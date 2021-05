Inicio » Videojuegos Los 30 mejores Retro-Bit capaces: la mejor revisión sobre Retro-Bit Videojuegos Los 30 mejores Retro-Bit capaces: la mejor revisión sobre Retro-Bit 20 Vistas Guardar Saved Removed 0

Retro - Bit SEGA Saturn USB Pad Gris € 39.99

€ 34.95

Amazon.es Features Mando SEGA con licencia oficial y tecnología inalámbrica Bluetooth

Compatible con Steam, PC/Mac, Android y Switch

Función de vibración en los juegos compatibles

Alcance de 10 metros

Batería recargable de 550 mAh

Retro-Bit Tribute 64 USB for PC, Switch, Mac, Steam, RetroPie, Raspberry Pi - Forest Green [Importación francesa] € 19.67

Amazon.es Features Compatible con PC, Nintendo Switch, Mac, Steam, RetroPie, Raspberry Pi.

Cable de 3 m

Palo analógico sensible, preciso y de alta calidad fabricado en Japón.

Almohadillas de hombro de doble Z para un máximo agarre.

Intercambie entre entrada D y entrada X manteniendo los botones C ↑ + C → durante 5 segundos.

Retro-Bit Tribute 64 for Nintendo 64 - Ocean Blue [Importación inglesa] € 24.87

Amazon.es Features Part Number RET00153 Model RET00153 Release Date 2019-05-24T00:00:01Z Language Inglés

Retro-Bit Europe Data East Classic Collection PAL Version SNES Cartridge for Super NES (Nintendo Super NES) [Importación inglesa] € 24.99

Amazon.es Features Part Number RET00085 Model RET00085

Amazon.es Features Part Number RET00095 Model RET00095 Is Adult Product Language Inglés

Retro-Bit Official SEGA Mega Drive 8-button Arcade USB Pad Blue [Importación inglesa] € 20.82

Amazon.es Features Official SEGA Licensed Controller (Original Grade Quality)

New L/R Shoulder Buttons for Extra Configuration Options

10ft/3m Cable Length. Classic 6-Button Layout with Re-positioned Mode Button

Compatible with Sega Mega Drive Mini, Nintendo Switch, PC, Mac, Steam, RetroPie, Raspberry Pi For USB, swap between D-Input and X-Input by holding the START button for 5 seconds

For USB, swap between D-Input and X-Input by holding the START button for 5 seconds

Retro-Bit Official SEGA Mega Drive 6-button Arcade Pad Blue [Importación inglesa] € 22.34

Amazon.es Features Compatible with Original SEGA Megadrive consoles (all models) and Super Retro Trio

3m cord cable length

Repositioned Mode button

Original Grade Quality

Never released Blue Variant

Retro-Bit Official SEGA Mega Drive Bluetooth Receiver [Importación inglesa] € 22.34

Amazon.es Features Part Number RET00128 Model RET00128 Release Date 2019-05-30T00:00:01Z Language Inglés

Retro-Bit Official SEGA Saturn Cool Pad [Importación inglesa] € 20.82

Amazon.es Features Part Number RET00131 Model RET00131 Release Date 2019-03-28T00:00:01Z Language Inglés

Retro-Bit Official SEGA Saturn Wireless Bluetooth Controller for PC, Switch, Mac, Steam, RetroPie, Raspberry Pi - Black [Importación inglesa] € 34.55

€ 28.68

Amazon.es Features Official SEGA Licensed Bluetooth Controller

1 set of shoulder buttons

Includes a Micro USB Cable for quick charge

Includes a 500 mAh Lithium Ion Battery

HD Rumble feature

Retro-Bit Prism HDMI Adapter for Gamecube [Importación alemana] € 74.99

Amazon.es Features Part Number 849172013063 Model 849172013063 Is Adult Product Release Date 2021-05-14T00:00:01Z Edition Standard Language Inglés

Retro-Bit Sega - MD Mini 6-B USB, Azul [Sega Megadrive 32X] € 19.99

Amazon.es Features Mando con licencia oficial Sega

Calidad original

Diseño clásico de 6 botones

Cable de 3 metros

Compatible con Sega Mega Drive Mini, PC, Mac y Steam

Retro-Bit Sega - Control Pad Saturn USB Pad, Gris [Sega Saturn] € 24.99

€ 23.85

Amazon.es Features Mando con licencia oficial Sega

Diseño como el original

Cable de 3 metros

Compatible con Sega Mega Drive Mini, PC, Mac y Steam

Super Retro-Cade [Importación alemana] € 66.68

Amazon.es Features Part Number GOXA02.UK.65ST Model GOXA02.UK.65ST Release Date 2020-11-06T00:00:01Z Edition Standard Language Inglés

Evercade Premium Pack - Hardware € 89.99

€ 80.69

Amazon.es Features Soporta juegos de 8 y 16 bits; coleccionable, con una biblioteca de juegos cada vez mayor en el cartucho exclusivo Evercade (con 6-20 juegos por cartucho)

Se permite la conexión con HDMI para una mejora de los gráficos a HD; pantalla de 4.3 pulgadas (mismo tamaño que la PSP)

Puedes seleccionar entre los formatos 4:3 o 16:9; juega a los juegos tal cual los recuerdas o en un diseño moderno de pantalla que la adapta

Puedes guardar y cargar partida en cualquier punto; esto te ofrece la oportunidad de disfrutar algunos de estos juegos retro clásicos sin el miedo de tener que empezar de nuevo desde el principio

Batería de cuatro horas de vida; tiene 1200 mAH y además puedes cargar y jugar al mismo tiempo si quieres continuar jugando

Retrobit - Sega Saturn Manette 8 boutons sans fil 2.4Ghz - Dongle USB/Port d'Origine inclus - Edition Gris [Importación francesa] € 39.99

Amazon.es Features Part Number RET00165 Model RET00165 Release Date 2019-11-08T00:00:01Z Edition 2.4 GHz Language Inglés

retro-bit Metal Storm Collector's Edition para Nintendo NES € 119.00

Amazon.es Features Part Number RET00186 Model RET00186

Retro-Bit Official SEGA Mega Drive USB Controller 8-Button Arcade Pad for PC, Mac, Steam, RetroPie, Raspberry Pi - USB Port - Black [Importación inglesa] € 25.98

Amazon.es Features Official SEGA Licensed Controller (Original Grade Quality)

New L/R Shoulder Buttons for Extra Configuration Options

10ft/3m Cable Length. Classic 6-Button Layout with Re-positioned Mode Button

Compatible with Sega Mega Drive Mini, Nintendo Switch, PC, Mac, Steam, RetroPie, Raspberry Pi For USB, swap between D-Input and X-Input by holding the START button for 5 seconds

For USB, swap between D-Input and X-Input by holding the START button for 5 seconds

Retro-Bit R-Type Returns SNES - Collectors Edition - noir [Importación francesa] € 140.90

Amazon.es Features Part Number RET00098 Model RET00098 Is Adult Product Language Inglés

Retro-Bit Metal Storm Edition Standard pour Nintendo NES [Importación francesa] € 38.98

Amazon.es Features Part Number RET00187 Model RET00187 Release Date 2019-12-13T00:00:01Z Language Inglés

Family Consola Construido 620 Videojuegos Salida AV Con Dos Controladores € 34.92

€ 33.92

Amazon.es Features ★ Conéctese a la TV a través de la salida AV y juegue cientos de juegos clásicos de inmediato. (Nota: el juego no se puede guardar).

★ Línea de transmisión de cobre puro con mango horizontal de 2 botones para una conexión más conveniente

★ Dos personas usan dos manijas de control al mismo tiempo, botones de control de 8 posiciones, fáciles de usar y cómodos de tocar

★ El mejor regalo para los niños, tanto si a los niños como a las niñas les encantará, también es la mejor manera de llevarte a tu infancia y jugar con los niños.

★ Consejo: adecuado para los recién llegados a las consolas de juegos clásicas. Esta es una consola de juegos de 8 bits con controles simples. La calidad de imagen no será tan clara como los juegos de hoy, y es posible que no esté acostumbrado. Muchos juegos clásicos siguen siendo muy interesantes y muy desafiantes. El televisor debe estar diseñado para permitir la conexión de cables AV.

My Arcade Retro Machine - 200 Juegos Vintage (8 Bit) € 26.85

€ 17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Llévate tus juegos contigo! Perfecto para viajar

Juegos a color

Juegos de deporte, puzzles, acción, etc. Encuentra el que más te guste

Requiere 3 pilas AA (No incluidas)

My Arcade Pixel Player € 33.90

€ 29.95

1 used from €18.96

Amazon.es Features Part Number DGUNL-3202 Model DGUNL-3202 Is Adult Product Release Date 2018-11-15T00:00:01Z Language Inglés

retro-bit-pc-7017 Controlador USB con 6 Botones € 20.90

Amazon.es Features Juegue en cualquier PC o Mac con puerto USB.

Revive el calssic experiencia en juegos de hoy.

Todos los botones pueden configurarse.

8Bitdo SN30 Pro+ Wireless Bluetooth Gamepad for Nintendo SwitchWindowsmacOSAndroidRaspberry Pi (SN Edition) [ ] [Importación alemana] € 40.29

Amazon.es Features Part Number 6922621500575 Model 6922621500575 Is Adult Product Release Date 2019-09-27T00:00:01Z Edition Standard Language Inglés

Retro-Bit Europe Joe and Mac Ultimate Caveman Collection PAL Version SNES Cartridge for Super NES (Nintendo Super NES) [Importación inglesa] € 28.93

Amazon.es Features Part Number RET00087 Model RET00087

Retro-Bit RB-SR3-2043 Negro, Rojo juego para PC - videoconsolas (NES / SNES / Genesis, NTSC, Negro, Rojo, AV, S-Video) € 65.84

Amazon.es Features Retro-Bit Super RetroTRIO Console NES/SNES/Genesis 3-In-1 System - Red/Black

HardwarePlatform: Nintendo NES

