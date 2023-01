Inicio » Electrónica Los 30 mejores reloj mujer smartwatch capaces: la mejor revisión sobre reloj mujer smartwatch Electrónica Los 30 mejores reloj mujer smartwatch capaces: la mejor revisión sobre reloj mujer smartwatch 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Reloj Inteligente Mujer, IP68 Impermeable Smartwatch Mujer, 1,3" Pantalla Táctil Reloj Deportivo Mujer, con Oxímetro, DIY Esfera Reloj, Monitor Sueño, Podómetro, Pulsómetro para Android iOS € 59.99

€ 39.98



Amazon.es Features ⌚【Smartwatch de Monitorización Integral de la Salud】: El reloj podómetro de las señoras de TUYOMA monitoriza el ritmo cardíaco en tiempo real, el oxígeno en sangre y el estado del sueño (sueño profundo/ligero). Además, existe la función de seguimiento menstrual para ayudar a las mujeres a predecir o recordar la próxima menstruación y el momento de la ovulación, y así proporcionar un mejor cuidado. Una buena opción para regalar a las mujeres.

【Reloj Deportivo Multifuncional IP68 Resistente al Agua】: El reloj inteligente puede registrar con precisión los datos de su actividad durante todo el día, 8 modos de deporte satisfacen plenamente sus necesidades de ejercicio diario (caminar, correr, montar en bicicleta, nadar, fútbol, tenis, yoga, etc.). 3 ATM IP68 resistente al agua, puedes llevarlo mientras te lavas las manos, sudas o corres.

【Ajustes Personalizados para Damas de Relojes Inteligentes】: Nuestro reloj deportivo tiene una caja de aleación de aluminio y una correa de silicona más respetuosa con la piel. La interfaz principal consta de 4 interfaces de usuario diferentes y una interfaz personalizable. Puedes seleccionar cualquier imagen que quieras cargar como esfera del reloj. Además, el reloj también admite la fotografía y el control de la música a distancia.

【Notificaciones y SMS】: Después de conectarse a través de Bluetooth, los smartwatches pueden recibir recordatorios de llamadas, calendario, correos electrónicos, notificaciones de SMS, Facebook, WhatsApp, etc. notificaciones de APP sociales. Admite la configuración de la alarma, el cronómetro, la cuenta atrás y el buscador de teléfonos. Este reloj para mujeres hace su vida más cómoda.

【30 Días Espera & 12 Meses Garantía】: Reloj de fitness está equipado con el sistema BLE 5.0, batería de gran capacidad de 300mAh y chip de baja energía Bluetooth. Carga rápida magnética, sólo 2h de carga, hasta 7-10 días de uso, 30 días en espera, muy conveniente para los viajes de negocios o viajes.La garantía del producto se extiende por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra. Si tiene algún problema, contacto con nosotros. Le ayudaremos en un plazo de 12h en días laborables.

Smartwatch Mujer, 1.69'' Reloj Inteligente Hombre Mujer 25 Modos Deportes Pulsera Actividad Impermeable IP68 con Pulsómetro, Monitor de Sueño Podómetro Notificación de Mensajes para Android iOS 2022 € 49.99



Amazon.es Features Multi-funciones y Notificación de Mensaje: 25 Modos Deportes, pulsómetro, monitor de sueño, spO2, impermeable IP68, control de música y cámara, sedentario, cronógrafo, recordatorio de beber agua, clima, despertador, calculadora, podómetro, caloría, encontrar un reloj, ajuste de brillo etc. Además, conectando su smartwatch hombre a su teléfono, nunca volverá a perder una mensaje, ya que vibrará para avisarle. Descubre “Q23”, el reloj inteligente que te ayudará a disfrutar de tu vida al máximo!

1.69" Pantalla Táctil Completa y Uso Personalizado: Nuevo reloj mujer cuenta con una pantalla grande de 1,69'', brindarle una visualización de imagen clara y delicada. Smartwatch mujer admite para descargar más de 60 esferas de reloj en línea, lo más interesante es que puedes elegir cualquier foto de tu teléfono como fondo de pantalla de tu reloj. Los ajustes personalizados de la esfera del reloj te permiten combinar mejor con tu estilo, acquistalo e inizia la tua nuova esperienza intelligente.

25 Modos Deportivos y Función Impermeable IP68: Reloj digital mujer ofrece 25 modos deportivos, como caminar, correr, andar en bicicleta, yoga, Saltar, bádminton, baloncesto, fútbo etc, registra de forma independiente datos como pasos, kilómetros y calorías quemadas en las actividades diarias. Además, Este fitness tracker tiene una IP68 impermeable ayuda a los pulsera actividad mujer a realizar todas las ocasiones diarias y de entrenamiento. Lo que le permite tener un mejor estilo de vida.

24H Mayordomo de Salud: Reloj mujer inteligente de admite la detección de la frecuencia cardíaca las 24 horas y la sueño monitores. Reloj deportivo hombre monitorea automática y continuamente su ritmo cardíaco diario en tiempo real, también registra su sueño (profundo,ligero y vigilia). Además, y la detección de la saturación de oxígeno proporcionan un estilo de vida muy saludable. Logre una gestión total de la salud desde su muñeca.

Batería de Larga Duración y Compatibilidad: El chip Bluetooth 5.0 de baja potencia incorporado y la gran capacidad de la batería de 300 mAh, se puede usar durante aproximadamente 7 días después de cargarla durante 1.5 horas, modo espera de 30 días. Cuando está completamente cargado, puede relajarse y disfrutar de más de una semana completa de viaje o trabajo sin preocuparse por los cargadores. Este pulsera de actividad es compatible con smartphones que utilizan iOS 9.0/Android 4.4 o superior.

XINGHESF Smartwatch Mujer Recibir y Contestar Llamadas, 1.7'' HD Pantalla Táctil Completa con 3 Correas IP68 Pulsómetro Monitor de Sueño SpO2 Caloría Smartwatch con Llamadas para Android iOS Rosa € 49.99

1 used from €49.49



Amazon.es Features 【Experiencia de Llamada más Fluida】 Este reloj inteligente mujer con llamadas adopta la última tecnología Bluetooth 5.0, Velocidad de transferencia mejorada, conexión más estable, un emparejamiento más rápido y una mayor compatibilidad. El smartwatch mujer también admite llamadas manos libres con un solo toque, reproducción de música, parlantes estéreo Hi-Fi de 360° y micrófonos ENC premium con cancelación de ruido para sumergirse por completo en llamadas de alta calidad y excelente música.

⌚【Pantalla Grande, 2022 Nueva Experiencia】El smartwatch utiliza vidrio curvo 3D y la visión es más intensa. Pantalla a color IPS de nivel de retina de 1,7 pulgadas, diseño de bisel ultrafino. Mejora en gran medida la sensación de deslizamiento, más ergonómica. Le brinda una vista de pantalla más clara y brillante. 22g cuerpo delgado y ligero. Disfruta de una experiencia de uso perfecta.180+ interfaces de usuario y esferas de reloj personalizadas. Cree su propio reloj inteligente personalizado.

【3 Correas, Colores en tu Muñeca】El reloj inteligente viene con 3 correas de silicona líquida antibacteriana diseñadas solo para ti: Rosa, Rosa Claro, Rojo Vino. La correa de silicona líquida no solo es duradera, también agradable para la piel y transpirable. Y con un diseño de instalación rápida, ya sea para deportes o para la vida diaria, puedes cambiar tu estilo en cualquier momento, permitiéndote jugar con el color de tu muñeca. XINGHESF smartwatch será tu artículo de moda.

【Excelente Chip, Actualización de Rendimiento】El chip Bluetooth de baja potencia RTK8762D, operación eficiente de algoritmos inteligentes cooperativos, brindándo una experiencia de uso y operación sin problemas. Conéctese a la aplicación "Da Fit", cuando su teléfono reciba las mensajes de aplicaciones sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.). El pulsera activdad se sincronizará en tiempo real y vibrará para recordárselo, permitiéndole dominar el ritmo de la vida en cualquier momento.

✨【Experiencia Más Funcional】XINGHESF smartwatch mujer equipado con sensor óptico de seguimiento biológico Bio3.0 PPG. 24 /7 monitorear la frecuencia cardíaca. Y monitorear el sueño y la SpO2. IP68 a prueba de agua. La pantalla con recubrimiento hidrofóbico y oleofóbico resiste huellas dactilares y manchas de agua. Tiene 20+ funciones, 7 modos deportivos, función femenina, modo no molestar, despertador, recordatorio sedentario, clima, control de fotos, etc. Comienza tu vida inteligente.

Popglory Reloj Inteligente Mujer con Llamadas y Asistente Voz, 1,85'' Smartwatch Mujer 2 Correas,Pulsera Actividad Presión Arterial Ritmo Cardíaco Oxígeno Sanguíneo, Regalo Mujer Hombre Android iOS € 69.99

€ 39.97



Amazon.es Features Hacer Llamadas & Recibir Mensajes de WhatsApp: Equipado con un micrófono incorporado y un altavoz de alta fidelidad, puede hacer/rechazar/recibir llamadas en el reloj en cualquier momento y admitir. Se puede sincronizar 100 contactos en el reloj, y admite hacer llamadas con un solo clic.Puede encender o apagar selectivamente las llamadas y los sonidos de los medios del reloj.Además, te avisan de cualquier mensaje entrante en tiempo real, como WhatsApp, Facebook, Email.

1,85’’ Súper Grande Pantalla & Estilo Personalizado: El reloj está equipado con una pantalla táctil de alta definición, en la que se ven los datos sin ningún problema incluso a la luz del día, gracias al brillo ajustable en cuatro niveles. 5 temas operativos y miles de diales personalizados elegibles, hágase único.

Seguimiento exhaustivo de la salud & Asistente de Voz: El reloj admite la medición automática de la frecuencia cardíaca / oxígeno en sangre, y el control de la presión arterial / sueño.Todos los datos son solo para referencia, no para fines médicos. El reloj está equipado con un asistente de voz de inteligencia artificial que despierta la función del reloj a través de la voz y libera las manos para facilitar su uso del reloj en cualquier momento y lugar, dándole una nueva experiencia.

20+ Modos Deportivos: El reloj admite caminar, correr, yoga y otros modos deportivos, que son adecuados para una variedad de escenarios deportivos y satisfacen las necesidades de varios grupos de personas. Se muestra los pasos, la distancia, las calorías quemadas, la frecuencia cardíaca y el ritmo promedio para ayudarlo a optimizar su programa de ejercicios.

Compatibilidad & Dos Correas de Repuesto: El smartwatch es compatible con iOS 9,0 o Android 5,0 y superior, no para tabletas y computadoras. Hay más funciones como el pronóstico del tiempo, el recordatorio de sedentarismo, el temporizador, el cronómetro, la búsqueda de smartphone y más. Le ofrecemos una correa de metal y una correa de silicona.

XINGHESF Smartwatch Mujer Recibir y Contestar Llamadas, Reloj Inteligente Mujer con Pulsómetro, Presión Arterial, SpO2, 19 Modos Deportes, 1.32" Smartwatch Mujer Llamadas para Android iOS Oro € 57.99



Amazon.es Features 【Cada Segundo, Infinitamente Maravilloso】¿Estás buscando un smartwatch que combine un aspecto elegante con funciones potentes? ¡Se acerca XINGHESF smartwatch con llamadas Bluetooth! Está equipado con un chip Bluetooth 5.0 de alta eficiencia, altavoces integrados de alta fidelidad, puede hacer/responder llamadas libremente; Un aspecto sencillo y elegante, la esfera suave y el cuerpo se transforman de forma natural, lo que hace que el reloj inteligente sea una obra de arte en su muñeca.

【Valora el Estilo de Tendencia】El smartwatch mujer tiene una gran pantalla TFT de 1,32'', más información de un vistazo, la combinación de alta resolución 360*360 y pantalla retina PPI 320, brindarle una visualización de imagen clara y delicada, restaura los colores de imagen más realistas. Cuerpo ligero de aleación de zinc del reloj, cómodo de llevar sin carga; La correa de acero oro con la cómoda correa de silicona rosa, negocios/deportes no se retrasan, colisión por tu actitud de tendencia.

【Lleva Tu Salud en Tus Manos】XINGHESF smartwatch está equipado con un sensor dinámico de pulsómetro en tiempo real LC11, que puede realizar un monitoreo del pulsómetro, la tensión arterial y SpO2 24/7, monitoreo del sueño nocturno cuatro en uno. Recordatorios exclusivos de salud de mujer, incluidos tres modos (período menstrual/preparación para el embarazo/embarazo), vea datos de salud más completos a través de APP, que proporciona una referencia valiosa para juzgar el estado de salud física.

‍♀️【Socios Deportivos Más Diversos】Promovemos una forma de movimiento más natural. El reloj admite 19 modos deportivos comunes, a través del sensor de gravedad de 3 ejes incorporado, puede registrar con precisión sus pasos diarios, distancia, calorías, lo que hace que su deporte sea más seguro y efectivo. Al mismo tiempo, el reloj inteligente mujer puede reproducir música directamente, lleva el reloj para hacer deporte, disfruta de la experiencia de relajación dual del deporte y la música.

【Más Gadgets en la Muñeca】Notificación de mensaje (WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.), 180+ esferas y DIY, 3 modos de menú, contraseña de la pantalla de bloqueo, modo de no molestar/ahorro de energía, atajo de pantalla dividida, ajuste de tiempo de pantalla brillante, 3 intensidades de vibración. También hay reproductor de música, buscar teléfono y reloj, clima, control de cámara, recordatorio de beber agua/sedentario, despertador y otros gadgets. Abre una vida inteligente colorida.

Smartwatch Mujer con Llamada Bluetooth/Marcación, 1.7'' Reloj Inteligente Mujer 28 Modos de Deportes/Frecuencia Cardiaca/SpO2/Seguimiento Menstrual/Monitor Sueño/Reproductor de Música Android iOS Oro € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【En Cualquier Momento y Lugar】Nuevo reloj intelitente mujer con llamada Bluetooth, notificanción de mensajes y reproductor de música. Con el alta voz y micrófono Hi-Fi incorporados, puede hacer llamadas y reproducir música directamente desde su reloj inteligente. ¡Permítale disfrutar de la comodidad en la muñeca!

【28 Modos Deportivos y GPS】IP67 y 28 modos deportivos diferentes, como fútbol, tenis, ciclismo, esquí,etc., le permiten elegir libremente. Al encienda la autorización GPS, este smartwatch mujer registrará la ruta, el tiempo, la frecuencia cardíaca y la distancia de cada ejercicio, y sincronizará los datos con la aplicación DA Fit.

【Seguimiento tu Salud】Gracias a un sensor óptico BIO3.0 PPG de alta precisión, adopta la última medición de pulso infrarriji, este smartwatch mujer Y22 puede medir la frecuencia cardíaca, el oxígenoen sangre (SpO2), el sueño y las alertas de presión arterial anormal. Además, existen 3 funciones femeninas (predicción de la menstruación/ovulación/embarazo) para una protección de la salud femenina verdaderamente integral.

【No es Solo Estética】El reloj inteligente mujer adopta un vidrio de alta definición liso sin bordes 2.5D, combinado con revestimiento al vacío, más resistente a los arañazos, 1,7 pulgadas, resolución de 240 * 280, el efecto visual del reloj es comparable al de los teléfonos móviles. Además de tener más de 150 diales para elegir, también se puede personalizar. Viene con dos correas diferentes, silicona y metal milanesa, para adaptarse a sus diferentes estilos.

【Más Funciones】 Como su asistente de vida, el reloj inteligente mujer proporciona una serie de funciones íntimas: recordatorio sedentario, recordatorio de agua potable, entrenamiento de respiración, modo nocturno, despertador, control de cámara, cronómetro, clima en tiempo real, etc. Cada detalle de la vida, debemos cuidarlo. 2 horas de carga, 10 horas de conversación, 5 días de uso normal, 10 días en espera. Compatible con Android 4.4, iOS 8.0 y superior. READ Los 30 mejores altavoz -bluetooth capaces: la mejor revisión sobre altavoz -bluetooth

Smartwatch, 1.69" Reloj Inteligente Mujer, Pulsómetro, Monitor de Sueño, Pulsera Actividad Inteligente Impermeable IP68 con Podómetro Calorías 24 Modos Deporte, Reloj Deportivo Muje para iOS Android € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multifuncional Smartwatch y Notificación de Mensaje: Reloj inteligente mujer hombre proporciona una serie de funciones íntimas: Pulsera de actividad (podómetro, calorías), monitor de frecuencia cardíaca, monitoreo del sueño, Presión Arterial y Oxigeno en Sangre, 24 modos de deporte, mensajes SMS y APP(WhatsAPP, Facebook, Messenger, Instagram...), control remoto de música y cámaras, pronóstico del tiempo, recordatorio sedentario, alarma, cronómetro, encontrar teléfono, ajuste de brillo, etc.

1.69" Pantalla Táctil Completa y Esfera Personalizada: El reloj hombre mujer viene con una pantalla TFT-LCD de 1.69 pulgadas que proporciona una profundidad de color increíble y una claridad excepcional. Después de conectarse con su teléfono, puede elegir entre más de 100 pantallas de reloj o elegir su foto para configurarla como fondo de pantalla. La resolución de 240 * 295 y el brillo de la pantalla ajustable hacen que el smartwatch mujer hombre sea fácil de leer bajo el sol.

Monitor de Ritmo Cardíaco y Sueño: Reloj inteligente admite la detección de la frecuencia cardíaca las 24 horas y la monitorización de la calidad del sueño. Smartwatch según el sensor de frecuencia cardíaca, puede controlar su frecuencia cardíaca durante 24 horas, Ayudarle a comprender mejor su salud. Este reloj deportivo hombre ambién puede medir su sueño automáticamente, lo que le ayuda a conocer los datos de sueño despierto, ligero y profundo. (No para fines médicos)

24 Modos Deportivos y Impermeable IP68: Este reloj digital mujer hombre admite el monitoreo de datos de 24 actividades deportivas(como caminar, correr, yoga, nadar,etc)y registra sus entrenamientos en la aplicación GloryFit. El reloj smartwatch mujer pueden registrar con precisión sus datos deportivos y actividades de todos los días, por ejemplo pasos, calorías, distancia. Con el smart Watch ​​impermeable diseño impermeable IP68, puede satisfacer sus necesidades diarias de impermeabilidad.

Batería Duradera y Compatibilidad: El chip Bluetooth 5.0 de baja potencia incorporado y la gran capacidad de la batería de 180 mAh. El monitor de actividad se puede utilizar durante 5-7 días o 30 días en espera cuando se carga durante 2 horas. Este reloj hombre inteligente es compatible con smartphones que utilizan iOS 9.0/Android 5.0/Bluetooth 4.0 o superior. (No compatible con iPad)

FMK 2022 Reloj Inteligente Mujer con Llamadas y Whatsapp, 1.7'' HD Smartwatch Mujer con Llamadas, 2 Correas, Presión Arterial, Ritmo Cardíaco, Oxígeno Sanguíneo, Seguimiento Menstrual y Monitor Sueño € 65.99

€ 47.99 in stock 1 new from €47.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj inteligente para mujer con llamadas para iOS y Android: compatible con iOS 8.0 y Android 5.1 anteriores. Descargue e instale la aplicación gratuita "DA FIT". Cuando conecte este reloj inteligente a su teléfono, puede contestar/hacer llamadas, recibir y ver notificaciones de aplicaciones (Messenger, Facebook, WhatsApp, Skype, etc.).

Monitor de ritmo cardíaco 24 horas y monitor de sueño: monitorea automáticamente la frecuencia cardíaca y el sueño (sueño profundo, sueño ligero y tiempo de vigilia). Puede ver claramente las estadísticas diarias y de resumen en la aplicación, ayudándole a tener una vida saludable.

-Activity Tracker con 8 modos deportivos: Fitness Tracker tiene 8 modos deportivos para adaptarse a tus diferentes estilos deportivos. Puede elegir el modo correspondiente según sus deportes (caminar, correr, ciclismo, natación, bádminton, baloncesto, fútbol, salto). Durante el entrenamiento, registrará sus datos como pasos, calorías quemadas, distancia y horas de actividad en tiempo real. Puedes consultar el análisis de datos de fitness para obtener mejores resultados de entrenamiento.

-Funciones más prácticas: Reloj inteligente para mujer contiene muchas herramientas útiles diarias. Por ejemplo, llamadas Bluetooth, notificaciones inteligentes, entrenamiento de respiración, control de música, control de cámara, modo de no molestar, cronómetro, clima, linterna. Te ofrece una experiencia más inteligente.

-Dial de bricolaje y batería de gran capacidad: El reloj inteligente para mujer tiene una gran pantalla de 1,7 pulgadas. Puede cambiar diferentes estilos de diales correspondientes a diferentes escenarios de vida. Tiene una batería de gran capacidad de 200 mAh y se puede utilizar durante 7-15 días con una carga completa. (Nota: depende del uso individual)

UMIDIGI Urun S Smartwatch Mujer Hombre Reloj Inteligente con Monitoreo de Oxígeno en Sangre y Frecuencia Cardíaca, Seguimiento del Sueño, Reloj de Carrera Impermeable con 17 Modos Deportivos € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【RELOJ INTELIGENTE A LA MODA PARA MUJERES Y HOMBRES】UMIDIGI Urun S es un smartwatch redondo, de 44 mm de diámetro, construido con un marco de aluminio ligero. Mostrado por una pantalla redonda a todo color de 1,1 pulgadas. Dos botones en el lado derecho junto a una pantalla táctil brindan una la experiencia de funcionamiento sin problemas.

【CONSEJERO PRIVADO PARA SU SALUD】Este Reloj deportivo dispone de monitores de salud para usted, monitor de ritmo cardíaco, medición de oxígeno en la sangre, seguimiento del sueño, recordatorio de sedentarismo, después de la medición, creará gráficos para proporcionar datos de salud visibles para que usted entienda su cuerpo más fácilmente.

【Entrenador para lograr objetivos de fitness】A diferencia de los relojes inteligentes ordinarios, UMIDIGI Urun S tiene 17 modos de ejercicio entre los que puede elegir. Puede encontrar datos de fitness más precisos y detallados en el reloj, como el consumo de calorías, el ritmo medio, la longitud de la zancada, etc.

【ASISTENTE PARA SU VIDA DIARIA】Después de conectarte por bluetooth a tu smartphone con Paiactive, puedes activar las notificaciones para la mayoría de las aplicaciones que se comunican como Facebook, Whatsapp, Skype, Instagram. Además, también puedes comprobar el pronóstico del tiempo, controlar el reproductor de música y el obturador de la cámara en el reloj.

【CALIDAD FIABLE Y ESTABLE, COMPATIBILIDAD TOTAL】UMIDIGI Urun S pasó la prueba de resistencia al agua 5ATM, lo que le permite nadar en la piscina sin preocupaciones. La batería de litio de alta intensidad le permite utilizar el reloj durante más tiempo, 40 días en tiempo de espera o de 7 a 10 días para el uso diario. Y es compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes como Apple Xiaomi Samsung Huawei, etc.

Smartwatch Mujer con Llamada y Whatsapp, 1.69" Reloj Inteligente Mujer para Android iPhone con Seguimiento Menstrual, Presión Arterial, Ritmo Cardíaco, Oxígeno Sanguíneo, Correa de Metal y Silicona € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mejor reloj inteligente para mujeres y hombres tratando de encontrar un maravilloso reloj inteligente que tenga un elegante diseño ergonómico para que puedas llevar y poseer una potente función deportiva para controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la calidad del sueño, las actividades de fitness dentro de tu presupuesto para proporcionarte una experiencia especial.

Reloj inteligente de llamadas y notificación de texto, perfecto para Android e iOS, puede hacer responder llamadas y mensajes de texto cuando te molestan reuniones, fitness. La comunicación es una parte importante de la vida moderna y nuestro reloj inteligente no solo te trae un estilo de vida más saludable, también te trae comodidad y libertad.

3 modos de deslizamiento y monitor de salud con sensores de alto rendimiento integrados monitorean nuestra frecuencia cardíaca, sueño despertador, sueño poco profundo, sueño profundo que podemos ver claramente en las estadísticas diarias y resumidas en la aplicación. El reloj inteligente FMK hace todo lo posible para proporcionarte una vida saludable a partir de un buen hábito de sueño.

El reloj inteligente de 60 esferas intercambiables puede satisfacer tus necesidades como correr, yoga, fitness, etc. con una carga de 2.5 horas y hasta 10 días de tiempo de uso. Este reloj inteligente para hombres y mujeres también puede cambiar diferentes estilos de esferas correspondientes a diferentes escenarios de vida. por lo que nos centramos en crear un reloj inteligente práctico y a largo plazo para ti.

Esfera de reloj DIY y servicios: además de las funciones principales anteriores, las funciones de este reloj inteligente incluyen: asistencia selfie, impermeabilidad IP67, pasos precisos, recordatorio de sedentarismo, recordatorio de agua, modo de no molestar, alarma vibratoria y cronómetro. Nos centramos en desarrollar un estilo de vida saludable y gestión del tiempo, mientras que proporcionamos una respuesta rápida de 7 x 24 horas, por lo que puedes comprarlo sin dudarlo

RUXINGX Smartwatch Mujer Llamadas Bluetooth 5.1/Marcación, Reloj Inteligente 1.32" con Pulsómetro, SpO2, Seguimiento del Menstrual, Monitor Sueño, Whatsapp Notificaciones Inteligentes Android iOS Oro € 57.99

€ 42.99 in stock 2 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Estilo de elegancia eterna】: RUXINGX G35 reloj inteligente adopta una pantalla a color TFT de 1,32 pulgadas, alta resolución de 360 x 360, cuerpo ultrafino y ligero de 10 mm, muy cómodo de llevar. Está equipado con 2 correas: elegante correa milanesa y correa de silicona agradable a la piel. Tiene más de 200 opciones de interfaz y la esfera del reloj también se puede personalizar con tus fotos, que se pueden cambiar todos los días para mostrar una variedad de estéticas.

【Seguir siempre en línea】: ¿Ocupado en el trabajo y sin tiempo para mirar su teléfono? ¿Correr y hacer ejercicio, pero tu teléfono no está cerca? G35 smartwatch admite la función de llamada bluetooth 5.1, adopta un altavoz y micrófono Hi-Fi, puede hacer y responder llamadas, sin insertar SIM. Además, también admite recordatorios de llamadas, SMS y notificaciones SNS de varias APP. Te mantiene en línea todo el tiempo y brinda más tranquilidad a las personas que se preocupan por ti.

【Vigilancia de la salud 】: Nuestra mayor ventaja es que el smartwatch está equipado con un sensor LC11 de alto rendimiento y oxígeno en sangre real VC32. Por lo tanto, el reloj inteligente puede monitorear la frecuencia cardíaca en tiempo real, respaldar el monitoreo del sueño, el oxígeno en la sangre y la presión arterial, y se pueden compartir datos de salud. Esto le permite vigilar su salud física a tiempo.

【Cuidado más íntimo de la mujer】: 4 funciones femeninas principales están especialmente preparadas para las mujeres: monitorea el ciclo menstrual, el período de seguridad, el período de ovulación y el día de la ovulación, los datos recopilados científicamente le brindan el cuidado más íntimo. Configure su información personal en la APP "FitCloudPro", habilite las notificaciones de recordatorio de cuidado visibles en su teléfono, lo ayude a prepararse para sus días especiales.

【Comience una vida inteligente】: Sistema españa, llamada bluetooth, reproductor de música, notificación de mensajes, rastreador de actividad (pasos, distancia, calorías), frecuencia cardíaca / oxígeno en sangre / presión arterial / monitoreo del sueño, recordatorio sedentario, reloj despertador, cámara remota, IP67, pronóstico del tiempo, PIN para desbloquear, seguimiento del menstrual, ajustar la duración de la pantalla, etc. G35 smartwatch mujer hace la vida más cómoda y fácil.

Amazfit Bip U Pro Smartwatch Reloj Inteligente con GPS Incorporado 60+ Modos Deportivos 5 ATM Fitness Tracker Oxígeno en Sangre Frecuencia cardíaca Monitor de sueño 1.43 Pantalla táctil Rosa € 69.90

€ 44.90 in stock 8 new from €44.90

7 used from €41.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran pantalla a color de 1,43. Disfrute de una vista más amplia y clara. la resolución de 320x302 píxeles crea una pantalla visual exquisita, lo que hace que todas las llamadas entrantes, mensajes y recordatorios sean extremadamente claros.

50 esferas de reloj disponibles. Crea y usa tu estilo de vida en tu muñeca. Esfera de reloj personalizable modular. Resalta lo que es importante para ti. Seleccione y muestre información importante para usted en la pantalla de inicio de su reloj, como la hora, la fecha, el clima, la frecuencia cardíaca y más, con el módulo personalizable.

Cuerpo superligero de 31g. Diseñado para la comodidad durante todo el día. Un diseño ultraligero que apenas se siente cuando se busca el máximo rendimiento.

Resistencia al agua. Sea inteligente mientras nada. Resistente al agua hasta 50 metros, puede usar el Bip U para nadar y rastreará sus movimientos y registrará sus logros incluso bajo el agua.

La mejor opción para una vida inteligente: ejercicio + salud + vida diaria: un sistema de monitoreo de frecuencia cardíaca a gran escala muy avanzado. la monitorización de la frecuencia cardíaca las 24 horas y la detección de la saturación de oxígeno proporcionan un estilo de vida muy saludable.

Popglory Reloj Inteligente Mujer Presión Arterial DIY Esferas Ritmo Cardíaco Oxígeno Sangre Smartwatch Recibir Whatsapp y Notificación Llamadas, Pulsera Actividad Regalo Hombre Mujer para Android iOS € 39.99

€ 25.49 in stock 2 new from €25.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Múltiples Modos Deportivos: Ofrece varios deportes, como Caminar / Correr / Ciclismo / Saltar / Bádminton / Baloncesto / Fútbol etc. lo que mantiene su entrenamiento más científicamente. Y puede realizar un seguimiento de sus datos de actividad diaria como pasos, calorías, distancia y minutos activos.

24H Ayudante de Salud: Popglory reloj inteligente tiene frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno sanguíneo. Siempre preste atención a su salud física. Este reloj inteligente también puede medir su sueño automáticamente, lo que le ayuda a conocer los datos de sueño despierto, ligero y profundo. Los datos son solo para referencia.

Watch Face Personalizado & Notificación Inteligente - Puede usar la foto que quieras como el watch face, también puede cambiar la posición de tiempo y el color de acuerdo con la imagen. Mensajes y llamadas bien informados, levantar la muñeca visible, que se puede establecer en la aplicación "HeroBandIII".

Control de música & IP67 Impermeable: Puede controlar el reproductor de música de su teléfono en este reloj (canción anterior, próxima canción y pausa). Con el diseño impermeable IP67, puede usarlo mientras se lava las manos.

Compatibilidad y Otras Características: este reloj es compatible con smartphones que utilizan iOS 9.0/Android OS 4.4 o superior. Este reloj también tiene alarma, temporizador, cámara remota, pronóstico del tiempo, y ajuste de brillo. (No compatible con iPad)

SWGOTA Smartwatch Mujer con Llamadas Bluetooth 5.1, 1,7'' Reloj Inteligente IP68 con Frecuencia Cardíaca, SpO2 y Monitor de Sueño, Notificaciones Inteligentes Android iOS 3 Correas Rosa, Regalo Mujer € 49.99 in stock 3 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Moda De Muñeca Ligera】Cuerpo ligero y ultrafino, cuerpo es sólo 15,8 gramos. Con vidrio curvo 3D que tiene revestimiento antihuellas y pantalla HD de 1,7 pulgadas, le brinda una experiencia de visualización sin precedentes y un control fácil. SWGOTA smartwatch mujer con llamada Bluetooth le ofrece correas de silicona suave en 3 colores naturales y hermosos (beis / rosa / fucsia) que se pueden cambiar a voluntad, sin importar su estilo, se pueden combinar fácilmente con usted.

【Facilita La Comunicación】Altavoz y micrófono integrados con calidad de sonido de alta definición, equipado con un chip Bluetooth 5.1, CS3 reloj inteligente mujer es compatible con llamadas Bluetooth (responder, hacer llamadas y sincronizar contactos) que son estables y sin ruido. Es fácil hacer frente a varios escenarios: en casa, en el trabajo, en los deportes, etc. También admite envío de mensajes en tiempo real desde aplicaciones sociales como WhatsAPP / Facebook / Instagram / Gmail, etc.

❤️【La Salud Está En Línea, Todo Está En Línea】Use algoritmos inteligentes para controlar la frecuencia cardíaca y el oxígeno en la sangre y tus datos básicos de ejercicio (pasos, distancia, calorías). Fitness tracker mujer registra y analiza el sueño y varios indicadores de salud adicionales y brinda sugerencias para mejorar. Registra y predice científicamente los períodos menstrual/seguro/de ovulación y de embarazo y brinda a las mujeres el cuidado más íntimo.

【Una Opción Que Te Brinda Tranquilidad】Con carga magnética que ofrece una carga más rápida y segura, y batería de 235 mAH. Uso normal: 3-5 días, en espera: 10 días. Los 7 modos deportivos más comunes integrados y grado IP68, independientemente de si se trata de sudor en deportes, días lluviosos o vida a prueba de agua, SWGOTA reloj mujer deportivo resiste fácilmente. La amplia compatibilidad (iOS 9.0 y Android 4.4 y superior) lo hace adecuado para las necesidades de la mayoría de las personas.

⌚【Compañero Digital Nacido para Ti】Todas las funciones prácticas están en CS3 smartwatch mujer: más de 150 diales hermosas y fondos personalizados, monitores de ritmo cardiaco y xigeno en la sangre en tiempo real y sueño, Impermeabilización 68, 7 modos deportivos, podómetro, notificaciones de mensajes, cámara remota, reproducción de música y control en smartwtach, despertador, cronómetro, recordatorios de sedentarismo/bebida de agua, clima, vista rápida, etc.

2022 Reloj Inteligente Mujer, 1.69” Smartwatch Impermeable IP68 Reloj Deportivo con 25 Modos Deporte Pulsómetro Monitor de Sueño Calculadora Calorías Podómetro, Pulsera Actividad para Android iOS Rosa € 59.99

€ 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.69" Pantalla HD Táctil Completa y Esfera Personalizada: El reloj inteligente mujer viene con pantalla HD de 1.69'' y vidrio curvo 3D que tiene revestimiento antihuellas , le brinda una experiencia de visualización sin precedentes y un control fácil. Brillo de la pantalla ajustable hacen que el smartwatch sea fácil de leer bajo el sol. APP "Keep Health" tiene una variedad de diales incorporados, y también puede personalizar sus diales para satisfacer sus necesidades.(Se admite español)

25 Modos Deportivos y Seguimiento de Actividad: El reloj deportivo mujer ofrece 25 modos deportivos, como caminar, correr, andar en bicicleta, yoga, Saltar, Bádminton,Baloncesto etc. Además, el pulsera de actividad pueden registrar los datos de su ejercicio, como calorías, distancia, pasos y más. También puede usar el modo de ejercicio GPS en la APP para registrar su ruta de ejercicio en tiempo real. Brinde soporte de datos para su vida saludable.

24H Monitor de Ritmo Cardíaco y Sueño: El 2022 Nuevo reloj inteligente admite la detección del ritmo cardíaco las 24 horas y el monitoreo de la calidad del sueño. Este relojes inteligentes hombre monitorea automática y continuamente su ritmo cardíaco diario en tiempo real y monitorea su sueño, registra su tiempo de sueño nocturno, la calidad del sueño. Puede leer datos directamente en su reloj inteligente o "Keep Health", lo que puede ayudarlo a comprender mejor su salud.(No para fines médicos)

Multifuncional Reloj Deportivo y Notificación de Mensaje: Reciba todos sus mensajes y notificaciones (Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Messenger, etc) directamente en su relojes smartwatch mujer con vibraciones personalizables e intuitivas. También tiene otras características poderosas como alarma, cronómetro, podómetro, calculadora, temporizador, control de música, pronóstico del tiempo, recordatorios de sedentarismo/bebida de agua, control de cámara y más.

Compatibilidad y Impermeable IP68: El reloj mujer debe estar conectado al teléfono móvil a través de la aplicación del smartwatch (Keep Health). La amplia compatibilidad (iOS 9.0 y Android 4.0 y superior) lo hace adecuado para las necesidades de la mayoría de las personas. Es impermeable IP68 , pulsera actividad deportiva puede satisfacer sus necesidades diarias de impermeabilidad, pero no para buceo, sauna, agua caliente o baño en el mar. READ Los 30 mejores Auriculares In Ear Cable capaces: la mejor revisión sobre Auriculares In Ear Cable

Kaloopp Reloj Inteligente Mujer, Smartwatch Mujer De 1,92" y Auriculares Inalámbricos Deportivos | Impermeable con Llamadas, Pulsómetro Y Notificaciones para Android iOS con Cascos Bluetooth € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CENTRO DE SALUD EN TU MUÑECA: Con nuestro reloj inteligente táctil para mujer, podrás monitorear tu salud. Medidor de tensión arterial (tensiómetro), medidor de la Frecuencia Cardíaca (pulsaciones), medidor del Oxígeno en Sangre (oxímetro), podómetro y Monitoreo del Sueño.

MODOS DEPORTIVOS : Nuestra pulsera de actividad mujer (fitness watch) ofrece control de gasto de calorías y diversos modos deportivos : Running, Ciclismo, Fuerza, Básquet, Tenis, Fútbol... Además, con los auriculares inalámbricos deportivos, tendrás el complemento perfecto para tu entreno.

SIEMPRE CONECTADO : Desde el smartwatch podrás realizar y contestar llamadas, recibir mensajes, WhatsApp y notificaciones de redes sociales. Con los cascos inalámbricos bluetooth 5.0 y su sistema táctil digital, podrás responder llamadas gracias a su micrófono integrado.

MULTIFUNCIONAL : Este reloj smartwatch mujer ofrece múltiples funciones que mejoraran tu calidad de vida. Recordatorio de sedentarismo, alarma, disparador de cámara remoto, contador de pasos, medidor de distancias...

DISFRUTA DE TU MÚSICA : Con nuestro pack de smartwatch y auriculares inalámbricos, podrás disfrutar de tus canciones preferidas tanto desde el propio reloj inteligente, como con los auriculares de deporte, que son compatibles con todo tipo de dispositivos móviles, tabletas y ordenadores

Reloj Inteligente Mujer Llamadas Bluetooth/Marcación, 1.32" Smartwatch Mujer Frecuencia Cardiaca/SpO2/Monitor Sueño/Seguimiento Menstrual/Reproductor Música/20 Modos de Deportes Android iOS Oro € 57.99 in stock 2 new from €57.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Últimas llamadas Bluetooth actualizadas】 El SWGOTA I39H reloj inteligente mujer para mujer está equipado con altavoz y micrófono de alta calidad. Con una conexión Bluetooth, puede usarlo para responder/hacer/rechazar llamadas directamente, liberando sus manos. Al mismo tiempo, también puede almacenar 10 contactos de uso frecuente y ver los registros de llamadas. Además, hay SMS de teléfonos móviles inteligentes, Facebook, WhatsApp y otras funciones de inserción de mensajes de aplicaciones.

【Monitoreo Integral de Salud】 Además del monitoreo de la frecuencia cardíaca las 24 horas, este reloj smartwatch mujer también puede medir el oxígeno en la sangre, monitorear el sueño (sueño profundo/ligero, tiempo de vigilia) y monitorear la presión arterial, lo que le permite comprender mejor su condición física. También hemos preparado 4 funciones femeninas para la mujer: período menstrual/período seguro/período de ovulación/período de embarazo, hemos considerado cada detalle.

【Más experiencia de textura】 La pantalla táctil a color de 1,32 pulgadas recientemente actualizada, resolución de 360 × 360 de alta sensibilidad, relación de pantalla de hasta el 90%, le brinda una experiencia visual más perfecta. Hay más de 150 estilos de esfera de reloj diferentes en la aplicación Da Fit o puedes hacerlo tú mismo con tus propias fotos. Smartwatch mujer viene con una correa de silicona suave y un reloj milanés en 2 estilos diferentes para cada ocasión.

【La mejor opción para deportes】 I39H reloj deportivo mujer ha preparado 21 modos deportivos diferentes para ti: fútbol, baloncesto, tenis, caminar, correr, andar en bicicleta, etc. Antes de cada ejercicio, puede seleccionar un modo de ejercicio adecuado y el reloj registrará los datos de su ejercicio para ayudarlo a ajustar su plan de entrenamiento. El altavoz a prueba de agua con clasificación IP67 le permite escuchar música o recibir llamadas mientras hace ejercicio.

【Encuentra todas las funciones útiles para ti】 Su asistente de vida: protección con contraseña, pantalla dividida inteligente, control de música y cámara, pronóstico del tiempo, despertador, cronómetro, modo no molestar y otras funciones para hacer su vida más conveniente. Batería de gran capacidad integrada de 270 mA, solo tarda 60 minutos en cargarse, enciende la función de llamada Bluetooth, la batería puede durar 3 días. Smartwatch Ladies es compatible con Android 4.4, IOS 8.4 y superior.

Loddery Smartwatch, Reloj Inteligente Mujer Hombre Impermeable 5ATM con Oxímetro(SpO2), 1.3" Smart Watch con Medición de estrés, Sueño, Podómetro, Pulsera Actividad para Android iOS(2 Cables) € 59.99 in stock 1 new from €59.99

1 used from €59.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Monitoreo Inteligente ] Monitorea y registra automáticamente su Estrés/Frecuencia cardíaca las 24 horas del día. Además, puedes elegir manualmente medir el oxígeno presente en sangre, para conocer la condición de tu cuerpo en cualquier momento a través del oxímetro. También puede consultar las condiciones meteorológicas locales para los próximos dos días en su reloj inteligente. Puede ver el registro de datos de seguimiento de cada dato en la aplicación "VeryFit" en cualquier momento.

⭐ [ 200+ Esferas & 2 cables de carga ] Viene con 3 opciones de marcación preestablecidas. Al mismo tiempo, admite la descarga de 200 tipos de esferas de reloj en línea de "VeryFit". También puede personalizar la aguja de su reloj seleccionando fotos del álbum de su teléfono para que coincidan con su estilo de uso diario. Con este paquete obtienes 2 cables de carga, uno para por ejemplo tener en casa y otro en el coche o en la oficina. Siempre tendrás batería en nuestro reloj inteligente.

[ Notificación inteligente ] Después de emparejar con éxito el Smartwatch Bluetooth "ID217" con el APP "VeryFit", puede recibir notificaciones de mensajes con vibración (como SMS, llamadas, Facebook, WhatsApp, Instagram ... etc.). Puede levantar la muñeca para ver el contenido específico del mensaje inteligente o colgar la llamada en cualquier momento desde nuestro reloj tecnológico.

‍♀️ [ 14 modos deportivos ] Nuestro reloj deportivo es multifuncional. Cubre sus necesidades deportivas diarias, con modo de natación y función para compartir GPS. Puede registrar datos detallados de actividades deportivas a tiempo, como frecuencia cardíaca, pasos, tiempo de entrenamiento y calorías quemadas. Puede ver un registro del ejercicio más detallado en la aplicación "VeryFit".

⌚ [ Reloj Inteligente Multifunción ] Solo necesita 2 horas para cargarse completamente y se puede usar hasta 45 días en modo de espera. Hay herramientas más prácticas para que elijas, como búsqueda de teléfono, ejercicios de respiración, recordatorios por inactividad, control de reproducción de música, cronómetros, etc. Nuestros relojes inteligentes son compatibles con Andriod 6.0 o superior y IOS 9.0 o superior. Material de vidrio de alta dureza 2.5D, antiarañazos.

LEMFO Reloj Inteligente Hombre Mujer Hacer o Contestar Llamadas, Smartwatch con Frecuencia Cardíaca, SpO2, Monitoreo de Presión Arterial y 19 Modos Deportivos, para Android iOS (2 Correas) € 54.99 in stock 1 new from €54.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Llamada Bluetooth/Marcación】Reloj inteligente hombre mujer está integrado de altavoz y micrófono, y la tecnología Bluetooth 5.0 garantiza que una calidad de llamada es estable y clara. Después de conectar con éxito el smartwatch con Bluetooth, puede marcar, recibir y rechazar llamadas directamente a través de él. Ya sea que esté conduciendo, haciendo ejercicio o cocinando, puede usar la función de llamada Bluetooth, para que no se pierda ninguna llamada importante en su vida.

【19 Modos deportivos, IP67 a prueba de agua】Smartwatch hombre mujer tiene 19 modos de deporte, que incluyen correr, montar en bicicleta, bádminton, etc., para satisfacer sus necesidades deportivas diarias, y es un buen ayudante en su proceso deportivo. Reloj inteligente también puede registrar las calorías, la distancia y los pasos durante el ejercicio para ayudarlo a lograr mejor sus objetivos de ejercicio. También IP67 a prueba de agua protege su reloj hombre mujer del sudor y la lluvia.

【Monitoreo de Salud】Este Smartwatch tiene un sensor fotoeléctrico con un diseño circular y una parte posterior cóncava-convexa 3D, que puede recibir más señales de actividad y monitorear con precisión los datos de frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en sangre las 24 horas un día. También tiene una función de monitoreo del sueño. A través de registrar su sueño profundo, sueño ligero y tiempo de movimiento rápido de los ojos, puede ayudarlo a mejorar la calidad del sueño.

【Recordatorio de mensaje, Múltiples funciones】Relojes inteligentes hombre pueden recibir mensajes SMS y SNS (WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, etc.). Una vez conectado a su teléfono, vibrará para avisarle cuando haya un mensaje. No te perderás ninguna notificación importante. También hay una variedad de funciones: asistente de voz AI, control de música, visualización del clima, toma de fotografía con control remoto, etc. Relojes hombre es compatible con iOS 8.2, Android 4.4 y superior.

【Esfera personalizada, Servicio al cliente eficiente】La resolución ultra alta de 360*360 de Smartwatch hombre le brinda una excelente calidad de imagen y una experiencia visual fluida. Hay más de 100 hermosas esferas de reloj en la APP móvil para seleccionar. También puede personalizar la esfera del reloj y cargar sus imágenes favoritas para mostrar su personalidad. LEMFO reloj inteligente ofrece un completo servicio postventa.No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

Blackview R3 Smartwatch, Reloj Inteligente Mujer - Oxímetro de Pulso (SpO2) | Esfera de Reloj de DIY | Pulsera Actividad Inteligente Caloría | Smartwatch Mujer para Android e iOS (Versión Mejorada) € 39.99 in stock 6 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Smartwatch Mujer] 2022 Nueva Mejorada, R3 es un excelente reloj de nivel de entrada y lo hemos mejorada para 2022, que ahora viene con hardware más avanzado, como un sensor óptico de frecuencia cardíaca, acelerómetro y detector de oxígeno en la sangre, Y tiene más de 20 funciones. Gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, la calidad del hardware y la tecnología del software del nuevo reloj han mejorado, pero su costo de producción no ha aumentado mucho, así que no vendimos el nuevo reloj más caro.

[Tu Salud es Importante] El reloj controlará su frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre y la calidad del sueño durante todo el día para asegurarse de que pueda conocer su estado de salud la primera vez. Aunque no puede reemplazar el equipo médico profesional, los datos después de repetidas pruebas por parte del reloj siguen siendo confiables.

[Acerca de este reloj] El reloj es compatible con sistemas operativos móviles superiores a Android 6.0 o iOS 9.0, lo que equivale a ser compatible con más del 95% de los smartphones del mercado. Es está equipado con una batería de 220 mAh, el reloj puede funcionar durante 4 días o permanecer en espera durante 10 días después de cargarlo durante 2 horas. R3 Pro Tiene buena resistencia al agua, aunque no puede acompañarte a bucear o nadar en el mar, pero no debes preocuparte de que el reloj se dañe por la lluvia o en la ducha.

⚠ [Atención] El reloj debe estar conectado al teléfono móvil a través de la App del reloj. Si no puede conectar el reloj, desvincule el reloj y el Bluetooth del teléfono en la configuración de Bluetooth de todos los teléfonos (Desenlazar / Omitir dispositivo) Luego, vuelva a conectar el reloj a través de la App del reloj. ② Cuando conecte el reloj por primera vez, recuerde habilitar la función de notificación que necesita en la aplicación del reloj (como llamadas entrantes, SMS, Whatsapp, Gmail) ③ Este reloj no puede contestar llamadas ni responder a SMS, cuando el reloj recibe un mensaje, el reloj le avisará vibrando y mostrando el contenido del mensaje.

✅ [Por qué elegirnos] R3 tiene una alta relación costo-efectividad, tiene más de 20 funciones y tiene casi todas las funciones de otros relojes en el mismo rango de precio. Y la nueva versión del R3 es más asequible porque actualizamos el software del reloj en 2022 y ahora tiene más funciones, y no lo vendemos más caro. Y es fácil de usar, después de recibir el reloj, primero consulte el video en la página de publicidad de este producto para conectar el reloj.

Smartwatch Mujer Hacer/Contestar Llamadas, AKUMAKA Diamond Love, 1.32" Reloj Inteligente Mujer Seguimiento Menstrual, Pulsómetro SpO2 Monitor Sueño 20 Modos Deportes Android iOS Oro, Regalo para Mujer € 57.99

€ 42.99 in stock 2 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Brillante Como una Estrella: AKUMAKA smartwatch mujer "Diamond Love" utiliza una pantalla de vidrio de alta dureza de 1,32 pulgadas con alta resolución de 360 * 360 para brindarle el disfrute visual más claro. El bisel está adornado con 60 diamantes brillantes, que se suman a su elegante encanto con cada gesto. El smartwatch viene con 2 correas: acero milanés y silicona suave, que se ajusta mejor a tu muñeca, haciéndola más cómoda de llevar y alegrando tus diferentes outfits.

La Vida Inteligente Comienza Aquí: El reloj inteligente mujer adopta el sistema bluetooth 5.1, a través de la conexión bluetooth puede usar smartwatch para responder, marcar y rechazar llamadas sin una tarjeta SIM. Los altavoces y micrófonos de alta fidelidad configurados pueden brindarle el sonido más claro y real. La función de notificaciones inteligentes le permite no perderse ningún mensaje y le recuerda los mensajes de SMS, Facebook, WhatsApp u otras APP de forma sincronizada.

Manténgase Siempre al Día Sobre la Salud: 4 funciones femeninas principales están especialmente preparadas para las mujeres: período menstrual, período seguro, período de ovulación y período de embarazo, los datos registrados científicamente le brindarán el cuidado más íntimo. Además, monitoreo de frecuencia cardíaca las 24 horas, monitoreo del sueño, monitoreo de oxígeno en sangre y presión arterial, lecturas claras y claras que le permiten comprender mejor su condición física.

Entrena Contigo: AKUMAKA smartwatch con llamada admite 20 modos deportivos diferentes para elegir: tenis, yoga, saltar la cuerda, correr, andar en bicicleta, máquina elíptica, cinta de correr, escalar montañas, etc. Antes de hacer ejercicio, seleccione el modo deportivo correspondiente en el reloj inteligente, registre los datos de cada ejercicio, lo ayude a ajustar el plan de entrenamiento, la resistencia al agua IP67 le permite sudar con confianza.

Solo para Darle Más: Sistema español, recordatorio sedentario, recordatorio de agua potable, despertador, el reproductor de música, esfera del reloj personalizada, protección con PIN, asistente de voz y otras funciones reloj inteligente mujer están listas para usted. Fuerte compatibilidad, puede adaptarse perfectamente al sistema de teléfono móvil de Android 4.4 e iOS 8.4 y superior. La batería de gran capacidad de 230 mAh se puede utilizar durante 4-5 días y en modo de espera durante 15 días.

Smartwatch, Reloj Inteligente Mujer - Hacer y Contestar Llamada, Pantalla Grande 1,83 Pulgada, Oxímetro (SpO2), Pulsómetro,100 Modos Deportivos, Calculadora, Smartwatch Fashion para Mujer (2 Correas) € 59.99

€ 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚[Reloj Inteligente Mujer]⌚Blackview W20 smartwatch está equipado con una gran pantalla TFT de 1,83 pulgadas, con una apariencia simple y elegante, con una resolución de 240*284, Vea datos vitales sobre su viaje de salud con claridad HD. El smartwatch también viene con una correa de nailon tejido reemplazable, cómodo y sin carga para usar, adecuado para varios escenarios como deportes y negocios. Smartwatch lo que lo convierte en una excelente opción como regalo para familiares / amigos.

[Hacer / Contestar Llamada]W20 admite la función de llamada por Bluetooth 5.3, solo necesita conectarse con el reloj una vez a través de la aplicación de reloj "InfoWear", puedes hacer/recibir llamadas libremente y cualquier otra cosa directamente en tu reloj, un tono de llamada le avisará cuando entre una llamada, también admite la sincronización de los contactos del teléfono y el historial de llamadas. El reloj recibe notificaciones de mensajes SMS y sociales (Whatsapp, Telegram, Gmail...)

‍[100 modos deportivos]‍Blackview W20 smartwatch admite 100 modos deportivos comunes. El reloj realiza un seguimiento de sus calorías, pasos y distancia diarios, y también puede ver sus estadísticas completas de entrenamiento en la aplicación "InfoWear". Al conectarse al GPS de su teléfono, puede realizar un seguimiento de todas sus rutas de entrenamiento, la distancia y el estado físico durante el entrenamiento. Con él, puede comprender su estado de salud de manera más intuitiva.

[24/7 Gestión de la salud]El reloj inteligente controla con precisión su frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en la sangre y el nivel de estrés durante todo el día. Además, El reloj inteligente W20 también puede detectar su ritmo cardíaco más alto y alarma. y mide rápidamente estos cuatro importantes indicadores de salud con un simple toque. También registra su sueño (sueño profundo, sueño ligero, sueño despierto y REM) y lo analiza para mejorar la calidad del sueño.

[Otras funciones útiles]El reloj inteligente W20 también tiene una función independiente de recordatorio de salud femenina (período menstrual, período de ovulación, período seguro), pronóstico del tiempo de 4 días, ajuste de intensidad de vibración, ajuste de brillo, ajuste de tiempo de pantalla brillante, encontrar teléfono y reloj , controles de cámara, beber agua/evento/recordatorios sedentarios, despertadores y otros gadgets útiles para todas sus necesidades diarias.

HASAKEI 2023 Smartwatch Mujer con Llamadas Bluetooth 5.1, 1,7” Reloj Inteligente 28 Modos Deportes Pulsómetro SpO2 Sueño Funciones Femeninas Calorías Notificaciones Inteligentes Android iOS Oro Rosa € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐[Nueva llamada Bluetooth 5.1] - Después de actualizar Bluetooth 5.1, la calidad de las llamadas del reloj inteligente mujer Y22 es más estable y clara, asegurándose de responder todas las llamadas entrantes. También puede hacer llamadas en el reloj y la libreta de direcciones integrada le permite encontrar contactos rápidamente. Además, el smartwatch puede activar fácilmente el asistente de voz del teléfono y sincronizar la información del teléfono, para que no te pierdas mensajes importante.

[Personaliza Tu Moda] - Con una pantalla TFT de alta definición de 1,7 pulgadas y una función táctil completa, HASAKEI smartwatch mujer te muestra datos y funciones con una claridad asombrosa y un campo de visión ampliado. No solo eso, la aplicación DaFit tiene más de 170 hermosas esferas de reloj para elegir, y también puede cargar sus imágenes favoritas para personalizar la pantalla. También estamos regalando dos correas de repuesto: una correa milanesa de oro y una correa de silicona rosa.

[Entrenador Deportivo Inteligente] - Este reloj deportivo está equipado con un sensor de movimiento de alto rendimiento y proporciona 28 modos de entrenamiento científico: correr, ciclismo, yoga, etc., Motívate a alcanzar sus objetivos de entrenamiento con estadísticas en tiempo real en el reloj. También puede activar la reproducción de música para hacer que el ejercicio sea más divertido. El reloj fitness impermeable IP68, le permite lavarse las manos o nadar en la piscina sin preocupaciones.

❤️[Presta Atención a la Salud de la Mujer] - Y22 reloj inteligente mujer adopta el último sensor fotoeléctrico dinámico EGC + PPG para medir con precisión el sueño, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el oxígeno en la sangre, para ayudarle a lograr un mejor estado de vida saludable. Funciones especialmente agregadas de monitoreo menstrual y recordatorio de ovulación, registre su regularidad menstrual, reciba recordatorios íntimos por adelantado y cuide su vida diaria.

[Regalo Preferido] - Nuestro reloj inteligente con llamadas Bluetooth trae más sorpresas a tu vida: sistema opcional en español (idioma del teléfono sincronizado), recordatorio sedentario, entrenamiento de respiración, control de música, clima de una semana, control de cámara, despertador, cronómetro, duración de la batería súper larga, compatible con Android4.4 y superiores, IOS8.0 y teléfonos móviles superiores. HASAKEI reloj mujer es perfecto como regalo de Pascua, Navidad y cumpleaños.

NAIXUES Smartwatch Mujer, Reloj Inteligente Mujer IP67, Monitor de Sueño y Caloría Pulsómetro, 7 Modos de Deportes, Notificaciones Inteligentes, Smartwatch para Android iOS Plata € 47.99 in stock 1 new from €47.99

3 used from €46.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚【Reloj Inteligente de Estilo de Gama Alta】Este smartwatch mujer es pantalla táctil completa de 1.08 Inch. 240 * 240 píxeles de alta definición. Y el diseño del cuerpo del reloj ultrafino de 9,8 mm 2 correas reemplazable (acero y silicona). Es la primera opción para las mujeres. Hay más de 200 hermosas esferas de reloj esperando ser exploradas en la aplicación. También puede personalizar la esfera del reloj exclusiva cargando sus propias imágenes.

⌚【Su Asistente de Salud y Ejercicio】NAIXUES reloj inteligente mujer puede controlar su ritmo cardíaco las 24 horas del día. Registre de forma precisa y eficaz el tiempo de sueño y la calidad del sueño. Además de detectar la presión arterial y el oxígeno en sangre. También hay una función de recordatorio para el período menstrual de la mujer. Hay tres modos de manejo del período menstrual / acondicionamiento del embarazo / salud de sexual. Ayude a las mujeres a comprender mejor sus cuerpos.

⌚【Función de Recordatorio Inteligente】Este smartwatch mujer le recuerda que debe recibir llamadas o mensajes mediante vibración. Por ejemplo Facebook, Whatsapp, Instagram, Skype y otras aplicaciones. La página de mensajes de vigilancia puede almacenar los últimos 5 registros de mensajes. Hay otras características íntimas. Modo de cine, recordatorio sedentario para beber agua, control de música, pronóstico del tiempo, etc.

⌚【7 Modos Deportivos y Compatibilidad】Este smartwatch hay 7 modos deportivos: correr, caminar, fútbol, saltar la cuerda, andar en bicicleta, baloncesto.bádminton Conecte el reloj con la aplicación DAFIT. Puede ver más análisis de información deportiva y registros de datos. Compatible con Android 4.4 e iOS 8.0 o superior. Descarga la aplicación DAFIT para conectar y usar. Empiece su vida sana.

⌚【El Regalo más Exquisito】NAIXUES reloj inteligente con cargador de base magnética. La carga es más estable y rápida. Solo se necesitan de 2 a 3 horas para cargar completamente. 5-7 días de uso. 10-15 días en espera. Este exquisito reloj inteligente es el mejor regalo para usted, su amante, familia, amigos, Cumpleaños y Navidad. READ Los 30 mejores Tripode Para Videocamara capaces: la mejor revisión sobre Tripode Para Videocamara

LEMFO Reloj Inteligente Mujer, Smartwatch Mujer con Llamadas Bluetooth, Monitor de Sueño, Oxímetro (SpO2), Control de Musica, Esfera Personalizada, Smartwatch para Android e iOS (2 Correas) € 47.99 in stock 2 new from €47.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Hacer/Responder Llamadas】Primero, conecte el smartwatch mujer a su teléfono a través de APP: FitCloudPro, Luego busque el Bluetooth en la configuración del teléfono: después de conectar el "LF28PRO CALL", puede hacer o recibir llamadas directamente desde el reloj. Puede agregar 8 contactos de uso frecuente a través de la aplicación y sincronizar con la página del reloj inteligente. Además, tiene altavoz y micrófono incorporados, puede reproducir música directamente, control de voz AI, hacer su vida más inteligente.

【Esfera personalizada】Este reloj inteligente mujer tiene una apariencia elegante y la pantalla curva circular de 1,28 pulgadas está protegida por una caja de aleación de zinc fuerte y resistente a la corrosión. Hay más de 100 carátulas de smartwatch en la aplicación para elegir, también puede elegir cualquier foto en su teléfono para configurarla como la carátula de este smartwatch en cualquier momento, para mostrar su estilo personal.

【Asistente de monitoreo de la salud】Ya sea en la vida diaria o en el trabajo, el smartwatch se puede usar como un asistente inteligente para ayudarlo a controlar los cambios en su frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en la sangre en cualquier momento, para que pueda conocer su estado de salud en cualquier momento. También puede registrar la calidad del sueño y el ciclo del sueño (sueño profundo, sueño ligero, etc.) para ayudarlo a comprender y mejorar la calidad del sueño y lograr un sueño de alta calidad.

【19 modos deportivos】 El reloj inteligente mujer tiene 19 modos deportivos (que incluyen caminar, correr, yoga, tenis, etc.), lo que lo convierte en la mejor opción para los amantes del ejercicio. Todos los datos del ejercicio se pueden sincronizar con FitCloudPro para ayudarlo a comprender claramente el logro de cada objetivo y hacer que su ejercicio sea más eficiente. El reloj inteligente también puede verificar los pasos, las calorías y la distancia. Sistema compatible: Android 4.4 y superior, IOS 8.2 y superior.

【Notificación de mensajes y cambio de varios idiomas】Este reloj inteligente admite notificaciones de mensajes de varias redes sociales, como Facebook, WhatsApp, WeChat, Twitter, Line, etc., y puede cambiar de idioma directamente en el reloj, incluido el francés , idioma español, alemán, italiano, inglés, portugués, polaco, chino y otros idiomas. Además, después de activar la función de salud de la mujer en la aplicación, el smartwatch le recordará de manera inteligente su período menstrual esperado y la fecha de parto prevista, lo que le permitirá pasar cada día especial con tranquilidad.

Samsung Galaxy Watch4 - Smartwatch, Control de Salud, Seguimiento Deportivo, Batería de Larga Duración, 40 mm, Bluetooth, Color Dorado Rosa (Versión ES) € 172.73 in stock 1 new from €172.73

11 used from €136.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conoce tu cuerpo: realiza un seguimiento de tu progreso físico con nuestro primer reloj smartwatch deportivo que mide cómodamente la composición corporal.

Compite con amigos y familiares: una divertida competición mediante un panel de mensajes en directo. Los desafíos tienen insignias conmemorativas y un sistema de puntos para que el ejercicio sea divertido, motivador y socialmente gratificante.

Seguimiento deportivo: realiza un seguimiento de tus actividades y puntuaciones de actividad física en tu reloj y teléfono. Cuenta los pasos, comprueba las calorías y permanece conectado con el GPS.

Presión arterial y ECG: el sensor bioactivo de Samsung mide el ECG y la presión arterial en tiempo real. Después de la calibración inicial, los sensores comprueban rápidamente tu presión arterial.

Seguimiento del sueño: detecta y analiza por completo tus fases del sueño mientras descansas. Las opciones de medición mejoradas te permiten verificar tus niveles de oxígeno en la sangre y los patrones de ronquidos.

aeac Smartwatch Mujer Reloj Inteligente con Llamadas,1,7" con Voz de Alexa, Whatsapp Notificaciones Inteligentes, Deportivo Pulsometro, Monitor de Sueño, SpO2, IP68 Impermeable Reloj de Pulsera € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Responder/Hacer llamadas 】El Smartwatch Aeac adopta la nueva versión BLE5.1, una conexión más rápida y estable del reloj de mujer con el teléfono a través de Bluetooth, además de la función tradicional de información y notificación de llamadas, el reloj también puede responder llamadas, rechazar llamadas, agregar contactos manos libres y pantallas realizar grabaciones de llamadas, llamadas y notificaciones se pueden enviar al reloj inteligente a tiempo, con llamadas de un solo clic.

【Amazon Alexa integrado】 Combinando Alexa con un reloj deportivo, Smartwatch tiene un micrófono dual para mejorar la capacidad de Alexa para escucharte. El nuevo diseño te traerá una nueva experiencia de vida. Controle sus dispositivos inteligentes, configure alarmas, consulte el clima o haga cualquier otra cosa que haga todos los días con Alexa. (Es posible que se requiera una cuenta de Amazon y una aplicación)

【Centro de bienestar】Equipado con la última tecnología de sensor de actualización para monitorear con precisión su frecuencia cardíaca y oxígeno en la sangre, obtener más información sobre cualquiera de los datos de su cuerpo, rastrear y analizar su sueño y ayudarlo a tener un sueño tranquilo. Más consejos para la salud íntima: recordatorios de beber agua, ejercicio sedentario y recordatorios de respiración.

【Pantalla grande de 1,7" y batería de larga duración】Reloj inteligente AEAC para damas Con el concepto de diseño de pantalla en color de alta definición totalmente táctil de cristal curvo 2.5D de 1,7 pulgadas , ofrece una excelente calidad de imagen.Gracias al chip táctil excepcional, el reloj tiene un consumo de energía larga , la gran batería de 300 mAh dura hasta 6-7 días en uso diario, el tiempo de espera es de más de 10 días y solo toma 2 horas para cargarse por completo.

【Tu mejor compañero de fitness】 El reloj deportivo tiene 24 modos de ejercicio integrados. Fútbol, ​​running, ciclismo, montañismo, natación, pilates, baile, zumba, etc. Análisis profesional de datos clave como frecuencia cardíaca, velocidad y calorías quemadas, distancia recorrida, duración del ejercicio para una mejor gestión deportiva. Conectado al GPS de tu smartphone, puedes consultar el progreso de tu actividad en tiempo real.

ZKCREATION Reloj Inteligente Mujer con Llamada - Smartwatch Mujer con Multideporte,Pulsera Actividad con Podómetro,Pulsómetro,Monitor de Sueño,Reproductor de Música para Android iOS € 69.68 in stock 1 new from €69.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tu reloj,Tu estilo】Diseño clásico,elegante e inteligente,todo a la vez.Pantalla táctil completa de 1,32 pulgadas cubierta con un marco de metal con incrustaciones de circón,la correa de conchas marinas con incrustaciones de circón a juego hace que todo el reloj sea tranquilo y elegante,la luz y la sombra continúan exudando un encanto encantador. Hay más de 150 diales gratuitos disponibles.Puede seleccionar su imagen favorita para que coincida con cualquier estado de ánimo u ocasión de fiesta.

【Reloj inteligente con llamadas Bluetooth】Puede realizar o responder llamadas telefónicas directamente.También le permite reproducir música desde su teléfono móvil compatible en el reloj.Los relojes inteligentes usan la versión BLE5.0,una conexión más rápida y estable.También puede recibir de SMS y SNS como Facebook,Twitter,Whats App,Skype,Ins etc.Este reloj inteligente Rosa dorada para mujer también puede controlar el asistente de voz AI de su teléfono,como Siri,Bixby,Google.

【Concéntrese en su salud】Con el sensor óptico de alta precisión PPG incorporado,el reloj inteligente para teléfonos realmente brinda una protección integral de la salud,admite el monitoreo de la frecuencia cardíaca las 24 horas,los 7 días de la semana,así como el monitoreo de la presión arterial y el oxígeno en la sangre.El rastreador de sueño puede monitorear su estado de sueño automáticamente y proporciona un análisis integral de la calidad del sueño(sueño profundo,sueño ligero y despierto).

‍♀️【Rastreador diario de actividad física】El rastreador de actividad física para mujeres registra con precisión las actividades de todo el día,como los pasos,la distancia y las calorías quemadas.El reloj deportivo admite 20 modos deportivos(caminar,correr,yoga,andar en bicicleta, escalar, etc.) y lo ayuda a desarrollar buenos hábitos de ejercicio.El Pulsera Actividad a prueba de agua IP67 puede cumplir con sus requisitos diarios a prueba de agua, pero no lo sumerja en agua durante mucho tiempo

【Tu asistente personal inteligente】Ciclo fisiológico femenino, control de música, control de cámara, recordatorio de bebidas, recordatorio de sedentarismo, reloj despertador, clima, llamada/respuesta/rechazo del teléfono, ajuste de brillo y otras funciones para satisfacer tus necesidades diarias. El elegante reloj es un regalo para ti, tu pareja, familiares y amigos para motivarlos a hacer ejercicio y mantenerse saludables.

OBKBO Smartwatch Mujer con Llamadas Bluetooth, 1.36'' HD Reloj Inteligente Mujer con 360° Corona Giratoria/Función Femenina /Pulsómetro/Presión Arterial/SpO2/Monitor de Sueño/para Android iOS Oro Rosa € 59.99 in stock 2 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bluetooth 5.1, Llamada en la Muñeca】Smartwatch mujer con llamadas Bluetooth 5.1 para brindarle un emparejamiento más rápido y una conexión estable. Tiene un altavoz Hi-Fi y un micrófono incorporados para una calidad de llamada más clara. Puede responder/hacer llamadas, reproducir música directamente en su reloj. Agregue 8 contactos para que la comunicación sea más rápido. Este reloj inteligente puede recibir mensajes de app como SMS, WhatsApp, Facebook, etc., puede ver levantando la muñeca.

✨【Pantalla Grande, Presentación Maravillosa】El smartwatch con pantalla táctil completa táctil de 1,36'' recientemente actualizado, alta resolución de 390x390, 330 PPI píxeles, le brinda una experiencia de visualización inmersiva. El diseño integrado de vidrio microcurvado y marco de metal de grado aeroespacial es robusto y resistente al desgaste, con una textura extraordinaria. Además, tiene 270+ diales que se pueden elegir y admite diales personalizados para mostrar su personalidad única.

⌚【Fusión Interactiva de Pantalla Táctil y Botón Giratorio】Este reloj inteligente mujer utiliza una corona giratoria de 360° con una textura grabada con CNC. Solo necesita girar suavemente la corona para deslizar la pantalla, y puede alcanzar rápidamente la función de destino en la interfaz del centro de aplicaciones del reloj, y configurar fácilmente funciones, diales y más. Con la alta frecuencia de actualización de la pantalla de 60 HZ, le brinda una experiencia operativa fluida.

【Cuidado de la Salud de la Mujer】 OBKBO reloj inteligente mujer tiene la función de monitoreo menstrual, que puede predecir con precisión su ciclo menstrual y ovulación, para que siempre pueda mantenerse elegante. Cuando esté estresado, use ejercicios de respiración para ayudarlo a regular su respiración. También puede controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, SpO2, el sueño y más para ayudarlo a comprender su estado de salud en múltiples aspectos. Un regalo perfecto para mujeres.

【Comienza una Vida Inteligente】Descarga y conéctate a la aplicación "Da Fit" para desbloquear más formas nuevas de jugar. Reproducción de música, clima, control de cámara, 7 modos deportivos, alarma, cronómetro, podómetro, recordatorios sedentarios y beber agua, 2 estilos de menú. OBKBO smartwatch mujer funciona con Android e iOS, por lo que no limita su uso. Ya sea que se trate de salud, ejercicio o relajación física y mental, más funciones íntimas están esperando que experimentes.

Smartwatch Mujer RUXINGX Moonlight, Reloj Inteligente con Llamadas Bluetooth 5.1, Reloj Inteligente 1.32'' Pantalla Táctil, Función Femenina, SpO2, Pulsómetro, Sueño, Reproductor Música, Regalo Mujer € 69.99

€ 59.49 in stock 3 new from €59.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Amor a Primera Vista】RUXINGX Moonlight smartwatch mujer presenta un nuevo diseño con un espejo de cristal de zafiro de 1,32 pulgadas y un bisel de acero inoxidable con patrón de concha. El cuerpo de la carcasa integrada se combina con una correa de cerámica nanomicrocristalina blanca y una correa de silicona blanda blanca, que es suave al tacto y cómoda de llevar. El lateral presenta una corona de cerámica 3D y botones de metal brillante. La forma general es exquisita y tridimensional.

【Comunicación en Tu Muñeca】Adopta Bluetooth 5.1, tiene mejor estabilidad. Una vez conectado, puede responder, realizar, rechazar llamadas, agregar contactos y ver registros de llamadas directamente en el reloj inteligente mujer. Además, está equipado con altavoces Hi-Fi y micrófonos que te permiten escuchar la voz más auténtica de los demás. También admite notificaciones inteligentes de SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Nunca más te perderás ningún mensaje importante.

【Cuidado Más Íntimo para Mujer】Con la nueva actualización del ciclo menstrual de la mujer 2.0, después de que el reloj inteligente mujer esté conectado con el teléfono, le proporcionará un registro y un recordatorio de su ciclo menstrual, embarazo, embarazo y ovulación, para que siempre puedas mantener la calma. Cuanto más lo uses, mejor entenderás el pequeño secreto sobre tu cuerpo.

【Vigilante Durante Todo el Día】Moonlight smartwatch con llamadas se basa en un chip 8762DT+BK3266 de alto rendimiento, un algoritmo de AI mejorado, hace que el control de la frecuencia cardíaca, el oxígeno en la sangre y la presión arterial sea más preciso, y rastrea y registra automáticamente 3 tipos diferentes de sueño (sueño profundo, sueño ligero, despertar), protege su salud de muchas maneras.

【Nueva Personalización de Moda】Admite la personalización creativa de los diales del smartwatch, ¡elige tu foto favorita como fondo! Hay más de 240 diales en la aplicación "DaFit" esperando que descubras y definas tu estilo único. RUXINGX reloj inteligente también cuenta con sistema de idioma español, rastreador de actividad, control de música, cámara remota, pronóstico del tiempo, 7 deportes, recordatorio de bebida de agua, ajuste de brillo, etc. Te están esperando para explorar.

