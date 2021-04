Inicio » Cocina Los 30 mejores Sabanas Coralina 90 capaces: la mejor revisión sobre Sabanas Coralina 90 Cocina Los 30 mejores Sabanas Coralina 90 capaces: la mejor revisión sobre Sabanas Coralina 90 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Sabanas Coralina 90?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Sabanas Coralina 90 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



SABANALIA Juego de sábanas de coralina Spring - Azul, Cama 90 € 35.69 in stock 1 new from €35.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La más gruesa del mercado (240 Grs/m2). Calidad máxima para su cama en invierno.

Tejido de doble cara térmica en microfibra, excelente rendimiento calorífico y sorprendente suavidad. No se arruga y no hace bolitas.

Incluye sábana bajera ajustable, sábana encimera y funda/s de almohada/s. Válido para colchones de hasta 28/29 cms de grosor y 2 metros de largo.

Secado rápido, no necesita plancha, lavable en lavadora, permite uso en secadora.

Disponible en todas las medidas de cama. Estampados vanguardistas y contemporáneos con máxima solidez y resistencia al lavado y a la abrasión.

SEDALINNE - Juego sábanas coralina Aura. Cama 90 cm. Lila € 16.90 in stock 1 new from €16.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MEDIDAS: Cama 90 (Encimera: 160x270 cm) + Bajera (90x190/200 cm) + Funda Almohada (45x110 cm)

INCLUYE: Encimera + Bajera + Funda Almohada

TEJIDO: 100% Poliéster

Tacto Coralina - Sábanas de Invierno

CUIDADOS: Lavar los colores fuertes por separado.

HM'S HOME'SECRET Juego De Sábanas Coralina Tacto Sedalina Modelo Little Unicornio (Cama 90) € 24.90 in stock READ Los 30 mejores Letras Madera Grandes capaces: la mejor revisión sobre Letras Madera Grandes 3 new from €24.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas coralina tacto sedalina infantil modelo Little Unicornio. Tres piezas (funda de almohada, encimera y bajera) Disponible para cama de 90cms y de 105cms. (Alto especial 30 cm y elástico en todo el perímetro de la bajera).

Sábanas de invierno alto poder calorífico.Gramaje 200gr/m2 Facil secado, no requieren planchado

Las imágenes reproducidas tienen únicamente una función ilustrativa. En contadas ocasiones, el color del tejido o determinados detalles de la confección, así como el color de la bajera o el color del tejido interior, pueden no corresponderse exactamente con las imágenes que nos proporciona el fabricante, puesto que la mayoría de ellas son muestras digitales. En ningún caso será considerado un defecto de fabricación.

Pierre Cardin Juego sábanas coralina Topos 90 cm. Morado, 100Percent_poliéster, Cama de 90 € 33.98 in stock 4 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cama 90 cm

Tejido: 100% poliéster

Tejido coralina; sábanas de invierno

Incluye: bajera + encimera + 1 funda almohada

Pierre Cardin Juego sábanas coralina LIZANA 90 cm. Azul, 100Percent_poliéster, Cama de 90 € 37.39 in stock 4 new from €32.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cama 90 cm

Tejido: 100% poliéster

Tejido coralina, sábanas de invierno

Incluye: bajera + encimera + 1 funda almohada

HM'S HOME'SECRET Juego DE SABANAS CORALINA Tacto SEDALINA Bailarina (Rosa, 90) € 36.00 in stock 1 new from €36.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas (tres piezas: encimera, bajera y almohada) de coralina tacto sedalina modelo Bailarina perfectas para el frío invierno.

Disponible para camas de 90cms, 105cms.

Composición 100% microfibra/poliester

Gramaje 200g/m2

Dos colores a elegir: Malva y Rosa.

ZOLLNER Sábana Bajera Ajustable de coralina, Gris, Cama 90 cm, 90x200 cm € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CÁLIDA Y MUY CONFORTABLE. La sábana bajera de coralina resulta perfecta para los meses de invierno, ya que es especialmente cálida y se adapta a nuestro cuerpo, ofreciendo una agradable sensación térmica. Realizada en microfibra de poliéster 100%, es transpirable.

TACTO DE TERCIOPELO. Su tacto inigualable tipo visón, también llamado sedalina, resulta especialmente suave, además de contar con un suave acabado brillante que resulta elegante sin ser deslizante. El tejido tiene una densidad de 180 g/m².

AJUSTABLE. La sábana dispone de una goma elástica para ajustarse prefectamente al colchón, sin que se mueva y evitando la formación de incómodas arrugas. Se adapta a colchones con una altura máxima de 27 cm.

LAVABLE A MÁQUINA. Por supuesto, son lavables a máquina hasta 30°. SE secan con rapidez y no precisan planchado, lo que supone un gran ahorro de tiempo y esfuerzo. Resistentes al uso y los lavados, sin que aparezcan bolitas en la superficie.

VARIAS MEDIDAS. Disponible en el elegante y combinable color gris y en varias medidas: la medida para cama individual, para cama de 135 cm y para cama doble o de matrimonio. Dispone de certificado Ecotex (BJ025 149817 Testex).

Asditex Juego de Sábanas Infantil 3 Piezas Cars de Disney para Invierno CORALINA Cama 90 y 105 cm (90 cm) € 44.90 in stock 1 new from €44.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas térmicas de coralina de Cars.

Incluye una sábana encimera de 160x250 cm, una sábana bajera de 90x190+25 cm, y una funda de almohada de 45x110 cm.

La coralina tiene un tacto muy suave, cálido, transpirable y es duradera.

Producto con licencia oficial.

Burrito Blanco Sábana Bajera Ajustable de Coralina para Cama Individual de 90x190 cm hasta 90x200 cm, Color Gris € 19.19 in stock 3 new from €13.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bajera ajustable para invierno de coralina: Nuevo tejido más cálido, extremadamente suave y ligero.

Se compone de 1 sábana bajera ajustable de 90x190 hasta 90x200 cm

Tejido cálido, extremadamente suave y ligero

Sábanas disponibles en diferentes colores sólidos. Máximo confort

Es recomendable lavar separadamente antes del primer uso

Pierre Cardin Juego sábanas coralina Vail 90 cm. Naranja, 100Percent_poliéster, Cama de 90 € 31.39 in stock 4 new from €31.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cama 90 cm

Tejido: 100% poliéster

Tejido coralina; sábanas de invierno

Incluye: bajera + encimera + 1 funda almohada

TOLRA Juego DE SÁBANAS TÉRMICAS Lila Cama 90 cm TC524 CORALINA € 24.95 in stock 1 new from €24.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas térmicas de tres piezas de coralina.

185 g. Tacto suave.

Perchado doble cara. El perchado es un proceso mecánico de acabado, que consiste en cepillar el tejido, creando fibras finas con el fin levantar el pelo de estas fibras para incrementar la capacidad aislante del tejido mejorando enormemente el tacto y la suavidad de la prenda, y por consiguiente, su calidad.

Tratamiento extrasoft, para conseguir un mayor poder calorífico.

Con la garantía de calidad de Tolrá.

Bedsure Juego de Sábanas 90x190/200 cm - 3 Piezas - Sábana Bajera Ajustable Cama 90 con Encimera 160x275cm 1 Funda de Almohada 50x80cm - Gris Oscuro € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXQUISITO DISEÑO Grabado : Acentuado con 10 cm de románticos bordes con volantes en la funda de la almohada, Bedsure juego de sábanas será el santuario perfecto para disfrutar de su mejor descanso nocturno: el acabado artesanal en relieve en elegante color puro crea un sofisticado efecto 3D y la lujosa ropa de cama trae un elegante estilo a la decoración de cualquier habitación.

COMPLENTAMENTE EN FORMA: La sábana ajustable de 90x190/200cm con bolsillo profundo puede tirar cómodamente sobre cualquier colchón de hasta 35 cm sin esfuerzo y simplemente podrá rodear las esquinas de forma ordenada para mantenerse en su lugar - Una Encimera 160x275cm - Medida por 50 cm x 80 cm, 1 funda de almohada con diseño de cierre de sobre que evita las almohadas cómodas escapa de las fundas de almohada durante tu dulce sueño.

BENEFICIOS DE CAMA SENSACIONALES: La sábana ajustada y elástica de largo completo protege bien sus costosos colchones y le asegura la comodidad como en el hotel para que se acueste. NO se deforma ni se daña cuando tira con fuerza del borde fruncido o lave con frecuencia.

TEJIDO DE CALIDAD PREMIUM: 100% microfibra cepillada y superficie suntuosamente suave posee una gran popularidad por proporcionar calor y conservar el calor de su cuerpo durante los meses fríos. , no se preocupe por encogerse y arrugarse después del lavado frecuente.

SABANALIA Juego de sábanas de coralina Aros - Cama 150, Lila - Gris € 45.57 in stock 1 new from €45.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La más gruesa del mercado (240 Grs/m2). Calidad máxima para su cama en invierno.

Tejido de doble cara térmica en microfibra, excelente rendimiento calorífico y sorprendente suavidad. No se arruga y no hace bolitas.

Incluye sábana bajera ajustable, sábana encimera y funda/s de almohada/s. Válido para colchones de hasta 28/29 cms de grosor y 2 metros de largo.

Secado rápido, no necesita plancha, lavable en lavadora, permite uso en secadora.

Disponible en todas las medidas de cama. Estampados vanguardistas y contemporáneos con máxima solidez y resistencia al lavado y a la abrasión.

PimpamTex – Juego de Sábanas Termales Estampadas para Invierno Térmicas para Cama – (Cama 90, Claudio Gris) € 16.95 in stock 1 new from €16.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - JUEGO COMPLETO: Incluye 1 sábana bajera ajustable, 1 sábana encimera, y 1 una funda de almohada.

- CALIDEZ y SUAVIDAD: Tacto suave y afelpado, son ideales para el invierno por sus características térmicas.

- MÁXIMO CONFORD: Se diferencian de las de franela por su mayor grosor porque se secan rápido y por su composición, ofreciendo por ello una sensación térmica más elevada. Especialmente adecuadas para climas fríos.

- COMODIDAD: El tacto de las sábanas termales le ofrece una sensación al tacto perfecta para el descanso con la mejor temperatura sin pasar frío en las noches invernales o de zonas frías.

- VARIEDAD: PimpamTex le ofrece una amplia gama de estampados y colores especialmente pensados para todo tipo de gustos y estilos de decoración. READ Los 30 mejores Tiro Con Arco capaces: la mejor revisión sobre Tiro Con Arco

COTTON ARTean Juego de sabanas POPY Gris Cama de 90 x 190/200. € 26.90 in stock 2 new from €26.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: 50% ALGODÓN-50% POLIÉSTER.

Incluye: Sábana Encimera ( 160 ancho X 260 cm largo)+ 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 90 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

SABANALIA - Juego de sábanas Estampadas Aros (Disponible en Varios tamaños y Colores), Cama 150, Azul € 34.08 in stock 2 new from €34.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye Sábana Encimera, Sábana bajera ajustable y almohada (2 almohadas en cama de 180 y 200). Válido para largo de cama 190/200 y grosor de colchón 27-28 cms.

Encimera y almohada confeccionadas con aplique tintado a juego y bies de alta calidad.

Fácil lavado y planchado (Prácticamente no necesita plancha).

Tejido con tratamiento anti-peeling (No hace bolitas) y resistente al uso.

Tejido de Algodón-Poliéster 50/50 de 150 hilos. Fabricadas con fibras vírgenes de alta calidad.

Energy Colors Textil - Hogar - Atlanta - Juego Sábanas Estampada Infantil Cama 90 Verano Microfibra (Piratas) € 16.85 in stock 1 new from €16.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO SÁBANAS DE VERANO 100 gram/cm2 LISAS EN COLORES (3 PIEZAS) MICROFIBRA, TACTO SUAVE, MUY LIGERAS, 1 FUNDA ALMOHADA, 1 BAJERA ELÁSTICA Y 1 ENCIMERA, PARA CAMA DE HASTA 200 CM DE LARGO

JAVIER LARRAINZAR Juego de sabanas 3 Piezas, Polialgodón, Rosa, 090 Cm € 25.00

€ 23.05 in stock 2 new from €23.05 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Contenido: Sábana encimera de 160x270 cm + funda de almohada 40x110 + sábana bajera de 90x200+30 cm

✔ Composición: 50% algodón y 50% poliéster

✔ Modelo con dibujo Star

✔ Ideal para todas las temporadas

✔ Tacto suave

Juego de Sábanas de Cama 150x190/200 4 Piezas y Fundas de Almohada Colcha Cama Sábanas Coralina Sábanas de Verano para Camas Dobles Suave, Transpirable y Cómoda(Gris Claro) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐【Tejido confortable】: Juego de sábanas está fabricado en poliéster de alta calidad, es duradero, tiene una superficie lisa, no es pegajoso, tiene buena resistencia a las arrugas y retención de la forma, y tiene una alta resistencia y recuperación elástica.

⭐【Tamaño y cantidad】: La colcha cama 150 x 190/200 incluye una sábana superior con un tamaño de 228 * 259 cm (90 pulgadas x 102 pulgadas), una sábana con un tamaño de 152 * 203 cm (60 pulgadas x 80 pulgadas) y una funda de almohada con un tamaño de 50 *. 76 cm (20 pulgadas x 30 pulgadas).

⭐【Fácil de usar】: La ropa de cama están diseñadas con elásticos alrededor, que se pueden envolver directamente sobre el colchón. Asegúrese de que las sábanas no se muevan, para que no tenga que rehacer la cama todos los días.

⭐【Muy cómodo】: 4 Piezas juego de sábanas tiene una superficie muy lisa, y la tela de microfibra cepillado aumenta la suavidad y transpirabilidad, lo que le permite disfrutar de una mejor experiencia del sueño.

⭐【Fácil de limpiar】: Las sábanas de verano utiliza un proceso especial, no es fácil de ensuciar y se puede poner directamente en la lavadora para su limpieza, sin lavado en seco y lavado de manos.

Kukuxumusu Princesas Juego de Sábanas 90, Algodón-Poliéster, Multicolor, Individual, Cama 90cm € 23.00 in stock 2 new from €23.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Divertido y alegre juego de sábanas de tres piezas de la marca Kukuxumusu y sus reconocibles dibujos

Para camas de 90 cms: se compone de sabana bajera decorada, sábana encimera decorada, más una funda de almohada de 110x45 cms

Composición: 50% algodón 50% poliéster

Se recomienda lavar prendas de colores intensos por separado

Consejos: lavado a máquina, máximo 30 grados, sin blanqueador ni lejía, no usar secadora, no planchar, no lavar en seco

Babyline - Bajera Coralina Invierno, Hipersuave, Transpirable e Hipoalergénica, Esquinas engomadas, Ajustables. (Cama 90x190) € 19.50

€ 16.50 in stock 2 new from €16.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Genial Bajera de Coralina, la más suave; con esquineras engomadas, para adaptarla fácilmente a la Cama Firmemente

La más calentita, no pasará frío gracias a la Bajera de Coralina, además de ser transpirable, Hipersuave, puedes lavarla cuantas veces quieras, gracias a su Calidad

Producto 100% fabricación, distribución y venta española

SEDALINNE - Juego sábanas coralina AFRODITA. Cama 90 cm. Gris € 16.90 in stock 1 new from €16.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MEDIDAS: Cama 90 (Encimera: 160x270 cm) + Bajera (90x190/200 cm) + Funda Almohada (45x110 cm)

INCLUYE: Encimera + Bajera + Funda Almohada

TEJIDO: 100% Poliéster

Tacto Coralina - Sábanas de Invierno

CUIDADOS: Lavar los colores fuertes por separado.

COTTON ARTean Juego de sabanas LLANES Naranja Cama de 90 x 190/200. 50% ALGODÓN-50% Poliester. € 24.90 in stock 2 new from €24.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: 50% ALGODÓN -50% POLIÉSTER.

Incluye: Sábana Encimera ( 160 ancho X 260 cm largo)+ 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 90 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Burrito Blanco 160 Juego de Sábanas de 90 Infantiles con Un diseño de Estampado de Planetas/Juego de Sábanas Infantiles para Cama Individual de 90x190 hasta 90x200cm, Naranjas y Azul Oscuro € 35.90 in stock 4 new from €30.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de Sábanas Infantiles para cama Individual de 90x190 cm hasta 90x200 cm

Contiene 1 Sábana encimera de 160x280 cm, 1 funda de almohada de 45x110 cm y 1 sábana bajera de 90x190/200 cm

Diseño de planetas en colores naranjas y azules con el fondo azul oscuro y la bajera con las constelaciones

Composición de 50% Poliester y 50% Algodón

Disponible en juego de funda nórdica y saco nórdico (buscar en Amazon burrito blanco 161)

HM'S HOME'SECRET Juego De Sábanas Coralina Tacto Sedalina Modelo Caperucita Roja (Cama 90) € 29.01 in stock 1 new from €29.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas coralina tacto sedalina infantil modelo Caperucita Roja Tres piezas (funda de almohada, encimera y bajera) Disponible para cama de 90 cms y de 105 cms. (Alto especial 30 cm y elástico en todo el perímetro de la bajera).

Sábanas de invierno alto poder calorífico. Gramaje 200gr/m2 Facil secado, no requieren planchado. Se recomienda lavar colores fuertes por separado.

Las imágenes reproducidas tienen únicamente una función ilustrativa. En contadas ocasiones, el color del tejido o determinados detalles de la confección, así como el color de la bajera o el color del tejido interior, pueden no corresponderse exactamente con las imágenes que nos proporciona el fabricante, puesto que la mayoría de ellas son muestras digitales. En ningún caso será considerado un defecto de fabricación. READ Los 30 mejores Far Cry Primal capaces: la mejor revisión sobre Far Cry Primal

Sabanas Juego Coralina Invierno 180 g/m2 para Cama 90/105/135/150 Ultra Suave Varios Dibujos y Colores a elgir, Pack 3 de Unidades, Encimera, Bajera Y Fundas de Almohada (Aura Malva, Cama 150) € 34.00 in stock 1 new from €34.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Diseño: Hecho de 100 % poliéster de microfibra, téjido cálido y ligero. Confortables, cálidas, suaves y térmicas, siente la diferencia, duerme mejor y despierta cada mañana sintiéndote renovado y lleno de energía.

❤Uso: Lo mejor para cualquier habitación de tu casa, habitación, habitación de huéspedes, sala de niños, RV, casa de día festivo.

❤Medidas: Encimera, Bajera, funda de almohada: Cama 90 (150 x 240/90x195+25/40x105) ,cama 105 (160x240/105x195+25/40x115) ,cama 135 cm (190x240/135x195+25/44x140) y cama 150 cm (220x240/150x195+25 cm/44x155 )

❤INSTRUCCIONES DE CUIDADO: Fácil cuidado, resistente a manchas, la decoloración, resistente a las arrugas. Lavable a máquina en frío. Se seca rápido en secadora baja. Más duradero que el algodón.

❤Más alta calidad: hecho de los materiales de la más alta calidad ,por eso sabes lo que dura. La fabulosa selección de colores hará que tu habitación parezca sacada de una revista.

HM'S HOME'SECRET Juego DE SABANAS CORALINA Tacto SEDALINA Unicornio (Rosa, 90) € 31.00 in stock 1 new from €31.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas (tres piezas: encimera, bajera y almohada) de coralina tacto sedalina modelo Unicornio perfectas para el frío invierno.

Disponible para camas de 90cms, 105cms.

Composición 100% microfibra/poliester

Gramaje 200g/m2

Dos colores a elegir: Lila y Rosa.

Utopia Bedding Juego Sábanas de Cama - Microfibra Cepillada - Sábanas y Fundas de Almohada (Cama 135, Beige) (Cama 90, Blanco) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La hoja de cama individual Tamaño 3piece conjunto de planos de cama incluye 1 hoja plana de medición de 167 x 243 cm, 1 sábana ajustable medición de 90 x 190 cm con 35 cm de profundidad bolsillo y 1 funda de almohada que mide 50 x 75 cm con cierre del sobre 10 cm. (Funda de edredón NO INCLUIDO)

tela de microfibra CEPILLARSE MICROFIBRA cepillado hace que el conjunto de planos excepcionalmente suave, suave y confortable que mantiene caliente en invierno y fresco durante los veranos.

Allaround elástica sea la Allaround elástica utilizada en la sábana ajustable hace que encaje fácilmente en el colchón mientras que da un buen acabado a la cama.

Encogen y resistente a la decoloración El material de microfibra se procesa para hacerla resistente a la contracción y la decoloración que se suma a la longevidad del conjunto por mantenerla en perfecto estado.

CUIDADO instrucciones de máquina fría de lavado (hasta 40C) y la secadora de ropa o de hierro a baja temperatura

Asditex Juego de Sábanas Coralina F.C. Barcelona, 3 Piezas (1 Sábana Encimera, 1 Funda de Almohada y 1 Sábana Bajera), Diseño con Escudos del Barcelona Azulgrana. (90 cm) € 35.29 in stock 6 new from €35.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas de coralina de tres piezas del Fútbol Club Barcelona.

. Incluye una sábana encimera de 160x270 cm, una bajera de 90x200 cm + 25 cm, y una funda de almohada de 45x110 cm.

Muy cálida y suave.

100% poliéster.

Producto con licencia oficial.

NEW IMPORT Juego DE SÁBANAS CORALINA Disney, Modelo: Mickey Mouse Color: Azul, Medida: 90cm. € 40.90 in stock 5 new from €40.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Azul Size Individual

