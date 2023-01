Inicio » Sombrero Los 30 mejores reloj niño comunion capaces: la mejor revisión sobre reloj niño comunion Sombrero Los 30 mejores reloj niño comunion capaces: la mejor revisión sobre reloj niño comunion 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de reloj niño comunion?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ reloj niño comunion del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Tommy Hilfiger Reloj Analógico para Niños de Cuarzo con Correa en Silicona 1720016 € 69.00

€ 61.90 in stock 6 new from €61.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Movimiento de cuarzo de tres manecillas

Grosor de la caja de 8,4mm, Diámetro de la caja: 34 mm

Esfera azul

Correa de silicona azul

5 ATM de resistencia al agua Se puede utilizar en la ducha o para nadar, pero no para bucear en aguas profundas

Reloj Oficial Real Madrid Niño RMD0014-35 € 49.00 in stock 2 new from €49.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number RMD0014-35

Reloj Oficial Real Madrid Niño RMD0014-55 € 49.00 in stock 2 new from €49.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number RMD0014-55 Color Azul

Reloj Inteligente Niño, Teléfono con Juego Cámara Música Despertador Modo Escuela Llamadas SOS Smart Watch Reloj Inteligente Niño 4-12 Años Niña Chico Cumpleaños Festival Regalo-Azul € 38.99

€ 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj Inteligente Niña y Niños Actualizado: batería incorporada de 500 mAH. El tiempo de trabajo es de 24 a 48 horas. Depende del uso. Fabricada en silicona de alta calidad, la correa es duradera y segura. La pantalla estaba cubierta con un protector de pantalla. Las características: llamadas, dos cámaras, reproductores de música (se proporciona una tarjeta micro SD), 17 juegos de rompecabezas, reproductores de video, SOS, reloj despertador, formato de hora 12/24, linterna, cronómetro y más.

Smartwatch Teléfono y SOS: Llamadas bidireccionales. Su hijo puede llamarlo y usted puede llamar a su hijo. Cuando su hijo lo extrañe o lo necesite, puede llamarlo a cualquier lugar. El reloj los hace más cercanos entre sí. Para realizar una llamada SOS, simplemente presione el botón dos veces. No es solo una herramienta de conexión de emociones, sino también un SOS cuando es urgente. Compre una tarjeta SIM y active el plan de voz únicamente.

Crezca Feliz con La Música y La Cámara: el reproductor de música está integrado en el reloj. Tiene una canción adentro. Puedes descargar más canciones. Tiene una tarjeta micro SD en el interior y se proporciona un cable micro USB. A tu linda cantante le gustaría escuchar música. Dos cámaras, una en la parte superior y la otra en la parte delantera. Su hijo estará más feliz acompañado de la música y tomando fotos y selfies de su feliz momento de infancia.

17 Juegos de Rompecabezas: el reloj inteligente para niños actualizado agrega más juegos en comparación con la versión anterior. Agrega diferentes tipos de juegos para satisfacer las diferentes necesidades de los niños y enriquecer el disfrute. Para que mejore la coordinación cerebro-mano, la capacidad de reacción, el desarrollo del cerebro. En total, 17 juegos de rompecabezas están integrados en el reloj y todos son gratuitos.

Reloj Inteligente para Niños YENISEY: Nos dedicamos al reloj inteligente para niños. Diseñamos la interfaz de usuario, la correa, la pantalla y la carcasa para brindar al usuario una experiencia más cómoda. Y mejoramos la capacidad de la batería. La capacidad de la batería es de 500 mAh en comparación con los 400 mAh de los otros relojes. Sería un gran compañero durante la infancia de tu amor y un excelente regalo para un niño y una niña de 4 a 12 años. READ Los 30 mejores Swiss Military Hanowa capaces: la mejor revisión sobre Swiss Military Hanowa

Lacoste Reloj Analógico de Cuarzo para Niños con Correa en silicona Azul - 2030002 € 69.00

€ 54.00 in stock 2 new from €54.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Movimiento de cuarzo

Material de la correa: silicona

Segunda mano colorida

Números fáciles de leer

Resistencia al agua 5 ATM

Lacoste Reloj Analógico de Cuarzo Unisex con Correa en silicona Azul - 2020142 € 79.00

€ 59.95 in stock 3 new from €59.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Movimiento de cuarzo de tres manecillas

Grosor de la caja de 10,1 mm/Diámetro de la caja: 36 mm

Esfera azul

Correa de silicona azul con diseño petit piqué

5 ATM de resistencia al agua Se puede utilizar en la ducha o para nadar, pero no para bucear en aguas profundas.

Viceroy Analógico 42397-54 € 44.00 in stock 10 new from €44.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VICEROY Modelo VICEROY KIDS Mod. 42397-54

Analógico para unisex adulto

11 milimetros calendario Sin cierre a presion plegable

Lotus Reloj de Vestir 18665/2 € 59.00

€ 47.79 in stock 10 new from €47.79

1 used from €41.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Departamento: NIÑO

Tipo: Reloj de pulsera

PTHTECHUS Reloj Inteligente Niño de Podómetro, Smartwatch Niños con 14 Juegos SOS Llamada MúSica Linterna Cámara Despertador Regalos para niños de 4 a 12 años (Y19-Black) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚⌚【Reloj Inteligente Niño con múltiples funciones】Este reloj está diseñado para niñas y niños entre 4 y 12 años. Este reloj Función de podómetro agregaday , reloj teléfono también tiene un reproductor de música, 14 juegos divertidos, cámara, una linterna, despertador, calendario, una función SOS y mucho más. Es un regalo perfecto para niños.

‍♂【Podómetro y reproductor de música】Este reloj inteligente niño tiene una función de cámara clara. El reloj tiene una nueva función de podómetro, Puede descargar la música al reloj inteligente como reproductor, y el volumen se puede ajustar. (Guardar archivos mp3 en la tarjeta Micro SD: Mi carpeta de música)

【Llamadas bidireccionales】los reloje inteligente niños tienen llamadas de voz ultra claras, los padres pueden contactar a los niños en cualquier momento y en cualquier lugar, los contactos pueden almacenar 10 números. Los nombres de los contactos se pueden editar. Si no necesita funciones de llamada (tarjeta Nano SIM que soporta la red GSM 2G) no necesita comprar una tarjeta SIM. Otras funciones también funcionan sin tarjeta SIM.

Function SOS : use el reloj inteligente niño como ayuda de emergencia cuando esté en peligro. Se pueden configurar 10 contactos. Construido en 14 juegos de rompecabezas en este reloj inteligente.

【NOTAS del Reloj Inteligente Niños】1.Este smartwatch niños no contiene una tarjeta SIM, sino un regalo de SD (lntegrado en el reloj, No desmontable) 3.Antes y después de la compra, si tiene alguna pregunta sobre el reloj PTHTECHUS, no dude en contactarnos. Ofrecemos a los compradores una solución satisfactoria.

Lotus Reloj para de Cuarzo con Correa en Acero Inoxidable 18659/4 € 60.00

€ 57.02 in stock 15 new from €57.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj comunión

Caja: 24 mm

Pulsera lotus de regalo

Lotus Reloj de Vestir 18663/2 € 56.95 in stock 7 new from €50.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LOTUS Reloj modelo 18663/2 de la colección JUNIOR COLLECTION, caja de 34 mm azul con correa de caucho azul para niño

Viceroy 42296-07 Colección Real Madrid - Reloj para Niños € 79.90 in stock 13 new from €79.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Novedad Relojes

Viceroy 42300-07, Reloj Cronógrafo para Niños, Coleccíon Real Madrid € 129.00

€ 116.10 in stock 7 new from €116.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj oficial Real Madrid

Smooce Reloj Inteligente niños,Smartwatch Niños de música a Prueba de Agua para teléfono móvil para niños niña niño(Que Incluye Micro SD de 1 GB) (Azul) € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reloj inteligente niños multifuncional】Este smartwatch niños con teléfono resistente al agua IP67 está especialmente diseñado para niñas y niños de 3 a 12 años. Los relojes inteligentes para niños han agregado muchas funciones, que incluyen agenda/llamadas/SOS/reproductor de música/11 juegos/cámara/calculadora/modo silencioso, etc. Este reloj inteligente es el mejor regalo de cumpleaños para niños.

[Llamada SOS bidireccional] Después de insertar el reloj inteligente niños en la tarjeta SIM, puede realizar y recibir llamadas. Mantenga presionado durante tres segundos para apagar y rápidamente presione y mantenga presionado el botón SOS dos veces para realizar una llamada SOS. Nota: Si la tarjeta SIM no está insertada, el smartwatch funcionará normalmente excepto por la función de llamada.

[Reloj resistente al agua con juego inteligente de música IP67] El reloj inteligente niño ha pasado la certificación IP67. El reloj inteligente niñas no solo es resistente al agua, sino que la correa es resistente al sudor y al polvo, lo que lo hace más cómodo y práctico. Los niños no necesitan quitarse el reloj cuando juegan con pistolas de agua, se lavan las manos o cuando llueve. Nota: No use un reloj para niños mientras se baña o nada.

[11 juegos de rompecabezas sencillos] Este reloj inteligente niños resistente al agua tiene 11 juegos de rompecabezas integrados. La alta resolución no solo le brinda una mejor experiencia de usuario, sino que también ejercita eficazmente la capacidad de reacción de los niños, la capacidad de pensamiento lógico y la coordinación ojo-mano. Este reloj de música de juego es un gran regalo de Navidad para sus bebés, infantil, niños y niñas.

【Precauciones y servicios de calidad para los smartwatch para niños】1. Los reloj inteligente niños son a prueba de agua IP67, que es resistente al sudor, al agua y al polvo. No apto para nadar y bañarse. 2. El reloj niño no contiene tarjeta SIM, si desea utilizar la función de llamada, solo necesita comprar una tarjeta Nano SIM con señal 2G. 3. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, el equipo de Smooce lo ayudará y le brindará una solución satisfactoria.

SaveFamily Iconic Plus 4G. Reloj Inteligente niño. Videollamada, Vídeo, Identifica Llamadas, Música, Bluetooth, App Store, Whatsapp. Reloj GPS niños, Cámara, SOS, Waterproof. Smartwatch niños Negro. € 115.00

€ 105.00 in stock 1 new from €105.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SMARTWATCH NIÑOS CON FUNCIONES ÚNICAS PLAY STORE con acceso Seguro. WHATSAPP. Graba y reproduce VIDEO y MÚSICA. Identificador de llamadas. FONDOS DE PANTALLA animados. Comparte archivos por BLUETOOTH o conéctalo a los auriculares. BATERÍA de 1000 mah para que la marcha no pare.

VIDEOLLAMADAS Y LLAMADAS El primer reloj inteligente para niños con el que hacer Videollamadas. Emite y recibe llamadas (con identificador de llamadas). Cuenta con AGENDA ANTI-SPAM con la que sólo podrán recibir llamadas de los números que tú definas en la app. MARCADOR DE TELÉFONO.

GEOLOCALIZACIÓN GPS INSTANTÁNEAReloj GPS niños que permite conocer en tiempo real la ubicación del niño a través de Google Maps. con acceso a la ruta de los últimos 90 días. RESISTENTE AL AGUA IP67Smartwath niños SaveFamily diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce.

✅ WI-FI, BLUETOOTH, BOTÓN SOS, ZONAS SEGURAS, MÓDULO ANTI-ACOSO, MÓDULO PARA EL COLE y WATERPROOF✅ A través de la APP SAVEFAMILY podrás configurar y gestionar el reloj de forma sencilla.

CONFIANZA SAVEFAMILY Empresa española con atención al cliente multicanal, servicio técnico propio y servicio post-venta. Los relojes inteligentes para niños están diseñados para ser operativos con tarjetas SIM españolas y europeas.

Reloj Viceroy Niño 42298-07 Colección Real Madrid € 110.08

€ 107.10 in stock 6 new from €89.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VICEROY Modelo VICEROY Mod. 42298-07

Analógico para unisex adulto

11 milimetros calendario Sin cierre a presion plegable

Moweallarge Smartwatch para Niños Game Watch - Juego de Música Reloj Inteligente [Tarjeta SD incorporada] con 16 Juegos de Llamada Grabadora de Cámara Reloj Despertador para Niños Niñas € 59.99

€ 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reloj musical para niños】Reproductor de MP3 incorporado. (Se incluye una tarjeta Micro SD. Admite un extensor de hasta 32GB). Pre-descargamos una música de prueba. Si necesita descargar más, descargue música en formato "* .MP3" a través de su PC. Y ponga esta música en archivos Micro SD - "My Music". Si ha formateado la tarjeta SD, cree los archivos "Mi música" en la tarjeta SD; de lo contrario, el reloj no reconocerá la música que descargó.

【16 juegos de rompecabezas】Este reloj de juegos para niños está equipado con 16 juegos, que se pueden usar para desarrollar el cerebro de los niños, entrenar el pensamiento matemático y la coordinación mano-ojo, y estimular la rica creatividad e imaginación de los niños. No es compatible con la descarga de otros juegos.

【Reloj digital: 24 hrs / 12 hrs】Este reloj de juego puede cambiar el reloj digital de 24 horas a 12 horas. Incluso sin la tarjeta SIM 2G, se puede configurar la hora correcta.

【Comunicación de llamada】El reloj solo es compatible con la red 2G. Si necesita usar la función de llamada de reloj, puede comprar una tarjeta SIM 2G y un plan de voz abierto. Para los clientes de ES, le recomendamos que utilice SIMYO como tarjeta SIM de reloj. Si desea utilizar otras tarjetas Sim, llame a su operador y permítale ayudarlo a confirmar que la tarjeta SIM que eligió es compatible con la red 2G.

【Fácil de configurar】No es necesario descargar ninguna aplicación, este tipo de reloj no se puede sincronizar con el teléfono celular. Si desea utilizar la función de llamada, simplemente compre una tarjeta SIM 2G y abra el plan de voz. Cualquier pregunta, realmente apreciamos que pueda contactarnos por correo electrónico y le responderemos dentro de las 24 horas y lo ayudaremos a resolver el problema que encontró. Gracias.

YENISEY Relojes para Niños - Música Smartwatch para Niños Niña Game Watch (Tarjeta SD de 1GB incluida Pantalla táctil Relojes Inteligentes con Llamada Juego Cámara Música (Rosa) € 35.99 in stock 2 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚ Reloj Inteligente Niño: Este reloj inteligente para niños está disponible en tres colores ; Una pantalla táctil HD a prueba de radiación, el cinturón es de silicona comestible y material inastillable. Las características incorporadas incluyen reproductor de MP3, 7 juegos, 5 idiomas, 3 despertadores, calculadora, teclado de marcación. Además, hay un modo de no molestar (no afecta la clase de su hijo, pero puede usar SOS) y ofrecemos una tarjeta Micro SD de 1GB gratuita

Llamadas Bidireccionales: Los relojes inteligentes para niños tienen llamadas de voz ultra claras, los padres pueden contactar a los niños en cualquier momento y en cualquier lugar, los contactos pueden almacenar 10 números. Los nombres de los contactos se pueden editar. Si no necesita funciones de llamada, no necesita comprar una tarjeta SIM. Otras funciones también funcionan sin tarjeta SIM

Function Función SOS del Smartwatch Niños: use el reloj inteligente para niños como ayuda de emergencia cuando esté en peligro. El niño puede usar el botón SOS en este reloj inteligente. La alarma SOS de un toque se puede notificar a los padres lo antes posible, el botón SOS en el reloj inteligente durante 3 segundos o Marque el valor predeterminado: configure el número hasta que alguien responda la llamada

Smart Watch: proporciona una tarjeta Micro SD de 1GB gratuita. La tarjeta SD está integrada en el interior del reloj. Al descargar música, inserte la tarjeta SD y guarde la música en la tarjeta SD, que puede encontrar en Música. Puede cargar música a su computadora a través de un lector de tarjetas SD. Al mismo tiempo, nuestros relojes también tienen una función de grabación que se puede usar para grabar cosas que los niños suelen olvidar. (Sugerencia: el reloj solo admite archivos * .mp3.)

Tarjeta SIM recomendada para reloj infantil: el reloj puede hablar en ambas direcciones, puede usar la tarjeta SIM. Si necesita la función de llamada, la función de llamada requiere una tarjeta SIM. Necesitas comprar uno. Para España, recomendamos usar SIMYO / Vodafone / Orange. Nuestro producto tiene Garantía de Calidad. No dude en ponerse en contacto con nosotros siempre que haya algún problema con el reloj después de haberlo comprado. Ofrecemos a los compradores una solución satisfactoria

PTHTECHUS Reloj-Smartwatch 4G con GPS instantáneo & Videollamada Infantil y Juvenil. WiFi, Voz Chat, cámara, Podómetro, Música, Llamadas, SOS, Impermeable IPX7 Reloj Inteligente niño, Rosa € 99.00 in stock 1 new from €99.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【FUNCIÓN DE RELOJ INTELIGENTE 4G】Los relojes inteligentes para niños y niñas tienen posicionamiento GPS, chat de voz / video, música, agenda telefónica, reloj despertador, zona segura, alerta de emergencia SOS, batería baja, cámara, juegos, alarma, iluminación, Apagado remoto, álbum de fotos, tema, cronómetro, podómetro, opcional, ajustar el brillo y el idioma de la pantalla, etc.

【4G / WIFI + VIDEOLLAMADAS】 PTHTECHUS su primer reloj con el que hacer Videollamadas (con videollamada a 2). Puede hacer videollamadas cara a cara con su hijo. El video y el chat de voz hacen que la comunicación sea más interesante y comunicativa. La conexión WiFi hace que las videollamadas GPS de los niños sean más estables y claras. Este es un gran regalo para niños de 4 a 15 años.

【GEOLOCALIZACIÓN GPS INSTANTÁNEA】1. Utilice GPS (preciso), WIFI y LBS (sistema de posicionamiento GSM) para ubicar a su hijo en tiempo real. Gracias a la red 4G, el nuevo localizador GPS es más preciso que el reloj inteligente de red 2G; 2. Los padres pueden usar el aplicación móvil en la función Huella para ver rutas históricas; en caso de emergencia, los niños pueden presionar el botón SOS. El contacto de emergencia guardado conocerá automáticamente la ubicación actual

【BATERÍA POTENTE Y DURABILIDAD】Este Smartwatch Teléfono Reloj está equipado con una duración de batería de 750 MAH, carga rápida (carga completa en 2 horas) y un tiempo de espera de 3-5 días. La correa está hecha de nailon suave de alta calidad, tiene buena tenacidad, es ligera y transpirable, fácil de cuidar y se puede envolver cómodamente en las muñecas de los niños.

【SERVICIO AL CLIENTE PUNTUAL】Este reloj inteligente para niños 4G tiene una pantalla táctil de alta definición de 1.4 pulgadas, admite conexiones WiFi , es más seguro y rápido, y a todos los niños les gusta jugar. Ofrecemos una garantía de 2 años. Si encuentra algún problema funcional o mal funcionamiento al comprar y usar relojes para niños, comuníquese con nosotros a tiempo y le proporcionaremos una solución perfecta.

PTHTECHUS Reloj Inteligente para Niños, Reloj Teléfono para Niña y Niño Pantalla Táctil con Música, 7 Juegos, Cámara, Linterna, Alarma, Smartwatch para Niños Regalo, Rosa € 39.98

€ 31.98 in stock 1 new from €31.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚ [Reloj inteligente perfecto para niños] Este reloj inteligente es adecuado para niños y niñas de 4 a 12 años. Los niños pueden hablar entre ellos por teléfono y mantenerse en contacto con familiares y amigos. Hay reproductores de música, juegos interesantes, cámaras, linternas, despertadores, funciones SOS y más. Además, también puede satisfacer sus necesidades de regalos navideños: el regalo perfecto para los niños.

[Responder y hacer llamadas] Simplemente inserte una tarjeta Micro SIM que use una red GSM 2G, y su hijo podrá responder y hacer llamadas. Presione el botón de encendido dos veces para mantenerse en contacto con amigos y familiares en caso de emergencia. Si no inserta una tarjeta Micro SIM, su hijo aún puede usar funciones básicas, como escuchar música, jugar y tomar fotografías. (Nota: no proporcionamos tarjeta Micro SIM).

[Escuchar música y flashear] Este teléfono con reloj está equipado con suficiente espacio de almacenamiento para almacenar música. Es un reloj ideal para mantener a sus hijos activos y creativos al mismo tiempo. En comparación con el modelo anterior, presentamos una nueva función de linterna, que está diseñada para usarse en lugares oscuros y de noche.

[Modo de juego y escuela] está equipado con 7 juegos interesantes, este reloj inteligente les enseñará a sus hijos a coordinarse y pensar en su tiempo libre. Después de configurar la hora escolar, el reloj se bloqueará. En este estado, no se puede llamar al reloj, todas las llamadas se bloquearán automáticamente y el juego no estará disponible. Aún se pueden realizar llamadas de emergencia.

[CAMARS y fondos de pantalla personalizados] Los pequeños fotógrafos pueden usar la cámara para tomar fotos o grabar videos en cualquier momento y en cualquier lugar. ¡Estas fotos se pueden diseñar y procesar individualmente en nuevos diales!

PTHTECHUS Reloj Inteligente Niños, Pantalla táctil Kids Smartwatch con Llamadas Juegos Cámara Modo Escuela SOS Linterna Calculadora Reloj Despertador, Chicos Chicas Regalos de Cumpleanos (Azul) € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reloj inteligente multifuncional para niños】: ¡Nueva experiencia de producto! Pantalla táctil de pantalla grande a color de alta definición de 1,54 pulgadas, botón de cámara de un botón en el lateral. Con función de conversación bidireccional, Podómetro, 24 Juegos, 3 Despertadores, Cámaras duales, Reproductor de música Mp3, Calculadora, calendario, cambio de idioma, etc. ¡El nuevo reloj inteligente es adecuado para niños y niñas de 4 a 13 años y es una excelente idea para un regalo!

【Llamada bidireccional y SOS】: El reloj inteligente para niños es como un mini smartphone portátil con función de llamada añadida, ¡especialmente diseñado para la seguridad de los niños! Toque SOS dos veces en una fila, marcará 3 números de teléfono en 2 rondas para la llamada SOS hasta que alguien responda a la llamada de alarma. Añade hasta 10 números de teléfono y edita los nombres de los contactos en la agenda.

【Correa de nylon con velcro y contador de pasos】: La correa de velcro es más conveniente para usar y ajustar el tamaño, hecho de nylon suave de alta calidad, ligero y transpirable, fácil de limpiar. Aumenta la función del podómetro: Haga regularmente ejercicio saludable, registre el número de pasos de ejercicio y aumente la resistencia física del niño. Función de linterna: Diseñado para su uso en lugares oscuros y por la noche.

【Modo escolar y juegos】: Incorpora 24 juegos de rompecabezas. Puede desarrollar el cerebro de los niños, entrenar el pensamiento matemático y la coordinación mano-ojo, y estimular la rica creatividad e imaginación de los niños. El reloj se bloqueará después de configurar la hora de la lección. En este estado, el reloj no puede hacer llamadas, todas las llamadas se bloquean automáticamente y el juego no está disponible. Sin embargo, se pueden hacer llamadas de emergencia.

【Soporte de servicio al cliente】: ¡No es necesario descargar ninguna aplicación o conectarse al teléfono de sus padres! Este reloj es compatible con una tarjeta Micro SIM 2G. Otras funciones aún se pueden usar sin una tarjeta SIM insertada. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos por correo electrónico. Responderemos dentro de las 24 horas. READ Los 30 mejores Reloj Elegante Hombre capaces: la mejor revisión sobre Reloj Elegante Hombre

Lotus Reloj de Vestir 18665/1 € 53.50

€ 50.15 in stock 9 new from €50.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LOTUS Reloj modelo 18665/1 de la colección JUNIOR COLLECTION, caja de 34 mm plata con correa de piel negro rojo para niño

Un regalo para ti o tus seres queridos

Combina funcionalidad simple y el diseño elegante

Producto que combina tradición e innovación

Viceroy Analógico 41103-04 € 70.00 in stock 10 new from €70.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VICEROY Modelo VICEROY KIDS Mod. 41103-04

Analógico para unisex adulto

11 milimetros calendario Sin cierre a presion plegable

Reloj Oficial Real Madrid Hombre RMD0010-04 € 49.00 in stock 2 new from €49.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Real Madrid. Tapadera trasera acero inoxidable. Luz, segundero, cronógrafo, mes, día, semana, alarma, formato 12/24h. Movimiento: Cuarzo. Diámetro caja(mm): 48. Material pulsera: Silicona.

Destinatario: Hombre. Incluido estuche, papel y pegatina para regalo.

Reloj Tommy Hilfiger Niño Azul, Rojo y Plateado Analógico 1720019 € 64.90 in stock 2 new from €64.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diámetro de caja: 34mm

Material de caja. Acero Inoxidable

Mecanismo: Cuarzo analógico, . Cristal Mineral

Resistencia al agua: Hasta 30 metros.

Material de correa: Caucho. Cierre: Hebilla

VICEROY Analógico 401093-05 € 109.00

€ 97.85 in stock 16 new from €97.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VICEROY Modelo VICEROY KIDS Mod. 401093-05

Analógico para unisex adulto

11 milimetros calendario Sin cierre a presion plegable

LOTUS Analógico 18787/1 € 69.00

€ 63.44 in stock 13 new from €57.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LOTUS Modelo Reloj 18787/1

Analógico para Unisex infantil

10 milimetros calendario Sin Hebilla

Lotus Reloj Analógico para Niños de Cuarzo con Correa en Tela 18171/3 € 49.00 in stock 4 new from €48.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diámetro de la caja: 33 mm

Carcasa: acero inoxidable plateado

Pulsera: textil negro/rojo

Esfera: negro, con números arábigos blancos y manecillas luminosas plateadas

Impermeabilidad: 5 bar

VICEROY Real Madrid C.F.Producto Oficial € 109.00

€ 90.75 in stock 13 new from €81.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 401124-05 Model 401124-05 Color Gris

