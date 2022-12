Inicio » Electrónica Los 30 mejores Samsung Auriculares Inalambricos capaces: la mejor revisión sobre Samsung Auriculares Inalambricos Electrónica Los 30 mejores Samsung Auriculares Inalambricos capaces: la mejor revisión sobre Samsung Auriculares Inalambricos 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Samsung Galaxy Buds Live - auriculares bluetooth inalámbricos I 3 micrófonos I Tecnología AKG I Color Negro € 77.90 in stock 9 new from €77.90

2 used from €71.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante. Icónico. Auriculares bluetooth diseñados para la comodidad durante todo el día y una calidad de sonido superior, en un elegante estuche. Los nuevos Samsung Galaxy Buds Live son perfectos para destacar mientras te sumerges en sus graves potentes.

Con la tecnología AKG galardonada con un Grammy y el Active Noise Cancellation, Samsung Galaxy Buds Live mantiene el ruido fuera para que puedas disfrutar de tu música.

Más música y menos espera. Samsung Galaxy Buds Live ofrece hasta 21 horas de tiempo de reproducción1, y la carga inalámbrica rápida te permite encender rápidamente y volver a escuchar tu música

Samsung Galaxy Buds Live están hechos para tu comodidad. Simplemente pulsa para poner en pausa, reproducir o saltar. Puedes incluso vincular estos auriculares samsung a tu Galaxy Watch3 y controlar tu lista de reproducción desde tu muñeca.

Samsung Galaxy Buds Live tienen 3 micrófonos para asegurar que todas tus llamadas sean claras y nítidas. 2 micrófonos externos bloquean el ruido exterior, por lo que el único sonido que captará el otro micrófono será tu voz.

Samsung Galaxy Buds Live - Wireless Earphones Mystic Black € 94.03 in stock 24 new from €78.80

2 used from €66.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Realmente inalámbrico: Descubre los auriculares Samsung Galaxy Buds Live que hacen sonreír cada momento con altavoces potentes, un ajuste ergonómico y hasta 6 horas de reproducción continua.

Aquí reproduce la música: El diseño de los auriculares inalámbricos True se basa en la forma natural de tu oído, lo que los hace cómodos de llevar todo el día. Están disponibles en los colores bronce, blanco y . Dimensiones de los auriculares (alto x ancho x profundidad 27,3 x 16,5 x 14,9 mm. Wingtips (S, L)

Solo escucha lo que quieres: La cancelación de ruido (ANC) de los auriculares inalámbricos puede reducir el molesto ruido de fondo sin perder mensajes o mensajes importantes. Tiempo de uso de conversación: 4,5 horas

Pequeño pero fino: Los nuevos auriculares Bluetooth Samsung con sonido by AKG producen una imagen de sonido espacial con una base de graves rica y gracias a tres micrófonos y una unidad de grabación de voz, también podrás disfrutar de una calidad de voz clara con los auriculares inalámbricos.

Tus canciones favoritas en cuestión de segundos: Con el Samsung Galaxy Buds Live puedes iniciar Spotify en un smartphone compatible y tener acceso directo a todas tus listas de reproducción. READ Los 30 mejores Xiaomi Cargador Inalambrico capaces: la mejor revisión sobre Xiaomi Cargador Inalambrico

Samsung Galaxy Buds2 - Auriculares Bluetooth, Inalámbricos, Cancelación de Ruido, Estuche de Carga, Resistentes al Agua, Color Negro (Graphite) (Version ES) € 149.90

€ 93.33 in stock 12 new from €91.99

9 used from €93.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Llamadas nítidas: tres micrófonos y una unidad de captación de voz incorporada permiten llamadas más claras, mientras que una solución basada en aprendizaje automático filtra el sonido no deseado.

Cancelación activa de ruido: los dos micrófonos de los auriculares bluetooth deportivos detectan el ruido ambiental, mientras que la cancelación activa de ruido bloquea el sonido no deseado.

Comfort Fit: de solo 5 gramos cada uno, los auriculares reproducen la música justo en tus oídos, incluso durante la actividad. Con protectores de silicona suave y flexible de tres tamaños, ofrecen un ajuste personalizado para una experiencia increíble.

4 opciones de color: grafito clásico, blanco impecable, oliva relajante, lavanda estilosa. Cada auricular viene en un diseño de moda de vanguardia y estuches a juego para adaptarse a tu gusto exquisito.

Sonido envolvente: disfruta de graves potentes y profundos para aclarar los agudos a través de altavoces dinámicos bidireccionales con los auriculares inalámbricos ANC.

Samsung Galaxy Buds Pro - Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido, Color Negro [Versión española] € 239.90

€ 123.50 in stock 11 new from €123.50

16 used from €85.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología inalámbrica de tipo profesional para auriculares que te sumerge en el sonido como nunca. Gracias a sus altavoces dinámicos de 2 canales, cada compás cobrará vida con unos bajos más intensos, un detalle excelente y más balance

El control activo inteligente de ruidos te permite alternar sin problemas entre unos auriculares que cancelan el ruido y un sonido ambiental completamente ajustable. Así que haz que tu música se escuche o quédatela para ti solo/a

La batería de larga duración de los auriculares Bluetooth Galaxy Buds Pro te da hasta 18 horas de reproducción⁵. Ello implica 5 horas ininterrumpidas con otras 13 horas si utilizas la caja de carga

La conexión automática de tus auriculares deportivos Galaxy Buds Pro detecta lo importante y cambia al instante su conexión con el dispositivo. ¿Estás viendo una compilación en tu tableta y te llama un amigo? Simplemente dale al pause y responde

Los auriculares inalámbricos Galaxy Buds Pro incorporan tres micrófonos para que tus llamadas sean hipernítidas. Dos micrófonos externos bloquean el ruido externo, así que el único sonido que el otro micrófono captará será tu voz

Samsung Galaxy Buds2 Pro, Auriculares Bluetooth, True Wireless, Cancelación de Ruido, Estuche de Carga, Sonido de Calidad, Resistentes al Agua, Gris € 239.90

€ 198.00 in stock 17 new from €186.99

3 used from €180.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad de sonido: disfruta cada nota en los auriculares porque la calidad comineza a través de tu dispositivo Samsung Galaxy favorito. La mejor experiencia inalámbrica con sonido HiFi de 24 bits

Cancelación activa de ruido: con 3 micrófonos SNR (relación señal-ruido) de alta calidad, los auriculares Bluetooth deportivos Galaxy Buds2 Pro rastrean y eliminan más sonido ambiental, incluso sonidos suaves como el viento

Audio 360: con Intelligent 360 Audio, el sonido se escucha más realista. Los algoritmos de Audio 360 con multicanal directo y seguimiento de la cabeza Dolby mejorado, hacen que cada movimiento permanezca sincronizado, creando una experiencia envolvente

Ajuste cómodo: hemos rediseñado los auriculares inalámbricos para que sean un 15% más pequeños que los Buds Pro y se ajusten perfectamente a tu oreja

Colores que marcan el tono: tanto los auriculares como la base están disponibles en una elegante gama de colores: grafito, blanco y bora púrpura.

SAMSUNG Galaxy Buds Live - Wireless Earphones Mystic Bronze € 82.70 in stock 10 new from €82.70

10 used from €65.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido claro y graves profundos

Cancelación Activa de Ruido (ANC)

La mejor calidad de llamada con tres micrófonos integrados y una unidad de captación de voz

Hasta 21 horas de autonomía con caja de carga

SAMSUNG Galaxy Buds2 - Wireless Earphones Black € 114.95

€ 99.69 in stock 14 new from €78.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido equilibrado

Cancelación de Ruido Activa

Ajuste cómodo

Hasta 20 de autonomía

Samsung Galaxy Buds2 - Wireless Earphones Black € 91.18 in stock 1 new from €91.18

4 used from €77.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido equilibrado

Cancelación de Ruido Activa

Ajuste cómodo

Hasta 20 de autonomía

Samsung Galaxy Buds+ - Auriculares Inalámbricos (con Micrófono, Bluetooth, Ambient Sound, Tecnología AKG), Versión española, Color Negro € 278.66 in stock 1 new from €278.66

18 used from €128.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño compacto y elegante.

Sonido más definido, tecnología akg

Cancelación de ruido con modo de sonido ambiente, escucha lo que te rodea

Hasta 22 h de batería

Carga inalámbrica

Samsung Galaxy Buds2 - Wireless Earphones Violet € 119.95

€ 105.00 in stock 4 new from €105.00

4 used from €95.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido equilibrado

Cancelación de Ruido Activa

Ajuste cómodo

Hasta 20 de autonomía

Samsung Galaxy Buds2 - Wireless Earphones White € 101.77 in stock 17 new from €101.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido equilibrado

Cancelación de Ruido Activa

Ajuste cómodo

Hasta 20 de autonomía

Samsung Auriculares AKG USB C EO-IC100BB Negro € 25.82 in stock 5 new from €19.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Auriculares Samsung Oficial USB-C tipo C para dispositivos que no tienen conector jack de 3,5 mm

Embalaje al por menor.

Escucha tu lista de reproducción claramente en los auriculares tipo C ANC con un increíble rendimiento de cancelación de ruido.

El enchufe USB tipo C divide claramente el sonido de audio entre los auriculares para una verdadera salida estéreo.

Los auriculares ANC tipo C no requieren carga por separado.

SAMSUNG Galaxy Buds 2 Pro - Wireless Earphones White € 215.00 in stock 1 new from €215.00

3 used from €157.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido Hi-Fi de 24 bits para una experiencia de audio de calidad

ANC con 3 micrófonos de alta relación señal / ruido (SNR) para eliminar más ruido exterior

Diseño ergonómico para un ajuste cómodo

El Audio 360 te rodea como si estuvieses en el centro de la acción

SAMSUNG Galaxy Buds 2 Pro - Wireless Earphones Bora Purple € 215.00

€ 199.99 in stock 7 new from €199.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido Hi-Fi de 24 bits para una experiencia de audio de calidad

ANC con 3 micrófonos de alta relación señal / ruido (SNR) para eliminar más ruido exterior

Diseño ergonómico para un ajuste cómodo

El Audio 360 te rodea como si estuvieses en el centro de la acción READ Los 30 mejores Samsung Galaxy Buds capaces: la mejor revisión sobre Samsung Galaxy Buds

SAMSUNG Galaxy Buds 2 Pro - Wireless Earphones Graphite € 210.00

€ 199.99 in stock 2 new from €197.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido Hi-Fi de 24 bits para una experiencia de audio de calidad

ANC con 3 micrófonos de alta relación señal / ruido (SNR) para eliminar más ruido exterior

Diseño ergonómico para un ajuste cómodo

El Audio 360 te rodea como si estuvieses en el centro de la acción

Samsung Galaxy Buds Live - Wireless Earphones Mystic Bronze € 104.95 in stock 7 new from €104.94

1 used from €123.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido claro y graves profundos

Cancelación activa de ruido (anc)

La mejor calidad de llamada con tres micrófonos integrados y una unidad de captación de voz

Hasta 21 horas de autonomía con caja de carga

Tipo de conectividad: Inalámbrico

SAMSUNG Galaxy Buds 2 Pro - Wireless Earphones Graphite € 210.00

€ 191.00 in stock 9 new from €160.00

4 used from €177.63 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido Hi-Fi de 24 bits para una experiencia de audio de calidad

ANC con 3 micrófonos de alta relación señal / ruido (SNR) para eliminar más ruido exterior

Diseño ergonómico para un ajuste cómodo

El Audio 360 te rodea como si estuvieses en el centro de la acción

SAMSUNG Galaxy Buds 2 Pro - Wireless Earphones Bora Purple € 200.00 in stock 12 new from €200.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido Hi-Fi de 24 bits para una experiencia de audio de calidad

ANC con 3 micrófonos de alta relación señal / ruido (SNR) para eliminar más ruido exterior

Diseño ergonómico para un ajuste cómodo

El Audio 360 te rodea como si estuvieses en el centro de la acción

Samsung Galaxy Buds2 - Wireless Earphones Violet € 136.00 in stock 1 new from €136.00

2 used from €95.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido equilibrado

Cancelación de Ruido Activa

Ajuste cómodo

Hasta 20 de autonomía

Samsung Galaxy Buds Live R180 - Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación de Ruido, Color Negro € 140.90 in stock 2 new from €140.90

1 used from €89.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Auténtica inalámbrica: Descubre los Samsung Galaxy Buds Live Earbuds que pueden sonar cada momento y disfrutar de altavoces fuertes, un ajuste ergonómico y hasta 6 horas de reproducción continua.

SAMSUNG Galaxy Buds2 - Wireless Earphones Black € 109.89 in stock 9 new from €87.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido equilibrado

Cancelación de Ruido Activa

Ajuste cómodo

Hasta 20 de autonomía

Samsung Galaxy Buds Pro R190 - Auriculares con Bluetooth, Color Negro € 137.99

€ 129.00 in stock 2 new from €129.00

1 used from €112.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altavoces de 2 vías para un sonido de alta calidad y sonido intenso

Hasta 5 horas de reproducción continua

Cancelación de ruido inteligente y activa

Samsung Auriculares USB tipo C EO-IC100, sonido de AKG, negro € 26.77

€ 19.30 in stock 33 new from €15.99

4 used from €17.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Supresión active du bruit: no

Con micrófono

Tipo de hielo: jaula textil

Color: negro

Modelos compatibles: Samsung Galaxy Fold y todos los dispositivos móviles Samsung que no tienen un conector de 3,5 mm (por ejemplo, Galaxy Note10, Tab S6, etc.)

AURICULARES MANOS LIBRES ORIGINALES DE SAMSUNG. SE ENVIAN A GRANEL, DEBIDAMENTE PROTEGIDO PARA EVITAR DAÑOS EN TRANSPORTE € 5.29 in stock 2 new from €4.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Extra para este modelo de móvil de arcilla

Top de diseño

Color: Blanco

Fácil de manejar.

Micrófono integrado

Samsung Galaxy Buds Live R180 - Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación de Ruido, Color Negro € 105.10

€ 67.18 in stock

1 used from €67.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Auténtica inalámbrica: Descubre los Samsung Galaxy Buds Live Earbuds que pueden sonar cada momento y disfrutar de altavoces fuertes, un ajuste ergonómico y hasta 6 horas de reproducción continua.

Aquí está la música: el diseño de los auriculares inalámbricos True se basa en la forma natural de tu oído, por lo que se pueden llevar cómodamente durante todo el día. Disponible en los colores bronce, blanco y negro.

Escuche lo que quiera: El cancelación de ruido (ANC) de los auriculares inalámbricos puede reducir el ruido de fondo molesto sin perder comunicaciones o dichas importantes.

Pequeños pero finos: los nuevos auriculares Bluetooth de Samsung con sonido de AKG producen un sonido espacial con una base de graves ricos y con tres micrófonos y una unidad de recogida de voz, los Buds Live también disfrutan de una claridad de voz clara cuando llamas con los auriculares inalámbricos.

En cuestión de segundos, puedes iniciar Spotify en un smartphone compatible y acceder directamente a todas tus listas de reproducción.

Auriculares inalámbricos Samsung Galaxy Buds Pro Phantom Negro (versión FR) [+ Budo de Compra Amazon] € 153.43 in stock

9 used from €153.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología de auriculares inalámbricos profesionales, sonido envolvente como nunca antes. Altavoces dinámicos de 2 vías, cada golpeo cobra vida, graves más ricos, detalles excepcionales, mejor balanza

Control activo inteligente del ruido, fácil cambio entre auriculares cancelación de ruido y sonido ambiental totalmente ajustable. Para entrar en el exterior o prohibirlo. Defina tu mundo.

Batería de larga duración, Galaxy Buds Pro, hasta 18 horas de juego. 5 horas sin parar y 13 horas más con caja de carga de auriculares

Cambia automáticamente los auriculares Galaxy Buds Pro, detección y conexión automática según la emergencia. ¿Estás en tu tableta y tu amigo te teléfono? Ponte tu actividad en pausa y contesta.

Auriculares inalámbricos Galaxy Buds Pro, con 3 micrófonos, claridad de llamada. 2 micrófonos externos bloquean el ruido, el único sonido capturado por el otro micrófono es tu voz.

Samsung Galaxy Buds2 - Wireless Earphones White € 99.00

€ 82.14 in stock 2 new from €142.40

8 used from €82.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido equilibrado

Cancelación de Ruido Activa

Ajuste cómodo

Hasta 20 de autonomía

Auriculares Inalámbricos,Auriculares Bluetooth 5.1 en el oido HiFi Estéreo, Cascos Inalambricos Bluetooth con Control Táctil,Micrófono Incorporado,IPX7 Impermeables,para iPhone/Samsung/Huawei-Blanco € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♬ 【Último enlace bluetooth 5.1】Auriculares blutetooth adoptan Bluetooth 5.1, que tiene una excelente compatibilidad y estabilidad. Velocidad de conexión más rápida (solo 2 segundos), música más clara y una experiencia de llamada más fluida.

♬【Compatibilidad universal】Los auriculares Bluetooth son compatibles con la mayoría de los reproductores de música Bluetooth, incluidos para iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, teléfonos inteligentes Android, PC y Mac.

♬ 【Micrófono integrado y táctil】Con el micrófono incorporado y el toque, puede ajustar directamente el volumen y otras operaciones a través de los auriculares Bluetooth, ya sea conduciendo, corriendo, montando en bicicleta, practicando deportes, trotando, caminando o haciendo ejercicio de manera más conveniente.

♬ 【Calidad de música de alta fidelidad】Cascos Inalambricos Adoptan un diafragma compuesto de 13 mm, para evitar la distorsión del sonido, una calidad de sonido delicada, Escuchar música, ver películas, videollamadas, juegos y trabajar a distancia son muy adecuados.

♬ 【Diseño ergonomico&IPX5 a prueba de agua】 Diseñado ergonómicamente, de modo que el auricular se ajusta cómodamente al oído durante el ejercicio y la carrera, y evita que el auricular inalámbrico se caiga.Auriculares bluetooth deportivos impermeables IPX5 y estuche de carga con nano-revestimiento en el interior para resistir el sudor y las salpicaduras de agua.

kauguo Auriculares Inalámbricos Auriculares Bluetooth 5.3 HiFi Estéreo Cascos Inalambricos con Control Táctil 4mic ENC Incorporado Cancelación Ruido IPX6 Deportivos para Xiaomi Samsung iPhone Huawei € 49.99

€ 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Llamadas cristalinas】: auriculares inalambricos bluetooth tienen 4 micrófonos incorporados, función de reducción de ruido de tecnología ENC, filtran de manera efectiva el ruido exterior, incluso en un entorno ruidoso, lo que le permite concentrarse en la música y las llamadas de voz. Con más detalles de sonido, los videos con miembros de la familia en WhatsAPP parecen conversaciones cara a cara y las llamadas son más claras.

【Calidad de sonido inmersiva】: auriculares inalambricos Bluetooth inalámbricos tienen un chip de audio de alta calidad incorporado, con ajuste de audio profesional y diseño de sala de sonido independiente, que brinda una calidad de sonido increíble y una experiencia auditiva dinámica, compatible con el formato de decodificación SBC/AAC, Deje que el bajo aumente en un 45%. Diseñado para los amantes de la música, el Auriculares Inalambricos inalámbrico kauguo es ideal.

【Bluetooth 5.3/Emparejamiento rápido】: Auriculares inalámbricos Bluetooth adoptan la nueva tecnología Bluetooth 5.3 (85 % más estable que Bluetooth 5.2), la transmisión de datos es más estable y el retraso es más corto (la distancia de transmisión puede alcanzar los 10 m). El nombre de emparejamiento de Bluetooth es "J60", y el modo de emparejamiento de Bluetooth se puede ejecutar abriendo la cubierta. ¿Quieres tener este estilo de auriculares bluetooth?

【Modo táctil dual】: auriculares inalámbricos bluetooth están diseñados con un toque inteligente, un dedo puede controlar fácilmente el volumen, las canciones, las llamadas y el asistente de voz, todo se vuelve fácil. Tecnología de carga rápida tipo C, solo tarda 1,5 horas en cargarse por completo. 6 horas de duración de la batería de larga duración, y el mini estuche de carga prolonga la duración de la batería en 30 horas. Tu mundo siempre es emocionante, deja que la música te siga.

【Auriculares ligeros/impermeables IPX6】: la superficie y el ángulo de la parte del auriculares inalambricos Bluetooth se han pulido y refinado repetidamente, creando un toque sutil y una apariencia refinada. El auricular de un solo lado pesa solo 3 g y no se sentirá cansado ni doloroso de usar durante mucho tiempo. La tecnología resistente al agua con clasificación IPX6 protege eficazmente los Auriculares Inalambricos del daño causado por el sudor y la lluvia. READ Los 30 mejores Cargador Pilas Recargables Aa capaces: la mejor revisión sobre Cargador Pilas Recargables Aa

Auriculares Inalambricos Bluetooth,Auriculares internos Bluetooth 5.3,con estéreo de Alta fidelidad,micrófono,Resistente al Agua IP7 y 35 Horas de reproducción para iPhone/Android/Samsung/Huawei € 58.99

€ 54.99 in stock 1 new from €54.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♬【Bluetooth 5.3 y emparejamiento automático】: los auriculares Bluetooth utilizan la tecnología Bluetooth 5.3 más avanzada para garantizar una conexión y una transmisión de datos más estables.Conexión,tenga una conexión más rápida y compatibilidad universal,para que pueda disfrutar de una conexión continua y estable incluso en áreas de señal complejas.Saque él después de abrir el estuche de carga,los auriculares inalámbricos se conectarán al teléfono automáticamente.

♬【Con caja de carga rápida】Bajo consumo de energía,que proporciona hasta 5-6 horas de tiempo de conversación continua o música con una sola carga.El estuche de carga portátil proporciona una carga rápida y dispositivos magnéticos integrados.Durante la carga,la batería se puede reproducir hasta 35 horas cuando se carga a 4 voltios.

♬【Calidad de sonido envolvente y resistencia al agua】: los auriculares internos cuentan con controladores de audio de grafeno de 13 mm integrados para una calidad de sonido sorprendente y una experiencia auditiva dinámica.Los auriculares Bluetooth sin transmisión filtran eficazmente el ruido externo y retienen más detalles de sonido.La resistencia al agua IPX7 garantiza que los auriculares deportivos bluetooth funcionen bien incluso en condiciones de sudor.

♬【Diseño ergonómico y control táctil inteligente】: la superficie y el ángulo de la parte interna de los auriculares internos se han pulido y refinado repetidamente para lograr un equilibrio entre belleza y comodidad,lo que garantiza un ajuste cómodo.Operación multifuncional con un solo botón, solo toque los auriculares para reproducir/pausar,cambiar de canción,responder/finalizar llamadas.

♬【Selección FBA 】: por favor seleccione 【Amazon Delivery】 para la entrega.Ofrecemos una garantía de 1 año del fabricante.Si tiene alguna pregunta sobre los auriculares,le responderemos dentro de las 24 horas.Servicio a nuestros clientes es nuestro trabajo.

