Los 30 mejores Repelente Para Gatos capaces: la mejor revisión sobre Repelente Para Gatos

MENFORSAN Antiorines contra orines de perros y gatos - 500 ml € 5.81

Amazon.es Features Producto educador repelente anti-orines de perros y gatos. Evita los orines no deseados en escaparates, fachadas, esquinas, ruedas de coches etc.

Su aplicación diaria disminuye y reduce los hábitos de orinar adquiridos en estos lugares por perros y gatos.

Para uso en exteriores limpiar previamente la zona de aplicación sin lejía ni amoniaco y aplicar todos los días hasta conseguir el efecto deseado.

No usar sobre plantas Para uso en interiores. Limpiar previamente la zona de aplicación sin lejía ni amoniaco. Aplicar solo en superficies no textiles.

SEGMINISMART Repelente Perros y Gatos,Anti Arañazos para Gatos,Keep Off Spray Educador para Gato,Spray de Entrenamiento para Gatos,Cat Training Spray,Educación Spray para Perros y Gatos… € 16.99 in stock 3 new from €16.99

Amazon.es Features Protege muebles y casas: este spray evita que la mayoría de los gatos arañen muebles y sofás.

El spray eficaz para gatos es el spray ideal para entrenamiento de gatos para proteger tus muebles y alfombras

Olor a cítricos: agradable olor a cítricos para ti... horrible olor para tu amigo felino. Con el tiempo, el aroma crea una zona sin arañazos para tu gato.

Adecuado para todos los lugares. Puedes rociar este spray en cualquier lugar que no quieras que los gatos toquen, sofás, plantas, coches, armarios, etc.

Instrucciones para obtener los mejores resultados, necesitas utilizar 4 veces al día cada semana. Si aplicas el entrenador solo una o dos veces y esperas resultados inmediatos y concluyentes, puedes decepcionarte.

Flower 40559 40559-Repelente Perros y Gatos, 750 ml, No Aplica, 13x5x27.5 cm € 13.10

Amazon.es Features Corrige malos hábitos

Para evitar las micciones en lugares inapropiados

Para perros y gatos

750ml

Repelente Gatos y Perros Listo uso 750ml. - Batlle € 10.98 in stock 2 new from €10.98

Amazon.es Features Repelente perros y gatos Batlle es un producto que actúa sobre las glándulas olfativas de los animales, especialmente perros y gatos, provocando en ellos una reacción de repulsa

Su composición de larga duración permite mantener su acción durante varios Días, alargando la protección de la zona deseada y mejorando la viabilidad de las aplicaciones

Composición: Np. Dosis: Aplicar directamente sobre la zona a proteger, procurando un mojado abundante de la zona y evitando el contacto con superficies de ropa o telas susceptibles de ser manchadas

Kyrieval Pinchos Anti Gatos, Tiras de Espigas para Animales de Mascotas, Repelente para Disuasión, 200*30cm € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features Protege tu jardín, parterres, balcones: mantén a tu gato, perro y otros animales lejos de tu jardín, parterres y huertos.

Amplia aplicación: las rejillas se pueden utilizar en interiores y exteriores, por ejemplo, en césped, jardines, mesas, sofás, sillas u otros objetos de valor.

Fácil de instalar: la rejilla se puede colocar fácilmente en cualquier lugar.

Alta calidad: nuestras rejillas están hechas de polipropileno de alta calidad, ideales para ahuyentar a martas y gatos.

Tamaño: 200 x 30 cm, nuestra rejilla se puede cortar más corta y se puede conectar con la hebilla lateral más ancha o más larga según tus necesidades.

Repelente ultrasónico para gatos, repelente para espantadores de gatos TIMESISO, repelente para espantadores, a prueba de agua y con energía solar para gatos, perros, zorros, pájaros (2 Paquetes) € 45.88 in stock 1 new from €45.88

Amazon.es Features Principio: equipado con un sensor PIR para detectar el movimiento, este repelente ultrasónico de gatos zorros envía ondas de ultrasonido junto con luces LED para expulsar de manera efectiva a intrusos como perros, gatos, martas, mapaches, tejones, zorros.

Carga solar: se coloca un panel solar encima del repelente para asustar gatos que se puede cargar fácilmente, se puede cargar continuamente con suficiente luz solar para satisfacer el consumo diario. La carga de energía solar es una forma tan económica y ambiental que también puede ahorrarle mucho dinero.

Diseño resistente al agua: repelente de animales tiene un diseño resistente a la intemperie, lo que permite que el elemento disuasorio para gatos, perros y ratas resista las duras condiciones climáticas del exterior. Sin embargo, si llueve demasiado, se recomienda guardarlo adentro.

Amplio rango: el sensor de movimiento infrarrojo PIR tiene un ángulo de hasta 110 grados y un rango de detección de hasta 8 m, lo que activa el repelente de animales para emitir sonidos de alta frecuencia, que son irritantes para los animales, pero los humanos apenas pueden escucharlo, manteniendo las plagas y los animales de forma humana.

Portátil y fácil de usar: simplemente puede empujar el repelente de animales al suelo. Compañero perfecto para patio, patio, entradas de autos, garaje, áticos, porches, botes, jardines, granjas, estanques, etc. Ofrecemos una política de devolución de 30 días a partir de la fecha de compra original, si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros, lo haremos haga todo lo posible para resolver su problema. Si uno de los elementos no funciona, no dude en contactarnos.

SEGMINISMART Repelente para Gatos,Cat Scratch Deterrent Spray,Spray de Entrenamiento para Gatos,Cat Training Spray, Educación Spray para Perros y Gatos € 16.99 in stock 3 new from €16.99

Amazon.es Features Protege muebles y casas: este spray evita que la mayoría de los gatos arañen los muebles y sofás.

Entrena al gato para alejarse del objeto o zona rociada. Agradable olor a cítricos para ti... ¡Olor horrible para tu amante de los gatos! Con el paso del tiempo, el aroma crea un área no go- y no scratch para tu gato.

Uso: se puede utilizar en muebles, plantas, encimeras, cortinas y decoraciones de Navidad. No utilices muebles desordenados que destruyen la cinta adhesiva de tus objetos de valor.

Uso: para obtener los mejores resultados, se debe utilizar 4 veces al día cada semana. Si se aplica una o dos veces y se espera resultados inmediatos y consecuentes, puede que te decepcione.

Ingredientes suaves y eficaces: los ingredientes vegetales suaves son eficaces para la mayoría de los gatos, lo que te permite proteger tus muebles mientras tienes el compañero perfecto para mascotas. READ Robert Kiyosaki explica por qué Bitcoin alcanzará los $ 50,000 el próximo año

Solar Ultrasónico Repelente para Gatos Ultrasónico Ahuyentador pare Animales, Gatos, Ratas, Perros, Aves, Zorros y otros, Outdoor Repeller para Los Animales con LED Que Destella € 28.90 in stock 2 new from €28.90

Amazon.es Features 【Diseño de doble altavoz】: Repelente De Gatos para exterior adopta un diseño de altavoz con sensor de infrarrojos pasivos (PIR). Cuando detecta que el animal en movimiento está en el rango de detección, emite automáticamente la frecuencia del sonido, parpadea el resplandor del LED y entrena al animal. La sirena es muy útil para conducir animales. ✔ Nota: se recomienda usar USB por primera vez para una carga completa.

【Multifuncional】: Repelente solar ultrasónico para gatos adopta el principio de detección infrarroja y emite ondas ultrasónicas para cazar animales y pájaros pequeños mientras detecta animales pequeños. Esto puede ayudarle a mantenerse alejado del acoso de gatos callejeros, hámsters, conejos, venados y otros animales callejeros, y proteger su jardín y propiedad. ✔Nota: el producto debe mantenerse alejado de niños y mascotas.

【Seguridad y protección del medio ambiente】: Ahuyentador de Gatos adopta un diseño de doble altavoz, que utiliza luces ultrasónicas y LED para expulsar a los animales: protección del medio ambiente, sin sustancias químico, inofensivo para humanos y animales. ✔Nota: el repelente solar ultrasónico para gatos no tendrá un efecto inmediato, puede llevar de 10 a 15 días disuadir a ciertos animales agresivos.

【Diseño portátil, cubierta área grande】: Repelente solar para animales es fácil de instalar y se puede instalar en cualquier lugar de una casa, jardín, patio o camping al aire libre. Los repelentes solares tienen niveles de emisión de ruido muy altos, con una cobertura de ruido de hasta 5,000 pies cuadrados. El sensor infrarrojo tiene un ángulo izquierdo-derecho de 120 ° y un ángulo de arriba hacia abajo de 120°.

【Diseño solar e impermeable y garantía de calidad】: Repelente Ultrasónico Para Animales para jardin está equipado con un panel solar, que se puede cargar con energía solar o energía USB (incluido el cable de carga USB) ) bajo el sol. El diseño a prueba de agua le permite continuar operando en todas las condiciones climáticas. Si tiene alguna pregunta sobre la calidad de nuestros productos, no dude en contactarnos.

JTENG Repelente profesional de gatos, ultrasónico, repelente de animales, IP66, impermeable, con sensor IR de frecuencia LED, para alejar ratones, perros, gatos, pájaros € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features 【Protección ultrasónica】El producto utiliza el principio de detección de infrarrojos, utilizando los sensores térmicos de infrarrojos para detectar animales pequeños mientras emite la onda de ultrasonidos y el fuerte flash LED y sonido de alarma para ahuyentar a animales pequeños. Ninguna sustancia química adjunta y ningún daño para los animales pequeños y el cuerpo humano.

【Ultrasónico + fuerte LED intermitente + alarma sonora】Hay 14 potentes luces LED en los ojos del búho. En cuanto a su boca, es un transmisor ultrasónico. Cuando el repelente exterior detecta el movimiento y el calor corporal, emite una mezcla de ultrasonidos de varias ondas, fuertes luces intermitentes y alarma acústica para asustar a los animales. No hay peligro para los seres humanos o los animales.

【Sensor de infrarrojos】La nariz del repelente de búhos es un sensor de infrarrojos (PIR), capaz de detectar animales de todos los tamaños. El área efectiva cubre un arco de 120 grados y una distancia de hasta 10 m. Una vez que los animales entran en el radio de 30 pies, el sensor de movimiento emite ondas ultrasónicas y la iluminación LED hace que el animal se sienta incómodo y huye.

【Carga USB y energía solar】Hay un panel solar en la cabeza del búho. Deja que el búho absorba la energía cuando hay sol. Además, dispone de una batería de litio recargable 18650 de 2000 mAh. También puedes cargar el repelente de ultrasonidos a través de la alimentación USB. 5 modalidades ajustables: la frecuencia irregular y variable hace más eficaz expulsar a los animales más agresivos que pueden adaptarse y convertirse en inmune de una banda de frecuencia especial.

【IP66 impermeable y fácil de instalar】IP66 impermeable es capaz de soportar la lluvia normal. Nota: si hay tiempo o mal tiempo, se recomienda llevarlo al interior. Hay un agujero en la parte posterior de la unidad para que puedas colgar el dispositivo en la pared o en la valla. El ahuyentador de animales solar viene con un poste que se puede conectar directamente al suelo. Se puede instalar en cualquier lugar en el jardín o patio, patios, caminos, campos, césped, granjas.

Petsvv Aerosol Disuasorio de Arañazos para Gatos, Aerosol Antiarañazos para Gatos Seguro para Plantas, Muebles, Suelos, no Tóxico, sin Alcohol € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features Part Number B08N6DVGH5 Color verde

Beaphar BEA13666 Keep Off Spray Educador para Gatos - 100 ml € 12.25 in stock 6 new from €7.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Mejora el comportamiento

Elimina los malos hábitos

Educador Gatos

Winload Repelente de Gatos Ultrasónico, Solar Repelente de Animales, Ahuyentador para Perros Exterior, con Sensor de Movimiento PIR, Impermeable Gato Repeller para Jardinería, 5 Modos Ajustables € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features 【Repelente Ultrasónico de Animales】El audio incorporado de ultrasonido de alta sensibilidad, cuando el animal ingresa al área, se activa el sensor infrarrojo, se enciende el LED rojo, el producto reconoce al animal y envía ondas ultrasónicas, voz y un fuerte destello de luces de dos colores. El animal se siente incómodo y escapará del área enseguida. 5 frecuencias diferentes con mayor sensibilidad.

【Diferentes Intensidades de Ultrasonido】Hay 5 frecuencias diferentes para elegir, emite automáticamente la frecuencia del sonido, un resplandor LED parpadeante y entrena a los animales, permiten el desplazamiento de diferentes animales. frecuencia irregular y variable + las luces destellantes de dos colores hacen que sea más efectivo ahuyentar a los animales más agresivos que pueden adaptarse y volverse inmunes a una determinada banda de frecuencia.

【Sensor de Movimiento】Diseño de altavoces dual con grado ampliado para la emisión de ondas sonoras, cobertura acústica de hasta 5000 q.ft; el ángulo derecho e izquierdo del sensor infrarrojo es de 110 grados, el ángulo de apertura y salida es de 55 grados.Una vez que los animales ingresan dentro del repelente de animales de 30 pies, el altavoz doble emitirá ondas ultrasónicas y la iluminación LED hace que el animal se sienta incómodo y se escape.

【Solar y USB Alimentación】Con un panel solar en la parte superior del repelente de animales para recargar las baterías (3 x baterías AA). También puede ser alimentado por un adaptador de 5V 500mA. Cuando hace sol, puede utilizar una carga solar amigable con el medio ambiente. Si encuentra un clima lluvioso a largo plazo, también se puede cargar por USB.(incluido en el paquete), El diseño impermeable hace que el dispositivo pueda soportar la lluvia, la nieve, el hielo y el viento.

【Fácil de Instalar】coloque el repelente apuntando hacia el área que desea proteger, seleccione el modo deseado, luego inserte la punta en el suelo con cuidado donde haya mucha luz solar y enciéndala; la parte superior del dispositivo tiene un orificio para colgar, puede colgar el dispositivo en el lugar, como árboles, cercas y paredes, para asustar a los animales. lo que es perfecto para patios, sótanos, garajes, áticos, porches, barcos, jardines, granjas, estanques, etc.

AWLGAK Repelente de Gatos,Repelente de Animales Ultrasónico Solar Impermeable al Aire Libre para Gatos, Zorros, Perros, Ratones, Pájaros, Ahuyentador Repelente Ultrasónico para Jardín (1paquete) € 22.89 in stock 1 new from €22.89

Amazon.es Features ✔【Potente ultrasonido y alarma】 Con un grado avanzado de emisión de ondas de sonido, cuando detecta que el animal en movimiento está en el rango de detección, emite automáticamente la frecuencia del sonido, el destello del LED parpadea y causa que los animales. La sirena es muy útil para conducir animales. Esto puede ayudarlo a mantenerse alejado de hostigar a gatos, hámsters, conejos, venados y otros animales callejeros.

✔【Sensibilidad ultra alta】 El repelente solar tiene un alto nivel de emisión acústica con una cobertura acústica de hasta 5,500 pies cuadrados. El sensor infrarrojo tiene un ángulo izquierdo y derecho de 110 ° y un ángulo alto y bajo de 55 °. De hecho, puede configurar el dispositivo en diferentes frecuencias de ultrasonido y activar o no las luces del flash. puede ajustar el aumento o la disminución del rango de detección para ajustar el tamaño del terreno que se va a proteger.

✔【IP44 a prueba de agua y fácil de instalar】 El producto ha sido diseñado para facilitar su trabajo durante la instalación. Como debe colocarse en una posición alta, hay dos formas de instalarlo. Simplemente puede empujar el repelente de animales en el suelo o colgarlo en la pared. Perfecto para patios, patios, entradas de vehículos, garajes, áticos, porches, botes, jardines, granjas, estanques, etc. No tenga miedo de dejarlo afuera en caso de lluvia, está certificado IP44 a prueba de agua.

✔【Energía solar y carga USB】 Nuestro gato ultrasónico repele a los animales utiliza energía solar o cable USB para recargar las baterías. Producto Adopte una batería de iones de litio de tamaño 18650, más duradera que las baterías convencionales, larga vida, gato repelente una vez instalado, no es necesario cuídalo, la batería se autocarga gracias a los paneles solares en la parte superior. Si el sol se está agotando, puede cargarlo por USB. Esto evitará la contaminación ambiental.

✔【Compre con confianza】 Ofrecemos 1 año de garantía desde la fecha de compra. Nuestro objetivo es lograr una tasa de satisfacción del 100% con todos nuestros clientes. Si tiene algún problema con nuestro repelente ultrasónico para gatos, nos aseguraremos de reembolsarlo o enviarle un reemplazo.

Intey - Repelente de gatos (2 unidades) con 5 frecuencias ajustables, repelente de animales ultrasónico con luz LED, 3 modos de carga, repelente para gatos, perros, ratones, etc. € 39.94 in stock 1 new from €39.94

Amazon.es Features ^ Varios usos – INTEY repelente de gatos se adapta a diferentes usos, se puede utilizar en varios lugares, tales como jardines, huertos, granjas, etc., para repeler animales como gatos, perros, ratones, pájaros, etc.

Repelente Ultrasónico Impermeable – Nuestro repelente para perros es impermeable (IP44) Esto significa que puede resistir la lluvia normal en todas las direcciones. En este caso, se puede utilizar al aire libre sin ningún problema (Nota: para maximizar la vida útil del producto, si llueve fuerte o el tiempo es muy malo, se recomienda llevarlo al interior)

Tres maneras de cargar: carga solar, carga de pilas, carga de USB. Gracias a las tres formas de carga, se puede utilizar en cualquier momento y lugar (Nota: dado que el repelente de gatos emite ruidos cuando detecta animales, se recomienda colocarlo lejos de su charmbre para dormir)

Sensibilidad y frecuencia ajustables – Puede ajustar la sensibilidad y la frecuencia según sus necesidades, por ejemplo: ajustar la frecuencia en el modo 1 para mantenerse lejos de ratones y perros, etc. Ajusta en el modo 2, para repeler animales como gatos, mapatas, mofetas, etc. Lee el manual de uso para más información. (Nota: en la mayoría de los casos, la frecuencia recomendada es la frecuencia de repulsión más eficaz)

Protección del medio ambiente: INTEY repelente de gatos utiliza ondas ultrasónicas y LED parpadeantes para repeler a los animales sin dañar a los animales o causar daños ambientales. Si usted tiene cualquier pregunta sobre el producto, por favor póngase en contacto con nosotros y resolveremos su problema tan pronto como sea posible. READ España dio a conocer un plan de estímulo de 85.000 millones de dólares

Repelente de Gatos Repelente de Animales Ultrasónico Solar Utilizada en el Jardín para Repelente de Gatos, Perros, Visones, Zorros, Mapaches € 39.00

Amazon.es Features Repelente Ultrasónico de Animales: los animales siempre orinan en el jardín, lo cual es muy molesto. El potente ultrasonido no afecta a los humanos, pero es insoportable para perros, mapaches, gatos, jabalíes, ratones, pájaros y otros animales, y mantiene a los animales alejados del jardín. Sin embargo, esto no dañará ni matará a los animales pequeños.

Repelente Ultrasónico de Animales con sensor de movimiento y luz estroboscópica, Se pueden seleccionar diferentes modos para ajustar la sensibilidad del sensor de movimiento para ahuyentador diferentes tipos de animales.

Amplia Cobertura (Distancia de 8-10 m): El dispositivo de cicatrización ultrasónica solar para gatos es ideal para la instalación en huertos, patios, viveros y granjas para proteger las plantas de daños. Puede usar los clavos provistos para fijarlo en el tierra, o puede colgarlo en la pared a través de la ranura posterior.

Accionamiento Solar a Prueba de Agua: Carga solar de 4 a 6 horas, alta eficiencia, bajo consumo de energía. La carcasa resistente es a prueba de viento, lluvia y nieve y se puede usarlo en cualquier clima.

Fuente de Alimentación: Tanto el panel solar como la batería recargable son recargables (pueden funcionar de noche, con un cable USB en el paquete), se recomienda instalarlo en un lugar con luz solar directa.

Compo Gatos y Perros, Agente Proteger de la contaminación, Granulado de Olor Repelente para Mascotas, 240 g € 8.82

Amazon.es Features Gel a base de cristales gelificados, eficaz protección para mantener a perros y gatos alejados de las plantas, efecto a largo plazo en 20 días por la lenta liberación de las sustancias, resiste las inclemencias del tiempo

Libera lentamente un olor fuerte muy perfumado que confunde el sentido del olfato en gatos y perros, óptimo efecto que evita que perros y gatos estropeen las plantas

Fácil de utilizar: limpie las superficies contaminadas con agua, esparza el granulado de manera uniforme en las zonas secas, 8 g por m², repita 2-3 veces a intervalos de 1 día, este envase es para hasta 27 m2

Después de la aplicación, barre los granos y deséchalos con la basura doméstica

Contenido: 1 x COMPO Repelente gatos y perros, Granulado, 240 g

Cats Spray Anti Ara?azos - Spray para Perros y Gatos para Evitar Masticar Spray Antimordeduras Salud y Seguridad 175 ml € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Amazon.es Features Aerosol anti-gatos: llantas de automóviles, flores y árboles, pisos de cocina, alfombras de sofá, armarios y zapateros, andadores para bebés, repelente de insectos de larga duración, área restringida. Es perfecto para tu gato o perro.

Cómo entrenar: Agite nuestro spray antirrayas para gatos de manera uniforme, rocíe una cantidad adecuada en áreas u objetos inaccesibles para las mascotas y use gestos y contraseñas todos los días hasta que la mascota desarrolle un buen hábito.

Principio simple: el extracto de citronela, el extracto de menta y el aceite esencial de limón se pueden rociar en perros y gatos para evitar masticarlos. El amargor que emite es muy repugnante para las mascotas, impide su comportamiento y no causará ningún daño a las mascotas y familiares.

Cree un área restringida: ¿Su mascota muerde y excreta en algún lugar? ¿O no quieres que vayan a la cocina o al dormitorio? ¡Nuestro spray para gatos anti-arañazos puede ayudarte a deshacerte de sus malos hábitos!

Prueba de seguridad: nuestro aerosol anti-masticación para perros y gatos es seguro y saludable, pero no lo rocíe directamente sobre los ojos, la nariz y la boca de las mascotas, y no permita que los niños lo toquen. Las personas alérgicas al olor deben prestar atención a abrir las ventanas para ventilar al rociar.

Aottom Repelente de Gatos Repelente Ultrasónico Ahuyentador de Pajaros Impermeable USB y Solar Utilizada en el Jardín Repelente Gatos Jardín Ahuyentador Gatos Animales Ratones Perroas Pájaros € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features Sensor de movimiento: El audio incorporado de ultrasonido de alta sensibilidad, el detector de infrarrojos y el flash LED, cuando el animal ingresa en el área del detector de infrarrojos, activa el ultrasonido del repelente de gatos para emitir un ultrasonido de frecuencia variable, lo que permite al animal escapar del área. 5 frecuencias diferentes con mayor sensibilidad. También utiliza flash fuerte para conducir animales.

Diseño Impermeable: Se puede usar al aire libre. No tiene que preocuparse por el viento y la lluvia, y no tiene que preocuparse por la nieve, pero tenga cuidado de no sumergirse completamente en el agua o Está completamente cubierto por la nieve, porque el repelente ultrasónico de insectos está bloqueado por rayos infrarrojos y no detectará la proximidad del animal.

Solar y USB Alimentación: Con un panel solar en la parte superior del repelente gatos jardin para recargar las baterías. También puede ser alimentado por un USB. mantener a los gatos y otras plagas no deseadas (perros, zorros, ardillas, roedores, algunos insectos) fuera de su jardín).

Fácil de instalar: Fije la estaca de púas en la unidad, coloque el Ahuyentador de Pajaros en el suelo en el lugar donde los animales a menudo acechan. También tiene un orificio para colgar en la parte posterior del dispositivo, puede colgar el dispositivo en el lugar donde desee asustar a los animales. lo que es perfecto para patios, sótanos, garajes, áticos, porches, barcos, jardines, granjas, estanques, etc.

Alcance del trabajo: La distancia de detección estándar: 8-9 metros, depende del tamaño del animal y del clima (los animales son grandes y el rango de detección es el más amplio y fácil). El ángulo de detección infrarrojo:110 grados. Para los humanos, parte del rango de frecuencia es audible (16 ~ 20kHz). Mantenga el ahuyentador de gatos lo más alejado posible de la sala de estar. No instale esta unidad en áreas donde juegan niños y bebés.

INTEY Ahuyentador de Animales (2 Piezas) Ultrasonido Impermeable Ahuyentador del Gato Energía Solar Carga de la Batería, Utilizada en el Jardín Ahuyentador Gatos Repelente ultrasonico € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features Repelente Ultrasónico de Animales: los animales siempre orinan en el jardín, lo cual es muy molesto. El potente ultrasonido no afecta a los humanos, pero es insoportable para perros, mapaches, gatos, jabalíes, ratones, pájaros y otros animales, y mantiene a los animales alejados del jardín. Sin embargo, esto no dañará ni matará a los animales pequeños.

Accionamiento Solar a Prueba de Agua: Carga solar de 4 a 6 horas, alta eficiencia, bajo consumo de energía. La carcasa resistente es a prueba de viento, lluvia y nieve y se puede usarlo en cualquier clima.

Repelente Ultrasónico de Animales con sensor de movimiento y luz estroboscópica, Se pueden seleccionar diferentes modos para ajustar la sensibilidad del sensor de movimiento para ahuyentador diferentes tipos de animales.

Amplia Cobertura (Distancia de 8-10 m): El dispositivo de cicatrización ultrasónica solar para gatos es ideal para la instalación en huertos, patios, viveros y granjas para proteger las plantas de daños. Puede usar los clavos provistos para fijarlo en el tierra, o puede colgarlo en la pared a través de la ranura posterior.

Fuente de Alimentación: Tanto el panel solar como la batería recargable son recargables (pueden funcionar de noche, con un cable USB en el paquete), se recomienda instalarlo en un lugar con luz solar directa.

T-Raputa Repelente para Gatos, Repelente ultrasónico Repelente de Animales, Carga Solar, Resistente al Agua, Uso al Aire Libre, Adecuado para Perros, Gatos, pájaros, Zorros, etc. (2Pack) € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Amazon.es Features ♛REPELENTE ULTRASONICO PODEROSO: El repelente para gatos de exteriores tiene un potente ultrasonido para repeler a los animales. Solo interferir, sin dañar a los animales. Este repelente para gatos (repelente) es la solución más rápida y efectiva para gatos, perros y otras plagas no deseadas en el jardín.

♛IPX44 CALIFICACION A PRUEBA DE AGUA: Este repelente ultrasónico para animales es impermeable con una clasificación IP de 44. Esto significa que es capaz de resistir la lluvia desde cualquier ángulo y no ser invadido por objetos externos de más de 1 mm de diámetro. El diseño impermeable le permite trabajar en todas las condiciones climáticas.

♛MULTIPLES MODOS DE POTENCIA: La búsqueda de gatos por ultrasonidos se puede alimentar con energía solar, 3 baterías AA recargables o un cable USB. el repelente se puede cargar automáticamente con energía solar bajo la luz solar directa con un concentrador solar; Cuenta con una batería de gran capacidad de 2400mAh larga duración, un panel solar de polisilicio, una instalación única, un reemplazo de la batería sin mantenimiento.

♛FACIALMENTE PARA INSTALAR: Acople la estaca a la unidad, plante la unidad en el suelo donde crea que es mejor. La parte posterior del dispositivo tiene dos orificios para colgar, puedes colgarlo donde quieras asustar a los animales. (Ancho recomendado: acérquese al suelo para que pueda detectar al animal pequeño con mayor eficacia); Mejor ubicación: haga que el dispositivo sea paralelo a los intrusos.

♛GARANTÍA DE UN AÑO: contáctenos si tiene alguna pregunta sobre el producto. Regístrese en nuestro sitio web para extender la garantía de un año. Por favor, tenga la seguridad de comprar..

INTEY Repelente de Gatos € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features 【 Tres Maneras De Carga】: Solar, reemplazar las pilas(Incluye), cable USB -- USB entrega vendedores, 5.5 * 2.1,5-12V adaptador.Y se puede utilizar sin importar el clima.

【Objetivo del Diseño】: INTEY ahuyentador dise?ado para ayudar a impulsar a los animales -- perros, gatos y otros animales etc. especialmente para la granja, jardines, céspedes, viveros, fincas, huertos, campos de arroz, o balcón donde la fuente de alimentación no es conveniente proporcionar .

【Eficiencia De Trabajo】: La distancia efectiva:máximo de 8M -- dependiendo del clima y el medio ambiente, el ángulo de detección: 110 ° niveles - dependiendo del clima alrededor,El alcance efectivo: alrededor de 500-800 cuadrado.

【Mejora El Pins De LED】:Y con el paquete de SMD, reduciendo así la pobre soldadura.El cuarto tramo aumenta el sonido para ahuyentar a los animales.

【Necesita Atencion:】Debido ahuyentador con ultrasonidoc, En el gama de 16∽20KHz ,podemos oír el ultrasonido por nuestro Cuerpo y cerebro.Es que esto es normal, por lo que no se preocupe por el daño.

Neudorff 84777 - Repelente de Gatos € 14.50 in stock 5 new from €10.25 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number 84777

Kohree Estera de Anti Gato, 200x30cm Esterilla para disuadir a los Gatos y al Aire Libre para jardín, Valla, Repelente de Perros Zorro, Conejo Rata Aves Ardillas € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.es Features Estaca de plástico segura: La espiga de plástico de 2cm puede evitar que los gatos y los perros excaven pero no los dañen.

Uso en interiores y exteriores: Evita gatos, perros y otros animales destruidos verduras, plantas, evitando que los gatos y perros excaven. También se puede poner en el sofá, el coche, etc.

Corta como tus necesidades: Nuestra alfombrilla para scat incluye 16 dados de plástico fuerte que se pueden cortar directamente y empalmar según sea necesario (horizontal o vertical).

Fácil de instalar: Colócalo en el suelo (suelo) y engancha el borde de la alfombrilla para fijarlo. Las tiras se pueden cortar a medida con tijeras y enganchar en varias tiras para extender la cantidad de protección.

Material de alta calidad: Hecho de polipropileno seguro, no tóxico, largo 200 cm x ancho 30 cm x altura 2 cm. READ LG lanza el primer sucesor de TV OLED, Minilot | Ahora

Repelente para Gatos,Repelente Ultrasónico para Animales,con LED,Carga Solar,ristente al Agua, Sensor de Movimiento y Luz Intermitente Detector de para Gatos,Perros,Aves,Ardillas,Topos,Ratas (2 Pack) € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Amazon.es Features 【Repelente ultrasónico para gatos】El repelente para gatos repelerá a los animales desde la distancia real con la linterna ultrasónica, la potente linterna LED y el sonido incorporado. Hay 5 frecuencias diferentes para elegir, elija el modelo correcto para diferentes objetos. Sin químicos ni pesticidas sucios, ni trampas, ni animales muertos. Humano y amigable con el medio ambiente.

【Impermeable y fácil de usar】Es un excelente repelente para gatos al aire libre, diseñado con un orificio para colgar que le permite colgar objetos como árboles, cercas y paredes para garantizar un efecto óptimo, o para colocar la estaca de tierra debajo del Por lo tanto, su diseño impermeable le permite operar en todas las condiciones climáticas.

【Alta sensibilidad】El sensor de movimiento cubre un ángulo de 110 grados a la izquierda y la derecha, así como un arco de 50 grados de arriba a abajo, hasta una distancia máxima de 8 m para el monitoreo. La calidad de la detección depende del tamaño del animal (cuanto más grande es el animal, más amplio es su rango).

【Energía solar, pilas recargables.】este repelente para animales incluye 1 batería recargable que se puede cargar directamente a la energía solar.

【GARANTÍA DE UN AÑO】Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre el producto. Regístrese en nuestro sitio web para ampliar la garantía por un año. Por favor, asegúrese de comprar.

Defenders Gránulos de dispersión para perros y gatos 500g, Repelente para gatos de jardín € 8.52 in stock 1 new from €8.52 Check Price on Amazon

Amazon.es Features REPELENTE GATOS GRANULOS DISPERSOS 450G

DFNT Repelente para Gatos de Interior y Exterior Ahuyentador de Gatos de 250 ml | Spray ahuyentador Gatos Biodegradable | Repelente Gatos Duradero € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Amazon.es Features ✔️ A LARGO PLAZO - El spray para ahuyentar gatos tiene una eficacia duradera y los mantiene alejados de los objetos de la casa y el jardín entre 3 y 4 semanas después de la aplicación

✔️ NUEVA FÓRMULA - La nueva fórmula del repelente de gatos a base de aceites esenciales y perfumes puede desacostumbrar incluso a los gatos más tercos sin causarles ningún daño

✔️ DELICADO - La fórmula del ahuyentador para gatos de DFNT a base de agua hace que este producto no despida olores desagradables y que sea biodegradable a la vez que muy eficaz

✔️ VERSÁTIL - La fórmula de estos repelentes para gatos de DFNT hace que sean ideales para el sofá, y son adecuados tanto para espacios interiores como para terrazas y jardines

✔️ APLICACIÓN RÁPIDA - El spray repelente gatos tiene un mecanismo de cierre de doble seguridad que evita cualquier tipo de fuga durante el transporte y que permite una aplicación rápida

SEGMINISMART Spray de Entrenamiento para Gatos, Cat Scratch Deterrent Spray, Repelente para Gatos, Cat Training Spray, Educación Spray para Perros y Gatos € 6.99 in stock 2 new from €6.99

Amazon.es Features Proteja muebles y casas: Este spray evita que la mayoría de los gatos rasquen muebles y sofás. No dañará la apariencia del sofá.

Dónde usar: usar en muebles, plantas, encimeras, cortinas, decoraciones navideñas. Deje de usar spray para gatos desordenado y destructor de muebles en sus objetos de valor.

Cómo usar: para obtener los mejores resultados, debe usar 4 veces al día por cada semana. Si aplica el entrenador solo una o dos veces y espera resultados inmediatos y concluyentes, puede sentirse decepcionado.

Ingredientes suaves y efectivos: los ingredientes botánicos suaves son efectivos para la mayoría de los gatos, por lo que puede proteger sus muebles mientras tiene el compañero perfecto para mascotas.

Spray repelente para gatos: entrena al gato para que se mantenga alejado del objeto o área rociada: agradable olor a cítricos para ti ..... horrible olor para tu amigo felino. Con el tiempo, el aroma crea un área NO GO y NO SCRATCH para su gato.

Flower 40564 40564-Repelente Perros y Gatos, 280 g, No Aplica, 6.8x6.4x11.6 cm € 6.99 in stock 8 new from €4.83

Amazon.es Features Corrige malos hábitos

Gel disuasorio

Para perros y gatos

280gr

Fuente de alimentación: con Alimentación de Batería

FELIWAY Optimum - Nueva Generación de Feromonas - Soluciona todos los signos de estrés del gato - Arañazos, miedos,cambios, marcaje con orina, tensiones y conflictos entre gatos - Recambio 48ml € 28.80 in stock 7 new from €28.42

Amazon.es Features Ayuda a resolver todos los signos frecuentes de estrés para conseguir la mejor tranquilidad: arañazos, cambios, miedos, marcaje con orina, tensiones y conflictos entre gatos. Compatible con los difusores Feliway.

Ayuda a los gatos en más situaciones, reduce de forma visible más signos de estrés y calma a los gatos mejor que nunca.

Este nuevo descubrimiento transmite mensajes de tranquilidad que ayudan a los gatos a sentirse cómodos y seguros en casa, proporcionan serenidad y favorecen la armonía entre gatos.

FELIWAY Optimum contiene lo mejor de las feromonas felinas para una eficacia mejorada. El 93% de los amantes de los gatos han observado una mayor calma y serenidad.

Contiene un recambio de 48ml. Enchúfalo en la habitación favorita de tu gato. Para obtener los mejores resultados, mantén el difusor conectado día y noche. Renueva el recambio cada 30 días aproximadamente. El recambio es compatible con todos los difusores de la gama Feliway. Recomendamos renovar el difusor cada 6 meses de uso continuado o cada 6 recambios.

Repelente de Gatos, VOLADOR Repelente Ultrasónico para Animales para Jardin con LED, Carga Solar, Ristente al Agua, Ahuyentador Gatos para Zorro, Gatos, Perros, Aves, Ardillas, Paloma, Ratas € 23.99 in stock 2 new from €23.99

Amazon.es Features 【Ultrasonido y fuerte flash Repelente Ultrasónico para Animalesm】 Volador Ahuyentador Gatos: un potente ultrasonido combinado con un fuerte flash, aleja humanitariamente a los animales salvajes no deseados, protege tu vida de ser molestado.

【Alta resistencia al agua】 IP68 a prueba de agua, puede instalar el Repelente de Gatos para exteriores (patio, jardín, granja) Nota: Aunque es resistente al agua, asegúrese de que el agua no ingrese al repelente de aves desde el puerto de carga USB del disuasor para perros) .

【USB y carga dual solar】 La luz solar suficiente puede cargar continuamente el Repelente Ultrasónico, básicamente satisfacer el consumo diario del dispositivo. Carga USB para uso inicial y después de la activación de la batería de carga solar a largo plazo, también para carga auxiliar insuficiente cuando la carga solar no es suficiente para proporcionar una actividad animal excesiva.

【Método de uso y alcance】 Instale el Repelente Ultrasónico para Animalesm en un lugar donde los animales a menudo estén activos, y de cara a la dirección en la que siempre vienen los animales, deje que el sendero del animal corte el rango de detección del dispositivo. ** Rango de detección máximo: 9 metros / 30 pies; Rango de detección infrarroja: 110 °; Área de cobertura de unos 85m2. Asegúrese de que las actividades con animales estén dentro del rango de trabajo del equipo.

【Postventa】 Un vendedor de integridad ultrasónico de Ahuyentador Repelente. Si tiene alguna pregunta sobre el producto y el uso del producto, no dude en contactarnos ([email protected]) por primera vez, le brindaremos ayuda la primera vez. Si se trata de un problema de calidad del producto, lo volveremos a emitir de forma gratuita dentro de un año.

