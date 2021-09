Inicio » Electrónica Los 30 mejores Reloj Digital Mesa capaces: la mejor revisión sobre Reloj Digital Mesa Electrónica Los 30 mejores Reloj Digital Mesa capaces: la mejor revisión sobre Reloj Digital Mesa 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Amazon.es Features 【Gran pantalla LED】Este reloj despertador digital cuenta con una pantalla de espejo LED grande de 5,6 pulgadas, lo que facilita su lectura; Uno de los mejores despertadores para habitaciones debido a su simplicidad, este reloj digital premium es algo que disfrutará al despertarse cada mañana.

【USB alimentado】Este reloj de cabecera incluye un cable USB de carga nuestro reloj inteligente para su conveniencia para alimentar,Una batería de botón incorporada para guardar la configuración del reloj en caso de cortes de energía; La visualización de la hora admite formatos de 12 horas y 24 horas.

【Alarmas duales con repetición】Las alarmas duales permiten configurar dos tiempos de activación separados,Se puede configurar el tiempo de repetición, no es necesario apagar manualmente el despertador.Despiértate en diferentes momentos, haz tu vida más fácil y más conveniente

【Brillo ajustable】Brillo ajustable de 4 niveles. Pantalla digital LED grande, sentido visual claro y cómodo, se atenuará automáticamente de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.Cuando se conecta con un cable USB, la luz LED estará siempre encendida. Al presionar el botón "SNOOZELIGHT", la pantalla puede mantener la iluminación durante 5 segundos

【Diseño elegante y simple】Size:14.5×6.5×3.2 CM (5.7×2.56×1.26Inch), El elegante y sencillo reloj despertador con espejo pequeño puede decorar su dormitorio, sala de estar, pero también se puede usar como espejo cuando sea necesario

Amazon.es Features ❤【Pantalla LED Grande】Nuestro reloj despertador cuenta con una pantalla LED grande con espejo de 5.6 pulgadas que facilita su lectura; como uno de los mejores despertadores para dormitorios debido a su simplicidad, este reloj digital premium es algo que disfrutará al despertarse cada mañana. Después de desembalar, primero retire la película protectora. ★ La pantalla de temperatura es solo de referencia. Puede haber algunos desviación debido a factores ambientales.

❤【Batería de Respaldo Incorporada y Alimentada por USB】Ya hemos incluido un cable USB de carga en nuestro reloj inteligente para su conveniencia para la alimentación, una batería de botón incorporada para guardar la configuración del reloj en caso de cortes de energía; la visualización de la hora admite formatos de 12 horas y 24 horas. (Precaución: Para cargar el reloj, conecte el puerto USB o solo adaptadores 5V/1A y 5V/2A.)

❤【Alarma Doble con Repetición】Las alarmas doble permiten configurar dos tiempos de activación diferentes. Se pueden configurar el tiempo de repetición, no es necesario apagar manualmente el despertador. Despiértate en diferentes momentos, haz tu vida más fácil y más conveniente.

❤【Brillo Ajustable Reloj Mesita de Noche】4 niveles de brillo ajustable. Pantalla digital LED grande, sentido visual claro y cómodo, se atenuará automáticamente de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. Cuando se conecta con un cable USB, la luz LED estará siempre encendida. Al presionar el botón "SNOOZELIGHT" la pantalla puede mantener la iluminación durante 5 segundos.

❤【Espejo Mesa Despertadores】Tamaño: 14.5 × 6.5 × 3.2 CM (5.7 × 2.56 × 1.26 pulgadas), el mini reloj despertador con espejo simple y elegante puede decorar su dormitorio, sala de estar, pero también puede usarse como espejo cuando sea necesario.

Amazon.es Features 【Entorno para Dormir Tranquilo】: Diferencia del reloj despertador mecánico que sigue funcionando, lo que afecta la calidad de su sueño. El reloj es silencioso, lo que le permite deshacerse del ruido de la noche y dormir tranquilo.

【Alimentado Cable/Batería】: Este reloj de cabecera incluye un cable de carga, nuestro reloj inteligente para su comodidad de alimentación, una batería n ° 7 incorporada (no incluida) para guardar la configuración del reloj en caso de cortes de energía; La visualización de la hora admite el formato de 12 horas y 24 horas.

【Alarmas Duales con Repetición】: Alarmas duales permiten establecer dos horas de despertador independientes. Se puede configurar el tiempo de repetición, no es necesario apagar manualmente la alarma. Despertarlo en diferentes momentos, hacer su vida más fácil y conveniente.

【Brillo Ajustable】: 2 niveles de brillo ajustable. Pantalla digital LED grande de 3 '', sentido visual claro y cómodo, se atenuará automáticamente de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. Cuando se conecta con un cable USB, la luz LED estará encendida siempre. Pulsando el botón de "SNOOZELIGHT" la pantalla puede mantener la iluminación durante 5 segundos.

【Diseño Elegante Simple】: Tamaño: 16 × 2.5 × 6 CM, el reloj despertador con mini espejo elegante y simple puede decorar su dormitorio, sala de estar, también se puede usar como espejo cuando sea necesario

Amazon.es Features ✔️ Diseño elegante y simple - El elegante y sencillo reloj despertador con espejo es su mejor aliado para decorar su dormitorio, sala de estar, pero también se puede usar como espejo cuando sea necesario. Además, el reloj despertador digital cuenta con una pantalla LED.

✔️Dual Alarm Función de repetición - NK despertador digital tiene dos tiempos de alarma separados siendo posible configurar 2 alarmas en un día para planificar su tiempo adecuadamente. La función de repetición permite 5 minutos adicionales de sueño, solo presione el botón de repetición / luz que se encuentra en la parte superior de la alarma del despertador. Despiértate en diferentes momentos, haz tu vida más fácil y conveniente.

✔️Brillo ajustable - Brillo ajustable de 4 niveles. Pantalla digital LED grande, sentido visual claro y cómodo, se atenuará automáticamente de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. Cuando se conecta con un cable USB, la luz LED estará siempre encendida. Al presionar el botón "SNOOZELIGHT", la pantalla puede mantener la iluminación durante 5 segundos. También puede ajustar el brillo manualmente en 4 pasos.

✔️Pantalla de temperatura - Despertador digital se muestra con la temperatura (℃ / ℉). Puede cambiar para mostrar ° C (Fahrenheit) o ° F (Celsius) temperatura con el botón ARRIBA. La temperatura aparecerá en la pantalla LED para saber la temperatura en todo momento.

✔️Carga USB y Batería integrada - NK Reloj despertador contiene un cable de carga USB para la fuente de alimentación además de una batería de botón incorporada para guardar la configuración del reloj en caso de una falla de energía. READ Los 30 mejores Altavoz Ordenador Sobremesa capaces: la mejor revisión sobre Altavoz Ordenador Sobremesa

Amazon.es Features Fácil de usar y leer: los 5 botones de control están diseñados en la parte frontal y no en el lateral ni en la parte posterior, lo que hace que la operación sea más intuitiva y simple. Y la pantalla LCD clara de dígitos de 3,23 pulgadas es fácil de leer la hora. Es un reloj despertador digital básico perfecto para niños, adolescentes, estudiantes o personas mayores

Reloj multifunción con luz de fondo: hora de visualización en pantalla (formato 12/24H conmutable), hora de alarma, temperatura interior (°F / °C), mes, fecha y día de la semana. Y con la retroiluminación azul de 10 segundos que te permite ver fácilmente los números por la noche o en la oscuridad, no necesitas encender las luces para molestar a los demás

Modo de repetición y fin de semana: cuando suene la alarma de despertador, presione el botón de repetición para obtener otros 9 minutos de sueño, y la alarma suave con un volumen de timbre estándar (60-75dB) se asegura de que no se pierda ningún día importante. cuando elige el modo de fin de semana, la alarma solo suena de lunes a viernes

Tamaño compacto y espejo: el reloj mini (9,04 cm * 8,51 cm * 1,3 cm) con una cubierta plegable y abatible que se puede utilizar como soporte o espejo de maquillaje. Es lo suficientemente pequeño como para caber en su bolso o cartera y usarlo para arreglar su maquillaje o peinado, para que pueda lucir lo mejor posible donde quiera que esté. Un buen compañero para mujeres, niñas o niños

Pila de botón Funciona con pilas: funciona con una pila CR2032 (incluida), se puede utilizar durante 6-8 meses. Regalaba una batería de repuesto extra. Deshágase de los molestos cables y la electricidad para que su uso sea más seguro en el dormitorio, la cabecera y la cocina. Y este reloj de mesa portátil es ideal para usar en viajes, hogar, oficina o al aire libre

Amazon.es Features Reloj LED grande para dormitorio con atenuación total: una pantalla LED azul digital grande y exclusiva de 16,5 cm (6,5 pulg.) Con números claros de 6,35 cm (2,5 pulg.) De altura permite una lectura fácil incluso en una habitación. Un interruptor deslizante en la parte posterior le permite ajustar fácilmente el brillo del 5% al 100%, no más problemas para encontrar un botón para ajustar el brillo en una noche intermedia

Alarmas duales con 5 opciones de alarma: mejor le despierta con 5 opciones de alarma diferentes (Bip/Melodía/Canto de pájaro/Ondas/Acorde) y 3 niveles de volumen de alarma de 30-90db. Y puede configurar 2 alarmas diferentes para usted y su amada. Cuando suena la alarma, puede presionar el botón de repetición para dormir 9 minutos más. NOTA: La repetición terminará una vez que presione cualquier otro botón

Conecte el reloj digital y el puerto de carga USB: viene con un enchufe de 5 V para que pueda usarlo directamente cuando reciba el paquete, ahorre tiempo para encontrar o comprar otro enchufe. El puerto de salida USB en el costado del reloj le permite cargar fácilmente el teléfono mientras duerme, para que pueda obtener un teléfono completamente cargado cuando se levante por la mañana

Fácil de usar con botones intuitivos: los botones claramente marcados facilitan la configuración y el uso, no experimentará estrés al configurar la hora o la alarma. Los botones de alarma separados le permiten encender fácilmente la alarma que necesita y apagar las alarmas los fines de semana o en cualquier fecha que no los necesite. Un gran botón de repetición en el centro para que puedas conseguirlo fácilmente

Toda la configuración se mantiene cuando está desconectada: viene con una batería de botón incorporada para mantener todas las configuraciones cuando se desconecta / se corta la energía, por lo que no es necesario volver a configurarla. Todas las características anteriores lo convierten en un reloj despertador perfecto para usar en su mesita de noche, mesita de noche de dormitorio, sala de estar o escritorio en su hogar y oficina

Amazon.es Features 【Dual Alarm Función de repetición】CHEREEKI despertador tiene dos tiempos de alarma separados. Puede configurar 2 alarmas en un día para planificar su tiempo adecuadamente. La función de repetición permite 5 minutos adicionales de sueño, solo presione el botón de repetición / luz que se encuentra en la parte superior de la alarma del despertador. Esto se ciclará hasta que presione cualquier otra tecla.

【Carga USB & Batería integrada】CHEREEKI Reloj despertador contiene un cable de carga USB para la fuente de alimentación (sin adaptador), una batería de botón incorporada para guardar la configuración del reloj en caso de una falla de energía. (Atención: conéctese con el puerto USB o SOLO con un adaptador de 5V / 1A y 5V / 2A para cargar el reloj)

【Pantalla de temperatura & Brillo ajustable】Despertador digital se muestra con la temperatura (℃ / ℉). Puede cambiar para mostrar ° C (Fahrenheit) o ° F (Celsius) temperatura con el botón ARRIBA. Durante la carga, la pantalla LED siempre se ilumina y ajusta automáticamente el brillo en 3 niveles para diferentes períodos. Pantalla digital LED grande, sentido visual claro y cómodo, se atenuará automáticamente de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. También puede ajustar el brillo manualmente en 4 pasos.

【Control de voz】 La pantalla LED se ilumina cuando detecta el sonido o cuando toca la tecla '' SNOOZE / LIGHT ''. aplaudiendo, tocando la mesa, escribiendo o emitiendo un sonido de más de 90 dB para activar el despertador inteligente. La pantalla se apaga automáticamente después de 6 s.

【16 Música & Volumen ajustable】Es un reloj despertador que no hace tictac, y puede ajustar el volumen de 16 sonidos de alarma presionando “+” o “-” cuando la configuración del volumen del sonido o alarmante, fácil de configurar. La visualización de la hora admite formatos de 12 horas y 24 horas.

Amazon.es Features ⌚【MODO DE SUEÑO】: en el modo de ahorro de energía, la pantalla LED se puede apagar después de 15 segundos. Cuando quiere observar el tiempo, solo necesita aplaudir la mano o tocar la mesa (el sonido es superior a 60 DB), puede activar fácilmente la función de visualización de despertador digital. Para cancelar el modo de reloj, simplemente presione el botón ”DOWN”en la parte posterior de la alarma.

⌚【MUESTRA LA HUMEDAD Y TEMPERATURA】: reloj despertador Led se puede muestra la temperatura -20℃ -50℃; Humedad 20% -95%. Presione el botón "UP" para cambiar el formato de visualización de la temperatura (℃/℉). Se cambia la temperatura y humedad a medida que la temperatura ambiental de la habitación, y no necesita operar manual.

⌚【3 NIVELES DE BRILLO】: reloj digital tiene tres configuraciones de brillo diferentes(L1-bajo, L2-medio, L3-alto) para que sea adecuada para cualquier habitación. La luz de LED suave que se muestra no estimulará sus ojos cuando revise el reloj en la oscuridad.

⌚【FUENTE DE ALIMENTACIÓN DUAL】: despertador casase puede cargar a través de un cable USB o con 4 pilas AAA(no incluido). Para la protección del medio ambiente, le recomendamos que utilice la carga USB, la batería solo se puede usar en situaciones de emergencia.

⌚【GARANTÍA Y SOPORTE】: aseguramos la satisfacción del cliente al 100% al brindar la más alta calidad en el mercado. Reembolso de 45 días, garantía de 6 meses y soporte técnico de por vida. Compra con confianza. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con nosotro inmediatamente, podremos responderle entre 24 horas.

Amazon.es Features Un completo reloj despertador de tamaño compacto y cargado de funciones interesantes para tu día a día. Reloj, 3 Despertadores, Temporizador, Cronógrafo y Temporizador de ciclo. Fácil de usar y leer.

Las ventajas de este reloj es que permite ajustar la hora en formato de 12 o 24, puede encender o apagar a los despertadores con una tecla, presione cualquier tecla para detener la alarma.

Función de temporizador: cuenta up y down, actuar como a temporizador de cuenta atrás o un cronómetro contando desde cero. Su cuenta atrás es de hasta 99 horas, 99 minutos y 59 segundos.

El despertador con una pantalla LED retroiluminada para que puedas ver fácilmente los datos en medio de la noche.

El servicio post-venta y la política de cambios y devoluciones: si el temporizador tiene algún problema o no le gusta cuando lo reciba, por favor contacte con nosotros a través de nuestro equipo de atención al cliente. Le aseguramos al 100% que le devolveremos el dinero sin necesidad de darnos una razón dentro de los 90 días siguientes a la fecha de compra.

Amazon.es Features Ajuste simple: reloj digital rectangular minimalista negro con 5 ajustes de botones principales, se puede ajustar el brillo de la pantalla LED 2 niveles, puedes ver la hora claramente en la noche

Alarmas dobles con repetición: las alarmas dobles permiten establecer dos tiempos de activación independientes; se puede ajustar el tiempo de repetición a menos que se apague manualmente El despertador; te despierta en diferentes momentos, haz tu vida fácil y más cómoda

Cómodo tono de llamada de despertar: la suave alarma de despertador comienza suave y se vuelve más fuerte progresivamente hasta que la apagues; no hay necesidad de elegir entre una alarma dura que te saca de la cama o una alarma demasiado suave que te vuelve a dormir

Alimentado por USB o batería: los relojes de alarma se pueden alimentar con cable USB o 3 pilas AAA (no incluidas); nota: pulsa cualquier botón para ver la hora (a través de la batería), mantenga la iluminación digital del reloj (a través del cable USB)

Reloj digital multifuncional: reloj despertador LED con diseño de espejo, pantalla grande, tiene tiempo, alarma, función de repetición de alarma, pantalla de temperatura, modo nocturno y espejo

Amazon.es Features 【Gran Pantalla LED】Size: 265mm*70mm (10.4in* 2.7in). Pantalla digital LED Espejo grande, sentido visual claro y cómodo, simple de configurar. La despertador muestra el tiempo (12/24H), calendario (MM / DD), temperatura (℃/℉), el estado de 2 alarma (ON / OFF).

【2 Alarma 40 Música】Este despertador tiene dos alarmas, las alarmas duales permiten configurar dos tiempos de activación separados, hay 40 música y 3 niveles de volumen para elegir. Ideales para decorar las salas de estar, los dormitorios, cabecera, escritorio, pasillos, restaurantes y oficinas.

【Brillo y volumen ajustables】El reloj de escritorio LED tiene 6 niveles de brillo y 4 niveles de volumen. El brillo se ajustará automáticamente con el cambio de tiempo, también puede configurarlo manualmente, incluso cerrarlo.

【Reloj Despertador Multifunción】Pantalla grande: 265 mm * 70 mm (10.4in * 2.7in). La forma y las dimensiones son perfectas para un reloj de cabecera, también se puede colgar como reloj de pared. La mejor parte es que la pantalla y los números son visibles desde diferentes ángulos y también desde cualquier parte de la habitación.

【Función de memoria】Este reloj de pared digital es para uso enchufable, no admite baterías ni carga, una batería de botón incorporada para guardar la configuración del reloj en caso de cortes de energía.

Amazon.es Features ⏰【Pantalla LED grande y función de repetición】Este reloj despertador digital cuenta con una pantalla LED de espejo grande de 6.7 pulgadas, lo que hace que sea fácil de leer, cuerpo ultradelgado; Uno de los mejores despertadores para dormitorios debido a su simplicidad. El botón Snooze te ayuda a apagar fácilmente el timbre de la alarma sin abrir los ojos. Puede configurar el tiempo de repetición de 1-60 minutos (el tiempo de repetición predeterminado es de 5 minutos).

⏰ 【Brillo ajustable】 Sentido visual claro y cómodo, se atenuará automáticamente durante las 6:00 pm. Cuando se conecta con un cable USB, la luz LED estará encendida siempre. Cuando se utiliza el modo de batería, la pantalla se apagará automáticamente en 10 segundos. Puede activar la pantalla por voz o presionar cualquier tecla para encender la pantalla. Mantenga pulsado "LIGHT / SNOOZE" en cualquier modo durante 3 segundos para apagar la pantalla.

⏰ 【Alimentado por USB o batería】 Los relojes de alarma se pueden alimentar con un cable USB o 3 baterías AAA (no incluidas). NOTA: Si el reloj de alarma está funcionando con batería, el reloj de alarma se enciende 5 segundos y luego se apaga, y puede activar la pantalla de inicio con un sonido de aplauso. Ahorre energía y duerma mejor por la noche. El reloj despertador digital estará encendido todo el tiempo si es a través de USB.

⏰ 【Fácil de usar y regalo perfecto】 El reloj despertador digital ha sido diseñado con absoluta sencillez en mente y no tendrás problemas para usarlo. Exquisito reloj digital con hora precisa para personas que duermen mucho, niños, jóvenes, estudiantes y personas mayores: el tamaño favorable lo hace ideal para sus necesidades de reloj despertador, reloj de escritorio o reloj de viaje cabecera. Es una gran idea de regalo para cumpleaños, graduación, inauguración de la casa y Año Nuevo, etc.

⏰ 【Garantía de satisfacción del 100%】 Si esta alarma no te despierta. Puede decirnos que le reembolsemos, no es necesario que devuelva el producto, ya que le prometemos una garantía de calidad de 12 meses que incluye un reembolso o reemplazo del 100%. No dude en contactarnos si hay algún problema. READ Los 30 mejores Huwai P20 Lite capaces: la mejor revisión sobre Huwai P20 Lite

Amazon.es Features 【Reloj Despertador Digital】Se trata de un reloj mesita que muestra en su pantalla la hora , temperatura y fecha, los números son enormes, se ve con mucha nitidez incluso con mucha luz, y la pantalla es como un espejo .Se pueden variar los distintos valores que se muestran gracias a un panel trasero.

【Reloj Digital Sobremesa】Este reloj de sobremesa va muy bien ya que muestra la hora en gran tamaño, lo que hace que puedas verla desde cualquier distancia. Trae 2 alarmas programables y 40 canciones de alarma, muchos sonidos para elegir de alarma, entre tonos normales y más musicales.

【Reloj Digital Pared】Funciona con USB ,el cable es directamente una toma usb para enchufar a un cargador ,al llevar una pila interna no se pierde la memoria aunque lo desconectes. Se puede colgar a la pared, trae 2 orificios atrás en las esquinas superiores.

【Reloj Números Grandes】Reloj de gran tamaño super facil de manejar, los datos se representan con números grandes y visibles desde cualquier parte de la estancia. Facil de programar, si lo cuelgas en la pared tienes que descolgarlo para cambiar alarma y melodias porque lleva los botones por detras.

【6 Niveles de Brillo】Tiene varios niveles regulables de intensidad de iluminacion , también permite ajustar la intensidad del brillo, y bajarlo cuando es de noche, para que no moleste. Es ideal para tenerlo por casa y tener siempre a la vista la hora/dia/temperatura.

Amazon.es Features Reloj Radio con control de radio y fecha, ajuste de hora totalmente automático y ajuste autónomo para el horario de verano/invierno. Es el reloj automático más preciso del mundo.

Pantalla del despertador fácil visualización y lectura (147mm x 92mm) en horas, minutos y segundos e indicador de las fases lunares -desde luna nueva hasta luna menguante-.

Nuestro Relojes de escritorio tiene función de reloj y calendario: formato 12/24 horas, ajuste de zona horaria, calendario en pantalla (día, mes y día de la semana), marcador de días laborables; con 7 idiomas seleccionables: inglés, francés, alemán, italiano, holandés, español y danés.

Posibilidad de programar dos alarmas con función de repetición, contador regresivo e indicador de la temperatura ambiente (0° C - 50° C )

Reloj de radio se puede colocar sobre una mesa o colgarlo en la pared: ideal para casa, oficina, salas de espera o recepciones

Amazon.es Features Pantalla LCD grande que muestra la hora (24.12), calendario (mm/dd), temperatura (℃), el estado de la alarma (on/off).

Función de repetición, intervalo de repetición de alarma ajustable.

Si necesitas luz brillante, toca el botón superior, 5 segundos de duración.

Sensor de luz inteligente, se enciende automáticamente para visualización en entornos oscuros.

El rango de medición normal de la temperatura es de -10 ℃ a 50 ℃. Fuente de alimentación: 3 pilas AAA (no incluidas).

Amazon.es Features Diseño delicado: con estructura de madera, artesanía fina y pantalla de luz LED blanca. El aspecto elegante del reloj de mesa hace que sea un regalo perfecto para tus amigos, familiares y amantes para crear un ambiente acogedor.

■【Control de sonido】Puede ajustar un modo eco para el control de la música. Es un modo de ahorro de energía que solo se puede activar con sonido o tocar. Algunas personas pueden pensar que no está defectuosa, pero no. Solo se ajusta accidentalmente al modo de control de sonido.

Brillo ajustable: el reloj de mesa LED dispone de 7 niveles de brillo con la máxima calidad de iluminación. Puedes elegir el brillo más cómodo para tus ojos. La pantalla se apaga automáticamente después de 30 segundos.

■【Despertador de madera】El reloj de mesa con carcasa de bambú y pantalla LED no solo muestra la hora, sino que también es higrómetro, un termómetro para la visualización de la temperatura, un indicador de fecha.

■【Despertador digital】Además de la hora, el despertador digital de viaje tiene un higrómetro integrado, un termómetro para la visualización de la temperatura. Puedes cambiar la unidad de temperatura. Celsius o Fahrenheit. También hay dos modos de tiempo. 12/24 h

Amazon.es Features 【Función de repetición fácil】-el botón de repetición grande lo ayuda a apagar fácilmente el timbre sin tener que abrir los ojos y dormir de 5 a 60 minutos adicionales. El tiempo de retraso predeterminado es de 5 minutos. El reloj digital alertará cada cinco minutos, hasta que presione cualquier otro botón para desactivar el modo de repetición, ideal para personas que duermen profundamente.

【Brillo ajustable de nivel 3】- 3 opciones para satisfacer todas sus necesidades diurnas y nocturnas. Puede ajustar manualmente el brillo o configurarlo en modo automático. Ajusta el brillo de acuerdo con el entorno, protege el ojo nocturno y ahorra energía. El sistema de 12 o 24 horas se puede cambiar. Este reloj tiene una función de memoria y se recordarán todos los ajustes.

【Fácil uso y diseño elegante】- reloj despertador simple, apenas necesitará instrucciones al configurar la hora o la alarma. Fácil para niños, personas mayores y ancianos, se puede usar en el dormitorio, la oficina, el hogar y la escuela, un accesorio perfecto.

【2 puertos USB】-2 puertos USB en el lateral proporcionan puertos de carga convenientes para sus teléfonos o tabletas, 2 a la vez. Un adaptador de CA 5V1A (excluido). Si desea cargar su teléfono rápidamente, el adaptador de CA 5V2A-5V5A será mejor.

【Garantía de seguridad de 180 días】-si no está satisfecho con este reloj despertador o está roto, puede devolverlo para obtener un reembolso completo del dinero, solo envíenos un correo electrónico, garantía de satisfacción del 100%.

Amazon.es Features 【Diseño Conciso】La superficie de nuestro reloj despertador utiliza un material especial, que muestra una sensación de goma mate. En comparación con otros relojes de alarma de plástico liso, nuestro reloj de alarma se verá más avanzado, moderno y es más duradero.

【Función Múltiple】El despertador digital es muy adecuado para los hábitos privados de cada persona, como calendario, modo de 12/24 horas, alarma con repetición, temperatura en grados C / F. La configuración es muy simple, con instrucciones en Español.

【Función Snooze】Abriendo la función de alarma, cuando suene la alarma, presione el botón "SNOOZE / LIGHT" y le recordará nuevamente después de 5 minutos. La función de repetición durará una hora. Si desea apagar la alarma por completo, debe configurar el botón de la parte posterior en AL-OFF.

【Inducción Inteligente】Una vez que se activa el botón “SENSOR” de esta función, el producto puede ajustar automáticamente la luz de fondo de acuerdo con la intensidad de la luz en el ambiente. Si cree que las luces son demasiado brillantes por la noche, puede desactivar la función del sensor.

【Sobre el Poder】Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). El despertador no admite el uso de complementos y no se puede cargar. Si mantiene activada la función del sensor de luz, la batería se agotará más rápido, aproximadamente un mes. Para ahorrar energía, puede activar la función del sensor lo menos posible.

Amazon.es Features ⏰【Reloj Despertador LED】 Despertador digital recargable con temperatura y números digitales grandes y luminosos. ¡Muy fácil de configurar la hora y las alarmas! Todos los botones se encuentran en la parte posterior y debajo de cada uno indica en inglés su función.

⏰【Carga Mediante USB】 Diseño muy moderno sin cables ni pilas, se carga a través de USB. La batería de litio dura un montón y lo puedes llevar a todas partes (montaña, acampada, etc…). Los números se leen muy fácil en la oscuridad. Indica la hora y la temperatura. La visualización de la hora admite formatos de 12 horas y 24 horas y la temperatura en grados centígrados o Fahrenheit.

⏰【Alarmas Duales】Este despertador tiene dos alarmas, para poder programarlas a diferentes horas. Una vez cargada la batería, si lo dejas enchufado la hora se muestra constantemente. Lo puedes dejar desenchufado, entonces la pantalla únicamente se enciende si percibe algún ruido significativo, o puedes tocarlo para que se ilumine la pantalla, así se puede ahorrar batería.

⏰【Sonido y Brillo Ajustable】Tiene 4 configuraciones de brillo y 3 configuraciones de sonido para que pueda reducir el brillo de la pantalla durante la noche. Puedes elegir entre 13 sonidos para despertar, que va desde músicas melódicas a cantos de grillos, agua, pájaros etc. para ajustarlo a tu gusto.

⏰【Diseño elegante y simple】 Tamaño: 14.5 × 6.5 × 3.2 CM (5.7 × 2.56 × 1.26 pulgadas), el mini reloj despertador con espejo es simple y elegante, puede decorar su mesilla del dormitorio, sala de estar, pero también puede usarse como espejo cuando sea necesario.

Amazon.es Features Control de Sonido (modo de ahorro de energía)-----En este modo, la pantalla se apagará automáticamente después de 15 segundos, el sonido de más de 60 dB a corta distancia o cualquier toque puede despertar este reloj despertador de madera LED inteligente, también puede activarse o desactivarse eata función.

Diseño Moderno y Simple-----El diseñado para ofrecer simplicidad y elegancia, sin botones ni piezas de plástico ubicadas en la parte delantera y en los cuatro lados del reloj. La luz LED brilla a través del acabado de madera para una apariencia moderna y limpia.

Mini Tamaño-----El tamaño del despertador es de 60 mm * 60 mm * 60 mm. Combina perfectamente con cualquier oficina moderna o con muebles en el hogar. El reloj cubo es una decoración exquisita para su oficina, dormitorio, sala de estar, taller, etc.

Doble Fuente de Alimentación-----Este reloj puede cargarse a través de un cable USB DC6V/500mAh(incluido)o alimentado por 3 pilas AAA (no incluidas). Podría proporcionarle más comodidad en la vida.

Servicio Postventa-----Si tiene alguna prrgunta del producto o no entiende cómo es la configuración las funciones, no dude de ponerse en contacto con nosotros. Responderemos dentro de 24 horas.

Amazon.es Features Función de alarma y función de repetición: la alarma diaria lo despertará con una voz radiante todos los días. Después de imprimir "pausa", la alarma se detendrá y puede demorar 7 minutos, luego volverá a sonar la alarma.

Pantalla grande de LED: este pequeño reloj de alarma es muy fácil de leer, con una gran pantalla y grandes dígitos rojos, lo que le permitirá leer la hora claramente. Especialmente por la noche, tendrá un sentimiento obvio por su diseño útil.

Vida útil de un año --- El reloj despertador LED digital puede funcionar con 4 baterías AA (no incluidas en la caja de embalaje), y las baterías pueden hacer que este reloj funcione por más de 1 año.

Brillo ajustable --- Este reloj despertador tiene 3 niveles de brillo para su elección. Está diseñado con el modo nocturno, que se atenuará automáticamente entre las 20:00 pm y las 06:00 am. Este modo no te dejará deslumbrado por la noche.

Brillo ajustable --- Este reloj despertador tiene 3 niveles de brillo para su elección. Está diseñado con el modo nocturno, que se atenuará automáticamente entre las 20:00 pm y las 06:00 am. Este modo no te dejará deslumbrado por la noche. READ Los 30 mejores Soporte Para Guitarra capaces: la mejor revisión sobre Soporte Para Guitarra

Amazon.es Features [Función "Snooze" y "Weekend"] Cuando suene la alarma, presione el botón "Snooze" y la alarma se reiniciará después de 9 minutos. Puede cambiar al modo "Fin de semana" y el despertador de la mañana no se activará los fines de semana ni los días festivos y no tendrá que configurar la hora para despertarse todos los días. Estas funciones son ideales para personas con hábitos de siesta

[Fecha y luz de fondo] Visualización de la hora (hora / minuto), calendario (mes / día / día de la semana), AM / PM y de la hora de 12 o 24 horas. La luz de fondo ilumina la pantalla cada vez que presiona cualquier botón, lo que le permite verificar la hora incluso en un ambiente oscuro

[Temperatura y diseño simple] Puede verificar la temperatura en cualquier lugar y en cualquier momento, que puede recordarle si debe llevar un abrigo hoy, y el diseño simple asegura que el despertador tenga las funciones más básicas y la operación más simple

[Delgado y bloqueo de teclas] El diseño delgado y elegante permite a los viajeros guardarlo en el bolsillo. Cuando se coloca el despertador en el bolsillo, el bloqueo de teclas puede evitar clic accidental

[Batería de larga duración] Este reloj de viaje tiene una duración de batería muy larga de 6 meses. Pero no lo exponga a temperaturas extremas o humedad extrema para evitar dañarlo

Amazon.es Features 【Despertador digital】 Utilizando una combinación única de luz y sonido, el YUES CL100 le ayuda a despertar suavemente de un sueño profundo. La función de repetición de la alarma le despierta de una manera más suave

【Luz y sonidos】 7 patrones de sonido natural que se despiertan gradualmente de un bosque tranquilo. Luz suave y cambiante de 7 colores para un despertar más efectivo. Regalo increíble para estudiantes, niños, niñas y personas sordas

【Calendario y termómetro】 Un LED grande muestra el calendario digital. La hora es con formato de 12/24 horas, el termómetro es con Celsius / Fahrenheit para su elección

【Operación simple】 El manual de operación está escrito en inglés / alemán / español / italiano / francés 5 idiomas. Describa cada paso para cada entorno. Detenga una alarma con un toque suave. Simple y fácil

【Servicio】 Proporcionar soporte técnico de 7/24 horas a través del cuadro de mensaje de Amazon. 3 meses sin motivo devolución después de las ventas

Amazon.es Features El reloj despertador de madera es hermoso, seguro, elegante y práctico

Multifunción: función de alarma, pantalla de 12 y 24 horas, indicador de fecha, visualización de temperatura en grados Celsius y Fahrenheit (° C / ° F), brillo ajustable, detector de voz

La pantalla LED tiene tres ajustes de brillo diferentes para que sea adecuada para cualquier habitación de la casa o incluso en el trabajo

El reloj funciona con un cable USB (se puede conectar a un ordenador o un adaptador de teléfono) o alimentado por 4 pilas AAA (no incluidas)

No solo una variedad de funciones, sino también decoraciones únicas, incluso regalos ideales

Amazon.es Features Función: pantalla LED, despertador, despertador, salida USB doble, memoria de tiempo, atenuación automática, puede ver claramente la hora, adecuada para la decoración del hogar.

Compatibilidad: Conecte el cable USB para cargar. Cuando se utiliza una alarma, el puerto de carga USB dual puede cargar otros dispositivos electrónicos.

Brillo: el sensor fotosensible de alta sensibilidad puede ajustar automáticamente el brillo de la pantalla según el brillo del entorno de uso, o configurar manualmente el brillo de tres niveles, alto, medio y bajo.

Función de memoria: cuando la fuente de alimentación externa está apagada, el tiempo de espera y varias configuraciones no se modifican, no se muestra el tiempo después del corte de la fuente de alimentación externa, para evitar repetir la configuración después del siguiente uso.

Cambie entre 12/24 horas para satisfacer sus diferentes necesidades.

Amazon.es Features ✔ Pantalla LCD grande: pantalla grande de 4.2 "x 2", los dígitos grandes pueden mostrar claramente el tiempo (12 HR / 24 HR), la fecha, la semana, la hora y la temperatura de la alarma (℉ / ℃)

✔ Reloj de luz nocturna: el sensor de luz en la parte posterior se puede encender o apagar. En el estado "ON", el reloj emite automáticamente una luz azul suave por la noche; en el estado "DESACTIVADO", el reloj se enciende con luz más brillante durante 5 segundos solo cuando presiona el botón LIGHT superior.

✔ Función de aplazamiento: opción de repetición y alarma de activación gradual, que le proporciona unos minutos adicionales de sueño.

✔ Configuración fácil: 3 interruptores de función y 3 botones de función en la parte posterior, vienen con el uso manual claro, hacen que sea fácil averiguar cómo configurar y usar.

✔ Fuente de alimentación: se requieren 3 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)

Amazon.es Features Textura de madera: llena de ambiente natural y elegante, combina perfectamente con los muebles de tu hogar.

Más opciones de color: marrón / amarillo / madera negra están disponibles, los personajes blanco / azul / rojo están disponibles, elija su favorito ahora!

Funciones múltiples: muestra la hora (24/12), la fecha y la temperatura (F y C), 3 ajustes de alarma.

Modo de ahorro de energía: en este modo, el LED se puede encender por voz (más de 60db), tocar y golpear. La pantalla se mantendrá encendida si este modo está desactivado.

Fuente de alimentación: Se puede conectar mediante un cable USB incluido o respaldado por 3 pilas AAA (no incluidas).

Amazon.es Features Reloj despertador de viaje ultra ligero (solo pesa 124 gr) con display lcd de 3.1’’ / 9 cm

Gran pantalla lcd de 3.1'' retroiluminada que facilita la lectura de la información durante la noche

Medidor de temperatura y humedad, calendario, día de la semana

Reloj despertador de mesa con alarma y función snooze

Alimentación: 3 pilas aaa (no incluidas)

Amazon.es Features Carcasa blanca de plástico con pantalla LCD de 8 pulgadas (203 mm diagonal) 162 mm de ancho y 122 mm de alto

Dimensiones incluyendo carcasa 8.55 pulgadas (217 mm) 217 mm de ancho, 173 mm de alto y 25 mm de profundidad)

Especialmente en los casos de falta de memoria o demencia leve, estos relojes resultarán un gran apoyo para el usuario.

Lectura fácil, tanto de día como de noche

Listo para usar nada más sacar de la caja, solo un momento para ajustar hora y fecha

Amazon.es Features Color Negro

