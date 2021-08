Inicio » Top News Los 30 mejores Relojes De Salon capaces: la mejor revisión sobre Relojes De Salon Top News Los 30 mejores Relojes De Salon capaces: la mejor revisión sobre Relojes De Salon 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Clonic Reloj de pared redondo de metal de estilo vintage, silencioso, sin tictac, funciona con pilas, 40 cm, números romanos negros, para salón, dormitorio, decoración de cocina € 29.55 in stock 1 new from €29.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj de pared industrial: gran reloj de metal europeo con diseño hueco sin lente de cristal y sin segundos. La esfera lacada brillante destaca entre las manecillas ultrafinas cepilladas doradas, que son exquisitas piezas de hierro soldadas a mano.

✅ 【 Estilo retro 】 Impresionante reloj de pared vintage vintage clásico puede pasar al pasado, el gran estilo de reloj aporta ricos sentimientos nostálgicos. Con su forma redonda, te sentirás cómodo cuando lo cuelgues en la pared. Este bonito reloj de pared hará que tu casa sea elegante.

✅【100% silencioso】Con el uso de un circuito especial de silencio no solo puedes mantener el tiempo de forma fiable, sino también crear un ambiente tranquilo para tu hogar, sin tener que tic-más para arruinar tu valiosa experiencia de sueño.

Funciona con pilas y es fácil de montar: el reloj de jardín al aire libre funciona con pilas y no tiene cables. Funciona con 1 pila AA (no incluida). Fácil de colgar con el gancho de uso incluido y no dañará la pared.

Más detalles: por favor, compre con confianza. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nosotros, le responderemos dentro de las 24 horas y resolveremos problemas.

Reloj de Pared Decorativo Retro Grande - Cuarzo silencioso - Vintage Estilo Look-60 cm Reloj de Pared Retro de Hierro Forjado € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El diámetro de este hermoso reloj de pared es de 60 cm Poder por: 1 * batería AA (no incluido)

Reloj de pared de hierro 60CM: 2 veces el reloj de pared ordinario de 30CM. Con un mejor campo visual, puede obtener tiempo preciso rápidamente a largas distancias.

La unidad silenciosa este reloj es adecuado para todas las habitaciones

hecho de metal,Diseño silencioso: el trabajo silencioso, la decoración perfecta, no molestará su descanso, estudio, trabajo.

Este reloj de pared puede ser un buen regalo para los amigos en los partidos del estreno de una casa o se puede colgar en cualquier pared como decoracion.

VANGOLD DIY Reloj de Pared sin Marco Espejo Grande 3D Sticker-2 años de garantía (Plata-73) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GARANTÍA - 30 días de reembolso completo y 2 años de garantía. Póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema y puede obtener un reemplazo sin devolución.

MOVIMIENTO SILENCIOSO: le proporcionará una noche tranquila, un consumo de energía máximo y una extensión efectiva de la vida del movimiento

FÁCIL DE INSTALAR - El paquete incluye adhesivos autoadhesivos y una regla de balanza auxiliar para facilitar la instalación. Cada espejos tiene una película protectora, por favor, despegar después de la instalación.

DISEÑO MODERNO - Gran tamaño para la decoración de la pared, superficie de espejo de acrílico que permite a su habitación obtener un ambiente elegante y moderno

DISFRUTA de la DIVERSIÓN del bricolaje: puedes diseñar la posición y el tamaño del reloj a tu gusto, al mismo tiempo, disfrutarás de la diversión del bricolaje con tu familia y amigos

SOLEDI Reloj de Pared 3D DIY Reloj de Etiqueta de Pared Decoración Ideal para la Casa Oficina Hotel Restaurante Negro € 16.99

€ 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ [Reloj de Bricolaje, 60-120 cm] Ideal producto de bricolaje. Tiene un diámetro mínimo de 60 cm y un diámetro máximo de 120 cm. El tamaño grande es adecuado como fondo para rellenar y decorar los paredes vacías. Fácil de instalar el reloj de bricolaje con una regla de posicionamiento (lea atentamente las instrucciones antes de la instalación).

❤[Varios Estilos] La pegatina de reloj de pared agrega los elementos y funciones del reloj a la pared, que es una buena manera de integrar el reloj en el estilo de decoración general. Tres estilos de SOLEDI relojes de pared de estilo 3D, elige lo que te gusta y disfruta de su tiempo feliz con la familia.

❤[Movimiento Silencioso] Nuestro movimiento está hecho especialmente por la tecnología de la marca. Ahora con el movimiento más reciente, puede reducir efectivamente el consumo de energía y extender la vida util. Está adoptado una batería AA (1.2 ~ 1.5 V, batería no alcalina) y tiene muy buena calidad y larga vida útil. Cuando operarlo es silencioso y le da una noche tranquila.

❤ [Materiales de Buena calidad] El número utiliza espuma EVA y espejo acrílico (incluida una película protectora azul, por favor quítelo cuando instalarlo),Es a prueba de agua y respetuoso con el medio ambiente, no es fácil de deformar.Además es muy conveniente de instalar y desmontarlo.

❤ [Ideales para los Regalos] Nuestros productos son ideales para decorar las salas de estar,los dormitorios,pasillos, restaurantes, oficinas y los hoteles. Este es un maravilloso regalo para los familiares y amigos. READ Los 30 mejores Flequillo Postizo Pelo Natural capaces: la mejor revisión sobre Flequillo Postizo Pelo Natural

Silenciar DIY Frameless Gran Reloj De Pared Números 3D Relojes De Pared Espejo Pegatina Para Ministerio Del Interior Decoraciones (Plata-73) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GARANTÍA - Póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema y puede obtener un reemplazo sin devolución.

MOVIMIENTO SILENCIOSO: le proporcionará una noche tranquila, un consumo de energía máximo y una extensión efectiva de la vida del movimiento

FÁCIL DE INSTALAR - El paquete incluye adhesivos autoadhesivos y una regla de balanza auxiliar para facilitar la instalación. Cada espejos tiene una película protectora, por favor, despegar después de la instalación.

DISEÑO MODERNO - Gran tamaño para la decoración de la pared, superficie de espejo de acrílico que permite a su habitación obtener un ambiente elegante y moderno

DISFRUTA de la DIVERSIÓN del bricolaje: puedes diseñar la posición y el tamaño del reloj a tu gusto, al mismo tiempo, disfrutarás de la diversión del bricolaje con tu familia y amigos

SOLEDI Reloj de Pared 3D, DIY Reloj de Etiqueta de Pared Decoración Ideal para la Casa Oficina Hotel € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ [Reloj de Bricolaje, 60-120 cm] Ideal producto de bricolaje. Tiene un diámetro mínimo de 60 cm y un diámetro máximo de 120 cm. El tamaño grande es adecuado como fondo para rellenar y decorar los paredes vacías. Fácil de instalar el reloj de bricolaje con una regla de posicionamiento.(lea atentamente las instrucciones antes de la instalación)

❤[Varios Estilos] La pegatina de reloj de pared agrega los elementos y funciones del reloj a la pared, que es una buena manera de integrar el reloj en el estilo de decoración general. Tres estilos de SOLEDI relojes de pared de estilo 3D, elige lo que te gusta y disfruta de su tiempo feliz con la familia.

❤[Movimiento Silencioso] Nuestro movimiento está hecho especialmente por la tecnología de la marca. Ahora con el movimiento más reciente, puede reducir efectivamente el consumo de energía y extender la vida util. Está adoptado una batería AA (1.2 ~ 1.5 V, batería no alcalina) y tiene muy buena calidad y larga vida útil. Cuando operarlo es silencioso y le da una noche tranquila.

❤ [Materiales de Buena calidad] El número utiliza espuma EVA y espejo acrílico (incluida una película protectora azul, por favor quítelo cuando instalarlo),Es a prueba de agua y respetuoso con el medio ambiente, no es fácil de deformar.Además es muy conveniente de instalar y desmontarlo.

❤ [Ideales para los Regalos] Nuestros productos son ideales para decorar las salas de estar,los dormitorios,pasillos, restaurantes, oficinas y los hoteles. Este es un maravilloso regalo para los familiares y amigos.

VANGOLD Mute DIY Reloj de Pared sin Marco Espejo Grande 3D Sticker-2 años de garantía (Plata) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GARANTÍA - 30 días de reembolso completo y 2 años de garantía. Póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema y puede obtener un reemplazo sin devolución.

MOVIMIENTO SILENCIOSO: le proporcionará una noche tranquila, un consumo de energía máximo y una extensión efectiva de la vida del movimiento

FÁCIL DE INSTALAR - El paquete incluye adhesivos autoadhesivos y una regla de balanza auxiliar para facilitar la instalación. Cada espejos tiene una película protectora, por favor, despegar después de la instalación.

DISEÑO MODERNO - Gran tamaño para la decoración de la pared, superficie de espejo de acrílico que permite a su habitación obtener un ambiente elegante y moderno

DISFRUTA de la DIVERSIÓN del bricolaje: puedes diseñar la posición y el tamaño del reloj a tu gusto, al mismo tiempo, disfrutarás de la diversión del bricolaje con tu familia y amigos

LATEC Reloj Despertador Digital, LED Pantalla Reloj Alarma Inteligente con Temperatura, Puerto de Carga USB, 12/24 Horas, 4 Brillo Ajustable, Función Snooze y Alarma de Espejo Portátil (Negro) € 18.99 in stock 2 new from €18.99

1 used from €15.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Gran pantalla LED】Este reloj despertador digital cuenta con una pantalla de espejo LED grande de 5,6 pulgadas, lo que facilita su lectura; Uno de los mejores despertadores para habitaciones debido a su simplicidad, este reloj digital premium es algo que disfrutará al despertarse cada mañana.

【USB alimentado】Este reloj de cabecera incluye un cable USB de carga nuestro reloj inteligente para su conveniencia para alimentar,Una batería de botón incorporada para guardar la configuración del reloj en caso de cortes de energía; La visualización de la hora admite formatos de 12 horas y 24 horas.

【Alarmas duales con repetición】Las alarmas duales permiten configurar dos tiempos de activación separados,Se puede configurar el tiempo de repetición, no es necesario apagar manualmente el despertador.Despiértate en diferentes momentos, haz tu vida más fácil y más conveniente

【Brillo ajustable】Brillo ajustable de 4 niveles. Pantalla digital LED grande, sentido visual claro y cómodo, se atenuará automáticamente de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.Cuando se conecta con un cable USB, la luz LED estará siempre encendida. Al presionar el botón "SNOOZELIGHT", la pantalla puede mantener la iluminación durante 5 segundos

【Diseño elegante y simple】Size:14.5×6.5×3.2 CM (5.7×2.56×1.26Inch), El elegante y sencillo reloj despertador con espejo pequeño puede decorar su dormitorio, sala de estar, pero también se puede usar como espejo cuando sea necesario

Reloj de Pared Vintage Silencioso, Reloj de Pared Circular con Números Romanos de Metal Estilo 40 cm, Reloj de Pared Moderno Decorativo para Salón, Cocina, Oficina… € 37.19 in stock 2 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⏰ Reloj de Arte: Creativo reloj de pared de metal antiguo, diseño hueco, sin lente de vidrio. Exquisita artesanía para hornear, no es solo un reloj, sino también un gran trabajo de hierro forjado.

⏰Reloj de Pared Silencioso: Adopta un movimiento de barrido de cuarzo de alta calidad, no marca el reloj de pared, mantiene un estado silencioso y preciso y proporciona un ambiente tranquilo y cómodo.

⏰ Fácil de Leer: Los números romanos grandes de 15,7 pulgadas contrastan con las manecillas negras para facilitar la lectura. Diseño simple y excelente desempeño. El gancho invisible es hermoso y fácil de instalar.

⏰Ubiquitous: Los relojes de pared retro y de moda son adecuados para varios estilos de decoración arquitectónica y son muy adecuados para la decoración de su cocina, cafetería, bar, dormitorio y sala de estar.

⏰ Garantía de Seguridad: Funciona con 1 pila AA (no incluida), silenciosa y de bajo consumo energético. Por lo general, el reloj de pared se puede usar durante varios años, no se preocupe por la calidad, estamos comprometidos a brindarle un servicio postventa satisfactorio.

Reloj Pared de Madera, 30cm Madera Reloj de Pared Grande Salon, Reloj Pared Grande, Reloj Cocina Pared, Reloj Pared Silencioso, Reloj de Pared para Decoración Hogar, Decoracion Pared, Habitacion € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj de pared sin ruido de tictac: para ofrecer una experiencia más cómoda, nuestro reloj de pared utiliza un mecanismo de reloj de pared que no hace tictac. Este mecanismo de reloj de pared es silencioso, puntual y preciso. Por favor, utiliza pilas de carbono. Si utilizas otras pilas, el movimiento se dañará.

Diseño de esfera con vetas de madera: el material de la esfera del reloj de pared no es fácil de arañar, la tecnología de impresión con grano de madera fino y números huecos tallados a mano, ya sea decoración vintage o moderna, este reloj de pared grande se adapta perfectamente.

Esfera fácil de leer: reloj de pared moderno con números arábigos y manecillas claras, lo suficientemente grande como para leer la hora claramente. Cuando el reloj de pared está colgado, el patrón digital hueco tiene un aspecto muy tridimensional y es ideal para decorar el salón, el dormitorio y las habitaciones de decoración, el despacho, la cocina y otros. Nuestro reloj de pared es la decoración perfecta.

Materiales de alta calidad: este reloj de pared utiliza materiales de alta calidad. El reloj de pared se compone de diales de MDF, manecillas de metal y movimiento silencioso. Los materiales seguros son inofensivos para el cuerpo humano. El paquete incluye un gancho de pared, pero no batería.

Servicio de atención al cliente satisfactorio: si tienes algún problema durante el uso, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Le responderemos dentro de las 24 horas.

TFA Dostmann Reloj de Pared Digital XL 60.4520.01, con Temperatura y Humedad, día de la Semana (8 Idiomas), Reloj controlado por Radio, fácil de Leer, Grande, Negro, plástico, 360 x 235 x 28 mm (84) € 73.24 in stock 1 new from €73.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Indicación precisa de la hora: muestra la hora gracias a la transmisión por radio y el mecanismo de radio más preciso, para ello no hay que cambiar nunca el reloj de pared sencillo y claro nunca se puede desconectar

Indicador de temperatura: gracias al termo-higrómetro integrado, podrás ver siempre la temperatura y la humedad del interior actual en tu oficina, salón o en tu cocina, fácil control del clima de la habitación

Reloj digital: en la pantalla digital del gran reloj de pared se muestra el día completo de la semana en 8 idiomas y la fecha, también puedes ajustar las zonas horarias

Pantalla grande: la pantalla XL se puede leer fácilmente desde una gran distancia y, por lo tanto, es perfecta para la entrada o recepción, la sala de espera y la oficina

Funciones adicionales: el reloj digital controlado por radio es silencioso y también dispone de una alarma con función de repetición de alarma, el reloj de pared se puede colgar o poner de pie

Redondo Péndulo Reloj De Pared Moderno Grande Silencioso Reloj con Péndulo Reloj De Pared Simple En Blanco Y Negro para Salón Decorativo,50x60cm (20x24 Inch) € 84.91 in stock 1 new from €84.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features * Este reloj de pared tiene un péndulo, se balanceará hacia la izquierda y hacia la derecha, haciendo que su habitación se vea diferente y tenga personalidad.

* Los números grandes mejorados por el contraste efectivo entre el blanco y el negro, le resulta útil para leer la hora exacta.

* Silencioso sin tictac con movimiento de barrido preciso que garantiza una hora exacta y un entorno absolutamente silencioso.

* La forma redonda te hace sentir cómodo, cuando lo cuelgas en la pared, este hermoso reloj de pared hace que tu casa se vuelva elegante.

* Reloj de pared decorativo perfecto para oficina, aula, dormitorio y cocina.

Cristal Templado con Reloj Gris Moderno para salón de 20 x 60 cm Factory - LOLAhome € 29.95 in stock 1 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Gris

Relaxdays Reloj Pared Grande Decorativo, Hierro, Plateado, 50 cm, Palteado, 50 x 50 x 4 cm € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Decorativo: Con movimiento continuo progresivo. Perfecto para la cocina, el salón, el dormitorio o la oficina

Grande: Reloj plateado en formato XL. Diámetro de 50 cm. Esfera plateada con cifras de color negro. Diseño abierto sin marco ni cristal

Elegante: Reloj decoración con pedrería brillante. Piedras de plástico. Diseño único que no pasa desapercibido

Analógico: Reloj analógico con mecanismo de cuarzo. Tiene una aguja para los minutos y otra para las horas. Funciona con una pila de tipo AA (no incluida)

Multiusos: Reloj grande decorativo también para el dormitorio infantil o juvenil. Queda muy bien tanto en paredes blancas como de colores READ Los 30 mejores Funda Volante Coche capaces: la mejor revisión sobre Funda Volante Coche

ELBE RP-1005-N Reloj de Pared con termómetro e higrómetro, Mide Temperatura y Humedad, 25 cm diámetro, Panel Blanco Marco Negro, Funciona con Pilas € 9.90 in stock 3 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj de pared con información de temperatura y humedad

Diametro del reloj: 25 cm

Acabado en color blanco con marco negro

Acabado en plástico y peso de 410 gr, dispone de ranura para colgar en pared

Alimentación: 1 pila tipo AA (R6) (no incluida)

Taodyans - Reloj de pared silencioso con números romanos (40 cm), diseño metálico con engranajes vistos, ideal para salón, cocina, café, hotel y oficina, decoración del hogar € 31.99 in stock 1 new from €31.99

1 used from €27.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silencioso: este reloj de pared vintage con números romanos es muy silencioso cuando funciona y no te molestará mientras duermes

Decorativo y de estilo retro con números romanos: este reloj de pared metálico te permite saber la hora y es una decoración perfecta para tu dormitorio, sala de estar, oficina, etc.

A prueba de óxido y duradero: fabricado en metal de alta calidad con pintura, antioxidante y duradero

Gran regalo: este reloj de pared silencioso vintage con números romanos luce un diseño visto creativo que lo hace un gran accesorio decorativo para cualquier sala de estar, como regalo de mudanza o de Navidad

- -

Lafocuse Reloj de Pared Grande Salon Madera 58 cm Dorado Engranajes Industrial Silencioso Vintage Reloj de Cuarzo Números Romanos para Bar Cafetería € 54.89 in stock 1 new from €54.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Industrial y Vintage: El marco negro, la esfera de engranajes creativos, los grandes números romanos con el efecto bronce antiguo, crean un aspecto vintage e industrial, que lo hacen perfecto con los muebles modernos, industriales, retro y de otros estilos.

Movimiento Silencioso: Mecanismo sin ruido con movimiento de cuarzo superior, que le brinda un ambiente tranquilo sin tictac. No afectará su sueño o el trabajo en su dormitorio o sala de estudio.

Tiempo Exacto: Después de ser operado por una batería AA de zinc-carbono, el movimiento de cuarzo garantizará el tiempo preciso. (Nota: la batería no está incluida. No use una batería alcalina.)

Alta Calidad: El marco de madera resistente hace que el reloj sea seguro, una capa de pintura en la cubierta del reloj lo hace antihumedad y anti-difamación. El movimiento de calidad y las manecillas de metal hacen que el reloj funcione más tiempo. Después de instalarlo en la pared, funcionará con fluidez.

Aplicación Amplia: Diámetro 58 cm. El reloj funciona para bar, restaurante, cafetería, oficina, salón, comedor, sala de estar, dormitorio u oficina. También puede enviarlo a sus familiares y amigos como un regalo del festival.

Asvert Reloj de Pared 3D Grande Silencioso DIY de Material Acrílico con Números Adhesivos (Efecto de Espejo) y Agujas EVA para Decoración de Hogar (Número de Plata) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj de pared con efecto 3D de mecanismo silencioso sin ruido

Hecho de material ecológico, leve y práctico, se puede quitar de la pared fácilmente

DIY reloj interesante, puede acabar la instalación fácilmente con los familiares, El tamaño final del reloj es depende de su preferencia para decorar la pared

Buena selección de regalos para fiestas o cumpleaños a los amigos y familiares☛

Conéctanos y envie la foto si existe algún defecto de calidad del producto, le cambiaremos otro sin cobrar ni de producto o envío

SOLEDI Reloj de Pared 3D DIY Reloj de Etiqueta de Pared Decoración Ideal para la Casa Oficina Hotel Restaurante € 17.99

€ 13.59 in stock 2 new from €13.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ [Reloj de Bricolaje, 60-120 cm] Ideal producto de bricolaje. Tiene un diámetro mínimo de 60 cm y un diámetro máximo de 120 cm. El tamaño grande es adecuado como fondo para rellenar y decorar los paredes vacías. Fácil de instalar el reloj de bricolaje con una regla de posicionamiento (lea atentamente las instrucciones antes de la instalación)

❤[Varios Estilos] La pegatina de reloj de pared agrega los elementos y funciones del reloj a la pared, que es una buena manera de integrar el reloj en el estilo de decoración general. Tres estilos de SOLEDI relojes de pared de estilo 3D, elige lo que te gusta y disfruta de su tiempo feliz con la familia.

❤[Movimiento Silencioso] Nuestro movimiento está hecho especialmente por la tecnología de la marca. Ahora con el movimiento más reciente, puede reducir efectivamente el consumo de energía y extender la vida util. Está adoptado una batería AA (1.2 ~ 1.5 V, batería no alcalina) y tiene muy buena calidad y larga vida útil. Cuando operarlo es silencioso y le da una noche tranquila.

❤ [Materiales de Buena calidad] El número utiliza espuma EVA y espejo acrílico (incluida una película protectora azul, por favor quítelo cuando instalarlo),Es a prueba de agua y respetuoso con el medio ambiente, no es fácil de deformar.Además es muy conveniente de instalar y desmontarlo.

❤ [Ideales para los Regalos] Nuestros productos son ideales para decorar las salas de estar,los dormitorios,pasillos, restaurantes, oficinas y los hoteles. Este es un maravilloso regalo para los familiares y amigos.

Coraltree Moderno Reloj de Pared silencioso DIY Reloj de Pared Adhesivo 3D Reloj de Pared para decoración Regalo para casa, Restaurante, Oficina y Hotel (Plata) € 19.99 in stock 2 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ [Reloj de Bricolaje, 60-120 cm] Ideal producto de bricolaje. Tiene un diámetro mínimo de 60 cm y un diámetro máximo de 120 cm. El tamaño grande es adecuado como fondo para rellenar y decorar los paredes vacías. Fácil de instalar el reloj de bricolaje con una regla de posicionamiento。

❤[DISFRUTA de la DIVERSIÓN del Bricolaje] La pegatina de reloj de pared agrega los elementos y funciones del reloj a la pared, que es una buena manera de integrar el reloj en el estilo de decoración general. Tres estilos de SOLEDI relojes de pared de estilo 3D, elige lo que te gusta y disfruta de su tiempo feliz con la familia.

❤[Movimiento Silencioso] Nuestro movimiento está hecho especialmente por la tecnología de la marca. Ahora con el movimiento más reciente, puede reducir efectivamente el consumo de energía y extender la vida util. Está adoptado una batería AA (1.2 ~ 1.5 V, batería no alcalina) y tiene muy buena calidad y larga vida útil. Cuando operarlo es silencioso y le da una noche tranquila.

❤ [Materiales de Buena calidad] Espuma EVA de alta densidad y superficie de espejo acrílico, buena adherencia, buena resistencia al agua y buena estabilidad. Respetuoso con el medio ambiente, no tóxico, seguro para los niños.

❤ [Ideales para los Regalos] Diseño moderno, gran decoración de pared y espejo acrílico le dan a su habitación un ambiente elegante y moderno. Adecuado para paredes lisas en salones, habitaciones infantiles, comedores, cocinas, oficinas, baños, cafeterías, pasillos, etc.

Feibrand Reloj de Pared Grande Vintage Relojes Salon Comedor Metal Silencioso Decoracion Hogar Hierro 55 Centímetros € 41.59

€ 30.97 in stock 1 new from €30.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estilo vintage, reloj de pared extra grande, decorativo y elegante, con 4 números romanos grandes en esfera de hoja de metal, opción de grandes regalos y pieza decorativa para el hogar y la tienda

Pintura de alta temperatura sobre hierro, no se descolora, acabada en color marrón antiguo de diferente tono con brillo dorado

Agregue una rica cultura de arte vintage a la sala de estar, sala de estudio, oficina, muebles para el hogar escena retro, tiendas, tiendas, cafés y bares

El silencioso mecanismo de reloj le brinda un espacio privado ultra silencioso a la vez que mantiene el buen hora

Alimentado por batería, use 1 batería AA (NO incluida), diámetros de la esfera del reloj de aproximadamente: 55 centímetros, peso neto de aproximadamente: 0.9 kilogramo

Reloj Pared de Madera, 30cm Madera Reloj de Pared Grande Salon, Reloj Pared Grande, Reloj Cocina Pared, Reloj Pared Silencioso, Reloj de Pared para Decoración Hogar, Decoracion Pared, Habitacion € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Reloj de pared sin tachuelas --- Segunda mano silenciosa, sin tictac para garantizar un buen ambiente de sueño o de trabajo.

★ Estilo conciso --- claro para leer, el reloj de pared silencioso con números grandes son claros de leer, diseño especial y elegante que satisface todas tus necesidades de decoración.

★ Fácil de instalar: los ganchos incluidos permiten una fácil instalación, simplemente coloca una pequeña uña a través del gancho de plástico y se cuelga de forma segura en la pared en pocos segundos. (gancho incluido)

Funciona con pilas. Funciona con una pila AA (no incluida). Utiliza una batería de carbono normal para el reloj. No utilices pilas alcalinas y batería recargable que pueden reducir la vida útil del mecanismo y afectar la precisión del tiempo.

★ 100% garantía de satisfacción: si no te gusta esto, devuélvelo para un reembolso 100% sin problemas. Con esa garantía sin riesgos, simplemente agregue uno a su carrito ahora.

Rebecca Mobili Reloj Redondo, Relojes de Pared, Blanco Negro Marrón, Shabby, Metal MDF, Salón - Medidas: 50 x 50 x 4 cm (AxANxFON) - Art. RE6569 € 36.23 in stock 1 new from €36.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESPECIFICACIONES: Medidas: A 50 cm x AN 50 cm x FON 4 cm - Material: Mdf - Color: Blanco, Negro, Rojo - Código RE6569

RELOJ DE PARED DECORATIVO: El reloj de pared Rebecca es ideal para aquellos que quieren no solo un reloj de pared, sino también un mueble en particular. Es un reloj de gran tamaño, apto para decorar una pared desnuda, sin necesidad de añadir otros complementos de decoración

RELOJ DE PARED VINTAGE: El reloj Rebecca es perfecto para aquellos que buscan accesorios de decoración retro. La base pintada de blanco revela la veta de la madera. Las escrituras negras y rojas completan la decoración de un reloj en perfecto estilo vintage

ALIMENTADO CON UNA BATERÍA DE ESTILO AA: El reloj Rebecca funciona con una batería AA que se inserta en el espacio provisto en la parte posterior del reloj. Batería no incluida

CUIDADO DEL EMBALAJE: Hemos empacado el reloj con una hoja de cartón, plástico a su vez cubierto con cartón para proteger el reloj de golpes y rayones

Tebery Reloj de pared de madera sin tictac, moderno, nostálgico, para salón, cocina, oficina (30,5 cm, bronce dorado) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diámetro: 30,5 cm. Profundidad: 4,8 cm

Funciona con 1 pila AA, una pila normal de cinc de carbono en lugar de una pila alcalina para un mejor trabajo (no incluida)

Reloj de pared retro de bronce y oro, perfecto para todas las áreas de la vivienda: salón, dormitorio, comedor, oficina y cocina

Números: manecillas de horas, minutos y segundos fácilmente legibles desde lejos

El movimiento de cuarzo de alta calidad garantiza la hora exacta y un entorno absolutamente silencioso

Brmeday Reloj de Pared de 30 cm, Sin Ruido de Tictac, Redondo, Grande, Moderno, Silencioso, para Salón, Cocina, Dormitorio, Oficina, Cafetería, Restaurante, Marco Dorado, Plateado € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【3D Digital & Large Dial】 - Los números arábigos brillantes en 3D y la esfera lisa hacen que el reloj de pared tenga un aspecto muy orientado al diseño. La esfera blanca está fabricada con material MDF de alta calidad para una mayor durabilidad. Este reloj de pared tiene un estilo sencillo y versátil, muy adecuado para decorar el salón, el dormitorio, la cocina, etc.

✅【Práctico y regalo ideal】 - Este reloj de pared moderno no sólo es funcional, sino también ideal para la decoración, el diseño atemporal es muy elegante y ofrece una sensación hermosa y noble, perfecto para todas las áreas de la vida, sala de estar, dormitorio, comedor, oficina y cocina. También puede regalar este reloj de pared sin tictac a sus familiares y amigos, ¡se pondrán muy contentos!

✅【Manecillas de metal y fácil de leer】- Las manecillas de metal giran suavemente y muestran la hora con precisión, y los números arábigos 3D brillantes de gran tamaño facilitan la lectura; la esfera lisa de 12 pulgadas hace que el reloj de pared tenga un aspecto muy orientado al diseño, y la esfera es fácil de leer incluso desde la distancia.

✅【Funcionamiento con batería】- Se recomienda utilizar una batería de carbón AA para hacer funcionar el reloj de pared (batería no incluida). Las pilas alcalinas o recargables pueden acortar la vida del mecanismo y afectar a la precisión de la hora.

✅【Actualizar reloj de pared Servicio moderno y 100% de satisfacción del cliente】 - Este reloj de pared es un modelo de actualización, hemos perfeccionado la parte de detalle del antiguo reloj de pared para perfeccionar su experiencia de compra, para que pueda disfrutar mejor de esta calidad y hermoso reloj de pared, si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo, le responderé dentro de 24 horas READ Donald Trump logra una victoria significativa al confirmar a Amy Connie Barrett como nueva jueza de la Corte Suprema

FOGARI - Reloj de pared con números vintage de metal, funcionamiento con batería, 40 cm, reloj de pared, para salón, dormitorio, comedor, cocina, oficina, color dorado € 29.97 in stock 1 new from €29.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño excelente】: el marco del reloj de pared está hecho a mano de hierro macizo de alta calidad, con una longitud de 40 cm, movimiento de cuarzo de alta calidad y números romanos grandes que dan un sentido visual claro.

【Decoración retro】: el diseño retro redondo mejora el fuerte sabor antiguo, adecuado para el salón, la oficina, el dormitorio, la cocina, el museo, otros lugares de la casa, etc.

【Fácil de instalar】: el diseño de suspensión en la parte posterior del reloj de pared es más propicio para la instalación, menos daños en la pared y estable.

【Movimiento silencioso del puntero 】: el movimiento de cuarzo de alta calidad hace que el movimiento del tiempo, no te molestará en ningún momento. El diseño simple hace que sea más cómodo de usar y ajustar la hora.

【Embalaje y servicio】: 1 reloj de pared, batería no incluida. Proporcionamos un servicio de respuesta por correo electrónico 24 horas. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

SWECOMZE Reloj de cristal – 30 cm – Reloj de pared silencioso controlado por radio, reloj de pared, cuadro de vidrio templado para salón, cocina, oficina y dormitorio (estilo E) € 26.20 in stock 2 new from €25.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Buena calidad: el reloj de pared entusiasma por su calidad y es de muy alta calidad de metal y cristal

Tamaño: 30 cm de diámetro. Funciona con 1 pila AA (no incluida).

El mecanismo silencioso evita el molesto tictac y los ahorros en la parte posterior permiten un fácil montaje en la pared.

Aspecto elegante: para todas las paredes de salón, dormitorio, oficina, pasillo, cocina o comedor. Listo para colgar

Versatilitdad: nuestro reloj de cristal de 30 cm es una forma moderna de decoración de paredes, que cada vez más se utiliza en casas privadas, así como en oficinas y centros comerciales. Esta decoración de pared única cambiará completamente el diseño de tu casa o negocio.

SUCHDECO Reloj de Pared Vintage Silencioso,Funciona con Pilas,Reloj Circular con Números Romanos de Metal Estilo 50 cm, Decoración moderna para Salón, Cocina, Oficina € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⏰MOVIMIENTO SILENCIOSO: Adopta un movimiento de alta calidad, sin tictac,le proporcionará una noche tranquila. Puede reducir efectivamente el consumo de energía y alargar la vida útil.

⏰DISEÑO MODERNO: Gran tamaño para la decoración de la pared, diseño hueco sin lente de cristal y sin segundero. Hace que su habitación obtener un ambiente elegante y moderno.

⏰FÁCIL DE INSTALAR: El gancho está diseñado para ser ligero y fácil de colgar, lo que provoca menos daños en la pared pero resistentes. El agujero de montaje redondo está situado en el respaldo central y se puede colgar fácilmente en la pared.

⏰UTILIZACIÓN AMPLIA: El reloj de pared retro y de moda son adecuados para varios estilos de decoración arquitectónica y son muy adecuados para la decoración de cocina, cafetería, bar, dormitorio y sala de estar. También es un regalo maravilloso para familiares y amigos.

⏰NUEVO ESQUEMA DE COLORES: A diferencia de otros colores lisos, nuestro reloj de pared utiliza colores metálicos para proporcionar una mejor experiencia visual durante el uso diario.

ENCOFT Reloj de Pared Silencioso 30cm Acrílico Reloj de Pared y Puntero de Metal para Salon Cocina, Café, Decoración del Hogar, Negro € 32.99 in stock 2 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensión y Material: El diámetro del reloj de pared retro es de 30 cm, el grosor es de 6 mm. Hecho de acrílico de alta calidad, y las manos están hechas de material metálico, sin formaldehído, sin contaminación.

Movimiento Silencioso: El movimiento y los indicadores metálicos silenciosos de alta calidad garantizan estabilidad y precisión a largo plazo, reducen eficazmente el ruido del movimiento y el consumo de energía. El reloj funciona sin tic-tac para brindarle un ambiente de descanso tranquilo.

Proceso Exquisito: Reloj retro europeo en diseño ahuecado sin lente de vidrio. Combine la ventaja del acrílico y el metal, y el exquisito proceso de laca y soldadura a mano, es más que un simple reloj de pared, sino también una gran obra de arte.

Fácil de Instalar: Es liviano, se puede instalar fácilmente en la pared con un pequeño clavo que no deja marcas (incluido en el paquete). Y necesita 1 pila AA (no incluida). Si instala la batería y el puntero no se mueve, puede ajustar el movimiento y el puntero, y el puntero no debe estar demasiado apretado.

Decoración Perfecta: Tiene un aspecto retro único, un diseño de esqueleto único y elegante, el reloj de pared decorativo adecuado para la sala de estar, el estudio, el dormitorio, la cocina, la escuela, el aula y otros lugares públicos o el hogar.

jomparis Reloj de pared de cuarzo retro con péndulo de 40cm € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La caja de reloj de pared Jomparis vintage y clásico está hecha con plástico, diseño tallado decorativo, acabado de cobre rojo, esfera analógica blanca, detalles dorados y una parte frontal de cristal

Tamaño: 40,6 cm de alto, 20,6 cm de ancho, 6,3 cm de profundidad. El diseño delgado y rectangular del reloj hace que sea una gran adición a cualquier hogar u oficina.

El reloj péndulo cuenta con un estilo retro, que es perfecto para regalos de inauguración de la casa. Para decorar la sala de estar, el dormitorio, la cocina, la oficina y otros lugares, este reloj de pared retro de péndulo es una de las mejores opciones.

Funciona con una pila AA (no incluida) por favor utiliza una batería de carbono normal.

Garantía de satisfacción completa: si no estás satisfecho con tu pedido por cualquier razón, ponte en contacto con nosotros directamente, te daremos una solución satisfactoria.

