € 7.98 in stock 4 new from €1.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección ante caídas

Diseño ultra fino

Protege los laterales

ebestStar - Funda Compatible con Samsung Galaxy Core Prime SM-G360F, 4G SM-G361F VE Carcasa Cartera Cuero PU, Billetera Ranuras Tarjeta, Función Soporte + Lápiz, Negro € 6.98 in stock 2 new from €6.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBLE con : Samsung Galaxy Core Prime 4G SM-G361F, Core Prime VE Value Edition, Galaxy Core Prime SM-G360F [Dimensiones PRECISAS de su aparato : 130.8 x 67.9 x 8.8mm, pantalla 4.5"] - INCOMPATIBLE CON CUALQUIER OTRO APARATO.

PRODUCTO : Funda cartera de cuero PU, alta calidad, compuesta por una carcasa de silicona TPU y una solapa lateral mantenida por una lengüeta magnética.

FUNCIÓN : Protección integral, cubre completamente el dispositivo, soporte que permite diferentes formatos y posiciones de lectura (retrato, paisaje).

ERGONOMÍA : Útil, práctico y ligero, permite llevar lo necesario gracias a sus ranuras para tarjetas así como un espacio adicional para billetes, boletos, fotos … su corte se adapta a las particularidades del dispositivo (botones, conectores, cámara ...).

DISEÑO : Revestimiento discreto y elegante, efecto retro clásico.

NEW'C 2 Piezas, Protector Pantalla para Samsung Galaxy Core Prime (G360), Cristal Templado Antiarañazos, Antihuellas, Sin Burbujas, Dureza 9H, 0.33 mm Ultra Transparente, Ultra Resistente € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Protector de Pantalla para proporciona la máxima protección para la pantalla táctil Samsung Galaxy Core Prime (G360). El espacio entre el Samsung Galaxy Core Prime (G360) y el protector de pantalla permite el espacio adecuado para la instalación de la mayoría de las carcasas de teléfonos.

Hecho 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado bordes redondeados en exclusiva para Samsung Galaxy Core Prime (G360)

Muy alta dureza: resistente a los arañazos de hasta 9H (más duro que un cuchillo); De alta respuesta, alta transparencia y alta transparencia

Libre de polvo, huellas dactilares libre, instalación de una pulsación súper easiy, libre de burbujas

NEW'C Protector de pantalla de vidrio templado Samsung Galaxy Core Prime (G360), toque delicado: está recubierto en la parte posterior con un adhesivo de silicona sólido que facilita la instalación y fija la película firmemente para no afectar la sensibilidad de la 'pantalla táctil. Sin polvo, sin huellas dactilares, un botón, demasiado fácil de instalar, sin burbujas.

Todobarato24h Bateria Compatible con Samsung Galaxy G360 G361 Core Prime 2000mAh EB-BG360BB € 7.50 in stock 1 new from €7.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 1005010564 Model 1005010564

Samsung Galaxy Tab S6 Lite - Tablet de 10.4” (Procesador Qualcomm Snapdragon 720G, 4 GB RAM, 128GB Almacenamiento, Wifi, Android 12) Gris - Versión española € 439.00

€ 409.34 in stock 11 new from €318.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevo diseño compacto y ligero: con el grosor del bisel reducido a 9mm y bordes de la pantalla redondeados

El nuevo S-Pen permite una mejor experiencia de escritura y dibujo gracias a su menor latencia, de tan solo 26ms

Pantalla de 10.4’’ y sistema de dos altavoces con Dolby Atmos (con auriculares) te proporcionan una experiencia multimedia sin precedentes

Cámara trasera 8 MP y frontal 5 MP

4 GB de memoria RAM, 128 GB de memoria interna (ampliable con MicroSD hasta 512 GB)

PATONA Batería EB-BG360BBE Compatible con Samsung Galaxy Core Prime CDMA TD-LTE Value Edition € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PERFECTA PARA LLEVAR DE VIAJE: La batería de PATONA no se diferencia en nada de la original. Es una compañera de viaje de confianza, para usar en casa y para llevar

PERFECTO COMPATIBLE: Para Samsung Galaxy Core Prime, J2, J2 2017 Duos, J2 2017 Duos LTE, J2 Duos, J2 Duos LTE, Prevail LTE, Win 2 Duos TV de 2000mAh y 3,85V de tensión

MEJOR PROTECCION: las baterías compatibles tienen todas las precauciones electrónicas de seguridad de las baterías originales, tales como la sobrecarga y la protección contra cortocircuitos.

DURADERA: Las células de grado A garantizan la máxima resistencia a los ciclos, lo cual significa una gran cantidad de ciclos de carga y descarga posibles.

SEGURIDAD PROBADA: La fabricación de la batería de PATONA corresponde a los estándares europeos de calidad, con piezas de alta calidad

ebestStar - Funda Compatible con Samsung Galaxy Core Prime SM-G360F, 4G SM-G361F VE Carcasa Ventana Vista Cover Cuero PU, Funda Libro Billetera, Negro [Aparato: 130.8 x 67.9 x 8.8mm, 4.5''] € 7.78 in stock 1 new from €7.78 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Excelente calidad, agradable al tacto y facil de usar

Funda con una solapa súper fina y ergonómica, cierre magnético

Todos los botones, conectores eléctricos y accesos periféricos de su aparato son accesibles gracias a los lugares previstos

Materiales de calidad que ofrecen un excelente tacto y una buena utilización en mano del aparato

SOLO Compatible con : Samsung Galaxy Core Prime 4G SM-G361F, Core Prime VE Value Edition, Galaxy Core Prime SM-G360F [Dimensiones PRECISAS de su aparato : 130.8 x 67.9 x 8.8mm, pantalla 4.5''] - INCOMPATIBLE CON CUALQUIER OTRO APARATO

Samsung Galaxy A13 (128 GB) Negro – Teléfono móvil libre, Smartphone Android de 4 GB RAM, con pantalla de 6,6'' y batería de 5000 mAh - Chipset 2021 (Versión ES) € 209.00

€ 179.78 in stock 11 new from €176.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla vívida: Más espacio para jugar con la pantalla Infinity-V de 6,6 pulgadas, y la tecnología FHD+ del smartphone hace que tu contenido diario se muestre nítido y claro.

Diseño minimalista: El teléfono móvil combina colores claros con un aspecto suave al tacto y cómodo de sostener.

Sistema de cámara Quad: Capta momentos increíbles,y detalles nítidos con la cámara principal de 50 MP. Amplía tu ángulo de visión con la cámara ultra gran angular, optimiza el enfoque con la cámara de profundidad y mejora tus fotos con la cámara macro.

Batería de larga duración: Móvil con una batería de 5000 mAh para aguantar tu ritmo durante todo el día

Óptimo rendimiento: Rápido y eficiente en cualquier tarea gracias al procesador Octa Core y la RAM de 3 o 4 GB. Guarda todo lo que quieras con un almacenamiento interno de 32, 64 o 128 GB y añade hasta 1 TB más con la tarjeta MicroSD.

Samsung Galaxy A53 5G (128 GB) Negro - Teléfono Móvil con Pantalla de 6,5'', Smartphone Android de 6 GB de RAM, Memoria Interna Ampliable, Batería de 5000 mAh y Carga Super Rápida (Versión ES) € 449.00

€ 335.99 in stock 58 new from €329.99

5 used from €351.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sorpréndete con los colores más vivos gracias a la pantalla FHD+ Super AMOLED. Con la amplia pantalla Infinity-O de 6,5 pulgadas, disfruta de una visibilidad ideal al aire libre y reduce la luz azul con la función Eye Comfort Shield.

La cámara multiobjetivo del Galaxy A53 5G llevará tus fotos a otro nivel. Saca fotos más nítidas con la cámara OIS de 64 MP, amplía el ángulo de visión con la cámara ultra gran angular, personaliza el enfoque con la cámara de profundidad y resalta los detalles con la cámara macro.

Es hora de empezar a trabajar. Equipado con un procesador Octa-Core de 5 nm, tu móvil Galaxy está diseñado para gestionar varias tareas importantes a la vez. RAM Plus lee tus patrones de uso y proporciona RAM virtual extra para una mejora adicional.

Batería de 5000 mAh (típica) para mayor tiempo de transmisión, uso compartido, juegos, etc. Reactiva rápidamente tu Galaxy con una carga súper rápida de hasta 25 W con ahorro de energía adaptativo para mejorar el rendimiento general de la batería.

Con clasificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, el Galaxy A53 5G es sumergible hasta 1 m en agua dulce durante 30 minutos máximo. Con protección adicional de Gorilla Glass 5, el dispositivo es más resistente y menos propenso a los arañazos. READ Los 30 mejores Usb Hdmi Adaptador capaces: la mejor revisión sobre Usb Hdmi Adaptador

Samsung Galaxy M13 – Teléfono Móvil libre Android, Smartphone con 4GB de RAM, 128 GB de Almacenamiento, Azul [Versión española] € 239.00

€ 179.00 in stock 13 new from €179.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Más espacio para jugar. La pantalla Infinity-V de 6,6 pulgadas del smartphone y la tecnología FHD+ hacen que tu contenido se muestre nítido y claro, sin importar la cantidad de luz del entorno.

Haz más, hazlo ahora, hazlo mejor. El teléfono móvil Galaxy M13 combina la potencia de procesamiento Octa-Core con 4 GB de RAM, para una rapidez inmediata en aquello que te guste hacer.

Fotografía momentos memorables con detalles claros gracias a la cámara principal de 50 MP. Amplía el ángulo de visión con la lente ultra gran angular o acércate a los detalles con la lente macro.

El diseño exclusivo del móvil Galaxy M13 viene con bordes suaves y redondeados, y un marco central simple que alberga un estilo de cámara minimalista, disponible en una gama de colores para que puedas elegir cuál combina mejor con tu estilo diario.

Con 64/128 GB de almacenamiento interno para tus fotos y vídeos, ampliable con una tarjeta microSD hasta 1 TB, así tendrás mucho espacio para almacenar tus momentos más preciados.

REY Protector de Pantalla para Samsung Galaxy Core Prime Cristal Vidrio Templado Premium € 1.99 in stock 1 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para SAMSUNG GALAXY CORE PRIME

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, tu teléfono estará siempre limpio Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de tu teléfono, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

REY 3X Funda Carcasa Gel Transparente para Samsung Galaxy Core Prime G3606, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 3 Fundas diseñadas por Electrónica Rey para SAMSUNG GALAXY CORE PRIME G3606

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

