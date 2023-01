Inicio » Accesorio Los 30 mejores S7 Edge Clear Cover capaces: la mejor revisión sobre S7 Edge Clear Cover Accesorio Los 30 mejores S7 Edge Clear Cover capaces: la mejor revisión sobre S7 Edge Clear Cover 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de S7 Edge Clear Cover?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ S7 Edge Clear Cover del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Samsung Clear Cover - Funda para Samsung Galaxy S7 Edge, transparente con esquinas de metal, color dorado € 9.00

Free shipping

Amazon.es Features Funda con protección atrás contra las caídas y rasguños

Este dispositivo es compatible con: Samsung Galaxy S7 Edge

Esquina fortificada para una mejor protección

Fabricado en plástico

Dimensiones: largo 14.2 cm, ancho 6.7 cm, alto 1.7 cm

Samsung Clear Cover - Funda para Samsung Galaxy S7 Edge, color rosa € 22.18

Free shipping

Amazon.es Features Diseñada en un material transparente

Con los bordes metálicos

Te permitirá mantener el diseño de tusmartphone sin renunciar a la protección trasera

Carcasa Samsung Galaxy S7 Flip Fundas Espejo PC Clear View Transparente 360° Protectora Anti-Choque Ultra Delgado con Función de Soporte Cover para Galaxy S7 Edge 2016 (S7 Edge, Oro) € 12.59

Amazon.es Features ❤️ Compatibilidad Perfecta: Esta funda para teléfono con vista clara con función de maquillaje y soporte, el diseño elegante y moderno será la mejor funda para su Samsung Galaxy S7 (5.1 Pulgadas) o Samsung Galaxy S7 Edge (5.5 Pulgadas).

❤️ No Inteligente Espejo Clear View: Samsung Galaxy S7/S7 Edge la pantalla es un material de espejo de revestimiento translúcido, capacidades de imagen claras. Debe abrir la cubierta para contestar o colgar el teléfono o cancelar la notificación. No es necesario abrir la tapa para usar el volumen y los botones. Cuando se enciende la pantalla, puede ver todo el panel frontal a través de la ventana de visualización del Samsung Galaxy S7/S7 Edge.

❤️ Protección Completa de 360​​°: La funda Samsung Galaxy S7/S7 Edge ofrece protección frontal y trasera de 360°. Samsung Galaxy S7/S7 Edge shell en las cuatro esquinas de la protección de refuerzo todo incluido, disipando efectivamente el impacto de la caída, maximizando la protección de su Samsung Galaxy S7/S7 Edge.

❤️ "SGKITM" Después de La Venta Sin Preocupaciones: No importa qué problema tenga, puede enviarnos un correo electrónico directamente. ¡Nuestro personal de servicio al cliente profesional estará en línea las 24 horas para resolver el problema por usted!

NALIA Funda Carcasa Compatible con Samsung Galaxy S7 Edge, Protectora Movil Silicona Ultra-Fina Gel Cubierta Estuche, Goma Bumper Phone Cover Cobertura Delgado Claro Case Cristal Clear - Transparente € 6.99

Free shipping

Amazon.es Features Preciosa funda para el teléfono SAMSUNG GALAXY S7 EDGE en la cual se funden perfectamente la protección y un diseño moderno

La funda protectora está hecha de silicona TPU de gran calidad, un material con una gran resistencia y deformabilidad plástica

Gracias a este material, el SAMSUNG GALAXY S7 EDGE no solo se adapta perfectamente y con seguridad a tu mano, sino que además poner y quitar la funda es mucho más sencillo

La funda está cuidadosamente trabajada y perfectamente diseñada para el SAMSUNG GALAXY S7 EDGE, dándole una sujeción y una protección perfectas

El borde de la funda sobresale un poco de la pantalla, por lo que ésta no entra en contacto con las superficies. Así tu pantalla se mantiene limpia y sin arañazos

Funda Galaxy S7 edge,Surakey Clear View Standing Cover Funda View Flip Wallet Make Up Mirror Funda Carcasa Caja del Móvil Case Ultra Thin Book Case for Galaxy S7 edge,Oro € 13.49

Amazon.es Features Especialmente diseñado para Samsung Galaxy S7 Edge

Clear View: Clear View Flip Cover Both front and back sides with 360 degree full body protective phone case,effectively protects your phone against dust, dirt, bump and scratches.

Especialmente diseño de moda: Diseño de espejo elaboradamente de moda, hace que su teléfono se vea especial y hermoso.

Material: La caja de espejo Electroplate Plating fabricada en PC y cuero de PU, la parte frontal y posterior es para PC, la parte de conexión es de cuero de primera calidad. Kickstand

Característica: Ver la película o el video en su teléfono se ha simplificado con la tapa. Incorporado en el pie de apoyo que le permite realizar llamadas de video con manos libres, leer o ver películas en cualquier lugar cómodamente. READ Los 30 mejores Disco Duro Externo Usb capaces: la mejor revisión sobre Disco Duro Externo Usb

Alsoar Galaxy S7 Edge Cover S7 Edge Case Clear Mirror Kickstand Brillante Ultra Delgado Anti-Scratch Antigolpes Cobertura Full Body Protectora Shell Funda para Galaxy S7 Edge violeta € 21.51

Free shipping

Amazon.es Features Funda con espejo para Samsung Galaxy S7 Edge. Nota: no tiene función de despertador automático/suspensión. Sin función de apagado automático:

Diseño de espejo flip para Samsung Galaxy S7 Edge. Diseño de espejo de policarbonato. Puede funcionar como espejo, siempre puedes ver tu look en la funda.

Funda para Samsung Galaxy S7 Edge. Corte preciso y diseño de fácil acceso a todos los puertos, sensores, altavoces, cámaras. Choose Alsoar Samsung Galaxy S7 Edge. Carcasa espejo chapado Flip Case para disfrutar de la vida de salud y de calidad.

Carcasa para Samsung Galaxy S7 Edge con tecnología avanzada de absorción de golpes. Funda antideslizante, resistente a la suciedad y a los desgarros. Protege completamente tu Samsung Galaxy S7 Edge.

Servicio: Alsoar viene con garantía de 360 días y excelente servicio al cliente de por vida. Si está buscando la funda protectora y estilista, Alsoar tiene lo que desea

Samsung Clear View Cover - Funda para Samsung Galaxy S7 Edge, con esquinas de metal, color Dorado € 34.05

Amazon.es Features Revise la información importante sin tener que abrir la tapa

Modo de suspensión / reactivación automática al abrir / cerrar la tapa

Protege el terminal contra los golpes, rayones y polvo

Se adapta perfectamente a tu teléfono proporcionando acceso a todas sus funciones

Diseñada especialmente para Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Clear Cover - Funda para Samsung Galaxy S7 Edge, color plata € 37.94

Amazon.es Features Funda tipo carcasa, fabricada de plástico flexible

Protege el terminal contra los golpes, rayones y polvo

Se adapta perfectamente a tu teléfono proporcionando acceso a todas sus funciones

Compatible con Samsung Galaxy S7 Edge

Caler Case Compatible con Samsung Galaxy S7 Edge Funda Cuero PU Espejo Brillante Clear View Modelo Fecha Duro Cover Flip Tapa Libro Soporte Plegable Ventana de Espejo Transparente Carcasa(Plata) € 10.98

Free shipping

Amazon.es Features Premium Materiales:PC tecnología de atomización asegura su Samsung Galaxy S7 Edge anti-arañazos de la superficie. Dureza de alto impacto, ultra delgado, larga vida de Funda Samsung Galaxy S7 Edge servicio.

Características: La parte frontal de la cubierta es translúcida, pero la parte posterior y el lateral presentan una apariencia mate muy nítida. La serie S-View de tecnología ha sido mejorada para ofrecer una sensación de calidad superior y profesional.

Función Stand: Espejo funda Samsung Galaxy S7 Edge soporte para la visión A manos libres multi-ángulo Permite AL dispositivo de levantarse de pie para Ver Vídeos O llamar

Conveniente:El estuche de vista clara para las características tiene una portada semitransparente que le permite ver rápida y fácilmente llamadas entrantes, mensajes, duración de la batería y el tiempo.

Agujero Precisa: El acceso a todos los controles y características. recortes perfectos para los altavoces, cámara y Samsung Galaxy S7 Edge otros puertos.

Jenuos Funda Samsung S7 Edge, Transparente Suave Silicona Protector TPU Anti-Arañazos Carcasa Cristal Caso Cover para Samsung Galaxy S7 Edge - Transparente (S7E-TPU-CL) € 8.99

Free shipping

Amazon.es Features Compatibilidad: diseñado específicamente para Samsung Galaxy S7 Edge 5.5 pulgadas SOLAMENTE.

Función a Prueba De Golpes: todos los botones y esquinas están elevados, y los bordes elevados levantan la pantalla y la lente de la cámara de la superficie, que protegen todos los lados de su dispositivo.

Funda Crystal Clear: la transparencia intensa muestra el diseño y el color original del teléfono.

Protección Total: el protector de TPU suave de silicona y la cubierta posterior de PC dura ofrecen protección contra caídas o caídas accidentales.

Material Duradero: antiarañazos y rasguños, no resbaladizo, se siente muy cómodo.

COTDINFOR Samsung S7 Edge Funda Espejo Ultra Slim Ligero Flip Funda Clear View Standing Cover Mirror PC + PU Cover Protectora Bumper Case para Samsung Galaxy S7 Edge Gold Mirror PU MX. € 11.98

Free shipping

Amazon.es Features El paquete incluye: 1 pieza Caso (Smartphone no está incluido).

MRSTER Funda Compatible con Samsung Galaxy S7 Edge Carcasa Espejo Mirror Flip Caso Clear View Standing Cover Mirror PC + PU Cover Protectora Cubierta para Samsung Galaxy S7 Edge € 11.98

Free shipping

Amazon.es Features Modelos Compatibles: Samsung Galaxy S7 Edge

Exquisitely Designed Y Simple Elegante. Mantiene la sensación conmovedora original, Diseño de espejo elaboradamente de moda, hace que su teléfono se vea especial y hermoso.

Diseño de espejo plegable: funda para teléfono plegable, un soporte para el teléfono, que puede liberar sus manos, lo que le permite ver películas / videos / jugar juegos fácilmente y navegar por Internet.

Protección de la cámara: Más alto que el diseño de protección de 0.3MM de la cámara, puede evitar efectivamente el desgaste / rasguño y colisión de la cámara.

Botones y puertos precisos: acceso fácil a todas las funciones sin quitar el estuche.

Funda Samsung Galaxy S7 Edge, MHHQ Slim Glitter Sparkle Bling Cute Case con Rave Holographic Laser Flexible Transparente Crystal Clear Soft TPU Silicone Case Cover para Samsung Galaxy S7 Edge -8 € 9.99

Free shipping

Amazon.es Features donne suave silicona TPU esterilizable Bling, protección total de su teléfono, botones de respuesta fácil acceso a botones de volumen y Power Proteja su dispositivo de arañazos, polvo, choque y huella digital

100% flamante del producto para su phone, abstrahlenden especiales proteger su teléfono contra altas temperaturas

Preciso recortes, acceso a todos los puertos, altavoces de dock/cargador/auriculares y cámara.

El diseño único hacer su apariencia especial y hermoso teléfono en esta maravillosa temporada.

Hemos productos de alta calidad y servicio de sales de After perfecta le permite sin duda compra a la calma

NALIA Funda Compatible con Samsung Galaxy S7 Edge, Ultra-Fina Protectora Movil Carcasa Transparente Silicona Gel Bumper Estuche, Goma Cubierta Delgado Clear Phone Cover Flexible Case - Transparente € 6.99

Free shipping

Amazon.es Features Preciosa funda para el teléfono SAMSUNG GALAXY S7 EDGE en la cual se funden perfectamente la protección y un diseño moderno

La funda protectora está hecha de silicona TPU de gran calidad, un material con una gran resistencia y deformabilidad plástica

Gracias a este material, el SAMSUNG GALAXY S7 EDGE no solo se adapta perfectamente y con seguridad a tu mano, sino que además poner y quitar la funda es mucho más sencillo

La funda está cuidadosamente trabajada y perfectamente diseñada para el SAMSUNG GALAXY S7 EDGE, dándole una sujeción y una protección perfectas

El borde de la funda sobresale un poco de la pantalla, por lo que ésta no entra en contacto con las superficies. Así tu pantalla se mantiene limpia y sin arañazos

Funda Galaxy S7 Suave + Duro Carcasa Espejo Mirror Flip Caso Galaxy S7 Flip Clear View Standing Cover Slim Fit Anti-Shock Anti-Rasguño Mirror Cover para Samsung Galaxy S7 Edge (S7, 1) € 13.99

Free shipping

Amazon.es Features Modelos de teléfono compatibles: Ultra-Delgado y Ligero Diseño. La funda es compatible con Samsung Galaxy S7/ Samsung Galaxy S7 edge

Función de soporte y espejo: ver una película o video en su teléfono fue facilitado por la tapa. Soporte integrado que le permite hacer, leer o ver películas en cualquier lugar, con las manos libres. También es un espejo de maquillaje.

360 grados Protección: Funda ofrece una excelente protección integral de 360 °. Todas las esquinas, los bordes, el frente y la espalda están completamente cubiertos. Efectivamente protege su teléfono contra el polvo, la suciedad, golpes y arañazos.

Recortes Precisos: El pleno acceso a la interfaz de usuario, lente de la cámara, conector para auriculares, altavoz y micrófono. Permite la carga sin quitar la funda. Especialmente diseñado para Samsung Galaxy, garantizado verdadero sentimiento de su teléfono, y preserva el sensación original de la mano.

Función Smart Sleep / Wake Up (Software debe tener instalado): el teléfono se queda dormido cuando la carcasa se cierra, se despierta cuando se abre la carcasa. Nota bondadosa: hay una tarjeta pequeña dentro del paquete, escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación, de modo que la caja tendrá la función de despertar / dormir inteligente.

IMEIKONST Samsung S7 Edge Funda Carcasa Espejo Mirror Design Caso Clear View Makeup Standing Protectora Flip Folio PC + PU Cover Cubierta para Samsung Galaxy S7 Edge Flip Mirror: Black QH € 11.99

Free shipping

Amazon.es Features ¡ï [Compatible]: Solo para Samsung Galaxy S7 Edge.

¡ï [Material]: protecci¨n integral, funda para tel¨¦fono de alta calidad, funda de espejo con galvanoplastia hecha de PC y cuero de PU, PC resistente frontal + cuero de PU trasero + PC r¨ªgida interna. Incluye protecci¨n de cuatro lados, esquinas de la cubierta, borde elevado de la pantalla. Chasis m¨s resistente, m¨s ligero.

¡ï [Dise?o de moda]: elaboradamente dise?o de espejo de moda, hace que su tel¨¦fono se vea especial y hermoso. La funda con tapa de espejo delgado de lujo puede ser un espejo de maquillaje brillante.

¡ï [Protecci¨n de cuerpo completo]: proteja bien su tel¨¦fono del polvo, huellas digitales, abolladuras, rasgu?os y golpes.

¡ï [Funci¨n Kickstand]: la funci¨n de soporte libera las manos cuando lee y mira. Puede ajustar diferentes ¨ngulos de visi¨n a su gusto. READ Los 30 mejores Control Xbox One capaces: la mejor revisión sobre Control Xbox One

Jenuos Funda Samsung S7, Transparente Suave Silicona Protector TPU Anti-Arañazos Carcasa Cristal Caso Cover para Samsung Galaxy S7 - Transparente (S7-TPU-CL) € 8.99

Free shipping

Amazon.es Features Compatibilidad: diseñado específicamente para Samsung Galaxy S7 5.1 pulgadas SOLAMENTE.

Función a Prueba De Golpes: todos los botones y esquinas están elevados, y los bordes elevados levantan la pantalla y la lente de la cámara de la superficie, que protegen todos los lados de su dispositivo.

Funda Crystal Clear: la transparencia intensa muestra el diseño y el color original del teléfono.

Protección Total: el protector de TPU suave de silicona y la cubierta posterior de PC dura ofrecen protección contra caídas o caídas accidentales.

Material Duradero: antiarañazos y rasguños, no resbaladizo, se siente muy cómodo.

Caler Case Compatible con Samsung Galaxy S7 Funda de Cuero PU Espejo Brillante Clear View Modelo Fecha Duro Cover Flip Tapa Libro Soporte Plegable Ventana de Espejo Transparente Carcasa(Plata) € 9.98

Free shipping

Amazon.es Features Premium Materiales:PC tecnología de atomización asegura su Samsung Galaxy S7 anti-arañazos de la superficie. Dureza de alto impacto, ultra delgado, larga vida de Funda Samsung Galaxy S7 servicio.

Características: La parte frontal de la cubierta es translúcida, pero la parte posterior y el lateral presentan una apariencia mate muy nítida. La serie S-View de tecnología ha sido mejorada para ofrecer una sensación de calidad superior y profesional.

Función Stand: Espejo funda Samsung Galaxy S7 soporte para la visión A manos libres multi-ángulo Permite AL dispositivo de levantarse de pie para Ver Vídeos O llamar

Conveniente:El estuche de vista clara para las características tiene una portada semitransparente que le permite ver rápida y fácilmente llamadas entrantes, mensajes, duración de la batería y el tiempo.

Agujero Precisa: El acceso a todos los controles y características. recortes perfectos para los altavoces, cámara y Samsung Galaxy S7 otros puertos.

Zhuofan Plus Cover Samsung Galaxy S7 Edge, Custodia Clear Silicone Soft Transparent TPU Gel con Design Print Pattern AntiGraffio Antiurto Protactive Cover per Samsung Galaxy S7 Edge, Carta Geografica € 7.99

Amazon.es Features Compatibilidad: El estuche Zhuofan Plus solo es apto para Samsung Galaxy S7 Edge.

Material: Silicona TPU flexible de primera calidad, no tóxico y respetuoso con el medio ambiente, protege perfectamente su teléfono del polvo, arañazos, golpes y otros daños diarios. No hay problema de torneado amarillo.

Recortes precisos: Todos los botones o puertos están disponibles como de costumbre, lo que permite un fácil acceso a todas las funciones sin quitar el estuche.

El patrón: Diseño especial, simple y elegante, diferentes colores satisfacen su elección, un proceso único resistente al desgaste evita que la impresión se desgaste o se despelleje.

Fácil de limpiar: Esta funda de silicona líquida es muy fácil de limpiar y eliminar el polvo y la suciedad que se mantienen limpios y secos.

doupi PerfectFit AirClear Funda para Samsung Galaxy S7 Edge, Crystal Clear Cubierta Posterior BackCover y Protección, Transparente € 8.98

Free shipping

Amazon.es Features [ Carga inalámbrica Soportada ]doupi PerfectFit AirClear Caso para cubrir combinación de protección de la moda y todo el año sin el diseño original

Diseño moderno con Handfeeling muy agradable, de nuevo completamente transparente, ejecutado marco de parachoques disponible en varios colores

Optimizado de amortiguación con almohadillas de aire para todas las cuatro esquinas del dispositivo, borde periférico optimizado para proteger la pantalla y la parte trasera, además, con la cámara

Uso ilimitado a todos los controles y cuenta con cortes precisos para el altavoz, cámara, botones y conector para cable de carga

Handfeeling y resistencia optimizada, la protección ideal contra la suciedad, arañazos, polvo, golpes y riesgo de deslizamiento de la mano

Pacyer Funda compatible Samsung Galaxy S7/S7 Edge, Cristal Claro Absorción TPU Parte Trasera Dura Anti-Estático Anti-Rasguño Anti-Golpes Refuerzo de Grosor Evitar Caídas Transparente (S7 edge, 9) € 8.99

Free shipping

Amazon.es Features ★ Con un diseño ultra-delgado, conserva el aspecto natural de su Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge Smartphone. Se diseña especialmente para el Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge sas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge teléfono.

✿ Funda Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge teléfono.

✿ Case Cover Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge Las anti-rayas mantendrán su dispositivo lejos de rasguños, arañazos y golpes.

✿ Con un diseño específico, el acceso a todos los controles y características; Los recortes perfectos para los altavoces, cámara y otros puertos.

✿ Carcasa Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge Case Diseño delgado: Protección de aguas cristalinas mejora el aspecto original de amsung Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge con el volumen mínimo.

Slabo Lámina de Vidrio Premium para Samsung Galaxy S7 Edge Full Cover Lámina Protectora Protector de Pantalla Templado Tempered Glass Claro - dureza 9H - Marco Clara y Transparente € 8.99

Amazon.es Features Protección Extrema - EXTREMADAMENTE RESISTENTE A LOS GOLPES Y ARAÑAZOS - La lámina de vidrio para Samsung Galaxy S7 Edge 4G LTE proporciona una protección perfecta contra el uso extremo

Muy fina (0,30 mm) - La superficie de la lámina de vidrio de Slabo para su Galaxy S7 Edge hace que la grasa y la suciedad sean menos visibles

CRYSTAL CLEAR - Las láminas de vidrio para el Samsung Galaxy S 7 Edge permiten un acceso total a los controles y conexiones - Bordes redondeados

Contorno perfecto - Las láminas de vidrio para Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F son de primera calidad y especialmente diseñadas para su Samsung S7 Edge - Compromiso de calidad de las lámina de vidrio 100%

Instrucciones - Las láminas de vidrio para Samsung Galaxy S7 Edge se envían con instrucciones de montaje incluido

SDTEK Funda Compatible con Samsung Galaxy S7 Edge, 360 Grados Cobertura Total Silicona Transparente Cover Case € 8.99

Free shipping

Amazon.es Features Tenga en cuenta: hay pequeños puntos en la carcasa, esto es para garantizar que no haya burbujas y que la pantalla responda a su toque correctamente

Estuche envolvente completo 360 (delantero y trasero)

La silicona TPU flexible brinda protección alrededor de 360º

Proteja su cuerpo y pantalla Samsung Galaxy S7 edge de rasguños y golpes en su teléfono

Todavía puedes usar tus puertos para cargar y todos los botones

CHcase Funda Samsung Galaxy S7 Edge, Slim Glitter Sparkle Bling Cute Case con Rave Holographic Laser Flexible Transparente Crystal Clear Soft TPU Silicone Case Cover para Samsung Galaxy S7 Edge -10 € 6.99

Free shipping

Amazon.es Features donne suave silicona TPU esterilizable Bling, protección total de su teléfono, botones de respuesta fácil acceso a botones de volumen y Power Proteja su dispositivo de arañazos, polvo, choque y huella digital

100% flamante del producto para su phone, abstrahlenden especiales proteger su teléfono contra altas temperaturas

Preciso recortes, acceso a todos los puertos, altavoces de dock/cargador/auriculares y cámara.

El diseño único hacer su apariencia especial y hermoso teléfono en esta maravillosa temporada.

Hemos productos de alta calidad y servicio de sales de After perfecta le permite sin duda compra a la calma

PingGoo Funda para Samsung Galaxy S7 Edge, Cover de Espejo con Revestimiento Abatible, Caso Protectora para Teléfono PC/PU Translúcida Clear View Case Cover para Samsung Galaxy S7 Edge, Oro € 7.99

Amazon.es Features 【Modelo Compatible】- Solo para Samsung Galaxy S7 Edge. ¡CONFIRME SU MODELO DE TELÉFONO ANTES DE COMPRAR! La funda para Samsung Galaxy S7 Edge hecha de piel sintética y material de PC y PU no bloqueará la señal y el diseño ultradelgado es compatible con carga inalámbrica.

【Función de Soporte】- la funda protectora para Samsung Galaxy S7 Edge tiene una función de soporte, la cubierta con tapa galvanizada se puede plegar en un soporte estable. Le permite disfrutar de agradables películas/videos manos libres viendo juegos y navegando (¡incluso durante viajes en automóvil llenos de baches!)

【Efecto Espejo】- La funda con tapa para Samsung Galaxy S7 Edge te permite ver la fecha, la hora y el clima a través de la ventana de visualización. El diseño de moda hace que su teléfono móvil Samsung Galaxy S7 Edge se vea hermoso, puede usarlo para maquillarse en todas partes.

【Diseño de Orificio Preciso】- la funda para Samsung Galaxy S7 Edge polvo preciso, huellas dactilares, abolladuras, arañazos y arañazos, ligera y cómoda, acceso único y fácil a todos los botones, puerto de control, altavoz de corte preciso, puerto de carga, botón de puerto de audio.

【Recordatorio Cálido】- ¡Sin soporte táctil! Este estuche no es sensible al tacto, para responder llamadas o escribir, debe abrir el estuche. Hay un palo de película delgada en el estuche del espejo recibido, puede quitarlo para que se vea más brillante como un espejo.

Carcasa Galaxy S7 Edge Funda Case Mirror Funda Flip Tapa Libro Carcasa Funda de Espejo Flip Caso Galaxy S7 tirón del Duro Espejo Soporte Shell Cover para Samsung Galaxy S7 Edge (s7, Oro) € 20.95

Free shipping

Amazon.es Features Galaxy S7 Edge Carcasa,Premium Materiales:PC tecnología de atomización asegura su Samsung Galaxy S7/S7 Edge anti-arañazos de la superficie. Dureza de alto impacto, ultra delgado, larga vida de Funda Samsung Galaxy S7/S7 Edge servicio.

Funda Galaxy S7/S7 Edge, Función de soporte y espejo: ver una película o video en su teléfono fue facilitado por la tapa. Soporte integrado que le permite hacer, leer o ver películas en cualquier lugar, con las manos libres. También es un espejo de maquillaje.

Galaxy S7/S7 Edge Case Funda, 360 grados Protección: Galaxy S7/S7 Edge funda ofrece una excelente protección integral de 360 °. Todas las esquinas, los bordes, el frente y la espalda están completamente cubiertos. Efectivamente protege su teléfono contra el polvo, la suciedad, golpes y arañazos.

Galaxy S7/S7 Edge Shell Cover, Recortes Precisos: El pleno acceso a la interfaz de usuario, lente de la cámara, conector para auriculares, altavoz y micrófono. Permite la carga sin quitar la funda. Especialmente diseñado para Galaxy S7/S7 Edge, garantizado verdadero sentimiento de su teléfono, y preserva el sensación original de la mano.

Galaxy S7 Edge Caso, Conveniente:El estuche de vista clara para las características tiene una portada semitransparente que le permite ver rápida y fácilmente llamadas entrantes, mensajes, duración de la batería y el tiempo. READ Los 30 mejores samsung micro sd capaces: la mejor revisión sobre samsung micro sd

Funda Galaxy S7 Suave + Duro Carcasa Espejo Mirror Flip Caso Galaxy S7 Flip Clear View Standing Cover Slim Fit Anti-Shock Anti-Rasguño Mirror Cover para Samsung Galaxy S7 Edge (S7 Edge, 1) € 13.99

Amazon.es Features Modelos de teléfono compatibles: Ultra-Delgado y Ligero Diseño. La funda es compatible con Samsung Galaxy S7/ Samsung Galaxy S7 edge

Función de soporte y espejo: ver una película o video en su teléfono fue facilitado por la tapa. Soporte integrado que le permite hacer, leer o ver películas en cualquier lugar, con las manos libres. También es un espejo de maquillaje.

360 grados Protección: Funda ofrece una excelente protección integral de 360 °. Todas las esquinas, los bordes, el frente y la espalda están completamente cubiertos. Efectivamente protege su teléfono contra el polvo, la suciedad, golpes y arañazos.

Recortes Precisos: El pleno acceso a la interfaz de usuario, lente de la cámara, conector para auriculares, altavoz y micrófono. Permite la carga sin quitar la funda. Especialmente diseñado para Samsung Galaxy, garantizado verdadero sentimiento de su teléfono, y preserva el sensación original de la mano.

Función Smart Sleep / Wake Up (Software debe tener instalado): el teléfono se queda dormido cuando la carcasa se cierra, se despierta cuando se abre la carcasa. Nota bondadosa: hay una tarjeta pequeña dentro del paquete, escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación, de modo que la caja tendrá la función de despertar / dormir inteligente.

Slabo Lámina de Vidrio Premium para Samsung Galaxy S7 Edge Full Cover Lámina Protectora Protector de Pantalla Templado Tempered Glass Claro - dureza 9H - Marco Rosa Oro € 9.99

Free shipping

Amazon.es Features Protección Extrema - EXTREMADAMENTE RESISTENTE A LOS GOLPES Y ARAÑAZOS - La lámina de vidrio para Samsung Galaxy S7 Edge 4G LTE proporciona una protección perfecta contra el uso extremo

Muy fina (0,30 mm) - La superficie de la lámina de vidrio de Slabo para su Galaxy S7 Edge hace que la grasa y la suciedad sean menos visibles

CRYSTAL CLEAR - Las láminas de vidrio para el Samsung Galaxy S 7 Edge permiten un acceso total a los controles y conexiones - Bordes redondeados

Contorno perfecto - Las láminas de vidrio para Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F son de primera calidad y especialmente diseñadas para su Samsung S7 Edge - Compromiso de calidad de las lámina de vidrio 100%

Instrucciones - Las láminas de vidrio para Samsung Galaxy S7 Edge se envían con instrucciones de montaje incluido

Funda Transparente Compatible para Samsung Galaxy S7 Edge,Carcasa Suave Silicona TPU Gel Dibujos Animal Ultra Fina Anti Choques y Anti Arañazos Clear Bumper Case Cover para Samsung Galaxy S7 Edge,A4 € 7.98

Amazon.es Features ❥【Compatibilidad】Funda Silicona Transparente TPU Carcasa compatible con [Samsung Galaxy S7 Edge], no apto para otros modelos. La funda Samsung Galaxy S7 Edge transparente dibujos proporciona un mejor agarre y muestra la bellaza original de su móvil sin agregar peso extra.

❥【Material Transparente】La funda Samsung Galaxy S7 Edge ultra slim hecho de el material de TPU suave con animal artista dibujos, el material es durable, fácil de poner y quitar sin preocuparse por rayar su teléfono. El interior tiene partículas neta impide las burbujas y mejora la disipación del calor.

❥【Protección Completa】El carcasa iPhone 11 ofrece una excelente protección para su precioso Samsung Galaxy S7 Edge, como anti shock, anti scratch, anti slip, anti yellow, anti fingerprint, anti dust, etc. Los bordes elevados ayudan a proteger la pantalla y la cámara de su teléfono contra rasguños contra superficies planas, mejorar la protección de caída accidental, es efectiva aliviar el daño del Samsung Galaxy S7 Edge.

❥【Esquejes Precisos】Funda antigolpes Samsung Galaxy S7 Edge permite acceder por completo a los puertos, todos los botones y puertos son de acceso con respuesta sensible, como el puerto del cargador, conector para auriculares, botones de volumen, etc. La funda ultra delgada Samsung Galaxy S7 Edge [admite carga inalámbrica].

❥【Buen Servicio】Suhctup proporciona garantía de [reembolso completo y reemplazo nuevo] con 6 meses, si algún problema le preocupa, contáctenos, le responderemos la mejor solución dentro de las 24 horas.

CHENYING Funda Samsung Galaxy S7 Edge,Fuerte Magnetica Adsorption Technology Marco de Metal Anti-rasguño Clear Tempered Glass Back Caso Magnétic Cover Case para Samsung Galaxy S7 Edge,Negro € 8.99

Amazon.es Features 【Diseño de adsorción magnética】: La tecnología de adsorción de campo magnético fuerte lo lleva a la nueva era de la cubierta. A partir de ahora, la instalación de cubiertas se convirtieron en un placer. Hace que su Samsung Galaxy S7 Edgese destaque entre la multitud.(Tenga en cuenta que el vidrio templado está en la parte posterior, no tiene vidrio templado en la parte delantera.)

【 Súper fácil de instalar 】 : Carcasa de teléfono móvil de adsorción fuerte magnética (un total de 16 puntos magnéticos) de cierre automático, fácil de montar. Más métodos de instalación están esperando a usted para averiguarlos.

【Defensa general】: Protección completa del marco metálico del cuerpo y diseño anticaída y amortiguador. Los biseles levantados levantan la pantalla y la cámara de superficies planas, de vidrio templado, antiarañazos y antisuciedad, protegen su teléfono de arañazos, golpes y manchas, los materiales de primera calidad ofrecen una protección sin igual y durabilidad mejorada.

【Recortes precisos】: admiten la carga inalámbrica y no afectarán la transmisión de la señal. Es súper transparente cuando las carcasas se tocan, la cubierta delgada se adapta bien a su dispositivo y facilita el acceso a todos los puertos, altavoces, cargadores y todas las funciones de iPhone.

【Garantía】: 100% de garantía satisfecha-para todas las cajas de teléfono compradas de CHENYING, no solo ofrecemos 30 días de devolución y reembolso, sino que también los productos vienen con una garantía de 12 meses sin problemas y 24 horas servicio al cliente.

