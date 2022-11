Inicio » Cocina Los 30 mejores Sacos De Tela capaces: la mejor revisión sobre Sacos De Tela Cocina Los 30 mejores Sacos De Tela capaces: la mejor revisión sobre Sacos De Tela 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

IPEA Bolsa de Yute de Grandes Dimensiones – 80 x 50 cm – Made in Italy – 1 Unidad – Saco de Yute Tejido Natural para Manualidades, Decoración, Jardín, Fiestas, Bricolaje, Caja de Objetos € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1 saco de yute natural de 80 x 50 cm. Producto 100 % fabricado en Italia.

Detalles: saco de yute compuesto por fibras naturales que se puede utilizar para jardinería, decoración de eventos y bodas, complementos de decoración para el hogar y para el exterior, accesorios, tapicería, trabajos de bricolaje.

Tamaño de la bolsa individual: 80 x 50 cm.

Material: yute natural.

Características: producto natural, ecológico, versátil, utilizado en diferentes sectores, desde la decoración hasta el bricolaje. Ideal para embalar y transportar objetos. Se puede utilizar como saco de jardín para desechos verdes como escamas de setos y hierba. Ideal para la decoración del hogar, bodas y otras festividades para dar un elegante estilo retro.

Kt KILOtela Tela Arpillera, Saco, Yute, Manualidades, Costura, Decoración, Jardinería, 50 cm Largo x 147 cm Ancho, Color Natural, Marrón ─ 0,5 Metro € 10.99 in stock 2 new from €9.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela indicada para manualidades de decoración y tapicería. Sobre su superficie pueden realizarse trabajos de artesanía, bordados y pinturas. Al ser un tejido que mantiene la humedad cuando se moja se puede utilizar en jardinería

ADVERTENCIAS: Suelta pelusa, por lo que es recomendable utilizar protección respiratoria para trabajar durante períodos prolongados de tiempo

COMPOSICIÓN: 100% yute. Está compuesta por una fibra vegetal sacada del yute (planta tropical que se recoge en fajos, se limpia y se deja secar). Lo que quiere decir que es biodegradable

PESO APROXIMADO: 290 gr/m². Debido a su gran resistencia puede usarse para sacos y embalajes

MEDIDA DEL RETAL: 50 x 147 cm

TELA DE SACO ARPILLERA POR METROS COLOR NATURAL 100% YUTE, ancho 150cm (1 METRO) € 8.00 in stock 1 new from €8.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► Tela de saco arpillera color natural. 100% Yute.

► Esta tela tradicional es ideal para realizar manualidades, decoraciones originales, hacer saquitos para regalos, confeccionar disfraces originales. Sobre su superficie pueden realizarse trabajos de artesanía, bordados y pinturas.

► Ancho 150cm. Composición 100% Yute. Peso aproximado: 320gr/m2.

ECOSTURA® Tela de Arpillera por 50cm, Saco, Yute, Manualidades, Costura, Color Natural. Se vende en una sola pieza de 1,47m de ancho | 1u = 1 retal de 50cm x 1,47m | 2u = 1 retal de 1m x 1,47m € 9.90 in stock 1 new from €9.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tela para manualidades de decoración. Sobre su superficie pueden realizarse trabajos de artesanía, bordados y pinturas. Suelta pelusa, por lo que es recomendable utilizar protección respiratoria para trabajar durante períodos prolongados de tiempo.

147 cm. de ancho.

Material 100% yute.

1u = 1 pieza de 50cm x 1,47m

2u = 1 pieza de 1m x 1,47m

Sweet Needle Bolsa de la compra para almacenamiento de ropa sucia, extragrande, resistente, 71X91 CM - 75 L - 100 % algodón, muy duradera, cordón con cierre de cordón, lavable a máquina (paquete de 2) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete: dos piezas | Color: natural | Capacidad: 75 litros / 13,5 kg | Tamaño: 91 cm de alto y 71 cm de ancho (36 pulgadas por 28 pulgadas)

Composición del material: se utilizaron fibras de algodón más largas y fuertes para producir esta bolsa. Esta bolsa 100% algodón es la mejor en respetuosa con el medio ambiente: natural, sostenible, biodegradable, reutilizable, altamente resistente al desgarro y transpirable. Únete a nuestra familia de amantes de la tierra respetuosa con el medio ambiente. Di no al material sintético y plástico. Hecho para el uso diario.

Usos versátiles y multiusos: estos sacos de lavandería de algodón te permiten almacenar ropa, lavandería, cesta, almacenamiento de viajes, mudanzas y casa, comestibles, juguetes, alimentos de cocina y artículos privados, escuela, gimnasio, saco, organizar almohadas, mantas, almacenar ropa de cama, edredones, decoraciones de temporada, tejer y también se utilizan para almacenamiento de regalos de Navidad. Se pliega para un fácil almacenamiento: cuando no está en uso, la bolsa de lona se pliega en un tamaño plano y compacto, ocupando un espacio mínimo.

Fácil de transportar, plegable y ahorra espacio: nuestras bolsas de lavandería resistentes hacen que esta bolsa sea fácil de llevar. Cordón superior y cierre de cordón para un fácil cierre que mantiene toda tu ropa segura. Este sistema de cierre de cordón es muy rápido y de partículas.

Lavable a máquina para un fácil cuidado: esta bolsa de lavandería de gran tamaño es lavable a máquina y reutilizable. Puedes planchar las bolsas con una plancha de vapor o dejarlas naturales. Lavar con agua fría en ciclo suave y secar en secadora a baja temperatura. READ Los 30 mejores Limpia Salpicaderos Coche capaces: la mejor revisión sobre Limpia Salpicaderos Coche

Belle Vous Bolsa Tela Algodón Muselina para Guardar Productos con Cordel (Pack de 10) 30 cm de Largo x 20 cm de Ancho - Bolsas Reutilizables Fruta, Vegetales – Bolsa Compra Ecológica € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 BOLSAS ALGODON ECOLOGICO: Este set incluye 10 bolsa de tela de algodón. Todas las bolsas tienen el mismo tamaño. Las bolsas miden 20 cm de ancho y 30 cm de alto. Las bolsas están hechas de 100% algodón duradero y son seguras para almacenar alimentos. Las bolsas son biodegradables, ecológicas y no son toxicas. Las resistentes bolsas de muselina vienen con un cordel cosido en la parte superior, el cual se puede tirar y usar como asas. Las bolsas pueden contener aproximadamente 2,5 kg.

ASAS DE CORDEL: En la parte superior en ambos lados de las bolsa tela hay un cordel. El cordel está envuelto en un bucle para crear dos asas. Estas asas se pueden usar para llevar la bolsa. Cuando haja las cuerdas, el largo de las cuerdas aumenta y la boca de la bolsa se hace más pequeña. Las cuerdas se pueden atar juntas para mantener seguro el contenido de los artículos dentro de las bolsas fruta y verdura reutilizable para evitar que se salgan. Las bolsas se pueden colgar en ganchos.

BOLSAS REUTILIZABLES DE TELA: Estas bolsas de algodón son ecológicas. Esto ayuda a reducir los desperdicios y duran más comparadas con las bolsas de papel o plástico y se pueden reutilizar en cada compra de abarrotes. Las bolsas se pueden lavar, esto mantiene las bolsas limpias y puede lavar el contenido dentro de las bolsas. Son transpirables y permite que circule el aire, así las bolsas no huelen en la casa. La tela suave protege los artículos preciados de arañazos en la superficie.

BOLSA DE TELA MULTIFUNCIONAL: Cada bolsa es perfecta para guardar artículos pequeños. Cuele y almacene alimentos como frutas, vegetales, especias, nueces, hierbas y té en la alacena en la cocina o refrigerador. Lleve comida cuando compra, ropas y toallas para ir a la playa, a la escuela o en acampadas. Las bolsas tela pequeñas son convenientes para materiales de manualidades, joyas, colada y jabón. Decore las bolsas con pintura y rotuladores para usarlas en bodas, navidad o cumpleaños.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de bolsas de tela reutilizables se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

20 Pcs Bolsas De Yute con cordón Ajustable Bolsas de Regalo Bolsa de Lino para Joyas, el Bricolaje, Artesanales, Reuniones, Bodas, aco Navidad, Saco carbón, bolsitas Regalos( 9x12cm ) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cantidad y tamaño: Incluyendo 20 sacos de yute, el tamaño del saco exterior es de aproximadamente 12 cm de alto x 9 cm de ancho.

Materiales de alta calidad: las bolsas de regalo de yute están hechas de yute natural, suave y cómodo. La riñonera de yute también absorbe bien la humedad, es transpirable y fácil de limpiar.

Práctico y duradero: el bolso está hecho de lona gruesa, que es duradera; se puede usar durante mucho tiempo; los materiales y la estructura de alta calidad los hacen prácticos.

Siglo XXI Bolsa de algodón Natural con Asas largas 145 grs. Pack 10 Unidades. Tote Bag, Bolsa Compra, Saco Tela, Bolsas Manualidades, Bolsas. Regalo en Cada Pack € 13.49

€ 12.49 in stock 6 new from €9.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolsa de algodón natural en packs de 10 unidades.

Orgánica, reutilizable, reciclable. La alternativa a las bolsas de plástico.

Al ser de algodón 100% al lavarse encogen un poco, pero planchandolas se recuperan en un 98%.

Tejido saco/arpilllera de color saco. Sen vende a metros. Ancho de 150cm € 5.00 in stock 1 new from €5.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tela saco - Tela arpillera

Color saco

Ancho: 150 cm -- Peso : 290 gr/m2

Se vende a metros : ejemplos: 1 unidad = 1 metro | 2 unidades= 2 metros enteros | 10 unidades= 10 metros enteros, etc..

Fantástico tejido para manualidades, decoración fácil de coser, estampar o otras aplicaciones.

RUBY - 50 Bolsas de Algodón 12 x 17cm, Bolsitas de Tela, Saco Arpillera, Bolsas para el Bricolaje, Artesanales, Popurrí, Reuniones, Bodas, fáciles de cerrar y abrir (12 x 17cm, Algodón) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ◈ Medidas: 12cm x 17cm Aproximadamente. Nuestras bolsas son suaves, duradera y de fácil uso: Estas bolsas son suaves y duraderas y se pliegan fácilmente. Son fáciles de almacenar y pueden utilizarse durante mucho tiempo.

◈ Bolsas de Algodón son la opción perfecta para guardar regalos, ya sea para pascua, navidad, calendario de adviento, San Valentín, cumpleaños, boda o bautizo.

◈ Tejidos de algodón, ligeros, resistentes a la abrasión y lavables, que pueden reutilizarse, es un tejido ecológico.

◈ Tiene un cordón en la parte superior de la bolsa. Cada bolso tiene un cordón, lo que hace que la bolsa sea fácil de cerrar y abrir.

◈ Ideal para guardar perlas, Granos de café, partes, maquillaje, regalos, dulces, regalos de bodas, otras joyas y más. Fiesta de cumpleaños Recopilación de fichas Juegos de mesa para la clasificación y almacenamiento de piezas pequeñas.

Leeyunbee 30PCS 10x15cm Bolsas de Yute, Bolsitas de Yute, Sacos de Yute, Bolsa de Arpillera Natural con Cordón para Regalo, Joyeria, Calendario de Adviento, DIY, Bodas, Fiesta, Navidad(Color Primario) € 13.49 in stock 1 new from €13.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: yute prémium, respetuoso con el medio ambiente y reutilizable. Cantidad: 30 unidades; tamaño: aprox. 10 x 15 cm, por favor permita 0,2 – 0,5 cm de error debido al hecho a mano.

Las bolsas de yute están hechas de tela fuerte, tiene una buena absorción de humedad y transpirabilidad, son lavables (lavado a mano) y se pueden utilizar varias veces. Protege tus objetos de valor de las bacterias y el polvo.

Cada bolsa de yute tiene un cordón que hace que sea fácil de cerrar y abrir, simple y práctico. La naturaleza opaca mantiene tu regalo misterioso.

Múltiples usos: bolsas de regalo para bodas, fiestas, regalos de Navidad, calendarios de adviento, festivales, regalos, envases de muestra, etc. Bolsas de yute para bisutería, perlas, cosméticos, perfumes, golosinas, chocolate, relojes, pulseras, pétalos de rosa, flores de lavanda, jabón, velas, etc.

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o problemas con nuestro producto. Le responderemos tan pronto como sea posible.

com-four® 12x Bolsa de Algodón - Bolsa Reutilizable - Sin Impresión, Ideal para Pintar - Oeko-Tex® Standard 100 (12 Piezas - Bolsa de Cierre) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BOLSA UNIVERSAL: ¡La bolsa de algodón clásica es muy práctica en el hogar y se puede usar de manera versátil al ir de compras o como bolsa de transporte!

PERFECTO PARA PINTAR: ¡La tela del bolso puede estar fácilmente impresa o pintada y es especialmente adecuada para fiestas de cumpleaños infantiles o en el jardín infantil!

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE: ¡El saco está hecho de algodón 100% natural, cumple con el estándar OEKO-TEX 100 y es la alternativa perfecta a la bolsa de plástico!

ROBUSTO & RESISTENTE: ¡La bolsa de compras es muy robusta, puede ser reutilizada gracias a su longevidad y, por lo tanto, protege nuestro medio ambiente de manera sostenible!

VOLUMEN DE ENTREGA: 12x bolsas de algodón de 25 x 30 cm, como bolsa de transporte, para imprimir, pintar o como regalo

IPEA Tela de Yute Dimensiones 140 x 120 cm - Producto Made in Italy - Tejido de Fibras Naturales - Tejido para Tapicería, Decoraciones, Complementos, Fiestas - Arpillera Yute - Color Natural € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: tela de yute auténtica en color natural de 140 x 120 cm.

Detalles: tejido de yute compuesto por fibras naturales que puede utilizarse para decoración de eventos y bodas, complementos de decoración para el hogar y para el exterior, ropa, accesorios, bolsos, tapicería, calzado, transporte y trabajos de bricolaje en general.

Tamaño: 140 x 120 cm. Grosor: 2 mm. Peso: 0,5 kg.

Material: yute auténtico. 100% natural.

Características: producto natural, ecológico, versátil, utilizado en diferentes sectores de decoración a la moda. Producto 100 % fabricado en Italia.

Sacos de Yute Grande de Café Reciclados – Pack de 6 unidades de 70X100 60Kg – Ideal para Jardinería y Manualidades - Arpillera Natural Ecológica – Respetuosos con el Medio Ambiente. € 26.90 in stock 2 new from €26.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ECOLOGICOS 100% MUY RESISTENTES: Podemos darles diversos usos y nos libraremos así, en gran medida, de las bolsas de plástico que tanto contaminan, son biodegradables y duraderos. Máxima resistencia grosor 350gsm.

PARA JARDÍN HUERTOS CULTIVOS: Pueden servir para plantar, como contenedores de cultivo tanto para hortalizas como para hierbas aromáticas y plantas ornamentales. Conservación de frutos, verduras y cereales, cubrir plantas durante heladas.

NATURAL REUTILIZABLE: De calidad orgánica 100%: de yute, utilizado anteriormente para transportar granos de café son duraderos transpirables. Los podemos usar para recoger las hojas caídas de los árboles, el césped que hayamos cortado o cualquier otro residuo vegetal que genere nuestro jardín sin contaminar.

TELA VINTAGE: Las letras y los números, que corresponden al origen del café y la serie del producto, tienen un aire retro y rústico que hace que los objetos normales se vuelvan especiales. Ideal Para juegos en Celebraciones.

PRESENTACION: Los Sacos de la foto principal son aleatorios y le mandaremos diferentes diseños a azar, al ser reciclados y usados para transporte de Grano de Café son cortados por la parte superior. READ Los 30 mejores Bicicletas Para Niños capaces: la mejor revisión sobre Bicicletas Para Niños

ECOSTURA® Tela de Arpillera por Metros, Saco, Yute, Manualidades, Costura, Color Natural. Se vende en una sola pieza de 1,47m de ancho | 1u = 1 pieza de 1m x 1,47m | 2u = 1 pieza de 2m x 1,47m € 11.95 in stock 1 new from €11.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tela para manualidades de decoración. Sobre su superficie pueden realizarse trabajos de artesanía, bordados y pinturas. Suelta pelusa, por lo que es recomendable utilizar protección respiratoria para trabajar durante períodos prolongados de tiempo.

Material 100% yute.

Peso aproximado: 290 gr/m².

Largo 1m, Ancho 1,47m.

1u = 1 pieza de 1m x 1,47m

Bolsas de Yute, Saquitos de Tela, 24 Piezas Bolsa Tela Saco Pequeña, 14 x 10cm Saquitos de Tela para Regalos, Bolsas de Arpillera con Cordón, Bolsitas Saco de Yute para Fiesta Boda Navidad Cumpleaños € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BOLSAS DE YUTE - El diseño en forma de corazón brinda una sensación dulce, ¡así que utilícelo para envolver regalos! Recibirás 24 piezas saquitos de tela yute, 12 bolsas blancas y 12 beige, cada tamaño es de 5,5 x 3,9 pulgadas/14 cm x 10 cm.

FUERTE Y RESISTENTE - Saquitos de tela pequeños están hechas de yute de alta calidad, suaves y cómodas, lavables, resistentes y resistentes al desgaste, y se pueden usar durante mucho tiempo.

FÁCIL DE USAR - Saquito yute con cordón que facilita abrir y cerrar los bolsillos. Siempre que la cuerda se estire con cuidado, el contenido de la bolsa no se caerá fácilmente. Bolsitas saco de yute son opacas y protegen los secretos que guardan.

DISEÑO ÚNICO - Bolsitas tela saco tienen un patrón en forma de corazón, punteado en el centro de la bolsa, muy lindo e interesante, y los colores naturales le permiten liberar sus pensamientos e imaginación en un lienzo simple.

AMPLIOS USOS - Saquitos para regalos boda son adecuadas para almacenar especias, granos de café, jabones, cuentas, pulseras, relojes, monedas, regalos, dinero y otras cosas pequeñas. Adecuado para fiestas, cumpleaños, bodas, baby shower, etc. En ocasiones especiales tiene un efecto sorpresa.

Cleverry 20 Sacos de Rafia para Escombros, 60 x 40 cm, sacos de arena para inundaciones, saco de tela de polipropileno para construcción, reutilizable, resistencia para 20kg, blanco € 17.95 in stock 1 new from €17.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 20 piezas de sacos de polipropileno de 600 x 400 mm con capacidad de carga de hasta 20 kg, incl. brida rápida reutilizable para el cierre seguro de los sacos de Cleverry

Los sacos son perfectos para llenarlos con materiales pesados como arena, tierra o similares. Los sacos se suministran sin rellenar. Las bridas rápidas que se suministran son ideales para cerrar los sacos de forma firme y segura.

Son sacos extremadamente duraderos para el llenado, como protección contra inundaciones y como sacos de protección de presas o para desastres por inundaciones estables.

Nuestros sacos y bridas rápidas son reutilizables, almacenables y transportables, muy adecuados para cualquier embalaje, pero también para el envío de mercancías con campo de etiquetado para mercancías pesadas.

Volumen de suministro: 20 piezas de bolsas extremadamente duraderas de 60cm x 40cm de PP incl. 20 ataduras rápidas liberables para, por ejemplo, bolsas de inundación de los bomberos saco de arena.

GARDENIX® Saco de Yute, Universal x3 Piezas (50 cm x 55 cm |180g / m²), Fibra Natural, 100% Yute, Resistente € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AMBIENTALMENTE AMIGABLE: La ecología no es una moda, es un estilo de vida, una preocupación por la salud y el medio ambiente, es un pensamiento maduro y responsable del futuro. El producto natural es biológico y libre de químicos.

FIABILIDAD: Nuestras bolsas de yute extra fuertes se caracterizan por una excelente durabilidad: son resistentes al desgarro, el deshilachado y otros daños mecánicos. Al mismo tiempo, su estructura compacta es permeable, lo que la hace ideal para almacenar alimentos sueltos.

PROTECCIÓN INVIERNO: Son perfectos para cubrir plantas durante el invierno: un tejido hecho de fibras de yute permite que el aire pase de manera efectiva y protege las flores y los arbustos de las heladas y el viento frío. Son perfectos para las rosas, simplemente colóquelas en la corona del arbusto y átelas con cuidado con una cuerda desde abajo.

NUMEROSAS APLICACIONES: El saco de yute ecológico se puede utilizar para prácticamente cualquier cosa. Es perfecto para empacar y transportar artículos con puntas afiladas. También es ideal para almacenar artículos como cereales, harina, papas, nueces y otros productos consumibles. Se puede utilizar como saco de jardín para residuos verdes como setos y césped y como saco de transporte para la suciedad.

CALIDAD GARDENIX: Productos de alta calidad para todos los amantes del jardín y jardineros aficionados con profesionales.

Aokyom 50X Bolsas de Yute Bolsitas de Tela, Bolsas Yute para Joyas, Bolsa de Arpillera Natural con Cordón para Regalo, Boda, Calendario de Adviento, Fiesta, Especias, Yute, Regalo 10x14cm € 16.59 in stock 1 new from €16.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material natural puro: Bolsas de regalo hechas de lino natural, no tóxicas y respetuosas con el medio ambiente, seguras e higiénicas. La bolsa de yute es transpirable y muy ligera. Material resistente, no es fácil de romper, se puede utilizar durante mucho tiempo. 10x14cm/ 3.9x5.5in.

Diseño con cordón: Cada bolsa de yute se cierra con un cordón, tire del cordón, el contenido de la bolsa no se caerá fácilmente, y es fácil de abrir o cerrar para evitar que los artículos se ensucien y se pierdan. La bolsa de algodón es conveniente para almacenar artículos pequeños como granos de café, y también se puede llevar a todas partes.

Bolsa de aromas DIY: Seca especias o hierbas, etc. en una bolsa de tela para hacer una bolsa de aroma, puedes llevarla a todas partes o regalársela a un amigo. También puedes usar tu imaginación para dibujar o hacer bricolaje en la superficie de la bolsa de regalo, ¡que será muy especial!

Reutilizable: Las bolsas de algodón son resistentes al calor, las bolsas de algodón usadas deben lavarse y desinfectarse a altas temperaturas antes de volver a utilizarse. Por ejemplo, caramelos, joyas, monedas, bisutería, llaves.

Ocasiones aplicables: Adecuado para almacenar granos de café, especias, hierbas, flores u otros objetos pequeños, hacer vino medicinal, filtrar posos, hacer sopa, hacer té, etc.

Gudotra Acerca de 100pcs Bolsa de Lino con Cordón para Joyería Regalos Arroz Boda Navidad Bolsitas de Tela Saco € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acerca de 100pcs bolsas de Lino con cierre de cordón. Color natural del yute, perfecto para sus necesidades.

Tamaño: Aprox. 7x9cm, ni pequeña ni grande y puede acomodar una amplia variedad de artículos sin problema, ligero y portátil.

Estas bolsas están hechas de durable tela de arpillera y la bolsa es de calidad alta y es respetuosa con el medio ambiente y se puede usar durante mucho tiempo. El diseño con cordón hace que estos sacos sean más fáciles de sostener para evitar la pérdida de objetos.

Arpillera tiene buena higroscopicidad y transpirabilidad, peso ligero, resistencia a insectos. Las telas no se contaminan fácilmente y color muy comodo.

Le ayudarán a mantener todas sus pequeñas cosas en orden. Adecuado para confeti, joya u otras cosas pequeñas.

10 x Bolsa Mochila Algodón Natural Con Cordones Tamaño 39 x 35 Centimetros € 16.80

€ 15.30 in stock 9 new from €9.51 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolsa-mochila con cordones para llevar al gimnasio, de excursion, compras, playa

Se puede pintar, bordar, dibujar, etc.

Para regalar en los cumpleaños, bodas, comuniones, fiestas infantiles, Extraescolares

Como promoción de tu marca o tienda

Ecológica, natural, reciclable

Pandahall 100 Pcs Bolsas de Lino y Cáñamo con Cordón Bolsas de Regalo para joyas Abalorios bolsa de lino para fiesta matrimonio boda decoracion Amarillo Claro 13,5 x 9.5cm € 28.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Tamaño perfecto: El tamaño es de 13.5 x 9.5 centímetros. No es ni grande ni pequeño. Pueden almacenar tus artículos pequeños o ofertas de fiesta. Hay 100 bolsas de tela en el interior, puede satisfacer sus muchas peticiones.

★Material: La pequeña bolsa de yute está hecha de lino natural de alta calidad y puede utilizarse durante mucho tiempo,Las saco de arpillera pequeño tienen una buena absorción de la humedad y transpirabilidad, y son muy ligeras.

★Ampliamente utilizado: se puede utilizar para almacenar hardware de transporte, pequeñas piezas de metal, regalos, joyas, refrigerios, botellas de cosméticos, monedas, dulces, relojes, frascos de crema, beneficios de bodas, etc. Adecuado para fiestas de cumpleaños, bodas y otros regalos.

★Alta calidad: la bolsa es de alta calidad y es respetuosa con el medio ambiente y se puede usar durante mucho tiempo. Arpillera tiene buena higroscopicidad y transpirabilidad, peso ligero, resistencia a insectos e insectos. Las telas no se contaminan fácilmente.

★Diseño único: el diseño con cordón hace que estos sacos sean más fáciles de sostener para evitar la pérdida de objetos. Los colores naturales te permiten liberar tus pensamientos e imaginación en un simple lienzo. Se pueden imprimir con información especial y líneas de etiquetas.

Cossteo Funda para Plantas, Saco Cubre Plantas con Cremallera para protección contra heladas y Viento, 100 g/m² Duradero para Detener pájaros y plagas, Tela no Tejida reciclable, 120cm x 180cm € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Herramientas esenciales en jardinería: las cubiertas para plantas tienen varios usos que incluyen proteger sus plantas de condiciones climáticas adversas y extender las temporadas de crecimiento de sus plantas. Si tiene un jardín o tiene planes de hacerlo, es imprescindible elegir una cubierta vegetal de alta calidad.

Protección contra las inclemencias del tiempo, las plagas y las aves: las cubiertas para plantas protegen las plantas de la luz solar directa durante el verano y las mantienen calientes mientras las protegen de las heladas y el viento durante el invierno. Algunas plantas son susceptibles al ataque de insectos y pájaros. Estas cubiertas para plantas de 100 g/m2 mantendrán alejadas a las plagas y pájaros en gran medida.

Material reciclable duradero: la tela no tejida es duradera, transpirable, impermeable y se puede reutilizar. Permite suficiente flujo de aire a la planta que está cubriendo y no permite que el agua llegue a su planta. Esto asegurará que sus plantas crezcan rápidamente y evitará la erosión en caso de fuertes lluvias.

Diseño práctico y fácil de usar: combina cordón y cremallera, esta cubierta vegetal que le otorga la facilidad de uso. La cremallera te permite envolver la planta desde el costado, no solo desde arriba. Y el cordón mejora la protección contra el viento de la cubierta vegetal.

Parámetros del producto y posventa - Cubierta vegetal de invierno 100 g/m² 120cm x 180cm x 1. Brindamos un servicio integral al cliente que protege contra cualquier defecto en los materiales o la mano de obra. Póngase en contacto con nosotros para cualquier pregunta sobre el producto. READ Los 30 mejores Ventiladores De Techo capaces: la mejor revisión sobre Ventiladores De Techo

Tela de arpillera, tela yute, tela de saco, COLOR CRUDO,tela de manualidades, tela de decoración, telas por metros, 1 metro x 150 cms € 7.50 in stock 1 new from €7.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tela de arpillera, saco o yute, las 3 formas de decribir el producto es correcto. L'arpillera es un tejido, que se teje con toda una serie de productos regenerados, que dan el resultado de este tejido rustico. Aplica esta tela para todo tipo de manualidades, o labores. Para forrar, tapizar, o para pequeños detalles, como bolsas de obsequios que se reparten en bodas o comuniones. Ancho de la tela: 150 cms

15 Piezas Bolsas Algodon con Cordon, Bolsas tela Pequeñas, Bolsas de Algodon Reutilizable, Bolso de Boda Bolso Bolsa de Regalo Bolso de Cumpleaños, Sin Impresion, Ideal para Pintar (5.9 * 8inch) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material duradero: Estas bolsas tela están hechas de algodón, que tiene una mano de obra fina, suave y liviana, resistente al desgaste y lavable, lo ayuda a usar muchas veces.

Robusto Resistente: Bolsas tela pequeñas es muy robusta, puede ser reutilizada gracias a su longevidad, por lo tanto, protege nuestro medio ambiente de manera sostenible! y es la alternativa perfecta a la bolsa de plástico!

Fácil de Usar: Cada bolsa de algodón viene con doble cordón en cada lado, lo que hace que las bolsas sean fáciles de cerrar y abrir. Las bolsas de algodón son lavables y portátiles, puedes llevarlas contigo cuando salgas de viaje y puedes lavarlas para usarlas en el futuro.

Amplia Aplicación: Las bolsas de algodón natural son adecuadas para guardar joyas, refrigerios, pequeñas piezas de metal, dulces, favores de la boda, monedas, etc. bastante acorde con la fiesta de bodas rústicas, campestres, de playa y al aire libre.

Servicio posventa: Cada producto ha pasado la inspección de calidad antes de enviarlo al almacén de Amazon. Si hay un problema,comuníquese primero con el vendedor y lo resolveremos activamente por usted. Gracias por su apoyo y le deseo una feliz compra.

ULTNICE Bolsa de Organza Bolsas de Regalo Bolsitas de tela de saco bolsas de sacos de 15 * 20cm 10pcs € 11.49 in stock 5 new from €11.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad para el uso durable y de larga duración.

Cada bolsa viene con un lazo que las bolsas fáciles de cerrar y abrir

Ideal para el almacenamiento de granos y otras joyas, maquillaje, regalo, caramelo, favores de la boda, etcetera

Color: Lino Natural. Material: Yute lino. Tamaño: Aprox. 20 x 15cm / 8 x 6 pulgadas (L * W).

Pls permite errores de 1 a 3cm debido a la medición manual.

Bolsas de Cordón de Algodón, Bolsas Poliester y Algodon Merienda Saco Tela Bolsa de tela para saco de lavandería con cordón de algodón para el hogar, para uso doméstico de viaje saco tela(22*28cm) € 8.35

€ 7.74 in stock 2 new from €7.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bolsas de algodón respetuosas con el medio ambiente con cordón】Hecho de algodón ecológico natural sin blanquear para uso prolongado y lavado a máquina fácil

【4 Tamaño Opcional】 10 x 12 cm / 4 x 4.7 pulgadas (Pequeño); 15 x 20 cm / 6 x 8 pulgadas; 22 x 28 cm / 8,7 x 11 pulgadas (Medio); 30 x 40 cm / 11.8 x 15.7 pulgadas (grande)

【Protege los cestos del olor】 Las bolsas de lavandería ayudan a que las cestas se mantengan más limpias y el olor sea más fresco porque la ropa sucia no está en contacto directo con el material del cesto

【Bolsas de almacenamiento con cordón】 El cordón se cierra con el cordón de bloqueo mantiene las cosas firmemente abrochadas

【Bolsas de cordón multifuncionales】 Esta bolsa de lavandería extra para el hogar se puede usar para lavar la ropa, para acampar, para guardar cosas, como forro perfecto o como una ayuda perfecta para mudarse de casa.

Safta Saco Plano Junior de Superthings Serie 7, 260x340 mm, Azul/Multicolor € 14.01 in stock 5 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Safta Superthings Serie 7 Oficial saco plano para usos múltiples. 2 años de garantía.

Confeccionada con un material de poliéster muy resistente. Fácil de lavar.

Bolsillo interior con cremallera. Cierre mediante cordones. Cuerdas tiradoras para un cierre simple, las cuales sirven como correas de carga.

Ideal para niños, adultos y adolescentes. Perfecta para el entrenamiento, trabajo o viajes.

Medidas: Ancho 260mm. Alto 340mm. Capacidad 3L. Peso 0,1 Kg

Enso Wall Ride, Mochila Saco Niños, Negro, 35x46 Cms € 14.00

€ 8.00 in stock 3 new from €8.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila saco de 32 cm x 42 cm x 0,5 cm fabricada en poliéster

Bolsillo interior y bolsillo frontal para acceder fácilmente a los efectos personales más pequeños

Cierre fruncido para ajustarse mejor al contenido

Tirantes ajustables para llevarla cómodamente

Llavero que complementa el diseño

MOVOM Flower Pot, Equipaje Bolsa De Mensajero Niñas, Verde (Green), 32x42x0.5 Cms € 12.99

€ 7.00 in stock 4 new from €7.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila saco de 32 cm x 42 cm x 0,5 cm fabricada en Poliester.

Cierre fruncido para ajustarse mejor al contenido.

Tirantes ajustables y asa superior para colgar.

Ligera y práctica para ofrecer una mayor comodidad.

