Los 30 mejores Resistencia De Silicona Para Incubadora capaces: la mejor revisión sobre Resistencia De Silicona Para Incubadora

DOJA Industrial | Cable calefactor 60W | 2 metros | 230v | Resistencia de silicona Professional para Incubadora Terrario Reptiles Acuario Semilleros | Sonda calentador Fabricacion de cerveza vino € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Quieres construir tu incubadora, terrario o Acuario? Con nuestro Cable calefactor podras construir tu proyecto de forma asequible y professional. Nuestras resistencias flexibles de silicona estan fabricadas en españa y son de calidad industrial.

Con nuestra Resistencia de Silicona produce la calor necesaria gradualmente, nada que ver con las bombillas ya que con estas cuando dispara el termostato aumenta la temperatura en exceso. Gracias a la resistencia de silicona y un termostato digital lograras mantener tu incubadora entre 37,5 y 37,8 grados imprescindible para una correcta incubacion.

COMPLETAMENTE AISLADA - Protege a tus reptiles o peces de sufrir ningun accidente. Hemos conseguido un perfecto aislamiento mediante un compuesto siliconado a base de elastómeros de silicona que al mismo tiempo protege completamente al conductor contra la humedad y la corrosión.

️ La característica principal de este tipo de resistencias es su flexibilidad, que las hace adaptables a cualquier tipo de superficie. El radio de curvatura mínimo de cada uno de los diferentes tipos es igual al diámetro de la propia resistencia.

✅ [ATENCIÓN!] - 100% GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO - Si tiene cualquier problema con nuestro producto, póngase en contacto con nosotros para realizar el cambio o la devolución del dinero.

Resistencia de silicona 3m, 90W. Cable calefactor flexible calentador Uso profesional y particular. Para semilleros, acuario, terrario reptiles, incubadora, humedades, frigoríficos, cerveza € 17.45 in stock 1 new from €17.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [CARACTERÍSTICAS]: resistencia de silicona de 3 Metros y 90 Vatios, 230V C.A. Diámetro 4.2mm. Por su flexibilidad y facilidad de instalación en cualquiera de tus proyectos o necesidades, particulares o profesionales. La acompañamos de un juego de conectores Faston para su fácil instalación o conexión a un elemento regulador.

[USOS]: Para evitar humedades o condensaciones en paredes, suelos, cristales o puertas, en aparatos frigoríficos o de cualquier uso. Fácil de pegar a cualquier superficie exterior o interior con silicona u otro sistema de sujeción, te permite fabricar mesas calientes, estantes, vitrinas, armarios o cualquier otro espacio que necesite mantener una temperatura.

[FUNCIONALIDAD]: Para fabricar tu propio semillero, incubadora, terrario, reptiles, acuario, pequeño invernadero o cualquier otro sitio que necesites de un aporte de temperatura suave. Para sitios donde la temperatura ha de ser exacta como en las incubadoras se debe de regular con un termostato digital o analógico.

[OTROS USOS]: Para fabricación de algunas bebidas como vino cerveza sidras, y otras. Para licuar o derretir miel, cremas, grasas o cualquier otro producto es suficiente con rodear el envase con el cable para mantener la temperatura idónea.

[CALIDAD]: Nuestra resistencia de silicona esta fabricada con materiales de gran calidad esta totalmente aislada, y aporta un calor constante y suave tiene 30 Vatios por metro, elija la longitud mas apropiada para cada necesidad y tenga en cuenta que no se puede cortar ni empalmar con otra.

COVVY STC-1000 - Controlador digital de temperatura, termostato centígrado AC 110-220 V, controlador de calefacción y refrigeración con sonda NTC de 3 pies € 13.39 in stock 1 new from €13.39

1 used from €11.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función de calefacción y refrigeración conmutable, con admisión de visualización en °C y alarma automática de exceso de temperatura.

Calibración de la temperatura compatible con la función de protección de la salida de control de refrigeración.

Controla la temperatura ajustando el valor de ajuste de la temperatura y el valor diferencial.

Rango de medición de temperatura: -50 °C ~ +99 °C; Resolución: 0,1 °C; Precisión: ± 1 ℃ (-50 ~ 70 °C); con sonda de sensor de 0,91 m.

Se puede utilizar para congeladores doméstico, tanques de agua, neveras, acuarios, cervezas caseras, incubadoras de pollos, etc., también se puede usar en laboratorios y otros sistemas controlados por temperatura.

Hethya 16 – 36 Huevos Incubadora automática de Huevo, Monitoreo de la Humedad, incubadora de Pollos para el hogar, Controlador de la Granja € 98.80 in stock 1 new from €98.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Función de Conmutación Automática de Fuente de Alimentación Dual] La incubadora se puede conectar a una batería de 12 V y a una fuente de alimentación de 220 V al mismo tiempo. En caso de un fallo en el suministro eléctrico, la máquina cambia automáticamente a la fuente de alimentación de la batería de 12 V. Una vez vuelve el suministro eléctrico, la máquina cambiará automáticamente a la fuente de alimentación doméstica de 220 V

[Rotación Automática de Huevos / Espaciado Ajustable de la Bandeja de Huevos] La incubadora puede rotar los huevos automáticamente una vez cada 90 minutos de acuerdo con los diferentes tamaños de huevos. Puede evitar los problemas de desalineación y daño de huevos de diferentes tamaños. La distancia entre los rodillos es ajustable

[5 Modos de Incubación Automáticos] Personalizable para gallinas, patos, ocas, palomas, etc. En el modo automático, la máquina ajusta automáticamente la temperatura de incubación requerida para diferentes períodos de tiempo, rota los huevos automáticamente y emite una alarma en caso de anomalía

[Función de Adición de Agua] Para aumentar el volumen de agua, solo necesita agregar agua desde el exterior de la incubadora. La incubadora tiene pequeños orificios

[Tiempo de Incubación de Varios Tipos de Huevos] Los huevos de gallina empiezan a salir en 19 días y acaban el proceso en 21 días; los huevos de pato empiezan a salir en 26 días y acaban el proceso en 28 días; los huevos de oca empiezan a salir en 29 días y acaban el proceso en 32 días; los huevos de codorniz empiezan a salir en 15 días y acaban el proceso en 16 días READ Los 30 mejores Brita Fill&Go capaces: la mejor revisión sobre Brita Fill&Go

Incubadora de Huevos Automaticas Digital con Volteo, 24 Huevos Gallina, 96 Huevos Codorniz - Made in Italy € 210.00 in stock 4 new from €209.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incubadoras digitales de 24 huevos, diseñadas para la incubación de huevos de gallina, faisán, pintada, cordoniz, perdiz pardilla, perdiz, pavo, palmípedos (pato común, pato criollo, ánade real, pato real etc.), pavo real, perdiz griega, paloma, colín de Virginia, pájaro exóticos y rapaces. La capacidad es de 24 huevos de medio/gran tamaño o 96 huevos de tamaño pequeño (ej. cordoniz). ET 24 han sido diseñadas para ser simples y rápidas en sus uso

La forma especial de las bandeja porta-huevos permite acomodar tanto huevos pequeños (hasta 4 huevos de cordoniz) como grandes (hasta huevos de oca).

Pantalla digital. Permite la regulación de la temperatura de 30° C a 40°C, con variaciones de 0,1°C, presionando los botones (+) y (-) - (Modalidad Programa).

Cubetas para llenar los tanques del agua sin abrir la incubadora, evitando así la dispersion de calor y humedad.

Los huevos a incubar se colocan en una bandeja con un sistema de alvéolos basculante: la oscilación de las bandejas está regulada por la llave fuera de la incubadora o de forma continua y automática por la unidad de volteo.

GOLDMAN SERVICE Resistencia calefactora de Silicona Adhesiva Flexible ultraplana con limitador de Temperatura. 500W, 220V. L 290 x 175mm (500W) € 42.95 in stock 1 new from €42.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Datos técnicos: Potencia: 500W Voltaje: 220V Medidas: 290 x 175mm Cable: 50cm Espesor: 1mm. MatDatos técnicos: Potencia: 200W Voltaje: 220V Medidas: 210 x 116mm Cable: 50cm Espesor: 1mm. Material: Silicona flexible adhesiva. Con termostato limitador de temperatura. Temperatura máxima 130 °C.erial: Silicona flexible adhesiva. Con termostato limitador de temperatura. Temperatura máxima 130 °C

Hostelería: buffets, mesas calientes, barras frías, vitrinas refrigeradas, cubetas, calienta bebidas

Refrigeración industrial y comercial: Frigoríficos congeladores, bandejas de condensación, anti-condensación para vitrinas frigoríficas, calentadores de aceite para carters de compresores

Industria: prensas térmicas, moldes, placas calefactoras, recipientes y bidones

Varios: antenas parabólicas, incubadoras de pollos, anti-condensación para aparellajes y cuadros eléctricos, calentamiento de invernaderos, acuarios y terrarios, usos sanitarios.

Herramientas para Mascotas, Calentador de Calentador de la incubadora de calefacción para los Accesorios de la incubadora de Huevos 110V 220V € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de material de alta calidad, es durable y práctico.

Este producto hace que su vida normal sea más conveniente.

El artículo es muy fácil de usar, vale la pena tener uno.

Es un gran regalo para su familia o amigos.

Si no estás completamente satisfecho con tu compra. Reemplazaremos o reembolsaremos a usted.

Incubadora automática de 48 huevos, pantalla digital y rotación automática, control estable e inteligente de temperatura y humedad Apto para pollos, patos, gansos, codornices, pájaros, palomas € 99.99 in stock 1 new from €99.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Operación simple y totalmente automática】 La incubadora Sailnovo tiene rotación automática de huevos y control de temperatura constante. El diseño del orificio de inyección de agua puede agregar agua sin abrir la tapa. Gire cada 2 horas para asegurarse de que los huevos se calienten de manera uniforme.

【Pantalla estable de temperatura y humedad】 En 2022, el último ventilador de control central inteligente y el sistema de circulación de alta eficiencia garantizan una temperatura constante y reducen la pérdida de aire. Una pantalla externa puede monitorear con precisión los niveles de temperatura y humedad. La incubadora le avisará cuando la temperatura mínima y la humedad estén por debajo de los valores mínimos.

【Capacidad de 48 huevos】 Esta incubadora de huevos redonda puede incubar 48 huevos, no se ve afectada por el tamaño de la bandeja de huevos, puede incubar pollos, patos, gansos, codornices, faisanes, pavos, cisnes, loros, tortolitos, guacamayos y otros embriones de animales que ponen huevos. . Perfecto para granjas, hogares, escuelas, talleres y más.

【Material y pantalla duraderos】 Hecho de material PP + ABS fuerte y saludable, saludable y duradero, no dañino para los seres vivos. La pantalla puede monitorear la temperatura, la humedad, los días posteriores a la eclosión y el tiempo de rotación automática. lograr una incubación eficiente.

【Compra sin preocupaciones】 Su satisfacción es nuestra principal prioridad. Puedes comprar con confianza. Si encuentra algún problema de temperatura durante el proceso de incubación, no dude en contactarnos, nuestros ingenieros estarán encantados de resolverlo y brindarle un servicio posventa satisfactorio para devolución e intercambio. 🙂

ZHITING Termómetro LCD digital Monitor de temperatura con sonda externa para refrigerador Congelador Refrigerador Acuario Acuario (2PCS) € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL DEL PRODUCTO】 El termómetro para acuarios utiliza una sonda de sensor de acero inoxidable de alta precisión para medir la temperatura del agua del acuario. La unidad principal utiliza una pantalla LCD profesional para resolver el problema de no conocer la temperatura de la pecera, proporcionando así un ambiente de agua saludable y confortable para todo tipo de peces.

【PANTALLA DE PANTALLA GRANDE】 Termómetro de acuario digital con pantalla grande Pantalla LCD de 1.6 pulgadas, temperatura fácil de leer para niños o personas mayores, monitoreo en tiempo real de los cambios en la temperatura del agua.

【PRUEBA DE TEMPERATURA ANCHA】 Rango de temperatura -58 ℉ ~ + 230 ℉; Precisión de medición de temperatura: ± 1 ℉; Se puede utilizar en la detección de temperatura de muchos tipos de líquidos, lo que simplifica la medición de temperatura.

【LARGA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA】 Alimentado por dos pilas de botón LR44 (incluidas), tiempo de funcionamiento de la batería de hasta 8 meses.

【El paquete incluye】 El paquete incluye; 2 x termómetro de acuario.

Euroharry Columna de nivelación de silicona para cama caliente de 16 mm/18 mm, herramienta de incubación estable, tope de silicona resistente al calor para impresora 3D (18 mm, 4 negros) € 7.12 in stock 1 new from €7.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con el equilibrio de la impresora 3D, la columna de nivelación con un diámetro interior de 4 mm hace que sea mejor nivelar tu impresora 3D

Utilizado para la conexión de la cama caliente de la impresora 3D, puede reemplazar el nivel original del muelle

Buen efecto de absorción de impactos, resistencia a altas temperaturas

Tipo: Columna de nivelación de cama de silicona con calor y diámetro exterior: 16 mm, ID 4 mm.

Especificaciones: un lado es plano y un lado es de bore

Calentadores Baverta - Calentador de aire Ventilador PTC de temperatura constante Calentador de coche Incubadora de calefacción de espacio pequeño(24V 150W) € 20.39 in stock 2 new from €20.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con aislante en la superficie, seguro de usar, alta confiabilidad.

Este sistema ahorra energía, cuando el calentador aumenta la temperatura ambiental, la potencia se reducirá gradualmente dentro de ciertos rangos

Calentador de aire Adopta un cable de silicona resistente al calor como cable principal, cable rojo para

Calentar rápidamente, larga vida útil. Con orificios de montaje, fácil de instalar.

Aplicable para calentadores, humidificadores, aire acondicionado y otros aparatos de uso común.

Thlevel Mini Termómetro Higrómetro Digital Termometro Casa Interior de Temperatura y Humedad (3 PCS) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Monitor de temperatura de humedad en el hogar】 Este termómetro higrómetro portátil mide la humedad y la temperatura interiores, lo que le ayuda a conocer las condiciones del aire interior, conviértete en la opción ideal para tu vida personal y profesional.

【Rango de medida】 Rango de temperatura: -50 a 70 °C; Desviación de temperatura: ± 2 °C. Rango de humedad: 10% ~ 99% HR; Desviación de humedad: ± 5% HR. Medida una vez cada 10 segundos, proporciona la lectura más reciente y precisa.

【Diseño mini y simple】 Gracias a su mini cuerpo, el dispositivo se puede colocar discretamente en cualquier lugar. Con la apariencia más simple y una función muy práctica. No necesita una operación para leer la pantalla con mucha facilidad. Tamaño: 48 * 28,6 * 15,2 mm.

【Ampliamente utilizado】 Thlevel termómetro higrómetro digital es muy popular y se usa ampliamente en la sala de estar, el invernadero, la sala de instrumentos musicales, la bodega, el sótano, el almacén, el granero, la habitación del bebé y el guardarropa.

【Lo que obtiene】 3 * Termómetro higrómetro digital, Cada dispositivo incluía dos baterías de botón LR44. Puede contactarnos por correo electrónico si tiene alguna pregunta después de la compra, y le proporcionaremos un servicio posventa confiable.

Resistencia eléctrica de repuesto para incubadora de 12/15 huevos automática Gallinas Pollos Patos € 5.99 in stock 1 new from €5.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pieza de repuesto para incubadora de huevos.

Fácil montaje y sustitución

Para aparatos automáticos de incubación artificial de huevos

Asixxsix Criadora, incubadora, Velocidad de Calentamiento Estable Alambre de Calentamiento de Silicona Resistente(European Standard 220V) € 219.59 in stock 1 new from €219.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El diseño de la bandeja de huevos con rodillo es adecuado para una variedad de huevos, sin cambiar la bandeja de huevos, y puede realizar un giro automático de los huevos de 360 ​​grados.

El sistema de circulación de conductos de aire científico y razonable hace que la temperatura y la humedad dentro de la máquina sean más uniformes.

La carcasa está hecha de material plástico de alta calidad, resistente al desgaste y duradero, y no se daña fácilmente.

Con el ventilador, el volumen de aire es grande, el rendimiento es estable y se promueve la circulación de aire de toda la máquina.

Usando alambre calefactor de silicona, resistencia a altas temperaturas, velocidad de calentamiento estable, calentamiento continuo. READ Los 30 mejores Sabanas Coralina 90 capaces: la mejor revisión sobre Sabanas Coralina 90

WilTec Resistencia calefactora de Repuesto para Mini-incubadora de Huevos Cría Aves Gallinas Pollos Patos € 5.99 in stock 1 new from €5.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pieza de repuesto para mini-incubadora de huevos.

Fácil montaje y sustitución

Para aparatos automáticos de incubación artificial de huevos

Inkbird ITC-308 Doble Rele 220v Digital Termostato con Sonda, Controlador de Temperatura Refrigeración y Calefaccion Regulador para Calentador Acuario y Peceras, Bomba de Agua, Terrario Incubadoras Reptiles, Kit Cerveza Artesanal € 41.78

€ 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ◆ Tiene un diseño de plug and play, fácil de usar. Hay dos enchufes "enfriamiento" y "calefacción". Puede insertar en un calentador y un refrigerador al mismo tiempo para control los rangos de temperaturas en un lugar.

◆ Con una pantalla retroiluminada roja, puede ver la información incluso en la oscuridad. Soporta lecturas de Centígrados o Fahrenheit(-50 ~ 120 °C / -58 ~ 248 °F); Resolución 0.1 ° C / 0.1 ° F.

◆ Alarma de límite de temperatura alta y baja, anormal alarma de la sonda, función de calibración de temperatura, protección de retardo para enfriamiento; Con sonda IP68 NTC de 2 m, fabricado en acero inoxidable, se puede colocar en agua de mar.

◆ El termostato se puede utilizar para controlar una amplia variedad de dispositivos de calefacción y refrigeración, fermentación, acuario, invernadero, frigorífico, elaboración de cerveza casera, incubación, etcs.

◆ Puede ser ampliamente utilizado en acuarios, invernadero vegetal, cerveza casera, cría, eclosión y otros escenarios. La garantía del termostato es de dos años y la sonda es de un año. Si tiene alguna pregunta, contáctenos por correo electrónico primero y definitivamente le daremos una respuesta satisfactoria.

WAGNER pistola de aire caliente FURNO 750 - max.630°C, 2000 W, mango ergonómico incl. boquilla de chorro, reflector, centrado, chorro ancho, rascador de pintura y pantalla LCD € 90.25

€ 86.80 in stock 9 new from €57.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo optimó para aplicaciones versátiles, por ejemplo, quitar la pintura, aflojar el óxido, descongelar, dar forma, iluminar la parrilla, encoger, calentar, etc.

Temperatura infinitamente variable para los más diversos proyectos

Potente elemento calefactor de cerámica para un rápido calentamiento

Pantalla gráfica LCD con functión de guardado / Functional maletín de herramientas con sistema Angle-loc

Accesorios incluidos: Boquilla de pulverización, boquilla reflectante, boquilla de centrado, boquilla de chorro ancho, raspador de pintura 5 en 1

Accesorio para incubadora, Tubo de humidificación no tóxico, Tubo de humidificación Plata Duradera Resistente al Desgaste para Dispositivo de incubació € 17.06 in stock 1 new from €17.06 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【4 Different Power Supplies For Your Choice】Humidificador Incubadora, 4 potencias diferentes para que elijas, satisface tus diferentes necesidades

【Incubator And Humidifier】Incubadoras, Humidificador de incubadora de alta calidad para el control de la humedad de la máquina de incubación

【Special Bracket For Installation】Incubadoras De Huevos, Modo de instalación de sujeción para un fácil montaje y uso

【Perfect Substitute】Resistencias Para Incubadoras, Un reemplazo bueno y directo del viejo o roto,Adecuado para la agricultura a gran escala, propicio para la eclosión de pollos, patos y gansos

【Made Of High-quality Copper Material】Incubadoras Para Pollos, Hecho de cobre de primera calidad, es duradero, confiable y puede usarse durante mucho tiempo

VooGenzek XH-W3001 Módulo Controlador de Temperatura LED Digital, Interruptor de Termostato Digital con Sonda Impermeable, Termostato de Enfriamiento de Calefacción Programable (12V 10A 120W) € 9.59 in stock 1 new from €9.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de usar: este módulo controlador de temperatura LED digital tiene 2 modos de funcionamiento, modo de calefacción (la temperatura de inicio es más baja que la temperatura de parada) y modo de enfriamiento (la temperatura de inicio es más alta que la temperatura de parada).

Diseño de pantalla digital: la pantalla digital muestra la temperatura de medición, lo que proporciona una alta precisión de medición y control de temperatura.

Rendimiento estable: amplio rango de control de temperatura de -50 ℃ a 110 ℃. Precisión de control de alta temperatura de 0,1 ℃.

Sonda impermeable: diseñada profesionalmente y especialmente equipada con sonda impermeable, es ideal para un uso conveniente, duradera para una larga vida útil.

Ampliamente utilizado: ampliamente utilizado en el área de incubación, incubación, caja de equipo, sistema de aire acondicionado, protección de control de temperatura, sistema de enfriamiento de gabinete y otros campos.

VDYXEW Mini Invernadero – para hasta 12 Plantas por Invernadero, Verde y Transparente (2 Unidades) € 7.89 in stock 2 new from €7.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mini invernadero de alta calidad. Tapa de plástico, ideal para el cultivo de hierbas, flores, ensaladas, frutas, verduras, esquejes o preparación de las semillas

Miniinvernadero con una regulación óptima de la temperatura y la humedad, las rejillas de ventilación proporcionan aire al invernadero lo que reduce el riesgo de formación de hongación de las semillas.

Mini invernadero pequeño pero sin embargo es ideal para balcón, terraza, alféizar de ventana

El mini invernadero se puede mantener limpio y el diseño transparente te permite observar el crecimiento de las plantas en cualquier momento.

Medidas aproximadas: 185 x 145 x 110 mm. Color: verde

Greluma 2 Piezas Módulo Controlador de Temperatura con Estuche,XH W1209 Pantalla Módulo de Termostato Digital con Sonda NTC Impermeable Interruptor de Módulo de Control de Temperatura € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El controlador del módulo de termostato W1209 tiene una entrada de sensor, teclas, pantalla LED y un relé. Puede reprogramarse para control, cronometraje o conteo.

Rango de medición de temperatura: -50 ~ 110 ℃. Precisión de control: 0,1 grados centígrados Potencia de entrada (CC): 12 V; Entradas de medida: NTC (10K 0,5%); Sensor impermeable: 0.5 M; Salida: Salida de relé de 1 canal, Capacidad: 10A; Consumo de energía: Corriente estática: 35 mA; Corriente: 65 mA.

Termostato electrónico digital con pantalla LED de 3 dígitos, color rojo, extremadamente brillante. Funcionamiento tanto en calefacción como en refrigeración para controlar fácilmente equipos y dispositivos.

La salida está controlada electrónicamente por un microprocesador, para garantizar la máxima precisión de intervención y una excelente resolución de la temperatura de lectura.

La sonda NTC es impermeable y permite controlar la temperatura incluso de los fluidos, permitiendo el calentamiento o enfriamiento controlado 【Nota: La caja de madera laminada es la caja de plástico transparente. Debe arrancar la capa exterior de madera con cuidado, la capa exterior es muy delgada. (Puede proteger el interior para evitar rayones). Y debe ensamblar e instalar la carcasa usted mismo】.

REPORSHOP - Resistencia Silicona 4Mts 3mm Flexible 60W 220V Standard € 23.29 in stock 1 new from €23.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistencia Silicona 4Mts 3mm Flexible 60W 220V

RIOGOO 24 * 52cm Alfombrilla térmica para plántulas y Controlador de termostato 68-108 °F Controlador de termostato Digital IP68 a Prueba de Agua € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ahorre su dinero: incluye 1 paquete de alfombrilla térmica para plántulas de 10 * 20.75 pulgadas y 1 paquete combinado de controlador de termostato digital, que puede ahorrarle dinero en un tiempo.

Compatible con la mayoría de las alfombrillas térmicas para plántulas: nuestro controlador de termostato digital es compatible con casi todas las alfombrillas térmicas para plántulas. Mantiene una temperatura estable entre 68 ° F / 20 ° C - 108 ° F / 42 ° C para las necesidades profesionales.

Diseño de película calefactora: a diferencia del cable calefactor tradicional, utilizamos la película calefactora más nueva ya que puede proporcionar una temperatura estable, que son las temperaturas perfectas para la propagación del corte y el inicio de las semillas.

Multifuncional: Perfecto para terrarios de siembra, germinación, elaboración casera y recintos de mascotas, como los que se utilizan en reptiles, roedores y arácnidos. Es fácil de almacenar, simplemente enrolle el tapete y envuélvalo con el cordón. Cuando llegue el momento de comenzar a sembrar nuevamente, se desplegará fácilmente y realizará su tarea.

Garantía de 1 año: Ofrecemos una garantía de 1 año para nuestros productos. Si tiene algún problema, puede contactarnos en cualquier momento.

KETOTEK Controlador de temperatura y humedad, Digital termostato 220V Calentamiento Enfriamiento con Sonda, 10A De Salida Directa, para Incubadora Invernadero Reptil € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Control de temperatura y humedad】El regulador de temperatura y humedad puede regular la temperatura y la humedad al mismo tiempo y está conectado a dispositivos de refrigeración, calefacción, humidificación, deshumidificación. *Advertencia: tenga en cuenta que no se necesitan enchufes, cableado. La salida 1 y la salida 2 tienen salida de potencia cuando funciona. La tensión se emite directamente. La carga debe estar conectada antes de encender.

【Ventana de visualización dual】Fácil de configurar, puedes medir la temperatura y la humedad al mismo tiempo y conectar este regulador de temperatura y humedad a la fuente de alimentación y el dispositivo. A continuación, puedes programar simplemente ajustando la temperatura de inicio / parada y la humedad de inicio / parada para controlar el trabajo del dispositivo.

【Alta precisión】Este termostato de control de humedad está equipado con un sensor de temperatura y humedad de alta precisión, que proporciona un rendimiento preciso y estable. Precisión de control: ± 1 ℃/± 5% RH. Fuente de alimentación: 230 Vac, Salida: Max 10A 230Vac(relé de 10 A en el interior, utilice corriente de carga

【Seguro, ligero y universal】El regulador de temperatura y humedad está hecho de material ABS, que es más seguro y fácil de usar. Se puede utilizar en frigoríficos, incubadoras, reptiles caseros, corral de aves, recipientes de cristal, hornos, almacenes de cereales, salas de máquinas y otros campos con requisitos de temperatura y humedad.

【Alarma de seguridad】 Alarma cuando la temperatura o la humedad exceden el valor de ajuste de humedad de temperatura alta / baja, alarma cuando el error del sensor o la temperatura / humedad exceden el límite. La visualización en pantalla "-H-" significa exceder el valor alto de temperatura o humedad, y la visualización en pantalla "-L-" significa exceder el valor bajo de temperatura o humedad.

Ventilador fan Axial para Cassette de chimeneas insertable alta temperatura de aspas metálicas universal. (92x92x38mm) € 42.95 in stock 1 new from €42.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ventilador axial alta temperatura. 92x92x38mm, 220V, 14-16W. Con cuerpo y aspas metálicas. Fan para cassette insertable en chimeneas de leña, carbón, huesos, estufa de pellets sin humo, gas etc. Función de ahorro energético, silencioso y alta calidad.

Nota importante: Este ventilador sirve para aspirar o impulsar el circuito de aire caliente del interior del cassette favoreciendo la conducción del calor hacia habitaciones o zonas que queramos calentar; nunca se debe de instalar en el circuito de combustión ni en el tubo de salida de gases ni le debe llegar el calor directamente de la llama.

30% más eficiente en rendimiento energético de estufas y chimeneas con el uso del ventilador, consiguiendo que el calor llegue más lejos en la habitación y menor consumo de combustibles.

La instalación es fácil y sencilla, adaptable a la gran mayoría de estufas, extractores, chimeneas, estufas de leña, incubadora, pellets de madera, calderas de leña, turbinas de aire, extractores de barbacoa, estufas de cascaras de almendras.

Incluye integrado conexión eléctrico por cable anti calórico resistente a alta temperaturas. READ Los 30 mejores Vinilo Coche Exterior capaces: la mejor revisión sobre Vinilo Coche Exterior

Titan Incubators Criadora de Pollitos 30 x 30 cm € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【EMITE CALOR SEGURO】¡Nuestra original Titan Brooder Hen emite calor radiante seguro, perfecto para criar pollitos recién nacidos o aves acuáticas cuando comienzan su viaje de vida! ¡Incluso puede voltear la Gallina Brooder y usarla como suelo radiante para loros!

【ACOMODA HASTA 25 POLLITOS】Nuestro modelo de 30x30 cm permite que 1-25 pollitos se acurruquen bajo una superficie cálida sin quemarse. Patas fácilmente ajustables para permitirle "crecer" junto con sus pollitos.

【ENERGÍA EFICIENTE PARA AHORRAR DINERO】Nuestra gallina criadora utiliza un bajo consumo de energía de 20 W, que es un 92 % más bajo que una lámpara de calor típica de 250 W, lo que genera GRANDES AHORROS durante el período de cría.

【SIMPLE Y FÁCIL DE CONFIGURAR】Nuestra gallina madre gallina criadora es perfecta para suficientes expertos y lo suficientemente simple para principiantes. Este es un equipo esencial para cualquier persona que desee incubar y criar pollitos sanos.

【SERVICIO POSTERIOR A LA VENTA】Aquí en Team Titan, nos enorgullecemos de brindar un excelente servicio al cliente y atención posventa a todos nuestros clientes. ¿Alguna pregunta o consulta? ¡No dude en contactarnos y haremos todo lo posible para brindarle una solución!

Pistola Aire Caliente con Pantalla LED, Tilswall 2000W Pistola de Calor 50-600 ℃ de 12 Modos Ajustables de Temperatura, con 4 Boquillas y 4 Raspadores para Soldar, Decapar, Secar y Descongelar etc € 39.99

€ 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta Potencia】: La pistola de aire caliente Tilswall tiene un potente motor de 2000 W, permite un calentamiento rápido de 50 ° C hasta 600 ° C, ideal para decapar pintura, plegar y moldear plástico, suavizar la PVC retráctil y la junta alrededor del fregadero,etc

【Indicador LED y Sistema de Memoria Inteligente】: Ubicada en arriba, la pantalla LED de el decapador profesional es más brillante, que es fácil de leer y ajustar rápidamente la temperatura presionando directamente el botón. Además, su sistema de memoria inteligente puede mantener el último ajuste de temperatura, que es muy conveniente para trabajos de largo tiempo

【Larga Vida de Uso】: Nuestras decapadoras de aire caliente tiene un diseño de enfriamiento automático de 30 segundos para proteger la máquina, evitando el calor demasiado que puede extender la vida útil. También puede prestar el botón de tres segundos para cerrarlo directamente

【12 Temperaturas Ajustables】: Diseñado con el núcleo de calentamiento de cerámica, nuestra pistola de calor tiene 12 temperaturas ajustables (I:50 ℃, 100 ℃,150 ℃,200 ℃,250 ℃,350 ℃.II: 100 ℃, 200 ℃, 300 ℃, 400 ℃ , 500 ℃, 600 ℃.), cuales son perfectas para satisfacer sus necesarios diferentes

【Paquete Incluido】:1x pistola de calor Tilswall,1 x boquilla concentrada,1 x boquilla de protección de vidrio,1 x boquilla concentrada grande,1 x boquilla reflectora,1 x raspador,3 x raspador detallado,1 x marco raspador,1 x manual de usuario en español.Si tiene algún problema 24 meses,contáctenos,no se preocupe,siempre estamos a su servicio

Criador 48 huevos Incubadora de pollo Incubadora Pollo Pato Aves de corral Automático € 102.34 in stock 1 new from €102.34 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Param Parámetro técnico】 Tamaño 47 * 47 * 22CM, temperatura de 0 a 99 grados, voltaje eléctrico 220V, potencia 80W. El material principal por PVC ecologista plástico.

【Gran capacidad】 Esta incubadora es suficiente para poner a la vez 48 huevos de aves o aves con el soporte extraíble de los huevos en la forma de la canasta. Este montaje hueco está diseñado para proporcionar circulación de aire y proporcionar el entorno adecuado para la incubación.

【Display Pantalla digital de alta definición】 Las pantallas CE 4 muestran el tiempo restante de giro del huevo, el día total de incubación, la temperatura y la humedad en el interior, fáciles de operar.

【Turn Torneado automático de huevos】 devuelva los huevos automáticamente cada 2 horas mediante el modo de suspensión al hacer funcionar el motor eléctrico, para reducir efectivamente la mortalidad en caso de que sea difícil en la salida de la cáscara, para aumentar la tasa de incubación de manera más efectiva.

Esta incubadora es aplicable para la incubación de huevos como huevos de gallina, pato, codorniz, paloma, pavo u otros huevos y aves de aves de corral en la cría.

RUIZHI STC-3028 Medidor Digital de Temperatura y Humedad,110-220V 10A Termostato Dual Digital Display Regulador de Temperatura con Doble NTC Sonda de Calefacción Sensor € 18.99

€ 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❀Control Dual: Este controlador de temperatura y humedad puede controlar la temperatura y la humedad al mismo tiempo, y se puede conectar con un dispositivo de enfriamiento o calentamiento y un humidificador o deshumidificador al mismo tiempo.

❀Fácil de Conectar y Programar: Conecte este controlador de temperatura y humedad y el dispositivo a la fuente de alimentación, luego puede programar simplemente configurando la temperatura de inicio / parada y la humedad de inicio / parada para controlar el funcionamiento del dispositivo.

❀Alta Precisión : Este controlador de humidistato de termostato está equipado con un sensor de temperatura y humedad de alta precisión, que ofrece un rendimiento preciso y estable. Precisión: ± 1 ℃ / ± 0,1% RH.

❀Ligero: Fabricado en material ABS para un uso más seguro, este controlador de temperatura y humedad es pequeño y ligero.

❀Aplicaciones: El termostato se puede usar para calentadores de agua domésticos, congeladores, refrigeradores, acuarios, cerveza elaborada, incubadoras de pollos, cría, plantación, etc. También es adecuado para uso en laboratorio y otros sistemas de control de temperatura.

HTMC-7 DIY Mini juego de controlador de incubadora controlador de temperatura y humedad digital termorregulador para incubadora de huevos de aves de corral € 44.00 in stock 2 new from €44.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Panel: panel de chip importado, control de incubación de una tecla.

Ventilador de escape: disipación de calor uniforme, bajo nivel de ruido, tiempo de uso prolongado.

Película de calentamiento: calentamiento PTC a temperatura constante, la temperatura de incubación está garantizada.

Cable de alimentación doble: cuando la alimentación está apagada, puede conectar una batería de 12 V para la fuente de alimentación, que puede incubarse de forma segura.

Sonda de temperatura y humedad: sonda digital, rendimiento estable, sensor de temperatura de precisión, recopilación precisa de información

